Which teams are favorites in Georgia HS football Week 2 | Maxwell projections

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Marist's Champ Davis gets tackled by Blessed Trinity's Mavrick Torrico in the second half at Blessed Trinity Catholic High School in Roswell on Friday, Aug. 27, 2021. (Hyosub Shin/AJC)
By Loren Maxwell 1 hour ago
These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Aug 22 89.50 AAAAAA Buford 89.1% 28 - 10 18 Benedictine AAAA
Fri, Aug 22 88.99 AAAAA Coffee 51.3% 21 - 21 0 Ware County AAAA
Fri, Aug 22 85.45 AAAAAA Mill Creek 78.5% 27 - 15 12 Norcross AAAAAA
Fri, Aug 22 85.32 AAAAAA North Cobb 67.8% 26 - 20 6 McEachern AAAAAA
Fri, Aug 22 84.76 AAAAAA Collins Hill 53.6% 19 - 17 2 Woodward Academy AAAAA
Fri, Aug 22 79.84 AAAAAA Walton 58.4% 25 - 21 4 Lambert AAAAAA
Fri, Aug 22 79.46 AAAA Cartersville 80.2% 28 - 14 14 Rockmart AA Public
Fri, Aug 22 78.67 AAAA Perry 65.6% 27 - 21 6 Peach County AAA Public
Fri, Aug 22 76.11 Smaller Private Hebron Christian 59.2% 23 - 20 3 Fellowship Christian Smaller Private
Fri, Aug 22 75.52 AAAAAA West Forsyth 69.9% 22 - 14 8 Marietta AAAAAA
Fri, Aug 22 75.04 AAAAAA North Paulding 62.9% 24 - 20 4 East Paulding AAAAA
Fri, Aug 22 74.37 AAAAAA Douglas County 91.3% 31 - 10 21 Jonesboro AAAA
Fri, Aug 22 73.54 AAAAA Hughes 95.3% 34 - 7 27 Mays AAAA
Fri, Aug 22 73.17 AAAAAA South Gwinnett 53.5% 21 - 20 1 Dutchtown AAAAA
Fri, Aug 22 72.82 AAAAA River Ridge 57.1% 22 - 21 1 Denmark AAAAAA
Thu, Aug 21 72.45 AAAA Eastside 72.8% 28 - 20 8 Hiram AAAA
Fri, Aug 22 72.44 AAAAAA East Coweta 66.0% 25 - 20 5 Newnan AAAAA
Fri, Aug 22 72.36 AAA Public Oconee County 60.2% 22 - 20 2 Clarke Central AAAAA
Fri, Aug 22 72.05 AAAAA Houston County 87.4% 32 - 14 18 Effingham County AAAAA
Fri, Aug 22 72.03 AAAAA Sequoyah 73.6% 27 - 18 9 Cherokee AAAAAA
Fri, Aug 22 71.96 AAAAA Creekview 52.9% 21 - 20 1 North Forsyth AAAAAA
Fri, Aug 22 71.31 AAA Public Troup 56.9% 21 - 19 2 Harris County AAAA
Fri, Aug 22 71.03 Smaller Private Savannah Christian 79.2% 30 - 20 10 New Hampstead AAAA
Fri, Aug 22 70.87 AAAAA Thomas County Central 93.8% 33 - 7 26 Cairo AAA Public
Fri, Aug 22 70.05 AAAAAA Richmond Hill 80.0% 26 - 13 13 Glynn Academy AAAAA
Fri, Aug 22 69.57 AAAA Starr's Mill 68.7% 25 - 18 7 Whitewater AAA Public
Fri, Aug 22 68.78 AAAAAA Harrison 79.1% 27 - 14 13 Wheeler AAAAAA
Fri, Aug 22 67.20 AAA Public Upson-Lee 50.8% 20 - 19 1 Manchester A Division II
Fri, Aug 22 67.05 AAAAA Lanier 68.4% 26 - 19 7 Mountain View AAAAAA
Fri, Aug 22 66.93 AAAAA Lovejoy 58.2% 21 - 19 2 Spalding AAA Public
Fri, Aug 22 65.97 AAA Public Jefferson 94.5% 31 - 6 25 Jackson County AAAAA
Fri, Aug 22 65.75 A Division II Irwin County 61.7% 27 - 22 5 Worth County A Division I Public
Fri, Aug 22 65.70 AAAAAA Westlake 92.4% 31 - 7 24 Douglass AAA Public
Fri, Aug 22 65.37 AAAAA Northside (Warner Robins) 63.3% 21 - 15 6 Baldwin AAA Public
Fri, Aug 22 65.35 AA Public Stephens County 60.4% 24 - 21 3 Elbert County A Division I Public
Fri, Aug 22 64.11 AAA Public Bainbridge 62.7% 25 - 21 4 Cook AA Public
Fri, Aug 22 64.10 AAAA Kell 88.2% 29 - 13 16 Alpharetta AAAAAA
Fri, Aug 22 63.87 AAAA Stockbridge 88.2% 29 - 13 16 Hampton AAAA
Fri, Aug 22 63.83 AAAA Allatoona 53.5% 21 - 20 1 South Paulding AAAAA
Fri, Aug 22 63.64 Smaller Private Wesleyan 56.8% 21 - 20 1 North Hall AAA Public
Fri, Aug 22 63.48 Smaller Private Lovett 51.7% 20 - 20 0 Crisp County AA Public
Fri, Aug 22 63.21 AAAA Blessed Trinity 95.4% 31 - 0 31 Holy Innocents Smaller Private
Fri, Aug 22 63.21 A Division I Public Rabun County 66.9% 27 - 20 7 Fannin County A Division I Public
Fri, Aug 22 63.13 AAAAA Sprayberry 85.3% 28 - 13 15 Etowah AAAAAA
Fri, Aug 22 62.89 AAAAA Veterans 57.8% 21 - 19 2 Statesboro AAAAA
Fri, Aug 22 62.40 AAAAA Villa Rica 57.3% 21 - 19 2 Northgate AAAAA
Fri, Aug 22 62.22 AAAA Westminster (Atlanta) 81.4% 23 - 8 15 Pace Academy AAAA
Fri, Aug 22 62.16 AAA Public LaGrange 87.0% 28 - 12 16 Early County A Division II
Fri, Aug 22 62.13 AA Public Carver (Atlanta) 75.8% 23 - 14 9 Luella AAA Public
Fri, Aug 22 62.00 AAAAAA Carrollton 99.3% 42 - 0 42 Columbia AA Public
Fri, Aug 22 61.93 AAAAA Brunswick 89.9% 28 - 8 20 Wayne County AAAA
Fri, Aug 22 61.81 AAAA Centennial 53.8% 22 - 21 1 Duluth AAAAAA
Fri, Aug 22 61.75 AA Public Hart County 65.0% 24 - 20 4 Madison County AAAA
Fri, Aug 22 61.57 AAAAA Decatur 61.8% 23 - 20 3 Greater Atlanta Christian Smaller Private
Fri, Aug 22 61.23 AAAAA Habersham Central 54.0% 21 - 21 0 Flowery Branch AAAA
Fri, Aug 22 60.95 Smaller Private Athens Academy 67.4% 24 - 19 5 Savannah Country Day Smaller Private
Fri, Aug 22 60.61 A Division I Public Dodge County 51.6% 21 - 21 0 Bleckley County A Division I Public
Fri, Aug 22 60.15 AAAAAA Campbell 62.3% 22 - 19 3 South Forsyth AAAAAA
Fri, Aug 22 59.83 A Division I Public Toombs County 88.0% 30 - 14 16 Dougherty AAA Public
Fri, Aug 22 59.33 AAAAAA Brookwood 92.9% 33 - 10 23 Shiloh AAAAA
Fri, Aug 22 59.14 AAAAA Pope 55.0% 24 - 22 2 Dunwoody AAAAA
Fri, Aug 22 58.75 AAAAAA Archer 88.8% 31 - 14 17 Seckinger AAAAA
Fri, Aug 22 58.53 A Division II Lincoln County 71.2% 26 - 17 9 Jenkins County A Division II
Fri, Aug 22 58.29 AAA Public Northwest Whitfield 64.0% 24 - 20 4 North Murray AA Public
Fri, Aug 22 58.26 AAAAAA North Atlanta 89.8% 31 - 13 18 Paulding County AAAAAA
Fri, Aug 22 58.26 A Division II Clinch County 71.1% 25 - 17 8 Wilcox County A Division II
Fri, Aug 22 58.25 AAAAAA Colquitt County 98.9% 40 - 0 40 Monroe AAA Public
Fri, Aug 22 57.98 AAAA North Oconee 98.5% 37 - 0 37 Dalton AAAA
Fri, Aug 22 57.95 AA Public Morgan County 82.3% 29 - 16 13 Putnam County A Division I Public
Fri, Aug 22 57.26 A Division I Public Commerce 76.4% 28 - 17 11 East Jackson AA Public
Fri, Aug 22 57.12 AAA Public Sandy Creek 94.3% 34 - 7 27 McIntosh AAAAA
Fri, Aug 22 56.59 Smaller Private North Cobb Christian 79.2% 27 - 14 13 Darlington Smaller Private
Thu, Aug 21 56.46 AAA Public Stephenson 90.8% 30 - 9 21 Arabia Mountain AAAAA
Fri, Aug 22 56.31 AAAA East Forsyth 70.0% 23 - 15 8 Dawson County AAA Public
Fri, Aug 22 56.27 AAAAA Winder-Barrow 65.1% 23 - 18 5 Forsyth Central AAAAAA
Fri, Aug 22 56.16 AA Public Sumter County 67.3% 22 - 16 6 Griffin AAAA
Fri, Aug 22 56.01 Smaller Private Whitefield Academy 61.3% 24 - 20 4 Mount Vernon Smaller Private
Fri, Aug 22 55.87 AA Public Carver (Columbus) 95.1% 31 - 0 31 Spencer AA Public
Fri, Aug 22 55.74 AAA Public Gilmer 52.8% 21 - 21 0 Union County AA Public
Fri, Aug 22 55.59 GIAA AAAA-AAA Valwood School 52.9% 22 - 21 1 Brookstone GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 54.88 AAAA Ola 89.9% 31 - 13 18 Locust Grove AAAA
Fri, Aug 22 54.75 AAAA Cambridge 94.6% 34 - 7 27 Johns Creek AAAAA
Fri, Aug 22 54.37 AAA Public Westover 78.3% 28 - 17 11 Bradwell Institute AAAAA
Fri, Aug 22 54.32 AAA Public Mary Persons 86.8% 28 - 12 16 Jackson AA Public
Fri, Aug 22 54.12 AAAA Eagle's Landing Christian 55.0% 19 - 17 2 Union Grove AAAA
Fri, Aug 22 54.06 A Division I Public Swainsboro 85.8% 28 - 13 15 Emanuel County Institute A Division II
Fri, Aug 22 54.06 AAAAA Greenbrier 50.9% 21 - 21 0 Grovetown AAAAAA
Fri, Aug 22 54.01 AAAAA Loganville 51.0% 21 - 20 1 Walnut Grove AAAA
Fri, Aug 22 53.40 A Division I Public Heard County 72.0% 26 - 17 9 South Atlanta AA Public
Fri, Aug 22 53.05 A Division II Bowdon 92.2% 34 - 13 21 Macon County A Division II
Fri, Aug 22 53.02 AA Public Laney 67.0% 24 - 17 7 Hephzibah AAA Public
Fri, Aug 22 53.01 AAA Public Pickens 54.1% 23 - 21 2 Sonoraville AA Public
Fri, Aug 22 52.80 AAAAA Riverwood 51.9% 23 - 22 1 Chattahoochee AAAAA
Fri, Aug 22 52.69 AAA Public Monroe Area 88.4% 28 - 12 16 Cedar Shoals AAAA
Fri, Aug 22 52.53 A Division I Public Thomasville 94.6% 34 - 7 27 Pelham A Division II
Fri, Aug 22 52.53 A Division II Charlton County 63.1% 21 - 17 4 McIntosh County Academy A Division II
Fri, Aug 22 52.32 AAAA Maynard Jackson 80.9% 27 - 14 13 Morrow AAAAA
Fri, Aug 22 52.30 A Division I Public Northeast 90.5% 31 - 12 19 Southwest A Division I Public
Fri, Aug 22 51.89 AAAA Jones County 95.6% 35 - 7 28 Woodland (Stockbridge) AAAA
Fri, Aug 22 51.75 AAAA Tucker 87.1% 30 - 14 16 Chamblee AAAAA
Fri, Aug 22 51.66 AAA Public Harlem 84.3% 27 - 13 14 Washington-Wilkes A Division II
Fri, Aug 22 51.36 Smaller Private Aquinas 79.7% 27 - 14 13 Bryan County A Division II
Fri, Aug 22 51.05 AAAA Cass 91.8% 28 - 6 22 Model A Division I Public
Fri, Aug 22 50.93 AAAAA Alexander 72.1% 23 - 14 9 Lassiter AAAAA
Fri, Aug 22 50.80 AAAA St. Pius X 91.6% 28 - 6 22 Lakeside (Atlanta) AAAAA
Fri, Aug 22 50.79 AAAAAA Chapel Hill 70.0% 21 - 14 7 Osborne AAAAAA
Fri, Aug 22 50.60 A Division II Telfair County 69.7% 24 - 16 8 Bacon County A Division I Public
Fri, Aug 22 50.54 GIAA AAAA-AAA Tattnall Square 50.5% 20 - 20 0 St. Anne-Pacelli GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 50.05 AA Public Miller Grove 60.1% 20 - 16 4 Therrell AA Public
Fri, Aug 22 49.90 AAAAA Tri-Cities 58.2% 20 - 17 3 M.L. King AAAA
Fri, Aug 22 49.76 AAA Public Adairsville 81.7% 28 - 14 14 Pepperell A Division I Public
Fri, Aug 22 49.63 A Division I Public Social Circle 58.4% 21 - 20 1 Warren County A Division II
Fri, Aug 22 49.48 AAAAAA Dacula 90.3% 31 - 13 18 Meadowcreek AAAAAA
Fri, Aug 22 49.41 AAAAAA Valdosta 99.1% 38 - 0 38 Mundy's Mill AAAA
Fri, Aug 22 48.76 AAAAAA Newton 98.7% 38 - 0 38 Alcovy AAAAA
Fri, Aug 22 48.48 A Division II Schley County 75.4% 28 - 18 10 Hawkinsville A Division II
Fri, Aug 22 48.27 AAA Public Heritage (Ringgold) 83.6% 29 - 14 15 Lakeview Ft. Oglethorpe AA Public
Fri, Aug 22 48.21 A Division II Trion 85.0% 28 - 14 14 Dade County A Division I Public
Fri, Aug 22 47.86 AAAAA Woodstock 87.3% 28 - 10 18 Woodland (Cartersville) AAAA
Fri, Aug 22 47.11 AAAA Drew 58.8% 22 - 20 2 North Clayton AAA Public
Fri, Aug 22 47.09 A Division II Metter 87.7% 27 - 7 20 Tattnall County AA Public
Fri, Aug 22 47.06 A Division I Public Vidalia 70.4% 22 - 14 8 Screven County A Division II
Fri, Aug 22 47.04 Smaller Private Providence Christian 52.5% 21 - 21 0 Bethlehem Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 46.54 AAA Public Cherokee Bluff 93.2% 31 - 7 24 Apalachee AAAAA
Fri, Aug 22 46.32 GIAA AAAA-AAA Tiftarea Academy 58.2% 26 - 22 4 Turner County A Division II
Fri, Aug 22 46.20 A Division I Public Dublin 95.3% 35 - 7 28 East Laurens A Division I Public
Fri, Aug 22 46.03 AAAA Cedartown 98.1% 34 - 0 34 Berkmar AAAAAA
Fri, Aug 22 45.49 AAAA Eagle's Landing 82.5% 28 - 14 14 McDonough AAAA
Fri, Aug 22 45.25 Smaller Private Christian Heritage 72.9% 27 - 17 10 Landmark Christian Smaller Private
Fri, Aug 22 45.25 A Division I Public Berrien 57.2% 22 - 20 2 Lanier County A Division II
Fri, Aug 22 44.50 A Division II Mitchell County 75.9% 27 - 15 12 Dooly County A Division II
Fri, Aug 22 44.17 AAAAAA Lowndes 99.3% 40 - 0 40 Mount Zion (Jonesboro) AAA Public
Fri, Aug 22 43.86 A Division I Public Haralson County 66.9% 22 - 16 6 Pike County AA Public
Fri, Aug 22 43.73 AAAA Lithonia 70.7% 22 - 14 8 Redan AA Public
Fri, Aug 22 43.69 GIAA AAAA-AAA First Presbyterian 88.1% 29 - 13 16 Marion County A Division II
Fri, Aug 22 43.67 A Division II Wheeler County 62.1% 21 - 17 4 Taylor County A Division II
Thu, Aug 21 43.04 AA Public Washington 58.3% 20 - 17 3 Hardaway AA Public
Fri, Aug 22 42.66 GIAA AA-A Brentwood School 67.4% 28 - 22 6 Pinewood Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 42.36 A Division I Public Gordon Lee 83.2% 28 - 14 14 LaFayette AAA Public
Fri, Aug 22 42.11 AAAA Warner Robins 99.3% 41 - 0 41 Fayette County AAA Public
Fri, Aug 22 41.84 AAA Public East Hall 60.2% 27 - 21 6 Oglethorpe County A Division I Public
Fri, Aug 22 41.71 Smaller Private Mount Paran Christian 73.0% 25 - 15 10 Mount Pisgah Christian Smaller Private
Fri, Aug 22 41.54 AAA Public Windsor Forest 54.2% 20 - 17 3 Brantley County A Division I Public
Fri, Aug 22 41.46 AAAAA New Manchester 93.3% 29 - 6 23 Discovery AAAAAA
Fri, Aug 22 40.73 Smaller Private Trinity Christian (Sharpsburg) 95.1% 32 - 6 26 Riverdale AAA Public
Fri, Aug 22 40.73 AA Public Coahulla Creek 57.9% 21 - 20 1 Chattooga A Division I Public
Fri, Aug 22 40.17 A Division I Public Jasper County 79.0% 28 - 14 14 Hancock Central A Division II
Fri, Aug 22 39.44 A Division II Wilkinson County 51.4% 20 - 20 0 Treutlen A Division II
Fri, Aug 22 38.91 GIAA AAAA-AAA George Walton Academy 64.5% 21 - 16 5 Lake Oconee Academy A Division II
Fri, Aug 22 38.90 GIAA AAAA-AAA Westfield School 86.0% 28 - 12 16 Southland Academy GIAA AA-A
Fri, Aug 22 38.68 A Division I Public McNair 65.7% 21 - 14 7 KIPP Atlanta Collegiate AA Public
Fri, Aug 22 37.73 A Division I Public Jeff Davis 95.3% 32 - 0 32 Rutland AA Public
Fri, Aug 22 37.61 AAAAA Banneker 91.8% 31 - 10 21 South Cobb AAAAAA
Fri, Aug 22 37.50 GIAA AAAA-AAA Terrell Academy 55.7% 23 - 21 2 Brookwood School GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 36.99 A Division I Public Washington County 93.0% 32 - 7 25 Jefferson County A Division I Public
Thu, Aug 21 36.88 AAAA Druid Hills 64.8% 21 - 16 5 Midtown AAAA
Fri, Aug 22 35.93 A Division II Johnson County 90.6% 30 - 10 20 Montgomery County A Division II
Thu, Aug 21 35.85 AA Public Columbus 69.1% 27 - 20 7 Greenville A Division II
Fri, Aug 22 35.82 AA Public Burke County 99.0% 41 - 0 41 Cross Creek AAA Public
Fri, Aug 22 35.00 AA Public Butler 56.3% 21 - 20 1 Gordon Central A Division I Public
Fri, Aug 22 34.88 GIAA AA-A Edmund Burke Academy 82.9% 27 - 13 14 Robert Toombs Academy GIAA AA-A
Fri, Aug 22 34.75 GIAA AA-A Briarwood Academy 71.1% 23 - 14 9 Central Fellowship Christian GIAA AA-A
Fri, Aug 22 33.92 A Division I Public Armuchee 62.5% 21 - 15 6 Ridgeland AAA Public
Fri, Aug 22 33.76 A Division II Seminole County 91.0% 27 - 0 27 Chattahoochee County A Division II
Fri, Aug 22 33.26 Smaller Private King's Ridge Christian 81.8% 26 - 13 13 Lanier Christian GAPPS AA
Thu, Aug 21 32.53 A Division I Public ACE Charter 92.2% 31 - 7 24 Central (Macon) A Division I Public
Fri, Aug 22 32.10 GIAA AA-A Gatewood School 67.3% 24 - 18 6 Trinity Christian (Dublin) GIAA AA-A
Fri, Aug 22 31.80 AAAAAA Heritage (Conyers) 86.6% 27 - 10 17 Salem AA Public
Fri, Aug 22 31.78 GIAA AAAA-AAA Lakeview Academy 59.9% 22 - 20 2 Piedmont Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 31.58 GIAA AAAA-AAA Bulloch Academy 95.7% 33 - 0 33 Claxton A Division II
Fri, Aug 22 31.31 GIAA AAAA-AAA Deerfield-Windsor 91.0% 31 - 10 21 Mount de Sales GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 30.90 AAA Public West Hall 87.0% 28 - 13 15 Northview AAAA
Fri, Aug 22 30.74 AAAAAA Rockdale County 88.3% 28 - 8 20 Forest Park AAAA
Fri, Aug 22 27.79 GIAA AAAA-AAA Strong Rock Christian 86.9% 28 - 13 15 Loganville Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 27.42 AA Public Ringgold 98.4% 38 - 0 38 Murray County AA Public
Fri, Aug 22 26.65 GAPPS AA Cherokee Christian 63.5% 21 - 15 6 King's Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 22 26.03 AAAAAA Central Gwinnett 98.0% 35 - 0 35 Stone Mountain AAA Public
Fri, Aug 22 25.76 AAA Public West Laurens 98.5% 41 - 0 41 Groves AAA Public
Fri, Aug 22 25.19 AA Public Franklin County 93.9% 32 - 7 25 Johnson (Gainesville) AAA Public
Fri, Aug 22 25.07 AA Public Kendrick 53.2% 20 - 19 1 B.E.S.T. Academy A Division I Public
Fri, Aug 22 24.92 A Division II Crawford County 70.8% 26 - 18 8 Georgia Military Prep A Division II
Fri, Aug 22 24.63 A Division I Public Coosa 85.1% 28 - 13 15 Southeast Whitfield AAAA
Fri, Aug 22 22.29 AAA Public Westside (Augusta) 98.3% 35 - 0 35 Glenn Hills AA Public
Fri, Aug 22 21.18 GIAA AA-A Thomas Jefferson 59.0% 21 - 20 1 Windsor Academy GIAA AA-A
Fri, Aug 22 21.07 A Division II Glascock County 76.8% 28 - 17 11 Augusta Prep GIAA AA-A
Fri, Aug 22 20.37 A Division II Atkinson County 87.7% 28 - 12 16 Baconton Charter A Division II
Fri, Aug 22 19.88 GIAA AAAA-AAA Athens Christian 80.1% 28 - 14 14 Heritage (Newnan) GIAA AA-A
Fri, Aug 22 17.90 AAA Public Beach 94.9% 28 - 0 28 Savannah A Division II
Fri, Aug 22 17.63 A Division I Public Mount Bethel Christian 50.6% 21 - 20 1 Creekside Christian GAPPS AA
Fri, Aug 22 17.22 A Division II Terrell County 75.7% 23 - 14 9 Calhoun County A Division II
Fri, Aug 22 15.80 A Division II Greene County 99.2% 40 - 0 40 Twiggs County A Division II
Fri, Aug 22 14.36 A Division I Public Utopian Academy 82.3% 26 - 13 13 Walker Smaller Private
Fri, Aug 22 11.27 A Division I Public Temple 99.5% 41 - 0 41 Clarkston AAAA
Fri, Aug 22 11.24 A Division I Public Bremen 99.7% 42 - 0 42 Jordan AA Public
Fri, Aug 22 0.71 GIAA AAAA-AAA Riverside Prep 81.2% 28 - 14 14 Cross Keys AAAA