AJC Varsity

Which teams are favorites in Georgia HS football Week 3 | Maxwell projections

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Colquitt County head coach Sean Calhoun reacts to a play during the first half against Milton in the 7A quarterfinals at Milton High School, Friday, Nov. 24, 2023, in Milton, Ga. (Jason Getz/AJC)
Colquitt County head coach Sean Calhoun reacts to a play during the first half against Milton in the 7A quarterfinals at Milton High School, Friday, Nov. 24, 2023, in Milton, Ga. (Jason Getz/AJC)
By Loren Maxwell
28 minutes ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

Georgia HS football rankings

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Aug 2991.72AAAAAAColquitt County55.3%24 - 213North GwinnettAAAAAA
Fri, Aug 2990.95AAAAAACarrollton79.7%28 - 1711RomeAAAAA
Fri, Aug 2988.98AAAAARoswell52.4%26 - 242WaltonAAAAAA
Fri, Aug 2985.96AAAAAGainesville62.1%27 - 216WestlakeAAAAAA
Fri, Aug 2985.70AAAABlessed Trinity57.1%24 - 213Prince Avenue ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2985.27AAAAMarist79.4%26 - 1313Woodward AcademyAAAAA
Fri, Aug 2984.25AAAAAADouglas County73.2%27 - 1710NewtonAAAAAA
Fri, Aug 2983.64AAAAAHouston County63.3%27 - 216PerryAAAA
Fri, Aug 2982.17AAAAAANorth Cobb76.7%28 - 1711East CowetaAAAAAA
Fri, Aug 2977.92AAAAASequoyah58.0%23 - 212KellAAAA
Fri, Aug 2977.53AAAAAAWest Forsyth54.2%20 - 191ParkviewAAAAAA
Fri, Aug 2976.88AAAABenedictine81.0%29 - 1712Burke CountyAA Public
Fri, Aug 2976.73AAAAAABrookwood56.0%23 - 212South GwinnettAAAAAA
Fri, Aug 2976.65AAAAAAMill Creek89.4%33 - 1419ArcherAAAAAA
Fri, Aug 2976.20AAAAAAHarrison52.1%22 - 211North PauldingAAAAAA
Fri, Aug 2975.86AAAAAAMcEachern56.9%22 - 202MariettaAAAAAA
Fri, Aug 2975.54AAA PublicJefferson76.4%28 - 1612Clarke CentralAAAAA
Fri, Aug 2975.19AAA PublicCalhoun72.1%22 - 148Westminster (Atlanta)AAAA
Fri, Aug 2975.10AAAACambridge52.7%21 - 210CreekviewAAAAA
Fri, Aug 2974.97AAA PublicLaGrange52.6%21 - 210Sandy CreekAAA Public
Fri, Aug 2974.68AAAAAACollins Hill86.4%28 - 1315Cedar GroveAAA Public
Fri, Aug 2972.73AAAAADutchtown50.5%21 - 210StephensonAAA Public
Fri, Aug 2971.59AAAACentral (Carrollton)68.2%29 - 227HiramAAAA
Fri, Aug 2971.45AA PublicCarver (Columbus)77.8%23 - 1211Harris CountyAAAA
Fri, Aug 2971.21AAAAWarner Robins86.5%28 - 1018Northside (Warner Robins)AAAAA
Fri, Aug 2970.39AAAAAANorth Atlanta69.5%24 - 177WheelerAAAAAA
Fri, Aug 2970.15AAAAALanier59.1%23 - 203North ForsythAAAAAA
Fri, Aug 2969.72A Division I PublicThomasville68.4%24 - 177CairoAAA Public
Fri, Aug 2969.27AAAANew Hampstead56.9%28 - 253Effingham CountyAAAAA
Fri, Aug 2969.16AAAAWare County89.8%31 - 1219BainbridgeAAA Public
Fri, Aug 2968.74AAAACartersville93.7%31 - 625Hapeville CharterAA Public
Fri, Aug 2968.23AAA PublicOconee County74.3%27 - 1710Morgan CountyAA Public
Fri, Aug 2967.96AAAAALee County97.4%36 - 036Tift CountyAAAAAA
Thu, Aug 2866.91AAAAStarr's Mill81.6%28 - 1414VeteransAAAAA
Fri, Aug 2966.30AAAAMays76.7%23 - 1310DouglassAAA Public
Fri, Aug 2966.24AA PublicCarver (Atlanta)60.3%22 - 202DecaturAAAAA
Fri, Aug 2966.13A Division I PublicFitzgerald71.4%22 - 148Crisp CountyAA Public
Fri, Aug 2966.02AAAAARiver Ridge76.0%28 - 1711AllatoonaAAAA
Fri, Aug 2964.39AA PublicAppling County80.9%24 - 1014Wayne CountyAAAA
Fri, Aug 2964.12Smaller PrivateWesleyan54.4%22 - 211Elbert CountyA Division I Public
Fri, Aug 2963.74AAAAAADacula57.9%21 - 192Jackson CountyAAAAA
Fri, Aug 2963.61AAAAAACherokee69.8%28 - 217PopeAAAAA
Fri, Aug 2963.32AAAAAMilton99.2%41 - 041AlpharettaAAAAAA
Fri, Aug 2962.83AAAACass75.6%27 - 1512AdairsvilleAAA Public
Fri, Aug 2962.74AAA PublicCherokee Bluff54.5%21 - 201North HallAAA Public
Fri, Aug 2962.61A Division IIBrooks County80.4%27 - 1413CookAA Public
Fri, Aug 2962.47A Division I PublicSwainsboro54.2%20 - 191MetterA Division II
Fri, Aug 2962.37AAAAJones County84.6%28 - 1414HamptonAAAA
Fri, Aug 2961.20AAA PublicWestover58.5%24 - 213Westside (Macon)AA Public
Fri, Aug 2961.14AA PublicHart County64.7%24 - 204Lumpkin CountyAAA Public
Fri, Aug 2960.82A Division I PublicCommerce67.1%22 - 166LuellaAAA Public
Fri, Aug 2960.69AAAANorthside (Columbus)57.5%21 - 183NorthgateAAAAA
Fri, Aug 2960.18AAAAAAEtowah53.1%20 - 191CampbellAAAAAA
Fri, Aug 2959.40A Division IIIrwin County83.6%31 - 1615Schley CountyA Division II
Fri, Aug 2959.20AAAAEast Forsyth52.5%21 - 210Winder-BarrowAAAAA
Fri, Aug 2959.15AAAADalton50.1%21 - 210Northwest WhitfieldAAA Public
Fri, Aug 2959.01AAAAAADuluth58.1%22 - 211ShilohAAAAA
Fri, Aug 2958.43AAAAASprayberry89.2%30 - 1218Kennesaw MountainAAAAA
Fri, Aug 2958.09AAA PublicHeritage (Ringgold)52.9%21 - 201RinggoldAA Public
Fri, Aug 2958.07A Division IIBowdon87.6%31 - 1417BremenA Division I Public
Fri, Aug 2958.02AAAAAEast Paulding86.8%29 - 1316Paulding CountyAAAAAA
Fri, Aug 2957.58AAAAAAHillgrove89.1%28 - 721McIntoshAAAAA
Fri, Aug 2956.72AAAAFlowery Branch73.2%24 - 1410Forsyth CentralAAAAAA
Fri, Aug 2956.56A Division I PublicNortheast87.6%30 - 1317Washington CountyA Division I Public
Fri, Aug 2956.46AAAAAAValdosta97.7%37 - 037DoughertyAAA Public
Fri, Aug 2956.23AAAAMadison County63.8%27 - 216LoganvilleAAAAA
Fri, Aug 2956.00AAAACedartown95.9%33 - 033AlexanderAAAAA
Fri, Aug 2955.82AAAAAHabersham Central58.3%24 - 213White CountyAAA Public
Fri, Aug 2955.80A Division IITrion67.0%27 - 207TempleA Division I Public
Fri, Aug 2955.71AAAAOla89.6%28 - 721Eagle's Landing ChristianAAAA
Fri, Aug 2955.60AAAAAALowndes97.1%35 - 035Central GwinnettAAAAAA
Fri, Aug 2955.50AAAAAAMountain View81.6%27 - 1413SeckingerAAAAA
Fri, Aug 2955.44A Division I PublicJeff Davis64.2%22 - 175Charlton CountyA Division II
Fri, Aug 2955.34A Division I PublicFannin County79.1%28 - 1711Union CountyAA Public
Fri, Aug 2955.25AA PublicLaney52.7%21 - 201Putnam CountyA Division I Public
Fri, Aug 2954.76AAAACentennial71.8%27 - 1710Johns CreekAAAAA
Fri, Aug 2954.67Smaller PrivateLovett81.4%28 - 1414SpencerAA Public
Fri, Aug 2954.47AAAAAAPebblebrook76.6%26 - 1412Lithia SpringsAAAAA
Fri, Aug 2953.96GIAA AAAA-AAABrookstone51.0%23 - 221Mount VernonSmaller Private
Fri, Aug 2953.77AA PublicEast Jackson52.4%21 - 210Dawson CountyAAA Public
Fri, Aug 2953.43A Division I PublicLamar County71.4%21 - 147JacksonAA Public
Fri, Aug 2953.41AAAAANewnan89.2%30 - 1218Arabia MountainAAAAA
Fri, Aug 2953.04AAAAAASouth Forsyth73.5%27 - 1611RiverwoodAAAAA
Fri, Aug 2952.21AAAAAEvans77.4%27 - 1413GrovetownAAAAAA
Fri, Aug 2952.14Smaller PrivateHoly Innocents80.3%25 - 1312MorrowAAAAA
Fri, Aug 2951.98AAA PublicGilmer63.3%25 - 205PickensAAA Public
Thu, Aug 2851.56AAAASouthwest DeKalb82.3%28 - 1414ChambleeAAAAA
Fri, Aug 2950.23A Division IIClinch County87.0%28 - 1216Miller CountyA Division II
Fri, Aug 2950.07Smaller PrivateChristian Heritage57.6%22 - 202PepperellA Division I Public
Fri, Aug 2949.01AAAAEagle's Landing65.7%24 - 204Woodland (Stockbridge)AAAA
Fri, Aug 2948.72AA PublicStephens County94.4%34 - 727Cedar ShoalsAAAA
Fri, Aug 2948.72A Division IIJohnson County56.5%20 - 173Warren CountyA Division II
Fri, Aug 2948.39A Division I PublicToombs County96.5%35 - 629South EffinghamAAAAA
Fri, Aug 2948.19A Division IIMacon County72.5%24 - 1410Lakeside (Atlanta)AAAAA
Fri, Aug 2947.88A Division IITelfair County72.8%27 - 189BerrienA Division I Public
Fri, Aug 2947.83AAAAStockbridge97.4%38 - 632Locust GroveAAAA
Fri, Aug 2947.42AAA PublicPeach County96.9%35 - 035BerkmarAAAAAA
Fri, Aug 2947.41AAAAEastside98.0%35 - 035AlcovyAAAAA
Fri, Aug 2947.13Smaller PrivateSavannah Christian97.9%35 - 035Mount Paran ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2946.99A Division I PublicDublin95.8%35 - 629SouthwestA Division I Public
Fri, Aug 2946.73Smaller PrivateAthens Academy93.3%32 - 725ShawAA Public
Fri, Aug 2946.34AAA PublicChestatee51.4%22 - 211West HallAAA Public
Fri, Aug 2946.05AA PublicThomson96.1%34 - 034Richmond AcademyAAA Public
Fri, Aug 2946.03A Division I PublicVidalia71.5%22 - 148Tattnall CountyAA Public
Fri, Aug 2945.71AAAAUnion Grove78.8%27 - 1413McDonoughAAAA
Fri, Aug 2945.36A Division IIGreene County82.0%25 - 1015Haralson CountyA Division I Public
Thu, Aug 2845.00AA PublicSouth Atlanta75.4%24 - 1410WashingtonAA Public
Fri, Aug 2944.56A Division I PublicBleckley County90.1%31 - 1219East LaurensA Division I Public
Fri, Aug 2944.32AA PublicMiller Grove74.0%24 - 1410Rockdale CountyAAAAAA
Thu, Aug 2844.13AAA PublicLong County84.2%27 - 1215Johnson (Savannah)AAA Public
Fri, Aug 2943.95A Division IILanier County59.4%21 - 183HawkinsvilleA Division II
Fri, Aug 2943.67A Division I PublicBanks County55.4%20 - 173Franklin CountyAA Public
Fri, Aug 2943.49AAAAWalnut Grove76.5%24 - 1410ApalacheeAAAAA
Fri, Aug 2942.93A Division I PublicJasper County66.5%22 - 166Wilkinson CountyA Division II
Fri, Aug 2942.48A Division I PublicWorth County93.3%35 - 1223Dooly CountyA Division II
Fri, Aug 2942.47Smaller PrivateNorth Cobb Christian93.2%30 - 624Coahulla CreekAA Public
Fri, Aug 2942.44AA PublicPierce County98.5%35 - 035Brantley CountyA Division I Public
Fri, Aug 2942.44AAA PublicWest Laurens89.2%33 - 1419North ClaytonAAA Public
Thu, Aug 2842.32AA PublicTherrell67.1%21 - 147RedanAA Public
Fri, Aug 2941.98AAA PublicMount Zion (Jonesboro)54.0%18 - 162RiverdaleAAA Public
Fri, Aug 2941.87AAA PublicLiberty County81.3%26 - 1214Windsor ForestAAA Public
Fri, Aug 2941.85AA PublicSumter County91.0%30 - 723Pike CountyAA Public
Fri, Aug 2941.33A Division I PublicSocial Circle77.7%24 - 1311KIPP Atlanta CollegiateAA Public
Fri, Aug 2941.02A Division IIWashington-Wilkes79.0%28 - 1513Oglethorpe CountyA Division I Public
Fri, Aug 2940.84GIAA AAAA-AAABethlehem Christian69.2%23 - 167Mount Zion (Carroll)A Division II
Fri, Aug 2939.49AAAAAChattahoochee90.6%33 - 1320DiscoveryAAAAAA
Fri, Aug 2938.83A Division I PublicACE Charter85.5%29 - 1415Jefferson CountyA Division I Public
Fri, Aug 2938.74A Division I PublicBacon County82.0%27 - 1413TreutlenA Division II
Fri, Aug 2938.57A Division I PublicDade County78.4%28 - 1414LaFayetteAAA Public
Fri, Aug 2937.93A Division IIMarion County65.6%21 - 156Southland AcademyGIAA AA-A
Fri, Aug 2937.85A Division I PublicMcNair56.0%21 - 201MidtownAAAA
Fri, Aug 2937.45A Division I PublicModel82.7%27 - 1215CoosaA Division I Public
Fri, Aug 2936.97AAAAAWoodstock95.7%34 - 034North SpringsAAAA
Fri, Aug 2936.80AAAADrew82.7%27 - 1215South CobbAAAAAA
Thu, Aug 2836.47AAA PublicHoward93.3%33 - 726RutlandAA Public
Thu, Aug 2836.09AA PublicHardaway76.7%27 - 1413GreenvilleA Division II
Fri, Aug 2935.98A Division IIHancock Central50.8%21 - 210Lake Oconee AcademyA Division II
Fri, Aug 2935.73Smaller PrivateMount Pisgah Christian73.0%24 - 1410B.E.S.T. AcademyA Division I Public
Fri, Aug 2935.38AAA PublicMary Persons97.9%35 - 035ButlerAA Public
Fri, Aug 2935.02Smaller PrivateDarlington91.5%28 - 622RidgelandAAA Public
Fri, Aug 2934.53AAAAM.L. King85.1%27 - 1215SalemAA Public
Fri, Aug 2934.24AA PublicColumbus51.4%21 - 210Randolph-ClayA Division II
Fri, Aug 2933.58AAA PublicSoutheast Bulloch96.3%31 - 031IslandsAAA Public
Fri, Aug 2933.21A Division IIMontgomery County52.5%23 - 221Atkinson CountyA Division II
Thu, Aug 2832.38Smaller PrivateLandmark Christian76.5%27 - 1413TowersA Division I Public
Fri, Aug 2930.69A Division IIWilcox County95.1%31 - 031Terrell CountyA Division II
Fri, Aug 2929.94A Division I PublicDodge County97.2%34 - 034Central (Macon)A Division I Public
Fri, Aug 2929.93GIAA AA-ABriarwood Academy75.7%28 - 1810Glascock CountyA Division II
Fri, Aug 2927.21AAAAALassiter93.2%31 - 625NorthviewAAAA
Fri, Aug 2926.30AAAAANew Manchester98.6%37 - 037Stone MountainAAA Public
Fri, Aug 2925.20AAA PublicJenkins99.1%42 - 042GrovesAAA Public
Fri, Aug 2924.97AAA PublicEast Hall92.5%35 - 1322Johnson (Gainesville)AAA Public
Fri, Aug 2923.50GIAA AAAA-AAALakeview Academy82.7%28 - 1414Towns CountyA Division II
Fri, Aug 2923.17A Division IICrawford County76.2%27 - 1512KendrickAA Public
Fri, Aug 2922.98AAAASoutheast Whitfield53.0%21 - 210Murray CountyAA Public
Fri, Aug 2922.82GIAA AA-ABrentwood School95.5%35 - 728Georgia Military PrepA Division II
Fri, Aug 2919.99Smaller PrivateKing's Ridge Christian93.9%31 - 328Heritage (Newnan)GIAA AA-A
Fri, Aug 2917.09GIAA AAAA-AAAPiedmont Academy81.3%28 - 1414Baconton CharterA Division II
Fri, Aug 2915.64A Division I PublicGordon Central89.2%31 - 1219JoseyAA Public
Fri, Aug 2914.17A Division IIPortal96.8%35 - 035Twiggs CountyA Division II
Thu, Aug 2811.56A Division IIChattahoochee County93.7%31 - 625JordanAA Public
Fri, Aug 296.28A Division IICalhoun County63.4%24 - 204Central (Talbotton)A Division II
Fri, Aug 293.58AAAAForest Park95.1%30 - 030Utopian AcademyA Division I Public
Fri, Aug 29-4.31GIAA AA-ASouthwest Georgia Academy99.6%42 - 042Southwest Georgia STEMA Division II
Fri, Aug 29-5.13GIAA AA-ARock Springs Christian89.6%28 - 721Cross KeysAAAA

About the Author

Loren Maxwell

More Stories

The Latest

aajc 082225 kevin winslette

52 years of Friday nights: How ‘Papa Win’ has earned ‘legendary status’

30 players who are their school’s highest-rated prospect this century

Riverside Prep coach: End of 35-game losing streak was ‘an emotional time’

Keep Reading

Maxwell summary after Week 2: McEachern breaks in to 6A top 10

SEC football going to a nine-game conference schedule

The math is bleak in Atlanta United’s bid for spot in MLS playoffs

Featured

082725 raulet soundstage

Amid production slowdown, Atlanta soundstage pioneers look to pull back

Candidates head for a runoff in north metro state Senate race

New ‘Leaving Atlanta’ sign pops up after beloved marker goes missing