Newnan quarterback, receiver top yardage leaderboards after Week 3

348 - Nolan Matthews, Lumpkin County
347 - Tre Rogers, Tattnall County
343 - Marquis Fennell, Valdosta
336 - Jamarcus Harrison, East Hall
336 - Jeremiah Frost, Ringgold
335 - Elijah Brown, Liberty County
333 - Tayshaun Franklin, Ware County
332 - Devion Richardson, Glascock County
319 - Kaden Chester, Worth County
318 - Drew Richardson, East Jackson
317 - Griffin Harper, Flowery Branch
308 - James Skelly, North Paulding
307 - LaVasco Williams, Kendrick
306 - Antwan Williams, Camden County
305 - Shamari King, Johnson (Savannah)
304 - Camden Cox, River Ridge
303 - Lukas Pruitt, East Hall
302 - Marquel Deering, Greenville
301 - Kalil Charles, Cass
300 - Tyler Foreman, Emanuel County Institute
Passing
928 - Brodie Campbell, Newnan [Class 5A leader]
891 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]
766 - Davin Lemire, Campbell [Class 6A leader]
762 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) [Class 3A leader]
756 - Aiden Watson, Harrison
729 - Jayden McCullough, North Cobb Christian [Class 2A leader]
720 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
706 - Ryan Maxwell, Houston County
685 - Cannon Robinson, Westlake
685 - Brody Fleming, Bleckley County [Class A Division I leader]
678 - Thomas Winston IV, Miller Grove
658 - Mitch Seaman, Lassiter
646 - Chase Rhoads, East Forsyth
638 - Graham Burmeister, Woodstock
635 - Charlie Baxter, Christian Heritage
621 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
620 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
614 - Zeke Douglass, Etowah
609 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
595 - Linc Allen, Trion [Class A Division II leader]
590 - Christion Peacock, Walton
587 - Kharim Hughley, Gainesville
586 - Weston Goodman, North Atlanta
574 - William Jackson, Camden County
572 - Kaiden Williams, Ridgeland
570 - Turner Stevenson, Aquinas
566 - A.J. Glover, Charlton County
565 - C.J. Cypher, Carrollton
552 - Payton Shaw, Eastside
546 - Lyndon Worthy, Worth County
545 - Brodie McWhorter, Cass
530 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
529 - Tyler Niehr, North Paulding
528 - R.J. Knapp III, Jackson County
527 - Nate Russell, Cartersville
517 - Brody Baker, Elbert County
514 - Joshua Scott, Stockbridge
513 - Caleb Hill, Sandy Creek
513 - Patrick McCollough, Wheeler
509 - Walker Kirkland, Wesleyan
505 - Alex Schlieman, North Hall
503 - Bode Spence, East Paulding
500 - Ethan Tisdale, Heard County
500 - Joseph Owens, Toombs County
500 - Ryan Harrigan, Woodward Academy
496 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
494 - Chandler Dyson, Warner Robins
491 - Freedom Jones, South Cobb
484 - Keyuntae Phillips, McNair
484 - Javion Dobbs, M.L. King
483 - Greg Hart, Parkview
475 - Jamarcus Harrison, East Hall
472 - Jordan Wiggins, Northeast
470 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
465 - Carson Hand, Richmond Academy
463 - Garrison Cantrell, Dacula
459 - Hayden Jones, Pickens
458 - Brett Strum, Flowery Branch
449 - Connor Langford, Cambridge
449 - Kain Mincey, Dodge County
448 - Davis Strickland, Morgan County
448 - Cayden Benson, Creekside
447 - John Wilson, Shiloh
445 - Joshua Hopkins, Bowdon
443 - Paris Wilbanks, Habersham Central
442 - Blaise Thomas, Savannah Christian
441 - Dominic Larocca, Lanier
439 - Jaden Duckett, Sprayberry
439 - Gunnar Weaver, Dawson County
437 - Kaleb Narcisse, Kell
437 - Nate O’Neal, Fannin County
433 - Reid Ginn, Perry
430 - James Mobley, Calvary Day
430 - Harrison Raley, Winder-Barrow
430 - Canaan Bernhardt, Jackson
428 - Jonathan Granby, Fellowship Christian
426 - J.R. Rowland, Windsor Forest
425 - Max Walraven, West Forsyth
425 - Kha’madj Mitchell, Macon County
424 - Hunter Lockerman, River Ridge
423 - Geno Luckie, Mount Bethel Christian
421 - Mac Nelson, Mary Persons
419 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta)
418 - Kolby Martin, Sequoyah
416 - Brayden O’Connell, Pike County
415 - Trace Hawkins, Calhoun
414 - Kamden Patterson, Baldwin
413 - Branson Stowe, Stephens County
412 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
411 - Caiden Ivory, Peach County
409 - Damieon Dixon, Tift County
408 - Trey Bryant, Alcovy
406 - Trey Smith, Roswell
402 - Leland Holder, Taylor County
401 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
400 - Cam Hill, Thomasville
Receiving
423 - John Matthews, Newnan [Class 5A leader]
382 - Nick Buggs, Campbell [Class 6A leader]
371 - Taurean Rawlings, Mount Vernon [Class A Division II leader]
364 - Ja’darius Hinton, Ridgeland [Class 3A leader]
363 - Jack Rhodes, Aquinas
338 - Rashad Blalock, McNair [Class A Division I leader]
332 - Havyn Searels, Dalton [Class 4A leader]
329 - Collins Price, Lassiter
311 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) [Class 2A leader]
306 - Zachary Stair, Riverwood
302 - D.J. Huggins, Harrison
300 - Ryan Mosley, Carrollton
298 - Jaleel Parham, Parkview
298 - Toby Martin, North Cobb Christian
294 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)
288 - Justin Beasley, Calhoun
286 - Davon Swinton, Stephens County
283 - Craig Dandridge, Cambridge
281 - Bryson Roberts, Trion
280 - Kaiden Prothro, Bowdon
279 - Rylan Hubbard, Woodstock
279 - Carter Hayes, Wesleyan
269 - Philip Williams, Gainesville
264 - M.J. Mathis, Houston County
264 - Ty Kemp, North Hall
263 - Treveon Gill, Northgate
260 - Walker Hughes, Etowah
260 - Jauriel Bray, Dodge County
259 - Elias Gandy, Westlake
258 - Jake Hickox, Centennial
254 - Bronx Stallion, Christian Heritage
253 - Daijon Hayes, Tift County
252 - Jamario Rice, Ware County
251 - Collin Mason, Arabia Mountain
249 - Joshua Stanley, Bleckley County
248 - Cash Martin, North Forsyth
248 - Santiago Bizzell, Bacon County
247 - Josh McCullough, North Atlanta
246 - Colton Dodds, Newnan
245 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold)
243 - Jaylen Britt, Newnan
243 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff
241 - Ty’lil Terrell, South Cobb
239 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove
238 - Traymane Beliard, Miller Grove
238 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian
237 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
237 - Elliot Hamilton, Social Circle
236 - Terrence Booker, Alexander
235 - Cade Zeman, Northview
233 - Grant Addison, Walker
231 - Luc McClendon, Pope
231 - Deshaun Fedd, Crisp County
230 - Blake Stewart, Woodward Academy
228 - Tyler Tisdol, Wilcox County
227 - Dylan Green, Kennesaw Mountain
226 - Bubba Frazier, Benedictine
226 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass
225 - Mason Freeman, Stockbridge
225 - Weston Hughes, Savannah Christian
224 - Isaiah Johnson, Shiloh
223 - Doyle Morrison, Lanier
219 - Dylan Edwards, Dawson County
219 - TreVeyon Bigby, Gordon Central
217 - Donovan Martin, Harrison
215 - Isaac Summey, Dalton
215 - Jaylen Robinson, M.L. King
215 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
214 - Gavin Green, Rockmart
210 - Isaac Kareem-Maman, Dacula
208 - Sam Gritton, East Coweta
206 - Jordan Peacock, Walton
205 - Keith Lyons-Starks, Josey
205 - Jackson Thrasher, Fellowship Christian
202 - Reid Holloway, Fannin County
201 - Dakhovin Winn, Elbert County
200 - Kenyan Glasper, Winder-Barrow
200 - Mason Stephens, Mary Persons
GIAA leaders
Rushing
611 - Revan Fortner, David Emanuel Academy
481 - Jaxon Bone, King’s Academy
449 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
402 - Eli Pawlish, St. Francis
381 - Dillon Terry, Brookstone
353 - Ben Hargis, Lanier Christian
346 - Harper Ford, Athens Christian
337 - Kylan Fryar, Loganville Christian
334 - Colton Messer, Cherokee Christian
318 - Tyler Stephens, Stratford Academy
Passing
706 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
613 - Broughton Branch, Brookstone
584 - Heath Woodard, Windsor Academy
582 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
568 - Richard Braddy, David Emanuel Academy
463 - Kyari Burch, Lakeview Academy
434 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy
426 - Joe Iredale, King’s Academy
416 - Brock Johnson, Westfield
Receiving
318 - Jason Kelly, Brookstone
304 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
226 - Stone St. Clair, Westfield
223 - Luke Scoggins, Calvary Christian
223 - Bryce McDonel, John Milledge Academy
206 - Nesean Dorsey, Lakeview Academy
206 - Dawson Sims, Windsor Academy