AJC Varsity

Calhoun all-state player takes statewide lead in receiving yardage

Winder-Barrow’s M.J. Dowdy retook the rushing lead.
By
9 minutes ago

Calhoun’s Justin Beasley is the new statewide leader in receiving yards after eight weeks of the GHSA regular season. Winder-Barrow’s M.J. Dowdy retook the rushing lead, and Dalton’s Caine Woods maintained his longstanding lead in passing.

Beasley had six receptions for 181 yards and two touchdowns in a 49-0 victory over Ridgeland last week. He has at least 100 yards and a touchdown in all six Calhoun games. He has 912 receiving yards for the season, a pace that would give him 2,280 if Calhoun played 15 games, as it did in 2024.

Beasley is a three-year starter who made GHSF Daily/AJC all-state last season, when he had 73 receptions for 1,062 yards and 18 touchdowns on a Class 3A championship team.

“Because of his experience, we are able to move him around a lot and find different ways to get him the ball,” Calhoun coach Clay Stephenson said. “He is a great route runner and gets out of his breaks super quick.”

Beasley is 5 feet, 10 inches and 160 pounds. He has offers from Campbell and Shorter.

Dowdy rushed for 252 yards in a 49-8 victory over Loganville last week and raised his season total to 1,528. Dowdy, a senior, has surpassed 200 yards rushing in four games this season and seven in his career.

Woods did not play last week but retained his lead with 1,918 passing yards.

GHSA rushing leaders

1,528 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [Class 5A leader]

1,389 - Keyuntae Phillips, McNair [Class A Division I leader]

1,389 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

1,332 - Ty Cummings, West Laurens [Class 3A leader]

1,252 - Jayden Johnson, Stephenson

1,173 - Woody Schettini, Northgate

1,169 - Nolan Matthews, Lumpkin County

1,165 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian [Class 2A leader]

1,157 - Hudson Hulett, North Murray

1,144 - Marquel Deering, Greenville [Class A Division II leader]

1,139 - Zay Prince, Athens Academy

1,091 - Donnie Warren, Habersham Central

1,079 - Christian Monfort, Morgan County

1,022 - Ethan Corpus, Allatoona [Class 4A leader]

1,019 - Jaeveon Williams, Pierce County

1,014 - Andre Gianopoulos, New Manchester

1,012 - Brandon Hamilton, Cherokee [Class 6A leader]

999 - Will Rajecki, Sequoyah

992 - Melvin McAdoo, Wilcox County

983 - Kalil Charles, Cass

978 - Deron Foster, Valdosta

973 - Elijah Brown, Liberty County

971 - Chance Ross, Jasper County

967 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

956 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

950 - Alvin Ricks, Wheeler County

927 - Amari Latimer, Sandy Creek

927 - Bakari Hamilton, Trinity Christian

918 - Daylan Maxwell, Jackson County

909 - Greg Kendrick, Wheeler

909 - Moonie Gipson, Kell

882 - Gene Watson, Berrien

881 - Reid Giles, Rabun County

875 - Jayden Cruz, Sonoraville

863 - Devon Caldwell, Hebron Christian

859 - Jakeyveon Parker, Macon County

848 - Colin Anderson, Houston County

843 - Henry Pullen, McEachern

843 - Nigel Gardner, Brunswick

840 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

835 - Jayde Beasley, Mill Creek

827 - Jitt Carr, Monroe Area

825 - Myles Mims, Eastside

818 - Keon Childers, Statesboro

813 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

811 - Mason Woods, Lowndes

806 - Devonis Lee, Early County

799 - Nigel Newkirk, Gainesville

796 - AB Hilton, Screven County

791 - Christian Lawrence, Thomas County Central

787 - Sadur Salahuddin, Decatur

780 - Shamari King, Johnson (Savannah)

778 - Devion Richardson, Glascock County

777 - Tyler Foreman, Emanuel County Institute

772 - Reante Byrd, Hephzibah

771 - Josiah Gibbons, Brunswick

765 - Marquis Fennell, Valdosta

762 - Trevon Rogers, Tattnall County

761 - Alex Baert, Towns County

758 - Cameron Irastorza, Dunwoody

757 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

752 - Zandon Mullins, Parkview

743 - Jamarcus Harrison, East Hall

742 - Haddon Fries, Ringgold

737 - Kamari Holloman, Tift County

720 - Ashton Barton, Peach County

720 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff

715 - Bryson Cole, Fannin County

714 - Christian Kinlaw, New Hampstead

708 - Justin Powell, Toombs County

704 - Khemp Boyd, Haralson County

703 - Tayshaun Franklin, Ware County

690 - Bryson Vincent, ACE Charter

690 - Kentavius Debruce, Coffee

688 - Andrew Davis, West Forsyth

688 - Danarri Brown, Jackson

687 - Jakobe Dorsey, Cedartown

685 - Omari Wilson, Charlton County

682 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

678 - Albert Gooding, Lithonia

677 - Solomon James, Woodland (Cartersville)

675 - Keyundric Dixon, Bacon County

674 - Khyran White, South Effingham

672 - Layne Vaughn, Gordon Lee

668 - Brandan Ridley, McIntosh

668 - Travion Bostic, Dublin

667 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)

665 - Davian Knox, Banks County

665 - Rashad Montgomery, Mount Zion (Carroll)

663 - Camden Cox, River Ridge

662 - Nate Davis, Rockmart

660 - Gary Walker, Creekside

657 - Brooks Malone, Cambridge

657 - Zach Belyeu, North Cobb

656 - Colby Smith, Southeast Bulloch

651 - Dylan Maina, Hiram

650 - Serjoe Jones, Temple

645 - Wesley Dinkins, Savannah Christian

644 - Dayshon Furlow, Luella

644 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

643 - Ma’Khi Watson, Cedar Grove

643 - Mykheal Smith, Richmond Academy

642 - Martin McDonald, Hawkinsville

640 - Lukas Pruitt, East Hall

638 - Austin Drye, King’s Ridge Christian

633 - Jayden Murphy, Southeast Bulloch

628 - Peyton Chancey, Gilmer

GHSA passing leaders

1,918 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]

1,788 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]

1,768 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]

1,756 - Connor Langford, Cambridge

1,682 - Thomas Winston, Miller Grove [Class 2A leader]

1,676 - Elijah Fudge, Spencer

1,642 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]

1,616 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,612 - Chaz Pate, Sonoraville

1,594 - Charlie Baxter, Christian Heritage

1,566 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]

1,561 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge [Class 6A leader]

1,545 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

1,540 - Ryan Maxwell, Houston County

1,536 - Cannon Robinson, Westlake

1,510 - Jordan Wiggins, Northeast

1,467 - Ashton Clare, Trinity Christian

1,459 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)

1,435 - Brodie McWhorter, Cass

1,427 - Shamar Banner, Duluth

1,426 - Kharim Hughley, Gainesville

1,425 - Weston Goodman, North Atlanta

1,422 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

1,420 - Brodie Campbell, Newnan

1,420 - Graham Burmeister, Woodstock

1,419 - Aiden Watson, Harrison

1,412 - Cayden Benson, Creekside

1,412 - Tucker Parson, Rockmart

1,411 - Carson Hand, Richmond Academy

1,399 - Leland Holder, Taylor County

1,397 - Brody Fleming, Bleckley County

1,386 - Joshua Scott, Stockbridge

1,385 - Jayden McCullough, North Cobb Christian

1,384 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,383 - Kamden Patterson, Baldwin

1,380 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

1,372 - James Mobley, Calvary Day

1,371 - Trace Hawkins, Calhoun

1,366 - Davis Strickland, Morgan County

1,360 - Chris Miller, Kennesaw Mountain

1,358 - Jordan Do, Archer

1,352 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

1,335 - Joseph Owens, Toombs County

1,319 - Jahbari Felix, Bradwell Institute

1,311 - Tyler Niehr, North Paulding

1,306 - Aidan McPherson, Rome

1,300 - Nate Russell, Cartersville

1,291 - Chap Chapman, Athens Academy

1,291 - Lyndon Worthy, Worth County

1,286 - Mac Nelson, Mary Persons

1,267 - Reid Ginn, Perry

1263 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,262 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

1,261 - Ethan Daughtery, Lambert

1,250 - William Jackson, Camden County

1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins

1,232 - Turner Stevenson, Aquinas

1,224 - Trey Smith, Roswell

1,219 - Blaise Thomas, Savannah Christian

1,216 - Caden Worley, Ola

1,206 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

1,202 - C.J. Cypher, Carrollton

1,194 - Garrison Cantrell, Dacula

1,193 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

1,192 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,189 - Christion Peacock, Walton

1,177 - Greg Hart, Parkview

1,172 - Brett Strum, Flowery Branch

1,172 - Davin Lemire, Campbell

1,171 - Mitch Seaman, Lassiter

1,167 - R.J. Knapp III, Jackson County

1,150 - Mike Johnson, Douglas County

1,142 - Kolby Martin, Sequoyah

1,139 - Darnell Kelly, Hughes

1,135 - Tristan Parks, Hampton

1,132 - Bode Spence, East Paulding

1,132 - Brody Baker, Elbert County

1,130 - Chase Rhoads, East Forsyth

1,124 - Dominic Larocca, Lanier

1,122 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

1,116 - Patrick McCollough, Wheeler

1,114 - Kaleb Narcisse, Kell

1,109 - Deron Benson, Newton

1,102 - Caleb Hill, Sandy Creek

1,098 - Canaan Bernhardt, Jackson

1,096 - Paris Wilbanks, Habersham Central

1,092 - Deuce Smith, Grayson

1,091 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)

1,091 - Payton Shaw, Eastside

1,090 - Gunnar Weaver, Dawson County

1,080 - Charlie Cannon, Coosa

1,077 - Jaden Duckett, Sprayberry

1,073 - J.R. Rowland, Windsor Forest

1,073 - Lawson Cooley, Crawford County

1,065 - A.J. Glover, Charlton County

1,061 - Sebastian Heard, Carver (Columbus)

1,045 - Ryan Harrigan, Woodward Academy

1,040 - Ty Truelove, Rabun County

1,031 - Cam Hill, Thomasville

1,030 - Max Walraven, West Forsyth

1,029 - Kamden Kendrick, Union County

1,024 - Javion Dobbs, M.L. King

1,023 - Eric Hockman, New Hampstead

1,021 - Antonio Hampton, Salem

1,016 - Jenssen Kaivani, Decatur

1,014 - Ishmael Jones, Sumter County

1,007 - Cohen Lawson, Colquitt County

1,005 - Micah Joyner, Dougherty

GHSA receiving leaders

912 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]

844 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]

806 - Jack Rhodes, Aquinas

775 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]

771 - Rashad Blalock, McNair

764 - Dylan Green, Kennesaw Mountain [Class 5A leader]

749 - Keyon Standifer, Athens Academy

746 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]

738 - M.J. Mathis, Houston County

733 - Peyton Echols, Trinity Christian

713 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)

704 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

702 - Ty Kemp, North Hall

675 - Collins Price, Lassiter

671 - Aaron Gregory, Douglas County [Class 6A leader]

668 - Jack Ruban, Cherokee

668 - Mason Stephens, Mary Persons

662 - D.J. Huggins, Harrison

647 - Jamere Smith, Greenville [Class A Division II leader]

642 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

641 - Myles Cobb, Wilkinson County

639 - Jaison McCall, Jackson

638 - Weston Hughes, Savannah Christian

637 - John Matthews, Newnan

633 - Doyle Morrison, Lanier

613 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

610 - Havyn Searels, Dalton

596 - Derrick Miller, Newton

595 - Trae Stevenson, Brooks County

594 - Jauriel Bray, Dodge County

590 - Kadine McAlister, Salem

589 - Damien Henderson, Creekside

579 - Wills Campbell, Roswell

578 - Jamario Rice, Ware County

570 - Elliot Hamilton, Social Circle

564 - Jerimiah Burns, Dodge County

564 - Mahki Johnson, Wilkinson County

563 - Peyton Zachary, Carrollton

563 - Ryan Mosley, Carrollton

563 - Rylan Hubbard, Woodstock

555 - Santiago Bizzell, Bacon County

553 - Tre Shields, Flowery Branch

552 - Sam Gritton, East Coweta

544 - Carter Hayes, Wesleyan

544 - Kamarion Johnson, Clinch County

542 - Xavier Cannon, Warner Robins

539 - Cole Cable, North Hall

535 - Toby Martin, North Cobb Christian

528 - Jaris Sinkfield, Thomson

525 - Amauri Couch, Spencer

522 - Jaden Upshaw, Lee County

522 - Lo’than McBride, Richmond Academy

521 - Dallas Dickerson, North Oconee

519 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove

519 - Tramayne Beliard, Miller Grove

516 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass

515 - Dai’jon Hayes, Tift County

510 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County

504 - Prince Jean, Valdosta

503 - J.J. Winston, Rome

503 - Langston Butler, Sonoraville

500 - Ty’Lil Terrell, South Cobb

497 - Bryson Roberts, Trion

496 - Dawson Quarterman, Grayson

496 - Jack Ellenburg, North Atlanta

492 - Walker Hughes, Etowah

488 - Banks DeMore, Briarwood Academy

486 - Jaylen Britt, Newnan

484 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

481 - Elias Gandy, Westlake

481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland

481 - Jordan Hudson, Spencer

479 - Reid Giles, Rabun County

478 - Jacoby Parker, Ola

474 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

474 - McCord Purdy, Pickens

474 - Michael Palmieri, Denmark

472 - Jay Feltus, Habersham Central

471 - Jordan Peacock, Walton

469 - Bubba Frazier, Benedictine

468 - Collin Mason, Arabia Mountain

465 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)

464 - Jaquez Kelly, Montgomery County

464 - Nick Buggs, Campbell

462 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)

460 - Matthew Franatovich, Lambert

456 - Davon Swinton, Stephens County

455 - Robbie Dunn, Archer

450 - Cash Martin, North Forsyth

450 - Jamarion McKinney, Hughes

448 - H Garmany, Dade County

446 - Dylan Edwards, Dawson County

445 - Chasen Jones, East Hall

445 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)

445 - Isaac Summey, Dalton

445 - Jaleel Parham, Parkview

444 - Deshaun Fedd, Crisp County

442 - David Coleman Jr, Camden County

442 - Jabari Watkins, Thomas County Central

441 - Zion Hudson, Peach County

438 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff

437 - Philip Williams, Gainesville

435 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

431 - Cade Zeman, Northview

431 - Nigel Pittman, Thomasville

427 - Ben Wright, Richmond Academy

427 - Jalen Hicks, Calvary Day

425 - M.J. Knight, Calvary Day

425 - Ty Tillery, Morgan County

GIAA rushing leaders

1,155 - Tyler Stephens, Stratford Academy

1086 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

894 - Jaxon Bone, King’s Academy

795 - Adian Grady, Bethlehem Christian

770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)

709 - Kamari Jackson, Valwood

GIAA passing leaders

1,653 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

1,513 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

1,433 - Broughton Branch, Brookstone

1,337 - Kylan Fryar, Loganville Christian

1,266 - Cutler Fleming, Brentwood

1,069 – Lewis Cheney, John Milledge Academy

1,064 – Brock Johnson, Westfield

GIAA receiving leaders

702 - Win Hoots, Westfield

667 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

655 – Jason Kelly, Brookstone

602 – Banks DeMore, Briarwood Academy

482 – Asa Wall, John Milledge Academy

470 - David Hutchins, Deerfield-Windsor

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

More Stories

The Latest

081425 milton buford hsfb

Little movement for Georgia teams in national HS football polls after Week 8

2h ago

High school football live updates: Carver comeback protects perfect record

Top 10 Georgia high school football games in Week 9

Keep Reading

Top 10 Georgia high school football games in Week 9

Future Yellow Jackets: A weekly look at Georgia Tech football commitments

Is Georgia football still winning the transfer portal?

Featured

aca people

Massive ACA price hikes revealed as Georgia Access window shopping opens early

Here’s what could replace Midtown’s Cheetah Lounge strip club

Paulding student, 6, found unresponsive in pool during field trip