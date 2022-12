All-region teams: North Murray’s Griffin, Rockmart’s Washington take top honors in 7-2A

Athletes of the year:

Dennis Sims, Rockmart

Corbin Davenport, Fannin County

Coach of the year:

Biff Parson, Rockmart

First-team offense

QB - J.D. Davis, Rockmart, Jr.

RB - Cam Ferguson, Rockmart, Sr.

RB - JoJo Haynes, Rockmart, Sr.

WR - Jadyn Rice, North Murray, Sr.

ATH - Judson Petty, North Murray, Jr.

ATH - Bryson Holloway, Fannin County, Sr.

OL - Jeremy Tammen, Fannin County, Sr.

OL - Hugo Rangel, Rockmart, Sr.

OL - Montreas Simmons, Rockmart, Sr.

OL - Hunter Cleveland, Model, Sr.

OL - Ryan Maton, North Murray, Sr.

OL - Michael Hyatt, Haralson County, Sr.

TE - Jared Rodriguez, Haralson County, Sr.

K - Jack Kantner, Fannin County, Sr.

First-team defense

DL - Logan Long, Fannin County, Sr.

DL - Daniel Jolly, Model, Sr.

DL - Zay Middlebrooks, Rockmart, Sr.

DL - Bobby High, Rockmart, Jr.

DL - Carson Gibson, North Murray, Sr.

LB - Aaron Flood, Murray County, Sr.

LB - Nyreon Cooper, Rockmart, Sr.

LB - Liam Rogers, North Murray, Sr.

LB - Andrew Waldrep, Fannin County, Sr.

DB - Braylon Jones, Rockmart, Sr.

DB - Haldyn Williams, Haralson County, Jr.

DB - Holden Davis, Haralson County, Jr.

DB - Ty’Shawn Johnson, Rockmart, Sr.

DB - Skyler Hill, Gordon Central, Sr.

P - Braxton Carnes, Gordon Central, Jr.

Second-team offense

QB - Jake Sanders, Model, Jr.

RB - Caden Huges, Haralson County, Sr.

RB - Lanear McCrary, Rockmart, Sr.

WR - Tristian Anderson, Rockmart, So.

WR - Skyler Williams, North Murray, So.

ATH - Nahzir Turner, Rockmart, Jr.

TE - Zyion McCrary, Rockmart, Jr.

TE - Jacob Rodriguez, Haralson County, Sr.

OL - Eli Hope, Murray County, Sr.

OL - Brody Salyers, Haralson County, Sr.

OL - Taylor Collis, Fannin County, Sr.

OL - Riley Davis, Model, Jr.

OL - Austin Newton, North Murray, Jr.

OL - Antrell McCoy, Rockmart, Sr.

K - Jose Alegria, Rockmart, Jr.

Second-team defense

DL - Jeremias Heard, Model, Jr.

DL - Jacob Starling, Haralson County, Jr.

DL - Nate Maloof, Fannin County, Sr.

DL - Avery Stewart, Murray County, Sr.

DL - John Craig, North Murray, Sr.

LB - Joey Samples, Model, Sr.

LB - Matthew Hammock, Gordon Central, So.

LB - Cade Sands, Fannin County, Sr.

LB - J.J. Stocks, Rockmart, Jr.

LB - Garrett Patterson, Murray County, Sr.

DB - Jayden Sibley, Gordon Central, So.

DB - Clay Heaton, Fannin County, Sr.

DB - Walker James, North Murray, Sr.

DB - Chase Jarvis, Murray County, Sr.

DB - Chrisden Dublin, Model, So.

Honorable mention: OL Carter Sanford, North Murray, Sr.; K Jafet Cuenca, North Murray, Sr.; DL Heath Adams, North Murray, Sr.; DL Jayse Turner, Haralson County, FR; K Frankie Patino, Haralson County, Jr.; K Dane Kimball, Haralson County, Jr.; RB Jermaine Campbell, Model, Sr.; Ath Amir Pinkard, Model, Jr.; WR Keith Sprayberry, Model, Jr.; LB Brant Pace, Model, Sr.; LB Dillon Silver, Model, Sr.; LB Javon Samples, Model, Jr.; DB Riley Chapman, Model, Jr.; OL Grayson Phillips, Model, Sr.; Ath Reggie Gamble, Model, Jr.; WR Carson Collis, Fannin County, Sr.; LB Cooper Born, Fannin County, So.; DB Brayden Taylor, Fannin County, So.; RB Carson Callihan, Fannin County, So.; QB Ellijah Weaver, Fannin County, So.; OL Joseph Annis, Fannin County, Sr.; OL Jacob Dye, Fannin County, So.; DL Case Holloway, Fannin County, So.; DB Lawson Sullivan, Fannin County, So.; TE Peyton Chastain, Gordon Central, Jr.; LB Jayden Jones, Gordon Central, So.; OL Jim Traylor, Gordon Central, Jr.; DL Isaac Henderson, Gordon Central, So.; DB Aiden Johnson, Murray County, Jr.; OL Brayden Thomason, Murray County, SO; LB Lucas Gonzalez, Murray County, FR; P Danny Ramirez, Murray County, Jr.

