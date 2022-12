All-region teams: Swainsboro’s Jones earns top honor in 2-A Division I

Specialist of the year: PK Jermyah Lane, Jefferson County, Jr.

Coach of the year: Scott Roberts, Swainsboro

First-team offense

WR - Jaden Mobley, Bleckley County, Sr.

WR - Kyan Snead, East Laurens, Jr.

WR - Marcus Newson, Bleckley County, Jr.

WR - Vernon Oliphant, Jefferson County, Jr.

TE - Zane Lassiter, Bleckley County, Jr.

OL - Tra’lyvion Harris, Swainsboro, Sr.

OL - Dakota Blount, Swainsboro, Sr.

OL - Tamarien Robertson, Bleckley County, Sr.

OL - Desmond Gilbert, Dublin, Sr.

OL - Kason Palmer, Swainsboro, Jr.

OL - Zeb DuBois, Bleckley County, Sr.

OL - Drew Rozier, Dublin, Jr.

RB - Demari Foster, Dublin, Jr.

RB - Qin Brown, Swainsboro, So.

RB - Bryson Tarver, Swainsboro, So.

RB - Jahvon Butler, Bleckley County, Sr.

QB - Eli Mullis, Bleckley County, Sr.

PK - Landen Scott, Swainsboro, Sr.

First-team defense

DL - Quantavius Starnes, Swainsboro, Sr.

DL - Da’Rius Phillips, Swainsboro, Sr.

DL - Landon Brown, Jefferson County, Sr.

DL - Quintavious Adolphus, East Laurens, Sr.

DL - Christian Newbern, Bleckley County, Sr.

DL - Ke’shun Butler, Bleckley County, Sr.

DL - Kelwaun Gilmore, Dublin, Jr.

LB - D.J. Jordan, Jefferson County, Sr.

LB - Jerrod Steward, Swainsboro, Jr.

LB - Jakari Nobles, Swainsboro, Sr.

LB - Nehemiah Mack, Bleckley County, Sr.

LB - Austin Johnson, Bleckley County, Sr.

LB - Xavier Bostic, Dublin, So.

DB - Omari Jordan, Jefferson County, Sr.

DB - Tyler Wilcox, Bleckley County, Sr.

DB - Iverson Baker, Bleckley County, Jr.

DB - Trai Baldwin, Dublin, Sr.

DB - Tylan Snead, East Laurens, So.

P - Melvon Wilcox, East Laurens, Sr.

Second-team offense

WR - Keshon Deloach, Swainsboro, Jr.

WR - Jamichael Carswell, East Laurens, So.

WR - Dankevious Richardson, East Laurens, Jr.

WR - Trazion Ruff, Jefferson County, So.

TE - Shanon Ricks, Swainsboro, Jr.

OL - Kenyuan Jackson, Swainsboro, Sr.

OL - Tyler Carlyle, Jefferson County, Sr.

OL - Lakendrick Head, East Laurens, Jr.

OL - Marquez Harris, East Laurens, Jr.

OL - Cole Garnto, Bleckley County, Sr.

RB - Jordon Williams, Swainsboro, Jr.

RB - Anthony Ruff, Jefferson County, Jr.

RB - Kameron Hampton, Dublin, Jr.

RB - Elisha Downing, East Laurens, Sr.

QB - Micah O’Neal, Dublin, So.

PK - Connor Tanner, East Laurens, Jr.

Second-team defense

DL - Sammy Turner, Swainsboro, So.

DL - Gauge Coxwell, Swainsboro, Jr.

DL - Akim Lowery, Jefferson County, Sr.

DL - Wesley Stanley, East Laurens, So.

DL - Sincere Fowler, Bleckley County, Sr.

DL - Lee Harris, Jefferson County, So.

LB - Gavin Dice, East Laurens, Jr.

LB - Liam Stone, Jefferson County, Jr.

LB - J’Shun Height, Bleckley County, Sr.

LB - Cornellius Rozier, Dublin, Jr.

DB - Adam Brown, Jefferson County, Jr.

DB - Tyrek Mack, Bleckley County, So.

DB - Martravious O’Neal, Dublin, Jr.

DB - Dorien Foots, Swainsboro, Sr.

P - Tug Pasby, Bleckley County, Fr.

Honorable mention: Bleckley County - OL A.J. Williams, Sr.; OL Cale Rowland, Jr.; K Ford Childers, So.; WR/DB Markeze Brown, Jr.; DL Arkenzia Walters, Sr.; LB Rodriquez Flagg, Jr.; TE Nazario Johnson, Jr.; DB Omari Jackson, Jr. Dublin - TE Antonio Benjamin, Sr.; DL Nasir Johnson, Jr.; LB Malachi O’Neal, Jr.; K Connor Daniel, Jr.; K Beaux Baham, So. East Laurens - DL Caleb Jackson, Fr.; DL Brandon McWilliams, So.; QB Zaylen Boston, Jr.; DB Devon Walker, Sr.; LB Anthony O’Neal, Sr.; DB John Downing, So. Jefferson County - OL Gabriel McBride, Jr.; K Ethan Rabun, Sr.; OL Moxley Burton, Jr.; QB Terrell Benjamin, So.; DB Anthony Dukes, Jr.; DL Mike Williams, Sr.; DB Javion Lane, Sr. Swainsboro - WR Zach Grant, Sr.; LB Jylerrius Williams, So.; WR Lemarqus Webb, Jr.

