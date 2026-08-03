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Lee County’s Fabrizio, Sequoyah’s Teter are longest-tenured coaches in 6A

Each hired in 2009, both coaches are beginning their 18th seasons.
James Teter, who is going into his 18th season as Sequoyah’s head coach, became Cherokee County’s all-time winningest coach last season with 107 wins. (Oscar Guevara Saenz for the AJC 2025)
James Teter, who is going into his 18th season as Sequoyah’s head coach, became Cherokee County’s all-time winningest coach last season with 107 wins. (Oscar Guevara Saenz for the AJC 2025)
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27 minutes ago

Dean Fabrizio and James Teter, each hired in 2009, have been at their Class 6A schools the longest. Fabrizio’s hire was ranked the third best this century in a 2025 AJC article. He won state titles in 2016 and 2017. Teter has led Sequoyah to consecutive 11-win seasons. In 2025, he became the all-time winningest coach in Cherokee County, surpassing his predecessor, Sid Maxwell.

Here are the most tenured coaches in Class 6A by years of tenure: