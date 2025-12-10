Georgia Bulldogs
Record: (8-1), 1st in SEC
Georgia Bulldogs
Record: (8-1), 1st in SEC
UGA Football Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
UGA Football Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
09/05/26
TNS
vs
UGA
3 - 63
09/12/26
WKU
vs
UGA
20 - 70
09/19/26
UGA
vs
ARK
45 - 17
09/26/26
OKL
vs
UGA
13 - 41
10/03/26
VAN
vs
UGA
14 - 38
10/10/26
UGA
vs
ALA
20 - 17
10/17/26
AUB
vs
UGA
27 - 24
10/31/26
FLA
vs
UGA
8 - 27
11/08/26
UGA
vs
MIS
42 - 7
11/14/26
MIZ
vs
UGA
8:30 PM
Sanford Stadium, Athens, GA
11/21/26
UGA
vs
SCA
6:00 PM
Williams-Brice Stadium, Columbia, SC
11/28/26
GT
vs
UGA
6:00 PM
Sanford Stadium, Athens, GA