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Atlanta Hawks

Record: (7-4), 1st in Southeast Division

Atlanta Hawks

Record: (7-4), 1st in Southeast Division

Hawks Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking

Hawks Schedule

Date
Away
 
Home
Results
Tickets
Parking
10/21/26
ATL
vs
ORL
132 - 125
10/23/26
ATL
vs
CHA
128 - 81
10/25/26
HOU
vs
ATL
121 - 114
10/27/26
ATL
vs
HOU
110 - 120
10/28/26
MIA
vs
ATL
129 - 117
10/30/26
CLE
vs
ATL
111 - 114
10/31/26
ATL
vs
NOP
99 - 121
11/03/26
ATL
vs
IND
108 - 104
11/05/26
ATL
vs
WAS
120 - 105
11/07/26
WAS
vs
ATL
132 - 139
11/08/26
BKN
vs
ATL
11/10/26
LAL
vs
ATL
11/14/26
ATL
vs
CHI
11/16/26
ATL
vs
MIL
11/19/26
ATL
vs
OKC
11/21/26
CHA
vs
ATL
11/22/26
DET
vs
ATL
11/28/26
ATL
vs
BOS
11/29/26
ATL
vs
NYK
12/02/26
ATL
vs
MIA
12/04/26
IND
vs
ATL
12/13/26
ATL
vs
POR
12/15/26
ATL
vs
PHX
12/18/26
ATL
vs
DEN
12/20/26
ORL
vs
ATL
12/21/26
OKC
vs
ATL
12/24/26
DET
vs
ATL
12/26/26
CHA
vs
ATL
12/28/26
ATL
vs
SAS
12/30/26
CHI
vs
ATL
12/31/26
MIL
vs
ATL
01/03/27
DAL
vs
ATL
01/05/27
ATL
vs
PHI
01/06/27
ATL
vs
CHA
01/08/27
IND
vs
ATL
01/10/27
SAS
vs
ATL
01/12/27
ATL
vs
WAS
01/14/27
CLE
vs
ATL
01/16/27
GSW
vs
ATL
01/18/27
PHI
vs
ATL
01/21/27
POR
vs
ATL
01/23/27
NYK
vs
ATL
01/24/27
ATL
vs
MIA
01/27/27
ATL
vs
DET
01/29/27
ATL
vs
NYK
01/31/27
ATL
vs
MIL
02/02/27
WAS
vs
ATL
02/04/27
ATL
vs
IND
02/06/27
BOS
vs
ATL
02/07/27
DEN
vs
ATL
02/09/27
MIA
vs
ATL
02/11/27
NOP
vs
ATL
02/13/27
PHX
vs
ATL
02/14/27
SAC
vs
ATL
02/17/27
TOR
vs
ATL
02/18/27
ATL
vs
BKN
02/26/27
ATL
vs
CHI
02/27/27
ATL
vs
TOR
02/28/27
ATL
vs
ORL
03/04/27
CHI
vs
ATL
03/05/27
MEM
vs
ATL
03/06/27
ATL
vs
CLE
03/09/27
ATL
vs
MEM
03/11/27
ATL
vs
MIN
03/12/27
BKN
vs
ATL
03/13/27
ORL
vs
ATL
03/16/27
ATL
vs
DAL
03/18/27
ATL
vs
UTA
03/20/27
ATL
vs
LAL
03/21/27
ATL
vs
LAC
03/23/27
ATL
vs
GSW
03/25/27
ATL
vs
SAC
03/27/27
UTA
vs
ATL
03/29/27
MIN
vs
ATL
03/31/27
LAC
vs
ATL
04/03/27
ATL
vs
TOR
04/04/27
ATL
vs
PHI
04/07/27
NYK
vs
ATL
04/09/27
BOS
vs
ATL
04/11/27
ATL
vs
CLE