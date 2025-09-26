AJC Varsity

New names top Georgia high school football rushing, receiving leader lists

Record-setting performance pushes Whitefield Academy RB to top of rushing list.
The rushing leaders through six weeks of the regular season include players from Whitefield Academy, Winder-Barrow and Sequoyah. (Jason Getz/AJC)
By
8 hours ago

Whitefield Academy’s Mason Hollingsworth and Aquinas’ Jack Rhodes are the new leaders in rushing yards and receiving yards, respectively, through six weeks of the regular season.

Hollingsworth rushed for a Cobb County record 426 yards last week in a victory over St. Anne-Pacelli. That gave him 1,247 yards rushing in five games.

Winder-Barrow’s M.J. Dowdy also broke 1,000 yards last week. He sits at 1,068 after rushing for 122 yards in a 57-7 victory over Alcovy. Winder-Barrow has played six games.

In receiving, Rhodes took the lead after catching eight passes for 170 yards in a 20-14 loss to Westside of Augusta. Rhodes has 658 receiving yards in only four games. He is committed to Virginia.

The passing leader continues to be Caine Woods of Dalton. He has thrown for 1,668 yards in six games. Woods passed for 236 yards in a 44-35 victory over Allatoona last week. The victory broke Dalton’s 16-game losing streak.

GHSA rushing leaders

1,247 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy [Class A Division I leader]

1,068 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [Class 5A leader]

999 - Will Rajecki, Sequoyah

980 - Keyuntae Phillips, McNair

921 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian [Class 2A leader]

915 - Hudson Hulett, North Murray

895 - Zay Prince, Athens Academy

892 - Nolan Matthews, Lumpkin County [Class 3A leader]

865 - Jayden Johnson, Stephenson

843 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

831 - Moonie Gipson, Kell [Class 4A leader]

831 - Jakeyveon Parker, Macon County [Class A Division II leader]

823 - Amari Latimer, Sandy Creek

807 - Marquel Deering, Greenville

798 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

758 - Chance Ross, Jasper County

746 - Woody Schettini, Northgate

743 - Brandon Hamilton, Cherokee [Class 6A leader]

717 - Ty Cummings, West Laurens

710 - Christian Monfort, Morgan County

701 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

700 - Christian Kinlaw, New Hampstead

696 - Shamari King, Johnson (Savannah)

688 - Henry Pullen, McEachern

674 - Alvin Ricks, Wheeler County

663 - Deron Foster, Valdosta

660 - Jayden Cruz, Sonoraville

657 - Zach Belyeu, North Cobb

656 - Khemp Boyd, Haralson County

656 - Greg Kendrick, Wheeler

650 - Serjoe Jones, Temple

647 - Donnie Warren, Habersham Central

638 - Kalil Charles, Cass

638 - Jakobe Dorsey, Cedartown

638 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

638 - Daylan Maxwell, Jackson County

632 - Andrew Davis, West Forsyth

630 - Elijah Brown, Liberty County

628 - Haddon Fries, Ringgold

626 - Kamari Holloman, Tift County

624 - Colin Anderson, Houston County

624 - Andre Gianopoulos, New Manchester

621 - Gene Watson, Berrien

615 - Reante Byrd, Hephzibah

614 - Jayde Beasley, Mill Creek

613 - Devon Caldwell, Hebron Christian

609 - Brandan Ridley, McIntosh

606 - Mason Woods, Lowndes

603 - Jitt Carr, Monroe Area

600 - Darrian Roberts, Atkinson County

597 - Jaeveon Williams, Pierce County

596 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

593 - Nigel Newkirk, Gainesville

588 - Gavin Steele, Mount Paran Christian

587 - Drew Richardson, East Jackson

587 - Keon Childers, Statesboro

579 - Trevon Rogers, Tattnall County

578 - Zandon Mullins, Parkview

569 - Gary Walker, Creekside

569 - Jamarcus Harrison, East Hall

568 - Bryson Vincent, ACE Charter

561 - Camden Cox, River Ridge

556 - Myles Mims, Eastside

556 - AB Hilton, Screven County

555 - Bakari Hamilton, Trinity Christian

553 - Derrick Lane, Grovetown

549 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff

545 - Nigel Gardner, Brunswick

545 - Za’kian Tobler, Treutlen

544 - Tayshaun Franklin, Ware County

543 - Brooks Malone, Cambridge

543 - Alex Baert, Towns County

539 - Kentavius Debruce, Coffee

538 - Marquis Fennell, Valdosta

538 - Nick Peal, Roswell

536 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

534 - Ryan Scott, Jenkins

528 - Darron Parry, North Forsyth

525 - Rashad Montgomery, Mount Zion (Carroll)

524 - Jae Lamar, Colquitt County

522 - Davian Knox, Banks County

521 - Ced Kelley, Creekside

511 - Ben Phelps, West Hall

508 - Khalif Morgan, Utopian Academy

505 - Keyundric Dixon, Bacon County

503 - Devonis Lee, Early County

503 - Reid Giles, Rabun County

503 - Khalil Harrell, North Paulding

502 - Kevin Hartsfield, Newton

GHSA passing leaders

1,668 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]

1,588 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]

1,402 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]

1,318 - Leland Holder, Taylor County [Class A Division II leader]

1,273 - Jayden McCullough, North Cobb Christian [Class 2A leader]

1,237 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge

1,234 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]

1,211 - Charlie Baxter, Christian Heritage

1,194 - Ryan Maxwell, Houston County [Class 5A leader]

1,178 - Thomas Winston IV, Miller Grove

1,177 - Tucker Parson, Rockmart

1,172 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

1,164 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County

1,160 - Aiden Watson, Harrison

1,152 - Connor Langford, Cambridge

1,152 - Jordan Do, Archer

1,151 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)

1,151 - Brodie Campbell, Newnan

1,145 - Aidan McPherson, Rome

1,136 - Tyler Niehr, North Paulding

1,133 - Turner Stevenson, Aquinas

1,129 - Mitch Seaman, Lassiter

1,112 - Brody Fleming, Bleckley County

1,112 - Chaz Pate, Sonoraville

1,110 - Chris Miller, Kennesaw Mountain

1,089 - Carson Hand, Richmond Academy

1,087 - Nate Russell, Cartersville

1,086 - Kharim Hughley, Gainesville

1,082 - Trey Smith, Roswell

1,067 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,053 - Chandler Dyson, Warner Robins

1,051 - Jordan Wiggins, Northeast

1,049 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,048 - Brodie McWhorter, Cass

1,048 - Joseph Owens, Toombs County

1,044 - Graham Burmeister, Woodstock

1,042 - Grant Moore, Brunswick

1,041 - James Mobley, Calvary Day

1,039 - Jahbari Felix, Bradwell Institute

1,035 - Christion Peacock, Walton

1,033 - Kaleb Narcisse, Kell

1,027 - Weston Goodman, North Atlanta

1,021 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,014 - Davin Lemire, Campbell

1,013 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

1,005 - Reid Ginn, Perry

1,000 - Ashton Clare, Trinity Christian

995 - Ethan Daughtery, Lambert

993 - Lyndon Worthy, Worth County

989 - Trace Hawkins, Calhoun

988 - Brett Strum, Flowery Branch

985 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

984 - C.J. Cypher, Carrollton

981 - Joshua Scott, Stockbridge

973 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

965 - Caleb Hill, Sandy Creek

965 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

953 - Mac Nelson, Mary Persons

938 - Deron Benson, Newton

934 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

925 - Teddy Jarrard, North Cobb

921 - J.R. Rowland, Windsor Forest

920 - Davis Strickland, Morgan County

913 - Chap Chapman, Athens Academy

906 - Payton Shaw, Eastside

901 - Greg Hart, Parkview

898 - Chase Rhoads, East Forsyth

895 - Dominic Larocca, Lanier

889 - Jaden Duckett, Sprayberry

883 - Kolby Martin, Sequoyah

878 - Brody Baker, Elbert County

872 - Gunnar Weaver, Dawson County

864 - K.J. Clepper, Paulding County

863 - Max Walraven, West Forsyth

858 - Linc Allen, Trion

856 - Harrison Faulkner, North Oconee

855 - William Jackson, Camden County

852 - Kamden Kendrick, Union County

851 - Shamar Banner, Duluth

839 - Jayden Whiteside, Marietta

834 - Zeke Douglass, Etowah

833 - Garrison Cantrell, Dacula

831 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

826 - Darnell Kelly, Hughes

822 - Kha’madj Mitchell, Macon County

822 - Zach Grower, Ringgold

822 - Zack Parker, Cherokee

821 - Demetrius Holloway Jr., Jenkins

819 - Ty Truelove, Rabun County

816 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

816 - R.J. Knapp III, Jackson County

811 - Jenssen Kaivani, Decatur

811 - Mason Hester, Lumpkin County

807 - Bode Spence, East Paulding

GHSA receiving leaders

658 - Jack Rhodes, Aquinas [Class 3A leader]

646 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]

645 - Collins Price, Lassiter [Class 5A leader]

641 - Ty Kemp, North Hall

636 - Dylan Green, Kennesaw Mountain

598 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]

590 - Rashad Blalock, McNair

581 - Justin Beasley, Calhoun

578 - Doyle Morrison, Lanier

570 - Keyon Standifer, Athens Academy

566 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]

565 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)

550 - John Matthews, Newnan

545 - Havyn Searels, Dalton

535 - D.J. Huggins, Harrison [Class 6A leader]

520 - Jack Ruban, Cherokee

520 - Jauriel Bray, Dodge County

510 - Derrick Miller, Newton

505 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

505 - Cole Cable, North Hall

500 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

494 - Ryan Mosley, Carrollton

493 - M.J. Mathis, Houston County

491 - Wills Campbell, Roswell

489 - Aaron Gregory, Douglas County

485 - Peyton Echols, Trinity Christian

481 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County [Class A Division II leader]

481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland

477 - Mason Stephens, Mary Persons

474 - Michael Palmieri, Denmark

471 - Xavier Cannon, Warner Robins

468 - Toby Martin, North Cobb Christian

465 - Rylan Hubbard, Woodstock

461 - Santiago Bizzell, Bacon County

458 - Jaison McCall, Jackson

458 - Dallas Dickerson, North Oconee

452 - Nick Buggs, Campbell

451 - Elias Gandy, Westlake

446 - Myles Cobb, Wilkinson County

445 - Peyton Zachary, Carrollton

441 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

437 - McCord Purdy, Pickens

435 - J.J. Winston, Rome

434 - Carter Hayes, Wesleyan

431 - Reid Giles, Rabun County

422 - Tre Shields, Flowery Branch

422 - Cash Martin, North Forsyth

420 - Traymane Beliard, Miller Grove

418 - Jaleel Parham, Parkview

416 - Trae Stevenson, Brooks County

415 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

415 - Lo’than McBride, Richmond Academy

415 - Sam Gritton, East Coweta

410 - Mahki Johnson, Wilkinson County

406 - Bryson Roberts, Trion

404 - Cade Zeman, Northview

402 - Jaris Sinkfield, Thomson

400 - Dylan Edwards, Dawson County

390 - Elliot Hamilton, Social Circle

390 - Matthew Franatovich, Lambert

389 - Cohl Hendon, Archer

389 - Robbie Dunn, Archer

387 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold)

385 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

384 - Philip Williams, Gainesville

383 - Jaylen Britt, Newnan

382 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass

377 - Jamario Rice, Ware County

375 - Brady Marchese, Cartersville

373 - Jordan Peacock, Walton

370 - Davon Swinton, Stephens County

369 - Jorden Edmonds, Sprayberry

369 - Jakevion Towns, Taylor County

367 - Kaiden Prothro, Bowdon

364 - Branturan Callahan, East Jackson

363 - Weston Hughes, Savannah Christian

361 - Bronx Stallion, Christian Heritage

361 - Octavius Tate, Bleckley County

357 - Adrian Hughes, Greater Atlanta Christian

355 - Mason Page, West Forsyth

354 - Ty’Lil Terrell, South Cobb

353 - Damien Henderson, Creekside

352 - Deshaun Fedd, Crisp County

352 - Zion Hudson, Peach County

350 - Kamdon London, Dalton

350 - M.J. Knight, Calvary Day

349 - Jerimiah Burns, Dodge County

348 - Isaac Summey, Dalton

346 - Jacoby Parker, Ola

345 - Jaquez Kelly, Montgomery County

340 - Treyshon Bell, Redan

339 - Jalen Hicks, Calvary Day

339 - Hudson Hill, Prince Avenue Christian

339 - Kadine McAlister, Salem

337 - Chasen Jones, East Hall

337 - Dominique Johnson, Jenkins

336 - MacLane Powell, Lumpkin County

335 - Jaqwan Carr, Newton

334 - Dai’jon Hayes, Tift County

333 - Dewahyne Chatman, Bradwell Institute

327 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)

326 - Langston Butler, Sonoraville

GIAA rushing leaders

925 - Tyler Stephens, Stratford Academy

894 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

704 - Jaxon Bone, King’s Academy

681- Wade Register, Trinity Christian (Dublin)

670 - Kylan Fryar, Loganville Christian

630 - Kamari Jackson, Valwood

625 - Judson Walls, Central Fellowship

513 – Adian Grady, Bethlehem Christian

505 - Jackson Hair, Westfield

GIAA passing leaders

1,260 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

1,236 - Broughton Branch, Brookstone

1,151 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

1,051 - Cutler Fleming, Briarwood Academy

966 - Kylan Fryar, Loganville Christian

869 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy

857 - Lewis Cheney, John Milledge Academy

835 - Tayt Snellgrove, Valwood

810 - Brock Johnson, Westfield

GIAA receiving leaders

581 - Jason Kelly, Brookstone

476 - Win Hoots, Westfield

459 - Banks DeMore, Briarwood Academy

458 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

375 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli

371 - Jackson Wells, George Walton Academy

360 - Aiden Adler, Briarwood Academy

336 - Judson Walls, Central Fellowship

333 - Asa Wall, John Milledge Academy

327 - Luke Scoggins, Calvary Christian

326 - Bryce McDonel, John Milledge Academy

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

