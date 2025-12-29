Who stood out in Atlanta? Announcing the 2025 AJC Varsity all-metro team

AJC Varsity See who made the teams in Atlanta/South Fulton, Cobb County, DeKalb County, Gwinnett County, North Fulton and Southside.
Kell running back Moonie Gipson celebrates his touchdown against Cambridge during the second half Friday, Oct. 24, 2025 at Kell High School. Gipson took home offensive player of the year honors for the AJC Varsity's all-metro team in Cobb County. (Daniel Varnado for the AJC)
Who brought the best in metro Atlanta football this year? Here are the 2025 all-metro high school football teams.
Atlanta/South Fulton Offensive player of the year: Cayden Benson, Creekside Defensive player of the year: Tavarre Terrell, Creekside Coach of the year: Maurice Dixon, Creekside Offense QB - Cayden Benson, Creekside, 5-11, 172, Sr. RB - Gary Walker, Creekside, 6-0, 200, Jr. RB - Qwantavius Wiggins, Hughes, 5-10, 195, Sr. WR - Damien Henderson, Creekside, 5-10, 160, Sr. WR - Julian Kendrick, Hughes, 5-10, 170, Sr. TE - Xavier Tiller, Hughes, 6-5, 215, Sr. OL - Jaylon Moore, Creekside, 6-4, 290, Jr. OL - Jaiden Tyler, Carver-Atlanta, 6-3, 280, Sr. OL - Chris Booker, Hapeville Charter, 6-4, 285, Sr. OL - Kelsey Adams, Hughes, 6-6, 300, Jr. OL - Jared Doughty, Banneker, 6-6, 300, Sr. ATH - Terrious Favors, Carver-Atlanta, 5-10, 175, Sr. PK - Afton Rowles, Woodward Academy, 6-1, 160, Jr. Defense DL - Michael Johnson Jr., Carver-Atlanta, 6-1, 230, Sr. DL - John Amofah Jr., Douglass, 6-1, 270, Jr. DL - Malik Glass, Mays, 6-1, 290, Sr. DL - Cassius Burch, Creekside, 6-0, 255, Jr. LB - Rashad Williamson, Hapeville Charter, 6-1, 190, Sr. LB - Decari Farley, Creekside, 6-0, 185, Sr. LB - Major Levell, Creekside, 5-10, 195, Jr. LB - Tavarre Terrell, Creekside, 5-11, 240, Jr. DB - Zion Crawford, Hapeville Charter, 6-1, 185, Sr. DB - Bryce Woods, Woodward Academy, 6-2, 180, Jr. DB - Blake Stewart, Woodward Academy, 6-0, 175, Sr. DB - Brayden Bailey, Holy Innocents’, 5-9, 155, So. P - Aditya Kaul, Westminster, 5-11, 185, Sr. Cobb County Offensive player of the year: Quinterrius “Moonie” Gipson, Kell Defensive player of the year: Brayden Rouse, Kell Coach of the year: Bobby May, Kell Offense QB - Aiden Watson, Harrison, 5-11, 175, So. RB - Quinterrius “Moonie” Gipson, Kell, 5-10, 200, Jr. RB - Noriega Thompson, Walton, 5-9, 180, Sr. WR - Dylan Green, Kennesaw Mountain, 6-3, 175, Sr. WR - Collins Price, Lassiter, 5-11, 180, Jr. TE - Isaac Copeland, Marietta, 6-1, 210, Jr. OL - Chase Lewandowski, Kell, 6-2, 305, Sr. OL - Brandon Anderson, North Cobb, 6-4, 312, Sr. OL - Shackair Wisdom, McEachern, 5-11, 270, Sr. OL - Nick Thorner, Walton, 6-4, 250, Sr. OL - Anthony Cater Jr., Hillgrove, 6-2, 280, Sr. ATH - Casey Barner, McEachern, 6-0, 190, So. PK - Carter Genchi, Hillgrove, 5-9, 160, Sr. Defense DL - Gabe Clarke, Sprayberry, 6-2, 240, Sr. DL - Darryl Rivers, McEachern, 6-5, 270, Sr. DL - Zakir Abdul-Salaam, McEachern, 6-3, 240, Sr. DL - Chris Carbin, Hillgrove, 6-4, 236, Sr. LB - Brayden Rouse, Kell, 6-3, 215, Sr. LB - Olrick Johnson III, Harrison, 6-0, 210, Jr. LB - Noah LaVallee, Walton, 6-2, 220, Sr. LB - Jameson McCollough, Hillgrove, 6-0, 220, Sr. DB - Jorden Edmonds, Sprayberry, 6-3, 180, Sr. DB - Kealan Jones, Sprayberry, 6-1, 190, Sr. DB - Tony Forney Jr., Kell, 5-11, 180, Sr. DB - Jowell Combay, Kell, 6-1, 192, Sr. P - Eli Hewatt, Mount Paran Christian, 5-11, 165, So. DeKalb County Offensive player of the year: Jayden Johnson, Stephenson Defensive player of the year: Kwame “K.J.” Green, Stephenson Coach of the year: Kevin Barnes, Lithonia Offense QB - Braylon Carter, Southwest DeKalb, 6-3, 200, Sr. RB - Jayden Johnson, Stephenson, 5-10, 185, Jr. RB - Sadur Salahuddin, Decatur, 5-9, 180, Sr. WR - Jordan Christie, Southwest DeKalb, 5-11, 190, Jr. WR - Aaron Graham, M.L. King, 5-9, 160, Jr. TE - Jackson Cox, Marist, 6-3, 227, Sr. OL - Chris Hector, Columbia, 6-5, 305, Jr. OL - Jajuan Graham, Tucker, 6-5, 305, Jr. OL - Jared Cooper, Lithonia, 6-5, 290, Sr. OL - Brady Barry, Marist, 6-4, 256, Sr. OL - Kelly Spalding, Marist, 6-5, 215, Sr. ATH - Xavier “Deuce” Butler, Lithonia, 5-10, 185, Sr. PK - Tyler Baradel, Marist, 6-0, 167, Jr. Defense DL - Josias Dore, Lithonia, 5-11, 220, Sr. DL - Shelton Maynard, M.L. King, 6-3, 315, Sr. DL - Troy Stiggers, Stephenson, 6-3, 245, Sr. DL - Kwame “K.J.” Green, Stephenson, 6-5, 225, Jr. LB - Jayden Bowden, Miller Grove, 6-1, 210, Sr. LB - Braylon Jackson, Lithonia, 6-0, 215, Sr. LB - Braylon Gilstrap, Southwest DeKalb, 6-1, 235, Sr. LB - Owen Hare, Marist, 5-10, 170, Jr. DB - Taron Essex, Southwest DeKalb, 6-4, 190, Sr. DB - Chris Nunn, Southwest DeKalb, 6-2, 195, Sr. DB - Djimon McLendon, Tucker, 5-11, 175, Sr. DB - Rashaad Silver, Columbia, 6-2, 180, Jr. P - Jude Torjak, Dunwoody, 5-10, 175, Sr. Gwinnett County Offensive player of the year: Tyriq Green, Buford Defensive player of the year: Tyler Atkinson, Grayson Coach of the year: Bryant Appling, Buford Offense QB - Jordan Do, Archer, 5-11, 190, Sr. RB - Devon Caldwell, Hebron Christian, 5-9, 185, Sr. RB - Brayden Tyson, Brookwood, 6-2, 235, Jr. WR - Jarvis Mathurin, Hebron Christian, 5-7, 155, Sr. WR - Jonathan Stafford Jr., Grayson, 5-10, 170, Sr. TE - Max Patterson, North Gwinnett, 6-6, 240, Jr. OL - Jordan Agbanoma, Grayson, 6-3, 295, Jr. OL - Zach Lewis, North Gwinnett, 6-4, 280, Sr. OL - Graham Houston, Buford, 6-5, 305, Sr. OL - Eli Rickell, Wesleyan, 6-5, 270, Sr. OL - Fletcher Turk, Hebron Christian, 6-6, 295, Sr. ATH - Tyriq Green, Buford, 6-0, 200, Sr. PK - Graham Anand, Greater Atlanta Christian, 5-11, 170, Jr. Defense DL - Bryce Perry-Wright, Buford, 6-2, 250, Sr. DL - Katrell Webb, Collins Hill, 6-3, 240, Sr. DL - Deuce Geralds, Collins Hill, 6-2, 280, Sr. DL - Dre Quinn, Buford, 6-4, 228, Sr. LB - Tyler Atkinson, Grayson, 6-2, 210, Sr. LB - Jake Godfree, North Gwinnett, 6-0, 215, Jr. LB - Deion Miller, Buford, 6-0, 220, Sr. LB - Braxton Rembert, Mill Creek, 6-6, 210, Sr. DB - Joshua Burks, Norcross, 5-11, 185, Sr. DB - Chauncey Davis, North Gwinnett, 6-1, 190, Sr. DB - Israel Prince-Oyakhire, Shiloh, 6-2, 190, Jr. DB - Max Steve, Hebron Christian, 5-9, 175, Sr. P - Elijah Frey, Norcross, 6-2, 195, Sr. North Fulton Offensive player of the year: Trey Smith, Roswell Defensive player of the year: Brody Duffy, Roswell Coach of the year: Jonathan Thompson, Roswell Offense QB - Trey Smith, Roswell, 6-0, 205, Sr. RB - CJ Givers, Fellowship Christian, 5-11, 195, Sr. RB - Nick Peal, Roswell, 6-0, 205, Sr. WR - Craig Dandridge, Cambridge, 6-1, 180, Sr. WR - Wills Campbell, Roswell, 6-1, 200, Sr. TE - Grant Haviland, Milton, 6-5, 235, Jr. OL - Aiden Artusio, Blessed Trinity, 6-0, 275, Sr. OL - Landon Ghea, Milton, 6-5, 260, Fr. OL - Jake Harmon, Roswell, 6-2, 290, Sr. OL - Miller Westerfield, Roswell, 6-7, 285, Jr. OL - Walker McClung, Fellowship Christian, 5-11, 235, Sr. ATH - Bryce Henry, Chattahoochee, 5-10, 175, Jr. PK - Leo Attard, Cambridge, 6-0, 180, Sr. Defense DL - Dawson Jacobs, Blessed Trinity, 6-3, 260, So. DL - Lucas Smalls-Allen, Blessed Trinity, 6-4, 270, Sr. DL - Christian Hunter, Milton, 6-1, 280, Jr. DL - Alex Lucas, Roswell, 6-0, 220, Sr. LB - Brody Duffy, Roswell, 5-10, 185, Sr. LB - Billy Weivoda, Milton, 6-2, 210, Sr. LB - Blaize Battaglia, Milton, 6-1, 215, Jr. LB - David “DJ” Jacobs, Blessed Trinity, 6-5, 235, Jr. DB - Lawson Estes, Milton, 6-2, 185, Sr. DB - Keelan Wonsley, Milton, 6-0, 190, So. DB - Tyler Pressnall, Roswell, 5-9, 180, Jr. DB - Tristan Lester, Milton, 5-11, 195, Sr. P - Jonathan Genty, Blessed Trinity, 6-5, 180, Sr. Southside Offensive player of the year: Amari Latimer, Sandy Creek Defensive player of the year: Jontavius Wyman, Jonesboro Coach of the year: Darius Smiley, Sandy Creek Offense QB - Joshua Scott, Stockbridge, 6-0, 175, Jr. RB - Amari Latimer, Sandy Creek, 6-0, 215, Sr. RB - Woody Schettini, Northgate, 5-8, 190, So. WR - Kamarui Dorsey, Hampton, 6-3, 200, Jr. WR - Jaylen Britt, Newnan, 5-10, 165, Jr. TE - Jeremiah Roux, Mundy’s Mill, 6-3, 215, Sr. OL - Jared Smith, Stockbridge, 6-5, 335, Sr. OL - Gabe Jones, Luella, 6-3, 300, Sr. OL - Courtlin Heard, East Coweta, 6-7, 330, Sr. OL - Courtney Heard, East Coweta, 6-6, 290, Sr. OL - Timi Aliu, Locust Grove, 6-4, 295, Jr. ATH - Jontavius Wyman, Jonesboro, 6-0, 180, Sr. PK - Quint Johnson, Newnan, 5-10, 180, Sr. Defense DL - Bryce Robinson, Locust Grove, 6-3, 270, Sr. DL - JT Austin, Sandy Creek, 6-2, 210, Jr. DL - Evan Harvey, Sandy Creek, 6-3, 245, Sr. DL - Christian Speakman, Morrow, 6-4, 330, Sr. LB - Cayden Burnett, North Clayton, 6-1, 210, Sr. LB - Chad Fairchild, Lovejoy, 6-1, 235, Sr. LB - Rodney Colton Jr., Newnan, 6-2, 225, Sr. LB - Brysen Davies, Northgate, 6-0, 210, Sr. DB - KJ Deriso, Whitewater, 6-1, 175, Sr. DB - Cortez Redding, Jonesboro, 6-0, 180, Sr. DB - Chance Gilbert, East Coweta, 6-1, 170, Jr. DB - Caleb Carson, Lovejoy, 6-0, 190, Sr. DB - Markel “Chino” Aguirre, Luella, 6-0, 200, Sr. P - Carter Spence, Ola, 5-10, 200, Sr.
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
