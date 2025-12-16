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Georgia Tech

Record: (2-7), 17th in ACC

Georgia Tech

Record: (2-7), 17th in ACC

ATLANTIC COAST CONFERENCE

TEAMSCONFOVRPCTHOMEAWAY
Hurricanes
Hurricanes
6-08-1.8894-04-1
Demon Deacons
Demon Deacons
5-18-1.8894-14-0
Cardinals
Cardinals
5-26-3.6674-12-1
Mustangs
Mustangs
5-27-2.7786-01-2
Blue Devils
Blue Devils
4-27-2.7784-13-1
Tigers
Tigers
4-26-3.6673-23-1
Panthers
Panthers
3-36-3.6675-11-2
Hokies
Hokies
3-36-3.6673-13-2
Tar Heels
Tar Heels
2-35-4.5561-33-1
Seminoles
Seminoles
2-44-5.4443-21-3
Cardinal
Cardinal
2-44-5.4444-10-4
Cavaliers
Cavaliers
2-44-5.4444-10-3
Wolfpack
Wolfpack
2-44-5.4444-20-3
Eagles
Eagles
2-44-5.4443-21-3
Golden Bears
Golden Bears
2-43-6.3332-31-3
Orange
Orange
2-54-5.4442-32-2
Yellow Jackets
Yellow Jackets
1-52-7.2222-40-3