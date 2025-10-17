McNair QB, a former defensive back, now Georgia HS football’s leading rusher

848 - Jitt Carr, Monroe Area
839 - Omari Wilson, Charlton County
828 - Jakobe Dorsey, Cedartown
822 - Andrew Davis, West Forsyth
819 - Shamari King, Johnson (Savannah)
819 - Paxton Ray, Haralson County
806 - Devonis Lee, Early County
803 - Jamarcus Harrison, East Hall
797 - Nate Davis, Rockmart
796 - Layne Vaughn, Gordon Lee
792 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)
791 - Christian Lawrence, Thomas County Central
787 - Sadur Salahuddin, Decatur
785 - Zach Belyeu, North Cobb
784 - Colby Smith, Southeast Bulloch
779 - Peyton Chancey, Gilmer
778 - Drew Richardson, East Jackson
778 - Brandan Ridley, McIntosh
769 - Marquis Fennell, Valdosta
758 - Cameron Irastorza, Dunwoody
758 - Haddon Fries, Ringgold
757 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian
756 - Wesley Dinkins, Savannah Christian
755 - LaVasco Williams, Kendrick
752 - Brooks Malone, Cambridge
752 - Zandon Mullins, Parkview
751 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy
750 - Gary Walker, Creekside
750 - Khyran White, South Effingham
748 - Ma’Khi Watson, Cedar Grove
745 - Maddox Gartland, Wesleyan
743 - Dylan Maina, Hiram
743 - Jayden Murphy, Southeast Bulloch
741 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff
741 - Kobe Hill, Jeff Davis
740 - Kamari Holloman, Tift County
736 - Ryan Scott, Jenkins
733 - Camden Cox, River Ridge
731 - Albert Gooding, Lithonia
725 - Aiden Fletcher, Chattooga
725 - Ashton Barton, Peach County
715 - Bryson Cole, Fannin County
714 - Cody McBrayer, Dawson County
714 - Khemp Boyd, Haralson County
714 - Christian Kinlaw, New Hampstead
713 - Ced Kelley, Creekside
710 - Curtis Turner, Turner County
708 - Joshua Hopkins, Bowdon
708 - Justin Powell, Toombs County
702 - Noriega Thompson, Walton
702 - Tayshaun Franklin, Ware County
700 - Davian Knox, Banks County
GHSA passing leaders
2,119 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]
2,038 - Connor Langford, Cambridge
1,976 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]
1,969 - Chaz Pate, Sonoraville [Class 2A leader]
1,900 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]
1,883 - Charlie Baxter, Christian Heritage [Class A Division I leader]
1,835 - Thomas Winston, Miller Grove
1,832 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
1,815 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]
1,789 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]
1,731 - Joshua Scott, Stockbridge
1,680 - Nate Russell, Cartersville
1,680 - Chris Miller, Kennesaw Mountain
1,676 - Elijah Fudge, Spencer
1,656 - Leland Holder, Taylor County
1,645 - Graham Burmeister, Woodstock
1,642 - Kain Mincey, Dodge County
1,642 - Ashton Clare, Trinity Christian
1,641 - Lyndon Worthy, Worth County
1,629 - Mac Nelson, Mary Persons
1,618 - Weston Goodman, North Atlanta
1,614 - Chap Chapman, Athens Academy
1,601 - Trace Hawkins, Calhoun
1,596 - Cayden Benson, Creekside
1,589 - Jordan Do, Archer
1,583 - Ethan Daughtery, Lambert
1,560 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge
1,558 - Keyuntae Phillips, McNair
1,556 - Tucker Parson, Rockmart
1,545 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
1,541 - Kharim Hughley, Gainesville
1,540 - Ryan Maxwell, Houston County
1,523 - Carson Hand, Richmond Academy
1,510 - Jordan Wiggins, Northeast
1,506 - Aiden Watson, Harrison
1,502 - Braylon Carter, Southwest DeKalb
1,483 - Mitch Seaman, Lassiter
1,473 - Kaleb Narcisse, Kell
1,465 - Jamarcus Harrison, East Hall
1,459 - James Mobley, Calvary Day
1,459 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)
1,452 - William Jackson, Camden County
1,435 - Brodie McWhorter, Cass
1,428 - Jayden McCullough, North Cobb Christian
1,427 - Shamar Banner, Duluth
1,424 - Aidan McPherson, Rome
1,422 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
1,420 - Brodie Campbell, Newnan
1,419 - Trey Smith, Roswell
1,415 - Blaise Thomas, Savannah Christian
1,410 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe
1,397 - Brody Fleming, Bleckley County
1,390 - Bode Spence, East Paulding
1,390 - Tristan Parks, Hampton
1,383 - Kamden Patterson, Baldwin
1,383 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
1,382 - C.J. Cypher, Carrollton
1,381 - Caden Worley, Ola
1,380 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
1,376 - Christion Peacock, Walton
1,375 - Mike Johnson, Douglas County
1,366 - Davis Strickland, Morgan County
1,366 - Ryan Harrigan, Woodward Academy
1,365 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
1,356 - Brody Baker, Elbert County
1,352 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
1,335 - Joseph Owens, Toombs County
1,319 - Jahbari Felix, Bradwell Institute
1,311 - Jayden Whiteside, Marietta
1,311 - Tyler Niehr, North Paulding
1,302 - Caleb Hill, Sandy Creek
1,283 - Brett Strum, Flowery Branch
1,282 - Cohen Lawson, Colquitt County
1,277 - Patrick McCollough, Wheeler
1,267 - Reid Ginn, Perry
1,265 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)
1,259 - Garrison Cantrell, Dacula
1,256 - A.J. Glover, Charlton County
1,251 - Dominic Larocca, Lanier
1,248 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
1,245 - Davin Lemire, Campbell
1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins
1,232 - Turner Stevenson, Aquinas
1,221 - Payton Shaw, Eastside
1,206 - Gunnar Weaver, Dawson County
1,200 - Chase Rhoads, East Forsyth
1,200 - Paris Wilbanks, Habersham Central
GHSA receiving leaders
1,069 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]
1,006 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]
959 - Keyon Standifer, Athens Academy
929 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]
857 - Dylan Green, Kennesaw Mountain [Class 5A leader]
806 - Jack Rhodes, Aquinas
799 - Collins Price, Lassiter
789 - Peyton Echols, Trinity Christian
786 - Mason Stephens, Mary Persons
777 - Rashad Blalock, McNair
773 - Ty Kemp, North Hall
771 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) [Class 2A leader]
764 - Jack Ruban, Cherokee [Class 6A leader]
764 - Aaron Gregory, Douglas County
755 - Gavin Green, Rockmart
738 - M.J. Mathis, Houston County
735 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
732 - D.J. Huggins, Harrison
709 - Weston Hughes, Savannah Christian
667 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
665 - Kadine McAlister, Salem
661 - Damien Henderson, Creekside
650 - Langston Butler, Sonoraville
650 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
647 - Jamere Smith, Greenville [Class A Division II co-leader]
647 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County [Class A Division II co-leader]
643 - Rylan Hubbard, Woodstock
641 - Myles Cobb, Wilkinson County
639 - Jaison McCall, Jackson
637 - John Matthews, Newnan
633 - Doyle Morrison, Lanier
631 - Trae Stevenson, Brooks County
631 - Cole Cable, North Hall
620 - Ryan Mosley, Carrollton
616 - Elliot Hamilton, Social Circle
616 - Carter Hayes, Wesleyan
611 - Dai’jon Hayes, Tift County
610 - Santiago Bizzell, Bacon County
610 - Kamarion Johnson, Clinch County
610 - Havyn Searels, Dalton
610 - Wills Campbell, Roswell
603 - Dallas Dickerson, North Oconee
596 - Derrick Miller, Newton
594 - Jauriel Bray, Dodge County
591 - Kamarui Dorsey, Hampton
583 - Tramayne Beliard, Miller Grove
582 - Bryson Roberts, Trion
582 - Jamario Rice, Ware County
581 - Peyton Zachary, Carrollton
580 - Matthew Franatovich, Lambert
578 - Tre Shields, Flowery Branch
570 - Mahki Johnson, Wilkinson County
569 - Jaris Sinkfield, Thomson
564 - Jerimiah Burns, Dodge County
562 - Chasen Jones, East Hall
562 - Lo’than McBride, Richmond Academy
561 - Walker Hughes, Etowah
561 - Prince Jean, Valdosta
557 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove
552 - Sam Gritton, East Coweta
547 - Nigel Pittman, Thomasville
542 - Xavier Cannon, Warner Robins
541 - Jordan Peacock, Walton
537 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff
535 - Toby Martin, North Cobb Christian
534 - Brady Marchese, Cartersville
531 - Eli Balliew, Sonoraville
530 - Antwan Lockett, Colquitt County
530 - Reid Giles, Rabun County
527 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
527 - Ty’Lil Terrell, South Cobb
525 - Amauri Couch, Spencer
524 - Elias Gandy, Westlake
522 - Jaden Upshaw, Lee County
518 - Jack Ellenburg, North Atlanta
518 - McCord Purdy, Pickens
516 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass
513 - Robbie Dunn, Archer
512 - Heze Kent, Brunswick
508 - Dylan Edwards, Dawson County
504 - Cash Martin, North Forsyth
503 - Keyshawn Polk, Metter
503 - J.J. Winston, Rome
502 - Jay Feltus, Habersham Central
502 - Zyon Robinson, Stockbridge
496 - Isaac Summey, Dalton
496 - Dawson Quarterman, Grayson
494 - Kaiden Prothro, Bowdon
491 - Jayden Futrell, Harlem
486 - Jaylen Britt, Newnan
484 - Waseem Murray, Brunswick
481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland
481 - Jordan Hudson, Spencer
478 - Cade Zeman, Northview
478 - Jacoby Parker, Ola
475 - Isaac Kareem-Maman, Dacula
GIAA rushing leaders
1,276 - Tyler Stephens, Stratford Academy
1,086 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
953 - Jaxon Bone, King’s Academy
851 - D.J. Colvin, St. Anne-Pacelli
828 - Colt Williams, Southwest Georgia Academy
795 - Adian Grady, Bethlehem Christian
770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)
764 - Cutler Fleming, Briarwood Academy
748 - Kamari Jackson, Valwood
741 - Sam Wasson, Pinewood Christian
GIAA passing leaders
1,910 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
1,662 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
1,433 - Broughton Branch, Brookstone
1,405 - Cutler Fleming, Briarwood Academy
1,337 - Kylan Fryar, Loganville Christian
1,228 - Lewis Cheney, John Milledge Academy
1,187 - Brock Johnson, Westfield
1,053 - Major Simmons, First Presbyterian
GIAA receiving leaders
796 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
746 - Banks DeMore, Briarwood Academy
745 - Win Hoots, Westfield
690 - Jason Kelly, Brookstone
551 - Asa Wall, John Milledge Academy
519 - Davis Hutchins, Deerfield-Windsor
476 - Breck Griffin, First Presbyterian
474 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli