Calhoun all-state player takes statewide lead in receiving yardage

771 - Josiah Gibbons, Brunswick
765 - Marquis Fennell, Valdosta
762 - Trevon Rogers, Tattnall County
761 - Alex Baert, Towns County
758 - Cameron Irastorza, Dunwoody
757 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian
752 - Zandon Mullins, Parkview
743 - Jamarcus Harrison, East Hall
742 - Haddon Fries, Ringgold
737 - Kamari Holloman, Tift County
720 - Ashton Barton, Peach County
720 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff
715 - Bryson Cole, Fannin County
714 - Christian Kinlaw, New Hampstead
708 - Justin Powell, Toombs County
704 - Khemp Boyd, Haralson County
703 - Tayshaun Franklin, Ware County
690 - Bryson Vincent, ACE Charter
690 - Kentavius Debruce, Coffee
688 - Andrew Davis, West Forsyth
688 - Danarri Brown, Jackson
687 - Jakobe Dorsey, Cedartown
685 - Omari Wilson, Charlton County
682 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy
678 - Albert Gooding, Lithonia
677 - Solomon James, Woodland (Cartersville)
675 - Keyundric Dixon, Bacon County
674 - Khyran White, South Effingham
672 - Layne Vaughn, Gordon Lee
668 - Brandan Ridley, McIntosh
668 - Travion Bostic, Dublin
667 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)
665 - Davian Knox, Banks County
665 - Rashad Montgomery, Mount Zion (Carroll)
663 - Camden Cox, River Ridge
662 - Nate Davis, Rockmart
660 - Gary Walker, Creekside
657 - Brooks Malone, Cambridge
657 - Zach Belyeu, North Cobb
656 - Colby Smith, Southeast Bulloch
651 - Dylan Maina, Hiram
650 - Serjoe Jones, Temple
645 - Wesley Dinkins, Savannah Christian
644 - Dayshon Furlow, Luella
644 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
643 - Ma’Khi Watson, Cedar Grove
643 - Mykheal Smith, Richmond Academy
642 - Martin McDonald, Hawkinsville
640 - Lukas Pruitt, East Hall
638 - Austin Drye, King’s Ridge Christian
633 - Jayden Murphy, Southeast Bulloch
628 - Peyton Chancey, Gilmer
GHSA passing leaders
1,918 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]
1,788 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]
1,768 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]
1,756 - Connor Langford, Cambridge
1,682 - Thomas Winston, Miller Grove [Class 2A leader]
1,676 - Elijah Fudge, Spencer
1,642 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]
1,616 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
1,612 - Chaz Pate, Sonoraville
1,594 - Charlie Baxter, Christian Heritage
1,566 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]
1,561 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge [Class 6A leader]
1,545 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
1,540 - Ryan Maxwell, Houston County
1,536 - Cannon Robinson, Westlake
1,510 - Jordan Wiggins, Northeast
1,467 - Ashton Clare, Trinity Christian
1,459 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)
1,435 - Brodie McWhorter, Cass
1,427 - Shamar Banner, Duluth
1,426 - Kharim Hughley, Gainesville
1,425 - Weston Goodman, North Atlanta
1,422 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
1,420 - Brodie Campbell, Newnan
1,420 - Graham Burmeister, Woodstock
1,419 - Aiden Watson, Harrison
1,412 - Cayden Benson, Creekside
1,412 - Tucker Parson, Rockmart
1,411 - Carson Hand, Richmond Academy
1,399 - Leland Holder, Taylor County
1,397 - Brody Fleming, Bleckley County
1,386 - Joshua Scott, Stockbridge
1,385 - Jayden McCullough, North Cobb Christian
1,384 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe
1,383 - Kamden Patterson, Baldwin
1,380 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
1,372 - James Mobley, Calvary Day
1,371 - Trace Hawkins, Calhoun
1,366 - Davis Strickland, Morgan County
1,360 - Chris Miller, Kennesaw Mountain
1,358 - Jordan Do, Archer
1,352 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
1,335 - Joseph Owens, Toombs County
1,319 - Jahbari Felix, Bradwell Institute
1,311 - Tyler Niehr, North Paulding
1,306 - Aidan McPherson, Rome
1,300 - Nate Russell, Cartersville
1,291 - Chap Chapman, Athens Academy
1,291 - Lyndon Worthy, Worth County
1,286 - Mac Nelson, Mary Persons
1,267 - Reid Ginn, Perry
1263 - Jamarcus Harrison, East Hall
1,262 - Braylon Carter, Southwest DeKalb
1,261 - Ethan Daughtery, Lambert
1,250 - William Jackson, Camden County
1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins
1,232 - Turner Stevenson, Aquinas
1,224 - Trey Smith, Roswell
1,219 - Blaise Thomas, Savannah Christian
1,216 - Caden Worley, Ola
1,206 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
1,202 - C.J. Cypher, Carrollton
1,194 - Garrison Cantrell, Dacula
1,193 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
1,192 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
1,189 - Christion Peacock, Walton
1,177 - Greg Hart, Parkview
1,172 - Brett Strum, Flowery Branch
1,172 - Davin Lemire, Campbell
1,171 - Mitch Seaman, Lassiter
1,167 - R.J. Knapp III, Jackson County
1,150 - Mike Johnson, Douglas County
1,142 - Kolby Martin, Sequoyah
1,139 - Darnell Kelly, Hughes
1,135 - Tristan Parks, Hampton
1,132 - Bode Spence, East Paulding
1,132 - Brody Baker, Elbert County
1,130 - Chase Rhoads, East Forsyth
1,124 - Dominic Larocca, Lanier
1,122 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
1,116 - Patrick McCollough, Wheeler
1,114 - Kaleb Narcisse, Kell
1,109 - Deron Benson, Newton
1,102 - Caleb Hill, Sandy Creek
1,098 - Canaan Bernhardt, Jackson
1,096 - Paris Wilbanks, Habersham Central
1,092 - Deuce Smith, Grayson
1,091 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)
1,091 - Payton Shaw, Eastside
1,090 - Gunnar Weaver, Dawson County
1,080 - Charlie Cannon, Coosa
1,077 - Jaden Duckett, Sprayberry
1,073 - J.R. Rowland, Windsor Forest
1,073 - Lawson Cooley, Crawford County
1,065 - A.J. Glover, Charlton County
1,061 - Sebastian Heard, Carver (Columbus)
1,045 - Ryan Harrigan, Woodward Academy
1,040 - Ty Truelove, Rabun County
1,031 - Cam Hill, Thomasville
1,030 - Max Walraven, West Forsyth
1,029 - Kamden Kendrick, Union County
1,024 - Javion Dobbs, M.L. King
1,023 - Eric Hockman, New Hampstead
1,021 - Antonio Hampton, Salem
1,016 - Jenssen Kaivani, Decatur
1,014 - Ishmael Jones, Sumter County
1,007 - Cohen Lawson, Colquitt County
1,005 - Micah Joyner, Dougherty
GHSA receiving leaders
912 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]
844 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]
806 - Jack Rhodes, Aquinas
775 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]
771 - Rashad Blalock, McNair
764 - Dylan Green, Kennesaw Mountain [Class 5A leader]
749 - Keyon Standifer, Athens Academy
746 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]
738 - M.J. Mathis, Houston County
733 - Peyton Echols, Trinity Christian
713 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)
704 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
702 - Ty Kemp, North Hall
675 - Collins Price, Lassiter
671 - Aaron Gregory, Douglas County [Class 6A leader]
668 - Jack Ruban, Cherokee
668 - Mason Stephens, Mary Persons
662 - D.J. Huggins, Harrison
647 - Jamere Smith, Greenville [Class A Division II leader]
642 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
641 - Myles Cobb, Wilkinson County
639 - Jaison McCall, Jackson
638 - Weston Hughes, Savannah Christian
637 - John Matthews, Newnan
633 - Doyle Morrison, Lanier
613 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
610 - Havyn Searels, Dalton
596 - Derrick Miller, Newton
595 - Trae Stevenson, Brooks County
594 - Jauriel Bray, Dodge County
590 - Kadine McAlister, Salem
589 - Damien Henderson, Creekside
579 - Wills Campbell, Roswell
578 - Jamario Rice, Ware County
570 - Elliot Hamilton, Social Circle
564 - Jerimiah Burns, Dodge County
564 - Mahki Johnson, Wilkinson County
563 - Peyton Zachary, Carrollton
563 - Ryan Mosley, Carrollton
563 - Rylan Hubbard, Woodstock
555 - Santiago Bizzell, Bacon County
553 - Tre Shields, Flowery Branch
552 - Sam Gritton, East Coweta
544 - Carter Hayes, Wesleyan
544 - Kamarion Johnson, Clinch County
542 - Xavier Cannon, Warner Robins
539 - Cole Cable, North Hall
535 - Toby Martin, North Cobb Christian
528 - Jaris Sinkfield, Thomson
525 - Amauri Couch, Spencer
522 - Jaden Upshaw, Lee County
522 - Lo’than McBride, Richmond Academy
521 - Dallas Dickerson, North Oconee
519 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove
519 - Tramayne Beliard, Miller Grove
516 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass
515 - Dai’jon Hayes, Tift County
510 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County
504 - Prince Jean, Valdosta
503 - J.J. Winston, Rome
503 - Langston Butler, Sonoraville
500 - Ty’Lil Terrell, South Cobb
497 - Bryson Roberts, Trion
496 - Dawson Quarterman, Grayson
496 - Jack Ellenburg, North Atlanta
492 - Walker Hughes, Etowah
488 - Banks DeMore, Briarwood Academy
486 - Jaylen Britt, Newnan
484 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
481 - Elias Gandy, Westlake
481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland
481 - Jordan Hudson, Spencer
479 - Reid Giles, Rabun County
478 - Jacoby Parker, Ola
474 - Isaac Kareem-Maman, Dacula
474 - McCord Purdy, Pickens
474 - Michael Palmieri, Denmark
472 - Jay Feltus, Habersham Central
471 - Jordan Peacock, Walton
469 - Bubba Frazier, Benedictine
468 - Collin Mason, Arabia Mountain
465 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)
464 - Jaquez Kelly, Montgomery County
464 - Nick Buggs, Campbell
462 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)
460 - Matthew Franatovich, Lambert
456 - Davon Swinton, Stephens County
455 - Robbie Dunn, Archer
450 - Cash Martin, North Forsyth
450 - Jamarion McKinney, Hughes
448 - H Garmany, Dade County
446 - Dylan Edwards, Dawson County
445 - Chasen Jones, East Hall
445 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)
445 - Isaac Summey, Dalton
445 - Jaleel Parham, Parkview
444 - Deshaun Fedd, Crisp County
442 - David Coleman Jr, Camden County
442 - Jabari Watkins, Thomas County Central
441 - Zion Hudson, Peach County
438 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff
437 - Philip Williams, Gainesville
435 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian
431 - Cade Zeman, Northview
431 - Nigel Pittman, Thomasville
427 - Ben Wright, Richmond Academy
427 - Jalen Hicks, Calvary Day
425 - M.J. Knight, Calvary Day
425 - Ty Tillery, Morgan County
GIAA rushing leaders
1,155 - Tyler Stephens, Stratford Academy
1086 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
894 - Jaxon Bone, King’s Academy
795 - Adian Grady, Bethlehem Christian
770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)
709 - Kamari Jackson, Valwood
GIAA passing leaders
1,653 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
1,513 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
1,433 - Broughton Branch, Brookstone
1,337 - Kylan Fryar, Loganville Christian
1,266 - Cutler Fleming, Brentwood
1,069 – Lewis Cheney, John Milledge Academy
1,064 – Brock Johnson, Westfield
GIAA receiving leaders
702 - Win Hoots, Westfield
667 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
655 – Jason Kelly, Brookstone
602 – Banks DeMore, Briarwood Academy
482 – Asa Wall, John Milledge Academy
470 - David Hutchins, Deerfield-Windsor