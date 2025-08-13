AJC Varsity

Maxwell Week 1 projections show which high school football teams are favorites

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Marist's Champ Davis gets tackled by Blessed Trinity's Mavrick Torrico in the second half at Blessed Trinity Catholic High School in Roswell on Friday, Aug. 27, 2021. (Hyosub Shin/AJC)
By Loren Maxwell
1 hour ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9, and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5, and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team, and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Aug. 14

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Thu, Aug 14102.95AAAAAMilton52.0%21 - 201BufordAAAAAA
Fri, Aug 1591.78AAAAAAGrayson74.1%24 - 1410Collins HillAAAAAA
Sat, Aug 1689.24AAAAAANorth Gwinnett51.4%21 - 210Douglas CountyAAAAAA
Fri, Aug 1588.91AAAAAAColquitt County70.7%28 - 208BenedictineAAAA
Fri, Aug 1588.71AAAACreekside50.5%21 - 210RomeAAAAA
Fri, Aug 1588.10AAAAAHughes74.6%28 - 208WestlakeAAAAAA
Fri, Aug 1587.01AAAAALee County79.5%29 - 1811Warner RobinsAAAA
Fri, Aug 1586.75AAAAMarist72.9%24 - 1410JeffersonAAA Public
Fri, Aug 1584.76AAAAAACarrollton90.2%32 - 1319Woodward AcademyAAAAA
Sat, Aug 1680.01AAAAAHouston County70.3%28 - 217BrookwoodAAAAAA
Fri, Aug 1579.89AAAAAANewton65.5%22 - 175EastsideAAAA
Sat, Aug 1679.51AAAAAAWalton76.7%28 - 1711McEachernAAAAAA
Fri, Aug 1579.09AAAAAAMill Creek88.3%32 - 1418LambertAAAAAA
Fri, Aug 1579.01AAAAAACamden County71.0%28 - 208BrunswickAAAAA
Fri, Aug 1576.45AAAAWare County82.1%27 - 1314Appling CountyAA Public
Fri, Aug 1576.39AAAAAAEast Coweta65.2%26 - 206Sandy CreekAAA Public
Fri, Aug 1576.27AAAAAANorth Paulding55.5%22 - 211ParkviewAAAAAA
Fri, Aug 1575.92AAAAARoswell88.2%32 - 1418Peachtree RidgeAAAAAA
Thu, Aug 1475.75Smaller PrivateHebron Christian53.6%21 - 210North AtlantaAAAAAA
Fri, Aug 1575.57AAAAAGainesville85.8%29 - 1415MariettaAAAAAA
Fri, Aug 1575.54AAA PublicCalhoun74.7%25 - 1411CreekviewAAAAA
Fri, Aug 1575.39AAAANorth Oconee88.4%28 - 820Oconee CountyAAA Public
Fri, Aug 1575.22AAAAAANorth Cobb89.5%34 - 1420ArcherAAAAAA
Sat, Aug 1674.50AAAAStockbridge63.3%24 - 204DutchtownAAAAA
Fri, Aug 1574.24AAAACedartown75.7%26 - 1412RockmartAA Public
Fri, Aug 1572.71AAAAAANorcross85.4%28 - 1414LanierAAAAA
Fri, Aug 1572.49Smaller PrivateFellowship Christian61.2%27 - 216BowdonA Division II
Fri, Aug 1572.38AAAAASequoyah75.5%26 - 1412DenmarkAAAAAA
Fri, Aug 1572.07A Division I PublicThomasville60.1%21 - 174Brooks CountyA Division II
Fri, Aug 1571.82AAAAMays53.9%21 - 201StephensonAAA Public
Fri, Aug 1571.53AAA PublicLaGrange61.7%22 - 193CassAAAA
Wed, Aug 1371.52Smaller PrivatePrince Avenue Christian86.1%33 - 1617CallawayAA Public
Fri, Aug 1571.45AAA PublicPeach County67.3%27 - 207NortheastA Division I Public
Fri, Aug 1571.20A Division I PublicFitzgerald52.5%21 - 210Irwin CountyA Division II
Fri, Aug 1570.53AAAAARiver Ridge67.9%27 - 207CherokeeAAAAAA
Fri, Aug 1570.22AAAACentral (Carrollton)68.1%27 - 207SpaldingAAA Public
Fri, Aug 1569.75AA PublicCarver (Columbus)78.3%27 - 1413WhitewaterAAA Public
Fri, Aug 1568.72AAAAHarris County59.1%19 - 145ManchesterA Division II
Fri, Aug 1568.24AAAAAANorth Forsyth60.2%21 - 192WheelerAAAAAA
Fri, Aug 1567.00AAAAACoffee95.6%34 - 628BainbridgeAAA Public
Fri, Aug 1566.94AAAAJones County76.4%28 - 1612VeteransAAAAA
Fri, Aug 1566.61AAAAAAHillgrove77.6%25 - 1411Mountain ViewAAAAAA
Fri, Aug 1566.39AAAAAALowndes91.3%33 - 1221JenkinsAAA Public
Thu, Aug 1466.06AAAAAAWest Forsyth86.7%27 - 720DouglassAAA Public
Fri, Aug 1565.65AAAAWestminster (Atlanta)75.9%24 - 1410LovettSmaller Private
Fri, Aug 1565.53A Division I PublicDublin74.4%27 - 1710SwainsboroA Division I Public
Fri, Aug 1564.97AAAAPerry91.6%31 - 724BaldwinAAA Public
Fri, Aug 1564.40AAAAAAValdosta94.7%35 - 728TuckerAAAA
Fri, Aug 1564.20AAA PublicTroup77.3%28 - 1513Villa RicaAAAAA
Fri, Aug 1564.18AA PublicCarver (Atlanta)67.6%24 - 186Southwest DeKalbAAAA
Fri, Aug 1564.10Smaller PrivateWesleyan54.5%21 - 210CommerceA Division I Public
Fri, Aug 1563.91AA PublicHart County52.9%21 - 210Elbert CountyA Division I Public
Fri, Aug 1563.87AAAAOla77.5%26 - 1412Trinity Christian (Sharpsburg)Smaller Private
Wed, Aug 1363.38AAAAKell88.1%29 - 1316South PauldingAAAAA
Fri, Aug 1562.85AAAAAADacula55.4%22 - 211DuluthAAAAAA
Fri, Aug 1562.75AAAAAGlynn Academy69.5%21 - 147Wayne CountyAAAA
Fri, Aug 1562.57AAAAAJackson County57.6%21 - 192Flowery BranchAAAA
Fri, Aug 1562.53AA PublicThomson80.0%28 - 1414EvansAAAAA
Fri, Aug 1562.11AAAACartersville96.8%35 - 035ColumbiaAA Public
Fri, Aug 1562.05AAAACambridge88.3%32 - 1418PopeAAAAA
Fri, Aug 1561.94AAA PublicCherokee Bluff58.3%23 - 212Lumpkin CountyAAA Public
Fri, Aug 1561.53Smaller PrivateAthens Academy68.4%27 - 207AquinasSmaller Private
Fri, Aug 1561.23AA PublicStephens County78.3%28 - 1711Habersham CentralAAAAA
Fri, Aug 1561.18AAAAANewnan77.5%28 - 1513Greater Atlanta ChristianSmaller Private
Fri, Aug 1560.78AA PublicCrisp County58.7%20 - 164Sumter CountyAA Public
Fri, Aug 1560.77AAAAAllatoona63.4%24 - 204AdairsvilleAAA Public
Fri, Aug 1560.67AAAAAStatesboro55.2%20 - 191Southeast BullochAAA Public
Fri, Aug 1560.63AAAAAAEtowah50.6%20 - 200WoodstockAAAAA
Fri, Aug 1560.25Smaller PrivateSavannah Christian91.7%30 - 723Whitefield AcademySmaller Private
Fri, Aug 1560.11AAA PublicWestover62.9%23 - 194Early CountyA Division II
Fri, Aug 1559.90AAAAAAHarrison88.6%29 - 1217Kennesaw MountainAAAAA
Fri, Aug 1559.85AAAAStarr's Mill91.9%29 - 722NorthgateAAAAA
Fri, Aug 1559.46AAAAHampton53.9%20 - 182LuellaAAA Public
Sat, Aug 1658.50AAAASt. Pius X77.9%26 - 1412DunwoodyAAAAA
Fri, Aug 1558.38AAAAASprayberry87.6%28 - 1117AlexanderAAAAA
Sat, Aug 1658.33AA PublicWestside (Macon)58.5%24 - 213HowardAAA Public
Fri, Aug 1558.25AAA PublicMonroe Area75.7%27 - 1611LoganvilleAAAAA
Fri, Aug 1558.18AAAAAASouth Gwinnett91.0%31 - 823ShilohAAAAA
Fri, Aug 1557.56AAAAAThomas County Central98.7%38 - 038MonroeAAA Public
Fri, Aug 1557.20AAAAAACampbell61.8%21 - 165Chapel HillAAAAAA
Fri, Aug 1556.91AAAADalton54.5%21 - 210North MurrayAA Public
Fri, Aug 1556.89AAAAEast Forsyth56.9%21 - 201Forsyth CentralAAAAAA
Fri, Aug 1556.53AAAAHiram87.7%34 - 1717Paulding CountyAAAAAA
Fri, Aug 1556.40A Division I PublicJeff Davis65.8%22 - 175Washington CountyA Division I Public
Fri, Aug 1556.32AAA PublicHarlem75.2%24 - 1410GreenbrierAAAAA
Fri, Aug 1555.94A Division I PublicLamar County68.3%22 - 148Telfair CountyA Division II
Fri, Aug 1555.88AAAAAWinder-Barrow63.4%26 - 206East JacksonAA Public
Fri, Aug 1555.77A Division I PublicFannin County78.2%28 - 1612GilmerAAA Public
Fri, Aug 1555.52A Division I PublicRabun County81.6%28 - 1513White CountyAAA Public
Fri, Aug 1555.29GIAA AAAA-AAAFirst Presbyterian61.0%21 - 174Eagle's Landing ChristianAAAA
Fri, Aug 1555.22AAA PublicUpson-Lee83.1%27 - 1215Union GroveAAAA
Fri, Aug 1554.84AA PublicLaney54.8%19 - 172Westside (Augusta)AAA Public
Fri, Aug 1554.59A Division I PublicPutnam County51.3%21 - 201Greene CountyA Division II
Fri, Aug 1554.57AAA PublicHeritage (Ringgold)62.3%23 - 203Christian HeritageSmaller Private
Sat, Aug 1654.50AAAAANorthside (Warner Robins)89.4%28 - 721Eagle's LandingAAAA
Fri, Aug 1554.44AAAACentennial72.6%25 - 1510RiverwoodAAAAA
Fri, Aug 1554.37AAAAMaynard Jackson73.8%27 - 1611South AtlantaAA Public
Fri, Aug 1554.21AAA PublicLong County58.9%21 - 201VidaliaA Division I Public
Fri, Aug 1553.30AAAAAATift County88.6%28 - 820GriffinAAAA
Fri, Aug 1553.24Smaller PrivateMount Vernon59.8%26 - 215DarlingtonSmaller Private
Fri, Aug 1553.17A Division IIEmanuel County Institute51.4%20 - 200Wilcox CountyA Division II
Fri, Aug 1552.79A Division IITrion75.2%27 - 1611Gordon LeeA Division I Public
Fri, Aug 1552.77AAAAPace Academy68.7%21 - 147ChambleeAAAAA
Fri, Aug 1551.41AAAAALovejoy88.6%27 - 720Mundy's MillAAAA
Fri, Aug 1551.40A Division IIClinch County83.4%28 - 1414Bacon CountyA Division I Public
Fri, Aug 1551.24AAAAABanneker51.4%20 - 200OsborneAAAAAA
Fri, Aug 1551.09AAA PublicLiberty County54.5%21 - 210Bradwell InstituteAAAAA
Fri, Aug 1550.53AAAAALakeside (Evans)86.9%29 - 1316GrovetownAAAAAA
Fri, Aug 1550.50AAAANew Hampstead91.9%35 - 1421South EffinghamAAAAA
Fri, Aug 1550.27Smaller PrivateNorth Cobb Christian85.4%29 - 1415Providence ChristianSmaller Private
Thu, Aug 1450.21AAAAAClarke Central93.9%34 - 727Cedar ShoalsAAAA
Fri, Aug 1550.14AAAAAACentral Gwinnett68.9%24 - 177MeadowcreekAAAAAA
Fri, Aug 1549.63AA PublicMorgan County89.7%33 - 1419Warren CountyA Division II
Fri, Aug 1549.63AA PublicSonoraville59.9%21 - 174ModelA Division I Public
Fri, Aug 1549.59AAA PublicPickens53.9%22 - 211PepperellA Division I Public
Fri, Aug 1549.36AAAABlessed Trinity98.9%35 - 035Tri-CitiesAAAAA
Fri, Aug 1549.22AAA PublicHephzibah55.4%22 - 211Washington-WilkesA Division II
Fri, Aug 1549.06AAAAAAPebblebrook87.7%29 - 1316Locust GroveAAAA
Fri, Aug 1548.79AAAANorthside (Columbus)86.3%27 - 819ShawAA Public
Fri, Aug 1548.76AAAAAArabia Mountain67.6%22 - 166AlcovyAAAAA
Fri, Aug 1548.14A Division IIMacon County72.6%27 - 1710SouthwestA Division I Public
Thu, Aug 1447.87AA PublicRinggold83.2%27 - 1314Dade CountyA Division I Public
Fri, Aug 1547.70A Division IISchley County82.7%27 - 1314Seminole CountyA Division II
Fri, Aug 1547.55AAA PublicCedar Grove95.1%34 - 628TherrellAA Public
Fri, Aug 1547.49AA PublicBurke County96.0%34 - 034Richmond AcademyAAA Public
Fri, Aug 1547.02AAAAASeckinger76.6%27 - 1413West HallAAA Public
Fri, Aug 1546.98AAAAWoodland (Cartersville)59.2%22 - 202Woodland (Stockbridge)AAAA
Fri, Aug 1546.93AAAAALakeside (Atlanta)52.5%19 - 172BerkmarAAAAAA
Fri, Aug 1546.73A Division IIMitchell County56.1%21 - 201Lanier CountyA Division II
Fri, Aug 1546.52AAAAALithia Springs67.7%24 - 177LithoniaAAAA
Fri, Aug 1546.46A Division I PublicWorth County90.1%35 - 1520Turner CountyA Division II
Fri, Aug 1546.14AA PublicCook88.9%33 - 1419BerrienA Division I Public
Sat, Aug 1645.76AA PublicJackson67.2%21 - 147HardawayAA Public
Fri, Aug 1545.19A Division I PublicBanks County55.0%21 - 210East HallAAA Public
Fri, Aug 1544.99A Division IIJohnson County73.8%23 - 149East LaurensA Division I Public
Fri, Aug 1544.91AAAAM.L. King65.4%23 - 176Heritage (Conyers)AAAAAA
Fri, Aug 1544.49AAAAANew Manchester90.4%28 - 622WashingtonAA Public
Sat, Aug 1644.29GIAA AAAA-AAABulloch Academy78.3%24 - 1311PortalA Division II
Fri, Aug 1544.24A Division IICharlton County77.5%26 - 1412Brantley CountyA Division I Public
Fri, Aug 1543.87A Division I PublicJasper County68.0%21 - 147Taylor CountyA Division II
Fri, Aug 1543.54AAAAJonesboro97.2%34 - 034Mount Zion (Jonesboro)AAA Public
Fri, Aug 1543.49AAA PublicChestatee68.6%24 - 177Franklin CountyAA Public
Fri, Aug 1543.38AAAAAChattahoochee84.4%31 - 1615ApalacheeAAAAA
Fri, Aug 1542.58A Division IIBryan County69.2%21 - 147Johnson (Savannah)AAA Public
Fri, Aug 1542.40A Division I PublicHaralson County53.7%20 - 200Mount Pisgah ChristianSmaller Private
Thu, Aug 1442.14AAAADrew71.5%21 - 147RiverdaleAAA Public
Fri, Aug 1542.13AAAAMcDonough62.5%27 - 216North ClaytonAAA Public
Fri, Aug 1542.08AAAAAMcIntosh86.6%28 - 1315Fayette CountyAAA Public
Fri, Aug 1541.65A Division IIWheeler County54.3%21 - 201Wilkinson CountyA Division II
Fri, Aug 1541.60A Division IIHawkinsville61.8%22 - 202Marion CountyA Division II
Fri, Aug 1541.57A Division I PublicToombs County98.3%38 - 038Dooly CountyA Division II
Fri, Aug 1541.15A Division I PublicTemple85.4%28 - 1414McNairA Division I Public
Thu, Aug 1441.14AAA PublicNorthwest Whitfield92.4%31 - 724Coahulla CreekAA Public
Fri, Aug 1541.00A Division I PublicSocial Circle81.0%28 - 1414Oglethorpe CountyA Division I Public
Fri, Aug 1539.87AAAAWalnut Grove85.4%27 - 720DiscoveryAAAAAA
Fri, Aug 1539.84AA PublicMiller Grove85.0%27 - 1017Druid HillsAAAA
Sat, Aug 1639.36Smaller PrivateCalvary Day99.0%40 - 040BeachAAA Public
Fri, Aug 1539.27AAAAALassiter75.1%26 - 1412MidtownAAAA
Fri, Aug 1538.95A Division IIScreven County55.7%21 - 192Jefferson CountyA Division I Public
Fri, Aug 1538.94A Division I PublicChattooga59.3%24 - 213LaFayetteAAA Public
Fri, Aug 1538.74AA PublicKIPP Atlanta Collegiate51.4%20 - 200Landmark ChristianSmaller Private
Fri, Aug 1538.19Smaller PrivateMount Paran Christian77.9%26 - 1412Lake Oconee AcademyA Division II
Fri, Aug 1537.45AAAAAASouth Forsyth93.2%34 - 727South CobbAAAAAA
Thu, Aug 1436.88Smaller PrivateHoly Innocents96.2%34 - 034North SpringsAAAA
Fri, Aug 1536.86AA PublicLakeview Ft. Oglethorpe69.3%24 - 177RidgelandAAA Public
Fri, Aug 1536.72A Division IIMiller County83.6%28 - 1315ColumbusAA Public
Thu, Aug 1436.22A Division I PublicBleckley County95.1%34 - 628RutlandAA Public
Fri, Aug 1535.48A Division IIMount Zion (Carroll)59.2%21 - 192Chattahoochee CountyA Division II
Fri, Aug 1534.60AAAAAARockdale County72.8%23 - 149SalemAA Public
Fri, Aug 1532.82A Division IIMcIntosh County Academy91.7%27 - 027IslandsAAA Public
Fri, Aug 1532.71AA PublicTattnall County80.7%27 - 1413ClaxtonA Division II
Fri, Aug 1531.51AA PublicPike County81.3%28 - 1612Crawford CountyA Division II
Thu, Aug 1429.55AA PublicRedan80.1%27 - 1413Stone MountainAAA Public
Thu, Aug 1428.84AAAAAMorrow92.5%28 - 622Forest ParkAAAA
Thu, Aug 1428.53AAA PublicDougherty97.1%35 - 035Central (Macon)A Division I Public
Fri, Aug 1527.02A Division IIJenkins County97.2%38 - 632Glascock CountyA Division II
Fri, Aug 1525.34A Division IIAtkinson County72.9%25 - 1411Georgia Military PrepA Division II
Fri, Aug 1524.41Smaller PrivateKing's Ridge Christian90.4%28 - 721King's AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 1524.41A Division I PublicGordon Central75.4%26 - 1412Southeast WhitfieldAAAA
Fri, Aug 1522.74A Division IIHancock Central84.4%28 - 1414Glenn HillsAA Public
Thu, Aug 1422.35A Division I PublicTowers76.8%25 - 1411Heritage (Newnan)GIAA AA-A
Fri, Aug 1521.82AA PublicMurray County53.8%21 - 210Towns CountyA Division II
Fri, Aug 1520.23A Division IITerrell County82.4%24 - 915Calvary ChristianGIAA AAAA-AAA
Fri, Aug 1516.20A Division IITreutlen93.0%32 - 725Twiggs CountyA Division II
Fri, Aug 1515.54GIAA AAAA-AAAFrederica Academy97.1%33 - 033SavannahA Division II
Fri, Aug 1515.29AAA PublicCross Creek92.7%33 - 726JoseyAA Public
Fri, Aug 1514.87A Division IIMontgomery County93.0%35 - 1322Baconton CharterA Division II
Fri, Aug 1513.20AA PublicKendrick79.5%26 - 1313WalkerSmaller Private
Fri, Aug 1512.01A Division IIGreenville94.0%35 - 926Calhoun CountyA Division II
Fri, Aug 158.04A Division I PublicHeard County99.8%42 - 042ClarkstonAAAA
Fri, Aug 157.67A Division IIPataula Charter75.6%27 - 1710Windsor AcademyGIAA AA-A
Fri, Aug 154.62A Division I PublicB.E.S.T. Academy97.2%33 - 033Utopian AcademyA Division I Public
Fri, Aug 15-3.59A Division IICentral (Talbotton)77.8%27 - 1413Southwest Georgia STEMA Division II
Fri, Aug 15-8.31GIAA AAAA-AAAGeorge Walton Academy99.7%42 - 042Cross KeysAAAA

