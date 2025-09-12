AJC Varsity

Dalton QB, who leads Georgia in passing, a bright spot in team’s 0-4 start

Sophomore Caine Woods has already thrown for 1,219 yards.
(Jason Getz/AJC)
New Dalton coach Chris Prewett inherited a team that just finished 0-10, and the Catamounts’ 0-4 record is proof of what he knew already: The fix won’t be immediate.

But the offense looks like a winner, in large part because of quarterback Caine Woods. A sophomore who also started as a freshman, Woods has thrown for 1,219 yards, the most in the state by a wide margin.

Woods has gone more than 300 yards passing in three games, each while leading his team to six touchdowns. Dalton has lost two games 49-42 and another 62-42.

Week 5’s highest-rated GHSA game features 25 senior college prospects

It has not been an easy schedule. Dalton’s opponents are a combined 11-1 ahead of tonight’s home game against Cartersville, a 4-0 team.

“Caine’s had a good year so far,” Prewett said. “I wish we could stop some people so we could be on top of the team rankings, but we’re figuring it out. Caine is really the complete package in terms of a football player. He’s tough and competitive. He has the skill set to throw and the skill threat to run. He’s really taken command of the offense.”

Below are the GHSA’s leaders in rushing, passing and receiving through Week 4. North Cobb Christian’s Cooper Bazarsky continues to lead in rushing, now with 797 yards. McNair’s Rashad Blalock leads in receiving with 506 yards.

Rushing

797 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian (Class 2A leader)

796 - Keyuntae Phillips, McNair (Class A Division I leader)

753 - Jayden Johnson, Stephenson (Class 3A leader)

690 - Moonie Gipson, Kell (Class 4A leader)

650 - Zay Prince, Athens Academy

648 - Will Rajecki, Sequoyah (Class 5A leader)

629 - Hudson Hulett, North Murray

626 - Christian Monfort, Morgan County

625 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow

621 - Gene Watson, Berrien

605 - Kamari Holloman, Tift County (Class 6A leader)

590 - Jakeyveon Parker, Macon Co. (Class A Division II leader)

590 - Serjoe Jones, Temple

565 - Jakobe Dorsey, Cedartown

562 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

558 - Deron Foster, Valdosta

553 - Derrick Lane, Grovetown

551 - Amari Latimer, Sandy Creek

549 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

549 - Jayde Beasley, Mill Creek

536 - Greg Kendrick, Wheeler

534 - Donnie Warren, Habersham Central

534 - Christian Kinlaw, New Hampstead

514 - Mason Woods, Lowndes

513 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

511 - Ben Phelps, West Hall

506 - Davian Knox, Banks County

506 - Brandon Hamilton, Cherokee

506 - Nolan Matthews, Lumpkin County

495 - Khalif Morgan, Utopian Academy

492 - Kevin Hartsfield, Newton

487 - Colin Anderson, Houston County

486 - Trevon Rogers, Tattnall County

468 - Brayden Rogers, Woodland (Stockbridge)

464 - Ty Cummings, West Laurens

463 - Devon Caldwell, Hebron Christian

459 - Khemp Boyd, Haralson County

458 - Henry Pullen, McEachern

455 - Brooks Malone, Cambridge

447 - Nigel Gardner, Brunswick

440 - Darrian Roberts, Atkinson County

440 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)

438 - Jamarcus Harrison, East Hall

437 - Jeremiah Frost, Ringgold

434 - Myles Mims, Eastside

427 - Omari Wilson, Charlton County

427 - Max Brown, Jefferson

424 - Marquis Fennell, Valdosta

422 - Lukas Pruitt, East Hall

421 - C.J. Anderson, Crawford County

421 - Griffin Harper, Flowery Branch

420 - Telley Anthony, Providence Christian

419 - Wesley Dinkins, Savannah Christian

416 - Chance Ross, Jasper County

416 - Woody Schettini, Northgate

410 - Alvin Ricks, Wheeler County

408 - Xzabion Jackson, Bainbridge

408 - Zandon Mullins, Parkview

408 - Noriega Thompson, Walton

407 - Jamir Boyd, Ware County

401 - Kamauri Johnson, Seminole County

400 - Gary Walker, Creekside

397 - Bryson Vincent, ACE Charter

393 - Kalil Charles, Cass

393 - Thomas Holland, Savannah Country Day

392 - Ced Kelley, Creekside

391 - Kaden Chester, Worth County

390 - Jayden Cruz, Sonoraville

389 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

388 - Nigel Newkirk, Gainesville

388 - Jitt Carr, Monroe Area

385 - Elijah Brown, Liberty County

385 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

381 - Andrew Davis, West Forsyth

379 - Drew Richardson, East Jackson

377 - Courey Bryan, Woodland (Stockbridge)

374 - C.J. McAdoo, Wilcox County

373 - Martin McDonald, Hawkinsville

371 - Kentavius Debruce, Coffee

365 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

362 - Kobe Hill, Jeff Davis

362 - Andre Gianopolous, New Manchester

362 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

361 - Tayshaun Franklin, Ware County

359 - Anthony Young, Southeast Whitfield

359 - Graham Burmeister, Woodstock

356 - Shamari King, Johnson (Savannah)

354 - Keon Childers, Statesboro

353 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

353 - James Skelly, North Paulding

353 - Tabrone Ball, Ridgeland

352 - Justin Powell, Toombs County

351 - Dylan Barber, LaGrange

351 - Brycen Morris-Martinez, North Paulding

Passing

1,219 - Caine Woods, Dalton (Class 4A leader)

980 - Jayden McCullough, North Cobb Christian (Class 2A leader)

979 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) (Class 3A leader)

970 - Thomas Winston IV, Miller Grove

928 - Brodie Campbell, Newnan (Class 5A leader)

921 - Alex Schlieman, North Hall

917 - Quenterrion Stanford, Wilkinson Co. (Class A Division II leader)

898 - Jordan Do, Archer (Class 6A leader)

891 - Joseph Owens, Toombs County (Class A Division I leader)

868 - Ryan Maxwell, Houston County

866 - Chase Rhoads, East Forsyth

862 - Turner Stevenson, Aquinas

859 - Cannon Robinson, Westlake

851 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

838 - Nate Russell, Cartersville

818 - Lyndon Worthy, Worth County

803 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge

785 - Brody Fleming, Bleckley County

785 - Graham Burmeister, Woodstock

783 - Christion Peacock, Walton

779 - Mitch Seaman, Lassiter

778 - Connor Langford, Cambridge

778 - Chandler Dyson, Warner Robins

773 - Grant Moore, Brunswick

766 - Davin Lemire, Campbell

756 - Aiden Watson, Harrison

755 - Brodie McWhorter, Cass

738 - Jordan Wiggins, Northeast

732 - Jamarcus Harrison, East Hall

731 - Linc Allen, Trion

728 - Payton Shaw, Eastside

727 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

712 - C.J. Cypher, Carrollton

709 - Tyler Niehr, North Paulding

708 - Zeke Douglass, Etowah

706 - A.J. Glover, Charlton County

702 - Joshua Scott, Stockbridge

697 - Kain Mincey, Dodge County

694 - Davis Strickland, Morgan County

690 - Leland Holder, Taylor County

687 - Walker Kirkland, Wesleyan

686 - Ashton Clare, Trinity Christian

682 - Aidan McPherson, Rome

681 - Carson Hand, Richmond Academy

676 - Ty Truelove, Rabun County

671 - Teddy Jarrard, North Cobb

671 - Trey Smith, Roswell

671 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

669 - Darnell Kelly, Hughes

668 - Jenssen Kaivani, Decatur

666 - Caden Worley, Ola

664 - Garrison Cantrell, Dacula

663 - William Jackson, Camden County

661 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

661 - Greg Hart, Parkview

655 - Trace Hawkins, Calhoun

645 - Bode Spence, East Paulding

644 - Chaz Pate, Sonoraville

643 - J.R. Rowland, Windsor Forest

641 - Kaleb Narcisse, Kell

635 - Charlie Baxter, Christian Heritage

635 - Caiden Ivory, Peach County

628 - Jaden Duckett, Sprayberry

621 - Chap Chapman, Athens Academy

621 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)

621 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

619 - Shamar Banner, Duluth

619 - Paris Wilbanks, Habersham Central

610 - Kaiden Williams, Ridgeland

609 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

608 - Blaise Thomas, Savannah Christian

604 - Tucker Parson, Rockmart

600 - Brett Strum, Flowery Branch

596 - Mac Nelson, Mary Persons

593 - Deron Benson, Newton

593 - Hunter Lockerman, River Ridge

588 - James Mobley, Calvary Day

588 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

587 - Kharim Hughley, Gainesville

586 - Weston Goodman, North Atlanta

579 - Cason Taylor, Jones County

579 - Kamden Kendrick, Union County

576 - K.J. Clepper, Paulding County

572 - Chris Miller, Kennesaw Mountain

566 - Keyuntae Phillips, McNair

562 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

558 - Kamden Patterson, Baldwin

555 - Gunnar Weaver, Dawson County

554 - Cam Hill, Thomasville

Receiving

506 - Rashad Blalock, McNair (Class A Division I leader)

488 - Jack Rhodes, Aquinas (Class 3A leader)

441 - Havyn Searels, Dalton (Class 4A leader)

440 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) (Class 2A leader)

426 - Collins Price, Lassiter (Class 5A leader)

425 - Keyon Standifer, Athens Academy

423 - John Matthews, Newnan

419 - Ryan Mosley, Carrollton (Class 6A leader)

409 - Jaleel Parham, Parkview

404 - Aaron Gregory, Douglas County

400 - Craig Dandridge, Cambridge

395 - Justin Beasley, Calhoun

393 - Ja’darius Hinton, Ridgeland

387 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)

385 - Toby Martin, North Cobb Christian

382 - Nick Buggs, Campbell

378 - Ty Kemp, North Hall

375 - Brady Marchese, Cartersville

373 - Carter Hayes, Wesleyan

371 - Taurean Rawlings, Mount Vernon

365 - Reid Giles, Rabun County

357 - Bryson Roberts, Trion (Class A Division II leader)

356 - Mahki Johnson, Wilkinson County

351 - Dylan Green, Kennesaw Mountain

346 - Santiago Bizzell, Bacon County

345 - M.J. Mathis, Houston County

339 - Jack Ruban, Cherokee

332 - Sam Gritton, East Coweta

331 - Kaiden Prothro, Bowdon

331 - Jauriel Bray, Dodge County

328 - Davon Swinton, Stephens County

327 - Traymane Beliard, Miller Grove

325 - Jamario Rice, Ware County

324 - Cade Zeman, Northview

317 - Robbie Dunn, Archer

316 - Jacoby Parker, Ola

316 - Weston Hughes, Savannah Christian

316 - Myles Cobb, Wilcox County

308 - Wills Campbell, Roswell

307 - Deshaun Fedd, Crisp County

307 - Daijon Hayes, Tift County

307 - Rylan Hubbard, Woodstock

306 - Mason Stephens, Mary Persons

306 - Zachary Stair, Riverwood

304 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass

304 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

302 - D.J. Huggins, Harrison

298 - Dylan Edwards, Dawson County

296 - Elliot Hamilton, Social Circle

292 - Derrick Miller, Newton

292 - Zion Hudson, Peach County

291 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

289 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)

281 - Jake Hickox, Centennial

277 - Mason Freeman, Stockbridge

277 - Gavin Fletcher, Toombs County

275 - Peyton Echols, Trinity Christian

274 - Walker Hughes, Etowah

274 - Elias Gandy, Westlake

273 - Gavin Green, Rockmart

273 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County

272 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff

269 - Christian Kates, Aquinas

269 - Tre Shields, Flowery Branch

269 - Philip Williams, Gainesville

269 - Lo’than McBride, Richmond Academy

265 - Waseem Murray, Brunswick

263 - Jay Feltus, Habersham Central

263 - Treveon Gill, Northgate

261 - Colton Sanford, Adairsville

261 - Kobe Adeleke-Hokes, Peachtree Ridge

261 - Banks DeMore, Warren County

257 - Isaac Summey, Dalton

257 - Jorden Edmonds, Sprayberry

255 - Jace Forrest, East Forsyth

254 - Bronx Stallion, Christian Heritage

253 - Kamdon London, Dalton

252 - Michael Palmieri, Denmark

251 - Collin Mason, Arabia Mountain

251 - Cohl Hendon, Archer

251 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

251 - Jackson Thrasher, Fellowship Christian

251 - Reginald Glover, Northeast

250 - Joshua Stanley, Bleckley County

GIAA

Rushing

644 - Jaxon Bone, King’s Academy

611 - Revan Fortner, David Emanuel Academy

603 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

598 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta

488 - Tyler Stephens, Stratford Academy

463 - Kylan Fryar, Loganville Christian

421 - Josh Cabatit, Terrell Academy

381 - Dillon Terry, Brookstone

379 - Kamari Jackson, Valwood

353 - Ben Hargis, Lanier Christian

Passing

973 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

914 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

743 - Broughton Branch, Brookstone

686 - Kyari Burch, Lakeview Academy

656 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy

643 - Drew Edwards, Robert Toombs Academy

627 - Tayt Snellgrove, Valwood

584 - Heath Woodard, Windsor Academy

568 - Richard Braddy, David Emanuel Academy

Receiving

405 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

396 - Jason Kelly, Brookstone

280 - Luke Scoggins, Calvary Christian

261 - Win Hoots, Westfield

252 - Nesean Dorsey, Lakeview Academy

252 - Grant Gillooly, Thomas Jefferson Academy

