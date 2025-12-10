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Georgia Tech

Record: (2-7), 17th in ACC

Georgia Tech

Record: (2-7), 17th in ACC

GT Football Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking

GT Football Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking
09/04/26
COLO
vs
GT
14 - 13
09/12/26
TENN
vs
GT
45 - 24
09/19/26
MER
vs
GT
11 - 44
09/27/26
GT
vs
STAN
27 - 34
10/10/26
DUKE
vs
GT
25 - 28
10/17/26
GT
vs
VT
24 - 34
10/24/26
BC
vs
GT
49 - 27
10/31/26
GT
vs
PITT
11 - 34
11/08/26
LOU
vs
GT
44 - 17
11/14/26
GT
vs
CLEM
11/21/26
WAKE
vs
GT
11/28/26
GT
vs
UGA