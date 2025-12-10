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Georgia Bulldogs

Record: (8-1), 1st in SEC

Georgia Bulldogs

Record: (8-1), 1st in SEC

UGA Football Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking

UGA Football Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking
09/05/26
TNST
vs
UGA
3 - 63
09/12/26
WKU
vs
UGA
20 - 70
09/19/26
UGA
vs
ARK
45 - 17
09/26/26
OKLA
vs
UGA
13 - 41
10/03/26
VAN
vs
UGA
14 - 38
10/10/26
UGA
vs
ALA
20 - 17
10/17/26
AUB
vs
UGA
27 - 24
10/31/26
FLA
vs
UGA
8 - 27
11/08/26
UGA
vs
MISS
42 - 7
11/14/26
MIZZ
vs
UGA
11/21/26
UGA
vs
SCAR
11/28/26
GT
vs
UGA