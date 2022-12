All-region teams: Alpharetta’s Guthrie named 7-6A player of the year

Athletes of the year: QB Kemari Nix, Sprayberry, Jr.; and DB/WR Ethan Nation, Roswell, Sr.

Coach of the year: Chris Prewett, Roswell

First-team offense

QB - K.J. Smith, Roswell, Jr.

RB - Kieran Davis, Blessed Trinity, Sr.

RB - Jake Gil, Alpharetta, Sr.

WR - Garrett Young, Alpharetta, Sr.

WR - Cole Weaver, Blessed Trinity, Sr.

WR - Kenyon Pipes, Alpharetta, Sr.

WR - Ethan Crite, Roswell, Sr.

TE - Ethan Barbour, Alpharetta, So.

HB - Zeke Moore, Roswell, Sr.

OL - Skye Richardson, Blessed Trinity, Sr.

OL - Paul Harrington, Blessed Trinity, Jr.

OL - Elias Cloy, Alpharetta, Sr.

OL - Obadiah Obayusi, Alpharetta, Sr.

OL - Fernando Baker, Sprayberry, Sr.

OL - Parker Peterson, Alpharetta, Sr.

OL - Anthonie Knapp, Roswell, Jr.

OL - Ethan MacKenny, Lassiter, Sr.

ATH - Chris Elko, Roswell, Sr.

PK - Bryson Hosea, Blessed Trinity, Sr.

First-team defense

DL - Darius Gailliard, Sprayberry, Sr.

DL - Aven Kelley, Alpharetta, Sr.

DL - Dan Ward, Pope, Sr.

DL - Kobby Sakyi, Roswell, So.

LB - Mavrick Torrico, Blessed Trinity, Sr.

LB - Mark Trigg, Roswell, Sr.

LB - Stone Smith, Roswell, Sr.

LB - Patrick Jones, Sprayberry, Sr.

DB - William Reed III, Alpharetta, Sr.

DB - Mark Manfred, Sprayberry, So.

DB - Ben Henry, Alpharetta, Sr.

DB - Isaiah McGarity, Sprayberry, Sr.

DB - Jordan Beaurem, Roswell, Sr.

LS - Ryan Snipes, Blessed Trinity, Sr.

Second-team offense

QB - Bryson Harrison, Lassiter, Sr.

RB - Synkwan Smith, Roswell, So.

RB - Jason Pitts, Sprayberry, Jr.

WR - Sean Wilson, Alpharetta, Jr.

WR - Kyle Vaka, Johns Creek, Jr.

WR - Dylan Williams, Roswell, Jr.

WR - John Stuetzer, Pope, So.

TE - Luke Richards, Johns Creek, Sr.

HB - Cole Harof, Blessed Trinity, Sr.

OL - Troy Beverly, Sprayberry, Sr.

OL - Andrew Stargel, Roswell, So.

OL - Patrick Burns, Pope, Sr.

OL - Tay Hughes, Roswell, Sr.

OL - Ayk Dedeoglu, Alpharetta, Jr.

OL - Chase Spinney, Alpharetta, Sr.

OL - Nick Pearson, Blessed Trinity, Sr.

ATH - Amauri Anderson, Alpharetta, So.

PK - Caleb Prickett, Sprayberry, Sr.

P - Logan Rapp, Pope, Sr.

Second-team defense

DL - Devin Redmond, Roswell, Jr.

DL - Sean Lyles, Johns Creek, Sr.

DL - Adrian Forbes, Blessed Trinity, So.

DL - Michael Ogundepo, Alpharetta, Sr.

LB - Deldric Franklin, Blessed Trinity, Sr.

LB - Trent Godfrey, Pope, Sr.

LB - Ryder Duffy, Roswell, So.

LB - Trent McWhorter, Alpharetta, Jr.

DB - Spencer Kramer, Blessed Trinity, Jr.

DB - Tyjai Hopper, Alpharetta, Jr.

DB - Chapel Young, Alpharetta, Jr.

DB - Heath Purdie, Roswell, Sr.

DB - Cole Walker, Alpharetta, So.

Honorable mention: Alpharetta - DL Ryan Fletcher, Jr.; DL Julius Holly, So.; LB Collin Kungu, Jr.; DL Emmanuel Talabi, Jr.; LB Ashton Moore, Fr.; DL Duke Condie, Fr.; LB David Omene, Jr. Blessed Trinity - DB Bryce Lewis, So.; TE Drew Stephenson, Sr.; QB Brooks Goodman, So. Johns Creek - QB Michael McClellan, Jr.; LB Sam Oppenheimer, Sr.; OL Will Lipsitz, Sr.; WR Taz Smith, Jr. Lassiter - DL Griffin Mack, Jr.; DB Jaheem Murray, Sr.; P Bradley Hungerbuhler, Sr. Pope - WR Sosuke Watanabe, Sr.; LB Nick Chao, So. Roswell - K/P Brett Gonda, Jr.; DB Hill Plunkett, Sr.; LB Connor Beech, Jr.; DB Miles Christie, Sr.; DL Blake Jeska, Jr. Sprayberry - OL Max Wenger, Sr.; LB Everett Currie, So.; RB Jermaine Kenty, Sr.; OL Brady Gillen, Sr.; OLB Oakley Thorpe, Sr.

