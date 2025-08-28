Which teams are favorites in Georgia HS football Week 3 | Maxwell projections

AJC Varsity The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Colquitt County head coach Sean Calhoun reacts to a play during the first half against Milton in the 7A quarterfinals at Milton High School, Friday, Nov. 24, 2023, in Milton, Ga. (Jason Getz/AJC)
By Loren Maxwell 28 minutes ago
These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Aug 29 91.72 AAAAAA Colquitt County 55.3% 24 - 21 3 North Gwinnett AAAAAA
Fri, Aug 29 90.95 AAAAAA Carrollton 79.7% 28 - 17 11 Rome AAAAA
Fri, Aug 29 88.98 AAAAA Roswell 52.4% 26 - 24 2 Walton AAAAAA
Fri, Aug 29 85.96 AAAAA Gainesville 62.1% 27 - 21 6 Westlake AAAAAA
Fri, Aug 29 85.70 AAAA Blessed Trinity 57.1% 24 - 21 3 Prince Avenue Christian Smaller Private
Fri, Aug 29 85.27 AAAA Marist 79.4% 26 - 13 13 Woodward Academy AAAAA
Fri, Aug 29 84.25 AAAAAA Douglas County 73.2% 27 - 17 10 Newton AAAAAA
Fri, Aug 29 83.64 AAAAA Houston County 63.3% 27 - 21 6 Perry AAAA
Fri, Aug 29 82.17 AAAAAA North Cobb 76.7% 28 - 17 11 East Coweta AAAAAA
Fri, Aug 29 77.92 AAAAA Sequoyah 58.0% 23 - 21 2 Kell AAAA
Fri, Aug 29 77.53 AAAAAA West Forsyth 54.2% 20 - 19 1 Parkview AAAAAA
Fri, Aug 29 76.88 AAAA Benedictine 81.0% 29 - 17 12 Burke County AA Public
Fri, Aug 29 76.73 AAAAAA Brookwood 56.0% 23 - 21 2 South Gwinnett AAAAAA
Fri, Aug 29 76.65 AAAAAA Mill Creek 89.4% 33 - 14 19 Archer AAAAAA
Fri, Aug 29 76.20 AAAAAA Harrison 52.1% 22 - 21 1 North Paulding AAAAAA
Fri, Aug 29 75.86 AAAAAA McEachern 56.9% 22 - 20 2 Marietta AAAAAA
Fri, Aug 29 75.54 AAA Public Jefferson 76.4% 28 - 16 12 Clarke Central AAAAA
Fri, Aug 29 75.19 AAA Public Calhoun 72.1% 22 - 14 8 Westminster (Atlanta) AAAA
Fri, Aug 29 75.10 AAAA Cambridge 52.7% 21 - 21 0 Creekview AAAAA
Fri, Aug 29 74.97 AAA Public LaGrange 52.6% 21 - 21 0 Sandy Creek AAA Public
Fri, Aug 29 74.68 AAAAAA Collins Hill 86.4% 28 - 13 15 Cedar Grove AAA Public
Fri, Aug 29 72.73 AAAAA Dutchtown 50.5% 21 - 21 0 Stephenson AAA Public
Fri, Aug 29 71.59 AAAA Central (Carrollton) 68.2% 29 - 22 7 Hiram AAAA
Fri, Aug 29 71.45 AA Public Carver (Columbus) 77.8% 23 - 12 11 Harris County AAAA
Fri, Aug 29 71.21 AAAA Warner Robins 86.5% 28 - 10 18 Northside (Warner Robins) AAAAA
Fri, Aug 29 70.39 AAAAAA North Atlanta 69.5% 24 - 17 7 Wheeler AAAAAA
Fri, Aug 29 70.15 AAAAA Lanier 59.1% 23 - 20 3 North Forsyth AAAAAA
Fri, Aug 29 69.72 A Division I Public Thomasville 68.4% 24 - 17 7 Cairo AAA Public
Fri, Aug 29 69.27 AAAA New Hampstead 56.9% 28 - 25 3 Effingham County AAAAA
Fri, Aug 29 69.16 AAAA Ware County 89.8% 31 - 12 19 Bainbridge AAA Public
Fri, Aug 29 68.74 AAAA Cartersville 93.7% 31 - 6 25 Hapeville Charter AA Public
Fri, Aug 29 68.23 AAA Public Oconee County 74.3% 27 - 17 10 Morgan County AA Public
Fri, Aug 29 67.96 AAAAA Lee County 97.4% 36 - 0 36 Tift County AAAAAA
Thu, Aug 28 66.91 AAAA Starr's Mill 81.6% 28 - 14 14 Veterans AAAAA
Fri, Aug 29 66.30 AAAA Mays 76.7% 23 - 13 10 Douglass AAA Public
Fri, Aug 29 66.24 AA Public Carver (Atlanta) 60.3% 22 - 20 2 Decatur AAAAA
Fri, Aug 29 66.13 A Division I Public Fitzgerald 71.4% 22 - 14 8 Crisp County AA Public
Fri, Aug 29 66.02 AAAAA River Ridge 76.0% 28 - 17 11 Allatoona AAAA
Fri, Aug 29 64.39 AA Public Appling County 80.9% 24 - 10 14 Wayne County AAAA
Fri, Aug 29 64.12 Smaller Private Wesleyan 54.4% 22 - 21 1 Elbert County A Division I Public
Fri, Aug 29 63.74 AAAAAA Dacula 57.9% 21 - 19 2 Jackson County AAAAA
Fri, Aug 29 63.61 AAAAAA Cherokee 69.8% 28 - 21 7 Pope AAAAA
Fri, Aug 29 63.32 AAAAA Milton 99.2% 41 - 0 41 Alpharetta AAAAAA
Fri, Aug 29 62.83 AAAA Cass 75.6% 27 - 15 12 Adairsville AAA Public
Fri, Aug 29 62.74 AAA Public Cherokee Bluff 54.5% 21 - 20 1 North Hall AAA Public
Fri, Aug 29 62.61 A Division II Brooks County 80.4% 27 - 14 13 Cook AA Public
Fri, Aug 29 62.47 A Division I Public Swainsboro 54.2% 20 - 19 1 Metter A Division II
Fri, Aug 29 62.37 AAAA Jones County 84.6% 28 - 14 14 Hampton AAAA
Fri, Aug 29 61.20 AAA Public Westover 58.5% 24 - 21 3 Westside (Macon) AA Public
Fri, Aug 29 61.14 AA Public Hart County 64.7% 24 - 20 4 Lumpkin County AAA Public
Fri, Aug 29 60.82 A Division I Public Commerce 67.1% 22 - 16 6 Luella AAA Public
Fri, Aug 29 60.69 AAAA Northside (Columbus) 57.5% 21 - 18 3 Northgate AAAAA
Fri, Aug 29 60.18 AAAAAA Etowah 53.1% 20 - 19 1 Campbell AAAAAA
Fri, Aug 29 59.40 A Division II Irwin County 83.6% 31 - 16 15 Schley County A Division II
Fri, Aug 29 59.20 AAAA East Forsyth 52.5% 21 - 21 0 Winder-Barrow AAAAA
Fri, Aug 29 59.15 AAAA Dalton 50.1% 21 - 21 0 Northwest Whitfield AAA Public
Fri, Aug 29 59.01 AAAAAA Duluth 58.1% 22 - 21 1 Shiloh AAAAA
Fri, Aug 29 58.43 AAAAA Sprayberry 89.2% 30 - 12 18 Kennesaw Mountain AAAAA
Fri, Aug 29 58.09 AAA Public Heritage (Ringgold) 52.9% 21 - 20 1 Ringgold AA Public
Fri, Aug 29 58.07 A Division II Bowdon 87.6% 31 - 14 17 Bremen A Division I Public
Fri, Aug 29 58.02 AAAAA East Paulding 86.8% 29 - 13 16 Paulding County AAAAAA
Fri, Aug 29 57.58 AAAAAA Hillgrove 89.1% 28 - 7 21 McIntosh AAAAA
Fri, Aug 29 56.72 AAAA Flowery Branch 73.2% 24 - 14 10 Forsyth Central AAAAAA
Fri, Aug 29 56.56 A Division I Public Northeast 87.6% 30 - 13 17 Washington County A Division I Public
Fri, Aug 29 56.46 AAAAAA Valdosta 97.7% 37 - 0 37 Dougherty AAA Public
Fri, Aug 29 56.23 AAAA Madison County 63.8% 27 - 21 6 Loganville AAAAA
Fri, Aug 29 56.00 AAAA Cedartown 95.9% 33 - 0 33 Alexander AAAAA
Fri, Aug 29 55.82 AAAAA Habersham Central 58.3% 24 - 21 3 White County AAA Public
Fri, Aug 29 55.80 A Division II Trion 67.0% 27 - 20 7 Temple A Division I Public
Fri, Aug 29 55.71 AAAA Ola 89.6% 28 - 7 21 Eagle's Landing Christian AAAA
Fri, Aug 29 55.60 AAAAAA Lowndes 97.1% 35 - 0 35 Central Gwinnett AAAAAA
Fri, Aug 29 55.50 AAAAAA Mountain View 81.6% 27 - 14 13 Seckinger AAAAA
Fri, Aug 29 55.44 A Division I Public Jeff Davis 64.2% 22 - 17 5 Charlton County A Division II
Fri, Aug 29 55.34 A Division I Public Fannin County 79.1% 28 - 17 11 Union County AA Public
Fri, Aug 29 55.25 AA Public Laney 52.7% 21 - 20 1 Putnam County A Division I Public
Fri, Aug 29 54.76 AAAA Centennial 71.8% 27 - 17 10 Johns Creek AAAAA
Fri, Aug 29 54.67 Smaller Private Lovett 81.4% 28 - 14 14 Spencer AA Public
Fri, Aug 29 54.47 AAAAAA Pebblebrook 76.6% 26 - 14 12 Lithia Springs AAAAA
Fri, Aug 29 53.96 GIAA AAAA-AAA Brookstone 51.0% 23 - 22 1 Mount Vernon Smaller Private
Fri, Aug 29 53.77 AA Public East Jackson 52.4% 21 - 21 0 Dawson County AAA Public
Fri, Aug 29 53.43 A Division I Public Lamar County 71.4% 21 - 14 7 Jackson AA Public
Fri, Aug 29 53.41 AAAAA Newnan 89.2% 30 - 12 18 Arabia Mountain AAAAA
Fri, Aug 29 53.04 AAAAAA South Forsyth 73.5% 27 - 16 11 Riverwood AAAAA
Fri, Aug 29 52.21 AAAAA Evans 77.4% 27 - 14 13 Grovetown AAAAAA
Fri, Aug 29 52.14 Smaller Private Holy Innocents 80.3% 25 - 13 12 Morrow AAAAA
Fri, Aug 29 51.98 AAA Public Gilmer 63.3% 25 - 20 5 Pickens AAA Public
Thu, Aug 28 51.56 AAAA Southwest DeKalb 82.3% 28 - 14 14 Chamblee AAAAA
Fri, Aug 29 50.23 A Division II Clinch County 87.0% 28 - 12 16 Miller County A Division II
Fri, Aug 29 50.07 Smaller Private Christian Heritage 57.6% 22 - 20 2 Pepperell A Division I Public
Fri, Aug 29 49.01 AAAA Eagle's Landing 65.7% 24 - 20 4 Woodland (Stockbridge) AAAA
Fri, Aug 29 48.72 AA Public Stephens County 94.4% 34 - 7 27 Cedar Shoals AAAA
Fri, Aug 29 48.72 A Division II Johnson County 56.5% 20 - 17 3 Warren County A Division II
Fri, Aug 29 48.39 A Division I Public Toombs County 96.5% 35 - 6 29 South Effingham AAAAA
Fri, Aug 29 48.19 A Division II Macon County 72.5% 24 - 14 10 Lakeside (Atlanta) AAAAA
Fri, Aug 29 47.88 A Division II Telfair County 72.8% 27 - 18 9 Berrien A Division I Public
Fri, Aug 29 47.83 AAAA Stockbridge 97.4% 38 - 6 32 Locust Grove AAAA
Fri, Aug 29 47.42 AAA Public Peach County 96.9% 35 - 0 35 Berkmar AAAAAA
Fri, Aug 29 47.41 AAAA Eastside 98.0% 35 - 0 35 Alcovy AAAAA
Fri, Aug 29 47.13 Smaller Private Savannah Christian 97.9% 35 - 0 35 Mount Paran Christian Smaller Private
Fri, Aug 29 46.99 A Division I Public Dublin 95.8% 35 - 6 29 Southwest A Division I Public
Fri, Aug 29 46.73 Smaller Private Athens Academy 93.3% 32 - 7 25 Shaw AA Public
Fri, Aug 29 46.34 AAA Public Chestatee 51.4% 22 - 21 1 West Hall AAA Public
Fri, Aug 29 46.05 AA Public Thomson 96.1% 34 - 0 34 Richmond Academy AAA Public
Fri, Aug 29 46.03 A Division I Public Vidalia 71.5% 22 - 14 8 Tattnall County AA Public
Fri, Aug 29 45.71 AAAA Union Grove 78.8% 27 - 14 13 McDonough AAAA
Fri, Aug 29 45.36 A Division II Greene County 82.0% 25 - 10 15 Haralson County A Division I Public
Thu, Aug 28 45.00 AA Public South Atlanta 75.4% 24 - 14 10 Washington AA Public
Fri, Aug 29 44.56 A Division I Public Bleckley County 90.1% 31 - 12 19 East Laurens A Division I Public
Fri, Aug 29 44.32 AA Public Miller Grove 74.0% 24 - 14 10 Rockdale County AAAAAA
Thu, Aug 28 44.13 AAA Public Long County 84.2% 27 - 12 15 Johnson (Savannah) AAA Public
Fri, Aug 29 43.95 A Division II Lanier County 59.4% 21 - 18 3 Hawkinsville A Division II
Fri, Aug 29 43.67 A Division I Public Banks County 55.4% 20 - 17 3 Franklin County AA Public
Fri, Aug 29 43.49 AAAA Walnut Grove 76.5% 24 - 14 10 Apalachee AAAAA
Fri, Aug 29 42.93 A Division I Public Jasper County 66.5% 22 - 16 6 Wilkinson County A Division II
Fri, Aug 29 42.48 A Division I Public Worth County 93.3% 35 - 12 23 Dooly County A Division II
Fri, Aug 29 42.47 Smaller Private North Cobb Christian 93.2% 30 - 6 24 Coahulla Creek AA Public
Fri, Aug 29 42.44 AA Public Pierce County 98.5% 35 - 0 35 Brantley County A Division I Public
Fri, Aug 29 42.44 AAA Public West Laurens 89.2% 33 - 14 19 North Clayton AAA Public
Thu, Aug 28 42.32 AA Public Therrell 67.1% 21 - 14 7 Redan AA Public
Fri, Aug 29 41.98 AAA Public Mount Zion (Jonesboro) 54.0% 18 - 16 2 Riverdale AAA Public
Fri, Aug 29 41.87 AAA Public Liberty County 81.3% 26 - 12 14 Windsor Forest AAA Public
Fri, Aug 29 41.85 AA Public Sumter County 91.0% 30 - 7 23 Pike County AA Public
Fri, Aug 29 41.33 A Division I Public Social Circle 77.7% 24 - 13 11 KIPP Atlanta Collegiate AA Public
Fri, Aug 29 41.02 A Division II Washington-Wilkes 79.0% 28 - 15 13 Oglethorpe County A Division I Public
Fri, Aug 29 40.84 GIAA AAAA-AAA Bethlehem Christian 69.2% 23 - 16 7 Mount Zion (Carroll) A Division II
Fri, Aug 29 39.49 AAAAA Chattahoochee 90.6% 33 - 13 20 Discovery AAAAAA
Fri, Aug 29 38.83 A Division I Public ACE Charter 85.5% 29 - 14 15 Jefferson County A Division I Public
Fri, Aug 29 38.74 A Division I Public Bacon County 82.0% 27 - 14 13 Treutlen A Division II
Fri, Aug 29 38.57 A Division I Public Dade County 78.4% 28 - 14 14 LaFayette AAA Public
Fri, Aug 29 37.93 A Division II Marion County 65.6% 21 - 15 6 Southland Academy GIAA AA-A
Fri, Aug 29 37.85 A Division I Public McNair 56.0% 21 - 20 1 Midtown AAAA
Fri, Aug 29 37.45 A Division I Public Model 82.7% 27 - 12 15 Coosa A Division I Public
Fri, Aug 29 36.97 AAAAA Woodstock 95.7% 34 - 0 34 North Springs AAAA
Fri, Aug 29 36.80 AAAA Drew 82.7% 27 - 12 15 South Cobb AAAAAA
Thu, Aug 28 36.47 AAA Public Howard 93.3% 33 - 7 26 Rutland AA Public
Thu, Aug 28 36.09 AA Public Hardaway 76.7% 27 - 14 13 Greenville A Division II
Fri, Aug 29 35.98 A Division II Hancock Central 50.8% 21 - 21 0 Lake Oconee Academy A Division II
Fri, Aug 29 35.73 Smaller Private Mount Pisgah Christian 73.0% 24 - 14 10 B.E.S.T. Academy A Division I Public
Fri, Aug 29 35.38 AAA Public Mary Persons 97.9% 35 - 0 35 Butler AA Public
Fri, Aug 29 35.02 Smaller Private Darlington 91.5% 28 - 6 22 Ridgeland AAA Public
Fri, Aug 29 34.53 AAAA M.L. King 85.1% 27 - 12 15 Salem AA Public
Fri, Aug 29 34.24 AA Public Columbus 51.4% 21 - 21 0 Randolph-Clay A Division II
Fri, Aug 29 33.58 AAA Public Southeast Bulloch 96.3% 31 - 0 31 Islands AAA Public
Fri, Aug 29 33.21 A Division II Montgomery County 52.5% 23 - 22 1 Atkinson County A Division II
Thu, Aug 28 32.38 Smaller Private Landmark Christian 76.5% 27 - 14 13 Towers A Division I Public
Fri, Aug 29 30.69 A Division II Wilcox County 95.1% 31 - 0 31 Terrell County A Division II
Fri, Aug 29 29.94 A Division I Public Dodge County 97.2% 34 - 0 34 Central (Macon) A Division I Public
Fri, Aug 29 29.93 GIAA AA-A Briarwood Academy 75.7% 28 - 18 10 Glascock County A Division II
Fri, Aug 29 27.21 AAAAA Lassiter 93.2% 31 - 6 25 Northview AAAA
Fri, Aug 29 26.30 AAAAA New Manchester 98.6% 37 - 0 37 Stone Mountain AAA Public
Fri, Aug 29 25.20 AAA Public Jenkins 99.1% 42 - 0 42 Groves AAA Public
Fri, Aug 29 24.97 AAA Public East Hall 92.5% 35 - 13 22 Johnson (Gainesville) AAA Public
Fri, Aug 29 23.50 GIAA AAAA-AAA Lakeview Academy 82.7% 28 - 14 14 Towns County A Division II
Fri, Aug 29 23.17 A Division II Crawford County 76.2% 27 - 15 12 Kendrick AA Public
Fri, Aug 29 22.98 AAAA Southeast Whitfield 53.0% 21 - 21 0 Murray County AA Public
Fri, Aug 29 22.82 GIAA AA-A Brentwood School 95.5% 35 - 7 28 Georgia Military Prep A Division II
Fri, Aug 29 19.99 Smaller Private King's Ridge Christian 93.9% 31 - 3 28 Heritage (Newnan) GIAA AA-A
Fri, Aug 29 17.09 GIAA AAAA-AAA Piedmont Academy 81.3% 28 - 14 14 Baconton Charter A Division II
Fri, Aug 29 15.64 A Division I Public Gordon Central 89.2% 31 - 12 19 Josey AA Public
Fri, Aug 29 14.17 A Division II Portal 96.8% 35 - 0 35 Twiggs County A Division II
Thu, Aug 28 11.56 A Division II Chattahoochee County 93.7% 31 - 6 25 Jordan AA Public
Fri, Aug 29 6.28 A Division II Calhoun County 63.4% 24 - 20 4 Central (Talbotton) A Division II
Fri, Aug 29 3.58 AAAA Forest Park 95.1% 30 - 0 30 Utopian Academy A Division I Public
Fri, Aug 29 -4.31 GIAA AA-A Southwest Georgia Academy 99.6% 42 - 0 42 Southwest Georgia STEM A Division II
Fri, Aug 29 -5.13 GIAA AA-A Rock Springs Christian 89.6% 28 - 7 21 Cross Keys AAAA