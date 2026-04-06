2025-26 AJC Varsity high school girls basketball all-state teams

AJC Varsity State champions and highly-regarded prospects among those tabbed for all-state honors.
Wilcox County center Tyliah Benjamin attempts a shot against Washington-Wilkes forward Ja’Kylah Gartrell and forward Samaria Young during the first half of the Class A Division 2 Girls GHSA State Championship at the Macon Coliseum, Thursday, March, 12, 2026, in Macon, Ga. (Jason Getz/AJC)
From No. 1 prospect Kate Harpring to breakout athletes across the state, here are the AJC Varsity girls basketball all-state teams, divided by GHSA classification.
All-classification player of the year: Kate Harpring, Marist Class 6A Player of the year: Coco Rudolph, Grayson Coach of the year: Wes Willis, North Paulding First team G Leah DeWitt, Marietta, 5-9, So. W Lydia Ledford, Buford, 5-11, Sr. W/F Carib Morris, South Forsyth, 6-2, Fr. G Coco Rudolph, Grayson, 5-8, Sr. G London Smith, Newton, 5-5, Jr. Second team W Kaleigh Heywood, Collins Hill, 5-10, Sr. G Kenzie Hinkson, North Paulding, 5-7, So. G Kayla Jackson, Lowndes, 5-8, Sr. G Kimya Jones-Scarborough, Carrollton, 5-5, Sr. F Morgan Landrum, North Paulding, 6-0, Jr. Next 11 G Peace Ashina, South Gwinnett, 6-1, Sr. F Saniya Binion, Campbell, 5-10, Sr. G Ansley Dunn, Cherokee, 5-4, So. W E’miah Fields, Buford, 5-8, Jr. G Gabbie Gliatta, North Forsyth, 5-9, Sr. G Kalee Hinkson, North Paulding, 5-8, Jr. G Kierra Jackson, Hillgrove, 5-6, Sr. G Justyce McCoy, Brookwood, 5-7, Sr. G Tobi Owolabi, Norcross, 5-6, Jr. F Saniya Sharper, Archer, 5-9, Jr. G/F Jamyce Solomon, Westlake, 6-0, So. Class 5A Player of the year: Finley Parker, River Ridge Coach of the year: Eric Herrick, Creekview First team G Deyva Davis, Milton, 5-7, Jr. G Kailyn Hamby, Creekview, 5-6, Sr. F Nimah Ibidunni, Alexander, 6-2, Jr. F Finley Parker, River Ridge, 6-3, Jr. G Makayla Roberson, River Ridge, 5-9, Sr. Second team G Carly Bass, Sequoyah, 6-0, Jr. G Nalani Gainey, Seckinger, 5-5, Sr. C Jadeah Marshall, Loganville, 6-4, Sr. G Jasmine Porter, Coffee, 5-8, Sr. G MacKenzee Williams, Woodward Academy, 5-9, Jr. Next 11 F Gabriella Benjamin, Lakeside-DeKalb, 5-10, Jr. G Abbey Bensman, Pope, 5-10, Sr. G Janiyah Blevins, Bradwell Institute, 5-3, Jr. G Martin Davis, Brunswick, 5-9, Sr. G Lauryn Dennis-Cooper, Woodward Academy, 5-6, Sr. G Mikayla Dunston, Morrow, 5-7, Sr. F/C Michelle Ezumah, Lanier, 5-11, Jr. G Devin Furgess, New Manchester, 5-1, Jr. G/F Kylar-Rae Johnson, Hughes, 5-8, Sr. G Janiyah Quiller, Evans, 5-5, So. F Caroline Young, Milton, 5-11, Sr. Class 4A Player of the year: Kate Harpring, Marist Coach of the year: Kim Hixon, Marist First team F/C Kamiyah Adams, Jones County, 5-9, Sr. G Aubriyana Camp, Dalton, 5-6, Jr. G Cayden Cornish, Jackson-Atlanta, 5-5, Sr. G Kate Harpring, Marist, 5-10, Sr. F/C Lindsey Kopacek, Starr’s Mill, 6-2, Jr. Second team G Devin Bockman, Midtown, 5-6, Sr. F Kennedy Deese, Kell, 6-0, Sr. C Lawson Monroe, Pace Academy, 6-3, Sr. F Janelle Turner, Warner Robins, 5-9, Sr. G Laura Frances Willis, North Oconee, 5-8, Sr. Next 11 G Kaytlin Arnold, Cartersville, 5-7, Sr. G Kennedy Bradshaw, Warner Robins, 5-10, Sr. G Bailee Canty, Southwest DeKalb, 5-4, Sr. F Allana Coulter, Harris County, 5-10, Sr. G Katie Elder, Marist, 5-9, Jr. G Maliyah Gilbert, Kell, 5-9, Jr. G Sydnee Hunter, Creekside, 5-6, Jr. G Jada Little, Woodland-Stockbridge, 5-5, Jr. G Sofia Pihera, St. Pius, 5-9, Jr. G Asiah Thompson, Kell, 5-10, Jr. F Jasiah Wymbs, Cedar Shoals, 5-9, Jr. Class 3A Player of the year: Kie’Aundria Acree, Monroe Coach of the year: Greg Elkins, Heritage-Catoosa First team G Kie’Aundria Acree, Monroe, 6-0, Jr. G Claire Carlson, Cherokee Bluff. 5-9, Sr. G JaMiah Lewis, Ridgeland, 5-10, Sr. G Morghan Reckley, Sandy Creek, 5-7, So. G Ellison Steinhauer, Pickens, 5-9, Sr. Second team C Suri Clark, Baldwin, 6-2, Jr. F/C Paisley Collins, Heritage-Catoosa, 5-10, So. G Ella David, Oconee County, 5-11, Fr. G Angel Thomas, Luella, 5-10, Sr. G Bristol Kersh, Cherokee Bluff, 5-7, Sr. Next 11 G Sydney Donaldson, Westover, 5-9, Jr. G Tori Epps, Heritage-Catoosa, 5-9, Sr. F/C Naima Foster, Luella, 6-3, Jr. G Clidraya Hammonds, Cairo, 5-11, Jr. G Ayala King, Hephzibah, 5-6, Jr. G Taylor McKinzy, Monroe, 5-10, Jr. G Sheniyah Philpot, Troup, 5-7, Sr. G Mariah Reid, Beach, 5-8, Jr. G/F Jace Sanderson, Gilmer, 5-10, Jr. G Cyncere Sims-Turner, Stephenson, 5-2, So. F/C Taylor Young, Jenkins, 6-2, Sr. Class 2A Player of the year: Callan Ledford, Murray County Coach of the year: Chris Tipton, Murray County First team F Rhianna Boynton, Hardaway, 6-1, Jr. G Kerri Fluellen, Josey, 5-7, Sr. F/C Za’Miyah Jenkins, Josey, 6-2, Sr. F Callan Ledford, Murray County, 5-8, Sr. G Chabria Tate, Laney, 5-8, Jr. Second team G/F Domonique Billue, Westside-Macon, 5-9, So. F Kendall Campbell, Columbia, 5-11, Sr. G Blaklee Ledford, Murray County, 5-6, So. G/F Kiasia Montgomery, Hart County, 5-10, Sr. G Paris Rosser, Thomson, 5-5, Sr. Next 11 G Shamiah Barnum, Appling County, 5-8, Sr. G/F Cydney Burke, Morgan County, 5-8, Sr. G Kendall Greer, Miller Grove, 5-6, Jr. G/F Azil Hazzard, Therrell, 5-11, Sr. G Jersey Rae Loy, Ringgold, 5-6, Jr. G Greenlee Lumpkin, Coahulla Creek, 5-5, Jr. G Janise McCoy, Columbia, 5-3, So. G Brooke Shipp, Shaw, 5-6, Sr. G Taylor Talton, Westside-Macon, 5-5, Sr. G Jaylah Todd, Hardaway, 5-1, Jr. G Chasity Woods, KIPP Atlanta Collegiate, 5-8, So. Class A Division I Player of the year: JaZiyah Foster, Lamar County Coach of the year: Danielle Lowther, East Laurens First team G Jaydah Baker, Putnam County, 5-6, Fr. F/C Marley Derringer, Bremen, 6-1, Sr. F JaZiyah Foster, Lamar County, 6-0, So. F/C Deanna Lowther, East Laurens, 5-10, Sr. G/F Audrey Lunsford, Elbert County, 5-9, Jr. Second team G Jade Kitchens, Washington County, 5-7, Jr. F/C Reese Lewis, Fannin County, 6-0, Sr. F/C Garyunna Mitchell, East Laurens, 5-10, Fr. G Marnay’jah Reynolds, Bacon County, 5-4, Jr. G Millie Southards, Rabun County, 5-6, Fr. Next 11 F/C Harmony Bryant, Thomasville, 6-1, So. F/C Niya Daniels, Commerce, 6-1, Fr. F Arianna Hill, Toombs County, 6-0, Sr. G/F Kaitlyn House, Pepperell, 5-9, Sr. G Izzie Jabaley, Fannin County, 5-6, Jr. G Akyra Lewis, Heard County, 5-6, Jr. F/C Sanorra McKind, Fitzgerald, 5-9, Jr. F/C A’acaylah Murphy, Swainsboro, 6-0, Sr. G/F Kamri Sanders, Model, 6-0, So. C Makayla Thomas, Bacon County, 6-2, Jr. G Journey Waller, Putnam County, 5-6, Jr. Class A Division II Player of the year: Tyliah Benjamin, Wilcox County Coach of the year: Santita Coon, Wilcox County First team F/C Tyliah Benjamin, Wilcox County, 6-0, Jr. G/F Morgan Cochran, Macon County, 5-9, Sr. G/F Jamesen Hollomon, Schley County, 5-9, Jr. G Shamauri Martin, Wilcox County, 5-9, Jr. W Samaria Young, Washington-Wilkes, 5-8, So. Second team G/F Ca’Tavia Bennett, Greenville, 5-10, Sr. G Christiona Farmer, Charlton County, 5-5, Sr. G Ja’Kieria Frazier, Pelham, 5-3, Sr. G Ja’kari Northcutt, Atkinson County, 5-8, Jr. G/F Jaliah Roberts, Screven County, 5-8, Jr. Next 11 G Jailee Allen, Warren County, 5-7, Sr. F Melaya Andrews, Bowdon, 5-8, Sr. G Ansley Clark, Glascock County, 5-7, Sr. G/F Ja’Kayla Hooks, Dooly County, 6-0, So. G Nikita James, Wheeler County, 5-6, Sr. G/F Ty’Kristiany Jones, Telfair County, 5-9, So. G Zariah Martin, Wilcox County, 5-8, Sr. G Jasmine Mikell, Bryan County, 5-4, Sr. G Justice Mock, Randolph-Clay, 5-3, So. G Alasia Montgomery, Taylor County, 5-8, Sr. G Zion Saffore, Metter, 5-6, Jr. Class 3A-A Private Player of the year: Gabby Minus, Hebron Christian Coach of the year: Jan Azar, Hebron Christian First team G Alanna Beckham, Hebron Christian, 5-11, Sr. G Camryn Golston, St. Francis, 5-6, Sr. W Gabby Minus, Hebron Christian, 6-1, Sr. F Loriel Murray, Holy Innocents’, 6-2, So. G Taryn Thompson, Galloway, 5-8, Sr. Second team G Madison Bennett, Trinity Christian, 5-6, Jr. G Riley Gallagher, Lovett, 5-9, So. W Sophia Louis-Pierre, Galloway, 6-0, Jr. G Millie Newman, Whitefield Academy, 5-11, So. G Giaunni Rogers, St. Francis, 5-9, Jr. Next 11 C Kobi Barnes, Hebron Christian, 6-2, Sr. F Aaniyah Branch, Holy Innocents’, 6-4, So. G/F Zoie Cameron, Providence Christian, 5-9, Jr. C Aila Courtenay, St. Francis, 6-2, Jr. G Annaka Hembree, Christian Heritage, 5-7, So. G Milan Johnson, Greater Atlanta Christian, 5-10, Jr. G Kendall Lawson, Athens Academy, 5-7, Jr. G Nariah Nelson, Hebron Christian, 5-10, Sr. G Barri Newman, Greater Atlanta Christian, 5-10, So. G Millie Pugmire, Athens Academy, 5-8, Jr. G Makayla Weaver, Holy Innocents’, 5-4, Jr.
Chip Saye rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025, at the launch of AJC Varsity. In 2009 he helped start Georgia High School Football Daily. He previously worked for the AJC, Athens Banner-Herald, Anderson (S.C.) Independent-Mail and Gwinnett Daily News.
