Which teams are favorites in Georgia HS football Week 5 | Maxwell projections

AJC Varsity Fellowship Christian is a narrow favorite over Savannah Christian in a key private school game.
Creekview won at Lassiter on Friday, Sept. 5, 2025, and the Grizzlies will be a heavy favorite to beat Riverwood on Friday, according to the Maxwell projections. (Oscar Guevara Saenz for The Atlanta Journal-Constitution)
By Loren Maxwell 39 minutes ago
These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Sep 12 94.51 AAAAAA Buford 85.2% 28 - 13 15 Douglas County AAAAAA
Fri, Sep 12 92.66 AAAAAA Carrollton 67.2% 27 - 20 7 Gainesville AAAAA
Fri, Sep 12 90.32 AAAAA Milton 74.7% 20 - 7 13 Blessed Trinity AAAA
Fri, Sep 12 87.65 AAA Public Jefferson 50.8% 20 - 19 1 North Oconee AAAA
Fri, Sep 12 87.02 AAAAA Lee County 60.5% 27 - 21 6 Colquitt County AAAAAA
Fri, Sep 12 81.09 AAAAA Roswell 77.1% 31 - 21 10 Westlake AAAAAA
Fri, Sep 12 78.97 AAAAAA North Gwinnett 81.6% 21 - 6 15 Brookwood AAAAAA
Fri, Sep 12 77.00 AAAAA Sequoyah 79.8% 28 - 14 14 Sprayberry AAAAA
Fri, Sep 12 75.51 AAAAAA Lowndes 69.9% 28 - 21 7 Kell AAAA
Fri, Sep 12 72.40 AAAAAA Valdosta 79.0% 27 - 14 13 South Gwinnett AAAAAA
Fri, Sep 12 72.29 AAAAA Rome 76.5% 29 - 20 9 East Paulding AAAAA
Fri, Sep 12 71.56 AAAAAA West Forsyth 56.9% 23 - 21 2 Lambert AAAAAA
Fri, Sep 12 71.04 AAAAA Houston County 87.6% 35 - 18 17 Tift County AAAAAA
Fri, Sep 12 70.85 AAA Public Calhoun 77.7% 28 - 16 12 Cambridge AAAA
Fri, Sep 12 69.18 Smaller Private Fellowship Christian 54.5% 21 - 20 1 Savannah Christian Smaller Private
Fri, Sep 12 67.91 AAA Public Sandy Creek 79.4% 24 - 12 12 Upson-Lee AAA Public
Fri, Sep 12 65.63 AAAAA Newnan 71.5% 26 - 16 10 Northgate AAAAA
Fri, Sep 12 65.27 AAAAAA McEachern 92.4% 29 - 0 29 Campbell AAAAAA
Fri, Sep 12 64.70 AAAAA Lanier 73.9% 27 - 17 10 Dacula AAAAAA
Fri, Sep 12 64.53 AAAAAA Walton 90.1% 34 - 14 20 Wheeler AAAAAA
Fri, Sep 12 62.98 AAAAAA North Paulding 86.8% 35 - 17 18 Cherokee AAAAAA
Fri, Sep 12 62.85 AAAA Perry 84.2% 26 - 7 19 Veterans AAAAA
Sat, Sep 13 62.79 AAA Public Troup 85.2% 29 - 14 15 Mary Persons AAA Public
Fri, Sep 12 62.68 AAAAA Lovejoy 72.7% 26 - 14 12 Dutchtown AAAAA
Fri, Sep 12 62.34 A Division I Public Fitzgerald 76.9% 24 - 13 11 Brooks County A Division II
Fri, Sep 12 61.99 AAAAAA Norcross 91.0% 32 - 10 22 Duluth AAAAAA
Fri, Sep 12 61.98 AAA Public Cairo 51.6% 20 - 19 1 Cook AA Public
Fri, Sep 12 61.78 A Division I Public Swainsboro 76.7% 27 - 14 13 Thomson AA Public
Fri, Sep 12 61.37 AAAA Locust Grove 61.3% 21 - 18 3 Hampton AAAA
Fri, Sep 12 60.48 AAAAA Jackson County 78.4% 27 - 14 13 Madison County AAAA
Fri, Sep 12 59.98 AAAA Ola 71.3% 25 - 15 10 Eagle's Landing AAAA
Fri, Sep 12 59.69 AAA Public Oconee County 69.1% 21 - 14 7 Stephens County AA Public
Fri, Sep 12 59.40 AAA Public Baldwin 57.5% 21 - 17 4 Harlem AAA Public
Fri, Sep 12 59.08 AA Public Burke County 66.5% 22 - 16 6 Northside (Warner Robins) AAAAA
Fri, Sep 12 58.69 AAAAAA North Forsyth 73.3% 26 - 14 12 South Forsyth AAAAAA
Thu, Sep 11 58.51 AA Public Pierce County 87.3% 28 - 9 19 New Hampstead AAAA
Fri, Sep 12 58.06 AAAAA Thomas County Central 98.8% 41 - 0 41 Bainbridge AAA Public
Fri, Sep 12 57.95 Smaller Private Greater Atlanta Christian 61.5% 24 - 20 4 Lumpkin County AAA Public
Fri, Sep 12 57.79 AAAA Cass 85.2% 29 - 14 15 Hiram AAAA
Thu, Sep 11 57.65 AA Public Callaway 80.5% 26 - 13 13 Columbia AA Public
Fri, Sep 12 57.64 AAAAA Glynn Academy 51.4% 21 - 21 0 Statesboro AAAAA
Fri, Sep 12 57.28 AAA Public Spalding 55.5% 21 - 20 1 Trinity Christian (Sharpsburg) Smaller Private
Fri, Sep 12 57.24 A Division II Bowdon 76.8% 28 - 17 11 Heard County A Division I Public
Fri, Sep 12 57.13 AAAAAA Denmark 86.4% 27 - 7 20 Alpharetta AAAAAA
Fri, Sep 12 56.34 AAAAA Brunswick 91.8% 31 - 7 24 Evans AAAAA
Fri, Sep 12 56.04 AAAA Starr's Mill 70.2% 22 - 14 8 Luella AAA Public
Fri, Sep 12 55.76 AAAA Cedartown 50.0% 21 - 21 0 Allatoona AAAA
Fri, Sep 12 55.53 AA Public Ringgold 67.0% 27 - 20 7 North Cobb Christian Smaller Private
Fri, Sep 12 55.42 AAAA Westminster (Atlanta) 68.1% 24 - 17 7 Gilmer AAA Public
Fri, Sep 12 55.36 A Division II Lincoln County 67.1% 24 - 17 7 Elbert County A Division I Public
Fri, Sep 12 54.64 AAAAA New Manchester 51.8% 20 - 20 0 Kennesaw Mountain AAAAA
Fri, Sep 12 54.10 AAAAA Woodward Academy 96.4% 31 - 0 31 Shiloh AAAAA
Fri, Sep 12 53.32 AA Public Carver (Columbus) 94.8% 34 - 6 28 Northside (Columbus) AAAA
Fri, Sep 12 53.09 AAAAA Woodstock 76.2% 28 - 18 10 Lassiter AAAAA
Fri, Sep 12 53.04 A Division I Public Rabun County 79.9% 28 - 14 14 Bremen A Division I Public
Fri, Sep 12 52.53 AAA Public Monroe Area 85.8% 27 - 7 20 Walnut Grove AAAA
Fri, Sep 12 52.36 AAAA Mays 76.1% 21 - 10 11 Pace Academy AAAA
Fri, Sep 12 52.30 AA Public Crisp County 59.6% 20 - 15 5 Dougherty AAA Public
Fri, Sep 12 52.25 AAAAA Villa Rica 69.2% 24 - 17 7 Alexander AAAAA
Fri, Sep 12 51.63 AAAAAA Harrison 96.1% 34 - 0 34 Pebblebrook AAAAAA
Fri, Sep 12 51.49 AAAAAA Richmond Hill 94.0% 31 - 0 31 Wayne County AAAA
Fri, Sep 12 51.41 AAA Public Westover 79.4% 28 - 14 14 Griffin AAAA
Fri, Sep 12 50.20 AAAAA Effingham County 87.2% 33 - 14 19 Bradwell Institute AAAAA
Fri, Sep 12 49.27 AAAAA South Paulding 79.3% 28 - 17 11 Lithia Springs AAAAA
Fri, Sep 12 49.19 AAAAAA Central Gwinnett 56.5% 18 - 14 4 Chapel Hill AAAAAA
Fri, Sep 12 48.90 AAAA Cartersville 99.1% 45 - 3 42 Dalton AAAA
Fri, Sep 12 48.71 AAA Public Long County 56.0% 21 - 19 2 Liberty County AAA Public
Fri, Sep 12 48.13 Smaller Private Whitefield Academy 78.0% 28 - 17 11 Darlington Smaller Private
Fri, Sep 12 48.07 AAAAA Creekview 83.0% 26 - 8 18 Riverwood AAAAA
Fri, Sep 12 48.03 GIAA AAAA-AAA John Milledge Academy 52.6% 21 - 20 1 Bulloch Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 47.80 AAAAA River Ridge 92.4% 29 - 0 29 Pope AAAAA
Fri, Sep 12 47.77 AAAAA Dunwoody 62.8% 21 - 17 4 Tri-Cities AAAAA
Fri, Sep 12 47.59 AAAAA Lakeside (Atlanta) 54.8% 23 - 21 2 Arabia Mountain AAAAA
Fri, Sep 12 47.45 AAAA Woodland (Stockbridge) 66.5% 24 - 17 7 Eagle's Landing Christian AAAA
Fri, Sep 12 47.21 A Division I Public Toombs County 93.5% 35 - 13 22 Charlton County A Division II
Fri, Sep 12 47.16 AAA Public North Hall 88.7% 33 - 14 19 Chestatee AAA Public
Fri, Sep 12 47.08 AA Public Rockmart 93.6% 34 - 7 27 Union County AA Public
Fri, Sep 12 47.00 A Division II Emanuel County Institute 55.5% 21 - 20 1 Jenkins County A Division II
Fri, Sep 12 46.54 AAA Public Pickens 80.0% 27 - 14 13 White County AAA Public
Fri, Sep 12 45.34 AAAAAA North Atlanta 92.1% 33 - 7 26 Forsyth Central AAAAAA
Fri, Sep 12 45.17 AAAAA Habersham Central 81.9% 27 - 13 14 Loganville AAAAA
Thu, Sep 11 45.10 A Division II Manchester 82.8% 27 - 12 15 Spencer AA Public
Fri, Sep 12 44.89 AAAAA Lakeside (Evans) 69.1% 24 - 16 8 South Effingham AAAAA
Fri, Sep 12 44.74 A Division I Public Jasper County 50.3% 19 - 18 1 Jackson AA Public
Fri, Sep 12 44.69 AAA Public Stephenson 95.8% 33 - 0 33 Mount Zion (Jonesboro) AAA Public
Fri, Sep 12 44.53 AAA Public Westside (Augusta) 79.6% 24 - 12 12 Hephzibah AAA Public
Fri, Sep 12 44.32 A Division II Wilcox County 69.4% 24 - 16 8 Turner County A Division II
Fri, Sep 12 44.24 AAA Public Cedar Grove 93.0% 33 - 7 26 Mount Paran Christian Smaller Private
Fri, Sep 12 43.98 AA Public Morgan County 96.1% 35 - 3 32 Cedar Shoals AAAA
Fri, Sep 12 43.91 AAA Public North Clayton 63.3% 23 - 18 5 Mundy's Mill AAAA
Fri, Sep 12 43.89 AAA Public Richmond Academy 53.0% 22 - 21 1 Howard AAA Public
Fri, Sep 12 43.77 AAAA Maynard Jackson 86.0% 28 - 10 18 M.L. King AAAA
Fri, Sep 12 43.64 A Division II Clinch County 88.0% 28 - 9 19 Mitchell County A Division II
Fri, Sep 12 43.57 AA Public Laney 86.2% 28 - 12 16 Greene County A Division II
Fri, Sep 12 43.49 AAAAAA Paulding County 61.7% 23 - 19 4 South Cobb AAAAAA
Fri, Sep 12 42.32 A Division II Seminole County 72.4% 24 - 14 10 Pelham A Division II
Fri, Sep 12 41.70 A Division I Public Dodge County 80.9% 27 - 13 14 Vidalia A Division I Public
Fri, Sep 12 41.53 AAAAA Decatur 86.5% 28 - 12 16 Chamblee AAAAA
Fri, Sep 12 41.52 Smaller Private Landmark Christian 64.1% 20 - 14 6 South Atlanta AA Public
Fri, Sep 12 41.51 AAAAA Hughes 99.9% 49 - 0 49 Banneker AAAAA
Fri, Sep 12 41.14 AAAAA McIntosh 78.4% 26 - 13 13 Morrow AAAAA
Fri, Sep 12 41.06 AAAAAA Peachtree Ridge 97.0% 36 - 0 36 Meadowcreek AAAAAA
Fri, Sep 12 40.61 AAAA Stockbridge 97.6% 36 - 0 36 McDonough AAAA
Fri, Sep 12 40.62 AAAAA Winder-Barrow 73.4% 28 - 18 10 Apalachee AAAAA
Fri, Sep 12 40.57 GIAA AAAA-AAA Stratford Academy 74.5% 27 - 15 12 Frederica Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 40.04 GIAA AAAA-AAA Brookstone 88.6% 31 - 13 18 Southwest Georgia Academy GIAA AA-A
Thu, Sep 11 39.70 AAA Public Jenkins 93.8% 34 - 6 28 Beach AAA Public
Fri, Sep 12 39.46 A Division II Trion 79.8% 25 - 12 13 LaFayette AAA Public
Fri, Sep 12 39.27 AAAA Centennial 87.0% 31 - 14 17 Chattahoochee AAAAA
Fri, Sep 12 39.07 A Division I Public Dublin 95.4% 34 - 0 34 East Laurens A Division I Public
Fri, Sep 12 38.99 AAAA Jones County 96.1% 34 - 0 34 Union Grove AAAA
Fri, Sep 12 38.71 AA Public Sonoraville 83.8% 29 - 14 15 Coahulla Creek AA Public
Fri, Sep 12 38.36 Smaller Private Prince Avenue Christian 99.1% 42 - 0 42 Johns Creek AAAAA
Fri, Sep 12 37.82 A Division II Early County 90.3% 29 - 7 22 Miller County A Division II
Fri, Sep 12 37.73 A Division II Irwin County 90.8% 29 - 7 22 Dooly County A Division II
Fri, Sep 12 37.73 GIAA AAAA-AAA Westfield School 64.9% 23 - 17 6 Tiftarea Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 37.69 AAAAAA Parkview 98.0% 39 - 0 39 Berkmar AAAAAA
Thu, Sep 11 37.61 AAAA St. Pius X 93.9% 30 - 0 30 Druid Hills AAAA
Fri, Sep 12 37.37 Smaller Private Christian Heritage 73.0% 26 - 14 12 Dade County A Division I Public
Fri, Sep 12 37.00 AA Public Hapeville Charter 96.2% 33 - 0 33 Heritage (Conyers) AAAAAA
Fri, Sep 12 36.78 A Division II Hawkinsville 73.9% 24 - 14 10 Rutland AA Public
Fri, Sep 12 35.84 A Division II Bryan County 65.2% 24 - 19 5 Portal A Division II
Fri, Sep 12 35.31 AAAAAA Hillgrove 99.2% 38 - 0 38 Osborne AAAAAA
Fri, Sep 12 35.26 A Division II Johnson County 83.9% 28 - 13 15 Treutlen A Division II
Fri, Sep 12 34.30 AAA Public Southeast Bulloch 93.0% 28 - 0 28 Johnson (Savannah) AAA Public
Fri, Sep 12 32.70 GIAA AAAA-AAA Calvary Christian 58.2% 19 - 14 5 Flint River Academy GIAA AA-A
Fri, Sep 12 32.66 AAA Public Cherokee Bluff 97.1% 35 - 0 35 Banks County A Division I Public
Fri, Sep 12 32.10 A Division II Wheeler County 76.6% 27 - 15 12 Atkinson County A Division II
Fri, Sep 12 30.78 A Division II Macon County 83.5% 32 - 17 15 Crawford County A Division II
Fri, Sep 12 30.64 AAA Public LaGrange 99.3% 42 - 0 42 Fayette County AAA Public
Fri, Sep 12 29.94 GIAA AAAA-AAA First Presbyterian 94.5% 34 - 6 28 Pinewood Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 29.89 AAA Public Riverdale 62.9% 21 - 16 5 Redan AA Public
Fri, Sep 12 29.60 GIAA AAAA-AAA Strong Rock Christian 70.9% 28 - 20 8 Tattnall Square GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 29.31 A Division I Public Bacon County 89.0% 28 - 7 21 Lanier County A Division II
Fri, Sep 12 29.21 AA Public North Murray 95.7% 33 - 0 33 Murray County AA Public
Fri, Sep 12 28.40 A Division I Public ACE Charter 94.0% 34 - 7 27 Wilkinson County A Division II
Fri, Sep 12 27.91 A Division I Public Mount Bethel Christian 87.1% 26 - 3 23 Greenville A Division II
Fri, Sep 12 26.77 A Division I Public Gordon Central 56.1% 23 - 21 2 Chattooga A Division I Public
Fri, Sep 12 26.72 Smaller Private Calvary Day 99.7% 45 - 0 45 Windsor Forest AAA Public
Fri, Sep 12 26.68 AA Public KIPP Atlanta Collegiate 92.9% 29 - 0 29 Washington AA Public
Fri, Sep 12 26.61 A Division II Warren County 71.0% 24 - 14 10 Hancock Central A Division II
Thu, Sep 11 26.47 AAAA Drew 60.1% 20 - 15 5 Midtown AAAA
Fri, Sep 12 25.88 GIAA AA-A Briarwood Academy 78.8% 27 - 14 13 Robert Toombs Academy GIAA AA-A
Fri, Sep 12 25.77 A Division I Public Fannin County 96.3% 36 - 6 30 Coosa A Division I Public
Fri, Sep 12 25.61 AAAA Southwest DeKalb 98.0% 35 - 0 35 North Springs AAAA
Thu, Sep 11 25.19 AA Public Shaw 83.6% 26 - 7 19 Hardaway AA Public
Fri, Sep 12 24.47 A Division II Taylor County 77.8% 28 - 16 12 Montgomery County A Division II
Fri, Sep 12 24.42 AAA Public West Laurens 98.2% 36 - 0 36 Cross Creek AAA Public
Fri, Sep 12 24.10 A Division II McIntosh County Academy 88.7% 28 - 7 21 Claxton A Division II
Fri, Sep 12 23.95 GIAA AA-A Edmund Burke Academy 81.2% 24 - 8 16 Glascock County A Division II
Fri, Sep 12 23.79 AAAA Marist 99.9% 46 - 0 46 Northview AAAA
Fri, Sep 12 23.34 AAAA Creekside 100.0% 49 - 0 49 Forest Park AAAA
Fri, Sep 12 23.13 A Division II Schley County 94.1% 34 - 6 28 Chattahoochee County A Division II
Fri, Sep 12 23.07 GIAA AAAA-AAA George Walton Academy 90.4% 30 - 7 23 Lakeview Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 22.60 GIAA AA-A Southland Academy 76.9% 28 - 15 13 Brookwood School GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 21.90 A Division II Washington-Wilkes 80.1% 27 - 13 14 Butler AA Public
Fri, Sep 12 21.04 AAA Public Islands 51.7% 28 - 27 1 Groves AAA Public
Fri, Sep 12 19.95 GIAA AAAA-AAA Riverside Prep 72.9% 24 - 14 10 Athens Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 19.83 GIAA AA-A Gatewood School 58.6% 26 - 21 5 Mount de Sales GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 19.69 GIAA AAAA-AAA Bethlehem Christian 82.7% 28 - 14 14 King's Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 19.25 A Division I Public Gordon Lee 96.6% 34 - 0 34 Armuchee A Division I Public
Fri, Sep 12 18.67 AA Public Sumter County 99.1% 38 - 0 38 Kendrick AA Public
Fri, Sep 12 18.57 GIAA AAAA-AAA Loganville Christian 80.3% 25 - 12 13 Piedmont Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Sep 12 17.43 AAA Public Northwest Whitfield 98.4% 35 - 0 35 Southeast Whitfield AAAA
Fri, Sep 12 14.78 GAPPS AA Creekside Christian 83.9% 26 - 7 19 Georgia Military Prep A Division II
Fri, Sep 12 12.27 AA Public Miller Grove 98.2% 41 - 0 41 Stone Mountain AAA Public
Fri, Sep 12 10.95 A Division II Metter 99.3% 36 - 0 36 Savannah A Division II
Fri, Sep 12 9.46 A Division II Randolph-Clay 90.2% 27 - 0 27 Calhoun County A Division II
Fri, Sep 12 9.29 GIAA AAAA-AAA St. Andrew's School 58.4% 28 - 26 2 Augusta Prep GIAA AA-A
Fri, Sep 12 9.14 A Division II Twiggs County 56.0% 27 - 24 3 Josey AA Public
Fri, Sep 12 8.11 A Division II Lake Oconee Academy 94.3% 28 - 0 28 Glenn Hills AA Public
Fri, Sep 12 8.08 GIAA AA-A Brentwood School 98.9% 42 - 0 42 Thomas Jefferson GIAA AA-A
Thu, Sep 11 7.99 AAAA Tucker 99.5% 43 - 0 43 Clarkston AAAA
Fri, Sep 12 7.79 GAPPS AA Cherokee Christian 66.7% 21 - 14 7 Rock Springs Christian GIAA AA-A
Fri, Sep 12 6.86 Smaller Private Mount Vernon 98.2% 35 - 0 35 B.E.S.T. Academy A Division I Public
Fri, Sep 12 1.11 A Division II Mount Zion (Carroll) 99.1% 35 - 0 35 Baconton Charter A Division II
Fri, Sep 12 -2.24 GIAA AA-A Trinity Christian (Dublin) 98.5% 34 - 0 34 Windsor Academy GIAA AA-A
Fri, Sep 12 -5.11 Smaller Private Walker 91.6% 34 - 13 21 Heritage (Newnan) GIAA AA-A
Fri, Sep 12 -5.44 AA Public Columbus 99.2% 42 - 0 42 Jordan AA Public
Fri, Sep 12 -15.89 GIAA AAAA-AAA Terrell Academy 99.5% 44 - 0 44 Pataula Charter A Division II