Which teams are favorites in Georgia HS football Week 5 | Maxwell projections

Fellowship Christian is a narrow favorite over Savannah Christian in a key private school game.
Creekview won at Lassiter on Friday, Sept. 5, 2025, and the Grizzlies will be a heavy favorite to beat Riverwood on Friday, according to the Maxwell projections. (Oscar Guevara Saenz for The Atlanta Journal-Constitution)
Creekview won at Lassiter on Friday, Sept. 5, 2025, and the Grizzlies will be a heavy favorite to beat Riverwood on Friday, according to the Maxwell projections. (Oscar Guevara Saenz for The Atlanta Journal-Constitution)
By Loren Maxwell
39 minutes ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Sep 1294.51AAAAAABuford85.2%28 - 1315Douglas CountyAAAAAA
Fri, Sep 1292.66AAAAAACarrollton67.2%27 - 207GainesvilleAAAAA
Fri, Sep 1290.32AAAAAMilton74.7%20 - 713Blessed TrinityAAAA
Fri, Sep 1287.65AAA PublicJefferson50.8%20 - 191North OconeeAAAA
Fri, Sep 1287.02AAAAALee County60.5%27 - 216Colquitt CountyAAAAAA
Fri, Sep 1281.09AAAAARoswell77.1%31 - 2110WestlakeAAAAAA
Fri, Sep 1278.97AAAAAANorth Gwinnett81.6%21 - 615BrookwoodAAAAAA
Fri, Sep 1277.00AAAAASequoyah79.8%28 - 1414SprayberryAAAAA
Fri, Sep 1275.51AAAAAALowndes69.9%28 - 217KellAAAA
Fri, Sep 1272.40AAAAAAValdosta79.0%27 - 1413South GwinnettAAAAAA
Fri, Sep 1272.29AAAAARome76.5%29 - 209East PauldingAAAAA
Fri, Sep 1271.56AAAAAAWest Forsyth56.9%23 - 212LambertAAAAAA
Fri, Sep 1271.04AAAAAHouston County87.6%35 - 1817Tift CountyAAAAAA
Fri, Sep 1270.85AAA PublicCalhoun77.7%28 - 1612CambridgeAAAA
Fri, Sep 1269.18Smaller PrivateFellowship Christian54.5%21 - 201Savannah ChristianSmaller Private
Fri, Sep 1267.91AAA PublicSandy Creek79.4%24 - 1212Upson-LeeAAA Public
Fri, Sep 1265.63AAAAANewnan71.5%26 - 1610NorthgateAAAAA
Fri, Sep 1265.27AAAAAAMcEachern92.4%29 - 029CampbellAAAAAA
Fri, Sep 1264.70AAAAALanier73.9%27 - 1710DaculaAAAAAA
Fri, Sep 1264.53AAAAAAWalton90.1%34 - 1420WheelerAAAAAA
Fri, Sep 1262.98AAAAAANorth Paulding86.8%35 - 1718CherokeeAAAAAA
Fri, Sep 1262.85AAAAPerry84.2%26 - 719VeteransAAAAA
Sat, Sep 1362.79AAA PublicTroup85.2%29 - 1415Mary PersonsAAA Public
Fri, Sep 1262.68AAAAALovejoy72.7%26 - 1412DutchtownAAAAA
Fri, Sep 1262.34A Division I PublicFitzgerald76.9%24 - 1311Brooks CountyA Division II
Fri, Sep 1261.99AAAAAANorcross91.0%32 - 1022DuluthAAAAAA
Fri, Sep 1261.98AAA PublicCairo51.6%20 - 191CookAA Public
Fri, Sep 1261.78A Division I PublicSwainsboro76.7%27 - 1413ThomsonAA Public
Fri, Sep 1261.37AAAALocust Grove61.3%21 - 183HamptonAAAA
Fri, Sep 1260.48AAAAAJackson County78.4%27 - 1413Madison CountyAAAA
Fri, Sep 1259.98AAAAOla71.3%25 - 1510Eagle's LandingAAAA
Fri, Sep 1259.69AAA PublicOconee County69.1%21 - 147Stephens CountyAA Public
Fri, Sep 1259.40AAA PublicBaldwin57.5%21 - 174HarlemAAA Public
Fri, Sep 1259.08AA PublicBurke County66.5%22 - 166Northside (Warner Robins)AAAAA
Fri, Sep 1258.69AAAAAANorth Forsyth73.3%26 - 1412South ForsythAAAAAA
Thu, Sep 1158.51AA PublicPierce County87.3%28 - 919New HampsteadAAAA
Fri, Sep 1258.06AAAAAThomas County Central98.8%41 - 041BainbridgeAAA Public
Fri, Sep 1257.95Smaller PrivateGreater Atlanta Christian61.5%24 - 204Lumpkin CountyAAA Public
Fri, Sep 1257.79AAAACass85.2%29 - 1415HiramAAAA
Thu, Sep 1157.65AA PublicCallaway80.5%26 - 1313ColumbiaAA Public
Fri, Sep 1257.64AAAAAGlynn Academy51.4%21 - 210StatesboroAAAAA
Fri, Sep 1257.28AAA PublicSpalding55.5%21 - 201Trinity Christian (Sharpsburg)Smaller Private
Fri, Sep 1257.24A Division IIBowdon76.8%28 - 1711Heard CountyA Division I Public
Fri, Sep 1257.13AAAAAADenmark86.4%27 - 720AlpharettaAAAAAA
Fri, Sep 1256.34AAAAABrunswick91.8%31 - 724EvansAAAAA
Fri, Sep 1256.04AAAAStarr's Mill70.2%22 - 148LuellaAAA Public
Fri, Sep 1255.76AAAACedartown50.0%21 - 210AllatoonaAAAA
Fri, Sep 1255.53AA PublicRinggold67.0%27 - 207North Cobb ChristianSmaller Private
Fri, Sep 1255.42AAAAWestminster (Atlanta)68.1%24 - 177GilmerAAA Public
Fri, Sep 1255.36A Division IILincoln County67.1%24 - 177Elbert CountyA Division I Public
Fri, Sep 1254.64AAAAANew Manchester51.8%20 - 200Kennesaw MountainAAAAA
Fri, Sep 1254.10AAAAAWoodward Academy96.4%31 - 031ShilohAAAAA
Fri, Sep 1253.32AA PublicCarver (Columbus)94.8%34 - 628Northside (Columbus)AAAA
Fri, Sep 1253.09AAAAAWoodstock76.2%28 - 1810LassiterAAAAA
Fri, Sep 1253.04A Division I PublicRabun County79.9%28 - 1414BremenA Division I Public
Fri, Sep 1252.53AAA PublicMonroe Area85.8%27 - 720Walnut GroveAAAA
Fri, Sep 1252.36AAAAMays76.1%21 - 1011Pace AcademyAAAA
Fri, Sep 1252.30AA PublicCrisp County59.6%20 - 155DoughertyAAA Public
Fri, Sep 1252.25AAAAAVilla Rica69.2%24 - 177AlexanderAAAAA
Fri, Sep 1251.63AAAAAAHarrison96.1%34 - 034PebblebrookAAAAAA
Fri, Sep 1251.49AAAAAARichmond Hill94.0%31 - 031Wayne CountyAAAA
Fri, Sep 1251.41AAA PublicWestover79.4%28 - 1414GriffinAAAA
Fri, Sep 1250.20AAAAAEffingham County87.2%33 - 1419Bradwell InstituteAAAAA
Fri, Sep 1249.27AAAAASouth Paulding79.3%28 - 1711Lithia SpringsAAAAA
Fri, Sep 1249.19AAAAAACentral Gwinnett56.5%18 - 144Chapel HillAAAAAA
Fri, Sep 1248.90AAAACartersville99.1%45 - 342DaltonAAAA
Fri, Sep 1248.71AAA PublicLong County56.0%21 - 192Liberty CountyAAA Public
Fri, Sep 1248.13Smaller PrivateWhitefield Academy78.0%28 - 1711DarlingtonSmaller Private
Fri, Sep 1248.07AAAAACreekview83.0%26 - 818RiverwoodAAAAA
Fri, Sep 1248.03GIAA AAAA-AAAJohn Milledge Academy52.6%21 - 201Bulloch AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1247.80AAAAARiver Ridge92.4%29 - 029PopeAAAAA
Fri, Sep 1247.77AAAAADunwoody62.8%21 - 174Tri-CitiesAAAAA
Fri, Sep 1247.59AAAAALakeside (Atlanta)54.8%23 - 212Arabia MountainAAAAA
Fri, Sep 1247.45AAAAWoodland (Stockbridge)66.5%24 - 177Eagle's Landing ChristianAAAA
Fri, Sep 1247.21A Division I PublicToombs County93.5%35 - 1322Charlton CountyA Division II
Fri, Sep 1247.16AAA PublicNorth Hall88.7%33 - 1419ChestateeAAA Public
Fri, Sep 1247.08AA PublicRockmart93.6%34 - 727Union CountyAA Public
Fri, Sep 1247.00A Division IIEmanuel County Institute55.5%21 - 201Jenkins CountyA Division II
Fri, Sep 1246.54AAA PublicPickens80.0%27 - 1413White CountyAAA Public
Fri, Sep 1245.34AAAAAANorth Atlanta92.1%33 - 726Forsyth CentralAAAAAA
Fri, Sep 1245.17AAAAAHabersham Central81.9%27 - 1314LoganvilleAAAAA
Thu, Sep 1145.10A Division IIManchester82.8%27 - 1215SpencerAA Public
Fri, Sep 1244.89AAAAALakeside (Evans)69.1%24 - 168South EffinghamAAAAA
Fri, Sep 1244.74A Division I PublicJasper County50.3%19 - 181JacksonAA Public
Fri, Sep 1244.69AAA PublicStephenson95.8%33 - 033Mount Zion (Jonesboro)AAA Public
Fri, Sep 1244.53AAA PublicWestside (Augusta)79.6%24 - 1212HephzibahAAA Public
Fri, Sep 1244.32A Division IIWilcox County69.4%24 - 168Turner CountyA Division II
Fri, Sep 1244.24AAA PublicCedar Grove93.0%33 - 726Mount Paran ChristianSmaller Private
Fri, Sep 1243.98AA PublicMorgan County96.1%35 - 332Cedar ShoalsAAAA
Fri, Sep 1243.91AAA PublicNorth Clayton63.3%23 - 185Mundy's MillAAAA
Fri, Sep 1243.89AAA PublicRichmond Academy53.0%22 - 211HowardAAA Public
Fri, Sep 1243.77AAAAMaynard Jackson86.0%28 - 1018M.L. KingAAAA
Fri, Sep 1243.64A Division IIClinch County88.0%28 - 919Mitchell CountyA Division II
Fri, Sep 1243.57AA PublicLaney86.2%28 - 1216Greene CountyA Division II
Fri, Sep 1243.49AAAAAAPaulding County61.7%23 - 194South CobbAAAAAA
Fri, Sep 1242.32A Division IISeminole County72.4%24 - 1410PelhamA Division II
Fri, Sep 1241.70A Division I PublicDodge County80.9%27 - 1314VidaliaA Division I Public
Fri, Sep 1241.53AAAAADecatur86.5%28 - 1216ChambleeAAAAA
Fri, Sep 1241.52Smaller PrivateLandmark Christian64.1%20 - 146South AtlantaAA Public
Fri, Sep 1241.51AAAAAHughes99.9%49 - 049BannekerAAAAA
Fri, Sep 1241.14AAAAAMcIntosh78.4%26 - 1313MorrowAAAAA
Fri, Sep 1241.06AAAAAAPeachtree Ridge97.0%36 - 036MeadowcreekAAAAAA
Fri, Sep 1240.61AAAAStockbridge97.6%36 - 036McDonoughAAAA
Fri, Sep 1240.62AAAAAWinder-Barrow73.4%28 - 1810ApalacheeAAAAA
Fri, Sep 1240.57GIAA AAAA-AAAStratford Academy74.5%27 - 1512Frederica AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1240.04GIAA AAAA-AAABrookstone88.6%31 - 1318Southwest Georgia AcademyGIAA AA-A
Thu, Sep 1139.70AAA PublicJenkins93.8%34 - 628BeachAAA Public
Fri, Sep 1239.46A Division IITrion79.8%25 - 1213LaFayetteAAA Public
Fri, Sep 1239.27AAAACentennial87.0%31 - 1417ChattahoocheeAAAAA
Fri, Sep 1239.07A Division I PublicDublin95.4%34 - 034East LaurensA Division I Public
Fri, Sep 1238.99AAAAJones County96.1%34 - 034Union GroveAAAA
Fri, Sep 1238.71AA PublicSonoraville83.8%29 - 1415Coahulla CreekAA Public
Fri, Sep 1238.36Smaller PrivatePrince Avenue Christian99.1%42 - 042Johns CreekAAAAA
Fri, Sep 1237.82A Division IIEarly County90.3%29 - 722Miller CountyA Division II
Fri, Sep 1237.73A Division IIIrwin County90.8%29 - 722Dooly CountyA Division II
Fri, Sep 1237.73GIAA AAAA-AAAWestfield School64.9%23 - 176Tiftarea AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1237.69AAAAAAParkview98.0%39 - 039BerkmarAAAAAA
Thu, Sep 1137.61AAAASt. Pius X93.9%30 - 030Druid HillsAAAA
Fri, Sep 1237.37Smaller PrivateChristian Heritage73.0%26 - 1412Dade CountyA Division I Public
Fri, Sep 1237.00AA PublicHapeville Charter96.2%33 - 033Heritage (Conyers)AAAAAA
Fri, Sep 1236.78A Division IIHawkinsville73.9%24 - 1410RutlandAA Public
Fri, Sep 1235.84A Division IIBryan County65.2%24 - 195PortalA Division II
Fri, Sep 1235.31AAAAAAHillgrove99.2%38 - 038OsborneAAAAAA
Fri, Sep 1235.26A Division IIJohnson County83.9%28 - 1315TreutlenA Division II
Fri, Sep 1234.30AAA PublicSoutheast Bulloch93.0%28 - 028Johnson (Savannah)AAA Public
Fri, Sep 1232.70GIAA AAAA-AAACalvary Christian58.2%19 - 145Flint River AcademyGIAA AA-A
Fri, Sep 1232.66AAA PublicCherokee Bluff97.1%35 - 035Banks CountyA Division I Public
Fri, Sep 1232.10A Division IIWheeler County76.6%27 - 1512Atkinson CountyA Division II
Fri, Sep 1230.78A Division IIMacon County83.5%32 - 1715Crawford CountyA Division II
Fri, Sep 1230.64AAA PublicLaGrange99.3%42 - 042Fayette CountyAAA Public
Fri, Sep 1229.94GIAA AAAA-AAAFirst Presbyterian94.5%34 - 628Pinewood ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1229.89AAA PublicRiverdale62.9%21 - 165RedanAA Public
Fri, Sep 1229.60GIAA AAAA-AAAStrong Rock Christian70.9%28 - 208Tattnall SquareGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1229.31A Division I PublicBacon County89.0%28 - 721Lanier CountyA Division II
Fri, Sep 1229.21AA PublicNorth Murray95.7%33 - 033Murray CountyAA Public
Fri, Sep 1228.40A Division I PublicACE Charter94.0%34 - 727Wilkinson CountyA Division II
Fri, Sep 1227.91A Division I PublicMount Bethel Christian87.1%26 - 323GreenvilleA Division II
Fri, Sep 1226.77A Division I PublicGordon Central56.1%23 - 212ChattoogaA Division I Public
Fri, Sep 1226.72Smaller PrivateCalvary Day99.7%45 - 045Windsor ForestAAA Public
Fri, Sep 1226.68AA PublicKIPP Atlanta Collegiate92.9%29 - 029WashingtonAA Public
Fri, Sep 1226.61A Division IIWarren County71.0%24 - 1410Hancock CentralA Division II
Thu, Sep 1126.47AAAADrew60.1%20 - 155MidtownAAAA
Fri, Sep 1225.88GIAA AA-ABriarwood Academy78.8%27 - 1413Robert Toombs AcademyGIAA AA-A
Fri, Sep 1225.77A Division I PublicFannin County96.3%36 - 630CoosaA Division I Public
Fri, Sep 1225.61AAAASouthwest DeKalb98.0%35 - 035North SpringsAAAA
Thu, Sep 1125.19AA PublicShaw83.6%26 - 719HardawayAA Public
Fri, Sep 1224.47A Division IITaylor County77.8%28 - 1612Montgomery CountyA Division II
Fri, Sep 1224.42AAA PublicWest Laurens98.2%36 - 036Cross CreekAAA Public
Fri, Sep 1224.10A Division IIMcIntosh County Academy88.7%28 - 721ClaxtonA Division II
Fri, Sep 1223.95GIAA AA-AEdmund Burke Academy81.2%24 - 816Glascock CountyA Division II
Fri, Sep 1223.79AAAAMarist99.9%46 - 046NorthviewAAAA
Fri, Sep 1223.34AAAACreekside100.0%49 - 049Forest ParkAAAA
Fri, Sep 1223.13A Division IISchley County94.1%34 - 628Chattahoochee CountyA Division II
Fri, Sep 1223.07GIAA AAAA-AAAGeorge Walton Academy90.4%30 - 723Lakeview AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1222.60GIAA AA-ASouthland Academy76.9%28 - 1513Brookwood SchoolGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1221.90A Division IIWashington-Wilkes80.1%27 - 1314ButlerAA Public
Fri, Sep 1221.04AAA PublicIslands51.7%28 - 271GrovesAAA Public
Fri, Sep 1219.95GIAA AAAA-AAARiverside Prep72.9%24 - 1410Athens ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1219.83GIAA AA-AGatewood School58.6%26 - 215Mount de SalesGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1219.69GIAA AAAA-AAABethlehem Christian82.7%28 - 1414King's AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1219.25A Division I PublicGordon Lee96.6%34 - 034ArmucheeA Division I Public
Fri, Sep 1218.67AA PublicSumter County99.1%38 - 038KendrickAA Public
Fri, Sep 1218.57GIAA AAAA-AAALoganville Christian80.3%25 - 1213Piedmont AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 1217.43AAA PublicNorthwest Whitfield98.4%35 - 035Southeast WhitfieldAAAA
Fri, Sep 1214.78GAPPS AACreekside Christian83.9%26 - 719Georgia Military PrepA Division II
Fri, Sep 1212.27AA PublicMiller Grove98.2%41 - 041Stone MountainAAA Public
Fri, Sep 1210.95A Division IIMetter99.3%36 - 036SavannahA Division II
Fri, Sep 129.46A Division IIRandolph-Clay90.2%27 - 027Calhoun CountyA Division II
Fri, Sep 129.29GIAA AAAA-AAASt. Andrew's School58.4%28 - 262Augusta PrepGIAA AA-A
Fri, Sep 129.14A Division IITwiggs County56.0%27 - 243JoseyAA Public
Fri, Sep 128.11A Division IILake Oconee Academy94.3%28 - 028Glenn HillsAA Public
Fri, Sep 128.08GIAA AA-ABrentwood School98.9%42 - 042Thomas JeffersonGIAA AA-A
Thu, Sep 117.99AAAATucker99.5%43 - 043ClarkstonAAAA
Fri, Sep 127.79GAPPS AACherokee Christian66.7%21 - 147Rock Springs ChristianGIAA AA-A
Fri, Sep 126.86Smaller PrivateMount Vernon98.2%35 - 035B.E.S.T. AcademyA Division I Public
Fri, Sep 121.11A Division IIMount Zion (Carroll)99.1%35 - 035Baconton CharterA Division II
Fri, Sep 12-2.24GIAA AA-ATrinity Christian (Dublin)98.5%34 - 034Windsor AcademyGIAA AA-A
Fri, Sep 12-5.11Smaller PrivateWalker91.6%34 - 1321Heritage (Newnan)GIAA AA-A
Fri, Sep 12-5.44AA PublicColumbus99.2%42 - 042JordanAA Public
Fri, Sep 12-15.89GIAA AAAA-AAATerrell Academy99.5%44 - 044Pataula CharterA Division II

