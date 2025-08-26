Active Georgia high school football coaches with at least 100 career wins

AJC Varsity

Marist head coach Alan Chadwich tops the list with 445 victories.
North Cobb head coach Shane Queen has chalked up 180 wins in his career. (Jason Getz/AJC)
Only one coach has more than 400 wins, but 69 active GHSA and GIAA coaches have 100 career victories or more as head coaches.

Here’s a look at the list.

445 - Alan Chadwick, Marist

340 - Barney Hester, Tattnall Square

236 - Ed Dudley, Blessed Trinity

233 - Erik Soliday, Tiftarea Academy

229 - Frank Barden, Christian Heritage

206 - Roger Holmes, Dublin

197 - Mike Muschamp, Lovett

196 - Paul Standard, Gilmer

191 - Lee Shaw, Metter

187 - Pete Wiggins, Callaway

185 - Danny Britt, Benedictine

184 - Chad Campbell, Westfield

183 - Steven DeVoursney, Veterans

183 - Franklin Stephens, Burke County

180 - Shane Queen, North Cobb

180 - Tommy Atha, Cedartown

179 - John Reid, Rome

178 - Bruce Lane, Trinity Christian (Dublin)

177 - Travis Noland, Jefferson

173 - Chip Walker, Newnan

172 - Rance Gillespie, Rabun County

167 - Mark Wilson, Flint River Academy

165 - Jim Dickerson, Clinch County

164 - Kevin Whitley, Northgate

160 - Rodney Cofield, B.E.S.T. Academy

157 - Jason Strickland, Ware County

156 - Kenny Dallas, Hebron Christian

155 - Franklin Pridgen, Wesleyan

154 - J.T. Wall, John Milledge Academy

151 - Kyle Hockman, New Hampstead

149 - Sean Pender, North Hall

149 - Lee Chomskis, Lincoln County

148 - Don Norton, Johnson County

147 - Darren Myles, Carver (Atlanta)

147 - Dean Fabrizio, Lee County

145 - Bradley Warren, McIntosh County Academy

143 - Eric Godfree, North Gwinnett

142 - Keith Wasson, Pinewood Christian

140 - John Hunt, Woodward Academy

139 - James Teter, Sequoyah

136 - Jesse Hicks, East Laurens

136 - Tim Hardy, Greater Atlanta Christian

128 - Rocky Hidalgo, Glynn Academy

123 - Corey Jarvis, KIPP Atlanta Collegiate

122 - Rodney Hackney, Pebblebrook

120 - Joey King, Carrollton

117 - Sheddrick Risper, Westside (Macon)

116 - John Small, East Coweta

115 - Wesley Tankersley, Fitzgerald

115 - Kevin Reach, Monroe Area

112 - Jack Harris, Terrell Academy

111 - Michael Thompson, Beach

111 - Brian Nelson, Mary Persons

111 - Justin Rogers, Thomas County Central

109 - Michael Collins, River Ridge

108 - Tommy Jones, Cherokee Bluff

107 - Ben Hall, Oconee County

106 - Bryan Lamar, South Gwinnett

106 - James Leonard, Aquinas

105 - Nick Davis, Spalding

105 - Chad Frazier, Whitewater

105 - Biff Parson, Rockmart

104 - Jeff Lee, Riverside Prep

104 - Eric Williams, Jackson (Atlanta)

104 - Pat Collins, Tattnall County

104 - Ashley Henderson, Jasper County

103 - Antwain Turner, Bethesda Academy

102 - Charles Truitt, Randolph-Clay

100 - Jeff Ratliff, Gatewood

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

