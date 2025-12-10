Georgia Tech
Record: (2-7), 17th in ACC
Georgia Tech
Record: (2-7), 17th in ACC
GT Football Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
GT Football Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
09/04/26
COL
vs
GT
14 - 13
09/12/26
TEN
vs
GT
45 - 24
09/19/26
MER
vs
GT
11 - 44
09/27/26
GT
vs
STA
27 - 34
10/10/26
DUK
vs
GT
25 - 28
10/17/26
GT
vs
VT
24 - 34
10/24/26
BC
vs
GT
49 - 27
10/31/26
GT
vs
PIT
11 - 34
11/08/26
LOU
vs
GT
44 - 17
11/14/26
GT
vs
CLE
5:30 PM
Memorial Stadium (Clemson, SC), Clemson, SC
11/21/26
WAK
vs
GT
6:00 PM
Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field, Atlanta, GA
11/28/26
GT
vs
UGA
6:00 PM
Sanford Stadium, Athens, GA