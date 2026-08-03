Lee County’s Fabrizio, Sequoyah’s Teter are longest-tenured coaches in 6A

Dean Fabrizio and James Teter, each hired in 2009, have been at their Class 6A schools the longest. Fabrizio’s hire was ranked the third best this century in a 2025 AJC article. He won state titles in 2016 and 2017. Teter has led Sequoyah to consecutive 11-win seasons. In 2025, he became the all-time winningest coach in Cherokee County, surpassing his predecessor, Sid Maxwell.
Here are the most tenured coaches in Class 6A by years of tenure:
- 18: Dean Fabrizio, Lee County
- 18: James Teter, Sequoyah
- 16: John Hunt, Woodward Academy
- 13: Rocky Hidalgo, Glynn Academy
- 12: Benji Harrison, Habersham Central
- 11: David Perno, Clarke Central
- 10: Maurice Dixon, Creekside
- 10: Chip Walker, Newnan
- 9: Robert Andrews, Walnut Grove
- 8: Mike Collins, River Ridge
- 8: Tino Ierulli, Shiloh
- 8: Morris Starr, Lakeside (Atlanta)
- 8: Sean Thom, Lassiter
- 8: Trevor Williams, Creekview
- 7: William Felton, Decatur
- 6: John Ford, Effingham County
- 6: Bob Swank, Chamblee
- 5: Mike Coe, Coffee
- 5: Jeremy Edwards, Houston County
- 5: Tyler Maloof, Lanier
- 5: Bobby May, Kell
- 5: Ben Reaves, Milton
- 5: Justin Rogers, Thomas County Central
- 5: Derek Smith, McIntosh
- 4: Olten Downs, New Manchester
- 4: Korey Mobbs, Jackson County
- 4: Cody Neal, Alexander
- 4: Sean O’Sullivan, Pope
- 4: Loren Purvis, South Effingham
- 3: Derek Cook, Osborne
- 3: Jeff Littleton, Tift County
- 3: Van Spence, East Paulding
- 3: Sean Tiernan, Greenbrier
- 3: Marcus Washington, South Cobb
- 2: Calvin Arnold, Midtown
- 2: Johnny Burdette, Meadowcreek
- 2: Rusty Charpia, Cedar Shoals
- 2: Steve DeVoursney, Veterans
- 2: Andrico Hines, Hughes
- 2: Brett Johnson, Lakeside (Evans)
- 2: D.J. Mayo, Grovetown
- 2: Matt Schmitz, Dunwoody
- 2: Joe Scott, Hiram
- 2: Nic Snowden, Loganville
- 2: Jonathan Thompson, Roswell
- 2: Daniel Williams, Northside (Warner Robins)
- 2: Michael Woolridge, Tri-Cities
- 1: John Adams, Bradwell Institute
- 1: Santavious Bryant, Gainesville
- 1: Danny Carlisle, Alpharetta
- 1: Quincy Carter, Heritage (Conyers)
- 1: Josh Coffey, Riverwood
- 1: Diego Dixon, Alcovy
- 1: Brycen Freeman, Northside (Columbus)
- 1: Chuck Kenyon, Apalachee
- 1: Jarrett Laws, Morrow
- 1: Justin Pearce, Woodstock
- 1: Byron Slack, Brunswick
- 1: Bill Stewart, Rome
- 1: Jason Tester, Johns Creek
- 1: Julian Washington, Chapel Hill
- 1: Todd Welborn, Mountain View
- 1: Jabari Wilder, Lovejoy
- 1: Jared Zito, South Paulding