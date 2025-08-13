Maxwell Week 1 projections show which high school football teams are favorites

AJC Varsity The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Marist's Champ Davis gets tackled by Blessed Trinity's Mavrick Torrico in the second half at Blessed Trinity Catholic High School in Roswell on Friday, Aug. 27, 2021. (Hyosub Shin/AJC)
By Loren Maxwell 1 hour ago
These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Aug. 14
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Thu, Aug 14 102.95 AAAAA Milton 52.0% 21 - 20 1 Buford AAAAAA
Fri, Aug 15 91.78 AAAAAA Grayson 74.1% 24 - 14 10 Collins Hill AAAAAA
Sat, Aug 16 89.24 AAAAAA North Gwinnett 51.4% 21 - 21 0 Douglas County AAAAAA
Fri, Aug 15 88.91 AAAAAA Colquitt County 70.7% 28 - 20 8 Benedictine AAAA
Fri, Aug 15 88.71 AAAA Creekside 50.5% 21 - 21 0 Rome AAAAA
Fri, Aug 15 88.10 AAAAA Hughes 74.6% 28 - 20 8 Westlake AAAAAA
Fri, Aug 15 87.01 AAAAA Lee County 79.5% 29 - 18 11 Warner Robins AAAA
Fri, Aug 15 86.75 AAAA Marist 72.9% 24 - 14 10 Jefferson AAA Public
Fri, Aug 15 84.76 AAAAAA Carrollton 90.2% 32 - 13 19 Woodward Academy AAAAA
Sat, Aug 16 80.01 AAAAA Houston County 70.3% 28 - 21 7 Brookwood AAAAAA
Fri, Aug 15 79.89 AAAAAA Newton 65.5% 22 - 17 5 Eastside AAAA
Sat, Aug 16 79.51 AAAAAA Walton 76.7% 28 - 17 11 McEachern AAAAAA
Fri, Aug 15 79.09 AAAAAA Mill Creek 88.3% 32 - 14 18 Lambert AAAAAA
Fri, Aug 15 79.01 AAAAAA Camden County 71.0% 28 - 20 8 Brunswick AAAAA
Fri, Aug 15 76.45 AAAA Ware County 82.1% 27 - 13 14 Appling County AA Public
Fri, Aug 15 76.39 AAAAAA East Coweta 65.2% 26 - 20 6 Sandy Creek AAA Public
Fri, Aug 15 76.27 AAAAAA North Paulding 55.5% 22 - 21 1 Parkview AAAAAA
Fri, Aug 15 75.92 AAAAA Roswell 88.2% 32 - 14 18 Peachtree Ridge AAAAAA
Thu, Aug 14 75.75 Smaller Private Hebron Christian 53.6% 21 - 21 0 North Atlanta AAAAAA
Fri, Aug 15 75.57 AAAAA Gainesville 85.8% 29 - 14 15 Marietta AAAAAA
Fri, Aug 15 75.54 AAA Public Calhoun 74.7% 25 - 14 11 Creekview AAAAA
Fri, Aug 15 75.39 AAAA North Oconee 88.4% 28 - 8 20 Oconee County AAA Public
Fri, Aug 15 75.22 AAAAAA North Cobb 89.5% 34 - 14 20 Archer AAAAAA
Sat, Aug 16 74.50 AAAA Stockbridge 63.3% 24 - 20 4 Dutchtown AAAAA
Fri, Aug 15 74.24 AAAA Cedartown 75.7% 26 - 14 12 Rockmart AA Public
Fri, Aug 15 72.71 AAAAAA Norcross 85.4% 28 - 14 14 Lanier AAAAA
Fri, Aug 15 72.49 Smaller Private Fellowship Christian 61.2% 27 - 21 6 Bowdon A Division II
Fri, Aug 15 72.38 AAAAA Sequoyah 75.5% 26 - 14 12 Denmark AAAAAA
Fri, Aug 15 72.07 A Division I Public Thomasville 60.1% 21 - 17 4 Brooks County A Division II
Fri, Aug 15 71.82 AAAA Mays 53.9% 21 - 20 1 Stephenson AAA Public
Fri, Aug 15 71.53 AAA Public LaGrange 61.7% 22 - 19 3 Cass AAAA
Wed, Aug 13 71.52 Smaller Private Prince Avenue Christian 86.1% 33 - 16 17 Callaway AA Public
Fri, Aug 15 71.45 AAA Public Peach County 67.3% 27 - 20 7 Northeast A Division I Public
Fri, Aug 15 71.20 A Division I Public Fitzgerald 52.5% 21 - 21 0 Irwin County A Division II
Fri, Aug 15 70.53 AAAAA River Ridge 67.9% 27 - 20 7 Cherokee AAAAAA
Fri, Aug 15 70.22 AAAA Central (Carrollton) 68.1% 27 - 20 7 Spalding AAA Public
Fri, Aug 15 69.75 AA Public Carver (Columbus) 78.3% 27 - 14 13 Whitewater AAA Public
Fri, Aug 15 68.72 AAAA Harris County 59.1% 19 - 14 5 Manchester A Division II
Fri, Aug 15 68.24 AAAAAA North Forsyth 60.2% 21 - 19 2 Wheeler AAAAAA
Fri, Aug 15 67.00 AAAAA Coffee 95.6% 34 - 6 28 Bainbridge AAA Public
Fri, Aug 15 66.94 AAAA Jones County 76.4% 28 - 16 12 Veterans AAAAA
Fri, Aug 15 66.61 AAAAAA Hillgrove 77.6% 25 - 14 11 Mountain View AAAAAA
Fri, Aug 15 66.39 AAAAAA Lowndes 91.3% 33 - 12 21 Jenkins AAA Public
Thu, Aug 14 66.06 AAAAAA West Forsyth 86.7% 27 - 7 20 Douglass AAA Public
Fri, Aug 15 65.65 AAAA Westminster (Atlanta) 75.9% 24 - 14 10 Lovett Smaller Private
Fri, Aug 15 65.53 A Division I Public Dublin 74.4% 27 - 17 10 Swainsboro A Division I Public
Fri, Aug 15 64.97 AAAA Perry 91.6% 31 - 7 24 Baldwin AAA Public
Fri, Aug 15 64.40 AAAAAA Valdosta 94.7% 35 - 7 28 Tucker AAAA
Fri, Aug 15 64.20 AAA Public Troup 77.3% 28 - 15 13 Villa Rica AAAAA
Fri, Aug 15 64.18 AA Public Carver (Atlanta) 67.6% 24 - 18 6 Southwest DeKalb AAAA
Fri, Aug 15 64.10 Smaller Private Wesleyan 54.5% 21 - 21 0 Commerce A Division I Public
Fri, Aug 15 63.91 AA Public Hart County 52.9% 21 - 21 0 Elbert County A Division I Public
Fri, Aug 15 63.87 AAAA Ola 77.5% 26 - 14 12 Trinity Christian (Sharpsburg) Smaller Private
Wed, Aug 13 63.38 AAAA Kell 88.1% 29 - 13 16 South Paulding AAAAA
Fri, Aug 15 62.85 AAAAAA Dacula 55.4% 22 - 21 1 Duluth AAAAAA
Fri, Aug 15 62.75 AAAAA Glynn Academy 69.5% 21 - 14 7 Wayne County AAAA
Fri, Aug 15 62.57 AAAAA Jackson County 57.6% 21 - 19 2 Flowery Branch AAAA
Fri, Aug 15 62.53 AA Public Thomson 80.0% 28 - 14 14 Evans AAAAA
Fri, Aug 15 62.11 AAAA Cartersville 96.8% 35 - 0 35 Columbia AA Public
Fri, Aug 15 62.05 AAAA Cambridge 88.3% 32 - 14 18 Pope AAAAA
Fri, Aug 15 61.94 AAA Public Cherokee Bluff 58.3% 23 - 21 2 Lumpkin County AAA Public
Fri, Aug 15 61.53 Smaller Private Athens Academy 68.4% 27 - 20 7 Aquinas Smaller Private
Fri, Aug 15 61.23 AA Public Stephens County 78.3% 28 - 17 11 Habersham Central AAAAA
Fri, Aug 15 61.18 AAAAA Newnan 77.5% 28 - 15 13 Greater Atlanta Christian Smaller Private
Fri, Aug 15 60.78 AA Public Crisp County 58.7% 20 - 16 4 Sumter County AA Public
Fri, Aug 15 60.77 AAAA Allatoona 63.4% 24 - 20 4 Adairsville AAA Public
Fri, Aug 15 60.67 AAAAA Statesboro 55.2% 20 - 19 1 Southeast Bulloch AAA Public
Fri, Aug 15 60.63 AAAAAA Etowah 50.6% 20 - 20 0 Woodstock AAAAA
Fri, Aug 15 60.25 Smaller Private Savannah Christian 91.7% 30 - 7 23 Whitefield Academy Smaller Private
Fri, Aug 15 60.11 AAA Public Westover 62.9% 23 - 19 4 Early County A Division II
Fri, Aug 15 59.90 AAAAAA Harrison 88.6% 29 - 12 17 Kennesaw Mountain AAAAA
Fri, Aug 15 59.85 AAAA Starr's Mill 91.9% 29 - 7 22 Northgate AAAAA
Fri, Aug 15 59.46 AAAA Hampton 53.9% 20 - 18 2 Luella AAA Public
Sat, Aug 16 58.50 AAAA St. Pius X 77.9% 26 - 14 12 Dunwoody AAAAA
Fri, Aug 15 58.38 AAAAA Sprayberry 87.6% 28 - 11 17 Alexander AAAAA
Sat, Aug 16 58.33 AA Public Westside (Macon) 58.5% 24 - 21 3 Howard AAA Public
Fri, Aug 15 58.25 AAA Public Monroe Area 75.7% 27 - 16 11 Loganville AAAAA
Fri, Aug 15 58.18 AAAAAA South Gwinnett 91.0% 31 - 8 23 Shiloh AAAAA
Fri, Aug 15 57.56 AAAAA Thomas County Central 98.7% 38 - 0 38 Monroe AAA Public
Fri, Aug 15 57.20 AAAAAA Campbell 61.8% 21 - 16 5 Chapel Hill AAAAAA
Fri, Aug 15 56.91 AAAA Dalton 54.5% 21 - 21 0 North Murray AA Public
Fri, Aug 15 56.89 AAAA East Forsyth 56.9% 21 - 20 1 Forsyth Central AAAAAA
Fri, Aug 15 56.53 AAAA Hiram 87.7% 34 - 17 17 Paulding County AAAAAA
Fri, Aug 15 56.40 A Division I Public Jeff Davis 65.8% 22 - 17 5 Washington County A Division I Public
Fri, Aug 15 56.32 AAA Public Harlem 75.2% 24 - 14 10 Greenbrier AAAAA
Fri, Aug 15 55.94 A Division I Public Lamar County 68.3% 22 - 14 8 Telfair County A Division II
Fri, Aug 15 55.88 AAAAA Winder-Barrow 63.4% 26 - 20 6 East Jackson AA Public
Fri, Aug 15 55.77 A Division I Public Fannin County 78.2% 28 - 16 12 Gilmer AAA Public
Fri, Aug 15 55.52 A Division I Public Rabun County 81.6% 28 - 15 13 White County AAA Public
Fri, Aug 15 55.29 GIAA AAAA-AAA First Presbyterian 61.0% 21 - 17 4 Eagle's Landing Christian AAAA
Fri, Aug 15 55.22 AAA Public Upson-Lee 83.1% 27 - 12 15 Union Grove AAAA
Fri, Aug 15 54.84 AA Public Laney 54.8% 19 - 17 2 Westside (Augusta) AAA Public
Fri, Aug 15 54.59 A Division I Public Putnam County 51.3% 21 - 20 1 Greene County A Division II
Fri, Aug 15 54.57 AAA Public Heritage (Ringgold) 62.3% 23 - 20 3 Christian Heritage Smaller Private
Sat, Aug 16 54.50 AAAAA Northside (Warner Robins) 89.4% 28 - 7 21 Eagle's Landing AAAA
Fri, Aug 15 54.44 AAAA Centennial 72.6% 25 - 15 10 Riverwood AAAAA
Fri, Aug 15 54.37 AAAA Maynard Jackson 73.8% 27 - 16 11 South Atlanta AA Public
Fri, Aug 15 54.21 AAA Public Long County 58.9% 21 - 20 1 Vidalia A Division I Public
Fri, Aug 15 53.30 AAAAAA Tift County 88.6% 28 - 8 20 Griffin AAAA
Fri, Aug 15 53.24 Smaller Private Mount Vernon 59.8% 26 - 21 5 Darlington Smaller Private
Fri, Aug 15 53.17 A Division II Emanuel County Institute 51.4% 20 - 20 0 Wilcox County A Division II
Fri, Aug 15 52.79 A Division II Trion 75.2% 27 - 16 11 Gordon Lee A Division I Public
Fri, Aug 15 52.77 AAAA Pace Academy 68.7% 21 - 14 7 Chamblee AAAAA
Fri, Aug 15 51.41 AAAAA Lovejoy 88.6% 27 - 7 20 Mundy's Mill AAAA
Fri, Aug 15 51.40 A Division II Clinch County 83.4% 28 - 14 14 Bacon County A Division I Public
Fri, Aug 15 51.24 AAAAA Banneker 51.4% 20 - 20 0 Osborne AAAAAA
Fri, Aug 15 51.09 AAA Public Liberty County 54.5% 21 - 21 0 Bradwell Institute AAAAA
Fri, Aug 15 50.53 AAAAA Lakeside (Evans) 86.9% 29 - 13 16 Grovetown AAAAAA
Fri, Aug 15 50.50 AAAA New Hampstead 91.9% 35 - 14 21 South Effingham AAAAA
Fri, Aug 15 50.27 Smaller Private North Cobb Christian 85.4% 29 - 14 15 Providence Christian Smaller Private
Thu, Aug 14 50.21 AAAAA Clarke Central 93.9% 34 - 7 27 Cedar Shoals AAAA
Fri, Aug 15 50.14 AAAAAA Central Gwinnett 68.9% 24 - 17 7 Meadowcreek AAAAAA
Fri, Aug 15 49.63 AA Public Morgan County 89.7% 33 - 14 19 Warren County A Division II
Fri, Aug 15 49.63 AA Public Sonoraville 59.9% 21 - 17 4 Model A Division I Public
Fri, Aug 15 49.59 AAA Public Pickens 53.9% 22 - 21 1 Pepperell A Division I Public
Fri, Aug 15 49.36 AAAA Blessed Trinity 98.9% 35 - 0 35 Tri-Cities AAAAA
Fri, Aug 15 49.22 AAA Public Hephzibah 55.4% 22 - 21 1 Washington-Wilkes A Division II
Fri, Aug 15 49.06 AAAAAA Pebblebrook 87.7% 29 - 13 16 Locust Grove AAAA
Fri, Aug 15 48.79 AAAA Northside (Columbus) 86.3% 27 - 8 19 Shaw AA Public
Fri, Aug 15 48.76 AAAAA Arabia Mountain 67.6% 22 - 16 6 Alcovy AAAAA
Fri, Aug 15 48.14 A Division II Macon County 72.6% 27 - 17 10 Southwest A Division I Public
Thu, Aug 14 47.87 AA Public Ringgold 83.2% 27 - 13 14 Dade County A Division I Public
Fri, Aug 15 47.70 A Division II Schley County 82.7% 27 - 13 14 Seminole County A Division II
Fri, Aug 15 47.55 AAA Public Cedar Grove 95.1% 34 - 6 28 Therrell AA Public
Fri, Aug 15 47.49 AA Public Burke County 96.0% 34 - 0 34 Richmond Academy AAA Public
Fri, Aug 15 47.02 AAAAA Seckinger 76.6% 27 - 14 13 West Hall AAA Public
Fri, Aug 15 46.98 AAAA Woodland (Cartersville) 59.2% 22 - 20 2 Woodland (Stockbridge) AAAA
Fri, Aug 15 46.93 AAAAA Lakeside (Atlanta) 52.5% 19 - 17 2 Berkmar AAAAAA
Fri, Aug 15 46.73 A Division II Mitchell County 56.1% 21 - 20 1 Lanier County A Division II
Fri, Aug 15 46.52 AAAAA Lithia Springs 67.7% 24 - 17 7 Lithonia AAAA
Fri, Aug 15 46.46 A Division I Public Worth County 90.1% 35 - 15 20 Turner County A Division II
Fri, Aug 15 46.14 AA Public Cook 88.9% 33 - 14 19 Berrien A Division I Public
Sat, Aug 16 45.76 AA Public Jackson 67.2% 21 - 14 7 Hardaway AA Public
Fri, Aug 15 45.19 A Division I Public Banks County 55.0% 21 - 21 0 East Hall AAA Public
Fri, Aug 15 44.99 A Division II Johnson County 73.8% 23 - 14 9 East Laurens A Division I Public
Fri, Aug 15 44.91 AAAA M.L. King 65.4% 23 - 17 6 Heritage (Conyers) AAAAAA
Fri, Aug 15 44.49 AAAAA New Manchester 90.4% 28 - 6 22 Washington AA Public
Sat, Aug 16 44.29 GIAA AAAA-AAA Bulloch Academy 78.3% 24 - 13 11 Portal A Division II
Fri, Aug 15 44.24 A Division II Charlton County 77.5% 26 - 14 12 Brantley County A Division I Public
Fri, Aug 15 43.87 A Division I Public Jasper County 68.0% 21 - 14 7 Taylor County A Division II
Fri, Aug 15 43.54 AAAA Jonesboro 97.2% 34 - 0 34 Mount Zion (Jonesboro) AAA Public
Fri, Aug 15 43.49 AAA Public Chestatee 68.6% 24 - 17 7 Franklin County AA Public
Fri, Aug 15 43.38 AAAAA Chattahoochee 84.4% 31 - 16 15 Apalachee AAAAA
Fri, Aug 15 42.58 A Division II Bryan County 69.2% 21 - 14 7 Johnson (Savannah) AAA Public
Fri, Aug 15 42.40 A Division I Public Haralson County 53.7% 20 - 20 0 Mount Pisgah Christian Smaller Private
Thu, Aug 14 42.14 AAAA Drew 71.5% 21 - 14 7 Riverdale AAA Public
Fri, Aug 15 42.13 AAAA McDonough 62.5% 27 - 21 6 North Clayton AAA Public
Fri, Aug 15 42.08 AAAAA McIntosh 86.6% 28 - 13 15 Fayette County AAA Public
Fri, Aug 15 41.65 A Division II Wheeler County 54.3% 21 - 20 1 Wilkinson County A Division II
Fri, Aug 15 41.60 A Division II Hawkinsville 61.8% 22 - 20 2 Marion County A Division II
Fri, Aug 15 41.57 A Division I Public Toombs County 98.3% 38 - 0 38 Dooly County A Division II
Fri, Aug 15 41.15 A Division I Public Temple 85.4% 28 - 14 14 McNair A Division I Public
Thu, Aug 14 41.14 AAA Public Northwest Whitfield 92.4% 31 - 7 24 Coahulla Creek AA Public
Fri, Aug 15 41.00 A Division I Public Social Circle 81.0% 28 - 14 14 Oglethorpe County A Division I Public
Fri, Aug 15 39.87 AAAA Walnut Grove 85.4% 27 - 7 20 Discovery AAAAAA
Fri, Aug 15 39.84 AA Public Miller Grove 85.0% 27 - 10 17 Druid Hills AAAA
Sat, Aug 16 39.36 Smaller Private Calvary Day 99.0% 40 - 0 40 Beach AAA Public
Fri, Aug 15 39.27 AAAAA Lassiter 75.1% 26 - 14 12 Midtown AAAA
Fri, Aug 15 38.95 A Division II Screven County 55.7% 21 - 19 2 Jefferson County A Division I Public
Fri, Aug 15 38.94 A Division I Public Chattooga 59.3% 24 - 21 3 LaFayette AAA Public
Fri, Aug 15 38.74 AA Public KIPP Atlanta Collegiate 51.4% 20 - 20 0 Landmark Christian Smaller Private
Fri, Aug 15 38.19 Smaller Private Mount Paran Christian 77.9% 26 - 14 12 Lake Oconee Academy A Division II
Fri, Aug 15 37.45 AAAAAA South Forsyth 93.2% 34 - 7 27 South Cobb AAAAAA
Thu, Aug 14 36.88 Smaller Private Holy Innocents 96.2% 34 - 0 34 North Springs AAAA
Fri, Aug 15 36.86 AA Public Lakeview Ft. Oglethorpe 69.3% 24 - 17 7 Ridgeland AAA Public
Fri, Aug 15 36.72 A Division II Miller County 83.6% 28 - 13 15 Columbus AA Public
Thu, Aug 14 36.22 A Division I Public Bleckley County 95.1% 34 - 6 28 Rutland AA Public
Fri, Aug 15 35.48 A Division II Mount Zion (Carroll) 59.2% 21 - 19 2 Chattahoochee County A Division II
Fri, Aug 15 34.60 AAAAAA Rockdale County 72.8% 23 - 14 9 Salem AA Public
Fri, Aug 15 32.82 A Division II McIntosh County Academy 91.7% 27 - 0 27 Islands AAA Public
Fri, Aug 15 32.71 AA Public Tattnall County 80.7% 27 - 14 13 Claxton A Division II
Fri, Aug 15 31.51 AA Public Pike County 81.3% 28 - 16 12 Crawford County A Division II
Thu, Aug 14 29.55 AA Public Redan 80.1% 27 - 14 13 Stone Mountain AAA Public
Thu, Aug 14 28.84 AAAAA Morrow 92.5% 28 - 6 22 Forest Park AAAA
Thu, Aug 14 28.53 AAA Public Dougherty 97.1% 35 - 0 35 Central (Macon) A Division I Public
Fri, Aug 15 27.02 A Division II Jenkins County 97.2% 38 - 6 32 Glascock County A Division II
Fri, Aug 15 25.34 A Division II Atkinson County 72.9% 25 - 14 11 Georgia Military Prep A Division II
Fri, Aug 15 24.41 Smaller Private King's Ridge Christian 90.4% 28 - 7 21 King's Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 15 24.41 A Division I Public Gordon Central 75.4% 26 - 14 12 Southeast Whitfield AAAA
Fri, Aug 15 22.74 A Division II Hancock Central 84.4% 28 - 14 14 Glenn Hills AA Public
Thu, Aug 14 22.35 A Division I Public Towers 76.8% 25 - 14 11 Heritage (Newnan) GIAA AA-A
Fri, Aug 15 21.82 AA Public Murray County 53.8% 21 - 21 0 Towns County A Division II
Fri, Aug 15 20.23 A Division II Terrell County 82.4% 24 - 9 15 Calvary Christian GIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 15 16.20 A Division II Treutlen 93.0% 32 - 7 25 Twiggs County A Division II
Fri, Aug 15 15.54 GIAA AAAA-AAA Frederica Academy 97.1% 33 - 0 33 Savannah A Division II
Fri, Aug 15 15.29 AAA Public Cross Creek 92.7% 33 - 7 26 Josey AA Public
Fri, Aug 15 14.87 A Division II Montgomery County 93.0% 35 - 13 22 Baconton Charter A Division II
Fri, Aug 15 13.20 AA Public Kendrick 79.5% 26 - 13 13 Walker Smaller Private
Fri, Aug 15 12.01 A Division II Greenville 94.0% 35 - 9 26 Calhoun County A Division II
Fri, Aug 15 8.04 A Division I Public Heard County 99.8% 42 - 0 42 Clarkston AAAA
Fri, Aug 15 7.67 A Division II Pataula Charter 75.6% 27 - 17 10 Windsor Academy GIAA AA-A
Fri, Aug 15 4.62 A Division I Public B.E.S.T. Academy 97.2% 33 - 0 33 Utopian Academy A Division I Public
Fri, Aug 15 -3.59 A Division II Central (Talbotton) 77.8% 27 - 14 13 Southwest Georgia STEM A Division II
Fri, Aug 15 -8.31 GIAA AAAA-AAA George Walton Academy 99.7% 42 - 0 42 Cross Keys AAAA