All-region teams: Benedictine’s Bryan named 3-4A player of the year

First team

OL - Jacobe Ward, Benedictine, So.

LB - Wilkes Albert, Benedictine, Jr.

DL - Cole Semien, Benedictine, Sr.

LB - Bryce Baker, Benedictine, Jr.

DB - Cody Brinson, Benedictine, Sr.

LB - Jonathan Hardy, Benedictine, Sr.

LB - Brandon Lively, Burke County, Jr.

DB - Jordan Franklin, Burke County, Sr.

QB - Marshall Flowers, Burke County, Sr.

RB - Charlie Dorsey, Burke County, Sr.

DL - Sharon Mcgert, Islands, Sr.

WR - Malichi Lonnon, New Hampstead, Jr.

DL - Aaziah Scott, New Hampstead, Jr.

OL - Zach Pearson, New Hampstead, Jr.

TE - Colin Jackson, Southeast Bulloch, Sr.

DL - Terry Mikell, Southeast Bulloch, Sr.

C - Draden Fullbright, Wayne County, So.

RB - Matt Fuller, Wayne County, Jr.

DL - Malik Tillman, Wayne County, Sr.

OL - Jake Trebil, Wayne County, Sr.

OLB - Jah Ross, Wayne County, Jr.

Second team

DL - Jeremiah Thomas, Benedictine, Jr.

LB - Third Scroggins, Benedictine, So.

OL - Charlie Iannone, Benedictine, Sr.

RB - Ashley Edwards, Benedictine, Jr.

RB - Nasier Samuel, Benedictine, Jr.

K/P - Asher Sigmon, Benedictine, Sr.

DB - Markell Kelly, Burke County, Jr.

OL - Chavous Johnson, Burke County, Sr.

K - Blake Burden, Burke County, Jr.

ATH - Kohen Rogers, Burke County, Sr.

DB - Carson Kurdys, Islands, So.

OLB/P - Jordan Sonnabend, New Hampstead, Jr.

OLB - Alijah Lacey, New Hampstead, Sr.

WR - Zion Griffin, New Hampstead, Sr.

DL - Damion Donaldson, Southeast Bulloch, Sr.

K/P - Cole Snyder, Southeast Bulloch, Jr.

OLB - Tavion Wallace, Wayne County, Jr.

WR - Terri’one Graves, Wayne County, Sr.

S - Dezmond Hartzog, Wayne County, Sr.

S - Sha’brun Booker, Wayne County, Sr.

OL - Antwan Dewese, Wayne County, Sr.

Honorable mention: Benedictine - DB Josh Paige, Sr.; OL Talen Wadell, Jr.; REC Ladon Bryant, Jr.; S Joseph Stoever, Sr.; K Hudson Grove, Sr.; REC Thomas Blackshear, Sr.; TE Bo Tallevast, Sr.; RB Resean Matthews, Jr.; C Lawrence Rivers, So.; OL Cole Walker, So.; DB Zach Maxwell, So. Burke County - RB Amerre Williams, So.; RB Jeremy Richardson, Jr.; OL Arion Brown, So.; DB Donta Williams, Sr.; OL Owen Adams, Jr.; DL Darius Jordan, So. Islands - DB Hayden Burroughs, Jr.; DB Jayden Sutton, So.; OLB Erik Pettiford, Jr.; WR/DB Devon Deleon, Jr.; WR/DB Riley Small, Sr.; WR Roland Ferguson, Sr.; RB/LB Jamari Sanders, Sr.; DL Domonique Watson- Davis, Sr. New Hampstead - DB Kaleb I Smith, Sr.; WR Jaylen Hampton, Jr.; ILB Kameron Blake-mazes, Jr.; OL Alex Kohles, Jr.; DE Jondre Kinsey, Sr.; DT Kyron Anderson, Jr.; OL Nathanial Horton, Jr. Southeast Bulloch - OL Cleve Hart, Sr.; OL Quinton Mcmillan, Sr.; WR Collin Smith, Sr.; DB Matt Smith, Sr.; RB A.J. Johnson, Sr.; OL Dalton Scott, Jr.; DB Kyle O’brien, So.; DB Will Nelson, Jr. Wayne County - P Hampton Mcilwain, Jr.; OL Michael Shaver, Sr.; OL Antonio Reaves, Sr.; DL Ky West, Jr.; WR Jacquese Vail, Jr.; LB Judson Holley, Jr.; WR Eric Hodges, So.; DL Quency Herrera, Jr.

