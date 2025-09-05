AJC Varsity

Newnan quarterback, receiver top yardage leaderboards after Week 3

North Cobb Christian’s Cooper Bazarsky and Brodie Campbell and John Matthews of Newnan are the GHSA’s leading rusher, passer and receiver during Week 3. (Jason Getz/AJC)
North Cobb Christian’s Cooper Bazarsky and Brodie Campbell and John Matthews of Newnan are the GHSA’s leading rusher, passer and receiver during Week 3. (Jason Getz/AJC)
By
1 hour ago

North Cobb Christian’s Cooper Bazarsky and Newnan’s Brodie Campbell and John Matthews are the GHSA’s leading rusher, passer and receiver after three weeks of the regular season. All three play for 3-0 teams.

Bazarsky has rushed for at least 150 yards in each of his games for a total of 662. Some small schools are interested in him, but he has no offers.

“Team leader and captain,” North Cobb Christian coach Matt Jones said. “Great runner but catches the ball equally as well out of the backfield. Incredible young man.”

Newnan’s quarterback-wide receiver pair got most of their yards in a single game, a 60-56 victory over East Coweta on Aug. 22, when Campbell passed for 516 yards and Matthews had 257 receiving yards.

Campbell, a junior, has 929 passing yards on the season. He has offers from Georgia State and Troy. Matthews, a sophomore with 423 receiving yards, has a half-dozen offers, one from Georgia.

Newnan coach Chip Walker called Campbell the best quarterback that he has coached.

“What separates him from most other quarterbacks is his attention to detail in studying film and his dedication to his craft,” Walker said. “Matthews is a wide receiver that combines great route running, hands and big-play capability.”

GHSA leaders

Rushing

622 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian [Class 2A leader]

551 - Amari Latimer, Sandy Creek [Class 3A leader]

528 - Christian Monfort, Morgan County

503 - Zay Prince, Athens Academy [Class A Division I leader]

501 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [Class 5A leader]

499 - Jayden Johnson, Stephenson

494 - Moonie Gipson, Kell [Class 4A leader]

491 - Will Rajecki, Sequoyah

489 - Gene Watson, Berrien

489 - Kamari Holloman, Tift County [Class 6A leader]

476 - Jayde Beasley, Mill Creek

475 - Keyuntae Phillips, McNair

468 - Brayden Rogers, Woodland (Stockbridge)

464 - Donnie Warren, Habersham Central

463 - Devon Caldwell, Hebron Christian

461 - Greg Kendrick, Wheeler

460 - Kevin Hartsfield, Newton

459 - Khemp Boyd, Haralson County

458 - Henry Pullen, McEachern

457 - Hudson Hulett, North Murray

457 - Derrick Lane, Grovetown

445 - Christian Kinlaw, New Hampstead

438 - Serjoe Jones, Temple

433 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

431 - Earnest McIntosh, MCA [Class A Division II leader]

421 - C.J. Anderson, Crawford County

416 - Woody Schettini, Northgate

416 - Chance Ross, Jasper County

414 - Mason Woods, Lowndes

411 - Deron Foster, Valdosta

401 - Kamauri Johnson, Seminole County

400 - Gary Walker, Creekside

392 - Ced Kelley, Creekside

390 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

389 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

388 - Nigel Newkirk, Gainesville

387 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

381 - Andrew Davis, West Forsyth

379 - Zandon Mullins, Parkview

375 - Jakeyveon Parker, Macon County

374 - C.J. McAdoo, Wilcox County

373 - Martin McDonald, Hawkinsville

373 - Jitt Carr, Monroe Area

371 - Kentavius Debruce, Coffee

371 - Wesley Dinkins, Savannah Christian

367 - Omari Wilson, Charlton County

364 - Brooks Malone, Cambridge

362 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

362 - Andre Gianopolous, New Manchester

354 - Colin Anderson, Houston County

354 - Jakobe Dorsey, Cedartown

353 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

351 - Brandon Hamilton, Cherokee

351 - Brycen Morris-Martinez, North Paulding

348 - Nolan Matthews, Lumpkin County

347 - Tre Rogers, Tattnall County

343 - Marquis Fennell, Valdosta

336 - Jamarcus Harrison, East Hall

336 - Jeremiah Frost, Ringgold

335 - Elijah Brown, Liberty County

333 - Tayshaun Franklin, Ware County

332 - Devion Richardson, Glascock County

319 - Kaden Chester, Worth County

318 - Drew Richardson, East Jackson

317 - Griffin Harper, Flowery Branch

308 - James Skelly, North Paulding

307 - LaVasco Williams, Kendrick

306 - Antwan Williams, Camden County

305 - Shamari King, Johnson (Savannah)

304 - Camden Cox, River Ridge

303 - Lukas Pruitt, East Hall

302 - Marquel Deering, Greenville

301 - Kalil Charles, Cass

300 - Tyler Foreman, Emanuel County Institute

Passing

928 - Brodie Campbell, Newnan [Class 5A leader]

891 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]

766 - Davin Lemire, Campbell [Class 6A leader]

762 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) [Class 3A leader]

756 - Aiden Watson, Harrison

729 - Jayden McCullough, North Cobb Christian [Class 2A leader]

720 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

706 - Ryan Maxwell, Houston County

685 - Cannon Robinson, Westlake

685 - Brody Fleming, Bleckley County [Class A Division I leader]

678 - Thomas Winston IV, Miller Grove

658 - Mitch Seaman, Lassiter

646 - Chase Rhoads, East Forsyth

638 - Graham Burmeister, Woodstock

635 - Charlie Baxter, Christian Heritage

621 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

620 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

614 - Zeke Douglass, Etowah

609 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

595 - Linc Allen, Trion [Class A Division II leader]

590 - Christion Peacock, Walton

587 - Kharim Hughley, Gainesville

586 - Weston Goodman, North Atlanta

574 - William Jackson, Camden County

572 - Kaiden Williams, Ridgeland

570 - Turner Stevenson, Aquinas

566 - A.J. Glover, Charlton County

565 - C.J. Cypher, Carrollton

552 - Payton Shaw, Eastside

546 - Lyndon Worthy, Worth County

545 - Brodie McWhorter, Cass

530 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

529 - Tyler Niehr, North Paulding

528 - R.J. Knapp III, Jackson County

527 - Nate Russell, Cartersville

517 - Brody Baker, Elbert County

514 - Joshua Scott, Stockbridge

513 - Caleb Hill, Sandy Creek

513 - Patrick McCollough, Wheeler

509 - Walker Kirkland, Wesleyan

505 - Alex Schlieman, North Hall

503 - Bode Spence, East Paulding

500 - Ethan Tisdale, Heard County

500 - Joseph Owens, Toombs County

500 - Ryan Harrigan, Woodward Academy

496 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

494 - Chandler Dyson, Warner Robins

491 - Freedom Jones, South Cobb

484 - Keyuntae Phillips, McNair

484 - Javion Dobbs, M.L. King

483 - Greg Hart, Parkview

475 - Jamarcus Harrison, East Hall

472 - Jordan Wiggins, Northeast

470 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

465 - Carson Hand, Richmond Academy

463 - Garrison Cantrell, Dacula

459 - Hayden Jones, Pickens

458 - Brett Strum, Flowery Branch

449 - Connor Langford, Cambridge

449 - Kain Mincey, Dodge County

448 - Davis Strickland, Morgan County

448 - Cayden Benson, Creekside

447 - John Wilson, Shiloh

445 - Joshua Hopkins, Bowdon

443 - Paris Wilbanks, Habersham Central

442 - Blaise Thomas, Savannah Christian

441 - Dominic Larocca, Lanier

439 - Jaden Duckett, Sprayberry

439 - Gunnar Weaver, Dawson County

437 - Kaleb Narcisse, Kell

437 - Nate O’Neal, Fannin County

433 - Reid Ginn, Perry

430 - James Mobley, Calvary Day

430 - Harrison Raley, Winder-Barrow

430 - Canaan Bernhardt, Jackson

428 - Jonathan Granby, Fellowship Christian

426 - J.R. Rowland, Windsor Forest

425 - Max Walraven, West Forsyth

425 - Kha’madj Mitchell, Macon County

424 - Hunter Lockerman, River Ridge

423 - Geno Luckie, Mount Bethel Christian

421 - Mac Nelson, Mary Persons

419 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)

418 - Kolby Martin, Sequoyah

416 - Brayden O’Connell, Pike County

415 - Trace Hawkins, Calhoun

414 - Kamden Patterson, Baldwin

413 - Branson Stowe, Stephens County

412 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

411 - Caiden Ivory, Peach County

409 - Damieon Dixon, Tift County

408 - Trey Bryant, Alcovy

406 - Trey Smith, Roswell

402 - Leland Holder, Taylor County

401 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

400 - Cam Hill, Thomasville

Receiving

423 - John Matthews, Newnan [Class 5A leader]

382 - Nick Buggs, Campbell [Class 6A leader]

371 - Taurean Rawlings, Mount Vernon [Class A Division II leader]

364 - Ja’darius Hinton, Ridgeland [Class 3A leader]

363 - Jack Rhodes, Aquinas

338 - Rashad Blalock, McNair [Class A Division I leader]

332 - Havyn Searels, Dalton [Class 4A leader]

329 - Collins Price, Lassiter

311 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) [Class 2A leader]

306 - Zachary Stair, Riverwood

302 - D.J. Huggins, Harrison

300 - Ryan Mosley, Carrollton

298 - Jaleel Parham, Parkview

298 - Toby Martin, North Cobb Christian

294 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)

288 - Justin Beasley, Calhoun

286 - Davon Swinton, Stephens County

283 - Craig Dandridge, Cambridge

281 - Bryson Roberts, Trion

280 - Kaiden Prothro, Bowdon

279 - Rylan Hubbard, Woodstock

279 - Carter Hayes, Wesleyan

269 - Philip Williams, Gainesville

264 - M.J. Mathis, Houston County

264 - Ty Kemp, North Hall

263 - Treveon Gill, Northgate

260 - Walker Hughes, Etowah

260 - Jauriel Bray, Dodge County

259 - Elias Gandy, Westlake

258 - Jake Hickox, Centennial

254 - Bronx Stallion, Christian Heritage

253 - Daijon Hayes, Tift County

252 - Jamario Rice, Ware County

251 - Collin Mason, Arabia Mountain

249 - Joshua Stanley, Bleckley County

248 - Cash Martin, North Forsyth

248 - Santiago Bizzell, Bacon County

247 - Josh McCullough, North Atlanta

246 - Colton Dodds, Newnan

245 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)

243 - Jaylen Britt, Newnan

243 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff

241 - Ty’lil Terrell, South Cobb

239 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove

238 - Traymane Beliard, Miller Grove

238 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

237 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

237 - Elliot Hamilton, Social Circle

236 - Terrence Booker, Alexander

235 - Cade Zeman, Northview

233 - Grant Addison, Walker

231 - Luc McClendon, Pope

231 - Deshaun Fedd, Crisp County

230 - Blake Stewart, Woodward Academy

228 - Tyler Tisdol, Wilcox County

227 - Dylan Green, Kennesaw Mountain

226 - Bubba Frazier, Benedictine

226 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass

225 - Mason Freeman, Stockbridge

225 - Weston Hughes, Savannah Christian

224 - Isaiah Johnson, Shiloh

223 - Doyle Morrison, Lanier

219 - Dylan Edwards, Dawson County

219 - TreVeyon Bigby, Gordon Central

217 - Donovan Martin, Harrison

215 - Isaac Summey, Dalton

215 - Jaylen Robinson, M.L. King

215 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

214 - Gavin Green, Rockmart

210 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

208 - Sam Gritton, East Coweta

206 - Jordan Peacock, Walton

205 - Keith Lyons-Starks, Josey

205 - Jackson Thrasher, Fellowship Christian

202 - Reid Holloway, Fannin County

201 - Dakhovin Winn, Elbert County

200 - Kenyan Glasper, Winder-Barrow

200 - Mason Stephens, Mary Persons

GIAA leaders

Rushing

611 - Revan Fortner, David Emanuel Academy

481 - Jaxon Bone, King’s Academy

449 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

402 - Eli Pawlish, St. Francis

381 - Dillon Terry, Brookstone

353 - Ben Hargis, Lanier Christian

346 - Harper Ford, Athens Christian

337 - Kylan Fryar, Loganville Christian

334 - Colton Messer, Cherokee Christian

318 - Tyler Stephens, Stratford Academy

Passing

706 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

613 - Broughton Branch, Brookstone

584 - Heath Woodard, Windsor Academy

582 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

568 - Richard Braddy, David Emanuel Academy

463 - Kyari Burch, Lakeview Academy

434 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy

426 - Joe Iredale, King’s Academy

416 - Brock Johnson, Westfield

Receiving

318 - Jason Kelly, Brookstone

304 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

226 - Stone St. Clair, Westfield

223 - Luke Scoggins, Calvary Christian

223 - Bryce McDonel, John Milledge Academy

206 - Nesean Dorsey, Lakeview Academy

206 - Dawson Sims, Windsor Academy

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

More Stories

The Latest

North Cobb Christian’s Cooper Bazarsky and Brodie Campbell and John Matthews of Newnan are the GHSA’s leading rusher, passer and receiver during Week 3. (Jason Getz/AJC)

Newnan quarterback, receiver top yardage leaderboards after Week 3

1h ago

5-stars LaDamion Guyton, DJ Jacobs headline 2026 AJC Super 11 watch list

Georgia HS football updates: In-state top-10 games headline Week 4

Keep Reading

Future Yellow Jackets: A weekly look at Georgia Tech football commitments

Football rankings: Few upsets and Georgia teams strong in interstate games

Future Yellow Jackets: A weekly look at Georgia Tech football commitments

2h ago

Featured

Immigration Raid Hyundai Plant

Hundreds detained in immigration raid at Georgia’s Hyundai Metaplant site

Words of Muscogee (Creek) take prominent perches on Macon street signs

Georgia Tech receives $100 million gift, largest in school’s history