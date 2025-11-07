GHSA football rushing, passing and receiving leaders: 3A trio tops standings

1,104 - Justin Murphy, North Clayton
1,100 - Haddon Fries, Ringgold
1,093 - Layne Vaughn, Gordon Lee
1,090 - Ashton Barton, Peach County
1,083 - Paxton Ray, Haralson County
1,080 - Reid Giles, Rabun County
1,080 - Myles Mims, Eastside
1,079 - Zach Belyeu, North Cobb
1,079 - Albert Gooding, Lithonia
1,075 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
1,072 - Brandan Ridley, McIntosh
1,067 - Solomon James, Woodland (Cartersville)
1,065 - Matthew Schletty, Alpharetta
1,062 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)
1,061 - Andrew Davis, West Forsyth
1,058 - Omari Wilson, Charlton County
1,053 - Trevon Rogers, Tattnall County
1,051 - Dawson Davis, Cook
1,047 - Jaiden Moore, Hillgrove
1,042 - Jamarcus Harrison, East Hall
1,041 - Noriega Thompson, Walton
1,034 - Kamari Holloman, Tift County
1,031 - Aiden Fletcher, Chattooga
1,027 - Kevin Hartsfield, Newton
1,026 - Cameron Irastorza, Dunwoody
1,023 - Justin Powell, Toombs County
1,022 - Colin Anderson, Houston County
1,022 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian
1,021 - Jayde Beasley, Mill Creek
1,015 - Damari Baynard, Brooks County
1,008 - Peyton Groce, Gordon Lee
1,002 - Maddox Gartland, Wesleyan
999 - Josiah Gibbons, Brunswick
997 - Peyton Chancey, Gilmer
993 - Brayden Tyson, Brookwood
992 - Joshua Taylor, Heritage (Conyers)
991 - Thomas Holland, Savannah Country Day
991 - Nigel Gardner, Brunswick
988 - Khyran White, South Effingham
982 - Reante Byrd, Hephzibah
977 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)
974 - Colby Smith, Southeast Bulloch
972 - Bentley Hickman, Milton
962 - Austin Drye, King’s Ridge Christian
961 - Trey Smith, Roswell
958 - DeMarko Ward, Screven County
GHSA passing leaders
2,823 - Alex Schlieman, North Hall — Class 3A leader
2,555 - Caine Woods, Dalton — Class 4A leader
2,464 - Chaz Pate, Sonoraville — Class 2A leader
2,406 - Charlie Baxter, Christian Heritage — Class A Division I leader
2,398 - Ethan Daughtery, Lambert — Class 6A leader
2,384 - Elijah Fudge, Spencer
2,378 - Thomas Winston, Miller Grove
2,349 - Connor Langford, Cambridge
2,345 - Chris Miller, Kennesaw Mountain — Class 5A leader
2,336 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge
2,332 - Jayden McCullough, North Cobb Christian
2,332 - Cannon Robinson, Westlake
2,280 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe
2,227 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
2,224 - Brody Fleming, Bleckley County
2,204 - Mac Nelson, Mary Persons
2,182 - Brodie Campbell, Newnan
2,159 - Tucker Parson, Rockmart
2,150 - Chap Chapman, Athens Academy
2,147 - Kamden Patterson, Baldwin
2,140 - Eric Hockman, New Hampstead
2,139 - Trace Hawkins, Calhoun
2,119 - Grant Moore, Brunswick
2,115 - Nate Russell, Cartersville
2,113 - Aiden Watson, Harrison
2,102 - Leland Holder, Taylor County — Class A Division II leader
2,100 - Joshua Scott, Stockbridge
2,085 - Jordan Wiggins, Northeast
2,083 - James Mobley, Calvary Day
2,079 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
2,069 - Ryan Maxwell, Houston County
2,067 - Cayden Benson, Creekside
2,055 - Weston Goodman, North Atlanta
2,046 - Brett Strum, Flowery Branch
2,045 - Jordan Do, Archer
2,044 - Kain Mincey, Dodge County
2,044 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
2,020 - Ashton Clare, Trinity Christian
2,009 - Aidan McPherson, Rome
2,004 - Braylon Carter, Southwest DeKalb
2,002 - Bode Spence, East Paulding
1,993 - Jamarcus Harrison, East Hall
1,976 - Davis Strickland, Morgan County
1,971 - Trey Smith, Roswell
1,962 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)
1,949 - Tyler Niehr, North Paulding
1,944 - Kharim Hughley, Gainesville
1,941 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
1,933 - Shamar Banner, Duluth
1,930 - Teddy Jarrard, North Cobb
1,923 - William Jackson, Camden County
1,908 - Keyon Thomas, Monroe
1,907 - Evan Jones, Denmark
1,898 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
1,897 - Chandler Dyson, Warner Robins
1,879 - Lyndon Worthy, Worth County
1,878 - Brodie McWhorter, Cass
1,873 - Deron Benson, Newton
1,872 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County
1,864 - Graham Burmeister, Woodstock
1,853 - Carson Hand, Richmond Academy
1,833 - Blaise Thomas, Savannah Christian
1,810 - Tristan Parks, Hampton
1,777 - Kaleb Narcisse, Kell
1,777 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
1,756 - J.R. Rowland, Windsor Forest
1,749 - Joseph Owens, Toombs County
1,748 - Win Garmany, Dade County
1,741 - Cam Hill, Thomasville
1,730 - Caleb Hill, Sandy Creek
1,723 - Mitch Seaman, Lassiter
1,722 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
1,715 - Jayden Whiteside, Marietta
1,711 - R.J. Knapp III, Jackson County
1,705 - Davin Lemire, Campbell
1,699 - Ethan Tisdale, Heard County
1,697 - Brody Baker, Elbert County
1,690 - Zeke Douglass, Etowah
1,679 - Davian Johnson, Berkmar
1,676 - Garrison Cantrell, Dacula
1,662 - Ryan Harrigan, Woodward Academy
1,659 - Caden Worley, Ola
1,658 - Cohen Lawson, Colquitt County
1,644 - Greg Hart, Parkview
1,641 - Mike Johnson, Douglas County
1,639 - Canaan Bernhardt, Jackson
1,626 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
1,624 - Elijah Strader, Milton
1,610 - Isaiah White, Ware County
1,594 - Jah’Barri Felix, Bradwell Institute
1,593 - Max Walraven, West Forsyth
1,589 - C.J. Cypher, Carrollton
1,576 - Christion Peacock, Walton
1,574 - Kade Wigginton, South Paulding
1,568 - Darnell Kelly, Hughes
1,554 - Patrick McCollough, Wheeler
1,552 - Kolby Martin, Sequoyah
1,548 - Ethan Sharpe, Jonesboro
1,547 - Charlie Cannon, Coosa
1,541 - Matthew Schletty, Alpharetta
1,535 - Dominic Larocca, Lanier
1,532 - Justin Murphy, North Clayton
1,531 - Waelyn Baliles, Coahulla Creek
1,501 - Alex Freeman, White County
1,500 - Ty Truelove, Rabun County
GHSA receiving leaders
1,380 - Justin Beasley, Calhoun — Class 3A leader
1,250 - Keyon Standifer, Athens Academy — Class A Division I leader
1,225 - Taurean Rawlins, Mount Vernon
1,184 - Dylan Green, Kennesaw Mountain — Class 5A leader
1,100 - Craig Dandridge, Cambridge — Class 4A leader
1,092 - Gavin Green, Rockmart — Class 2A leader
1,080 - Derrick Miller, Newton — Class 6A leader
1,036 - Mason Stephens, Mary Persons
1,026 - Xavier Cannon, Warner Robins
1,013 - Jamere Smith, Greenville — Class A Division II leader
1,007 - D.J. Huggins, Harrison
1,001 - J.J. Winston, Rome
991 - M.J. Mathis, Houston County
986 - Peyton Echols, Trinity Christian
971 - Collins Price, Lassiter
931 - Cole Cable, North Hall
905 - Aaron Gregory, Douglas County
898 - Santiago Bizzell, Bacon County
893 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
888 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)
887 - Wills Campbell, Roswell
887 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County
886 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
867 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
865 - Jack Ruban, Cherokee
854 - Dai’jon Hayes, Tift County
853 - Elliot Hamilton, Social Circle
851 - Jack Rhodes, Aquinas
850 - Rashad Blalock, McNair
844 - Jamario Rice, Ware County
843 - Jontavius Wyman, Jonesboro
835 - Tre Shields, Flowery Branch
825 - Jaison McCall, Jackson
819 - Ty Kemp, North Hall
813 - Jaylen Britt, Newnan
803 - Weston Hughes, Savannah Christian
799 - Matthew Franatovich, Lambert
779 - Langston Butler, Sonoraville
773 - Chasen Jones, East Hall
769 - Sam Gritton, East Coweta
768 - Michael Palmieri, Denmark
764 - Jaden Upshaw, Lee County
761 - Trae Stevenson, Brooks County
759 - Tramayne Beliard, Miller Grove
758 - Jarvis Mathurin, Hebron Christian
754 - Walker Hughes, Etowah
752 - Amauri Couch, Spencer
750 - Ty’Lil Terrell, South Cobb
748 - John Matthews, Newnan
744 - Carter Hayes, Wesleyan
742 - Robbie Dunn, Archer
742 - Elijah Slocum, Cass
741 - Kamarui Dorsey, Hampton
738 - Lo’than McBride, Richmond Academy
734 - Cash Martin, North Forsyth
731 - Jordan Hudson, Spencer
725 - Damien Henderson, Creekside
719 - Jared Mitchell, Lakeview-Fort Oglethorpe
719 - Deshaun Fedd, Crisp County
717 - Toby Martin, North Cobb Christian
717 - Christian Kates, Aquinas
714 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian
711 - Peyton Zachary, Carrollton
706 - Kirk Anthony, East Paulding
703 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)
699 - Nick Buggs, Campbell
698 - Rylan Hubbard, Woodstock
697 - Jauriel Bray, Dodge County
691 - Prince Jean, Valdosta
688 - Nigel Pittman, Thomasville
688 - Brady Marchese, Cartersville
685 - Doyle Morrison, Lanier
684 - Ty Tillery, Morgan County
677 - Trayvis Hunter, Effingham County
675 - Kadine McAlister, Salem
672 - Kamarion Johnson, Clinch County
671 - Jaris Sinkfield, Thomson
670 - Eli Balliew, Sonoraville
669 - Dakhovin Winn, Elbert County
668 - Ryan Mosley, Carrollton
666 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff
664 - Malachi Brown, Lakeview-Fort Oglethorpe
664 - David Coleman Jr, Camden County
663 - Jerimiah Burns, Dodge County
656 - Skip Smith, McIntosh
654 - Eric Paul, Creekside
654 - Antwan Lockett, Colquitt County
648 - Jaleel Parham, Parkview
645 - Isaac Kareem-Maman, Dacula
644 - Elias Gandy, Westlake
641 - Myles Cobb, Wilkinson County
639 - Dre Cousey, Roswell
637 - Dylan Edwards, Dawson County
637 - Cam Yeldell, Savannah Christian
625 - Jacoby Parker, Ola
623 - Jatavien Moses, Marion County
622 - Mason Freeman, Stockbridge
620 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove
617 - Madoxx Davis, Cartersville
616 - Bryson Roberts, Trion
612 - McCord Purdy, Pickens
612 - Kamdon London, Dalton
610 - Havyn Searels, Dalton
609 - Reid Giles, Rabun County
603 - Dallas Dickerson, North Oconee
602 - Kaiden Prothro, Bowdon
600 - H Garmany, Dade County