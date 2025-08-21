Which teams are favorites in Georgia HS football Week 2 | Maxwell projections

AJC Varsity

Marist's Champ Davis gets tackled by Blessed Trinity's Mavrick Torrico in the second half at Blessed Trinity Catholic High School in Roswell on Friday, Aug. 27, 2021. (Hyosub Shin/AJC)
By Loren Maxwell
1 hour ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Aug 2289.50AAAAAABuford89.1%28 - 1018BenedictineAAAA
Fri, Aug 2288.99AAAAACoffee51.3%21 - 210Ware CountyAAAA
Fri, Aug 2285.45AAAAAAMill Creek78.5%27 - 1512NorcrossAAAAAA
Fri, Aug 2285.32AAAAAANorth Cobb67.8%26 - 206McEachernAAAAAA
Fri, Aug 2284.76AAAAAACollins Hill53.6%19 - 172Woodward AcademyAAAAA
Fri, Aug 2279.84AAAAAAWalton58.4%25 - 214LambertAAAAAA
Fri, Aug 2279.46AAAACartersville80.2%28 - 1414RockmartAA Public
Fri, Aug 2278.67AAAAPerry65.6%27 - 216Peach CountyAAA Public
Fri, Aug 2276.11Smaller PrivateHebron Christian59.2%23 - 203Fellowship ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2275.52AAAAAAWest Forsyth69.9%22 - 148MariettaAAAAAA
Fri, Aug 2275.04AAAAAANorth Paulding62.9%24 - 204East PauldingAAAAA
Fri, Aug 2274.37AAAAAADouglas County91.3%31 - 1021JonesboroAAAA
Fri, Aug 2273.54AAAAAHughes95.3%34 - 727MaysAAAA
Fri, Aug 2273.17AAAAAASouth Gwinnett53.5%21 - 201DutchtownAAAAA
Fri, Aug 2272.82AAAAARiver Ridge57.1%22 - 211DenmarkAAAAAA
Thu, Aug 2172.45AAAAEastside72.8%28 - 208HiramAAAA
Fri, Aug 2272.44AAAAAAEast Coweta66.0%25 - 205NewnanAAAAA
Fri, Aug 2272.36AAA PublicOconee County60.2%22 - 202Clarke CentralAAAAA
Fri, Aug 2272.05AAAAAHouston County87.4%32 - 1418Effingham CountyAAAAA
Fri, Aug 2272.03AAAAASequoyah73.6%27 - 189CherokeeAAAAAA
Fri, Aug 2271.96AAAAACreekview52.9%21 - 201North ForsythAAAAAA
Fri, Aug 2271.31AAA PublicTroup56.9%21 - 192Harris CountyAAAA
Fri, Aug 2271.03Smaller PrivateSavannah Christian79.2%30 - 2010New HampsteadAAAA
Fri, Aug 2270.87AAAAAThomas County Central93.8%33 - 726CairoAAA Public
Fri, Aug 2270.05AAAAAARichmond Hill80.0%26 - 1313Glynn AcademyAAAAA
Fri, Aug 2269.57AAAAStarr's Mill68.7%25 - 187WhitewaterAAA Public
Fri, Aug 2268.78AAAAAAHarrison79.1%27 - 1413WheelerAAAAAA
Fri, Aug 2267.20AAA PublicUpson-Lee50.8%20 - 191ManchesterA Division II
Fri, Aug 2267.05AAAAALanier68.4%26 - 197Mountain ViewAAAAAA
Fri, Aug 2266.93AAAAALovejoy58.2%21 - 192SpaldingAAA Public
Fri, Aug 2265.97AAA PublicJefferson94.5%31 - 625Jackson CountyAAAAA
Fri, Aug 2265.75A Division IIIrwin County61.7%27 - 225Worth CountyA Division I Public
Fri, Aug 2265.70AAAAAAWestlake92.4%31 - 724DouglassAAA Public
Fri, Aug 2265.37AAAAANorthside (Warner Robins)63.3%21 - 156BaldwinAAA Public
Fri, Aug 2265.35AA PublicStephens County60.4%24 - 213Elbert CountyA Division I Public
Fri, Aug 2264.11AAA PublicBainbridge62.7%25 - 214CookAA Public
Fri, Aug 2264.10AAAAKell88.2%29 - 1316AlpharettaAAAAAA
Fri, Aug 2263.87AAAAStockbridge88.2%29 - 1316HamptonAAAA
Fri, Aug 2263.83AAAAAllatoona53.5%21 - 201South PauldingAAAAA
Fri, Aug 2263.64Smaller PrivateWesleyan56.8%21 - 201North HallAAA Public
Fri, Aug 2263.48Smaller PrivateLovett51.7%20 - 200Crisp CountyAA Public
Fri, Aug 2263.21AAAABlessed Trinity95.4%31 - 031Holy InnocentsSmaller Private
Fri, Aug 2263.21A Division I PublicRabun County66.9%27 - 207Fannin CountyA Division I Public
Fri, Aug 2263.13AAAAASprayberry85.3%28 - 1315EtowahAAAAAA
Fri, Aug 2262.89AAAAAVeterans57.8%21 - 192StatesboroAAAAA
Fri, Aug 2262.40AAAAAVilla Rica57.3%21 - 192NorthgateAAAAA
Fri, Aug 2262.22AAAAWestminster (Atlanta)81.4%23 - 815Pace AcademyAAAA
Fri, Aug 2262.16AAA PublicLaGrange87.0%28 - 1216Early CountyA Division II
Fri, Aug 2262.13AA PublicCarver (Atlanta)75.8%23 - 149LuellaAAA Public
Fri, Aug 2262.00AAAAAACarrollton99.3%42 - 042ColumbiaAA Public
Fri, Aug 2261.93AAAAABrunswick89.9%28 - 820Wayne CountyAAAA
Fri, Aug 2261.81AAAACentennial53.8%22 - 211DuluthAAAAAA
Fri, Aug 2261.75AA PublicHart County65.0%24 - 204Madison CountyAAAA
Fri, Aug 2261.57AAAAADecatur61.8%23 - 203Greater Atlanta ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2261.23AAAAAHabersham Central54.0%21 - 210Flowery BranchAAAA
Fri, Aug 2260.95Smaller PrivateAthens Academy67.4%24 - 195Savannah Country DaySmaller Private
Fri, Aug 2260.61A Division I PublicDodge County51.6%21 - 210Bleckley CountyA Division I Public
Fri, Aug 2260.15AAAAAACampbell62.3%22 - 193South ForsythAAAAAA
Fri, Aug 2259.83A Division I PublicToombs County88.0%30 - 1416DoughertyAAA Public
Fri, Aug 2259.33AAAAAABrookwood92.9%33 - 1023ShilohAAAAA
Fri, Aug 2259.14AAAAAPope55.0%24 - 222DunwoodyAAAAA
Fri, Aug 2258.75AAAAAAArcher88.8%31 - 1417SeckingerAAAAA
Fri, Aug 2258.53A Division IILincoln County71.2%26 - 179Jenkins CountyA Division II
Fri, Aug 2258.29AAA PublicNorthwest Whitfield64.0%24 - 204North MurrayAA Public
Fri, Aug 2258.26AAAAAANorth Atlanta89.8%31 - 1318Paulding CountyAAAAAA
Fri, Aug 2258.26A Division IIClinch County71.1%25 - 178Wilcox CountyA Division II
Fri, Aug 2258.25AAAAAAColquitt County98.9%40 - 040MonroeAAA Public
Fri, Aug 2257.98AAAANorth Oconee98.5%37 - 037DaltonAAAA
Fri, Aug 2257.95AA PublicMorgan County82.3%29 - 1613Putnam CountyA Division I Public
Fri, Aug 2257.26A Division I PublicCommerce76.4%28 - 1711East JacksonAA Public
Fri, Aug 2257.12AAA PublicSandy Creek94.3%34 - 727McIntoshAAAAA
Fri, Aug 2256.59Smaller PrivateNorth Cobb Christian79.2%27 - 1413DarlingtonSmaller Private
Thu, Aug 2156.46AAA PublicStephenson90.8%30 - 921Arabia MountainAAAAA
Fri, Aug 2256.31AAAAEast Forsyth70.0%23 - 158Dawson CountyAAA Public
Fri, Aug 2256.27AAAAAWinder-Barrow65.1%23 - 185Forsyth CentralAAAAAA
Fri, Aug 2256.16AA PublicSumter County67.3%22 - 166GriffinAAAA
Fri, Aug 2256.01Smaller PrivateWhitefield Academy61.3%24 - 204Mount VernonSmaller Private
Fri, Aug 2255.87AA PublicCarver (Columbus)95.1%31 - 031SpencerAA Public
Fri, Aug 2255.74AAA PublicGilmer52.8%21 - 210Union CountyAA Public
Fri, Aug 2255.59GIAA AAAA-AAAValwood School52.9%22 - 211BrookstoneGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2254.88AAAAOla89.9%31 - 1318Locust GroveAAAA
Fri, Aug 2254.75AAAACambridge94.6%34 - 727Johns CreekAAAAA
Fri, Aug 2254.37AAA PublicWestover78.3%28 - 1711Bradwell InstituteAAAAA
Fri, Aug 2254.32AAA PublicMary Persons86.8%28 - 1216JacksonAA Public
Fri, Aug 2254.12AAAAEagle's Landing Christian55.0%19 - 172Union GroveAAAA
Fri, Aug 2254.06A Division I PublicSwainsboro85.8%28 - 1315Emanuel County InstituteA Division II
Fri, Aug 2254.06AAAAAGreenbrier50.9%21 - 210GrovetownAAAAAA
Fri, Aug 2254.01AAAAALoganville51.0%21 - 201Walnut GroveAAAA
Fri, Aug 2253.40A Division I PublicHeard County72.0%26 - 179South AtlantaAA Public
Fri, Aug 2253.05A Division IIBowdon92.2%34 - 1321Macon CountyA Division II
Fri, Aug 2253.02AA PublicLaney67.0%24 - 177HephzibahAAA Public
Fri, Aug 2253.01AAA PublicPickens54.1%23 - 212SonoravilleAA Public
Fri, Aug 2252.80AAAAARiverwood51.9%23 - 221ChattahoocheeAAAAA
Fri, Aug 2252.69AAA PublicMonroe Area88.4%28 - 1216Cedar ShoalsAAAA
Fri, Aug 2252.53A Division I PublicThomasville94.6%34 - 727PelhamA Division II
Fri, Aug 2252.53A Division IICharlton County63.1%21 - 174McIntosh County AcademyA Division II
Fri, Aug 2252.32AAAAMaynard Jackson80.9%27 - 1413MorrowAAAAA
Fri, Aug 2252.30A Division I PublicNortheast90.5%31 - 1219SouthwestA Division I Public
Fri, Aug 2251.89AAAAJones County95.6%35 - 728Woodland (Stockbridge)AAAA
Fri, Aug 2251.75AAAATucker87.1%30 - 1416ChambleeAAAAA
Fri, Aug 2251.66AAA PublicHarlem84.3%27 - 1314Washington-WilkesA Division II
Fri, Aug 2251.36Smaller PrivateAquinas79.7%27 - 1413Bryan CountyA Division II
Fri, Aug 2251.05AAAACass91.8%28 - 622ModelA Division I Public
Fri, Aug 2250.93AAAAAAlexander72.1%23 - 149LassiterAAAAA
Fri, Aug 2250.80AAAASt. Pius X91.6%28 - 622Lakeside (Atlanta)AAAAA
Fri, Aug 2250.79AAAAAAChapel Hill70.0%21 - 147OsborneAAAAAA
Fri, Aug 2250.60A Division IITelfair County69.7%24 - 168Bacon CountyA Division I Public
Fri, Aug 2250.54GIAA AAAA-AAATattnall Square50.5%20 - 200St. Anne-PacelliGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2250.05AA PublicMiller Grove60.1%20 - 164TherrellAA Public
Fri, Aug 2249.90AAAAATri-Cities58.2%20 - 173M.L. KingAAAA
Fri, Aug 2249.76AAA PublicAdairsville81.7%28 - 1414PepperellA Division I Public
Fri, Aug 2249.63A Division I PublicSocial Circle58.4%21 - 201Warren CountyA Division II
Fri, Aug 2249.48AAAAAADacula90.3%31 - 1318MeadowcreekAAAAAA
Fri, Aug 2249.41AAAAAAValdosta99.1%38 - 038Mundy's MillAAAA
Fri, Aug 2248.76AAAAAANewton98.7%38 - 038AlcovyAAAAA
Fri, Aug 2248.48A Division IISchley County75.4%28 - 1810HawkinsvilleA Division II
Fri, Aug 2248.27AAA PublicHeritage (Ringgold)83.6%29 - 1415Lakeview Ft. OglethorpeAA Public
Fri, Aug 2248.21A Division IITrion85.0%28 - 1414Dade CountyA Division I Public
Fri, Aug 2247.86AAAAAWoodstock87.3%28 - 1018Woodland (Cartersville)AAAA
Fri, Aug 2247.11AAAADrew58.8%22 - 202North ClaytonAAA Public
Fri, Aug 2247.09A Division IIMetter87.7%27 - 720Tattnall CountyAA Public
Fri, Aug 2247.06A Division I PublicVidalia70.4%22 - 148Screven CountyA Division II
Fri, Aug 2247.04Smaller PrivateProvidence Christian52.5%21 - 210Bethlehem ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2246.54AAA PublicCherokee Bluff93.2%31 - 724ApalacheeAAAAA
Fri, Aug 2246.32GIAA AAAA-AAATiftarea Academy58.2%26 - 224Turner CountyA Division II
Fri, Aug 2246.20A Division I PublicDublin95.3%35 - 728East LaurensA Division I Public
Fri, Aug 2246.03AAAACedartown98.1%34 - 034BerkmarAAAAAA
Fri, Aug 2245.49AAAAEagle's Landing82.5%28 - 1414McDonoughAAAA
Fri, Aug 2245.25Smaller PrivateChristian Heritage72.9%27 - 1710Landmark ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2245.25A Division I PublicBerrien57.2%22 - 202Lanier CountyA Division II
Fri, Aug 2244.50A Division IIMitchell County75.9%27 - 1512Dooly CountyA Division II
Fri, Aug 2244.17AAAAAALowndes99.3%40 - 040Mount Zion (Jonesboro)AAA Public
Fri, Aug 2243.86A Division I PublicHaralson County66.9%22 - 166Pike CountyAA Public
Fri, Aug 2243.73AAAALithonia70.7%22 - 148RedanAA Public
Fri, Aug 2243.69GIAA AAAA-AAAFirst Presbyterian88.1%29 - 1316Marion CountyA Division II
Fri, Aug 2243.67A Division IIWheeler County62.1%21 - 174Taylor CountyA Division II
Thu, Aug 2143.04AA PublicWashington58.3%20 - 173HardawayAA Public
Fri, Aug 2242.66GIAA AA-ABrentwood School67.4%28 - 226Pinewood ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2242.36A Division I PublicGordon Lee83.2%28 - 1414LaFayetteAAA Public
Fri, Aug 2242.11AAAAWarner Robins99.3%41 - 041Fayette CountyAAA Public
Fri, Aug 2241.84AAA PublicEast Hall60.2%27 - 216Oglethorpe CountyA Division I Public
Fri, Aug 2241.71Smaller PrivateMount Paran Christian73.0%25 - 1510Mount Pisgah ChristianSmaller Private
Fri, Aug 2241.54AAA PublicWindsor Forest54.2%20 - 173Brantley CountyA Division I Public
Fri, Aug 2241.46AAAAANew Manchester93.3%29 - 623DiscoveryAAAAAA
Fri, Aug 2240.73Smaller PrivateTrinity Christian (Sharpsburg)95.1%32 - 626RiverdaleAAA Public
Fri, Aug 2240.73AA PublicCoahulla Creek57.9%21 - 201ChattoogaA Division I Public
Fri, Aug 2240.17A Division I PublicJasper County79.0%28 - 1414Hancock CentralA Division II
Fri, Aug 2239.44A Division IIWilkinson County51.4%20 - 200TreutlenA Division II
Fri, Aug 2238.91GIAA AAAA-AAAGeorge Walton Academy64.5%21 - 165Lake Oconee AcademyA Division II
Fri, Aug 2238.90GIAA AAAA-AAAWestfield School86.0%28 - 1216Southland AcademyGIAA AA-A
Fri, Aug 2238.68A Division I PublicMcNair65.7%21 - 147KIPP Atlanta CollegiateAA Public
Fri, Aug 2237.73A Division I PublicJeff Davis95.3%32 - 032RutlandAA Public
Fri, Aug 2237.61AAAAABanneker91.8%31 - 1021South CobbAAAAAA
Fri, Aug 2237.50GIAA AAAA-AAATerrell Academy55.7%23 - 212Brookwood SchoolGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2236.99A Division I PublicWashington County93.0%32 - 725Jefferson CountyA Division I Public
Thu, Aug 2136.88AAAADruid Hills64.8%21 - 165MidtownAAAA
Fri, Aug 2235.93A Division IIJohnson County90.6%30 - 1020Montgomery CountyA Division II
Thu, Aug 2135.85AA PublicColumbus69.1%27 - 207GreenvilleA Division II
Fri, Aug 2235.82AA PublicBurke County99.0%41 - 041Cross CreekAAA Public
Fri, Aug 2235.00AA PublicButler56.3%21 - 201Gordon CentralA Division I Public
Fri, Aug 2234.88GIAA AA-AEdmund Burke Academy82.9%27 - 1314Robert Toombs AcademyGIAA AA-A
Fri, Aug 2234.75GIAA AA-ABriarwood Academy71.1%23 - 149Central Fellowship ChristianGIAA AA-A
Fri, Aug 2233.92A Division I PublicArmuchee62.5%21 - 156RidgelandAAA Public
Fri, Aug 2233.76A Division IISeminole County91.0%27 - 027Chattahoochee CountyA Division II
Fri, Aug 2233.26Smaller PrivateKing's Ridge Christian81.8%26 - 1313Lanier ChristianGAPPS AA
Thu, Aug 2132.53A Division I PublicACE Charter92.2%31 - 724Central (Macon)A Division I Public
Fri, Aug 2232.10GIAA AA-AGatewood School67.3%24 - 186Trinity Christian (Dublin)GIAA AA-A
Fri, Aug 2231.80AAAAAAHeritage (Conyers)86.6%27 - 1017SalemAA Public
Fri, Aug 2231.78GIAA AAAA-AAALakeview Academy59.9%22 - 202Piedmont AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2231.58GIAA AAAA-AAABulloch Academy95.7%33 - 033ClaxtonA Division II
Fri, Aug 2231.31GIAA AAAA-AAADeerfield-Windsor91.0%31 - 1021Mount de SalesGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2230.90AAA PublicWest Hall87.0%28 - 1315NorthviewAAAA
Fri, Aug 2230.74AAAAAARockdale County88.3%28 - 820Forest ParkAAAA
Fri, Aug 2227.79GIAA AAAA-AAAStrong Rock Christian86.9%28 - 1315Loganville ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2227.42AA PublicRinggold98.4%38 - 038Murray CountyAA Public
Fri, Aug 2226.65GAPPS AACherokee Christian63.5%21 - 156King's AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 2226.03AAAAAACentral Gwinnett98.0%35 - 035Stone MountainAAA Public
Fri, Aug 2225.76AAA PublicWest Laurens98.5%41 - 041GrovesAAA Public
Fri, Aug 2225.19AA PublicFranklin County93.9%32 - 725Johnson (Gainesville)AAA Public
Fri, Aug 2225.07AA PublicKendrick53.2%20 - 191B.E.S.T. AcademyA Division I Public
Fri, Aug 2224.92A Division IICrawford County70.8%26 - 188Georgia Military PrepA Division II
Fri, Aug 2224.63A Division I PublicCoosa85.1%28 - 1315Southeast WhitfieldAAAA
Fri, Aug 2222.29AAA PublicWestside (Augusta)98.3%35 - 035Glenn HillsAA Public
Fri, Aug 2221.18GIAA AA-AThomas Jefferson59.0%21 - 201Windsor AcademyGIAA AA-A
Fri, Aug 2221.07A Division IIGlascock County76.8%28 - 1711Augusta PrepGIAA AA-A
Fri, Aug 2220.37A Division IIAtkinson County87.7%28 - 1216Baconton CharterA Division II
Fri, Aug 2219.88GIAA AAAA-AAAAthens Christian80.1%28 - 1414Heritage (Newnan)GIAA AA-A
Fri, Aug 2217.90AAA PublicBeach94.9%28 - 028SavannahA Division II
Fri, Aug 2217.63A Division I PublicMount Bethel Christian50.6%21 - 201Creekside ChristianGAPPS AA
Fri, Aug 2217.22A Division IITerrell County75.7%23 - 149Calhoun CountyA Division II
Fri, Aug 2215.80A Division IIGreene County99.2%40 - 040Twiggs CountyA Division II
Fri, Aug 2214.36A Division I PublicUtopian Academy82.3%26 - 1313WalkerSmaller Private
Fri, Aug 2211.27A Division I PublicTemple99.5%41 - 041ClarkstonAAAA
Fri, Aug 2211.24A Division I PublicBremen99.7%42 - 042JordanAA Public
Fri, Aug 220.71GIAA AAAA-AAARiverside Prep81.2%28 - 1414Cross KeysAAAA

