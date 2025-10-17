AJC Varsity

McNair QB, a former defensive back, now Georgia HS football’s leading rusher

‘He’s a heck of an athlete who’s fluid with the ball,’ says his coach.
By
20 minutes ago

One of Markus Brown’s first tasks as McNair’s new football coach was finding a quarterback. Last season’s three-year starter was gone, and Brown was looking at a freshman initially.

Then Brown and his staff noticed Keyuntae Phillips, a defensive back, was exceptionally quick. They also discovered that Phillips, a senior, had played quarterback in middle school.

The rest is history, but like no one could’ve imagined. Phillips, a 5-foot-7, 150-pound speedster, is now the state’s leading rusher with 1,558 yards. He has scored 11 of his team’s 21 touchdowns. He has thrown for 865 yards and seven touchdowns on a young team that is 1-7. And he still plays defense.

“He’s a heck of an athlete who’s fluid with the ball,” Brown said. “He can take it 80 yards at any time. We built the running game around him because we don’t have a true tailback in this first year of developing our kids. We’re operating almost in a single-wing situation (with direct snaps to Phillips). I just wish we could put it in the box more (score touchdowns) and we’d be cooking in hot grease.”

Phillips’ 174 yards last week against Social Circle gave him the rushing lead statewide over Winder-Barrow’s M.J. Dowdy, whose team was idle. Phillips has no firm scholarship offers, but Brown hopes that will change when coaches begin to see film of Phillips’ running exploits.

Dalton’s Caine Woods and Calhoun’s Justin Beasley retained their leads in passing and receiving, respectively.

Woods and Cambridge’s Connor Langford have become the state’s first 2,000-yard passers while Beasley and Mount Vernon’s Taurean Rawlins are the first 1,000-yard receivers.

GHSA rushing leaders

1,558 - Keyuntae Phillips, McNair [Class A Division I leader]

1,528 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [Class 5A leader]

1,491 - Ty Cummings, West Laurens [Class 3A leader]

1,487 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

1,448 - Marquel Deering, Greenville [Class A Division II leader]

1,340 - Hudson Hulett, North Murray [Class 2A leader]

1,328 - Donnie Warren, Habersham Central

1,259 - Darrian Roberts, Atkinson County

1,252 - Jayden Johnson, Stephenson

1,245 - Nolan Matthews, Lumpkin County

1,242 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian

1,236 - Zay Prince, Athens Academy

1,174 - Will Rajecki, Sequoyah

1,173 - Woody Schettini, Northgate

1,164 - Bakari Hamilton, Trinity Christian

1,146 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

1,132 - Elijah Brown, Liberty County

1,129 - Andre Gianopoulos, New Manchester

1,117 - Brandon Hamilton, Cherokee [Class 6A leader]

1,079 - Christian Monfort, Morgan County

1,051 - Melvin McAdoo, Wilcox County

1,037 - Devion Richardson, Glascock County

1,034 - Amari Latimer, Sandy Creek

1,022 - Ethan Corpus, Allatoona [Class 4A leader]

1,019 - JaeVeon Williams, Pierce County

1,010 - Deron Foster, Valdosta

1,009 - Mason Woods, Lowndes

997 - Moonie Gipson, Kell

992 - Jayde Beasley, Mill Creek

983 - Kalil Charles, Cass

983 - Alex Baert, Towns County

978 - Greg Kendrick, Wheeler

971 - Chance Ross, Jasper County

961 - Nigel Newkirk, Gainesville

959 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

956 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

950 - Alvin Ricks, Wheeler County

939 - Reid Giles, Rabun County

918 - Daylan Maxwell, Jackson County

910 - Henry Pullen, McEachern

904 - Nigel Gardner, Brunswick

903 - Josiah Gibbons, Brunswick

900 - Myles Mims, Eastside

896 - Gene Watson, Berrien

894 - Keon Childers, Statesboro

888 - Justin Murphy, North Clayton

881 - AB Hilton, Screven County

881 - Jayden Cruz, Sonoraville

875 - Tyler Foreman, Emanuel County Institute

873 - Trevon Rogers, Tattnall County

871 - Reante Byrd, Hephzibah

865 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

863 - Devon Caldwell, Hebron Christian

859 - Jakeyveon Parker, Macon County

848 - Colin Anderson, Houston County

848 - Jitt Carr, Monroe Area

839 - Omari Wilson, Charlton County

828 - Jakobe Dorsey, Cedartown

822 - Andrew Davis, West Forsyth

819 - Shamari King, Johnson (Savannah)

819 - Paxton Ray, Haralson County

806 - Devonis Lee, Early County

803 - Jamarcus Harrison, East Hall

797 - Nate Davis, Rockmart

796 - Layne Vaughn, Gordon Lee

792 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)

791 - Christian Lawrence, Thomas County Central

787 - Sadur Salahuddin, Decatur

785 - Zach Belyeu, North Cobb

784 - Colby Smith, Southeast Bulloch

779 - Peyton Chancey, Gilmer

778 - Drew Richardson, East Jackson

778 - Brandan Ridley, McIntosh

769 - Marquis Fennell, Valdosta

758 - Cameron Irastorza, Dunwoody

758 - Haddon Fries, Ringgold

757 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

756 - Wesley Dinkins, Savannah Christian

755 - LaVasco Williams, Kendrick

752 - Brooks Malone, Cambridge

752 - Zandon Mullins, Parkview

751 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

750 - Gary Walker, Creekside

750 - Khyran White, South Effingham

748 - Ma’Khi Watson, Cedar Grove

745 - Maddox Gartland, Wesleyan

743 - Dylan Maina, Hiram

743 - Jayden Murphy, Southeast Bulloch

741 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff

741 - Kobe Hill, Jeff Davis

740 - Kamari Holloman, Tift County

736 - Ryan Scott, Jenkins

733 - Camden Cox, River Ridge

731 - Albert Gooding, Lithonia

725 - Aiden Fletcher, Chattooga

725 - Ashton Barton, Peach County

715 - Bryson Cole, Fannin County

714 - Cody McBrayer, Dawson County

714 - Khemp Boyd, Haralson County

714 - Christian Kinlaw, New Hampstead

713 - Ced Kelley, Creekside

710 - Curtis Turner, Turner County

708 - Joshua Hopkins, Bowdon

708 - Justin Powell, Toombs County

702 - Noriega Thompson, Walton

702 - Tayshaun Franklin, Ware County

700 - Davian Knox, Banks County

GHSA passing leaders

2,119 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]

2,038 - Connor Langford, Cambridge

1,976 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]

1,969 - Chaz Pate, Sonoraville [Class 2A leader]

1,900 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]

1,883 - Charlie Baxter, Christian Heritage [Class A Division I leader]

1,835 - Thomas Winston, Miller Grove

1,832 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,815 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]

1,789 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]

1,731 - Joshua Scott, Stockbridge

1,680 - Nate Russell, Cartersville

1,680 - Chris Miller, Kennesaw Mountain

1,676 - Elijah Fudge, Spencer

1,656 - Leland Holder, Taylor County

1,645 - Graham Burmeister, Woodstock

1,642 - Kain Mincey, Dodge County

1,642 - Ashton Clare, Trinity Christian

1,641 - Lyndon Worthy, Worth County

1,629 - Mac Nelson, Mary Persons

1,618 - Weston Goodman, North Atlanta

1,614 - Chap Chapman, Athens Academy

1,601 - Trace Hawkins, Calhoun

1,596 - Cayden Benson, Creekside

1,589 - Jordan Do, Archer

1,583 - Ethan Daughtery, Lambert

1,560 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge

1,558 - Keyuntae Phillips, McNair

1,556 - Tucker Parson, Rockmart

1,545 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

1,541 - Kharim Hughley, Gainesville

1,540 - Ryan Maxwell, Houston County

1,523 - Carson Hand, Richmond Academy

1,510 - Jordan Wiggins, Northeast

1,506 - Aiden Watson, Harrison

1,502 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

1,483 - Mitch Seaman, Lassiter

1,473 - Kaleb Narcisse, Kell

1,465 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,459 - James Mobley, Calvary Day

1,459 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)

1,452 - William Jackson, Camden County

1,435 - Brodie McWhorter, Cass

1,428 - Jayden McCullough, North Cobb Christian

1,427 - Shamar Banner, Duluth

1,424 - Aidan McPherson, Rome

1,422 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

1,420 - Brodie Campbell, Newnan

1,419 - Trey Smith, Roswell

1,415 - Blaise Thomas, Savannah Christian

1,410 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,397 - Brody Fleming, Bleckley County

1,390 - Bode Spence, East Paulding

1,390 - Tristan Parks, Hampton

1,383 - Kamden Patterson, Baldwin

1,383 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

1,382 - C.J. Cypher, Carrollton

1,381 - Caden Worley, Ola

1,380 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

1,376 - Christion Peacock, Walton

1,375 - Mike Johnson, Douglas County

1,366 - Davis Strickland, Morgan County

1,366 - Ryan Harrigan, Woodward Academy

1,365 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

1,356 - Brody Baker, Elbert County

1,352 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

1,335 - Joseph Owens, Toombs County

1,319 - Jahbari Felix, Bradwell Institute

1,311 - Jayden Whiteside, Marietta

1,311 - Tyler Niehr, North Paulding

1,302 - Caleb Hill, Sandy Creek

1,283 - Brett Strum, Flowery Branch

1,282 - Cohen Lawson, Colquitt County

1,277 - Patrick McCollough, Wheeler

1,267 - Reid Ginn, Perry

1,265 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)

1,259 - Garrison Cantrell, Dacula

1,256 - A.J. Glover, Charlton County

1,251 - Dominic Larocca, Lanier

1,248 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,245 - Davin Lemire, Campbell

1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins

1,232 - Turner Stevenson, Aquinas

1,221 - Payton Shaw, Eastside

1,206 - Gunnar Weaver, Dawson County

1,200 - Chase Rhoads, East Forsyth

1,200 - Paris Wilbanks, Habersham Central

GHSA receiving leaders

1,069 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]

1,006 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]

959 - Keyon Standifer, Athens Academy

929 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]

857 - Dylan Green, Kennesaw Mountain [Class 5A leader]

806 - Jack Rhodes, Aquinas

799 - Collins Price, Lassiter

789 - Peyton Echols, Trinity Christian

786 - Mason Stephens, Mary Persons

777 - Rashad Blalock, McNair

773 - Ty Kemp, North Hall

771 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) [Class 2A leader]

764 - Jack Ruban, Cherokee [Class 6A leader]

764 - Aaron Gregory, Douglas County

755 - Gavin Green, Rockmart

738 - M.J. Mathis, Houston County

735 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

732 - D.J. Huggins, Harrison

709 - Weston Hughes, Savannah Christian

667 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

665 - Kadine McAlister, Salem

661 - Damien Henderson, Creekside

650 - Langston Butler, Sonoraville

650 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

647 - Jamere Smith, Greenville [Class A Division II co-leader]

647 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County [Class A Division II co-leader]

643 - Rylan Hubbard, Woodstock

641 - Myles Cobb, Wilkinson County

639 - Jaison McCall, Jackson

637 - John Matthews, Newnan

633 - Doyle Morrison, Lanier

631 - Trae Stevenson, Brooks County

631 - Cole Cable, North Hall

620 - Ryan Mosley, Carrollton

616 - Elliot Hamilton, Social Circle

616 - Carter Hayes, Wesleyan

611 - Dai’jon Hayes, Tift County

610 - Santiago Bizzell, Bacon County

610 - Kamarion Johnson, Clinch County

610 - Havyn Searels, Dalton

610 - Wills Campbell, Roswell

603 - Dallas Dickerson, North Oconee

596 - Derrick Miller, Newton

594 - Jauriel Bray, Dodge County

591 - Kamarui Dorsey, Hampton

583 - Tramayne Beliard, Miller Grove

582 - Bryson Roberts, Trion

582 - Jamario Rice, Ware County

581 - Peyton Zachary, Carrollton

580 - Matthew Franatovich, Lambert

578 - Tre Shields, Flowery Branch

570 - Mahki Johnson, Wilkinson County

569 - Jaris Sinkfield, Thomson

564 - Jerimiah Burns, Dodge County

562 - Chasen Jones, East Hall

562 - Lo’than McBride, Richmond Academy

561 - Walker Hughes, Etowah

561 - Prince Jean, Valdosta

557 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove

552 - Sam Gritton, East Coweta

547 - Nigel Pittman, Thomasville

542 - Xavier Cannon, Warner Robins

541 - Jordan Peacock, Walton

537 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff

535 - Toby Martin, North Cobb Christian

534 - Brady Marchese, Cartersville

531 - Eli Balliew, Sonoraville

530 - Antwan Lockett, Colquitt County

530 - Reid Giles, Rabun County

527 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

527 - Ty’Lil Terrell, South Cobb

525 - Amauri Couch, Spencer

524 - Elias Gandy, Westlake

522 - Jaden Upshaw, Lee County

518 - Jack Ellenburg, North Atlanta

518 - McCord Purdy, Pickens

516 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass

513 - Robbie Dunn, Archer

512 - Heze Kent, Brunswick

508 - Dylan Edwards, Dawson County

504 - Cash Martin, North Forsyth

503 - Keyshawn Polk, Metter

503 - J.J. Winston, Rome

502 - Jay Feltus, Habersham Central

502 - Zyon Robinson, Stockbridge

496 - Isaac Summey, Dalton

496 - Dawson Quarterman, Grayson

494 - Kaiden Prothro, Bowdon

491 - Jayden Futrell, Harlem

486 - Jaylen Britt, Newnan

484 - Waseem Murray, Brunswick

481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland

481 - Jordan Hudson, Spencer

478 - Cade Zeman, Northview

478 - Jacoby Parker, Ola

475 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

GIAA rushing leaders

1,276 - Tyler Stephens, Stratford Academy

1,086 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

953 - Jaxon Bone, King’s Academy

851 - D.J. Colvin, St. Anne-Pacelli

828 - Colt Williams, Southwest Georgia Academy

795 - Adian Grady, Bethlehem Christian

770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)

764 - Cutler Fleming, Briarwood Academy

748 - Kamari Jackson, Valwood

741 - Sam Wasson, Pinewood Christian

GIAA passing leaders

1,910 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

1,662 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

1,433 - Broughton Branch, Brookstone

1,405 - Cutler Fleming, Briarwood Academy

1,337 - Kylan Fryar, Loganville Christian

1,228 - Lewis Cheney, John Milledge Academy

1,187 - Brock Johnson, Westfield

1,053 - Major Simmons, First Presbyterian

GIAA receiving leaders

796 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

746 - Banks DeMore, Briarwood Academy

745 - Win Hoots, Westfield

690 - Jason Kelly, Brookstone

551 - Asa Wall, John Milledge Academy

519 - Davis Hutchins, Deerfield-Windsor

476 - Breck Griffin, First Presbyterian

474 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

