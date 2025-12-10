Atlanta Hawks
Record: (7-4), 1st in Southeast Division
Atlanta Hawks
Record: (7-4), 1st in Southeast Division
Hawks Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
Hawks Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
10/21/26
ATL
vs
ORL
132 - 125
10/23/26
ATL
vs
CHA
128 - 81
10/25/26
HOU
vs
ATL
121 - 114
10/27/26
ATL
vs
HOU
110 - 120
10/28/26
MIA
vs
ATL
129 - 117
10/30/26
CLE
vs
ATL
111 - 114
10/31/26
ATL
vs
NOP
99 - 121
11/03/26
ATL
vs
IND
108 - 104
11/05/26
ATL
vs
WAS
120 - 105
11/07/26
WAS
vs
ATL
132 - 139
11/08/26
BKN
vs
ATL
12:30 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
11/10/26
LAL
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
11/14/26
ATL
vs
CHI
1:00 AM
United Center, Chicago, IL
11/16/26
ATL
vs
MIL
1:00 AM
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
11/19/26
ATL
vs
OKC
1:00 AM
Paycom Center, Oklahoma City, OK
11/21/26
CHA
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
11/22/26
DET
vs
ATL
8:30 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
11/28/26
ATL
vs
BOS
1:00 AM
TD Garden, Boston, MA
11/29/26
ATL
vs
NYK
11:00 PM
Madison Square Garden, New York, NY
12/02/26
ATL
vs
MIA
12:30 AM
Kaseya Center, Miami, FL
12/04/26
IND
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/13/26
ATL
vs
POR
3:00 AM
Moda Center, Portland, OR
12/15/26
ATL
vs
PHX
2:00 AM
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
12/18/26
ATL
vs
DEN
2:00 AM
Ball Arena, Denver, CO
12/20/26
ORL
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/21/26
OKC
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/24/26
DET
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/26/26
CHA
vs
ATL
8:30 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/28/26
ATL
vs
SAS
12:00 AM
Frost Bank Center, San Antonio, TX
12/30/26
CHI
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
12/31/26
MIL
vs
ATL
8:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/03/27
DAL
vs
ATL
12:30 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/05/27
ATL
vs
PHI
12:00 AM
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
01/06/27
ATL
vs
CHA
12:00 AM
Spectrum Center, Charlotte, NC
01/08/27
IND
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/10/27
SAS
vs
ATL
8:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/12/27
ATL
vs
WAS
12:00 AM
Capital One Arena, Washington, DC
01/14/27
CLE
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/16/27
GSW
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/18/27
PHI
vs
ATL
7:30 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/21/27
POR
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/23/27
NYK
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
01/24/27
ATL
vs
MIA
1:00 AM
Kaseya Center, Miami, FL
01/27/27
ATL
vs
DET
12:00 AM
Little Caesars Arena, Detroit, MI
01/29/27
ATL
vs
NYK
12:00 AM
Madison Square Garden, New York, NY
01/31/27
ATL
vs
MIL
1:00 AM
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
02/02/27
WAS
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/04/27
ATL
vs
IND
12:00 AM
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
02/06/27
BOS
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/07/27
DEN
vs
ATL
8:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/09/27
MIA
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/11/27
NOP
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/13/27
PHX
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/14/27
SAC
vs
ATL
6:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/17/27
TOR
vs
ATL
1:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
02/18/27
ATL
vs
BKN
12:30 AM
Barclays Center, Brooklyn, NY
02/26/27
ATL
vs
CHI
1:00 AM
United Center, Chicago, IL
02/27/27
ATL
vs
TOR
12:30 AM
Scotiabank Arena, Toronto, ON
02/28/27
ATL
vs
ORL
9:30 PM
Kia Center, Orlando, FL
03/04/27
CHI
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/05/27
MEM
vs
ATL
12:30 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/06/27
ATL
vs
CLE
10:30 PM
Rocket Arena, Cleveland, OH
03/09/27
ATL
vs
MEM
1:00 AM
FedExForum, Memphis, TN
03/11/27
ATL
vs
MIN
2:30 AM
Target Center, Minneapolis, MN
03/12/27
BKN
vs
ATL
1:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/13/27
ORL
vs
ATL
8:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/16/27
ATL
vs
DAL
1:30 AM
American Airlines Center, Dallas, TX
03/18/27
ATL
vs
UTA
1:00 AM
Delta Center, Salt Lake City, UT
03/20/27
ATL
vs
LAL
2:00 AM
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
03/21/27
ATL
vs
LAC
2:30 AM
Intuit Dome, Inglewood, CA
03/23/27
ATL
vs
GSW
2:00 AM
Chase Center, San Francisco, CA
03/25/27
ATL
vs
SAC
2:00 AM
Golden 1 Center, Sacramento, CA
03/27/27
UTA
vs
ATL
11:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/29/27
MIN
vs
ATL
11:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
03/31/27
LAC
vs
ATL
11:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
04/03/27
ATL
vs
TOR
12:30 AM
Scotiabank Arena, Toronto, ON
04/04/27
ATL
vs
PHI
5:00 PM
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
04/07/27
NYK
vs
ATL
12:00 AM
State Farm Arena, Atlanta, GA
04/09/27
BOS
vs
ATL
11:00 PM
State Farm Arena, Atlanta, GA
04/11/27
ATL
vs
CLE
10:00 PM
Rocket Arena, Cleveland, OH