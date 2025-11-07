AJC Varsity

GHSA football rushing, passing and receiving leaders: 3A trio tops standings

The regular-season champions hail from West Laurens, North Hall and Calhoun.
Calhoun receiver Justin Beasley Jr. finished the season with 69 receptions for 1,380 yards and 15 touchdowns (Tim Godbee for the AJC)
Calhoun receiver Justin Beasley Jr. finished the season with 69 receptions for 1,380 yards and 15 touchdowns (Tim Godbee for the AJC)
By
56 minutes ago

West Laurens’ Ty Cummings, North Hall’s Alex Schlieman and Calhoun’s Justin Beasley are the regular-season rushing, passing and receiving champions, respectively.

Cummings became the state’s lone 2,000-yard rusher by finishing strong, rushing for 267 yards in West Laurens’ 27-3 victory over Westside of Augusta for the Region 4-3A championship.

Cummings, a senior committed to Georgia Southern, rushed for 2,111 yards and 26 touchdowns on 170 carries, or 12.4 yards per carry. West Laurens finished 10-0.

RELATED
West Laurens senior rushes for state-record 615 yards Friday

Schlieman, a junior, also finished on a high with 319 yards passing in his season finale, a 42-7 victory over Dawson County. Schlieman was 183-of-243 passing for 2,823 yards and 24 touchdowns. North Hall finished 10-0.

Beasley, a senior, had his 10th consecutive 100-yard receiving game last week in a 35-9 victory over LaFayette. Beasley finished with 69 receptions for 1,380 yards and 15 touchdowns. Calhoun is 8-2.

GHSA rushing leaders

2,111 - Ty Cummings, West Laurens — Class 3A leader

1,922 - Nolan Matthews, Lumpkin County

1,851 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy — Class A Division I leader

1,842 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow — Class 5A leader

1,753 - Hudson Hulett, North Murray — Class 2A leader

1,745 - Amari Latimer, Sandy Creek

1,713 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

1,708 - Darrian Roberts, Atkinson County — Class A Division II leader

1,663 - Marquel Deering, Greenville

1,658 - Keyuntae Phillips, McNair

1,636 - Jayden Johnson, Stephenson

1,563 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian

1,536 - Kalil Charles, Cass — Class 4A leader

1,528 - Christian Monfort, Morgan County

1,495 - Alvin Ricks, Wheeler County

1,491 - Devon Caldwell, Hebron Christian

1,490 - Will Rajecki, Sequoyah

1,490 - JaeVeon Williams, Pierce County

1,489 - Bakari Hamilton, Trinity Christian

1,484 - Zay Prince, Athens Academy

1,472 - Daylan Maxwell, Jackson County

1,453 - Donnie Warren, Habersham Central

1,420 - Moonie Gipson, Kell

1,405 - Woody Schettini, Northgate

1,401 - Sadur Salahuddin, Decatur

1,338 - Greg Kendrick, Wheeler — Class 6A leader

1,317 - Alex Baert, Towns County

1,316 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

1,315 - Nate Davis, Rockmart

1,310 - Zandon Mullins, Parkview

1,289 - Brandon Hamilton, Cherokee

1,277 - Jaiden Knight, Appling County

1,267 - AB Hilton, Screven County

1,257 - Elijah Brown, Liberty County

1,248 - Melvin McAdoo, Wilcox County

1,248 - Chance Ross, Jasper County

1,238 - Andre Gianopoulos, New Manchester

1,224 - Nigel Newkirk, Gainesville

1,211 - Jakeyveon Parker, Macon County

1,210 - Gene Watson, Berrien

1,204 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

1,196 - Jayden Cruz, Sonoraville

1,195 - Christian Lawrence, Thomas County Central

1,179 - Mason Woods, Lowndes

1,172 - Keon Childers, Statesboro

1,172 - Devion Richardson, Glascock County

1,167 - Devonis Lee, Early County

1,162 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

1,162 - Cody McBrayer, Dawson County

1,149 - Deron Foster, Valdosta

1,141 - Darron Parry, North Forsyth

1,129 - Ethan Corpus, Allatoona

1,126 - Ma’Khi Watson, Cedar Grove

1,118 - Nick Peal, Roswell

1,113 - Henry Pullen, McEachern

1,104 - Drew Richardson, East Jackson

1,104 - Derrick Lane, Grovetown

1,104 - Justin Murphy, North Clayton

1,100 - Haddon Fries, Ringgold

1,093 - Layne Vaughn, Gordon Lee

1,090 - Ashton Barton, Peach County

1,083 - Paxton Ray, Haralson County

1,080 - Reid Giles, Rabun County

1,080 - Myles Mims, Eastside

1,079 - Zach Belyeu, North Cobb

1,079 - Albert Gooding, Lithonia

1,075 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

1,072 - Brandan Ridley, McIntosh

1,067 - Solomon James, Woodland (Cartersville)

1,065 - Matthew Schletty, Alpharetta

1,062 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)

1,061 - Andrew Davis, West Forsyth

1,058 - Omari Wilson, Charlton County

1,053 - Trevon Rogers, Tattnall County

1,051 - Dawson Davis, Cook

1,047 - Jaiden Moore, Hillgrove

1,042 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,041 - Noriega Thompson, Walton

1,034 - Kamari Holloman, Tift County

1,031 - Aiden Fletcher, Chattooga

1,027 - Kevin Hartsfield, Newton

1,026 - Cameron Irastorza, Dunwoody

1,023 - Justin Powell, Toombs County

1,022 - Colin Anderson, Houston County

1,022 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

1,021 - Jayde Beasley, Mill Creek

1,015 - Damari Baynard, Brooks County

1,008 - Peyton Groce, Gordon Lee

1,002 - Maddox Gartland, Wesleyan

999 - Josiah Gibbons, Brunswick

997 - Peyton Chancey, Gilmer

993 - Brayden Tyson, Brookwood

992 - Joshua Taylor, Heritage (Conyers)

991 - Thomas Holland, Savannah Country Day

991 - Nigel Gardner, Brunswick

988 - Khyran White, South Effingham

982 - Reante Byrd, Hephzibah

977 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

974 - Colby Smith, Southeast Bulloch

972 - Bentley Hickman, Milton

962 - Austin Drye, King’s Ridge Christian

961 - Trey Smith, Roswell

958 - DeMarko Ward, Screven County

RELATED
AJC Varsity Playoff Challenge is open! Submit your brackets for each class

GHSA passing leaders

2,823 - Alex Schlieman, North Hall — Class 3A leader

2,555 - Caine Woods, Dalton — Class 4A leader

2,464 - Chaz Pate, Sonoraville — Class 2A leader

2,406 - Charlie Baxter, Christian Heritage — Class A Division I leader

2,398 - Ethan Daughtery, Lambert — Class 6A leader

2,384 - Elijah Fudge, Spencer

2,378 - Thomas Winston, Miller Grove

2,349 - Connor Langford, Cambridge

2,345 - Chris Miller, Kennesaw Mountain — Class 5A leader

2,336 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge

2,332 - Jayden McCullough, North Cobb Christian

2,332 - Cannon Robinson, Westlake

2,280 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

2,227 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

2,224 - Brody Fleming, Bleckley County

2,204 - Mac Nelson, Mary Persons

2,182 - Brodie Campbell, Newnan

2,159 - Tucker Parson, Rockmart

2,150 - Chap Chapman, Athens Academy

2,147 - Kamden Patterson, Baldwin

2,140 - Eric Hockman, New Hampstead

2,139 - Trace Hawkins, Calhoun

2,119 - Grant Moore, Brunswick

2,115 - Nate Russell, Cartersville

2,113 - Aiden Watson, Harrison

2,102 - Leland Holder, Taylor County — Class A Division II leader

2,100 - Joshua Scott, Stockbridge

2,085 - Jordan Wiggins, Northeast

2,083 - James Mobley, Calvary Day

2,079 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

2,069 - Ryan Maxwell, Houston County

2,067 - Cayden Benson, Creekside

2,055 - Weston Goodman, North Atlanta

2,046 - Brett Strum, Flowery Branch

2,045 - Jordan Do, Archer

2,044 - Kain Mincey, Dodge County

2,044 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

2,020 - Ashton Clare, Trinity Christian

2,009 - Aidan McPherson, Rome

2,004 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

2,002 - Bode Spence, East Paulding

1,993 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,976 - Davis Strickland, Morgan County

1,971 - Trey Smith, Roswell

1,962 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)

1,949 - Tyler Niehr, North Paulding

1,944 - Kharim Hughley, Gainesville

1,941 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

1,933 - Shamar Banner, Duluth

1,930 - Teddy Jarrard, North Cobb

1,923 - William Jackson, Camden County

1,908 - Keyon Thomas, Monroe

1,907 - Evan Jones, Denmark

1,898 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,897 - Chandler Dyson, Warner Robins

1,879 - Lyndon Worthy, Worth County

1,878 - Brodie McWhorter, Cass

1,873 - Deron Benson, Newton

1,872 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County

1,864 - Graham Burmeister, Woodstock

1,853 - Carson Hand, Richmond Academy

1,833 - Blaise Thomas, Savannah Christian

1,810 - Tristan Parks, Hampton

1,777 - Kaleb Narcisse, Kell

1,777 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

1,756 - J.R. Rowland, Windsor Forest

1,749 - Joseph Owens, Toombs County

1,748 - Win Garmany, Dade County

1,741 - Cam Hill, Thomasville

1,730 - Caleb Hill, Sandy Creek

1,723 - Mitch Seaman, Lassiter

1,722 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

1,715 - Jayden Whiteside, Marietta

1,711 - R.J. Knapp III, Jackson County

1,705 - Davin Lemire, Campbell

1,699 - Ethan Tisdale, Heard County

1,697 - Brody Baker, Elbert County

1,690 - Zeke Douglass, Etowah

1,679 - Davian Johnson, Berkmar

1,676 - Garrison Cantrell, Dacula

1,662 - Ryan Harrigan, Woodward Academy

1,659 - Caden Worley, Ola

1,658 - Cohen Lawson, Colquitt County

1,644 - Greg Hart, Parkview

1,641 - Mike Johnson, Douglas County

1,639 - Canaan Bernhardt, Jackson

1,626 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

1,624 - Elijah Strader, Milton

1,610 - Isaiah White, Ware County

1,594 - Jah’Barri Felix, Bradwell Institute

1,593 - Max Walraven, West Forsyth

1,589 - C.J. Cypher, Carrollton

1,576 - Christion Peacock, Walton

1,574 - Kade Wigginton, South Paulding

1,568 - Darnell Kelly, Hughes

1,554 - Patrick McCollough, Wheeler

1,552 - Kolby Martin, Sequoyah

1,548 - Ethan Sharpe, Jonesboro

1,547 - Charlie Cannon, Coosa

1,541 - Matthew Schletty, Alpharetta

1,535 - Dominic Larocca, Lanier

1,532 - Justin Murphy, North Clayton

1,531 - Waelyn Baliles, Coahulla Creek

1,501 - Alex Freeman, White County

1,500 - Ty Truelove, Rabun County

RELATED
2 region champions among 39 teams that beat the odds to reach GHSA playoffs

GHSA receiving leaders

1,380 - Justin Beasley, Calhoun — Class 3A leader

1,250 - Keyon Standifer, Athens Academy — Class A Division I leader

1,225 - Taurean Rawlins, Mount Vernon

1,184 - Dylan Green, Kennesaw Mountain — Class 5A leader

1,100 - Craig Dandridge, Cambridge — Class 4A leader

1,092 - Gavin Green, Rockmart — Class 2A leader

1,080 - Derrick Miller, Newton — Class 6A leader

1,036 - Mason Stephens, Mary Persons

1,026 - Xavier Cannon, Warner Robins

1,013 - Jamere Smith, Greenville — Class A Division II leader

1,007 - D.J. Huggins, Harrison

1,001 - J.J. Winston, Rome

991 - M.J. Mathis, Houston County

986 - Peyton Echols, Trinity Christian

971 - Collins Price, Lassiter

931 - Cole Cable, North Hall

905 - Aaron Gregory, Douglas County

898 - Santiago Bizzell, Bacon County

893 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

888 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)

887 - Wills Campbell, Roswell

887 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County

886 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

867 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

865 - Jack Ruban, Cherokee

854 - Dai’jon Hayes, Tift County

853 - Elliot Hamilton, Social Circle

851 - Jack Rhodes, Aquinas

850 - Rashad Blalock, McNair

844 - Jamario Rice, Ware County

843 - Jontavius Wyman, Jonesboro

835 - Tre Shields, Flowery Branch

825 - Jaison McCall, Jackson

819 - Ty Kemp, North Hall

813 - Jaylen Britt, Newnan

803 - Weston Hughes, Savannah Christian

799 - Matthew Franatovich, Lambert

779 - Langston Butler, Sonoraville

773 - Chasen Jones, East Hall

769 - Sam Gritton, East Coweta

768 - Michael Palmieri, Denmark

764 - Jaden Upshaw, Lee County

761 - Trae Stevenson, Brooks County

759 - Tramayne Beliard, Miller Grove

758 - Jarvis Mathurin, Hebron Christian

754 - Walker Hughes, Etowah

752 - Amauri Couch, Spencer

750 - Ty’Lil Terrell, South Cobb

748 - John Matthews, Newnan

744 - Carter Hayes, Wesleyan

742 - Robbie Dunn, Archer

742 - Elijah Slocum, Cass

741 - Kamarui Dorsey, Hampton

738 - Lo’than McBride, Richmond Academy

734 - Cash Martin, North Forsyth

731 - Jordan Hudson, Spencer

725 - Damien Henderson, Creekside

719 - Jared Mitchell, Lakeview-Fort Oglethorpe

719 - Deshaun Fedd, Crisp County

717 - Toby Martin, North Cobb Christian

717 - Christian Kates, Aquinas

714 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

711 - Peyton Zachary, Carrollton

706 - Kirk Anthony, East Paulding

703 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)

699 - Nick Buggs, Campbell

698 - Rylan Hubbard, Woodstock

697 - Jauriel Bray, Dodge County

691 - Prince Jean, Valdosta

688 - Nigel Pittman, Thomasville

688 - Brady Marchese, Cartersville

685 - Doyle Morrison, Lanier

684 - Ty Tillery, Morgan County

677 - Trayvis Hunter, Effingham County

675 - Kadine McAlister, Salem

672 - Kamarion Johnson, Clinch County

671 - Jaris Sinkfield, Thomson

670 - Eli Balliew, Sonoraville

669 - Dakhovin Winn, Elbert County

668 - Ryan Mosley, Carrollton

666 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff

664 - Malachi Brown, Lakeview-Fort Oglethorpe

664 - David Coleman Jr, Camden County

663 - Jerimiah Burns, Dodge County

656 - Skip Smith, McIntosh

654 - Eric Paul, Creekside

654 - Antwan Lockett, Colquitt County

648 - Jaleel Parham, Parkview

645 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

644 - Elias Gandy, Westlake

641 - Myles Cobb, Wilkinson County

639 - Dre Cousey, Roswell

637 - Dylan Edwards, Dawson County

637 - Cam Yeldell, Savannah Christian

625 - Jacoby Parker, Ola

623 - Jatavien Moses, Marion County

622 - Mason Freeman, Stockbridge

620 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove

617 - Madoxx Davis, Cartersville

616 - Bryson Roberts, Trion

612 - McCord Purdy, Pickens

612 - Kamdon London, Dalton

610 - Havyn Searels, Dalton

609 - Reid Giles, Rabun County

603 - Dallas Dickerson, North Oconee

602 - Kaiden Prothro, Bowdon

600 - H Garmany, Dade County

About the Author

Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

More Stories

The Latest

121323 hs cedar

Maxwell ratings creator says GHSA model ‘lacks rigor,’ proposes alternative

Georgia high school football coaching changes: Two interim coaches hired

St. Pius X football coach Chad Garrison resigns from ‘labor of love’

Keep Reading

6-touchdown night in region-clinching win leads top performers of Week 12

How the new top-10 teams fared in final weekend of GHSA football regular season

Georgia Tech freshmen make an impact in 2025

Featured

Fulton County Jail
AJC EXCLUSIVE

Fulton County, sheriff nine months late on required jail implementation plan

Flight affected by FAA cuts? Here’s what to do.

Arctic blast bringing cold shot to metro Atlanta, snow possible in mountains