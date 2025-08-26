Active Georgia high school football coaches with at least 100 career wins

Only one coach has more than 400 wins, but 69 active GHSA and GIAA coaches have 100 career victories or more as head coaches.
Here’s a look at the list.
445 - Alan Chadwick, Marist
340 - Barney Hester, Tattnall Square
236 - Ed Dudley, Blessed Trinity
233 - Erik Soliday, Tiftarea Academy
229 - Frank Barden, Christian Heritage
206 - Roger Holmes, Dublin
197 - Mike Muschamp, Lovett
196 - Paul Standard, Gilmer
191 - Lee Shaw, Metter
187 - Pete Wiggins, Callaway
185 - Danny Britt, Benedictine
184 - Chad Campbell, Westfield
183 - Steven DeVoursney, Veterans
183 - Franklin Stephens, Burke County
180 - Shane Queen, North Cobb
180 - Tommy Atha, Cedartown
179 - John Reid, Rome
178 - Bruce Lane, Trinity Christian (Dublin)
177 - Travis Noland, Jefferson
173 - Chip Walker, Newnan
172 - Rance Gillespie, Rabun County
167 - Mark Wilson, Flint River Academy
165 - Jim Dickerson, Clinch County
164 - Kevin Whitley, Northgate
160 - Rodney Cofield, B.E.S.T. Academy
157 - Jason Strickland, Ware County
156 - Kenny Dallas, Hebron Christian
155 - Franklin Pridgen, Wesleyan
154 - J.T. Wall, John Milledge Academy
151 - Kyle Hockman, New Hampstead
149 - Sean Pender, North Hall
149 - Lee Chomskis, Lincoln County
148 - Don Norton, Johnson County
147 - Darren Myles, Carver (Atlanta)
147 - Dean Fabrizio, Lee County
145 - Bradley Warren, McIntosh County Academy
143 - Eric Godfree, North Gwinnett
142 - Keith Wasson, Pinewood Christian
140 - John Hunt, Woodward Academy
139 - James Teter, Sequoyah
136 - Jesse Hicks, East Laurens
136 - Tim Hardy, Greater Atlanta Christian
128 - Rocky Hidalgo, Glynn Academy
123 - Corey Jarvis, KIPP Atlanta Collegiate
122 - Rodney Hackney, Pebblebrook
120 - Joey King, Carrollton
117 - Sheddrick Risper, Westside (Macon)
116 - John Small, East Coweta
115 - Wesley Tankersley, Fitzgerald
115 - Kevin Reach, Monroe Area
112 - Jack Harris, Terrell Academy
111 - Michael Thompson, Beach
111 - Brian Nelson, Mary Persons
111 - Justin Rogers, Thomas County Central
109 - Michael Collins, River Ridge
108 - Tommy Jones, Cherokee Bluff
107 - Ben Hall, Oconee County
106 - Bryan Lamar, South Gwinnett
106 - James Leonard, Aquinas
105 - Nick Davis, Spalding
105 - Chad Frazier, Whitewater
105 - Biff Parson, Rockmart
104 - Jeff Lee, Riverside Prep
104 - Eric Williams, Jackson (Atlanta)
104 - Pat Collins, Tattnall County
104 - Ashley Henderson, Jasper County
103 - Antwain Turner, Bethesda Academy
102 - Charles Truitt, Randolph-Clay
100 - Jeff Ratliff, Gatewood