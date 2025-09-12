Dalton QB, who leads Georgia in passing, a bright spot in team’s 0-4 start

408 - Xzabion Jackson, Bainbridge
408 - Zandon Mullins, Parkview
408 - Noriega Thompson, Walton
407 - Jamir Boyd, Ware County
401 - Kamauri Johnson, Seminole County
400 - Gary Walker, Creekside
397 - Bryson Vincent, ACE Charter
393 - Kalil Charles, Cass
393 - Thomas Holland, Savannah Country Day
392 - Ced Kelley, Creekside
391 - Kaden Chester, Worth County
390 - Jayden Cruz, Sonoraville
389 - Tamari Curry, Westside (Augusta)
388 - Nigel Newkirk, Gainesville
388 - Jitt Carr, Monroe Area
385 - Elijah Brown, Liberty County
385 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian
381 - Andrew Davis, West Forsyth
379 - Drew Richardson, East Jackson
377 - Courey Bryan, Woodland (Stockbridge)
374 - C.J. McAdoo, Wilcox County
373 - Martin McDonald, Hawkinsville
371 - Kentavius Debruce, Coffee
365 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)
362 - Kobe Hill, Jeff Davis
362 - Andre Gianopolous, New Manchester
362 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
361 - Tayshaun Franklin, Ware County
359 - Anthony Young, Southeast Whitfield
359 - Graham Burmeister, Woodstock
356 - Shamari King, Johnson (Savannah)
354 - Keon Childers, Statesboro
353 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
353 - James Skelly, North Paulding
353 - Tabrone Ball, Ridgeland
352 - Justin Powell, Toombs County
351 - Dylan Barber, LaGrange
351 - Brycen Morris-Martinez, North Paulding
Passing
1,219 - Caine Woods, Dalton (Class 4A leader)
980 - Jayden McCullough, North Cobb Christian (Class 2A leader)
979 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) (Class 3A leader)
970 - Thomas Winston IV, Miller Grove
928 - Brodie Campbell, Newnan (Class 5A leader)
921 - Alex Schlieman, North Hall
917 - Quenterrion Stanford, Wilkinson Co. (Class A Division II leader)
898 - Jordan Do, Archer (Class 6A leader)
891 - Joseph Owens, Toombs County (Class A Division I leader)
868 - Ryan Maxwell, Houston County
866 - Chase Rhoads, East Forsyth
862 - Turner Stevenson, Aquinas
859 - Cannon Robinson, Westlake
851 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
838 - Nate Russell, Cartersville
818 - Lyndon Worthy, Worth County
803 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge
785 - Brody Fleming, Bleckley County
785 - Graham Burmeister, Woodstock
783 - Christion Peacock, Walton
779 - Mitch Seaman, Lassiter
778 - Connor Langford, Cambridge
778 - Chandler Dyson, Warner Robins
773 - Grant Moore, Brunswick
766 - Davin Lemire, Campbell
756 - Aiden Watson, Harrison
755 - Brodie McWhorter, Cass
738 - Jordan Wiggins, Northeast
732 - Jamarcus Harrison, East Hall
731 - Linc Allen, Trion
728 - Payton Shaw, Eastside
727 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
712 - C.J. Cypher, Carrollton
709 - Tyler Niehr, North Paulding
708 - Zeke Douglass, Etowah
706 - A.J. Glover, Charlton County
702 - Joshua Scott, Stockbridge
697 - Kain Mincey, Dodge County
694 - Davis Strickland, Morgan County
690 - Leland Holder, Taylor County
687 - Walker Kirkland, Wesleyan
686 - Ashton Clare, Trinity Christian
682 - Aidan McPherson, Rome
681 - Carson Hand, Richmond Academy
676 - Ty Truelove, Rabun County
671 - Teddy Jarrard, North Cobb
671 - Trey Smith, Roswell
671 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
669 - Darnell Kelly, Hughes
668 - Jenssen Kaivani, Decatur
666 - Caden Worley, Ola
664 - Garrison Cantrell, Dacula
663 - William Jackson, Camden County
661 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
661 - Greg Hart, Parkview
655 - Trace Hawkins, Calhoun
645 - Bode Spence, East Paulding
644 - Chaz Pate, Sonoraville
643 - J.R. Rowland, Windsor Forest
641 - Kaleb Narcisse, Kell
635 - Charlie Baxter, Christian Heritage
635 - Caiden Ivory, Peach County
628 - Jaden Duckett, Sprayberry
621 - Chap Chapman, Athens Academy
621 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)
621 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
619 - Shamar Banner, Duluth
619 - Paris Wilbanks, Habersham Central
610 - Kaiden Williams, Ridgeland
609 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
608 - Blaise Thomas, Savannah Christian
604 - Tucker Parson, Rockmart
600 - Brett Strum, Flowery Branch
596 - Mac Nelson, Mary Persons
593 - Deron Benson, Newton
593 - Hunter Lockerman, River Ridge
588 - James Mobley, Calvary Day
588 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
587 - Kharim Hughley, Gainesville
586 - Weston Goodman, North Atlanta
579 - Cason Taylor, Jones County
579 - Kamden Kendrick, Union County
576 - K.J. Clepper, Paulding County
572 - Chris Miller, Kennesaw Mountain
566 - Keyuntae Phillips, McNair
562 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
558 - Kamden Patterson, Baldwin
555 - Gunnar Weaver, Dawson County
554 - Cam Hill, Thomasville
Receiving
506 - Rashad Blalock, McNair (Class A Division I leader)
488 - Jack Rhodes, Aquinas (Class 3A leader)
441 - Havyn Searels, Dalton (Class 4A leader)
440 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) (Class 2A leader)
426 - Collins Price, Lassiter (Class 5A leader)
425 - Keyon Standifer, Athens Academy
423 - John Matthews, Newnan
419 - Ryan Mosley, Carrollton (Class 6A leader)
409 - Jaleel Parham, Parkview
404 - Aaron Gregory, Douglas County
400 - Craig Dandridge, Cambridge
395 - Justin Beasley, Calhoun
393 - Ja’darius Hinton, Ridgeland
387 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)
385 - Toby Martin, North Cobb Christian
382 - Nick Buggs, Campbell
378 - Ty Kemp, North Hall
375 - Brady Marchese, Cartersville
373 - Carter Hayes, Wesleyan
371 - Taurean Rawlings, Mount Vernon
365 - Reid Giles, Rabun County
357 - Bryson Roberts, Trion (Class A Division II leader)
356 - Mahki Johnson, Wilkinson County
351 - Dylan Green, Kennesaw Mountain
346 - Santiago Bizzell, Bacon County
345 - M.J. Mathis, Houston County
339 - Jack Ruban, Cherokee
332 - Sam Gritton, East Coweta
331 - Kaiden Prothro, Bowdon
331 - Jauriel Bray, Dodge County
328 - Davon Swinton, Stephens County
327 - Traymane Beliard, Miller Grove
325 - Jamario Rice, Ware County
324 - Cade Zeman, Northview
317 - Robbie Dunn, Archer
316 - Jacoby Parker, Ola
316 - Weston Hughes, Savannah Christian
316 - Myles Cobb, Wilcox County
308 - Wills Campbell, Roswell
307 - Deshaun Fedd, Crisp County
307 - Daijon Hayes, Tift County
307 - Rylan Hubbard, Woodstock
306 - Mason Stephens, Mary Persons
306 - Zachary Stair, Riverwood
304 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass
304 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
302 - D.J. Huggins, Harrison
298 - Dylan Edwards, Dawson County
296 - Elliot Hamilton, Social Circle
292 - Derrick Miller, Newton
292 - Zion Hudson, Peach County
291 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
289 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)
281 - Jake Hickox, Centennial
277 - Mason Freeman, Stockbridge
277 - Gavin Fletcher, Toombs County
275 - Peyton Echols, Trinity Christian
274 - Walker Hughes, Etowah
274 - Elias Gandy, Westlake
273 - Gavin Green, Rockmart
273 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County
272 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff
269 - Christian Kates, Aquinas
269 - Tre Shields, Flowery Branch
269 - Philip Williams, Gainesville
269 - Lo’than McBride, Richmond Academy
265 - Waseem Murray, Brunswick
263 - Jay Feltus, Habersham Central
263 - Treveon Gill, Northgate
261 - Colton Sanford, Adairsville
261 - Kobe Adeleke-Hokes, Peachtree Ridge
261 - Banks DeMore, Warren County
257 - Isaac Summey, Dalton
257 - Jorden Edmonds, Sprayberry
255 - Jace Forrest, East Forsyth
254 - Bronx Stallion, Christian Heritage
253 - Kamdon London, Dalton
252 - Michael Palmieri, Denmark
251 - Collin Mason, Arabia Mountain
251 - Cohl Hendon, Archer
251 - Isaac Kareem-Maman, Dacula
251 - Jackson Thrasher, Fellowship Christian
251 - Reginald Glover, Northeast
250 - Joshua Stanley, Bleckley County
GIAA
Rushing
644 - Jaxon Bone, King’s Academy
611 - Revan Fortner, David Emanuel Academy
603 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
598 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta
488 - Tyler Stephens, Stratford Academy
463 - Kylan Fryar, Loganville Christian
421 - Josh Cabatit, Terrell Academy
381 - Dillon Terry, Brookstone
379 - Kamari Jackson, Valwood
353 - Ben Hargis, Lanier Christian
Passing
973 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
914 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
743 - Broughton Branch, Brookstone
686 - Kyari Burch, Lakeview Academy
656 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy
643 - Drew Edwards, Robert Toombs Academy
627 - Tayt Snellgrove, Valwood
584 - Heath Woodard, Windsor Academy
568 - Richard Braddy, David Emanuel Academy
Receiving
405 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
396 - Jason Kelly, Brookstone
280 - Luke Scoggins, Calvary Christian
261 - Win Hoots, Westfield
252 - Nesean Dorsey, Lakeview Academy
252 - Grant Gillooly, Thomas Jefferson Academy