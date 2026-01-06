A look at all 4,744 former Georgia HS football players on a 2025 college roster

Georgia classification leaders are Grayson in 6A, Hughes in 5A, Creekside (39) in 4A, Cedar Grove (28) in 3A, Carver-Columbus (23) in 2A, Thomasville (14) in A Division I, Irwin County (13) in A Division II and Brookstone (12) in the GIAA.

Only 631 former Georgia high school players (13.3%) play in Power 4 conferences (ACC, SEC, Big 12, Big Ten). Another 696, or 14.7%, play for other FBS schools. Among the other divisions, 17.1% are in FCS, 22.1% in Division II, 13.8% in Division III, 12% in NAIA and 6.8% in junior colleges.

Allatoona (25) — TE Abraham Achile (Juniata), CB Levi Brown (Air Force), DE Mekhi Buchanan (Virginia), TE Paul Burkly (Fort Valley State), LB Vinnie Canosa (Air Force), TE Bennett Christian (Ohio State), DB Logan Crossfield (Shorter), WR Asante Das (U.S.C.), WR Deion Dobson (Thomas More), CB Adrian Fitts (Alabama State), OL Alex Gerger (Wingate), DL Justin Gilbert (Mercer), TE Aidan Guilbeau (Findlay), P Elan Hall (Fort Valley State), WR Bryce Herring (Berry), K Gray Kelley (Chattanooga), K Jude Kelley (Chattanooga), WR Brody Moore (Hanover), DE Ezra Odinjor (UAB), OL Havik Pettigrew (Kennesaw State), RB Jayden Ponder (Reinhardt), DB Bryce Stack (Reinhardt), QB Saadiq Teel (Fort Valley State), LS Collin Westfelt (Jacksonville State), RB Alexander Wilson (Fort Valley State)

Buford (62) — DL Matthew Alexander (Georgia Tech), WR Jordan Allen (Georgia Tech), LB Dawson Andrew (Duke), RB Justin Baker (Tennessee), LB Bryson Banks (Army), RB Kaden Beard (Marist), TE Jayvin Bennett (Georgia Military JC), TE Cooper Berry (Mercer), CB Kobi Blackwell (Buffalo), DB K.J. Bolden (Georgia), TE Hayden Bradley (Mississippi), RB Derrian Brown (Mary), OL Brayden Burton (Florida Memorial), DB C.J. Clinkscales Jr. (Charlotte), WR Jeremiah Colbert (Bethel, Tenn.), WR Jeremiah Colbert (Jacksonville State), DB Hysan Dalton (Idaho), RB Daimian DeFour (Los Angeles Valley CC), DT Martreece Dillard (Bowling Green), RB Ethan Ervin (Florida Atlantic), DE Teremun Evans (Georgia Military JC), OL Vincent Forney (Florida Atlantic), QB Tristan Gabrels (Concord), DB Ryland Gandy (Indiana), CB Chris Garland (Stanford), OL Dale Greene (Western Carolina), WR Sam Harkness (Morehead State), WR Will Harkness (Rocky Mountain), RB Justice Haynes (Michigan), DL Jalar Holley (Charlotte), LB A.J. Holloway (South Carolina), DE Eddrick Houston (Ohio State), DB Jamarius Isaac (Chowan), DL Aiden Jeter (Fordham), DB Bryce Joiner (Alabama A&M), DE Noah Livingstone (Chattanooga), DL Nicco Maggio (North Carolina), QB Kaden Martin (Middle Tennessee), P/K Alejandro Mata (Colorado), TE Eli McElwaney (Tufts), LB Ryan McKinnis (Western Carolina), OL Paul Mubenga (Louisiana State), DL Japhet Mukadi (Cisco JC), WR Elijah Murray (Los Angeles Valley CC), RB Defarris Nixon (Culver-Stockton), WR Tobi Olawole (Army), S V.J. Payne (Kansas State), LB Jadon Perlotte (Tennessee), DB Jake Pope (U.N.L.V.), QB Dylan Raiola (Nebraska), LB Kenyon Rivera (Memphis), DB Malik Spencer (Michigan State), DL Caleb Tetteh (Seton Hill), LB Mantrez Walker (Colorado), S Amari Wansley (Samford), DB Ty White (North Carolina), CB Devin Williams (Auburn), LB Alijah Williams (Wofford), WR Xyre Wilson (Valdosta State), QB Dylan Wittke (Minnesota), DL Josiah Wyatt (Charleston Southern), LB Benji Wyatt (Georgia Military JC)

Campbell (14) — DB Jordan Bailey (Heidelberg), DB Justus Breston (Montana), DL Grant Fielder (Florida State), CB Dorian Gibson (West Georgia), DL Aiden Jenkins-Burns (Ohio Northern), DB Luc Louissaint (Valdosta State), WR Nate Lyons (Berry), QB Luke Marble (South Dakota State), DL Kamron Neal (Cincinnati), WR Isaiah Stone (Louisiana State), DB Sabien Thigpen (Washburn), OL ZaMario Woodgett (Kennesaw State), S Tywon Wray Jr. (South Alabama), CB Jalik Yancey (Samford)

Carrollton (30) — DB Quentis Adams Jr. (Virginia-Wise), DB Shamar Arnoux (Florida State), RB Jace Black (LaGrange), LB Brodie Bradburn (Lenoir-Rhyne), LB Myles Butler (Jacksonville State), DB Kai Callen (James Madison), TE Zion Cooley (East Tennessee State), OL Lyndon Cooper (Pittsburgh), DB Antonio Cromartie Jr. (Florida State), LS Jaiden Hamilton (Mercer), DB Zelus Hicks (Texas), RB Bryce Hicks (West Georgia), DB Kelvin Hill (Georgia Tech), LS Jack Japour (Georgia Military JC), DL Robert Johnson (West Georgia), DL Christian Kelley (Miles), QB Julien Lewis (Colorado), OL Jamari Mason (Johnson C. Smith), DB Kameron McClure (Reinhardt), WR A.J. McNeil (Tennessee-Martin), QB M.J. Morris (Coastal Carolina), DL Malachi Moten (Campbellsville), OL Cole Norred (East Tennessee State), WR Caleb Odom (Mississippi), LB Montreze Smith Jr. (Austin Peay), DB Jadyn Thompson (Virginia-Wise), ED Jace Ward (Jackson State), DB Derrick Witherspoon (Wingate), QB Mark Wright (Virginia Union), DT Khristian Zachary (Ball State)

Cartersville (21) — DB Cayden Aleman (Louisburg JC), WR Jamauri Brice (Georgia Tech), DB Desmond Callier (Savannah State), OL Johnathan Cline (East Tennessee State), DB Caleb Cooley (Reinhardt), DB James Echols (Louisburg JC), LB Myles Forristall (Georgia Tech), LB Landen Heath (Indiana Wesleyan), OL Shadre Hurst (Tulane), RB Malachi Jeffries (Chattanooga), LS Braxton Kitchens (Reinhardt), RB Khristian Lando (Jacksonville State), RB Baylon Long (Concordia, Ill.), DE Xavier Parker (Chattanooga), QB Jake Parker (Cumberland, Tenn.), WR Sam Phillips (Iowa), QB Carlos Del Rio-Wilson (Marshall), WR Devonte Ross (Penn State), DB Stephen Rowser (Morehouse), OL Luke Surrett (Richmond), OL Malachi Toliver (Georgia)

Carver-Atlanta (12) — QB Bryce Bowens (South Carolina State), DL Jaquavious Bryant (Union Commonwealth), WR DeAndre Buchannon (West Georgia), DL Aquantis Clemmons (Rice), LB Jaiden Dowdell (Union Commonwealth), S Rodrick Hunter (Akron), DB Taurin Kemp (Concord), DE Terrell Lightfoot Jr. (Alabama State), DB Devon Meadows (Avila), CB Josh Stone (Arkansas State), OL Moses Umoren (South Carolina State), LB Marcus Young Jr. (Capital)

Carver-Columbus (23) — DB Jeremiah Branscomb (Fort Valley State), RB De’Ante Childs (Emory & Henry), WR Navelle Dean (Kennesaw State), LB Zavion Evans (Prairie View A&M), WR Ja’Shawn Hall (Concordia, Ill.), TE Ryan Hardman (Miles), DB Jacobi Hatter (Wofford), LB Tre’Mon Henry (South Alabama), DB Kabren Holley (Huntingdon), WR Braylon Jakes (Albany State), DL Kourtney Kelly (West Georgia), DB J’vion Luster (Wofford), DL Miquon Merriweather (Southwest Mississippi CC), DL Deandre Pridgett (Clark Atlanta), OL Elijah Pritchett (Nebraska), DL Darron Reed Jr. (Mississippi State), WR D.J. Riles (Georgia State), RB Jamari Riley (Miles), DL Keshawn Stanley (Waldorf), S Antwone Watts (Bethune-Cookman), LB Antonio Watts (Louisville), DB Korey West (Concordia-St. Paul), LB Anthony Wilson (Savannah State)

Cass (10) — WR Jachai Delgado (Shorter), LB J.D. DeRoche (Cumberlands, Ky.), DL Kaden Ellis (Appalachian State), LB Kevin Henderson (Findlay), S Devin Henderson (Liberty), OL Tyler Martin (Berry), OL Aydin Priest (Reinhardt), WR Sacovie White-Helton (Georgia), DB Ian Williams (Memphis), LB Christian Wood (Presbyterian)

Cedar Grove (28) — OL Christian Anderson (Southern Mississippi), WR Janiran Bonner (Nebraska), LB Wesley Brown (Temple), QB E.J. Colson (Incarnate Word), LB Domonique Davis (Central State), S Tee Denson (Jacksonville State), RB Rashod Dubinion (Appalachian State), CB Trevon Ferrell (Middle Tennessee), DL Adonijah Green (Louisville), WR Barry Jackson Jr. (Cincinnati), DL Chase Kerns (Georgia Military JC), CB Kayin Lee (Auburn), CB Ricky Lee III (Sacramento State), DE C.J. Madden (Purdue), DL Christen Miller (Georgia), DT Kyle Mosley (UAB), OL Darius Neals (Tennessee State), DB Zaire Prioleau (Anderson, Ind.), DB La’khi Roland (Maryland), LB Everett Roussaw Jr. (Memphis), OL Jaylen Slaughter (Georgia Southern), QB Austin Smith (Austin Peay), CB McKaden Smith (West Georgia), OL Jordan Thornton (Anderson, S.C.), CB Gary Turner (Georgia State), LB Greg Turner (Tennessee Tech), DL Joshua White (Memphis), RB Chavon Wright (Northern Illinois)

Cedar Shoals (7) — DB Toby Bolton (Tennessee Tech), RB Jerdavian “Jah” Colbert (Reinhardt), RB Jerphari “Jae” Colbert (Reinhardt), OL Adorian Favors (Morgan State), WR Devin Hester Jr. (Furman), LB Juandarion Silas (Kennesaw State), TE Corbin Umble (Shaw)

Cedartown (13) — OL Jameson Barclay (Luther), DL Jai Barnes (East Tennessee State), LB Eli Barrow (Georgia), K Edgar Bermudez (Shorter), RB Juelz Davis (Berry), RB Harlem Diamond (Reinhardt), DL Jakoby Diamond (Tuskegee), DB Demarcus Gardner (Kentucky), LB Michael Gibbons (Shorter), DB Tae Harris (Georgia Tech), S Jordan Johnson (Bethune-Cookman), DB Taidji Neal (Cumberland, Tenn.), DL Demarieo Sims (Friends)

Centennial (13) — DB Johnsley Barbas (Houston), RB Caleb Barbas (Savannah State), S Nate Black (Charleston Southern), QB Hunter Campbell (Chattanooga), S Myson Cooper (Clark Atlanta), DL Jackson Graham (Morehouse), K Samer Layous (Marist), RB Desmond Leverette (Tuskegee), DL Jordan Marks (The Citadel), TE Julian Nixon (Louisiana-Monroe), K Davis Rowe (Morehouse), DB Kyle Winchester (Wheeling), DB Carter Wit (Anderson, S.C.)

Central Christian (2) — DE Evan Cauble (Shorter), LB Cody Earle (Shorter)

Central Fellowship Christian (2) — QB Jeb Walls (Shorter), WR Knox Walls (Shorter)

Central Gwinnett (20) — WR Skylar Adams (Cumberlands, Ky.), S Jayson Allen (Stony Brook), CB Tibou Barry (West Georgia), OL Joshua Brooks (Robert Morris), CB Daco Coleman (Furman), DL Mark Collier (Maryville), WR Makhi Cunningham (Maryville), K Dante Delgado (Andrew JC), DB Eszaunie Earls (Savannah State), WR Jaiden Hill (Guilford), QB Justin Johnson (Carson-Newman), WR R.J. Lindsay III (Livingstone), TE Jaden Marlin (Maryville), WR Mekhi Mews (Houston), S Tyan Milton (U.T.S.A.), RB Zavion Plunkett (Berry), DL Jaylen Prevlion (Ripon), LB Moses Pryor (William Penn), DB Russell Richmond (Georgia Military JC), DB Xavier Tates (McPherson)

Central-Carrollton (8) — LB Ty Brewer (West Georgia), LB Shane Bruce (Coastal Carolina), WR Marshun Horton (Lenoir-Rhyne), DB Manny Palmer (Maryville), DB Aiden Relthford (Maryville), DL Tyler Robison (West Georgia), DB Vicari Swain (South Carolina), DL Juliuz Walton (Charleston Southern)

Central-Macon (2) — DL Adam Lamar (Grambling State), DB Jalik Thomas (Florida A&M)

Chamblee (4) — LB Ashton Bolston (West Virginia State), DB Brayson Seaborne (Elizabeth City State), QB Fabian Walker (Savannah State), DL Tripp Zanger (Kenyon)

Chapel Hill (14) — TE Tayshaun Bolton (Reinhardt), WR Key’Shawn Buckley (New Mexico Highlands), RB Kolby Crawford (LaGrange), OL Chisom Emenogu (Mcdaniel), OL Zaire Flournoy (Florida International), OL Nick Howard-Davis (Reinhardt), DE Sean Kendrick (LaGrange), RB Jelani Lovett (Rhodes), RB Rudolph Paul (Emory & Henry), RB Rod Payne (Cumberland, Tenn.), OL Soloman Perdue (Central Georgia Tech JC), DB Jah’Quii Roberts (Delta State), LB Gregory Wardlaw (Charleston Southern), TE LeFabian Williams III (Benedict)

Charlton County (1) — QB Jaylen King (Florida State)

Chattahoochee (10) — WR Derrick Avery Jr. (Georgia State), OL Aaron Clark (St. Mary), LB Lawton Cox (Presbyterian), RB Joseph Ebun (Louisiana State), DE Jaden Gaines (Lenoir-Rhyne), OL Konrad Henderson (Western Carolina), OL Tyler Hutchinson (Lawrence), TE Gabe Johnson (Reinhardt), OL Derrick Mills (Morehouse), DB Tyjae Rogers (Ottawa, Ariz.)

Chattahoochee County (5) — DL Regis Bellamy (Clark Atlanta), QB Cody Duffy (Northwestern, Minn.), CB Carlos Dunovant Jr. (Morehouse), DB Artellious Edmond (Clark Atlanta), RB Norvell Maddox (Huntingdon)

Chattooga (3) — RB Zayden Cook (Murray State), RB Lashaun Lester (Southern Illinois), DT Luis Medina (Troy)

Cherokee (19) — DB Weston Bergman (Erskine), DL J.D. Burn (Frostburg State), P Reed Chandley (Georgia State), DT Ryan Chandley II (Southern Illinois), WR Israel Conway (Virginia-Wise), OL Patrick Crowley (Pikeville), WR Devin Ellison (Washington State), DL Javon Hobson (Cumberlands, Ky.), TE Christian Irwin (Reinhardt), RB Jared Jones (Reinhardt), DB Jayce Jones (Reinhardt), DL Courtney Minott (Bluffton), LS Spencer Radnoti (Georgia State), QB Tanner Savasir (Berry), WR Gracen Sexton (Berry), OL Nason Simmons (Tennessee Tech), QB A.J. Swann (Appalachian State), TE Wyatt Tash (Carson-Newman), CB Austin Trimble (U.T. Rio Grande Valley)

Cherokee Bluff (10) — OL Jacob Benjamin (Georgia Tech), QB Brooks Brien (Wingate), CB Cam’Ron Dabney (Western Carolina), S Max Eubanks (Furman), TE Ryan Graves (Cumberlands, Ky.), OL Mateo Guevara (Middle Tennessee), K/P Garrett Hyder (Cumberlands, Ky.), WR Marlion Jackson (Louisiana Tech), OL Cason Moore (Millersville), RB Jayquan Smith (Furman)

Cherokee Christian (2) — WR Travis Maufer (Centre), WR Aidan Moore (Berry)

Chestatee (4) — DB Christian Charles (Virginia), LB Caysen Goss (Presbyterian), DL Jeronimo Marin (Berry), OL Levi Stowers (Maryville)

Christian Heritage (3) — LB Duncan Carpenter (Georgia), TE Lawson Koch (Marist), RB Solomon Locke (Chattanooga)

Clarke Central (19) — QB Lucian Anderson III (Bowling Green), WR Jaden Cofer (Gardner-Webb), WR Jaden Cofer (Lincoln, Mo.), OL Montavious Cunningham (Virginia Tech), LB Kendrick Curry (Kentucky State), TE Jamarion Davis (Albany State), K Cooper Evans (Northwestern State), LB Kelin Fanning (Bakersfield CC), DB Tracy Hill Jr. (Georgia Southern), DL Dailen Howard (East Tennessee State), DB Jaavan Mack (Western Kentucky), WR Jairus Mack (Western Kentucky), DE Laiji McCalla (Bakersfield CC), QB Hezekiah Millender (Georgia), OL Nick Paul (Chattanooga), DL Jaylon Stone (Vanderbilt), WR Eli Warrington (Berry), RB Corey Watkins Jr. (Bakersfield CC), OL Chandler Wilson (Kentucky State)

Clarkston (3) — OL Malachi Blue (Missouri Baptist), WR Armond Wood (South Carolina State), QB Zavier Wright (Alabama A&M)

Claxton (2) — WR Tyrone Atkinson (Methodist), LB Dereon Brewton (Methodist)

Clinch County (3) — WR Jeremy Bell (Georgia), WR Aaron Bryant (LaGrange), LB Tyler Morehead (Valdosta State)

Coahulla Creek (1) — QB Kace Kinnamon (Reinhardt)

Coastal Homeschool (2) — OL Jacob Crosby (Point), QB Colin Wood (Reinhardt)

Coffee (14) — DT Jackson Banks (Western Carolina), LB Jyarius Carter (West Georgia), DB Tyriq Edwards (Cumberland, Tenn.), OL Jerzabeon Grant (Georgia Military JC), CB Jayden Hancock (Charleston Southern), DE Lorenzo Harvey (Fort Valley State), CB Anthony Paulk (Charleston Southern), DT B.J. Reed (Point), LB Chris Reed (Reinhardt), OL Kyler Smith (Georgia Military JC), RB Maurice Turner (Tulane), K David Vaughn (Georgia Military JC), OL Jaydon Vester (Clark Atlanta), RB Tyrese Woodgett (Georgia Military JC)

Collins Hill (35) — DB Brandon Broughton (Brevard), TE Jaylen Burroughs (Seton Hill), DB Braylon Carstarphen (Georgia Military JC), LB Dion Crawford (Buffalo), DB Michael Cruise (Culver-Stockton), DL Cameron Daniels (Murray State), OL Devin Davis (Charlotte), DB Jayden Davis (Georgia Southern), TE Ethan Davis (Tennessee), DL Jaylen George (Nebraska), LB Eddie Goss (Warner), WR Quentin Grambo (Georgia Military JC), LB Javyon Hatch (Point), DB C.J. Hector (Elon), QB Sam Horn (Missouri), CB Aaron Horton II (Berry), DL Josh Johnson (Fort Valley State), DB Michael King III (Franklin Pierce), OL Cameron Kinnie (Central Florida), OL T’Kaveon Lanier (North Greenville), DL Jadon Martin (Murray State), DL Jonathan Martin (Valdosta State), WR Cedric Nash (Blinn CC), WR Cam Pedro (Southeast Missouri State), TE Richard Ransom (Robert Morris), DL Asani Redwood (West Virginia), S Isaiah Richardson (Eastern Illinois), OL Cedric Richardson (West Georgia), DB Justin Richardson (Western Illinois), DL James Smith (Pittsburg State), WR Dewayne Smith Jr. (Greensboro), CB Donavon Stephens (Georgia Military JC), RB Ryan Stephens (West Virginia Wesleyan), DB Tewroh Sungbeh Jr. (LaGrange), RB Jacari Thomas (Georgia Military JC)

Colquitt County (30) — DB Jerron Blakely (Carson-Newman), WR Le’Meke Brockington (Minnesota), RB Dayshawn Brown (Carson-Newman), WR Ny Carr (Miami, Fla.), OL Khalil Collins (South Florida), DB Omar Daniels (Georgia Tech), OL Ja’nas Daniels (Reinhardt), DB Ramsey Dennis (Georgia Military JC), QB Neko Fann (Northwest Mississippi CC), K Brett Fitzgerald (Georgia Military JC), DT Jartavius Flounoy (Georgia State), TE Jaden Fowler (Wofford), DB Jah’Boris Fuller (Valdosta State), LS Chason Glenn (Georgia Military JC), OL Cole Holmes (Valdosta State), DB Tre’Millian Jackson (Culver-Stockton), DB Jack Luttrell (Arizona), TE Xavier Nickerson (Reinhardt), OL Keshaun Palmore (Savannah State), DE Tyshon Reed (Duke), DL Ky’Von Rivers (Reinhardt), OL Casey Scott (Shorter), LB Kenyon Soloman (Cumberlands, Ky.), TE Landen Thomas (Florida State), DB Jaheim Ward (Eastern Kentucky), WR Zay Williams (Anderson, S.C.), OL Jay’Den Williams (Carson-Newman), S Xavier Williams (Cincinnati), DL Amari Wilson (Georgia Southern), WR Markese Wilson (Reinhardt)

Columbia (14) — RB Jadan Baugh (Florida), DE Caleb Fisher (Western Carolina), OL Trevaris Hammond (Bethune-Cookman), RB Nishan Hillman (Clark Atlanta), DE Cain Jefferson (Western Carolina), DB Jamarcus Jenkins (Illinois College), DL E.J. Moore Jr. (Maryland), DE Kenyon Partridge (Western Carolina), OL Varney Shannon (Missouri Valley), DL Denard Smith (West Virginia Wesleyan), DB Durante Speer (East Carolina), DB Markel Sutton (Reinhardt), DE J.T. Thornhill (Catawba), DL Jamonta Tukes (Missouri Valley)

Columbus (8) — WR Karson Baldwin (Clark Atlanta), DB Jackson Belyn (Kenyon), LS Brock Gunderson (Berry), K Bridger Jones (Wofford), DL Tyranny McGowan (Erskine), OL Corban Milano (Wheaton), OL Dermon Richard (Reinhardt), RB Fidel Small (Washington & Lee)

Commerce (6) — RB Jaiden Daniels (East Tennessee State), OL Michael Duncan (Carson-Newman), RB Dreylan Martin (St. Thomas, Fla.), DL Jeremiah Mintz (Ripon), RB Tysean Wiggins (Carson-Newman), LB De’Kan Williams (Methodist)

Community Christian (2) — QB Aurelius Brooks (Thomas), LB Xavier Williams (Central Georgia Tech JC)

Cook (5) — TE Kyree Fuller (Georgia Military JC), LB Tereon Jones (Reinhardt), DB Jamarkus McRae (Bluefield), RB Jamarion Walker (Reinhardt), OL Bryson Wilson (West Georgia)

Coosa (2) — WR Caleb Deems (Cumberland, Tenn.), WR Jaylen Wofford (St. Mary)

Crawford County (2) — WR Terrell Ashley (Virginia-Lynchburg), OL Robert Calhoun (Andrew JC)

Creekside (39) — DB Rashad Battle (Pittsburgh), QB Vinson Berry (Norfolk State), DL Michai Boireau (Florida), DL Kasey Bolton (Benedict), DE Jordan Cardentey (Western Carolina), DB Zack Carter (Lenoir-Rhyne), DB Isiah Davis (Florida A&M), OL Jordan Davis (South Alabama), OL LeDell Finister (Delta State), DE Dennard Flowers (South Florida), LB Khatavian Franks (Eastern Kentucky), TE Breylen Gilbert (Georgia State), CB Kevon Gray (Virginia), CB Fenix Harper (Albany State), DB Carter Hicks (Reinhardt), LB Vincent Hill (Johnson C. Smith), OL Caleb Holmes (Pittsburgh), DE ShuMond Johnson (Troy), WR Shane Kelley (Norfolk State), LB Kaquan Kimber (Tuskegee), WR Krishon Lett (Dodge City CC), LB Antrell McCleod (Capital), RB Roderick McCrary (Albany State), DB Ricky McCrary (Emory & Henry), LB Tyson Meiguez (Duquesne), CB Terrell Miller (Kent State), DL Javeon Miller (Tuskegee), CB Dainsus Miller (Wyoming), RB Corey Mims (Warner), DL Jalil Muhammad (Iowa Central CC), RB Travis Terrell Jr. (Jackson State), TE Wesley Campbell VI (Georgia State), WR Dylan Vickerson (Western Kentucky), WR Derrick White (Clark Atlanta), DB Daiquan White (Georgia Tech), DL Lawrence Wilder (Warner), OL B.J. Williams (Pittsburgh), OL Brian Williams Jr. (Jackson State), CB Lorenzo York (Northwestern Oklahoma State)

Creekside Christian (2) — TE Everett Byrd (Thomas), DL Canyon Thrasher (Shorter)

Creekview (15) — RB Nigel Agyemang (Central Georgia Tech JC), LS Gunner Cantrell (LaGrange), OL Charlie Counts (Reinhardt), LS Jacob Hefner (Lamar), LB Isaac Hubert (Air Force), LB Ty Hubert (Air Force), P Lucas Hubert (Coast Guard), OL Cam Mears (Sewanee), OL Andrew Rosinski (Georgia Tech), DB Cole Sackman (Huntingdon), WR Cal Schubert (Coast Guard), OL Pierson Sears (Mercer), WR Tristan Summers (Berry), DB Evan Wayland (The Citadel), DB Cale Williams (The Citadel)

Crisp County (17) — S Sirad Bryant (UAB), CB Cayden Daniels (Vanderbilt), DT Amir Dwight (Southern Illinois), LB Julian Fox (Mercer), LB Ahdarrious Gee (Peru State), OL Todd Glover (LaGrange), WR Hakeem Holmes (Erskine), DL Zymarion Hudson (LaGrange), DB Eric Ivory (U.N.C.-Pembroke), DL Z.K. Kinchens (Point), LB Nick Mercer (Valdosta State), DB Kevon Merrell (East Carolina), WR Ladarius Smith (Shorter), DB A.J. Brown Sr. (Georgia Southern), LB Cortez Thomas (Point), OL Barry Walker (UAB), TE Ralphael Williams Jr. (Benedict)

Cross Creek (4) — WR Tyler Dugger (Bethel, Tenn.), DL Nasan Houston (Benedict), WR Cameron Nixon (Georgia Military JC), OL Barry Story (Cisco JC)

Cumberland Christian (1) — WR Kendall Davis (Bluffton)

Dacula (19) — WR Moussa Barry (Western Kentucky), LB Jayden Bethea (Appalachian State), DL Simeon Boulware (Vanderbilt), DL Treveon Campbell (Georgia Military JC), LB Festus Davies (West Georgia), LB Kyle Efford (Georgia Tech), RB Jiovany Ganthier (El Camino CC), OL Jaden Gould (Fairmont State), DL Anthony Hill Jr. (Wisconsin Lutheran), RB Donovan Jones (Western Kentucky), DL Edward Kubeyinje (West Georgia), OL Donovan Lawrence (UAB), LB Chuma Okoye (Georgia Tech), RB E’mond Pittman (Briar Cliff), WR D.J. Quary (Berry), LB Ty Sessions (Wisconsin Lutheran), QB Thomas Stallworth (Reinhardt), DB Deshun Tisdale (Kentucky State), DL Adam Watkins (Kennesaw State)

Dalton (6) — TE Austin Davis (Reinhardt), RB Tyson Greenwade (Charleston Southern), DL Jeffson Locke (Austin Peay), DB Kendrix London (Centre), WR Karim Page (East Tennessee State), DL Peyton Starling (Kentucky State)

Darlington (4) — TE Gatlin Hancock (Gardner-Webb), DB Sammy Kunczewski (Berry), DB Eli Thompson (Holy Cross), OL Davis Watson (Furman)

David Emanuel Academy (2) — LB Clayton Hood (Georgia), RB Billy Martin (Mercer)

Dawson County (10) — TE Seth Adams (San Diego State), DB Preston Bannister (Taylor), K Caleb Bonesteel (Wingate), QB Zach Holtzclaw (Cumberland, Tenn.), K/P Dom LeBlanc (Tennessee Tech), OL Trent Martinez (Hanover), LB Kade Moledor (Wofford), WR Luke Smith (Tusculum), OL Briggs Weaver (Dakota Wesleyan), LB William Whalen (Luther)

Decatur (13) — OL Ellington Brooks-Lytle (Presbyterian), DB Ramah Elmahdi (Culver-Stockton), RB Harrison Hannah (Judson), DL Quay Hood (Jacksonville State), DL Marquis Hood (North Carolina A&T), LB Ethan Johnson (Georgia Southern), CB Kaleb Lanier (Duke), WR Kenric Lanier II (Minnesota), RB Jersharius Lawrence (William Penn), QB Sean Mitchell (Howard), CB Justin Weaver (Army), LB Kris Williams (Heidelberg), DB Jamar Worthy (Baldwin-Wallace)

Deerfield-Windsor (1) — LB Cole Jones (Georgia)

Denmark (14) — LB Jack Brenk (Cumberland, Tenn.), WR Azari Brown (Morehouse), RB Jordan Brunson (Miami, Ohio), LB Drew Clare (Mercer), LB Dee Crayton (Clemson), WR Teddy Davenport (Samford), K Hamilton DiBoyan (South Alabama), DB Kaiyan Fernandes (Incarnate Word), K Trey Glymph (Arkansas-Pine Bluff), TE Brendan Hester (Elon), S Che’ Ojarike (Stanford), OL Dayne Shor (Akron), OL Shamurad Umarov (Tennessee), RB Amon Williams (Pikeville)

Discovery (10) — DT Christian Gray (Washburn), DL J.J. Hawkins (Southern Mississippi), DL Keon Holmes (Florida Memorial), DB Andre Jefferson (Glennville State), DL Kwame Kwarteng (Culver-Stockton), DL Anthony Perkins (LaGrange), RB J.B. Seay Jr. (Anderson, S.C.), DB Quintin Walker (Bluffton), DB Darryl Walton Jr. (Coffeyville CC), RB Cyris Young (Muskingum)

Dodge County (5) — DL Jamarion Ellis (Alabama A&M), RB Daylon Gordon (Georgia Tech), LB Ja’Boree Graham (Peru State), LB Duke Johnson II (Alabama), LB Damarion Simmons (Central Georgia Tech JC)

Dominion Christian (1) — WR Aaron Hayes (Anderson, Ind.)

Dooly County (5) — DB Jarkerious Bolden (Point), OL Daniel Grant (Benedict), WR Jalen Hall (Point), DB Deon King Jr. (LaGrange), LB Kwylek Woodham (Point)

Dougherty (6) — LB Chancie Brown (Albany State), RB Kam Davis (Florida State), DL Maurice Davis (Louisville), DL Stantavious Smith (Florida A&M), WR Braylen Still (Tusculum), S Elijah West (Southern)

Douglas County (35) — WR Deuce Alexander (Mississippi), DL Jae Arnold (Campbellsville), LB Kendan Arnold (Point), LB Andrew Bennett (Reinhardt), S Israel Boyce (West Virginia), S Jalen Brassell (Charleston Southern), DB Travis Collier (North Alabama), WR Brandon Ellison (Hanover), WR Justin Franklin (East Tennessee State), DB Richard Freeman (Fort Valley State), LB Terien George (North Carolina A&T), LB Mike Hastie (West Virginia), QB Jimmy Inman (Fort Valley State), DB Samson Israel (Memphis), DT Jonathan Jefferson (Southern Methodist), CB James Johnson (U.S.C.), DL Korey Jordan (Georgia Southern), DL Zachariah Keith (Southern Mississippi), DB Karson Kindred (Drake), WR Tyler Lamar (Benedict), LB Braxtin McLester (Georgia Southern), DE Mitchell Moultrie (Miles), OL Devin Munford (Clark Atlanta), RB Latrelle Murrell (West Georgia), CB Myles Oliver (Clemson), DB Brandon Payton (Reinhardt), LS Malik Racine (Fort Valley State), DE Jalen Ray (Reinhardt), OL Christian Stroud (Shaw), P Zechariah Valdez (Central Georgia Tech JC), DB Kani Walker (Arkansas), DL Laderion Williams (North Carolina), DT Shakai Woods (Middle Tennessee), DB Ja’vonte Woods (Tabor), DE Quay Wright (Washburn)

Douglass (11) — DL Carlos Allen Jr. (Houston), OL Xavier Canales (Georgia Tech), DB Jontae Gilbert (Georgia), DL Euragon Gray (Campbellsville), CB Darien Harden (West Georgia), RB Bryan Hood (Clark Atlanta), LB Torrance Polk (Carson-Newman), LB Carson Pritchett (Miles), LB Joel Saxton (Carson-Newman), DE Dre Towns (Colorado State-Pueblo), RB Antoine Watkins (Morehouse)

Drew (13) — OL Adaveon Crook (Central Georgia Tech JC), CB Chams Diagne (Georgia State), DB Al’jajuan Gatlin (Bluffton), DL Savon Gatlin (Bluffton), WR Julian Hall (Savannah State), DB Fatavious Harmon (Beloit), DT Montrell Henderson (Chattanooga), S Kalen Justice (Bethel, Tenn.), DL Jaden Knowlton (Fort Valley State), OL Jahari Medlock (Florida), DB Joshua Mensah (Western Kentucky), LB Tetric Mizell (Fort Valley State), OL Corey Ricot Jr. (Central Georgia Tech JC)

Druid Hills (5) — WR Brelon Cade (Central Georgia Tech JC), TE Zach Johnston (Wingate), RB Zachary Manning (Norfolk State), DB Reese Patterson (The Citadel), TE Liam Sitz (Rhodes)

Dublin (10) — RB Qua Ashley (Ball State), RB Willie Batts (Fort Valley State), DL Brandon Chatman (Sewanee), DL Ramontei Dardy (Eastern Kentucky), LB JaQues Evans (Colorado State), S Jaquarius Evans (Washburn), DL Desmond Gilbert (Sewanee), LB Romello Height (Texas Tech), DL Nasir Johnson (Georgia), DL Drew Rozier (Sewanee)

Duluth (13) — OL Damola Ajidahun (South Carolina), OL Sterling Caldwell (Point), TE Ethan Dowdy (Culver-Stockton), LB Brock Enterline (Massachusetts Maritime), LB Trey Farris (Heidelberg), WR Greg Gauthreaux (Andrew JC), OL Sean Kimani (Columbia), DL Jaden Melville (Berry), TE Anthony Miller (Tulane), DL Chris Vixama (Tabor), DL Colby Walker (Cumberlands, Ky.), LB DeMarco Ward (Memphis), DL Jordyn Washington (Clark Atlanta)

Dunwoody (9) — WR Danny Boden (U.N.L.V.), OL Kamron Burris (Anderson, S.C.), DL Noble Butler (Berry), DL Luke Cole (Centre), RB Preston Cooper (Methodist), LB Porter LeDoyen (Centre), TE Davis LeDoyen (Elon), OL Conrad Smith (Tusculum), DB James White (Geneva)

Dutchtown (29) — OL Colin Alexander (Georgia Southern), RB Jamal Bing Jr. (Georgia State), WR Tishaun Brown (Tuskegee), WR Jacob Cockrell (Mount Union), WR Donte Curry (Fort Valley State), OL Joshua Hadnot (Savannah State), DB Tarez “Five” Hamilton (Kennesaw State), DB Jordan Hill (Indiana Wesleyan), DE Lamone Hill Jr. (Johnson C. Smith), RB Hakem Hodges (Point), WR Larry Hudson (Clark Atlanta), OL Kendal Jackson (Andrew JC), OL Jemeil Jackson (Western Kentucky), LB D.J. Johnson Jr. (East Carolina), TE Travon Jones (Prairie View A&M), LB Garrison Madden (U.S.C.), LB Caden Melvin (West Virginia Wesleyan), DL Jason Moore (Georgia Tech), WR Amarey Morrow (Fort Valley State), DB Joanue Morten-Berry (Louisburg JC), WR Jaylen Myles (Albany State), WR Shemar Nelson (Clark Atlanta), RB Jakarri Ponder (Andrew JC), OL Caleb Smith (Albany State), DB Moses Smith (Johnson C. Smith), OL Cameron Thompson (Savannah State), DL Aamear Walton (Albany State), DB Marquez Washington (Muskingum), LB Antonio Wesley (Georgia State)

Eagle’s Landing (13) — OL Kentez Allen (Colorado State), DL Chris Brown (Austin Peay), DL Zaire Bush (Palomar CC), DB Camani Cobbs (Tennessee State), DE Giovanni Divers (North Carolina A&T), S Caleb Hardy (Virginia), OL Demetrius Hopkins (Albany State), DB Monty Hunt (Tennessee Tech), DB Amari Jackson (Boston College), DB Antoine Johnson (Minnesota State-Mankato), WR Ronnell Johnson (Missouri State), DB Jihad Muhammad (Allegheny), WR J.T. Pendleton (Fort Valley State)

Eagle’s Landing Christian (22) — OL Eseosa Aigbokhae (Kennesaw State), DB Joshua Banks (Stetson), DL Marquis Black (Connecticut), OL D.J. Chester (Louisiana State), DL Michael Clark (Berry), WR Devon Dorsey (Albany State), OL Favour Ebuka Edwin (Auburn), OL Bryson Estes (Florida State), DB Fenix Felton (Georgia Tech), QB Charlie Gilliam (Samford), RB Brandon Hood (Massachusetts), DB Colton Hood (Tennessee), CB R.J. Johnson (Colorado), DL Nicholas Lemons (Morehouse), S Dylan Mullins (Liberty), OL Zack Owens (Mississippi State), OL Wilson Reagan (Berry), LB Jason Reynolds II (Northwestern, Ill.), OL Shedrick Rhodes Jr. (Ohio), RB Josh Rogers (Berry), DB Jacob Rolen (Concordia, Neb.), DB Christian White (Florida State)

Early County (2) — LB Chase Harris (Bluefield), LB C.J. Williams (Northwest Mississippi CC)

East Coweta (23) — OL Zach Clayton (Middle Tennessee), LB Selah Clemons (Point), LB P.J. Clennon (Maryville), OL Ethan Colton (Maryville), DL Malakai Dudek (Valdosta State), OL Aaron Fenimore (Liberty), DB Deliyon Freeman (Hawaii), DB Kaleb Harris (New Mexico Highlands), DB Derrion Horsley (East Carolina), DB Flen Larkin IV (Erskine), RB Dionte Jones (Campbellsville), DB Reggie Jones (Warner), DL Bailey Kornegay-Douhadj (Columbia), DL Keelan Kornegay-Douhadj (Columbia), DB Aaron Larkin (Erskine), LS Keaton McNutt (Auburn), LB Lucas Naquin (West Georgia), QB Cohen Peeples (Millsaps), WR Hazaia Phillips (Warner), OL Nelson Ramirez (UAB), DB Willie Rice (Central Oklahoma), LB Dylan Spelios (Navy), RB Brady Tillman (Edward Waters)

East Forsyth (5) — P Luke Droegemueller (Western Illinois), OL Mitchell Dunlap (East Tennessee State), DL Nolan Gibbs (Northern Colorado), OL Garrett Wiggins (Centre), OL Rick Wiggins (Randolph-Macon)

East Hall (1) — OL Bryson Free (Hanover)

East Jackson (10) — DL Aaronn Blackmon (Centre), DL Tanorie Bonds (Beloit), LB Corvin Gillispie (Centre), DB Javon Huff (Missouri Baptist), WR Talan Jackson (Andrew JC), DT Lester Jankins (Missouri Baptist), DB Brayden King (Shorter), LB Gary Maddox III (Erskine), OL Jamal Neal (Minot State), DB Jay Watson (Millikin)

East Laurens (1) — S Ty Snead (Georgia State)

East Paulding (28) — DB Terrance Alexander (West Alabama), DB Brian Allen (Georgetown, D.C.), QB Chantz Bouknight (Livingstone), P Jonathin Castillo (Central Methodist), DE Jay Culbreth (Andrew JC), DL Kewan Donald (Andrew JC), LB Trevon French (Edward Waters), S Stephan French (West Georgia), DE Jakaleb Funchess (Andrew JC), TE Cody Garner (Berry), DB Emery Giles (Centre), DB Jameil Jones (LaGrange), WR Cameron Jones (Savannah State), DB Wayne Lucas (Shorter), LB Norvis Martinez (Centre), RB Malachi Mitchell (Newport News Apprentice), OL Trent New (Reinhardt), WR Gill Nkrumah (Shorter), TE Kenechi Oluku (West Georgia), RB Javen Parker (Livingstone), DL Kaiden Russell (Centre), P/K Landon Shaffer (Georgia Tech), OL Renard Smith (Western Carolina), DL Ryan Smith Jr. (Shorter), DL Chris Stokes (Southern Mississippi), LB Wolf Walker (Memphis), RB Justin Williams-Thomas (Marshall), TE DaMari Witherspoon (Cincinnati)

Eastside (18) — DB E’sean Arnold (Central Georgia Tech JC), DL Quadrelle Avery (William Woods), DB Jayden Barr (Georgia Tech), OL Carlton Belgrave III (Pikeville), LB Bailey Benson (North Carolina State), DE Christian Benson (Shorter), LB Jean Claude Joseph III (Tulane), DB Elijah Davis (Presbyterian), DB Marion Eubanks (Catawba), OL Jalen Farmer (Kentucky), DL Christian Gass (Tennessee), DB Aeron Gresham (Allen), RB Kenai Grier (Georgia Military JC), NT Jacorey Jackson (Tennessee-Martin), RB Dallas Johnson (Morehouse), WR Michael Kenon (Coffeyville CC), DB Tyler Marks (Union Commonwealth), DB Kalen Stapp (Huntingdon)

Effingham County (10) — LB Antonio Butts Jr. (Mercer), RB Jayden Evans (Ferrum), OL Joshua Ford (Georgia Southern), DB Damion Gordon (St. Mary), OL Trey Gordy (Point), DL Christian Johnson-Hall (Springfield), DL Jordan Kimble (Cisco JC), DL Joseph Polite (West Georgia), DB Tyler Wells (Gettysburg), DL Tucker Wilson (Mercer)

Elbert County (6) — OL Lucas Alcade (Point), LB D.J. Ardister (Andrew JC), TE Bryce Dickerson (West Georgia), QB Jayvyn Hickman (Point), RB Quan Moss (Point), WR Quintravious Tesley (Point)

Emanuel County Institute (2) — P Oisin Matthews (Georgia Military JC), DL Brian Steele (Georgia Military JC)

Etowah (11) — OL Porfirio Acosta (Wingate), QB Braden Bohannon (Reinhardt), DB Luciano Corpora-Ellis (Morehead State), K/P Liam Kinsella (Arkansas Tech), DL Ryan Lee (Central State), OL Tate Nelms (Georgia), DL Aiden Nunez (Lawrence), DB Vincent Pacini (Berry), LB Will Pailthorpe (Greensboro), LS Kaden Powell (Brevard), WR Brock Rechsteiner (Jacksonville State)

Evans (18) — DB Donovan Barnshaw (Keiser), DB Jaylan Bunch (Puget Sound), WR K.D. Dorsey (Georgia Southern), DB BuddyRow Garrer (Kent State), RB Joseph Hampton (Savannah State), DB Toreco Harper (Morehouse), DB Eric Hogan II (Concordia, Ill.), QB Kaleb Jackson (West Virginia State), DB Namari Jenkins (Reinhardt), DB Jordan Johnson (Thomas), RB Rayshaun King (Trinity Valley), WR DeMargo Lewis (Ripon), DL Joel Nyamongo (Highland CC), OL Mason Short (Georgia), OL Marcus Sims (West Georgia), DB Cole Taylor (Mount San Antonio CC), K Tyler Wallace (North Alabama), DL Donovan Williams (Butler CC)

Fannin County (5) — LB Cooper Born (Shorter), OL Jacob Dye (LaGrange), K Jack Kantner (Cumberland, Tenn.), RB Lawson Sullivan (Harding), LB Andrew Waldrep (Shorter)

Fayette County (10) — DB Nasir Bashir (Norfolk State), DB Keion Bryant (U.T. Rio Grande Valley), LB Su’Javian Collins (LaGrange), DB Julian Hall (Hampton), OL Omar Hussein (Central State), TE Canaan Johnson (Clark Atlanta), WR Caleb Oney (Point), DL Nicholas Skipper (Clark Atlanta), LB Khari Taylor (Livingstone), DB Joshua Thomas (Catawba)

Fellowship Christian (13) — TE Sam Albee (Mercer), P/K Nathan Chapman (Furman), OL Caden Coffin (Berry), LB Josh Cole (The Citadel), LB Kyle Elphick (Stetson), WR Evan Haynes (Georgia Tech), OL Evan Hildebrandt (Randolph-Macon), WR Wilson Long (The Citadel), QB Caleb McMickle (Western Kentucky), LB Nick Persiano (Rhodes), OL Josh Petty (Georgia Tech), WR Clayton Shepler (Liberty), LS Caleb Silvers (Centre)

First Presbyterian Day (4) — LB Coleman Cauley (Navy), WR Benjamin McElreath (Georgia), TE Gavin Spillers (Mars Hill), QB Jakhari Williams (Syracuse)

Fitzgerald (4) — DB Chance Gamble (Georgia Southern), LB E.J. Lightsey (Georgia Tech), WR Jakorrian “J.P.” Paulk (Reinhardt), TE Xavier Walker (Reinhardt)

Flint River Academy (5) — DB D.J. Baums (Shorter), RB Cale Cartwright (Cumberlands, Ky.), LB Lucas Martin (Berry), DB Jamir Muhammad (LaGrange), RB Hunter Waddell (LaGrange)

Flowery Branch (8) — DL Ben Brookshire (Berry), WR Cameron Campbell (Guilford), RB Malik Dryden (Stetson), LB Cam Haynes (Wagner), TE John David Peacock (Berry), LB Frank Perez (Bluffton), LB Jackson Prehar (Campbellsville), OL Dylan Setzer (Wingate)

Forest Park (2) — DT Mark Bramble (Andrew JC), DL Dinari Vereen (Anderson, Ind.)

Forsyth Central (9) — OL Braden Carter (South Florida), LB Brandon Carver (Millsaps), OL Nick Cribbs (Texas Southern), RB Jordan Huggins (Methodist), CB Bailey Johnson (Capital), RB Malachi McElroy (Luther), K/P Trey Richards (Berry), OL Luke Sacchetti (Pennsylvania), DE Aidan White (Dartmouth)

Franklin County (2) — DL Antnez Fortson (McPherson), OL Keylan Rutledge (Georgia Tech)

Frederica Academy (2) — QB Sutton Ellis (Grove City), RB Jordan Triplett (Cornell, N.Y.)

Fulton Leadership (1) — LB Antonio Stinner (Clark Atlanta)

Gainesville (32) — DL B.J. Bailey (Maryville), DE Tilil Blackwell (Shorter), DB Chamarion Bush (Wayland Baptist), RB Carmelo Byrd (Savannah State), WR Darius Cannon (Murray State), DL Adarian Cheek (Maryville), DT Julius Columbus (Duke), DB Zion Ferguson (Pittsburgh), TE Cal Fraser (Catawba), RB Gavin Hall (Furman), DB Kylan Hall (Maryville), OL Will Turner IV (Samford), DB Trent Jones (Fort Valley State), TE Shane King (Southern Mississippi), DB Judah Knight (Tusculum), DB Zander Lipscomb (Cumberland, Tenn.), TE Skyler Niblett (Shorter), OL Cedrick Nicely (West Georgia), DB Cash O’Callaghan (Delta State), OL Alex Payne (U.S.C.), DB Dre Raven (Kentucky Wesleyan), DL Jean Richemond (Thomas More), DB Jahleel Rivas-Dicks (Anderson, S.C.), OL Elijah Ruiz (West Georgia), CB Nick Taylor (West Virginia), LB Jeremiah Telander (Tennessee), DT Champ Thompson (Clemson), K Jimmy Tran (Savannah State), WR Jeremiah Ware (Georgia Southern), WR Travien Watson (East Tennessee State), DB Baxter Wright (Murray State), DB Moshie Yant (Erie CC)

Gatewood (3) — LB Evan Bennett (North Carolina), RB Hunter Johnson (Cortland), OL Weston Wallace (Western Kentucky)

George Walton Academy (3) — DB David Eberly (Shorter), DE Preston Evans (Shorter), DL Aidan Townsend (Shorter)

Georgia Christian (1) — DB Joe Gardner (Southeastern)

Georgia Force Christian (4) — LB Marshall Combee (Shorter), TE Wade Combee (Shorter), WR Mason Moulder (Brevard), DL Buddy Self (Shorter)

Georgia Military (4) — OL Johnathan Ashley (Coastal Carolina), DB Johnathan Roach (Georgia Military JC), RB Jessie Washington III (Alabama), DL Trey Woods (Robert Morris)

Gilmer (1) — DB Will Kiker (Georgia Tech)

Glenn Hills (2) — OL Kyle Frazier (Georgia Southern), LB Mikhael Sims Jr. (Benedict)

Glynn Academy (16) — P Kody Arnold (Mercer), WR T.J. Brunson (Ohio Northern), CB Zion Gervais (Berry), OL Eddren Jackson (Peru State), DB Jaiden Miller (Kentucky Wesleyan), OL Nick Muchison (Fort Valley State), OL Max Poysky (Marist), TE David Prince (Southern), OL JaQuez Randolph (Erskine), DB Tyson Rooks (Illinois), DB Er’van Rowe (Ohio Northern), LB Daniel Smiley (Centre), LB Dreshawn Stevens (Berry), DL Jordan Swain (Mercer), OL Amarion Walden (Ohio Northern), WR Jamir Williams (Savannah State)

Gordon Central (3) — TE D.J. Fleetwood (Cumberlands, Ky.), DL Matt Hammock (Cumberlands, Ky.), TE Tre Williams III (North Texas)

Gordon Lee (2) — OL Michael Akins (Pikeville), DL Ben Gilliam (Maryville)

Grayson (67) — RB Jayvian Allen (North Alabama), S D’kyah Banks (Bowling Green), DB Kai Banks (San Francisco CC), DB Jaylen Bell (Indiana), DB Mumu Bin-Wahad (U.N.L.V.), DL Jadyn Bost (Alcorn State), OL Nick Brooks (Texas), OL Garrett Brophy (Johns Hopkins), WR Kamrin Brunson (Morehouse), LB Damone Campbell (Point), DB Eathan Cantres (Point), WR John Cineas (West Georgia), DB Jibrahn Clark (Tuskegee), OL Marlon Corey (West Georgia), LB Chandler Covington (Georgia State), DE Terrance Cunningham (Garden City CC), DB Michael Daugherty (Central Georgia Tech JC), QB J.D. Davis II (Alabama A&M), CB Tyson Delacy (Clark Atlanta), OL Hadine Diaby (Nevada), QB C.J. Dixon (Peru State), RB Dylan Elder (Dartmouth), LB Derrell Farrar (Liberty), OL Waltclaire Flynn Jr. (Georgia), DB Valentino Foma (Avila), TE Kylan Fox (Central Florida), LS Rayne Fry (Navy), DL Andre Fuller Jr. (Georgia Tech), OL Chris Gardner (Campbellsville), DL Lamar Gregory (Clark Atlanta), S Eldric Griffin (Liberty), RB Jamal Haynes (Georgia Tech), WR Caden High (Stanford), WR Mason Humphrey (Lehigh), DB Zhi Ibe (Reinhardt), OL Andrew Johnson (Benedict), DB James Jones (Miles), WR Ryan King (Montana State), DB A.J. Lopez (Harvard), DL Darren McKenzie (Reinhardt), RB Elijah Miller (Clark Atlanta), DB Vaughn Mitchom (Clark Atlanta), LB David Moncrief (Fort Valley State), OL James Neal III (Iowa State), P Ryan Ortega (Gallaudet), CB Uriah Points (Liberty), WR Daejon Reynolds (U.N.L.V.), DL Jerome Roundtree (Reinhardt), LB Tyler Rowe (Miami, Fla.), WR Alex Sanchez (Appalachian State), LB Fernando Sanchez III (Central Michigan), TE Ian Schieffelin (Clemson), LB Jonathan Sconiers (Campbellsville), OL Griffin Scroggs (Appalachian State), OL Ben Sherman (Shorter), DL Nasir Smith (Kennesaw State), LB Jalen Smith (Mississippi State), WR Jaden Smith (Texas-El Paso), LB Marvin Smith (Western Michigan), CB Jordon Thomas (Western Michigan), OL Joshua Threat (Georgia Military JC), OL Channing Vaughn (Muskingum), DL Josiah Victor (North Carolina State), TE Walker Williams (Berry), DB Jaylon Williams (Tuskegee), S Myles Woods (Coastal Carolina), DB Kevon Woods (Gardner-Webb)

Greater Atlanta Christian (19) — OL Zach Berry (Morehouse), S Tyler Bride (Jacksonville State), LB Choe’ Bryant-Strother (Brigham Young), LB Gold Chyrack Jr. (Virginia-Wise), WR Xavier Daisy (UAB), WR Gabe Daniels (Syracuse), LB Seth Harden (Central Georgia Tech JC), DB Will Hardy (North Carolina), RB Gannon Hearst (Georgia), WR Jaden Henry (Presbyterian), DL Amare’ Hughes (Valdosta State), DL Bryce Izundu (Lehigh), TE Kendrick McWilliams (Lafayette), OL Addison Nichols (Southern Methodist), LB Stephen Phillips (Berry), DT Micah Pryor (Delaware), QB Jack Stanton (Stetson), WR Josh Williamson (Kennesaw State), LB Maceo Woodward Jr. (Rhodes)

Greenbrier (8) — WR Ryan Clayborn (Ripon), TE Davin Driskell (Fairmont State), OL Collin Dudley (Presbyterian), DB Craige Johnson (Ripon), WR Malik Leverett (East Carolina), K/P Keegan Moran (Erskine), DE Kemuel Newton (Central Georgia Tech JC), DL Beau Shugarts (Bryant)

Greene County (6) — DL Dayshaun Copeland (Northeast Mississippi CC), OL Jay’Shaun Jernigan (Andrew JC), DB Chris Lowe (Berry), S Steve Miller (U.S.C.), LB Rodricus Monford (Cumberland, Tenn.), DL Kevin Wynn (Florida State)

Greenville (3) — DL Kanstin Brooks (Tennessee Tech), K/P Elijah Frazier (Bluefield), WR Scrap Richardson (Notre Dame)

Griffin (13) — DB Brandon Calloway (Florida A&M), DB Donell Casey (Union Commonwealth), OL Keith Chambless (Livingstone), CB Jaleel Chambliss (West Georgia), DB Jordan Favors (Appalachian State), DB Prince Green III (Georgia Southern), LB Jacob Hammonds (Georgia Southern), DT Damarjhe Lewis (Southern Methodist), DL Jaden Thompson (Robert Morris), DB Jahvon Tyler (Virginia-Wise), DL Trey Weems (Gardner-Webb), DL Davion Westmoreland (Florida A&M), DL Donovan Westmoreland (Kennesaw State)

Groves (3) — WR Makel Brown (William Woods), LB Micah Calhoun (Wayne State, Mich.), OL Donato Gutierrez (Chowan)

Grovetown (10) — RB J.Q. Brown (Millersville), WR Damon Edwards Jr. (Benedict), DB Kijuan Figgs (Edward Waters), RB Zaidon Gunn (Anderson, S.C.), DB Zavion Leggett (Savannah State), DL Josh Peacock (Anderson, S.C.), LB Logan Slagle (Point), DB Kirk Smith (Savannah State), S Caleb Washington (Wingate), DB Marcus Washington Jr. (Syracuse)

Habersham Central (9) — OL Jacob Adams (Berry), DE Jonathan Adams (Methodist), RB Antonio Cantrell (Tusculum), DL Aaron Hitchcock (Methodist), TE Everett Rudeseal (Virginia-Wise), DB Landyn Savage (Methodist), DB Caleb Wade (Point), WR Zeke Whittington (Georgia Military JC), DB Jonah Wilson (Berry)

Hampton (6) — CB Cameron Goggins (Florida Atlantic), DL Tyron Jordan (Warner), WR L.J. Mann (Mars Hill), DL Ryan Perry (Benedict), LB Jjournei Smith (Anna Maria), DL Talib Turnbull (Waldorf)

Hancock Central (2) — RB Keveon Robbins (Emporia State), DE Kumasi Washington (Arkansas Baptist)

Hapeville Charter (22) — LB Zavier Carter (Georgia State), OL Bruntavious Clark (Fayetteville State), WR Nae’Saan Dickerson (Grambling State), OL Santonio Echols (Rockford), CB Gumbo Gaskins (Samford), LB Arlando George (Andrew JC), QB Dylon Henderson (Samford), LB Nick Hunter (East Tennessee State), LB Devon Irving Jr. (Tuskegee), DB Kaleb Jackson (Central Georgia Tech JC), LB Marcellius Johnson (Grambling State), S Derrick Maxey III (Georgia State), WR Zhaki Parris (Thomas), DB David Pope (Clark Atlanta), DB K.J. Pope (Clark Atlanta), WR Rico Powers Jr. (Louisiana-Monroe), LB Eric Searcy (Clark Atlanta), DB Mahkiel Shuler (Mississippi Valley State), DB Zacharey Smith (Indiana), P/K Joseph Weiers (Tiffin), WR Jaseem Williams (Clark Atlanta), OL Christian Wingfield (Florida A&M)

Haralson County (1) — LB Marc Harris (Emory & Henry)

Hardaway (4) — WR T.O. Chappell III (Brevard), DB Demarcus Hood Jr. (Clarke), DL Davarious Jessie (Greensboro), LB Matt Ward (Andrew JC)

Harlem (10) — TE Giovanni Arroyo (Gallaudet), DL Chris Arroyo Jr. (Norwich), WR David Contreras-Sondles (Kentucky Christian), WR Cedric Cullars (Reinhardt), LB Baylor Davis (Erskine), LB Cameron Garnett (Tusculum), DL Taylor Hart (Erskine), WR Johnathan Howard (Tusculum), DB Ronald Oliver (Erskine), OL Matthew Williams (Georgia Southern)

Harris County (20) — WR Kobe Askew (Tennessee-Martin), LB Trevor Boutwell (Point), DB Demetrius Brooks (Carson-Newman), OL Denver Degonia (Mercer), LB Holden Hajek (Mars Hill), TE Tim Hudson (Kentucky State), WR K.D. Hutchinson (Western Kentucky), DT Joshua Jones (Albany State), OL Milton Lauofo (Reinhardt), OL Braxten Love (Sewanee), WR Jaylin Marshall (Georgia State), S Randarius Ogletree (West Georgia), DB Christian Olson (Kentucky State), K/P Christian Tamayo (Point), DE Jay’shon Thomas (Northern Illinois), DB Gian Traverzo (Berry), DB Joshua Trice (Central Georgia Tech JC), LB Edmund Whitaker (Allen), WR Talique Williams (Western Michigan), LB Mataye Youman (Kentucky State)

Harrison (24) — OL Colin Bellomy (South Florida), LB Marcus Bleazard (Navy), WR Reginald Brigman (Johnson C. Smith), WR Micah Davis (Southern Mississippi), LS Eli Gleason (Georgetown, Ky.), DL Jaden Gnagy (Sewanee), QB Xavier Hill (The Citadel), DL Davion Hood (Austin Peay), WR Brady Kluse (Memphis), QB Justin Lewis (Washburn), K Christian Lowery (Western Carolina), RB Alex Perry (Delaware State), WR Austin Perry (North Carolina Central), DB Victor Pless (Washburn), RB David Roberts (Monterey Peninsula CC), DB Ak’Bar Shabazz II (Kentucky Wesleyan), LB Christian Smith (South Florida), DL Nick Springer (Berry), LB Holden Trice (Georgia Southern), DB Amari Watson (Tufts), QB Toryn Wilkins (Sewanee), K Simon Zeidan (West Georgia), DB James Ziglor (Kennesaw State), K/P Jordan Zimmerman (Madonna)

Hart County (5) — TE Cane Berrong (Coastal Carolina), WR Paul Davis (Akron), DB Jashon Gaines (Brevard), OL LaRoddrick Rucker (Brevard), RB Malachi Thomas (Purdue)

Harvester Christian (1) — WR Jarrett Brown (Shorter)

Hawkinsville (3) — OL Mason Coley (Reinhardt), DL Harlem Phillips (Murray State), OL Antonio Sanders (Southern)

Heard County (10) — DL Jackson Akins (Mars Hill), LB Chief Borders (U.N.L.V.), RB Alex Boyd (Lenoir-Rhyne), RB Seth Douglas (Luther), WR Erozinis Edmondson (Maryville), WR L.J. Green (Murray State), WR Isaiah O’Neal (Cumberland, Tenn.), DB Skyler Thomas (Oregon State), OL Isaac Walls (Shorter), DL Zaylin Wood (Vanderbilt)

Hebron Christian (10) — OL Adam Cannon (V.M.I.), DL Carrington Coombs (Georgia Tech), K Cameron Elben (Emory & Henry), LB Winston Gassant (Lenoir-Rhyne), DT Sichan John (Virginia), DL Simeon John Jr. (Virginia-Wise), CB Gerritt Kemp (North Carolina State), DL Logan Moulder (Georgia Military JC), LS Landon Murphy (Shorter), CB K.J. Thomas (Mercer)

Hephzibah (10) — WR Nate Cogle (Concord), CB Nigel Davis (Livingstone), RB Nevin Dent (Albion), OL Coy Frasure (Newberry), WR Antonio Heath (Greensboro), RB Telly Johnson Jr. (Northern Illinois), DT David Jones (Livingstone), LB Jayden Law (Greensboro), DB Saadiq Pasha (Hanover), WR Jalen Patrick (Presbyterian)

Heritage-Conyers (8) — DL Kelvin Blackshear II (Fort Valley State), OL William Boone (North Carolina), P Chase Butler (Georgia Military JC), WR Zachary Coleman (Savannah State), LB Johnmond Howard (Erskine), OL Dillon Lattimore (Savannah State), S Adrian Maddox (Georgia), LB Titus Whitfield (Cumberlands, Ky.)

Heritage-Newnan (5) — OL Wyatt Anderson (Valdosta State), DB Hugh Barbee III (Shorter), S Jamal Chandler-Fuller (Davidson), OL Jacob Miles (Valdosta State), WR Malachi Townsend (Stetson)

Heritage-Ringgold (4) — K Anderson Britton (Army), DB Andrew Moore (Maryville), TE Payton Newman (Marietta), LS Jay Williams (Alabama)

Hillgrove (19) — DL Gavin Askew (Liberty), DB Brody Bond (Kennesaw State), WR Raymond Boyd (Delaware Valley), DL Chandler Cliett (Kentucky State), S Mark Coaxum II (Alabama State), OL William Crimm (Rhodes), DB Emory Floyd (Appalachian State), OL Benjamin Galloway (Georgia Tech), LB Braylon Hansbrough (Wagner), OL Cameron Harris (Reinhardt), DB Stanley Horn Jr. (Concord), OL Rubens Joseph (Lenoir-Rhyne), RB James Maddox (Carson-Newman), DL Nicholas Mathious (Wofford), S Daniel Okonkwo (Georgia), LB Zion Rutledge (Chattanooga), DB D.J. Tucker (Warner), WR Trevarus Walker (Warner), P Zach Wieder (Arkansas-Pine Bluff)

Hiram (20) — DB Demari Bailey (Bluffton), RB Kendarius Brown (Savannah State), K Oliver Castaneda (Memphis), DB Brandon Davis (Berry), TE Torrian Edge (Point), LS Caleb Eichner (Southeastern), OL Luke Eichner (Southeastern), DL Emilson Emilcar (Savannah State), LB Jason Gyebi (Hanover), DL Brandon Maina (Wofford), TE Walter Matthews (U.S.C.), CB C.J. McGarity (Wingate), OL Clinton Richard (Wake Forest), OL Jameson Riggs (Georgia Tech), DB Antwoine Small (Thiel), DB Austin Snoderly (Culver-Stockton), CB Ryan Strickland (North Carolina A&T), WR Chase Tyler (Duke), RB Da’Shaun Williams (Seton Hill), QB Samir Wylie (Point)

Holy Innocents’ (11) — OL Michael Bennett (Yale), WR Drew Bomar (Washington, Mo.), DL Luca Chuecos (Morehouse), DL James Gleeson (Merchant Marine), OL Jakobe Harmon (Washburn), LB Joey Holliday (Pennsylvania), DL Jacobi Murray (Stanford), P Marshall Nichols (Georgia Tech), LB Jack Rankin (Hampden-Sydney), CB Jacob Stallworth (Morehouse), DL Jack Stivers (Tulane)

Holy Spirit Prep (1) — LB Jacob Meder (Berry)

Houston County (22) — DB Jaquari Brown (Georgia Southern), DL Jayden Brown (Tuskegee), DB Caleb Coley (Eastern Michigan), WR Derek Henderson (West Georgia), WR Josh Henry (Berry), QB A.J. Hill (Memphis), TE Kylen House (Peru State), OL Kahlil House (Stanford), WR Ricky Johnson (Mississippi State), DT Jalen Jordan (Georgia State), OL Peyton Joseph (Georgia Tech), LS Gavin Kurpis (Georgia Southern), OL Zac Lyle (Reinhardt), WR Isaiah Mitchell (Mississippi State), DL Bryce Parrish (Reinhardt), DB Darius Patterson (Seton Hill), LB Xavier Ryan (Army), OL Chandler Strong (Georgia Southern), RB Ryan Taleb (Central Georgia Tech JC), LS Ronnie Thomas (Georgia Tech), RB Amir Thomas (Memphis), WR Kale Woodburn (Cincinnati)

Howard (5) — CB Rashad Davis (Arkansas Baptist), LB Ethan Ellington (Central State), DL Zavion Hardy (South Carolina), TE Connor Smith (Nebraska Wesleyan), TE Duran Wilder (Fort Valley State)

Hughes (52) — DB Charles Arnold Jr. (South Carolina State), OL Caleb Ash (Troy), WR Jaden Barnes (Appalachian State), LB Keith Bass Jr. (Jackson State), DE Javon Beckford (South Carolina State), DB Terence Brown (Benedict), OL Desmond Daniels (Alabama State), OL T.J. Dice Jr. (Florida), OL Andrew Dorsey (North Carolina A&T), DL Canaan Edwards (Rutgers), RB T.J. Engleman Jr. (East Carolina), OL Jamari Freeman (Mercer), OL Jamari Freeman (Tennessee State), DT Ameir Glenn (Ball State), OL Dontrell Glover (Georgia), OL Jamal Gowans (Jackson State), DE Gary Green (Central Georgia Tech JC), DB Jakob Gude (Central Florida), DB Qadir Heaggans (Louisburg JC), DT Josh Horton (Georgia), OL Bo Hughley (Georgia), LB Alonzo Jackson II (Peru State), DB Bo Jacobs (William Woods), DB Nacari Johnson (Kennesaw State), WR Jabari Jones (Jackson State), QB Christian Langford (Florida International), RB Marsel Langston (Hiram), S Xavier Leonard (Buffalo), LB Ryan Lester (William Woods), WR C.J. Lockhart (Highland CC), DB Jakarri Martin II (North Carolina Central), RB Antonio Martin Jr. (Kansas State), DB Amarion Mbaye (Shaw), WR Jovanni McGee (West Georgia), RB Jekail Middlebrook (Middle Tennessee), QB Air Noland (South Carolina), LB Ja-Quez Oliver (Peru State), RB Tre Page III (Tarleton State), DL Quavion Pitts (Mississippi Valley State), RB Justus Savage (Jacksonville State), OL Sean’mykel Seizeme (LaGrange), WR Chry’shawn Sellers (Clark Atlanta), DB Rodney Shelley (Georgia Tech), S Xavier Smith (Texas-El Paso), WR Jojo Stone (Florida International), DB Jeffery Taylor (Peru State), TE Jelani Thurman (Ohio State), LB Gannon Weathersby (James Madison), DB Dmitry Wells (Georgia Military JC), OL James Williams (Alabama A&M), WR Jediyah Willoughby (Toledo), DB Lataj Wright (Western Kentucky)

Irwin County (13) — WR Gabriel Benyard (Kennesaw State), LB Garland Benyard (Kennesaw State), OL Noah Brown (Albany State), DB Jamorri Colson (Washington State), DL Elijah Fears (Georgia Southern), LB Nash Howell (LaGrange), DL Michael Joiner Jr. (Alabama State), RB Shane Marshall (Georgia Tech), LB Nehemiah McCoy (Carson-Newman), RB Ronnie Sanders (Eureka), QB Luke Snyder (Georgia Military JC), TE Brodie Suggs (Georgia Military JC), LB Ulysses Tomblin (Andrew JC)

Islands (9) — ATH Jadon Adams (Savannah State), LB Tavare Brewton (Savannah State), DL Nathaniel Chisholm (Savannah State), DB James Shellman IV (Savannah State), LB JaQuan Jones (Anna Maria), WR Langston Lewis (Central Michigan), RB Elijah Patton (Anna Maria), DB Greg Pinkney Jr. (Shaw), NT Damonte Smith (Middle Tennessee)

Jackson (10) — DT Camari Edwards (Shorter), DB Jeremiah Fish (Brevard), LB Antavious Fish (Sam Houston State), NT Felix Hixon (Middle Tennessee), OL Clayton Hixon (Wofford), TE Caterrious King (LaGrange), LB Dawson Livingston (Berry), DT Brandyn Parks-Smith (Albany State), DE A.J. Robinson (LaGrange), DL Tyler Scott (Texas-El Paso)

Jackson County (6) — LB Kane Berryman (Stetson), DL Jesse Combs (Carson-Newman), WR Elijah Ling (Wingate), WR Isaiah Maxey (Southern Virginia), DL Chris Nunez (Valdosta State), K/P Carson Odom (LaGrange)

Jasper County (4) — WR Josiah Cotterell (Clark Atlanta), LB Jacarian Grier (Reinhardt), TE Jamyrian Vinson (Point), LB Kaidon Whidby (Liberty)

Jeff Davis (3) — OL Lewis Baker (Carson-Newman), DL Lonnie Leverette (Valdosta State), OL Nate Lewis (Austin Peay)

Jefferson (14) — LB Kadin Bailey (Eastern Michigan), LB Sammy Brown (Clemson), LB Kelan Butler (Georgia State), LB Isaiah Copeland (Sewanee), DB Donsha Gaither (Benedict), LB Rett Hemphill (Murray State), OL Bryson Hill (Berry), OL Jamarcus Hill (Kent State), RB Reese Johnson (Georgetown, Ky.), DB Dashaun Keith (Erskine), TE Gavin Markey (Florida State), OL Ty Oglesby (Erskine), DB Jordan Perry (Troy), LB Skyler Vega (Erskine)

Jefferson County (2) — DB Ja’Kobe Heggs (Albany State), WR Jeremyah Lane (Brevard)

Jenkins (18) — WR Aaron Bacon (Dodge City CC), QB Patrick Blake (Shaw), WR Tre’ Brown III (Old Dominion), LB Reico Collins (Savannah State), CB Buck Cooper (Mercer), DE Lorenzo Cowan (Kentucky), DL Tavion Gadson (Kentucky), WR Ke/Tayrion Haynes (Dodge City CC), WR Ted Hurst (Georgia State), DB Jeremiah James (Hinds CC), DL Timothy Randolph (Savannah State), WR Trenton Rhodes (Central Georgia Tech JC), DL D’Angelo Sheppard (Mississippi Valley State), DL Isaac Smith (Charleston Southern), WR Troy Smith Jr. (Elizabeth City State), WR Coray Stafford (Dodge City CC), DL Akelo Stone (Georgia Tech), OL Jahawan Wilkerson (Dodge City CC)

Jenkins County (2) — OL Dwight Hughes (Fayetteville State), LB Christian Wilson (Virginia-Lynchburg)

John Milledge Academy (4) — WR Solomon Burney (Fort Valley State), OL Jadon Parker (Thomas), LB Je’Mazin Roberts (The Citadel), DL Brandon Watson (Shorter)

Johns Creek (20) — DL David Alexander (Carson-Newman), TE Buck Barber (Sewanee), LB Tremonte Barnett (North Carolina Wesleyan), DL Clark Calloway (Syracuse), TE Rowan Darnell (Kennesaw State), LB Conor Eggleston (Hampden-Sydney), LB Thaxton Gallagher (Jacksonville State), LB Micah Gay (Tennessee State), OL Tyler Gibson (Charlotte), QB Zach Gibson (Florida Atlantic), DB Jaron Green (Florida Memorial), P Joshua Huiet (Kennesaw State), DB LeBron Morgan (Western Illinois), DB Jack Murray (Berry), LB Sam Oppenheimer (Maine), DB Ryan Steele (Centre), S Pat Taylor (Jacksonville State), DB Jamaal Thompson (Florida Memorial), WR Jet Thompson (Texas-El Paso), CB Terian Williams II (Bucknell)

Johnson County (2) — LB Josh Taylor (Thomas), DB William Taylor (Thomas)

Johnson-Gainesville (1) — WR Nolan Bullock (North Carolina Wesleyan)

Johnson-Savannah (3) — TE Dylan Boone (South Carolina State), RB Elijah Hardy (Savannah State), RB Isaiah Scott (Andrew JC)

Jones County (14) — DB Javious Bond (Austin Peay), DL Ja’Darien Boykin (Valdosta State), DL Josh Burney (Purdue), DB Javion Butts (North Carolina), DB Javion Clark (East Tennessee State), QB Devin Edmonds (Shorter), DB Zach Hurt (Reinhardt), CB Tucker Mix (Mercer), WR Zion Ragans (Oklahoma), QB John Alan Richter (Toledo), LB Ched Smith (LaGrange), WR Jaivon Solomon (Duke), WR Tyler Stewart (Temple), LB Zacari Thomas (Boston College)

Jonesboro (16) — DB Ahlik Booker (Savannah State), LB Curtis Bowden Jr. (Brevard), DB Kaden Bryant (Graceland), OL Kennath Chansy (Greensboro), OL Robert Early (Johnson C. Smith), DB Christopher Francis (Huntingdon), LB Justen Hill (Charleston), LB Cameron Leonard (Savannah State), RB Donovan McCoy (Shorter), DL Sureese Peterson (Albany State), WR Mario Presley (Huntingdon), WR Montez Redding (Itawamba CC), WR Christian Smith (Huntingdon), DL Jeremiah Ticket (Georgia Southern), ED Kanye Varner (Jackson State), LB Myles Wilkes (Campbellsville),

Jordan (1) — DB Malik Graham (Brevard)

Josey (3) — DB Drevantez Gilead (Bluffton), DL Tony Rountree Jr. (Savannah State), OL Nazir Sims (Rio Grande)

KIPP Atlanta Collegiate (3) — DL Lenox DeGrasse (Savannah State), K/P Taiwo Jones (Guilford), QB Kenneth Simmons (Wooster)

Kell (22) — DT Josh Barker (South Carolina State), DB Ryan Barrett (East Tennessee State), DL Cameron Brown (Erskine), DL Vaylin Collier (Slippery Rock), DB Deandre Creary (Austin Peay), OL Austin Duffy (Heidelberg), CB Cedric Franklin (Arkansas State), WR Jaden George (Chattanooga), WR Jamal Hill (Savannah State), LB Brody James (Coast Guard), LB Justin Logan (Arkansas), WR Landon Mayes (Berry), DB Justin Mitchell (Cumberlands, Ky.), LB Kemari Nix (Arkansas State), DB Zayd Rogan (Wofford), DB Marqavious Saboor (Cincinnati), WR Derian Thomas (Cumberlands, Ky.), WR Emmanuel Ulinfun (Louisville), WR Kyle Vaka (Eastern Kentucky), WR Trenton Wanjogu (East Tennessee State), LB Elijah Washington (Wofford), P Jarrett Wilson (Mount St. Joseph)

Kendrick (2) — RB Tymir Jones (Central Georgia Tech JC), CB Bukhari Littles (Albany State)

Kennesaw Mountain (14) — DL David Attaochu (Berry), LB Damari Brinson (West Virginia State), DL Daylin Clarke (LaGrange), DL Nick Guerrier (R.P.I.), DB Aden Hatchett (Concordia, Ill.), WR Cayden Lee (Mississippi), OL Connor Lew (Auburn), S Kyle McKinney (UAB), OL Dylan Morehead (Point), CB Jaylen Moson (Utah), CB Tysen Price (Wingate), DB Savion Riley (Georgia Tech), OL Andrew Smith (Berry), OL Jacob Smith (Berry)

King’s Academy (1) — TE Kyle Mullenix (Georgia State)

King’s Ridge Christian (2) — DL Noah Smith (Johns Hopkins), LB Chris Williams (Bowling Green)

LaFayette (1) — RB JaMario Clements (Wake Forest)

LaGrange (13) — QB Jaylan Brown (Georgia Military JC), WR J’Arthur Dunn (Shorter), LS Christian Ector (Fort Valley State), RB Malachi Fannin-Render (Liberty), OL Will Flowers (Appalachian State), DB J.J. Johnson (Colgate), DL Malachi Kemp (Fort Valley State), OL Jaden Ligon (UAB), OL Desean Salter (Union Commonwealth), LB Parker Shattuck (South Alabama), WR Tristan Smith (Clemson), DB Vondez Taylor (Albany State), OL Marquavious Thornton (Central Lakes CC)

Lake Oconee Academy (2) — LB Reid Davis (Berry), DL Ja’Quon Hall (Cumberlands, Ky.)

Lakeside-Atlanta (6) — QB Kyle Davis (Centre), CB Roman Douthit (Mercer), DB Otha Evans (Allen), WR Thomas Fortune (Beloit), WR Asher Lin (Lawrence), DT Mahki Williams-Lee (Clemson)

Lakeside-Evans (12) — DL Adam Agyemang (Knox), DB Temarcus Elam (The Citadel), DB Mikeal Grissom (Benedict), LB Brandon Grissom (Fort Valley State), DL Dennious Jackson (Colorado State), WR Ty Jones (Reinhardt), DB Triston Mitchell (Thomas), CB Steven Pickett (Berry), OL Evan Scott (Duke), OL Ayaan Sharfudeen (Bryant), LB Jack Thexton (Berry), DB Corbin Velez (Virginia-Lynchburg)

Lakeview-Fort Oglethorpe (2) — DB Gabe Helton (Reinhardt), CB Grayden Johnson (Berry)

Lamar County (4) — LB C.J. Allen (Georgia), OL Andrew Maurice (Erskine), DL Malik Stewart (Northern Iowa), P Wyatt Walters (Shorter)

Lambert (12) — WR Kojo Antwi (Colorado State), RB Cam Bland (Samford), RB Jesse Brooks (Morehouse), K/P Ryan Degyansky (Duke), WR E.J. Hartwell (Indiana State), OL Elijah Haughawout (Virginia Tech), K/P Baker Kimbrel (Berry), TE Luke Logan (Memphis), OL Grayson Mains (Temple), TE Brennan Schneider (Central Missouri), OL Bryce Shoemake (Brevard), WR James Tyre (Western Carolina)

Landmark Christian (8) — OL Trey Bedosky (Liberty), ATH Gideon Cruver (Northwestern, Minn.), OL King Johns (Maryville), WR Henry Jones (Wittenberg), RB Micah Lewis (Mars Hill), DB Tobias Lewis (Shorter), DL Micah Rogers (Shorter), OL Fischer Thomas (Maryville)

Laney (8) — LB Corey Alexander (Johnson C. Smith), OL Chance Bush (Allen), OL Rashad Cook (LaGrange), DL Kalon Curry (Glennville State), DB Walter Jackson (Johnson C. Smith), LB Brent Potts (Eureka), LB Jordan Stringer (Troy), TE Anthony Wilson Jr. (Lane)

Lanier (18) — DB Braylon Alexander (Washburn), OL Damarcus Ash (Highland CC), RB Tayo Ashadele (Georgia State), QB Zach Calzada (Kentucky), OL Arthur David (Erskine), RB Jordan England (West Georgia), TE Keller Hartl (Coe), OL Tomas Hernandez (West Georgia), DB Yanis Kasende (Bemidji State), DB Logan Laughlin (Murray State), DB Ivis McNeal Jr. (Georgetown, Ky.), TE Ethan Montenegro (Cumberlands, Ky.), DB Jair Nowlin (Calvin), CB Nahil Perkins (Samford), RB T.J. Peyton (Georgia State), QB Preston Ratliff (North Greenville), RB Savodd Underwood (Mars Hill), DE Shorrod Wallace (Andrew JC)

Lanier (1) — DB Jamar Rucks (Kennesaw State)

Lanier Christian (2) — DB Carter Raulerson (Brevard), OL Joshua Waymack (Presbyterian)

Lanier County (5) — RB Andreas Anderson (LaGrange), RB Jaylon Calhoun (Appalachian State), DB Bryan Jones (Georgia Military JC), DL Martin Trejo Jr. (Berry), DB Kish Wright (Reinhardt)

Lassiter (6) — DL Jackson Capobianco (Luther), WR Danny Curran (Georgia), LS Will Davidson (Southeastern Louisiana), DB Tyler Hallum (Kennesaw State), OL Ethan Mackenny (Georgia Tech), LB Bryce Parker (Sewanee)

Lee County (27) — TE Kam Bell (Jacksonville State), QB Weston Bryan (Georgia Southern), LB Quavian Carter (Cumberland, Tenn.), DB Devin Collier (Georgia Southern), DB Tion Garmon (Cumberlands, Ky.), WR Braxton Honer (Cumberlands, Ky.), CB Kason Hooks (Charleston Southern), LB Baron Hopson (Kennesaw State), DL Leroy Jackson (North Carolina), DL Deven Jackson (Reinhardt), S Malcolm Jones (Jacksonville State), RB Ousmane Kromah (Florida State), WR Chauncey Magwood (Purdue), RB Julius McClellan (Albany State), DL Jeramiah McCloud (Florida), OL Jace Molden (Georgia Southern), K Ryker Moye (Wingate), LB Alexander Munro (Lenoir-Rhyne), OL Dylan Richardson (Charleston Southern), OL Qae’Shon Sapp (Florida Atlantic), OL Dominik Vigil (Andrew JC), K/P Wyatt Waddell (Thomas), TE Ty Washington (Notre Dame), LB Brandon Whitlock (Andrew JC), DB Temirez Williams Jr. (Georgia Southern), LB Jaron Willis (South Carolina), LB Jerrod Woods (Anderson, S.C.)

Liberty County (4) — WR Ron Golden Jr. (Fort Valley State), WR Jaden Hurd (Clarke), OL Jeremiah Phillips (Erskine), DB James Summersett (Hampton)

Lincoln County (3) — DB C.J. Crite (Cincinnati), DB Aidan Deutschle (North Greenville), RB Semaj Jenkins (North Greenville)

Lithia Springs (12) — DB Khaleb Bridges (Lindsey Wilson), WR Zyhir Brown (Keystone), CB Caleb Brown (Virginia Tech), RB Carlton Carrington (Fort Valley State), DB Delainta Crawford (Bluffton), DL Voncie Evans (Erskine), QB Jai’Que Hart (Fort Valley State), DT Cole Nash (Fort Valley State), DL Kebba Secka (Georgia Southern), DL Myles Smalls (Jacksonville State), DL Charles Walden (Presbyterian), DB Christen Williams (Grambling State)

Lithonia (7) — LB Jalen Berry (Morehouse), DE Tyler Cook (LaGrange), DL Wesley Covert (Washington & Lee), DB Tyler Johnson (Culver-Stockton), DB Kayden Miller (Kennesaw State), WR Mike Orvil (Nichols), LB Ryan Reese (Lincoln, Mo.)

Living Science Academy (1) — DE John Hughes (Shorter)

Locust Grove (7) — WR Andre Craig Jr. (Alabama A&M), WR Nikhai Daniel (Wittenberg), WR Aamir Ellis (Southeastern Louisiana), DB Antonio Jordan (Wittenberg), DE Tre Marshall (Shorter), WR Pierre Owens (Westminster, Mo.), LB Luke Pignataro (Huntingdon)

Loganville (8) — DB Charles Barkley-Smith (Yale), WR Tarance Breedlove (Presbyterian), OL Caleb Dabney (Livingstone), DB Lindsley Emile (Capital), RB Solomon Leslie (Valdosta State), LB Chase Shelton (LaGrange), WR Ahmed Souare (Georgia State), ED Cam Williams (Michigan State)

Loganville Christian (5) — WR Isaiah Eggleston (Shorter), LB Kyler Giddens (Anderson, S.C.), WR Jordan Jackson (Kennesaw State), DT Bariate Kara (Duke), WR Devin Larry (Allegheny)

Long County (3) — RB Ahmari Douglas (Georgia Military JC), DB Chris Hatfield (South Carolina), DL Wyatt Walters (Lawrence)

Lovejoy (19) — LB Nnanna Anyanwu (U.T.S.A.), DL Aiden Benton (Appalachian State), DB Amari Brown (Mars Hill), QB Stephin Craig (Reinhardt), DB Nizhan Feagin (West Florida), WR Antonio Floyd (Eastern Michigan), CB Michael Gilliam (Campbell), OL Khamari Gray (Georgia Military JC), WR Ke’Andre Haines (Andrew JC), WR Antonio Jones (Temple), DB Nolan Jones (The Citadel), RB Trevon Kinchen (Georgia Military JC), LB Kenley Neal (Morehouse), DL Israel Nwokocha (Benedict), DB Quentavius Scandrett (Arkansas), DT Tim Scott (Fort Valley State), OL Elijah Shareef (Clark Atlanta), DL Antoniyo Smith (Eastern Michigan), DL Marquell Sullivan (Valdosta State)

Lovett (11) — OL Will Abney (Gettysburg), WR Sani Bartlett (Rhodes), LB Stevie Bracey (Virginia), ATH C.J. Cooper II (Oberlin), K Connor Deviney (Wofford), OL Grant Ewing (Kenyon), LB Andrew Flint (Chicago), CB Talen Frett (Washington, Mo.), LB Maddox Geralds (Stetson), OL William Stimmel (Hampden-Sydney), RB Kalil Townes (Wake Forest)

Lowndes (27) — DB Jalon Baker (Kentucky Wesleyan), DL Kaleb Barron (Cumberlands, Ky.), RB Chase Belcher (Kennesaw State), DL O’Shea Brooks (Lenoir-Rhyne), QB Jacurri Brown (Central Florida), CB Josh Brown (Valdosta State), RB Aalim Brown (West Georgia), CB Anthony Carter (Charleston Southern), ATH Jaylin Carter (Southern Mississippi), DL Thomas Davis (Appalachian State), DL Ezekiel Duncan (Central Oklahoma), RB Jacarre Fleming (Eastern Illinois), RB Desmond Frazier (Johnson C. Smith), DB Ethan Jackson (Cumberlands, Ky.), OL Daniel Jones (Coastal Carolina), TE Grant Laskey (Charlotte), WR Dominique Marshall (Lenoir-Rhyne), DB K.J. Massey (Cumberlands, Ky.), DB Jamarcus Parrish (Cumberlands, Ky.), RB Marvis Parrish (Western Kentucky), LB T.J. Quinn (Louisville), TE Aidan Sefa (West Georgia), DL Desean Smith (Ripon), WR Khris Thomas (Coffeyville CC), DB Kevis Thomas (Kentucky), DB Belardi Thomas III (Fort Valley State), LB Landen Wright (Cumberlands, Ky.)

Luella (13) — WR Zack Ayonote (Bethany, Kan.), RB Jaden Coleman (Carleton), DL Christian Ellington (Methodist), TE Donovan Gaston (Hudson Valley CC), QB Dylan Gwinn (Baldwin-Wallace), DL Corey Leverette (Dean), CB Trevagne McCluskey (West Georgia), NT Tyler Moore (Coastal Carolina), DL Jahon Myers (Florida A&M), LB Kailen Noble (Point), LB Antoine Reese (Bethany, Kan.), K Garrison Rippa (Jacksonville State), RB R.L. Ward III (Warner)

Lumpkin County (4) — DL Dakota Bennett (Berry), WR Cal Faulkner (Georgia Tech), CB Trent Mobley (Berry), OL Matthew Reece (Newport News Apprentice)

Macon County (5) — WR Joshua Fulks (Lane), P Joshua Gutierrez (Central Georgia Tech JC), CB Hikeem Perkins (Lane), WR Marcus Sanders Jr. (Georgia Southern), DB Jeremiah Solomon (Kennesaw State)

Madison County (5) — DL Wyatt Morris (Union Commonwealth), DL Walker Scogin (Point), DE Zahmerius Shiflet (LaGrange), OL Walker Simmons (Wingate), WR Camden Smith (Shorter)

Manchester (6) — DB Kiwan Anderson (Huntingdon), DL O’marion Brown (Wofford), LB CJ Favors (West Georgia), DL Alphonso Harris Jr. (Fort Valley State), LB Tylan Hollis (Charleston Southern), DL Justus Terry (Texas)

Marietta (25) — DL Kevin Abrams-Verwayne (Appalachian State), DB Jace Arnold (Sam Houston State), TE Nakari Ashley (Navarro CC), QB Harrison Bailey (Florida), RB Russell Bey (Cumberland, Tenn.), DE Zeke Campbell (Coastal Carolina), TE Aden Canty (Washburn), DB Devin Clark (East Mississippi CC), DL Jaylen Dollar (Concord), TE Arik Gilbert (Savannah State), QB Tyler Hughes (William & Mary), DB Milon Jones (Kennesaw State), LB AJ Kruah (Georgia), LB Kiersten Lee (Campbell), WR Christian Matthis (Central Georgia Tech JC), WR Joseph Moseley (Georgia Tech), DL Emmanuel Olaitan (Reinhardt), TE Camden Overton-Howard (Georgia State), OL Larry Peck (Grinnell), WR Kam Perry (Miami, Ohio), OL Will Pieroni (Murray State), LB Ellis Reed (Campbellsville), WR Brandon Rosado (Union Commonwealth), NT Broderick Tommie Jr. (Tennessee-Martin), LB Demary Toney (West Virginia State)

Marion County (2) — LB Zaviyon Barkley (Aurora), DT Myles Mays (Chattanooga)

Marist (21) — LB Wyatt Alford (M.I.T.), LB Whit Blackburn (Wofford), DL Spencer Camastro (Washington, Mo.), DB Trace Gaynes (Wofford), TE Luke Harpring (Georgia Tech), DB Justin Hartwell (Furman), RB Channing Henderson II (Rhodes), TE Jackson Hughes (Georgetown, D.C.), K/P Beck Janki (Butler), P Dawson Jones (Furman), K/P Grady Jones (Rhodes), RB Brayden Lewis (Washington, Mo.), OL Kevin McDonald (Bates), LB Derek McDonald (Syracuse), DL O’Keefe McKinney (Washington & Lee), DL Owen Nolte (Chicago), P Rip Perez (Air Force), RB Joseph Pizzo (Washington & Lee), LS Drew Prieto (Army), S William Pruitt (Samford), RB Michael Schoenberg (Washington & Lee)

Mary Persons (10) — LB Brandon Alford (Georgia Southern), S Champ Brantley (Charleston Southern), LB Jaise Davis (Shorter), OL Jarvis Germany (Fort Valley State), LB Jacobi Jones (Campbell), DL Malaki Knight (Berry), WR Kham Little (Central Georgia Tech JC), OL Andon Riley (West Georgia), OL J’vyon Tatum (Alabama State), RB Duke Watson (Louisville)

Maynard Jackson (9) — OL Chance Cunningham (Fort Valley State), TE Jalan Davis (Valdosta State), WR Rickey Dorn (West Georgia), LB Zion Lawson (Georgia State), TE Raveon Moore (Edward Waters), DL Cameron Moore (West Georgia), CB Haneef Muwwakkil (Shorter), DL Sedrick O’Neal (Central Lakes CC), DB Messiah Scandrett (LaGrange)

Mays (21) — DB Camron Barber (Presbyterian), OL Andre Brown (Miles), WR Jeremiah Carroll (Carson-Newman), OL CK Carter (Prairie View A&M), WR Clayton Coppock (Kennesaw State), QB Saulamon Evans (Andrew JC), DL Clayton Hardy (Roosevelt), LB Quintavius Johnson (Georgia), LB Amiri Johnson (Savannah State), OL Zy’Terrio Lee (Campbell), DB Miles Moore (Union Commonwealth), RB Triston Morgan (Benedict), RB Tyree Nelson (Valdosta State), DT Troy Pikes (South Carolina), DL Tavarius Pitts (Cumberland, Tenn.), OL TyQuez Richardson (Alabama A&M), WR Zaire Thornton (Georgia State), OL Jaheem White (Lenoir-Rhyne), WR Jaqorian Wiggles (Culver-Stockton), OL Steven Williams (Peru State), WR Germani Wilson (Tennessee State)

McDonough (10) — QB Dakota Arrington (Kentucky State), DE Turner Baugh (Georgia Military JC), RB JaQuan Billings (Andrew JC), DB Aidan Burns (Doane), DL Jordan Carmichael (Central Georgia Tech JC), DL Johnny Douglas (Mars Hill), RB Tyler Johnson (Judson), DL Malachi Johnson-Smith (Virginia-Lynchburg), LB Terry Lemon (Carson-Newman), LB Andrew Martin (Stetson)

McEachern (38) — DB J-Rod Abrams (Concordia-St. Paul), LB Rene Barber (Marist), QB Zhay’Lyn Bell (Albany State), OL Darius Biggins (Reinhardt), OL Paul Bowling (Troy), CB Austin Brown (Charleston Southern), DL Jamil Burroughs (Mississippi State), RB Demarcus Cleaves (Trine), DL Seven Cloud (Butler CC), RB Treyvon Copeland (Point), DL Jonathen Cross (Wingate), OL Tyree Cummings (Methodist), OL Eli Dorce (Andrew JC), LB Matthew Draper (Edward Waters), OL Ovie Dubre (Florida Atlantic), LB Ese Dubre (Stanford), DL Dorribion Fleetwood (Alabama A&M), DL Bryce Givens (Tusculum), DB Josh Grant (Washburn), S Shamar Hall (Charleston Southern), DL Mason Hall (Lincoln, Mo.), CB Daniel James (Cincinnati), QB Jaydon Kinney (Albany State), TE Ivan Kynes (Savannah State), OL Parker McClendon (Charleston Southern), LB Brad Menhorn Jr. (Mount St. Joseph), OL Denzell Moore (Clark Atlanta), RB Seth Parker (Stevenson), OL Brendan Rolle (Clark Atlanta), LB Andrew Ruffin (Albany State), RB Alihaja Scott Jr. (Bethune-Cookman), TE Lawrence Shadd (William Woods), RB Jordon Simmons (Georgia State), DB Alexavier Smith (Trine), WR Kaleb Webb (Maryland), OL Leon Wesley (Albany State), WR Terry Wilson (LaGrange), K Lucas Wynn (Campbell)

McIntosh (15) — TE Hollis Davidson III (Auburn), WR Landon Dolhancyk (Navy), DE Maddox Dykeman (Furman), TE Theo Elwell (Navy), OL Ian Fisher (Air Force), DB Deyton Garner (Rhodes), OL Logan Harris (Luther), DL Uche Iloh (Georgia Southern), TE Emeka Iloh (Mississippi State), WR David Kienast (Rhodes), LS Jakob Lutz (Minnesota), LB Zach Proffitt (Drake), DE Evan Ward (Virginia), DL Matthew Woods (Carleton), DB Chayse Wright (William Penn)

McIntosh County Academy (2) — DL William Jones (Savannah State), DB Jalen Rogers (Benedict)

McNair (5) — OL Malik Jackson (Georgia State), WR Malachi Jackson (Southern), WR Anterion Theodore (Eureka), QB Jeremy Victor (Defiance), WR Sedarian Williams (Rhodes)

Meadowcreek (13) — LB Fernando Alcantara (Eureka), CB Jivan Baly (North Carolina State), OL Mecca Edwards (Lackawanna CC), TE Cameron Ellis (Shorter), DL John Golden IV (Central Georgia Tech JC), DE Ravon Johnson (Tennessee State), LB PJ Jones (Capital), DB Demarcus Jones (Laney CC), LB Jordan Louie (Coffeyville CC), WR Giovanni Rodriguez (Capital), WR Keshaun Singleton (South Florida), OL Donovan Thompson (Campbell), DL Promise Williams (Faulkner)

Memorial Day (1) — QB Tyler Kindle (Central Georgia Tech JC)

Metter (5) — LB CJ Donaldson (Peru State), DL LaJayvion Fields (Albany State), TE Cole McCranie (Shorter), DL Chaunte Smith Jr. (Albany State), LB Allen Williams (Peru State)

Midtown (4) — DL Antwon Brown (Mount St. Joseph), DB Cadarius Guilbeau (Mount St. Joseph), LB Dean Paulson (Shorter), DB Kenari Tigner (Mount St. Joseph)

Mill Creek (41) — DL Devin Ancrum (North Carolina), LB Jamal Anderson (Clemson), LB Josh Anglin (Tulsa), OL Aidan Banfield (North Carolina), S Josh Battle (Southern Mississippi), OL Abe Blanco (Berry), OL Cooper Bothwell (Valparaiso), K Trace Butcher (Emory & Henry), QB Hayden Clark (Washburn), CB Justin Content (Texas-El Paso), CB Shawn Cummings (West Georgia), DB Devon Donaldson (Highland CC), S Caleb Downs (Ohio State), DL Brayden Dudley (Mercer), DL KingJoseph Edwards (Hudson Valley CC), LS Christian Epling (Virginia Tech), S Trajen Greco (Missouri), DL Khai Greene (Northwestern, Minn.), CB Jayvon Henderson (South Alabama), WR Brendan Jenkins (South Alabama), RB Donovan Journey (Kentucky State), K/P Brady Lane (Grove City), LB Ja’Shawn Lee-Harper (William Woods), LB Luke Metz (Alabama), QB Will Miller (Grove City), RB Malachi Miller (Sewanee), DB Deotris Mize (Concord), DB Divine Morgan (Campbellsville), DL Cole Mullins (Notre Dame), DB Jaiden Patterson (North Carolina), RB Cam Robinson (Washburn), RB Daniel Smith (Delta State), LS Preston Smith (Reinhardt), CB Bryson Taylor (Utah State), QB Shane Throgmartin (Pennsylvania), DB Jonathan Torres (Rhodes), LB Cole Turner (Lehigh), P Jacob Ulrich (Oklahoma), WR Trey Walker (Western Carolina), FB Donningtun Walters (Brevard), DB Brycen Williams (Berry)

Miller County (4) — DE Isaiah Carter (Fort Valley State), TE Bowen Mock (Huntingdon), RB J.P. Powell (Georgia Tech), DL Stanley Shephard (Warner)

Miller Grove (14) — DL Malachi Bailey (Arizona), LB Joshua Bowden (Andrew JC), RB Mel Brown (Connecticut), DB Zakih Camara (Gannon), RB Ta Jon Corbitt (Andrew JC), WR Jayvonne Dillard (North Carolina A&T), DB Joshua Jones (Lehigh), OL John Nyiam (Fort Valley State), DL Jomar Roberts (Reinhardt), DL Maurice Seals (Stony Brook), DB Jonathan Singleton (Florida Memorial), LB Cayman Spaulding (Georgia Tech), DB Robert Thompkins (Wheeling), DL Xavier Williams (Miles)

Milton (46) — TE Ethan Barbour (Georgia), DL Caleb Bell (Arkansas), LB AJ Benton (Campbell), OL Brandon Best (Kennesaw State), S Rob Billings (Clemson), OL Mo Clipper Jr. (Charlotte), DL Drew Cohen (Georgia Tech), DL A.J. Crawford (Tennessee Tech), RB Gianni Dorsey (Peru State), OL Cameron Dye (Southern Illinois), DL Caleb Ellis (Georgia Southern), WR Marc Essley II (Fullerton CC), QB Devin Farrell (Rhode Island), WR Debron Gatling (Georgia Tech), TE Ryan Ghea (Auburn), DB Brayden Holmes (Maine), LB Zyere Horton (Florida Atlantic), OL Brayden Jacobs (Clemson), DE Alvin Johnson (Virginia State), S Ma’khi Jones (Duke), OL John “JP” Katzmark (Reinhardt), LB Jack Lawson (Carnegie Mellon), RB TJ Lester (West Georgia), DB Dylan Lewis (Tennessee), RB Jordan McDonald (Boston College), LB Caleb Moran (Montana), OL Ethan Morris (Georgia Military JC), TE Jack Nickel (Miami, Fla.), QB Luke Nickel (Miami, Fla.), DL LT Overton (Alabama), LB William Parton (Lehigh), WR Tristen Payne (Southern Illinois), DB Daron Pigram (Ottawa, Kan.), DB Ty Redmond (Tennessee), OL Riley Rushing (Mars Hill), TE Wyatt Smalley (Mississippi), DB Faisal Sokoya (Delta State), DL Terence Spencer Jr. (Ottawa, Kan.), LB JaCorey Stewart (Kansas), DL Gilles Tchio (Missouri State), DB Bryce Thornton (Florida), DB Ari Turner (San Bernardino Valley CC), RB Solomon Vanhorse (Indiana), DB Syaire Waters (Ottawa, Ariz.), WR CJ Wiley (Georgia), OL Tyhler Williams (Georgia State),

Mitchell County (4) — DL Al Childs (Albany State), OL Fenadale Hicks (Eastern Kentucky), OL Lance Robinson (Louisville), WR Ja’myez Thompson (Fort Valley State)

M.L. King (7) — OL David Conner (Andrew JC), DB J’Corey Cox (Lenoir-Rhyne), RB Sa’Kuan Foster (Pikeville), TE Tevonne Morgan (Bethel, Tenn.), DB Brandon Robinson (Lincoln, Pa.), CB Jarvarius Sims (Western Michigan), DB Marcus Toudeka (Culver-Stockton)

Model (4) — OL Ethan Goggans (Shorter), OL Jeremias Heard (Tennessee), DE Luke Holtzendorf (Wingate), DL Joey Samples (Fort Valley State)

Monroe (7) — OL Kevon Anderson (Andrew JC), WR DeAndre Brown (Bluffton), CB Johnny Cauley (Garden City CC), LS Mitchell Cullen (Shorter), WR Jordan Edwards (Florida A&M), DB Ka’Ron Noird (Tuskegee), WR Jordan Washington (Cumberlands, Ky.)

Monroe Area (10) — OL Larry Crawford (Houston), DL Brandan Green (Southwestern Oklahoma State), LB Chris Guthrie (LaGrange), CB Jakyri Jones (Southeastern Louisiana), TE David Lalaian (Georgia), QB Forrest Ross (Georgia Military JC), WR Selatian Straughter (Union Commonwealth), OL Astyanax Thao (Luther), OL Max Thurston (Western Kentucky), K Ricky Valdovinos (Georgia Military JC)

Montgomery County (5) — WR Xavier Brantley (Reinhardt), DB Samari Madison (Berry), WR Marquis Martin (Erskine), DB Kenry Wall (Reinhardt), RB Cam Wallace (Penn State)

Morgan County (5) — WR Jaylen Elder (UAB), K Nolan Harris (West Georgia), S Jordan Huff (Georgia State), OL Chance Reid (Gardner-Webb), DB Trevon Rhodes (Georgia Military JC)

Morrow (8) — WR Jimmy Calloway (Tulane), WR Tabious Clemmons (Albany State), DB Rossie Grimes Jr. (Eastern Kentucky), DL Ethan Perkins (LaGrange), WR Chad Rafe (Georgetown, Ky.), WR Jeremiah Rice (Arkansas Baptist), DL De’Ontaye Smith (Luther), LB Kameron Toliver (Central Georgia Tech JC)

Mount de Sales (4) — LB Kobe Butts (Shorter), S A’Khori Jones (Liberty), WR Davien Williams (Shorter), QB Dexter Williams II (Kennesaw State)

Mount Paran Christian (4) — TE Lincoln Broadnax (Catawba), OL Fredrick Coleman (Shorter), DB Micah Mumford (George Fox), OL Reed Richards (Berry)

Mount Pisgah Christian (6) — WR Makael Carter (Washington, Mo.), LB Joy Chane (Washington, Mo.), QB Ryan Dean (Kenyon), OL Aaron Kruse (Pennsylvania), OL Chip Scarbrough (Shorter), TE Cole Spence (Vanderbilt)

Mount Vernon (4) — S Bristan DeRocher (Hampden-Sydney), DB Andrew Douglas (Valdosta State), RB Walker Warshaw (Hampden-Sydney), OL Keith Williams (Maryville)

Mount Zion-Carroll (2) — OL Jared Morrow (Arkansas-Monticello), LB Marvin Payton (Faulkner)

Mount Zion-Jonesboro (4) — SB Taariik Brett (Ferris State), WR Austin Harris (LaGrange), DL Keinan Williams (Kennesaw State), DL Kam Wilson (Miami, Ohio)

Mountain View (24) — OL Gemyel Allen (Duke), RB Marley Ashley (Concord), S Santana Banner (Missouri), DB Terell Battle (Columbia), OL Hunter Britt (Georgia State), DB A.J. Cheeks (Georgia Tech), OL Orville Duffus-Beckford (West Georgia), DL C.J. Ellis (Maryville), OL Jaheer Foucault (Murray State), DE Justin Greene (Georgia), DL Emmanuel Gyamfi (Georgia Military JC), DB Eric Jones (Elon), RB Akeel Jones (Muskingum), LB Armond Jones (Shorter), DL Elin Jones (Western Kentucky), TE Kavan Kelly (Georgia Military JC), QB Mason Kidd (Newberry), DL Nate Nelson (Maryville), RB Jerome Newland (Tusculum), S Isaac Nyenabo (West Georgia), OL Daniel O’Leary (Mars Hill), TE Noah Onyia (Nicholls State), OL Daysan Ranew (Georgia State), WR Sean Reese (Missouri State)

Mundy’s Mill (16) — WR Jerry Bolton (Andrew JC), DL Zion Brown (West Georgia), LB Tavarius Clements (Louisburg JC), WR Jason Cobb (Kentucky Christian), CB Christian Douglas (Lindsey Wilson), DL Kendrick DuJour (East Carolina), WR Javion Jackson (Albany State), DE DJ Jackson Jr. (Troy), OL LaParka Langston (Central Florida), QB Donovon Morton (Bethel, Tenn.), DB Nasir Nelson-Fernandez (Chowan), LB Joshua Ofor (North Carolina State), DL Dahlan Peoples (Independence CC), OL Reginhard Pierre-Nau (Northwest Mississippi CC), OL Stanley Tolbert (Albany State), WR Khalil White (Missouri Valley)

Murray County (1) — TE Caleb Peden (Shorter)

New Hampstead (20) — DL Kyron Anderson (East Texas A&M), LB Kam Blake-Mazes (Springfield), K Jamaal Brown (Reinhardt), DB Zion Griffin (Stetson), DL Shaun Hamilton (Charleston Southern), WR Jaylen Hampton (Charlotte), DL J.T. Kinsey (Springfield), OL Alex Kohl (Point), DE Alijah Lacey (Georgia Military JC), DB Treyvon Louis (Culver-Stockton), LB Aaron Martin (Lyon), WR Kamari Maxwell (Austin Peay), OL Zach Pearson (Georgia Southern), OL Landon Purdom (Andrew JC), WR Deyandre Ruffin (South Carolina State), DL Aaziah Scott (Springfield), DB Chadlin Seymore (Clarke), LB Jordan Sonnabend (Murray State), RB Aljhanod Thomas (Albany State), QB RaShawn Truell (Savannah State)

New Manchester (14) — LB Josiah Bivens (Washburn), DB Cael Bright (Findlay), RB Teondre Carter (Washburn), LB Trevio Chambers (Kentucky State), DB Clarence Coleman (Presbyterian), WR Horatio Fields (Auburn), DB Robert Iverson (Alabama A&M), DL De’Andre Jones (Norfolk State), DB Keymond Maze (Point), TE Elijah Moffatt (Bethany, WVa.), WR George Sabb (West Georgia), P Nicholas Stephens (Mississippi Valley State), DL Tyree Weathersby (Tennessee), WR Khilee White (Findlay)

Newnan (16) — LS Reid Brass (Tarleton State), DB Aundre Carter (Olivet Nazarene), LB Ashton Heflin (Texas State), LB Sean Johnson (Morehouse), RB Bryson Moss (Jackson State), DB Parker Nalls (LaGrange), QB James Paige (Tarleton State), LB Caleb Reid (Tennessee State), TE Justyn Reid (Tulane), OL Braylin Roberts (Georgia State), DB Jameer Scandrick (Thomas More), RB Jaylon Teagle (LaGrange), DL Brandon Tolvert (Tarleton State), OL Zion Williams (Morehouse), OL Sammy Williams (Point), OL Pichon Wimbley (Georgia Southern)

Newton (50) — DL Justin Benton (East Carolina), CB Nicholas Benton (Morehouse), OL Keyshawn Blackstock (Arkansas), OL Jaiden Boyd (Albany State), WR Malik Brightwell (South Carolina State), DB Christopher Brown (Fort Valley State), DL Dre Butler (South Florida), DE Anthony Bynum (Middle Tennessee), WR Marcus Calwise Jr. (Eastern Kentucky), LB Isayah Clark (Fort Valley State), CB Audavion Collins (Penn State), DL Russell Davis (Northeast Mississippi CC), WR Keon Davis (Virginia Union), DL Myles Dixon (Mercer), LB Anton Evans (Morehouse), DE Cameron Foley (Miles), DB Jayden Ford (West Alabama), DB Diondre Glover (Connecticut), LB Ronald Graves (Lincoln, Pa.), CB Nyland Green (Arizona State), DB Darius Green (Minnesota), DB Zack Harden (Minnesota), DB MJ Harrell (Hutchinson CC), LB Joseph Hasan (Albany State), DL Derrick Von Hubbard (William Jewell), DL Christian Ingram (South Carolina), RB Zion Johnson (Cincinnati), DB Bernard Lackey Jr. (East Carolina), WR Andrew Leslie (Memphis), DL Gregory Lewis (Lincoln, Pa.), FB Chase Littlejohn (Wingate), LB Nolan McCamy (Navy), DL Tahjae Mullix (Oregon State), LB Quintavion Norman (Kentucky), DL Wayne Patterson (Jackson State), LB Rontravious Perry (Norfolk State), DL Ryshawn Perry (Southwest Mississippi CC), DB Deron Presley (Arkansas Baptist), LB Jamarcus Presley (Butler CC), OL Anjavien Presley (Campbellsville), LB Olan Robinson (Alabama A&M), LB Jehden Robinson (San Francisco CC), DB Brandon Smith (Concord), DB Jahmari Stephens (Point), DB Bryce Thomas (Savannah State), OL Sean Thompkins (Baylor), S Kyle Veasley (Georgia State), OL Censere Wright (Fort Valley State), DB Ephraim Wright (Wingate), OL Elijah Zollicoffer (Kennesaw State)

Norcross (35) — LB Jalil Abdullah (Delta State), LB Zakye Barker (Southern Methodist), DB Lionel Burns III (North Carolina Central), DL Jackson Bussey (Samford), DB Kenneth Clark (Reinhardt), WR Jaheim Felder (Nebraska Wesleyan), LB Jalen Garner (Houston), WR Alex Garnett (Shorter), DL Rontay Grady (LaGrange), DL Jamar Grimball (Glenville State), TE Jamari Harrold (Kennesaw State), TE Xavier Herndon (Albany State), DB Devin Hunter (Tennessee Tech), OL Miada Jones (Austin Peay), LB Jalen Jones (LaGrange), DL Tito Jones (Point), LB Mason Kaplan (Illinois State), TE Lawson Luckie (Georgia), DB De’Mario Manning (Seton Hill), RB Jonathan Mathis (Kennesaw State), QB Dillon Mohammed (Georgia Military JC), WR Joshua Okeleye (Georgia Military JC), DB Bryghton Peters (Reinhardt), OL Ethan La Pia (Morehouse), WR Nakai Poole (Butler CC), OL Jahleel Robertson (Virginia-Wise), S Cam Robinson (Navy), DB Tywan Royal (East Tennessee State), WR Ryan Slaton (Ferrum), WR Zion Taylor (Georgia Tech), LB Ezekiel Theodoris (Fort Valley State), LB Andre Thompson (Pikeville), LB Esias Tompkins (Baldwin-Wallace), LB Jaiden Victor (Bluffton), WR AJ Watkins (Jacksonville State)

North Atlanta (17) — DB Tobi Adewoyin (Ball State), RB Demeitrus Barnes (Wittenberg), DB Xaden Benson (Harvard), OL Ben Diedrich (Wofford), DL Xavier Ellison (Concord), DB Dallas Ford (Concord), DB Bryce Ford (Judson), DL Charlie Grier (Wittenberg), DB Trey Harris (Sam Houston State), RB David Howard (Point), LB Chase Linton (Georgia), DB Darius Malcolm Jr. (Wofford), DL Jaylan Oliver (Miles), QB Ian Reynolds (V.M.I.), DE Randolph Smith (Washington & Lee), S Grant Thompson (Southern Illinois), LS Gaines Wood (Georgia Southern)

North Clayton (1) — LB Jamari Hinton (Savannah State)

North Cobb (42) — OL Zachary Addison (Berry), DL Isaiah Blake (Shorter), WR Zion Bryan (Georgia Military JC), DL Latrell Bullard (Georgia Southern), DB Miles Butler (Morehouse), DL Kam Cullins (Liberty), DB Sincere Cyrill (Elon), RB David Eziomume (Clemson), DB K.C. Eziomume (Tulane), OL Marselle Felton (Norfolk State), DB Phillip Gladney (Georgia Southern), DL Bryan Graham (Methodist), LB Jason Grier Jr. (Austin Peay), QB Nicholas Grimstead (Morehouse), DB Marquis Groves-Killebrew (Arizona), RB Benjamin Hall (North Carolina), LB Grayson Hodges (Carson-Newman), WR Xavier Jackson (Wingate), WR Antonio Johnson (Ohio Dominican), LB Jeremiah Jones (Southwestern CC), DL Joshua Josephs (Tennessee), OL Alexander Kolev (Morehouse), CB Elijah Lee (Georgia Military JC), DB Jamauri Major (Reinhardt), DT Dylan Mann (Troy), RB David Mbadinga (Georgia Southern), WR Sam Mbake (Appalachian State), CB Charles McCartherens (Buffalo), DL Dominick Moody (East Carolina), WR De’Nylon Morrissette (Purdue), WR Christian Moss (Kennesaw State), LB Cooper Negron (Reinhardt), LS James Roe (Toledo), OL Isaac Sikes-Rasby (Charlotte), QB Malachi Singleton (Purdue), WR Trenton Smith (Georgia Military JC), DB Andre Stewart (Tennessee), DB Cayden Trotter (William & Mary), LB Jadyn Walker (Fort Valley State), OL Aidan Williams (Washburn), DL Bryce Wilson (Elizabeth City State), DB Dy’Lon Womack (Charlotte)

North Cobb Christian (10) — OL Denzel Alexandre-Louis (Shorter), LB Jacob Cruz (Jacksonville State), CB Turner Davis (Charleston Southern), OL Gabe Fortson (Arkansas State), DL Beedjy Guerrier (Anderson, S.C.), OL Ben Hollars (Reinhardt), LB Spears Martin (Presbyterian), TE Mills Morris (Berry), WR Skyler Parker (Anderson, S.C.), CB Jaden Rivera (Wingate)

North Forsyth (8) — DB Zachary Alvarez (Reinhardt), OL Eli Edwards (Austin Peay), NG Chris Herock (Navy), LB C.J. Lenyszyn (Baldwin-Wallace), OL Eli Samples (Charlotte), QB Eli Seaney (Shorter), DB Colter Vela (Dartmouth), OL Dylan Villarouel (Kansas State)

North Gwinnett (34) — WR Seth Anderson (Iowa), WR Nicholas Bookman (Samford), WR Marek Briley (Georgia), OL Maddox Brix (Mars Hill), DB Jordan Buchanan (U.N.L.V.), DL Duke Clayton (Eastern Michigan), CB Sean Ferguson (West Georgia), DL Cole Funderburk (Wake Forest), WR Dylan Gary (Georgia Southern), LB Jayson Gilliom (Kansas), RB Justin Gipson (Illinois College), LB Jalen Gist (Davidson), LB Grant Godfrey (Kentucky), S Taylor Goodson (Eastern Illinois), DB CJ Hollinquest (Reinhardt), S Zach Johansen (Mississippi), S Chandler Jordan (Georgia State), DL Braxton Kyle (Rutgers), RB Tommy Lafayette (Pennsylvania), QB JR Martin (Mars Hill), DL Kayden McDonald (Ohio State), RB Marcus McFarlane (Elon), TE Hudson Morton (Charleston Southern), WR Erik Ronning (Kennesaw State), DT London Seymour (Georgia), DB Taylor Smallwood (Chattanooga), WR Maddox Smith (Gardner-Webb), DB Marzeal Smith (San Jose State), DB Kody Sudduth (Andrew JC), OL Charles Thorpe III (Stetson), DL Tyler Walton (Wake Forest), QB Ethan Washington (Army), S Malekhi Weedon (Arkansas State), RB Brinston Williams (Western Illinois)

North Hall (7) — LB Zeke Harris (Wheaton), DL Charlie House (Augustana, Ill.), DB Clark Howell (LaGrange), TE Breckan Kirby (North Greenville), QB Tanner Marsh (Cumberlands, Ky.), WR Ryals Puryear (Berry), OL Luke Tyner (Point)

North Murray (3) — DL Aiden Ellis (Reinhardt), DL Luke Peden (Shorter), LB Cade Petty (Berry)

North Oconee (11) — S Khalil Barnes (Clemson), S Jack Fabris (Kansas State), DB Michael Fabris (William Jewell), S Trey Lenhardt (Samford), OL Carson Mink (Cumberlands, Ky.), OL Carter Mink (Cumberlands, Ky.), QB Caleb Peevy (Berry), WR Landon Roldan (Georgia), OL Boaz Stanley (South Carolina), WR Damoni Taylor (Reinhardt), DB Brooks Thompson (Berry)

North Paulding (19) — LB Najmir Bellegarde (Pikeville), OL Courtney Benas (Shorter), RB Jayden Clayton (Cumberlands, Ky.), LS Cayden Comer (Liberty), DB D’Vyne Cowan-Bazley (Pikeville), WR Owen Dupree (West Georgia), WR Dube Enongene (Northwestern), WR Javarius George (Mercer), CB Myti Johnson (West Georgia), WR Tristian Jones (Point), DE Ikenna Ozurumba (Navy), OL Travis Patterson (Centre), RB Jaylen Poe (Northern Illinois), K Ethan Sanchez (Houston), RB Calvin Scott (Livingstone), DL Malachi Tanksley (Shorter), LS Hayden Travelstead (Louisville), WR Jackson Wade (Florida), P Oliver Whisonant (Wingate)

North Springs (10) — OL Junior Diallo (Kent State), TE Jace Jackson (Greensboro), DB Isaiah McIntyre (Capital), RB Johnathen Sanon (Greensboro), OL Jamier Smith (Georgia Military JC), RB Zion Solomon (Capital), DL David Cooper V (Missouri Baptist), WR Jarquis Williams (Newport News Apprentice), LB Atiba Williams-Bey (Culver-Stockton), LB Jaden Woods (Missouri Baptist)

Northeast (13) — LB Santana Balkcom (Fort Valley State), DL Brian Dennis (Allen), WR Zahkie Denson (Central Georgia Tech JC), OL Malachi Hancock (Benedict), S D-Icey Hopkins (Georgia State), DL Marquise Hughes (Miles), OL Johnny Williams IV (Missouri), RB Terrious Miles Jr. (Fort Valley State), WR Zion Odoms (Concord), WR Justin Quainton (Central Georgia Tech JC), WR Travion Solomon (Mercer), DT Cadricus Stanley (Johnson C. Smith), RB Nicholas Woodford (Morehouse)

Northgate (13) — LB Carsen Allen (Hampton), WR Cam Coleman (Berry), LB Braxtyn Davies (UAB), DL Andres Franquez (Georgetown, D.C.), RB Evan Garrett (Louisburg JC), DB Antwan Herring (Andrew JC), DL Amir Hopper (Georgia Military JC), TE Zolen Louis (St. Thomas, Fla.), DB Mason McKnight (Hutchinson CC), QB Ishan Metts (Rhodes), OL Malachi Mitchell (Wingate), LB Emanuel Nolan (Fayetteville State), WR Josh Vigne (West Liberty)

Northside-Columbus (7) — DB Ashlynd Barker (Florida State), QB Caden Clay (Charleston Southern), WR Kean’Dre Davis (Warner), WR Khameron Hill (Huntingdon), DB Jabare Holmes (Huntingdon), RB Malachi Hosley (Georgia Tech), WR Aaron Osborne (U.N.C.-Pembroke)

Northside-Warner Robins (17) — OL Chastan Brown (Florida State), QB Cameran Brown (Georgia State), OL Victor Cameron (Valdosta State), DB Michael Clayton (Rutgers), DL A’Tev Coger (Peru State), LB Jarris Coney (Georgia Military JC), DT Isaiah Harvey (Chattanooga), OL Quinton Lewis (Yale), WR Justin Luke (North Alabama), DB Duke McClinton (Peru State), WR Keron Milton (Georgia State), OL Kyle Mixon (Kentucky), WR Caleb Reaves (Central Georgia Tech JC), LB Mikell Roberts (Central Georgia Tech JC), LB Micah Thurman (West Georgia), S Jaquavian Turner (Bethel, Tenn.), LB James Turner (Central Georgia Tech JC)

Northview (1) — TE Patrick Hester (Georgia)

Northwest Whitfield (2) — WR Hudson Gray (Chattanooga), TE Caden Ramsey (Lindsey Wilson)

Notre Dame Academy (2) — OL Jack Bianco (Anderson, Ind.), LB Andrew Montello (Shorter)

Oconee County (16) — DB Da’Shawn Elder (Tusculum), P Bo Gaines (Georgia State), OL Bryce Hudson (Kentucky Wesleyan), TE Jake Johnson (North Carolina), QB Max Johnson (North Carolina), DB Darius Johnson Jr. (Gardner-Webb), S Billy Lewis (Furman), DL Gavin MacDonald (Point), LB Dylan Manders (Gardner-Webb), K/P Bryce Queen (Georgetown, Ky.), WR Kingston Rivers (Reinhardt), DL Carsen Stocklinski (Hawaii), QB Titus Watkins (Wittenberg), LB West Weeks (Louisiana State), LB Whit Weeks (Louisiana State), LB Zach Weeks (Louisiana State)

Oglethorpe County (2) — DL KB Bonds (Shorter), RB Jake Turner (Berry)

Ola (16) — DL Lendric Barber (Cincinnati), RB Micah Bell (Mercer), CB Legend Doggett (LaGrange), WR Jaison Goodrum (Reinhardt), TE Jake Holmes (Berry), DB Tye Holsey (Delta State), WR Mark-hel Joinville (Sioux Falls), OL Marquis Jordan (Savannah State), DT Devin Lee (South Florida), LB Malik Love (Middle Tennessee), OL Malcolm Meristil (Benedict), K/P Matthew Moses (Point), OL Eric Rogers (Valdosta State), LB Mac Sanders (Jacksonville State), OL Neil Sledge (Georgia State), DE Kurtis Waye (Clark Atlanta)

Osborne (8) — DB Tamarion Bickham (Santa Barbara CC), DL Elhadj Fall (Virginia Tech), DB Donovan Grenion (Lenoir-Rhyne), DL Gabe Hirsch (Luther), S Elijah Johnson (Albany State), DL Davonte Thomas (Maryville), WR Anthony Thornton (Luther), DB DJ Washington (Union Commonwealth)

Pace Academy (12) — DT Xavier Agostino (Harvard), OL Trovon Baugh (South Carolina), WR Justin Bowick (Illinois), DT Hevin Brown-Shuler (Clemson), LB Jordan Burns (Tennessee), WR Kendall Evans (Navy), OL Miles Glover (William & Mary), LB Christian Johnson (Navy), DB Davis Rice (Lehigh), WR Jayden Thomas (Virginia), DL Ash Wiley (Luther), WR Cooper Williams (Wofford)

Parkview (31) — DB Champ Baker (Carson-Newman), P/K Olubade Baker (Indiana), K Richard (Tre) Barker (Erskine), WR Jared Brown (South Carolina), OL Johnnie Brown III (Georgia Southern), LB Quincy Bryant (Wake Forest), DL Torren Coppage-El (Stephen F. Austin), ATH Bryce Coulson (Black Hills State), CB Jay Crawford (Auburn), CB Terrence Curtis (Black Hills State), WR CJ Daniels (Miami, Fla.), OL Jordan Floyd (Georgia Tech), DB Ronnie Hamrick (Lamar), CB Will Hawkins (Miles), DL Mason Huntley (West Georgia), DT Jeremy Johnson (Western Carolina), LS Sam Lindsey (Indiana), RB Trelain Maddox (Georgia Tech), DL Nolan Marshall (Reinhardt), WR Mike Matthews (Tennessee), DT Abdul Mohammed (Georgia State), OL Michael Moore Jr. (Alabama State), DL Suubi Mutebi (Howard), OL Aaron Robinson (Bethel, Tenn.), DB Jamariez Robinson (Memphis), LB Ira Singleton (South Florida), OL Cortez Smith (Georgia), RB Khyair Spain (Memphis), OL Tyler Wagner (Tennessee Tech), DB Antonio White Jr. (Georgia Southern), WR CJ Wilson (Eastern Michigan)

Paulding County (14) — WR AJ Bell Jr. (Missouri State), LB Ky’Shan Bratten (Defiance), QB Mason Bryant (LaGrange), QB Ty Collins (Washington & Lee), LB Liam Jeffries (Berry), WR Kahlil Jones (Virginia-Wise), OL Naes Knox (Charleston), DT Christ Kore (Central Georgia Tech JC), RB Emanuel Logan (Mayville State), DL Roderick McCoy (Campbellsville), K/P Sergio Neyra (Southwest Mississippi CC), LB Temidayo Odugbemi (Southeast Missouri State), CB Tyler Smith (Charleston Southern), DB Carlton Stroud (Stetson)

Peach County (23) — DE Tim Alderman (North Carolina A&T), RB Zion Allen (Chowan), OL Kodi Baldwin (Thomas), LS Clayton Brown (Andrew JC), OL Brenton Davis (Central Georgia Tech JC), OL TJ Ferguson (Syracuse), TE Alex Henton (Fort Valley State), DL Andrew “Robert” Horsley (Savannah State), QB Don Hudson Jr. (Fort Valley State), DB Maine Johnson (Erskine), S Ricardo Jones (Clemson), RB Robert Jones (Reinhardt), LB Skielar Mann (Georgia Military JC), LB Nigel Manns (Lenoir-Rhyne), RB Chris McMillian (Bowling Green), OL Jordyn Miller-Horne (Iowa Western CC), DT Ja’Darious Morris (Middle Tennessee), DB Jayden Parker (Northeast Mississippi CC), LB Cedric Roberts (Alcorn State), DB Dorrian Smith (Georgia Southern), TE DaCorian Stanley (Kentucky Christian), RB Noah Whittington (Oregon), DB Alex Willock (Central Georgia Tech JC)

Peachtree Ridge (25) — WR Myles Abernathy (Georgia State), LB Kingston Allen (Reinhardt), OL Jacob Allen (South Carolina State), S Josh Brown (Eastern Illinois), DE Allante Burley (North Dakota State), DB Tyler Conner (Clemson), LB Alex Faruq (Indiana Wesleyan), WR Jordan Ghant (Reinhardt), DB Osiris Gilbert (Connecticut), K Alex Hanson (Reinhardt), DB Kenny Iberosi (Savannah State), DB Rashaud Johnson (Warner), OL Noah Ketemepi (Avila), DT Amari McNeill (Colorado), QB Jaylon Miller (Methodist), LB Louis Negron (Morehouse), WR AJ Perry II (Southwestern CC), DE Kantrel Smith (Cumberlands, Ky.), OL Dennis Uzochukwu (Georgia), DL Darius Wallace (Charlotte), DL Alquan Wheeler (Peru State), WR Lamar White (UAB), OL Jalen Williams (Carson-Newman), DB Bryson Williams (Central Georgia Tech JC), LS Aaron Yoo (Columbia)

Pebblebrook (23) — WR C.J. Adams (Wofford), LB Nicolis Adu-Poku (Arkansas Baptist), RB Marveon Boyd (Concord), DE Chance Calloway (Andrew JC), LB Dontavious Carter (Long Island), DL Trenton Chapman (Carson-Newman), WR TJ Holmes (Memphis), RB Janerious Jackson (Feather River CC), WR Malik Leggett (West Virginia State), LB Charles McCline (Clark Atlanta), DL Chukwunedu Okeke (Western Kentucky), DE Jordan Paul (Livingstone), DE Dontavius Phillips (Livingstone), RB Dwight Phillips Jr. (Georgia), TE Dezmond Randolph (Chowan), TE Tyler Roberson (Concord), TE Kevin Robertson (Valdosta State), OL Kingtriton Samuela (Georgia Southern), CB Tyler Scott (Georgia State), CB Tylan Smith (Georgia State), DL Tyler Swann (Tennessee Tech), WR Dami’on Thompson (LaGrange), CB Cameron Yeary (Shorter)

Pelham (6) — DB Keegan Guyton (Carson-Newman), DB Berdendrick Johnson (Albany State), OL Garrett Landing (Georgia Military JC), DL Davion Rhodes (Georgia Southern), LB Darrell Starling Jr. (Prairie View A&M), OL Fred Williams (Carson-Newman)

Pepperell (5) — DB Kellen Edeburn (Shorter), LB Erik Jensen (Berry), WR Alex Rhoades (Delta State), WR Payton Rhoades (Sacred Heart), TE Sam Wooten (Cumberland, Tenn.),

Perry (24) — WR Dakarai Anderson (Cincinnati), DB Ashlon Ashley (Central Georgia Tech JC), TE Colby Dixon (West Georgia), LB Jordan Donald (Western Kentucky), OL Donovan Funsch (Georgia State), QB Colter Ginn (Georgia), RB Ahmad Gordon (Valdosta State), QB Armar Gordon Jr. (Valdosta State), OL Stephen Gore (Central Georgia Tech JC), OL Donovan Haslam (West Virginia), CB Maurice Hayes (Georgia), P Carter Horton (Georgia), WR Rodarious Lewis (Point), DL Jabori Moore (Central Georgia Tech JC), WR Kory Pettigrew (South Florida), DB Tavares Simmons Jr. (LaGrange), DB Devon Smoot (Savannah State), DL Jamari Stone (St. Norbert), OL Jukorian Thomas (Shorter), OL Isaiah Vance (Brevard), LB Kyle Whitfield (Luther), TE Dae’Quan Wright (Mississippi), DB Traveon Wright (Purdue)

Pickens (1) — TE Isaiah Williams (Kennesaw State)

Piedmont Academy (4) — DB Adarius Fuller (St. Mary), WR Keith Hasker (St. Mary), K Mark Myles (Shorter), LB Mason Tanner (Brevard)

Pierce County (15) — DB Daytin Baker (Albany State), WR D.J. Bell (Washburn), WR Luke Bennett (Georgia), S Joe Drew (Arkansas State), TE Ty Everson (Mercer), DL Seth Foster (Wofford), RB Jimarion Guyton (Independence CC), LB Donelius Johnson (Kennesaw State), QB Caden McGatha (Georgia Military JC), DE Dixson Morris (Shorter), S Ty Myles (Northern Illinois), OL Henry Peagler (Georgia), LB Carson Sloan (Samford), CB Jaquez White (Troy), LB Brandon Williams (LaGrange)

Pike County (1) — P Kyle Keese (Fort Valley State)

Pinecrest Academy (3) — WR Breckin Barbee (Hanover), WR Luke Coury (Ave Maria), LB Leo Groza (Catholic)

Pinewood Christian (2) — WR Walker Todd (Georgia Military JC), LB Mic Wasson (Mercer)

Pope (8) — DL Nick Chao (Brown), QB Hudson DeLine (Maryville), LS Michael Fitzmeyer (Georgia State), OL Max Fumerton (Berry), DL Jaiden Grimes (Kennesaw State), OL Samuel Mitchell (Rhodes), K/P Andrew Nelms (Florida Atlantic), WR JT Way (Mars Hill)

Portal (4) — WR Elijah Coleman (Georgia Military JC), TE Liam Fordham (Georgia Military JC), TE Amir Jackson (Florida), WR Charles McNeal (Gardner-Webb)

Praise Academy (1) — DL Gunnar Barber (Reinhardt)

Prince Avenue Christian (10) — OL Jake Atha (West Georgia), QB Jake Bobo (Samford), LB Mac Bradley (Mercer), OL Caleb Chandler (Anderson, S.C.), K Tyler Denny (North Greenville), WR Zac Dyer (Delta State), DL Christian Garrett (Georgia Tech), QB Aaron Philo (Georgia Tech), WR Bailey Stockton (Georgia Tech), DB Brody Tolbert (Samford)

Providence Christian (6) — OL Rain Banick (Florida Atlantic), K Sully Croker (Mercer), QB Ben Klassen (Dickinson), DL Linus Osman (Wingate), DB Tom Peter (Shorter), RB Quinton Slaughter (Morehouse)

Putnam County (7) — WR Bryce Brabham (Culver-Stockton), RB Rashod Daniel (Cumberland, Tenn.), DB Brayon Farley (Union Commonwealth), DB Gerald Kilgore (South Carolina), DB Jalon Kilgore (South Carolina), OL Noah Long (Cumberland, Tenn.), CB Malik Thornton (Samford)

Rabun County (9) — LB Nic Baloga (Georgetown, Ky.), WR Jaden Gibson (Samford), CB Willie Goodwyn (Cincinnati), OL Jack Hood (Tulsa), OL Michael Johnson (West Georgia), OL Will McCraw (East Tennessee State), WR Paul Picciotti (Georgetown, Ky.), LS Hayden Ross (East Tennessee State), QB Gunner Stockton (Georgia)

Rabun Gap-Nacoochee (41) — ED Joaquin Acuna (Dickinson), ED Darren Agu (New Mexico), RB Yunus Altincinar (Gettysburg), DE Will Axon (Williams), RB Aimery Bertrand (Dickinson), DB Coleman Bryson (North Carolina), TE Ezra Burgess (Arkansas State), WR Keesean Campbell (Dickinson), RB Tyrell Campbell (Murray State), K/P Jacob Day (Oberlin), LB Antoine Deslauriers (Syracuse), OL Felix Doege (Appalachian State), S Juan Pablo Garcia (Dickinson), DL Hector Gonzalez (Eastern Michigan), TE Ely Green (Reinhardt), OL Justin Hasenhuetl (California), OL Martin Haugerud (Aurora), DE Gideon Herbert (Arkansas State), CB Chris Hobbs (Western Carolina), TE Marlin Klein (Michigan), DT Max Lantzsch (New Mexico), OL Mike Lengi (The Citadel), S Remez Lockhart (Georgia State), WR Walle Harwigsson Lundblad (Gettysburg), OL Kaleb McKenzie (Wingate), OL Graham McLelland (Murray State), DB Khory Moss (Miami, Ohio), OL Jules Ney (Chattanooga), DL Terry Nwabuisi-Ezeala (Vanderbilt), DL Beau Paulson (Mars Hill), S Patrick Pedall (Dickinson), TE Marshall Pritchett (Alabama), LB Lawson Pritchett (Georgia Tech), RB Anthony Quinn Jr. (Marshall), OL Nico Reitz (Dickinson), QB Aidan Semo (Albany), TE Huseyin Simsir (Murray State), RB Bo Walker (Georgia), OL Jordan Weekes (Highland CC), CB Patrick Williams (Cincinnati), DL Linus Zunk (Vanderbilt)

Randolph-Clay (2) — DB Thomas Green (Reinhardt), TE Keonte Nunnally (Georgia Military JC)

Redan (6) — LB Jamir Brown (Ellsworth CC), QB Daemon Jones (Rochester CC), LB Angel Massas (Fullerton CC), LB Jeremiah McDermott (Fort Valley State), WR Jaden Nembhard (Bluffton), OL Justin Pinkney (Reinhardt)

Richmond Academy (2) — LB Kenneth Corsey (Florida Memorial), DB Christopher Murray (Savannah State)

Richmond Hill (22) — LB Gabe Bauman (Berry), S Tommy Bliss (Mercer), P Gilbert Brown (Charleston Southern), DB Jordan Clark (West Georgia), CB Caleb Easterling (Furman), OL Joe Fusile (Georgia Tech), RB Zion Gillard (Peru State), DB Aiden Grant (Berry), WR Ravon Grant (West Georgia), OL Christian Hubbard (Savannah State), DB Kenyan Hunter (West Florida), LB Lee Johnson (James Madison), TE Derrick Lum (Point), DE Armon Mason (Clemson), S Brandon McDonald (Charleston Southern), RB Ashaud Roberson (Valdosta State), QB Kirk Scott (LaGrange), TE Ryan Steele (Methodist), RB Joshua Troupe (Kennesaw State), LS Jaxson Wagner (West Georgia), K Britton Williams (Kennesaw State), OL Thomas Zimbalatti (Murray State)

Ridgeland (3) — LB Kain Brown (Shorter), OL Jacob Klein (Mary Hardin-Baylor), OL Johnathan Orr (Andrew JC)

Ringgold (12) — DB Jevon Coney (Tufts), OL Caden Dodson (Shorter), K/P Landon Eaker (LaGrange), WR Garrett Edgar (Maryville), LS Brody Gann (Chattanooga), DL Donte Harris (Mount St. Joseph), LB Bryce Hart (Western Carolina), DB Logan Roberts (Shorter), DB Cole Runion (Berry), WR Jordan Wideman (Mount St. Joseph), K Thatcher Wilbanks (Shorter), OL Reid Williams (U.N.L.V.)

River Ridge (15) — DL Ethan Anderson (Reinhardt), DB Marlon Ayers Jr. (East Tennessee State), DE Brian Bradley (Air Force), WR Nik Bryant (Centre), TE Hunter Coleman (Berry), OL Jonathan Faletra (Highland CC), TE Connor Finer (Rhode Island), DB Colton Florence (Coe), DB Andrew Hand (East Tennessee State), WR EJ Harrison (Reinhardt), TE Jackson Head (Austin Peay), TE Grant Hollier (Georgia State), CB Revis McClairen (Davidson), QB Ethan Spector (Reinhardt), WR Thomas Thompsen (Dakota Wesleyan)

Riverdale (9) — DL Ali Abdul-Hakeem (Benedict), RB Autavius Ison (Mercer), DB Rashad Lambert (Fayetteville State), DL Neeko Page (Waldorf), OL Leo Riley (Fort Valley State), DB Aden Rucker-Pippins (Thiel), RB Jason Stokes (Lane), DB Jacorey Walker (Georgia Military JC), DB Devon Webb (Fayetteville State)

Riverside Prep (1) — DB Jalen Freeman (Andrew JC)

Riverwood (20) — S Khalil Anderson (Missouri State), TE Johnathan Brown (Central State), RB Fabian Coleman (LaGrange), RB Timothe Dorce (Georgia State), WR Jim Fluker (Huntingdon), DB Marsalis Garner (Tuskegee), DE Jayson Green (Washburn), S Jaden Harris (Georgia), DB Keith Harvey (Benedict), TE Levi Linowes (Brown), WR Donovan Logan (Morehouse), LB K.J. McRae (Northern Illinois), K Cedric Oglesby (South Carolina State), DB J. Augustus Olidge (Howard), DL Zion Patillo (Duquesne), OL Sean Poret (Florida State), DL Devin Prince (Clark Atlanta), CB Avery Smith (Toledo), TE Justin Stewart (Stetson), DB LaRue Tisby (Maryville)

Robert Toombs Christian (3) — RB David Hill (Shorter), LB Landen Sauls (Reinhardt), DL Bray Williamson (Shorter)

Rock Springs Christian (1) — DB Camden Clear (Lyon)

Rockdale County (9) — DB Antonio Hardge (Andrew JC), RB Douglas Horton (Keystone), OL Zyon Lewis (Methodist), DL Melik Matthias (Waldorf), DB Jai’Onte’ McMillan (Minnesota), DB Jawaun McSween (Thomas), DL Phillip Shanks (Peru State), WR Darren Stephens (Clark Atlanta), WR Jayden Whidbee (Fort Valley State)

Rockmart (16) — DB Tristan Anderson (Mississippi Gulf Coast CC), LS Tyler Deems (Shorter), DB Napolean Doster (Ripon), RB Cam Ferguson (Carson-Newman), CB Dedrick Gibson (Delaware State), WR Rakaylin Glover (Georgetown, Ky.), CB Jorian Haynes (Old Dominion), DB Braylon Jones (Reinhardt), RB Lanear McCrary Jr. (Shorter), QB Luke Parker (Cumberland, Tenn.), OL Montreas Simmons (Shorter), WR Dennis Sims (Shorter), QB Calliyon Thompson (Union Commonwealth), S Nahzir Turner (Shorter), LB Brent Washington (Georgia State), WR Javin Whatley (Arizona)

Rome (23) — DL Trayvon Adams (Towson), OL Jarvis Adams Jr. (Coffeyville CC), RB Chance Arthur (Princeton), DE Caleb Barnes (Shorter), DE Tyson Brown Jr. (Wingate), LB Grant Bullard (East Tennessee State), DL JJ Chatman (Murray State), WR DK Daniel (West Georgia), RB Camren Flemister (North Carolina Wesleyan), CB Adrian Floyd (Georgia State), DT Stephiylan Green (Clemson), LB Jaedon Harmon (Tennessee), DL Daethan Haselrig (Mount St. Joseph), WR Nic Hester (Carson-Newman), CB Martel Hight (Vanderbilt), RB Javarius McDearmont (Cumberlands, Ky.), WR Tinerious Snellings (Cumberlands, Ky.), DL Rishard Sullivan (Shorter), DB Rae Sykes Jr. (Boston College), DE Justin Terrell (North Carolina State), S Joe Wilkinson (Clemson), OL Jamiel Williams (Kennesaw State), DB Javian Winston (Carson-Newman)

Roswell (36) — LB Case Barrett (Furman), LS Holden Caspersen (Clemson), S Miles Christie (Fort Valley State), WR Grant Cook (Berry), WR Ethan Crite (Austin Peay), RB Nykahi Davenport (South Florida), OL Daniel Davis (Reinhardt), LB Ryder Duffy (Elon), WR Chris Elko (Georgia Tech), WR Michael Fitzgerald (Wyoming), P Brett Gonda (Stetson), OL Kevin Guardado-Villanueva (Bluffton), TE Ethan Gurela (James Madison), TE Chris Holland (Muhlenberg), OL Montavious Hughes (Pikeville), OL Anthonie Knapp (Notre Dame), DB Jaden Martin-Burgess (Kennesaw State), TE Zeke Moore (Boston College), DE Chase Morrison (Virginia), DB Abe Nyang (Valdosta State), DL Devin Redmond (Georgetown, Ky.), OL Corey Robinson II (Arkansas), OL Andrew Ryan (Morehead State), EDGE Kobby Sakyi-Prah (South Carolina), LB Jackson Schall (Rhodes), WR Tajari Singleton (Bluefield), DB Nolan Slaughter (West Virginia Wesleyan), DL Riley Slaughter (West Virginia Wesleyan), QB Kenneth Smith (Nebraska-Kearney), RB Synkwan Smith (Pittsburgh), OL Andrew Stargel (Georgia Military JC), OL Nathan Stubblefield (Keiser), LB Mark Trigg Jr. (Mississippi), WR Dylan Williams (James Madison), WR Marquis Willis (Tarleton State), CB Ivan Yates (Colorado)

Rutland (5) — OL Xavier Bailey (Andrew JC), WR Keith Johnson (Central Georgia Tech JC), WR Marquies Lattner (Erskine), WR Neico Sandifer (Alcorn State), CB Dro Whitfield (Berry)

Salem (6) — DE Ryan Bell (Bethune-Cookman), DL Caleb Brooks (Reinhardt), S Tremain Burns Jr. (Livingstone), LB Suan’te Moreno (Beloit), OL Kristian Phillips (Michigan State), LB Kamari Poindexter (Reinhardt)

Sandy Creek (21) — DB Jordan Adderley (Villanova), RB Rashad Amos (Georgia State), DL Justin Beadles (Louisville), DB Kaleb Cost (North Carolina), S Travis Franklin Jr. (Jacksonville State), DB Da’Marco Hayes (Central Georgia Tech JC), LB Mathis Haygood (Southern Mississippi), DB Joey Hunter (Memphis), S Cody Jones (Newberry), WR Kyshon Kenny (Valdosta State), CB Geimere Latimer II (Wisconsin), LB Carter Mason (Clark Atlanta), OL Justin Moore (Erskine), OL Michael Muldrow Jr. (Elon), DB Dalen Penson (Georgia Tech), LB Marcellius Pulliam (Michigan State), OL Miles Robinson (The Citadel), LB Tybri Singletary (Central Georgia Tech JC), WR Miles Thornton (Georgia), DL Mikailin Warren (Marshall), DB Cameron Watts (Albany State)

Savannah Christian (7) — DB David Bucey (South Carolina), DL Elijah Griffin (Georgia), P Christian Johns (Wheaton), LS Mark Langston (Indiana), WR Jamari McIvory (Northern Illinois), RB Jaden Miles (Stetson), QB Paulus Zittrauer (Franklin & Marshall)

Savannah Country Day (12) — DL Derrick Bing (Morehouse), DB Jeremiah Brown (Central Georgia Tech JC), DB Athon Herrin (Sewanee), RB Hyers Holland (Case Western Reserve), WR Keith James (Florida Memorial), TE Brooks Kleinpeter (Murray State), S Barry Kleinpeter (New Hampshire), QB Barton Mixon (Sewanee), OL Andrew Nicholson (Bucknell), WR Kenny Odom (Texas-El Paso), LB Tyler Scott (Bryant), DE Andrew Wynn (Chattanooga)

Schley County (9) — DB Kabreon Aldridge (Reinhardt), DL Wyatt Halstead (Berry), DE Reggie Hinton (Shorter), QB Jay Kanazawa (Berry), RB Chase Lewis (Eureka), DB Jalewis Solomon (South Carolina), DL Zykeivous Walker (Auburn), LB Zayden Walker (Georgia), WR Carson Westbrook (Colorado)

Seckinger (4) — DB Tavon Carson (Shorter), DL Jeremiah Cheek (Erskine), LS Mark Johnson (Beloit), DB Grant Williams (Southwestern CC)

Seminole County (7) — S Nick Cull (Mississippi), QB Neiko Edwards (Pikeville), RB Devin Gale (Berry), OL Nathan Landing (Belhaven), DB Boris Melton (Carson-Newman), OL Camron Ray (Fort Valley State), OL Dendric Reynolds (Southeastern)

Sequoyah (6) — OL Brady Curl (Southeast Missouri State), S Jackson Hancock (Missouri), DB Ridley Joseph (Judson), K Caleb McClure (Coast Guard), LB Taiwo Ogundele (Kennesaw State), DB Camron Walker (Ottawa, Kan.)

Shaw (12) — DL Omarion Brice (Point), OL Shaun Davis (Clark Atlanta), TE Wason Davis Jr. (Clark Atlanta), LB Malik Evans (Anderson, Ind.), LB Matthew Hill (Rockford), WR Timothy Hill III (Rockford), OL Morris Jackson (Faulkner), DL Mike Jones (Kennesaw State), OL Kristian Kimbrough (Faulkner), LB Eddie Laumoli (Bethany, WVa.), OL Elijah Salter (Olivet Nazarene), DL Ashton Weeks (Andrew JC)

Sherwood Christian (2) — K Collyer Alderman (Huntingdon), RB Easton Enfinger (LaGrange)

Shiloh (21) — DL Mandjou Berte (Wingate), DB Alex Clarke (Northeastern State), WR Landon Dean (Mars Hill), DL Damon Gaskin (Virginia-Wise), LB Ryan Green (Wingate), OL Marcus Head (Berry), DB Kevin Hill (Bethel, Kan.), DB Kannon Martin (Georgetown, Ky.), OL Pherleski Martin (Georgia State), WR Marlin Mathis (Fort Valley State), DL Makai McCall (North Carolina Central), WR Darrell McDowell (West Georgia), WR Antonio Meeks (Louisville), DB Brice Pollock (Texas Tech), LB Isaac Prince (Mercer), LB Joshua Robinson (Avila), RB Arthur Rodgers Jr. (North Carolina Central), QB Ricky Simmons (Reinhardt), WR Myles Smith (Fort Valley State), DL Quincy Smith (Lenoir-Rhyne), WR Dakota Thomas (Nevada)

Skipstone Academy (1) — OL Kelvin Searcy II (Valdosta State)

Social Circle (3) — LB Phillip Baynes Jr. (Long Island), LB Tucker Cleary (Brevard), OL A.J. Vinson (Louisiana-Monroe)

Sonoraville (2) — DB Aundreay Hamilton (South Dakota Mines), TE Cayman Reynolds (East Carolina)

South Atlanta (5) — WR Jason Batemon Jr. (Baldwin-Wallace), RB Keyjuan Brown (Louisville), CB Elijah Hunter Jr. (Middle Tennessee), S Taye Seymore (Auburn), DL Sedrick Smith (Maryland)

South Cobb (11) — LB Edward Ablohr (Georgia Military JC), TE Jeremy Fahie (Stevenson), RB Travone Finney (Benedict), DL Marcus Laurent (Stevenson), DL Ugonna Nwoha (Kennesaw State), LB Uchenna Nwoha (Savannah State), LB Jimi Olarinde (Carson-Newman), DB Marlon Paige (Capital), WR Javon Richardson (Tusculum), DT Oluwasowapo Thomas (Kentucky Christian), DB Royce Turner (Lenoir-Rhyne)

South Effingham (11) — OL Austin Blaske (North Carolina), RB Jamari Fields (Wingate), RB Rocko Griffin (Massachusetts), TE Aubrey Heath (Georgia Southern), QB Taylor Jackson (Reinhardt), OL Christopher Lord (Methodist), FB DaMyon McFarlin (Methodist), DE Matthew Moore (LaGrange), P/K Liam Rickman (Georgia State), DB Jaden Sanders (LaGrange), RB Larry Scott (South Carolina)

South Forsyth (11) — LS Ben Blanton (Kennesaw State), DB Evan Bridges (Anderson, S.C.), DL Chris Brown (Erskine), WR Colby Cruz (Alabama), DB Bayler Duncan (Georgia Tech), OL Nathan Efobi (Michigan), K Davis Little (South Alabama), LB Gavin Morris (Samford), K Tyler Simpson (West Georgia), WR Harrison Spencer (Murray State), QB Ty Watkins (North Alabama)

South Gwinnett (29) — OL Michael Anderson (Reinhardt), LB Armond Anderson (Western Carolina), RB Jayshawn Appling (Wingate), LB Jaiden Braker (Louisiana State), DL Da’Mario Brown (Campbellsville), LB Tymere Burton (Utah State), DL Emmanuel Cannon (Tuskegee), WR Anthony Carter (Tennessee-Martin), OL Damion Clark (Tuskegee), LB Caleb Collins (Fullerton CC), WR Jackson Cook (Kansas), QB Jared Echols (Charleston Southern), WR Corey Johnston (Erskine), CB Jaylin Lackey (Vanderbilt), DE Quentin Lewis (Bowling Green), OL Marcus Mascoll (Florida), DB Elijah McDowell (Georgia Southern), DL Exavier McDowell (West Alabama), DT Malik Moses (Bowling Green), LB AJ Pigford (Princeton), RB Eric Ramey III (Campbellsville), RB Jalen Samuels (Clark Atlanta), DL Austin Scott (Capital), DE Jalen Shivers (Southern Methodist), OL Henrique Smith (Fort Valley State), OL Izaiah Taylor (Georgia Military JC), TE Sean Treasure (Clark Atlanta), DB Solomon Williams (Clarke), WR Jalavis Wilson (Cumberlands, Ky.)

South Paulding (19) — TE Gabriel Bobbitt (East Central CC), TE Miles Campbell (Florida A&M), RB Cartez Gaines (Culver-Stockton), DL Jeremiah Hughey (Cisco JC), DL C.J. Nunnally IV (Purdue), WR Hayden Jackson (East Central CC), OL Issac Keene (Lenoir-Rhyne), OL Andrew LaPan (Bluefield), LB Jalen Marshall (Marshall), RB Albert McCoy (Campbellsville), LB Josh Pgouda (Georgia Military JC), WR DJ Reese II (Shorter), OL Madden Sanker (Florida Atlantic), LB Amir Scarver (Itawamba CC), DB Eddie Stafford (Campbellsville), QB Conner Street (Muskingum), DB Jermaine Tyler Jr. (Campbellsville), QB Kasen Weisman (Florida Atlantic), RB Jamarion Wilcox (Kentucky)

Southeast Bulloch (5) — TE Deacon Craig (Berry), OL Jo’Tavion Gaines (Central Georgia Tech JC), WR Tyler Griffin (Louisiana-Monroe), CB Christopher Jones (LaGrange), DL Terry Mikell (Presbyterian)

Southeast Whitfield (1) — OL Jayden Calhoun (Reinhardt)

Southwest (6) — WR Malique Frazier (Chowan), WR Kevin Jones (Sterling), WR Carmelo Mays (Georgia Southern), DB Travion Searcy (Central State), QB Jordan Slocum (Sterling), WR Jalon Warthen-Carr (Anderson, S.C.)

Southwest Atlanta Christian (1) — DL Elijah Stewart (Wooster)

Southwest DeKalb (13) — CB Therrian Alexander III (Brigham Young), DB Ahmond Glass (Indiana State), S Brandon Gunn (West Georgia), WR Kentavius Key (Dodge City CC), DE Anthony Lovett (LaGrange), DL Braylen Mullins (Howard), LB Justin Nunn (Lenoir-Rhyne), DL Isaiah Reaves (Morehouse), DB Isaiah Scott (Shorter), CB A.J. Seay (Furman), LB Milton Smith (Warner), LB Josh Tate (Davenport), WR Sam Turner (Auburn)

Spalding (10) — DB Senquavious Alsobrooks (Elon), OL Aidan Andrews (Georgia State), QB Curt’Tavian Clark (Georgia Military JC), DL Davion Foster (Georgia Military JC), RB Dralin Gilbert (Savannah State), RB Robert Henderson (Southern Mississippi), DL Tyquavious Holland (Georgia Military JC), LB Demarie Jordan (Georgia Military JC), DB Trent McCord (Shorter), CB Ronald Moore Jr. (Liberty)

Spencer (7) — DB Dray Duncan (Fort Valley State), DB Dameion Givens Jr. (Concordia, Ill.), DL Jayden Grier (Point), WR Demarcus Horne (Reinhardt), DB JayT Jackson (Louisiana Tech), DL VaSean Moody (Reinhardt), OL Mana Soli (Point)

Sprayberry (13) — RB Isaiah Abbey (Harvard), OL Fernando Baker (Navy), OL Troy Beverly (West Georgia), LB Everett Currie (Murray State), P Liam Dingle (Albany State), OL David Evbomenya (West Georgia), OL David Giwa (Hutchinson CC), OL Chase Hamilton (Murray State), TE Aiden Lynch (St. Thomas, Fla.), CB Mark Manfred III (Missouri), OL Brice Smith (Washburn), OL Zaydan Thomas (Andrew JC), OL Ahmari Wright (Andrew JC)

St. Andrew’s (4) — TE RaKari Harrison (Erskine), OL Tripp Jackson (Wheaton), DL Hayward Pollard (Brevard), DB Richaard Williams (Savannah State)

St. Anne-Pacelli (7) — DB Elias Jones (Tuskegee), DB Azarel Juste (Bryant), DE Ian Mathews (Georgia State), FB Desi Morgan Jr. (Tuskegee), LB Justin Sanchez (Anderson, Ind.), DL CJ Thomas Jr. (Berry), RB Jalen Rashad Turner (Air Force)

St. Francis (5) — LB Mark Buelow Jr. (LaGrange), CB Branden Strozier (Clemson), DB Blake Thompson (Charleston), DB Isaiah Wadsworth (Tulane), OL PJ Wilkins (Mississippi)

St. Pius (3) — LB Shug Bentley (Stetson), RB Cayden DeBose (North Park), S Jack Tchienchou (Tulane)

Starr’s Mill (14) — LB Dorsey Benefield (Harvard), SB Andersen Cardoza (Navy), WR Lincoln Delaere (Drake), DB Jonathon Higle (Denison), QB Logan Inagawa (Drake), RB Brandon Mathis (Georgia), TE Josh Phifer (James Madison), RB Jeremiah Potter (Averitt), S Taylor Ratinaud (Middle Tennessee), DL Carson Schmidlkofer (Berry), TE Barrett Schmidlkofer (Butler), DL Micaiah Shaber (Yale), DB Marc Stampley II (Houston), DL Pete West (Washington, Mo.)

Statesboro (15) — DT Jahleel Anderson (Western Carolina), DL Leslie Black (West Georgia), DL Amontrae Bradford (Georgia Tech), LB AJ Eason (West Florida), DB Jovon Gibson (Eureka), LB Creighton Horst (Georgia Military JC), OL Tyrell Hughes (Anderson, S.C.), OL Adrian James (Albany State), DE Joshua Johnson (Dartmouth), OL Kairo Lee (Methodist), RB Jordan Lovett (Troy), RB Kyan McCollum (Methodist), WR Kam Mikell (Colorado), LB Jamie Speight (West Georgia), OL Quinn Williams (Sewanee)

Stephens County (13) — DE Aidan Butts (Middle Tennessee), WR Gamarion Carter (Middle Tennessee), DL Solomon Dupree (Cumberlands, Ky.), RB Javin Gordon (Tulane), WR Cam’ron Lacy (Middle Tennessee), DL Jakob Lunsford (Reinhardt), OL William Rudeseal (Virginia-Wise), DB Jasec Smith (Tusculum), LB Santana Smith (Union Commonwealth), WR Jonah Swinton (Erskine), LB Ritt Tankersley (Cumberlands, Ky.), DB Brock Tankersley (Tusculum), QB Jerry Underwood III (Virginia-Wise)

Stephenson (15) — DL Marcus Abney (Nichols), OL Marcus Andrews (Johnson C. Smith), LB Romando Craddock (Tuskegee), WR Julius Favors (Fort Valley State), OL Bryce Favors (Savannah State), DB Davion Gaither (West Virginia State), DB Dorian Helm (Bryant), RB Ryan Ingram (Chattanooga), OL George Jackson (Louisiana), DB Segjier Lane (Warner), S Javier Morton (Temple), OL Brandon Perkins (West Virginia Wesleyan), S Collin Seals (Navy), OL O’Shea Stroman (Albany State), LB Keiron Wright (Warner)

Stockbridge (27) — DL Jakevion Beaty (Benedict), WR Jayvon Brown (Catawba), S MaLik Caswell (Southern Mississippi), S Dylan Dennard (Georgia State), OL Amare “Bubba” Grayson (Jacksonville State), OL Cedric Irvin (Union Commonwealth), WR Ryan Johnson (Wingate), CB Shelton Lewis (Clemson), DL Omar Lopez (West Virginia State), DL Dylan Manuel (Appalachian State), WR Devion Newson (West Georgia), S Christofer Noble (Middle Tennessee), DB Terrence Pennamon (Union Commonwealth), OL Tramell Pree (Union Commonwealth), LB Adam Prince (Peru State), LB Kamren Reese (Norfolk State), OL Austin Rudd (Sewanee), RB Jayden “Duke” Scott (North Carolina State), DB Nireek Sharpe (Holmes CC), LB Jeffery Smoot (Union Commonwealth), OL Xavier Spikes (Georgia Military JC), LB Chase Taylor (Michigan), WR Isaiah Taylor (Northwestern Oklahoma State), DB Leon Thomas (Tennessee Tech), QB Cobey Thompkins (The Citadel), DB Tim Wright (Union Commonwealth), OL Robert Wright Jr. (Georgia Southern)

Stone Mountain (2) — OL Henry Kofowo (Gardner-Webb), OL Matthew Rowland (Fayetteville State)

Stratford Academy (3) — DB Deshundre Bonner (Central Georgia Tech JC), RB Tyler Jordan (Western Illinois), DB Shaun Wilmore (Central Georgia Tech JC)

Strong Rock Christian (4) — WR Charlie Guinade (Mars Hill), WR Harrison Houston (Union Commonwealth), WR Landon Stancil (Huntingdon), LB Hunt Tatum (Bethune-Cookman)

Sumter County (7) — OL Eric Aldridge Jr. (Arkansas Tech), OL BJ Foster (Shorter), DL Kason Hodges (Savannah State), OL Justin Jones (Allen), WR Corderian Leverett (Reinhardt), DB Keaston Taylor (Reinhardt), OL Jacorey Wright (Shorter)

Swainsboro (5) — DB Ty Adams (North Carolina), DL Ryan Gilmore (Lane), DB Demello Jones (Georgia), DB Jakari Nobles (Point), LB Lamarqus Webb (LaGrange)

Tattnall County (5) — LB Josiah Anderson (Valdosta State), DB Cam Davis (Point), QB Tavarus Fleming (Methodist), LS Xavier Ross (Arkansas State), DL Keonte Tillman (Tennessee Tech)

Tattnall Square Academy (11) — DE Brett Brantley (Ferrum), OL Cameron Brown (Reinhardt), OL Web Davidson (Samford), QB Donovan Duncan (Capital), WR Antone Johnson (Fort Valley State), WR Brayden Smith (Mercer), LB Anson Talcott (Shorter), DB Reginald Troutman (Fayetteville State), OL Tristan Turner (Central Georgia Tech JC), LB Thomas Union (Reinhardt), DB Demario Wilmore (Fort Valley State)

Taylor County (4) — DL Brayden Ellison (West Georgia), RB Jabin Ford (South Carolina State), WR Baylor Johnson (Andrew JC), WR Kimonni Saunders (Tabor)

Telfair County (6) — DL Dairaishawn Bryant (Berry), DB Roc Clemons (Anderson, S.C.), LB Samuel Grimes (Brevard), DB Jordan McRae (Louisiana Tech), OL Devin McRae (Wake Forest), RB Qua Powell (Union Commonwealth)

Temple (8) — LB Victor Edwards (Cumberlands, Ky.), RB CJ Gray (Wingate), DL Justin Isler (Gardner-Webb), DL Jadyn McClaude (Mount St. Joseph), DB JD Penson (Ripon), WR Cam Vaughn (West Virginia), S Manny Watkins (Jacksonville State), DB Gus Willis (Charleston)

Terrell Academy (2) — P/K Ian Kelley (Albany State), DB Sharnard Pittman (Shorter)

Terrell County (3) — LB Shaheed Huckaby (Georgia Military JC), DB Devonte James (Albany State), DB Jaylin Perry (Cumberlands, Ky.)

Therrell (6) — DB Ahmad Bridges (Chattanooga), QB Khamar Carlisle (Morehouse), RB Cedric Jordan (U.N.C.-Pembroke), QB Beau Morning (Morehouse), S Deontre Morris (Alabama State), DB Kameron Slade (Peru State)

Thomas County Central (26) — LB Caleb Anderson (Pikeville), WR Tray Banks (Thomas), RB Trey Brenton (Lenoir-Rhyne), OL Ty Brown (Prairie View A&M), TE Samuel Brown (Valdosta State), LB Tywon Christopher (Kennesaw State), RB AJ Clark (Cumberlands, Ky.), DB Quincy Clark (Pikeville), LB Jimmy Dawson (Albany State), LB Javerius Franklin (Valdosta State), OL Riley Frasu (Valdosta State), RB Ricky Fulton (Peru State), WR Adam Hopkins IV (Charlotte), LB Dezmond Jones (LaGrange), LB Jordan Jones (Valdosta State), OL Lavar Madison (Thomas), TE Rylan McDowell (LaGrange), OL Travis McHellon Jr. (Valdosta State), LB Walter Reddick (Jacksonville State), S Kendarius Reddick (U.S.C.), WR Eathan Rehburg (Cumberland, Tenn.), DB Devin Ross (Kennesaw State), LB Jayden Rubbo (Shorter), TE Malachi Thomas (Pittsburgh), DB Cameron Thomas (Thomas), WR Tykeem Wallace (Kennesaw State)

Thomasville (14) — LB Ty Anderson (East Tennessee State), RB Anthony Anderson Jr. (Castleton), P Andrew Bennett (Charlotte), TE Hunter Blanton (Valdosta State), DB Jimmy Bowdry (East Tennessee State), LB Kamarius Bradshaw (Alabama A&M), LB Angelo Davis (Union Commonwealth), QB Sedrick Hill Jr. (Arkansas Baptist), DE Geremiah Humbert (Shorter), LS Tyler Ivey (Albany State), WR Cole Shaw (Mercer), OL Logan Thomas (Union Commonwealth), WR Messiah Wilson (Point), DB Evan Wynn (Albany State)

Thomson (8) — DB Marcellus Brigham (Ventura CC), DL Dan’Quavious Cummings (Reinhardt), LB Travion Curry (Bluffton), RB Anthony Jeffery (Kent State), DL Jordan Jones (Campbell), DB Kasai Jones (Georgia Military JC), DL Jaylin Ryals (Florida Memorial), OL Jayden Thomas (Georgia Military JC)

Tift County (11) — WR Tyler Ajiero (Valdosta State), QB Chris Martin (Central Georgia Tech JC), S Wendell McClain (Gardner-Webb), RB Damion Moate (Presbyterian), DB Taylan Morrow (Benedict), DL JaCoiley Nathan (Faulkner), DB Jaden Nelson (Chattanooga), WR Tyler Parker (Fort Valley State), DL Jaden Randle (Faulkner), DB Bernard Tindall (West Virginia Wesleyan), DL Tyre West (Tennessee)

Tiftarea Academy (2) — LB Wesley Malone (Millsaps), LB Temond Marcus (Hampton)

Toombs County (5) — DB Lagonza Hayward (Florida), LB Caden Marsh (Webber International), DL Brock Nobles (The Citadel), S Mike Polke (Mercer), QB TJ Stanley (Georgia State)

Towers (2) — DB Octavious Griffin (Missouri Valley), OL Jayshawn Turner (Highland CC)

Treutlen (1) — DL Cedric Solomon (St. Mary)

Tri-Cities (4) — DL Cameron Ball (Arkansas), WR Jahvorie Eberhart (Santa Barbara CC), OL Etienne Jackson (Morehouse), DB Nikia Roberts (Bluffton)

Trinity Christian-Dublin (1) — OL Caelan Williams (Georgia Southern)

Trinity Christian-Sharpsburg (19) — LB Cody Anderson (Valdosta State), DB Shawn Braxton (Air Force), QB Henry Brodnax (LaGrange), WR Josh Dallas (Georgia Southern), LB Ryan Earl (Furman), QB Ronnie Frere (LaGrange), DB Aaron Gates (Florida), LB Christian Hanson (West Georgia), TE Kaden Hanson (West Georgia), QB Jayden Jackman (Clarke), DE Josiah Johnson (Shorter), DL Cam Matthews (Towson), DL Ethan McDowell (Mercer), RB Phoenix Moss (Georgia State), DB Sharmari Reed (South Carolina State), WR Cameron Roach (Clark Atlanta), P Joshua Taylor (Georgia Tech), OL Matthew Wells (North Alabama), WR Bryce Wilcox (Michigan)

Trion (5) — OL Connor Harris (Culver-Stockton), DB Toby Maddox (Shorter), TE Brock Payton (Culver-Stockton), QB Kade Smith (Sewanee), TE Logan Stokes (Shorter)

Troup (13) — LB Qua Birdsong (East Tennessee State), OL Jatorian Blackmon (Troy), WR Tray Blackmon Jr. (Kentucky State), DL Dorian Brooks (Bethel, Tenn.), S Noah Dixon (Clemson), OL Isaiah Hall (East Tennessee State), OL Asher Harrelson (Samford), DL Chase Hilton (Arkansas Tech), S Qua Moss (Kansas State), LB Amarius Perdue (Dodge City CC), TE Ben Taylor (Cumberlands, Ky.), RB Taeo Todd (Georgia Southern), WR Dwartney Wortham (Central Florida)

Tucker (21) — LB Kendal Beard (Missouri Valley), DB Jaguar Boykins (Palomar CC), DB Nakyiz Davis (Central Georgia Tech JC), WR Cornell Davis (Missouri Valley), CB Isaiah Dunson (Georgia State), DB Elijah Ffrench (Georgia Southern), DB Leshaun Hudgins (Central Georgia Tech JC), DE CJ Jackson (Louisiana State), LB Dallas Kelly (Pikeville), LB Aaron Key (Connecticut), DB Barry Manning (Eastern Michigan), DB Cole McKinney (Mississippi Valley State), WR Corey Pendergrass (Morehouse), OL Jackson Pickett (Alcorn State), DL Dawson Rivers (Norfolk State), DL Nakobi Spurrier (Shorter), CB Hasaan Sykes (Western Carolina), OL Ike Turner (Georgia Southern), DL Andrew Varner (Central Lakes CC), WR Christian Whitmore (Morehouse), K Kyle Wright (Albany State)

Turner County (6) — OL Zach Brown (Catawba), LB Tyrone Perry (Reinhardt), WR Elijah Stephens (Savannah State), WR Octavius Terry (Andrew JC), OL Jacob Wilson (Kentucky Christian), DE T’ijae Wynn (Edward Waters)

Union County (1) — WR Jensen Goble (Andrew JC)

Union Grove (20) — OL Buck Barrett (Lenoir-Rhyne), DL Weston Bird (Berry), LB Jaylen Blackwell (Boston College), WR Bryce Brown (Central Georgia Tech JC), LB Julien Davis (East Carolina), OL Aleks Feeney (Centre), DB Quinton Griffin (Morehead State), LB Landen Harris (Culver-Stockton), DB Aiden Holmes (Ave Maria), DB Caleb Johnson (Culver-Stockton), P Lexington Matthews (Louisiana Tech), P Luke Peterson (Central Georgia Tech JC), QB Mike Reese (Clarke), WR Winston Reese (Clarke), DB Justisse Robertson (Warner), DL Geoffrey Speight (West Georgia), LS Reed Stansell (Valdosta State), TE Jackson Tolley (Central Georgia Tech JC), DB Percy Towns (Harding), DL Kristian Verdun (Morehouse)

Upson-Lee (7) — RB Ja’Quan Bentley (Copiah-Lincoln CC), DL John “Wesley” Bentley (Savannah State), DL Adonis Brazil (Savannah State), DL Dh’King Brown (Wofford), DB Fabo Chaney (Georgia Southern), LB Jeremiah Searcy (Texas A&M), DL T.J. Searcy (Texas A&M)

Valdosta (27) — LB Jaylin Alderman (Miami, Fla.), DB Jabarie Baker (Georgia Military JC), OL DeMauree Bennett (Fort Valley State), DB Jaylen Bentley (Georgia Southern), LB Jaylin Berrian (Cumberlands, Ky.), CB DeAndre Boykins (Fort Valley State), DE Eric Brantley Jr. (Florida Atlantic), DL Nykobi Brown (Connecticut), OL Jalen Burgess (Georgia Southern), LB Jarius Curry (Valdosta State), LB Isaiah Holland (Highland CC), OL Aaron Inman (Reinhardt), WR Eli Lewis (Highland CC), LB Jacquez McGowan (Eastern Kentucky), LS Clark (Jacob) Miller (Bryant), DB Khalil Mollay (Cumberlands, Ky.), OL Jacarrius Peak (North Carolina State), DB JD Rhym (Houston), DB Tim Roberson (Iowa Western CC), S Todd Robinson (Georgia), OL Simeon Roundtree (Ripon), TE Corey Sanders Jr. (Thomas), WR Javonte Sherman (Mars Hill), WR Adrian Wallace (Thomas), DT Marcus Williams (South Florida), LB Jabari Williams (Thomas), DB Jalen Yearby (Cumberlands, Ky.)

Valwood (4) — DB Andrew Belcher (Shorter), TE Harrison Hamsley (Jacksonville State), QB Pate Hogan (Valdosta State), RB Triston White (Northern Illinois)

Veterans (8) — WR Preston Bird (Samford), LB Kane Byrd (Berry), DB Daniel Ekwese (Central Oklahoma), WR Monterris Engram (Morehead State), LB Malik Holiday (Chowan), DB Anthony Morley (Reinhardt), TE Mychal Stillwell (LaGrange), DB Jaylin Watson (Central Missouri)

Vidalia (2) — DL Levi Palmer (Berry), RB Jamorion Phillips (Allen)

Villa Rica (11) — DB Kaleb Aker (Georgia Military JC), RB Bryson Ausby (Methodist), RB Cameron Bolton (Huntingdon), DB Dez Drummonds (Muskingum), K Bryan Frey (North Greenville), RB Du’Shauntae Holloway (Savannah State), LB C.J. Lowe (Maryville), WR Tyress McKey (Reinhardt), OL Jatavius Shivers (South Carolina), OL Braddock Vohun (Reinhardt), QB Will Wallace (West Georgia)

Walnut Grove (5) — DL D’Lante Overstreet (Cumberlands, Ky.), OL Danaeiz Samaniego (Reinhardt), LB Cameron Selman (Cumberlands, Ky.), DL Nic “Happy” Smith (Kentucky), OL Nathaniel Stephens (Shorter)

Walton (31) — DB Marcus Allen (North Carolina), RB Makari Bodiford (Memphis), WR Jordan Bride (Grambling State), S AJ Brown (UAB), OL Patrick Burris Jr. (Kentucky State), OL Daniel Calhoun (Georgia), LS Nick Ciucci (Wagner), LB Buie Crawford (Berry), OL Phil Eichelzer (Princeton), RB Lucas Farrington (Jacksonville State), DB Christian Ferrell (Cumberlands, Ky.), OL Will Fitzpatrick (Gardner-Webb), LB Wendell Gregory (Oklahoma State), QB Jeremy Hecklinski (Iowa), OL Cason Henry (South Carolina), DB Ayden Jackson (Georgia Southern), DE Justin Krueger (William & Mary), WR Cameran Loyd (Anderson, S.C.), LB Drake Luckie (Chattanooga), CB Tyson McCrary (Georgia State), WR Carter Payne (Savannah State), DB Nasier Pressley (Andrew JC), OL Ryan Purves (Georgia Tech), RB Sutton Smith (Memphis), WR Wyatt Sonderman (Jacksonville State), TE Hunter Teal (Chattanooga), LB Jake Thorner (Wofford), S Matthew Traynor (Wisconsin), DL Lota Ugokwe (Yale), OL Kelan Washington (Mercer), LB Ashton Woods (West Virginia)

Ware County (19) — DT Demetrius Baldwin (Furman), K Henry Bates (Georgia), DL Jamar Birden (Ball State), QB Tommy Castellanos (Florida State), DB Rashud Conaway (Washburn), WR Loriston Davidson Jr. (Fort Lauderdale), RB Dae’Jeaun Dennis (Morgan State), DB Benjamin Godwin Jr. (Wingate), DB Loren Hall (Florida Atlantic), WR Jarvis Hayes (Georgia Military JC), RB Cartevious Norton (South Florida), OL Sharvon Pierre (Troy), DB Will Simmons (Cumberlands, Ky.), LB Nick Simmons (Furman), QB Nikao Smith (Stetson), LB Kendre Standley (Georgia Military JC), OL Janoy Summers (Florida Memorial), WR Brandon Washington (Point), OL Zach Watson (Western Carolina)

Warner Robins (29) — QB Judd Anderson (Miami, Fla.), WR Jahziah Avilez (Savannah State), DT Vic Burley (Clemson), WR Isiah Canion (Georgia Tech), LB Jay Carter (West Georgia), S Rasean Dinkins (Georgia), WR Cameron Flowers (Western Kentucky), DE Isaiah Gibson (Georgia), RB Ja’Ven Gooch (Chowan), RB Trey Gunnings (Carson-Newman), DB AJ Howard (Shorter), TE Mikhai Isaac (Georgia Military JC), DB Myles Joyner (Albany State), DB Fred Perry (West Virginia), WR Corey Petty (Albany State), WR Armon Porter (Morehouse), WR Khalil Quinn (Georgia State), OL Nic Reeves (Temple), LB Demarcious Robinson (North Alabama), DB J’Korian Rumph (Peru State), DL Nathaniel Sanford (Reinhardt), RB Archelaus Smith (Campbellsville), LB Chayce Smith (Middle Tennessee), OL Noah Stovall (Albany State), WR Chaz Sturn (Peru State), TE Manny Thompson (Alabama State), WR Daveon Walker (Alabama A&M), QB Skyler Williams (Kennesaw State), DB Terry Wright (Reinhardt)

Washington (6) — OL Davon Freeman (Clark Atlanta), DB Cornelius Kemp (Georgetown, Ky.), DB Elijah Ray (Georgia Military JC), DB Jayden Turner (Savannah State), DB Jordan Turner (Savannah State), WR Ronnie West (Clark Atlanta)

Washington County (13) — QB Cam Beasley (Sewanee), RB Djay Braswell (Georgia State), OL Justin Brett (Mercer), OL Jabari Brooks (Central Florida), OL Flip Carswell (Ottawa, Ariz.), LB Warren Coneway (West Florida), LB Jusden Culpepper (Mississippi Valley State), DL Marlo East Jr. (Kennesaw State), WR Ashton Hagans (Tusculum), DB Morgan Jones (Fort Valley State), LB Antavion Poole (Central Georgia Tech JC), K/P Christian Rountree (Andrew JC), OL Vintavious Scott (Fort Valley State)

Washington-Wilkes (4) — QB Donovan Anthony (Fort Valley State), WR Dalen Cobb (Georgia Southern), DB Justin Meyers (Georgia Southern), DB D.J. Meyers III (LaGrange)

Wayne County (4) — RB Matt Fuller (South Carolina), WR Terrione Graves (New Mexico State), OL Owen Spell (Central Florida), TE Tommie Weatherspoon III (West Alabama)

Wesleyan (7) — DB Drew Ball (William & Mary), OL Tanner Bivins (Army), TE Vance Nicklaus (Samford), OL Charlie Rickell (Samford), TE Connor Roush (Georgia Tech), WR Micah Smith (Albany State), TE Jamie Tremble (Syracuse)

West Forsyth (17) — LB Brayden Allen (Dayton), CB Bryce Allen (Navy), DB Micah Babb (Erskine), K Liam Badger (Georgia), TE Henry Delp (Georgia), TE Oscar Delp (Georgia), OL Maxwell Freeman (Pennsylvania), TE Hunter Green (Charleston Southern), LB Raleigh Herbert (Furman), DE Tyler Hoffman (Shorter), DB Rodriguez Hussey (Delta State), TE Cooper Johnson (Georgia), LS Dixon Musgrove (Presbyterian), CB Dray Parker (Berry), DB Brody Sanderson (Sewanee), RB Peyton Streko (Clemson), WR Brian Tawuo (Georgetown, Ky.)

West Hall (5) — CB Armand Long (Augustana, Ill.), DB Nelson Mejias (San Bernardino Valley CC), TE Aiden Rainey (Berry), DL Tytres Statham (Augustana, Ill.), DB Jaden White (Wingate)

West Laurens (6) — LB Quentin Clark (Indiana), RB Evan Guyton (Savannah State), OL Da’Jy’Quwan Jackson (Liberty), S Jontavious Kellam (Averett), OL Jayden Todd (Florida State), LB Ja’Than Willis (Shorter)

Westfield (1) — WR Jackson St. Clair (Georgia)

Westlake (54) — OL Christopher Allen (Morehouse), DB Jamari Benjamin (Reinhardt), DL John Betts (Coffeyville CC), WR Leo Blackburn (Georgia State), DL Abraham Clinkscales (Albany State), OL Camden Coleman (Alabama State), WR Dacari Collins (Louisville), DL Damareon Davis-Andrews (Benedict), DL Bucci Farmer (Appalachian State), DB Myles Farmer (Appalachian State), DT Justin Furbush (LaGrange), OL Juan Gaston (Georgia), TE Rod Gibbs (South Alabama), OL Roland Grimmett (Tuskegee), TE Jabari Harris (Hutchinson CC), DB DeMarius Hines (East Carolina), CB Christian Hollins (Northwestern Oklahoma State), OL Chance Holloman (Memphis), DE Harper Holloman (Western Kentucky), S Zuriel Jimpson (Alabama State), QB RJ Johnson III (Florida A&M), WR Chase Jordan (Warner), WR Brandon Lallis (LaGrange), DB Chase Lloyd (Florida A&M), DT Horace Lockett (Central Florida), DL Sedarius McConnell (Boston College), CB Tyler McKinstry (Toledo), OL Darius Meeks (Grambling State), DB Ethan Mulbah (Georgetown, Ky.), RB Zina Mulbah II (Tuskegee), DT Noah Nelson (Georgia State), DB Jordan Newton (Clark Atlanta), RB Naeem Odeniyi (West Georgia), DB Bryson Oliver (Emory & Henry), S Carmelo O’neal (Mercer), DL Sekou Peters (Western Kentucky), DB Christian Peterson (Central Florida), DB Josh Posey (Tuskegee), DB Clayton Powell-Lee (Georgia Tech), WR Aaron Roberts (West Georgia), RB Nolan Shoates (Tuskegee), LB Antwan Smith (Kentucky), WR Jaquez Smith (Southwest Baptist), WR Travis Smith Jr. (Tennessee), OL Dominic Steward (Tulane), LB Hezekiah Strickland (West Georgia), RB Joshua Taylor (Dodge City CC), CB Avieon Terrell (Clemson), RB Jai’Den Thomas (U.N.L.V.), DB Amahj Walker (Lackawanna CC), DB JeRico Washington Jr. (Kennesaw State), WR Art’zion Williams (Highland CC), DB Demarko Williams (Western Kentucky), DE Zion Young (Missouri)

Westminster-Atlanta (17) — DL Ejike Adele (Rice), P Alex Bacchetta (Rice), QB Michael Buhay (Washington, Mo.), LB Robert Clarke (Hampden-Sydney), QB John Collier (Amherst), OL Henry Douglass (Southern Methodist), S Quinton Ezzard (Navy), S Jacob Fleming (Georgia), LS Will Benton IV (Georgia Tech), OL Johnny Jackson (Hampden-Sydney), S Armstrong Jones (Virginia), RB Wade Penn (Georgia), DB Denton Shamburger (Georgia), K Will Simpson (Sewanee), TE Holden Staes (Indiana), P Connor Weselman (Missouri), K/P Carson Wilkie (Colgate)

Westminster-Augusta (2) — QB Levi Murphey (Nebraska Wesleyan), DB Henry Waller (Georgia)

Westover (11) — WR Tyreek Baldwin (Point), DE Daniel Black (St. Mary), WR Rodney Bullard Jr. (Michigan State), LB Anthony Chatmon (Savannah State), DL Deandre Chatmon (Tuskegee), OL Torian Chester (Pittsburgh), DB Jalyn Coleman (Tusculum), DT Ryan Jenkins (South Florida), DT Jshawn Jinks (Andrew JC), DB Daymon Polite (Fort Valley State), WR Zyler Thomas (Fort Valley State)

Westside-Augusta (11) — DB Cameron Collins (Olivet Nazarene), TE Brian Green (LaGrange), DL Alexander Hilton (Reinhardt), S Kaleb Hutchinson (Mercer), K Sean Medcalfe (Luther), WR Jairus Ogden (Reinhardt), DB Reese Pulliam (Madonna), LS Nickolas Smalls (South Carolina State), OL Kenston Smith (Fort Valley State), WR Armani Thomas (Point), DL Marcel Wood (Presbyterian)

Westside-Macon (14) — DL Juju Ashley (Sewanee), S Jehlen Cannady (Tulsa), LB Courtavious Colemond (Elizabeth City State), RB Ki’Moiray Holland (Erskine), OL Michael Horton (Mercer), RB Kadiphius Iverson (Alabama A&M), CB Jiquavious Marshall (Liberty), CB Tony Mathis (Ohio), LB Jayland Parker (Marshall), LB Kennedy Parker (Prairie View A&M), WR Silas Risper (Berry), DE Justin Walker (Wingate), WR James Webley (Santa Monica CC), WR Joshua Webley (Santa Monica CC)

Wheeler (16) — RB Josiah Allen (Cornell, N.Y.), WR Ja’von Broussard (Cornell, N.Y.), WR Tre Calhoun (Washburn), WR Jahsai Cole (Heidelberg), DL Ty Holiday (Carson-Newman), DT Renardo Lewis (Stetson), DL Kobe McInnis (Mercer), DB Elijah Muhammad (Lindsey Wilson), QB Marcus Romain (Northwestern, Ill.), LB Julian Stevenson (Reinhardt), RB JaDarrius Thomas (Lincoln, Mo.), DB Javon Tucker (Muskingum), LB Aakil Washington (Southern Methodist), DB Justin Wilson (West Georgia), LB Malachi Young (Hanover), DB Tony Zimmerman (Chowan)

Wheeler County (2) — DB Jeremiah Kincy (Andrew JC), OL KJ Williams (Capital)

White County (1) — LB Jon Scott (Erskine)

Whitefield Academy (10) — QB Warner Bush (Presbyterian), LB Jaquez Dew (Alcorn State), DB Ayden Duncanson (East Carolina), DL Ian Geffrard (Arkansas), LB Caleb LaVallee (Florida State), DB Bryson Logan (Georgetown, D.C.), LS Kaden McKeown (Samford), DL Harrison Rowe (Amherst), DB Wyman Shaheen (Geneva), OL Tip Tippins (Washington & Lee)

Whitewater (9) — LB Raul Aguirre Jr. (Miami, Fla.), K T.J. Hartley III (Georgia Southern), DL Stephen Johnson (South Alabama), DB Cayden McIntosh (Benedict), DE Jonathan Navakas (Georgia Military JC), RB Corey Richardson (Austin Peay), LS John Sams (LaGrange), LS Will Snellings (Georgia), QB Austin Williams (Savannah State)

Wilcox County (5) — DL Keyshawn Ball (Point), OL Trebor Brown (Andrew JC), DL Kassidy Deans (Point), WR BJ Gibson (Florida State), OL Isaiah Turner (Benedict)

Wilkinson County (4) — OL Ashton Grable (Florida A&M), DL Addai Hart (Kentucky Wesleyan), DL Jordan Jackson (Bethel, Tenn.), DL Javen Pitts (Anna Maria)

Winder-Barrow (13) — OL Jacob Atkinson (Berry), DB Jadaan Cooper (Georgia Southern), DB Kenny Dominguez (Sterling), RB Tyreeck Hall (Clarion), K Cole Harper (LaGrange), LB Jamarcus Hester (Concord), DB Aidan Johnson (LaGrange), OL Jacob King (West Georgia), S Ryan McNally (Mercer), DT Jacob Merrifield (South Florida), LB Aidan Scott (Reinhardt), LB Aidan Thompson (Jacksonville State), DT Jahvon Wells (LaGrange)

Windsor Forest (6) — RB Micheal Cabellero (Fort Valley State), DB Jah Gaines (Highland CC), OL Joe Maxwell III (Howard), DL Raymond McCloud (Point), WR Deven Thompson (William & Mary), DE Samuel Whitley (Wingate)

Woodland-Cartersville (2) — DB Xavier Darby (Central Georgia Tech JC), DE Jahseim Henry (Shorter)

Woodland-Stockbridge (11) — LB Ali Abdul-Barr (Catawba), WR Kierrie Conley (Southeast Missouri State), OL Jabari Edwards (West Florida), LB Malik Gaither (Samford), DB Alejandro Geiger II (Johnson C. Smith), DE Jaxon Hickson (Johnson C. Smith), OL Caden Jackson (Andrew JC), DL Jabriel Muhammad (Stetson), LB Justin Tita (Fort Valley State), DB Malachi Vaughn-Tolliver (Delaware Valley), DL James Woods (Albany State)

Woodstock (8) — DB Ryan Burke (Reinhardt), LB Drew Burmeister (Columbia), S David Daniel-Sisavanh (Troy), OL Tyler Douthit (Samford), OL Ojay Dupree (Lincoln, Pa.), OL Cameron Lavette (Coe), RB Isaiah Payton (Reinhardt), LB Cooper Price (Coast Guard)

Woodville-Tompkins (1) — TE Wes Walker (Maryville)

Woodward Academy (28) — WR Josiah Abdullah (Virginia), RB Damari Alston (Auburn), CB Tyshaun Baldwin (Hampden-Sydney), WR Jerome Bettis Jr. (Notre Dame), OL Bryce Burnett (V.M.I.), WR C.J. Burton (Tufts), DB Khari Gee (Chattanooga), DB John Glenn (Pittsburgh), WR Ben Grice (Wake Forest), CB Christopher Hall (Southern), S Christian Harrison (Cincinnati), CB R.J. Harrison (Wofford), S C.J. Heard (Vanderbilt), LB Andrew Hines III (Bowling Green), DL A.J. Hoffler (Georgia Tech), CB Joseph Hood (Morehouse), DL Aidan Hughes (Washington, Mo.), LB Deon King (Rhodes), RB Caden Morris (Morehouse), DB Tyree Myrick (Wofford), S Kingsley Royal (Delaware), OL Bradley Smith (Duke), LB Spencer Snipe (Washington, Mo.), DL Jaylin Tate (Yale), QB Landon Walker (Navy), QB Jalen Woods (Southern), CB Alan Wright (Alabama State), QB Mike Wright Jr. (East Carolina)

Worth County (4) — DL Andrew Dixon (Fort Valley State), WR D’Ontae Fulton (Georgia State), TE Chris Manuel (Georgia State), P Reilly Mason (West Georgia)

Young Americans Christian (1) — ATH Caleb Blunt (Stetson)