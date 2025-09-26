New names top Georgia high school football rushing, receiving leader lists

578 - Zandon Mullins, Parkview
569 - Gary Walker, Creekside
569 - Jamarcus Harrison, East Hall
568 - Bryson Vincent, ACE Charter
561 - Camden Cox, River Ridge
556 - Myles Mims, Eastside
556 - AB Hilton, Screven County
555 - Bakari Hamilton, Trinity Christian
553 - Derrick Lane, Grovetown
549 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff
545 - Nigel Gardner, Brunswick
545 - Za’kian Tobler, Treutlen
544 - Tayshaun Franklin, Ware County
543 - Brooks Malone, Cambridge
543 - Alex Baert, Towns County
539 - Kentavius Debruce, Coffee
538 - Marquis Fennell, Valdosta
538 - Nick Peal, Roswell
536 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian
534 - Ryan Scott, Jenkins
528 - Darron Parry, North Forsyth
525 - Rashad Montgomery, Mount Zion (Carroll)
524 - Jae Lamar, Colquitt County
522 - Davian Knox, Banks County
521 - Ced Kelley, Creekside
511 - Ben Phelps, West Hall
508 - Khalif Morgan, Utopian Academy
505 - Keyundric Dixon, Bacon County
503 - Devonis Lee, Early County
503 - Reid Giles, Rabun County
503 - Khalil Harrell, North Paulding
502 - Kevin Hartsfield, Newton
GHSA passing leaders
1,668 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]
1,588 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]
1,402 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]
1,318 - Leland Holder, Taylor County [Class A Division II leader]
1,273 - Jayden McCullough, North Cobb Christian [Class 2A leader]
1,237 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge
1,234 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]
1,211 - Charlie Baxter, Christian Heritage
1,194 - Ryan Maxwell, Houston County [Class 5A leader]
1,178 - Thomas Winston IV, Miller Grove
1,177 - Tucker Parson, Rockmart
1,172 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
1,164 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County
1,160 - Aiden Watson, Harrison
1,152 - Connor Langford, Cambridge
1,152 - Jordan Do, Archer
1,151 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)
1,151 - Brodie Campbell, Newnan
1,145 - Aidan McPherson, Rome
1,136 - Tyler Niehr, North Paulding
1,133 - Turner Stevenson, Aquinas
1,129 - Mitch Seaman, Lassiter
1,112 - Brody Fleming, Bleckley County
1,112 - Chaz Pate, Sonoraville
1,110 - Chris Miller, Kennesaw Mountain
1,089 - Carson Hand, Richmond Academy
1,087 - Nate Russell, Cartersville
1,086 - Kharim Hughley, Gainesville
1,082 - Trey Smith, Roswell
1,067 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
1,053 - Chandler Dyson, Warner Robins
1,051 - Jordan Wiggins, Northeast
1,049 - Jamarcus Harrison, East Hall
1,048 - Brodie McWhorter, Cass
1,048 - Joseph Owens, Toombs County
1,044 - Graham Burmeister, Woodstock
1,042 - Grant Moore, Brunswick
1,041 - James Mobley, Calvary Day
1,039 - Jahbari Felix, Bradwell Institute
1,035 - Christion Peacock, Walton
1,033 - Kaleb Narcisse, Kell
1,027 - Weston Goodman, North Atlanta
1,021 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
1,014 - Davin Lemire, Campbell
1,013 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
1,005 - Reid Ginn, Perry
1,000 - Ashton Clare, Trinity Christian
995 - Ethan Daughtery, Lambert
993 - Lyndon Worthy, Worth County
989 - Trace Hawkins, Calhoun
988 - Brett Strum, Flowery Branch
985 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
984 - C.J. Cypher, Carrollton
981 - Joshua Scott, Stockbridge
973 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
965 - Caleb Hill, Sandy Creek
965 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
953 - Mac Nelson, Mary Persons
938 - Deron Benson, Newton
934 - Braylon Carter, Southwest DeKalb
925 - Teddy Jarrard, North Cobb
921 - J.R. Rowland, Windsor Forest
920 - Davis Strickland, Morgan County
913 - Chap Chapman, Athens Academy
906 - Payton Shaw, Eastside
901 - Greg Hart, Parkview
898 - Chase Rhoads, East Forsyth
895 - Dominic Larocca, Lanier
889 - Jaden Duckett, Sprayberry
883 - Kolby Martin, Sequoyah
878 - Brody Baker, Elbert County
872 - Gunnar Weaver, Dawson County
864 - K.J. Clepper, Paulding County
863 - Max Walraven, West Forsyth
858 - Linc Allen, Trion
856 - Harrison Faulkner, North Oconee
855 - William Jackson, Camden County
852 - Kamden Kendrick, Union County
851 - Shamar Banner, Duluth
839 - Jayden Whiteside, Marietta
834 - Zeke Douglass, Etowah
833 - Garrison Cantrell, Dacula
831 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
826 - Darnell Kelly, Hughes
822 - Kha’madj Mitchell, Macon County
822 - Zach Grower, Ringgold
822 - Zack Parker, Cherokee
821 - Demetrius Holloway Jr., Jenkins
819 - Ty Truelove, Rabun County
816 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe
816 - R.J. Knapp III, Jackson County
811 - Jenssen Kaivani, Decatur
811 - Mason Hester, Lumpkin County
807 - Bode Spence, East Paulding
GHSA receiving leaders
658 - Jack Rhodes, Aquinas [Class 3A leader]
646 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]
645 - Collins Price, Lassiter [Class 5A leader]
641 - Ty Kemp, North Hall
636 - Dylan Green, Kennesaw Mountain
598 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]
590 - Rashad Blalock, McNair
581 - Justin Beasley, Calhoun
578 - Doyle Morrison, Lanier
570 - Keyon Standifer, Athens Academy
566 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]
565 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)
550 - John Matthews, Newnan
545 - Havyn Searels, Dalton
535 - D.J. Huggins, Harrison [Class 6A leader]
520 - Jack Ruban, Cherokee
520 - Jauriel Bray, Dodge County
510 - Derrick Miller, Newton
505 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
505 - Cole Cable, North Hall
500 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
494 - Ryan Mosley, Carrollton
493 - M.J. Mathis, Houston County
491 - Wills Campbell, Roswell
489 - Aaron Gregory, Douglas County
485 - Peyton Echols, Trinity Christian
481 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County [Class A Division II leader]
481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland
477 - Mason Stephens, Mary Persons
474 - Michael Palmieri, Denmark
471 - Xavier Cannon, Warner Robins
468 - Toby Martin, North Cobb Christian
465 - Rylan Hubbard, Woodstock
461 - Santiago Bizzell, Bacon County
458 - Jaison McCall, Jackson
458 - Dallas Dickerson, North Oconee
452 - Nick Buggs, Campbell
451 - Elias Gandy, Westlake
446 - Myles Cobb, Wilkinson County
445 - Peyton Zachary, Carrollton
441 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
437 - McCord Purdy, Pickens
435 - J.J. Winston, Rome
434 - Carter Hayes, Wesleyan
431 - Reid Giles, Rabun County
422 - Tre Shields, Flowery Branch
422 - Cash Martin, North Forsyth
420 - Traymane Beliard, Miller Grove
418 - Jaleel Parham, Parkview
416 - Trae Stevenson, Brooks County
415 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
415 - Lo’than McBride, Richmond Academy
415 - Sam Gritton, East Coweta
410 - Mahki Johnson, Wilkinson County
406 - Bryson Roberts, Trion
404 - Cade Zeman, Northview
402 - Jaris Sinkfield, Thomson
400 - Dylan Edwards, Dawson County
390 - Elliot Hamilton, Social Circle
390 - Matthew Franatovich, Lambert
389 - Cohl Hendon, Archer
389 - Robbie Dunn, Archer
387 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)
385 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian
384 - Philip Williams, Gainesville
383 - Jaylen Britt, Newnan
382 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass
377 - Jamario Rice, Ware County
375 - Brady Marchese, Cartersville
373 - Jordan Peacock, Walton
370 - Davon Swinton, Stephens County
369 - Jorden Edmonds, Sprayberry
369 - Jakevion Towns, Taylor County
367 - Kaiden Prothro, Bowdon
364 - Branturan Callahan, East Jackson
363 - Weston Hughes, Savannah Christian
361 - Bronx Stallion, Christian Heritage
361 - Octavius Tate, Bleckley County
357 - Adrian Hughes, Greater Atlanta Christian
355 - Mason Page, West Forsyth
354 - Ty’Lil Terrell, South Cobb
353 - Damien Henderson, Creekside
352 - Deshaun Fedd, Crisp County
352 - Zion Hudson, Peach County
350 - Kamdon London, Dalton
350 - M.J. Knight, Calvary Day
349 - Jerimiah Burns, Dodge County
348 - Isaac Summey, Dalton
346 - Jacoby Parker, Ola
345 - Jaquez Kelly, Montgomery County
340 - Treyshon Bell, Redan
339 - Jalen Hicks, Calvary Day
339 - Hudson Hill, Prince Avenue Christian
339 - Kadine McAlister, Salem
337 - Chasen Jones, East Hall
337 - Dominique Johnson, Jenkins
336 - MacLane Powell, Lumpkin County
335 - Jaqwan Carr, Newton
334 - Dai’jon Hayes, Tift County
333 - Dewahyne Chatman, Bradwell Institute
327 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)
326 - Langston Butler, Sonoraville
GIAA rushing leaders
925 - Tyler Stephens, Stratford Academy
894 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
704 - Jaxon Bone, King’s Academy
681- Wade Register, Trinity Christian (Dublin)
670 - Kylan Fryar, Loganville Christian
630 - Kamari Jackson, Valwood
625 - Judson Walls, Central Fellowship
513 – Adian Grady, Bethlehem Christian
505 - Jackson Hair, Westfield
GIAA passing leaders
1,260 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
1,236 - Broughton Branch, Brookstone
1,151 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
1,051 - Cutler Fleming, Briarwood Academy
966 - Kylan Fryar, Loganville Christian
869 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy
857 - Lewis Cheney, John Milledge Academy
835 - Tayt Snellgrove, Valwood
810 - Brock Johnson, Westfield
GIAA receiving leaders
581 - Jason Kelly, Brookstone
476 - Win Hoots, Westfield
459 - Banks DeMore, Briarwood Academy
458 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
375 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli
371 - Jackson Wells, George Walton Academy
360 - Aiden Adler, Briarwood Academy
336 - Judson Walls, Central Fellowship
333 - Asa Wall, John Milledge Academy
327 - Luke Scoggins, Calvary Christian
326 - Bryce McDonel, John Milledge Academy