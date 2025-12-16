Georgia Tech
Record: (2-7), 17th in ACC
Georgia Tech
Record: (2-7), 17th in ACC
ATLANTIC COAST CONFERENCE
|TEAMS
|CONFConference
|OVROverall
|PCT
|HOME
|AWAY
Hurricanes
Miami (FL) Hurricanes
|6-0
|8-1
|.889
|4-0
|4-1
Demon Deacons
Wake Forest Demon Deacons
|5-1
|8-1
|.889
|4-1
|4-0
Cardinals
Louisville Cardinals
|5-2
|6-3
|.667
|4-1
|2-1
Mustangs
SMU Mustangs
|5-2
|7-2
|.778
|6-0
|1-2
Blue Devils
Duke Blue Devils
|4-2
|7-2
|.778
|4-1
|3-1
Tigers
Clemson Tigers
|4-2
|6-3
|.667
|3-2
|3-1
Panthers
Pittsburgh Panthers
|3-3
|6-3
|.667
|5-1
|1-2
Hokies
Virginia Tech Hokies
|3-3
|6-3
|.667
|3-1
|3-2
Tar Heels
North Carolina Tar Heels
|2-3
|5-4
|.556
|1-3
|3-1
Seminoles
Florida State Seminoles
|2-4
|4-5
|.444
|3-2
|1-3
Cardinal
Stanford Cardinal
|2-4
|4-5
|.444
|4-1
|0-4
Cavaliers
Virginia Cavaliers
|2-4
|4-5
|.444
|4-1
|0-3
Wolfpack
NC State Wolfpack
|2-4
|4-5
|.444
|4-2
|0-3
Eagles
Boston College Eagles
|2-4
|4-5
|.444
|3-2
|1-3
Golden Bears
California Golden Bears
|2-4
|3-6
|.333
|2-3
|1-3
Orange
Syracuse Orange
|2-5
|4-5
|.444
|2-3
|2-2
Yellow Jackets
Georgia Tech Yellow Jackets
|1-5
|2-7
|.222
|2-4
|0-3