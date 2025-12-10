Atlanta United
Record: (9-6-19), T-13th in Eastern Conference
Atlanta United
Record: (9-6-19), T-13th in Eastern Conference
United Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
United Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
02/21/26
ATL
vs
CIN
0 - 2
03/01/26
ATL
vs
SJ
0 - 2
03/08/26
RSL
vs
ATL
3 - 2
03/14/26
PHI
vs
ATL
1 - 3
03/21/26
DC
vs
ATL
0 - 0
04/04/26
CLB
vs
ATL
3 - 1
04/12/26
ATL
vs
CHI
0 - 1
04/18/26
NSH
vs
ATL
2 - 0
04/22/26
NE
vs
ATL
2 - 1
04/25/26
ATL
vs
TOR
2 - 1
05/02/26
MTL
vs
ATL
1 - 3
05/09/26
LA
vs
ATL
2 - 1
05/16/26
ATL
vs
ORL
1 - 1
05/24/26
ATL
vs
CLB
0 - 2
07/18/26
ATL
vs
NSH
0 - 1
07/23/26
ATL
vs
CLT
2 - 2
07/25/26
ATL
vs
NE
1 - 4
08/01/26
ATL
vs
PHI
2 - 3
08/15/26
RBN
vs
ATL
1 - 2
08/20/26
ATL
vs
MIN
2 - 1
08/23/26
SKC
vs
ATL
1 - 2
08/29/26
CLT
vs
ATL
2 - 0
09/06/26
ATL
vs
MIA
2 - 2
09/09/26
ORL
vs
ATL
3 - 2
09/12/26
ATL
vs
DC
0 - 0
09/20/26
ATL
vs
POR
1 - 0
09/26/26
NYC
vs
ATL
2 - 2
10/10/26
CIN
vs
ATL
3 - 1
10/14/26
ATL
vs
MTL
3 - 0
10/17/26
MIA
vs
ATL
3 - 1
10/24/26
CHI
vs
ATL
3 - 2
10/28/26
ATL
vs
NYC
1 - 2
11/01/26
TOR
vs
ATL
1 - 3
11/07/26
ATL
vs
RBN
9:00 PM
Sport Illustrated Stadium, Harrison, NJ