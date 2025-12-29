AJC Varsity

Who stood out in Atlanta? Announcing the 2025 AJC Varsity all-metro team

See who made the teams in Atlanta/South Fulton, Cobb County, DeKalb County, Gwinnett County, North Fulton and Southside.
Kell running back Moonie Gipson celebrates his touchdown against Cambridge during the second half Friday, Oct. 24, 2025 at Kell High School. Gipson took home offensive player of the year honors for the AJC Varsity's all-metro team in Cobb County. (Daniel Varnado for the AJC)
Kell running back Moonie Gipson celebrates his touchdown against Cambridge during the second half Friday, Oct. 24, 2025 at Kell High School. Gipson took home offensive player of the year honors for the AJC Varsity's all-metro team in Cobb County. (Daniel Varnado for the AJC)
By
3 hours ago

Who brought the best in metro Atlanta football this year? Here are the 2025 all-metro high school football teams.

Atlanta/South Fulton

Offensive player of the year: Cayden Benson, Creekside

Defensive player of the year: Tavarre Terrell, Creekside

Coach of the year: Maurice Dixon, Creekside

RELATED
Creekside needs every possible point to beat Benedictine for Class 4A title

Offense

Defense

Cobb County

Offensive player of the year: Quinterrius “Moonie” Gipson, Kell

Defensive player of the year: Brayden Rouse, Kell

Coach of the year: Bobby May, Kell

RELATED
Final football rankings: Season of super teams ends with 6 going 15-0

Offense

Defense

DeKalb County

Offensive player of the year: Jayden Johnson, Stephenson

Defensive player of the year: Kwame “K.J.” Green, Stephenson

Coach of the year: Kevin Barnes, Lithonia

RELATED
‘A little direction’ turned a 1-9 Georgia HS football team into a history-maker

Offense

Defense

Gwinnett County

Offensive player of the year: Tyriq Green, Buford

Defensive player of the year: Tyler Atkinson, Grayson

Coach of the year: Bryant Appling, Buford

RELATED
‘Unstoppable’: Gwinnett’s 2-time QB of the year draws comparison to Diego Pavia

Offense

Defense

North Fulton

Offensive player of the year: Trey Smith, Roswell

Defensive player of the year: Brody Duffy, Roswell

Coach of the year: Jonathan Thompson, Roswell

Offense

Defense

Southside

Offensive player of the year: Amari Latimer, Sandy Creek

Defensive player of the year: Jontavius Wyman, Jonesboro

Coach of the year: Darius Smiley, Sandy Creek

RELATED
‘Losing wasn’t an option.’ Sandy Creek title a promise to teammate who died.

Offense

Defense

About the Author

Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

More Stories

The Latest

benedictine, creekside

Best in Georgia: 2025 AJC Varsity high school football all-state teams

UGA signee and two-way standout named 2025 AJC all-class player of the year

Where Georgia teams land in 9 final high school football national rankings

Keep Reading

Best in Georgia: 2025 AJC Varsity high school football all-state teams

Washington and Georgia Tech host Florida A&M

Fleming leads Georgia Tech against Florida A&M after 20-point game

Featured

Shorts aren't often seen on the Beltline the week between Christmas and New Year's, but warm weather has given them extra use. Don't worry, winter lovers, because temperatures are going to drop drastically next week. (Natrice Miller/AJC)

Springlike warmth to end as cold front roars in before New Year’s

UGA-Damon Wilson ll legal battle begs question of NIL contract enforceability

How to buy wine like a pro when traveling in the U.S.