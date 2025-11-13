AJC Varsity

GHSA playoff projections: Who are the Maxwell favorites in the first round?

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
By Loren Maxwell
Updated 59 minutes ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Nov 1478.57AAAAAAColquitt County72.2%28 - 208Mill CreekAAAAAA
Fri, Nov 1474.46AAAAAABrookwood58.5%27 - 243ArcherAAAAAA
Fri, Nov 1473.83AAAAAAHillgrove55.5%24 - 222North PauldingAAAAAA
Fri, Nov 1473.81AAAAAABuford96.9%35 - 035Richmond HillAAAAAA
Fri, Nov 1472.16AAAAALee County64.6%31 - 274SprayberryAAAAA
Fri, Nov 1471.82AAAAAAHarrison77.2%30 - 2010MariettaAAAAAA
Fri, Nov 1470.75AAAAAANewton79.3%31 - 2011Peachtree RidgeAAAAAA
Fri, Nov 1470.67AAAAAALowndes93.6%28 - 028Collins HillAAAAAA
Fri, Nov 1469.56AAAAARome90.9%31 - 1219LovejoyAAAAA
Fri, Nov 1468.69AAAAAAWest Forsyth53.4%26 - 242WestlakeAAAAAA
Fri, Nov 1468.55AAAAANew Manchester53.6%27 - 252NewnanAAAAA
Fri, Nov 1467.80AAAAAAMcEachern95.7%34 - 628WaltonAAAAAA
Fri, Nov 1466.47AAAABlessed Trinity55.5%22 - 211StockbridgeAAAA
Fri, Nov 1465.82AAAAAANorth Gwinnett96.3%28 - 028South GwinnettAAAAAA
Fri, Nov 1465.00AAAAAADenmark64.6%27 - 216East CowetaAAAAAA
Fri, Nov 1464.97AAAACambridge70.7%27 - 207OlaAAAA
Fri, Nov 1463.95AAAAAAGrayson99.3%41 - 041NorcrossAAAAAA
Fri, Nov 1463.46AAAAAWoodward Academy74.1%26 - 1610SeckingerAAAAA
Fri, Nov 1462.92AAAAAHughes98.7%42 - 339East PauldingAAAAA
Fri, Nov 1462.92AAAAWare County59.6%28 - 244Flowery BranchAAAA
Fri, Nov 1462.65AAAASouthwest DeKalb55.2%21 - 201JonesboroAAAA
Fri, Nov 1461.32AAAAAADouglas County97.1%39 - 732LambertAAAAAA
Fri, Nov 1460.60AAAAANorthgate77.8%22 - 1210Villa RicaAAAAA
Fri, Nov 1459.71AAA PublicLaGrange84.7%31 - 1615North ClaytonAAA Public
Fri, Nov 1459.49AAAAKell88.1%31 - 1417HamptonAAAA
Fri, Nov 1459.14AAAAASequoyah91.3%33 - 1320CoffeeAAAAA
Fri, Nov 1458.80AAAAEastside75.7%28 - 208Warner RobinsAAAA
Fri, Nov 1458.48AAAAAHouston County94.7%35 - 728CreekviewAAAAA
Fri, Nov 1458.48AAAAGriffin65.9%27 - 216LithoniaAAAA
Fri, Nov 1458.41AAAAAACarrollton99.6%44 - 044North ForsythAAAAAA
Fri, Nov 1457.72AAA PublicJenkins86.8%39 - 2415WhitewaterAAA Public
Fri, Nov 1456.35AAAAAAValdosta98.6%42 - 339DaculaAAAAAA
Fri, Nov 1456.05AAAANorth Oconee97.3%34 - 034PerryAAAA
Fri, Nov 1455.23AAA PublicPeach County79.6%32 - 2111Cherokee BluffAAA Public
Fri, Nov 1454.96AAAAAMilton95.4%31 - 031ShilohAAAAA
Fri, Nov 1454.90AAA PublicStephenson77.7%28 - 199Richmond AcademyAAA Public
Fri, Nov 1454.01AAAACentral (Carrollton)95.6%39 - 1425TuckerAAAA
Fri, Nov 1453.88AAAAAJackson County93.1%34 - 1024Glynn AcademyAAAAA
Fri, Nov 1453.02AA PublicCallaway65.9%21 - 147Franklin CountyAA Public
Fri, Nov 1452.88AAA PublicTroup95.4%38 - 1424WestoverAAA Public
Fri, Nov 1451.45AAA PublicOconee County63.5%24 - 204Northwest WhitfieldAAA Public
Fri, Nov 1451.17AA PublicCrisp County58.2%24 - 213Stephens CountyAA Public
Fri, Nov 1450.93AAA PublicMonroe Area80.2%28 - 1711PickensAAA Public
Fri, Nov 1450.91AAA PublicHarlem75.2%21 - 138Heritage (Ringgold)AAA Public
Fri, Nov 1450.80AAAAAHabersham Central62.3%26 - 215StatesboroAAAAA
Fri, Nov 1450.58AAAAHiram56.9%21 - 201M.L. KingAAAA
Fri, Nov 1450.18AAAAAThomas County Central99.6%42 - 042WoodstockAAAAA
Fri, Nov 1449.87AAAABenedictine97.6%35 - 035East ForsythAAAA
Fri, Nov 1449.79A Division I PublicBleckley County63.8%28 - 217Jeff DavisA Division I Public
Fri, Nov 1449.72AAA PublicCalhoun91.7%34 - 1420Lumpkin CountyAAA Public
Fri, Nov 1448.47AA PublicAppling County83.2%28 - 1414Hart CountyAA Public
Fri, Nov 1448.23AA PublicLakeview Ft. Oglethorpe50.9%23 - 221LaneyAA Public
Fri, Nov 1447.85Smaller PrivateTrinity Christian (Sharpsburg)70.8%21 - 147LovettSmaller Private
Fri, Nov 1447.33AAAAAEffingham County85.6%34 - 2014Clarke CentralAAAAA
Fri, Nov 1446.81A Division I PublicRabun County52.9%27 - 252Dodge CountyA Division I Public
Fri, Nov 1446.10AA PublicColumbia70.3%26 - 188East JacksonAA Public
Fri, Nov 1445.57AAAACass94.7%33 - 627MaysAAAA
Fri, Nov 1444.91AA PublicNorth Murray78.3%27 - 1413CookAA Public
Fri, Nov 1444.65AA PublicThomson86.9%32 - 1517JacksonAA Public
Fri, Nov 1444.37AAAACreekside99.9%54 - 054DaltonAAAA
Fri, Nov 1444.01AAA PublicNorth Hall96.4%38 - 1028Mount Zion (Jonesboro)AAA Public
Fri, Nov 1443.71AAAAAANorth Cobb98.3%39 - 039Paulding CountyAAAAAA
Fri, Nov 1443.42AA PublicPierce County82.2%28 - 1414RinggoldAA Public
Fri, Nov 1443.39AAA PublicDouglass93.4%34 - 727GilmerAAA Public
Fri, Nov 1443.20AAA PublicWestside (Augusta)92.0%33 - 1221Long CountyAAA Public
Fri, Nov 1442.52A Division I PublicDublin86.1%28 - 1315Washington CountyA Division I Public
Fri, Nov 1441.86AAAAMarist98.4%35 - 035Starr's MillAAAA
Fri, Nov 1441.72AAA PublicCairo94.3%30 - 030Liberty CountyAAA Public
Fri, Nov 1441.43AAAAAGainesville99.6%42 - 042DunwoodyAAAAA
Fri, Nov 1441.33A Division IIBowdon86.5%33 - 1617Wilcox CountyA Division II
Fri, Nov 1441.03AAAAABrunswick94.6%38 - 1424Winder-BarrowAAAAA
Fri, Nov 1440.98A Division I PublicHaralson County52.9%24 - 231Social CircleA Division I Public
Fri, Nov 1440.90AAA PublicSandy Creek99.7%42 - 042Cedar GroveAAA Public
Fri, Nov 1440.32AA PublicBurke County90.5%35 - 1520SonoravilleAA Public
Fri, Nov 1439.40AA PublicMiller Grove52.6%21 - 210SpencerAA Public
Fri, Nov 1439.35GIAA AAAA-AAABrookstone50.9%21 - 210First PresbyterianGIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 1438.94AA PublicSumter County98.3%36 - 036KIPP Atlanta CollegiateAA Public
Fri, Nov 1438.83A Division I PublicElbert County60.5%21 - 174Oglethorpe CountyA Division I Public
Fri, Nov 1438.69A Division I PublicPepperell68.7%25 - 196BremenA Division I Public
Fri, Nov 1438.46GIAA AAAA-AAAStratford Academy64.5%24 - 195George Walton AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 1437.75AAAAARoswell99.8%48 - 048ChambleeAAAAA
Fri, Nov 1437.69AAA PublicWest Laurens98.0%38 - 038BeachAAA Public
Fri, Nov 1437.62AAA PublicJefferson99.0%40 - 040DoughertyAAA Public
Fri, Nov 1437.43A Division I PublicThomasville96.1%38 - 1226Putnam CountyA Division I Public
Fri, Nov 1437.36A Division I PublicSwainsboro94.7%33 - 627Bacon CountyA Division I Public
Fri, Nov 1436.84AAAACartersville99.7%47 - 047Maynard JacksonAAAA
Fri, Nov 1436.74A Division I PublicFitzgerald94.8%32 - 626ACE CharterA Division I Public
Fri, Nov 1436.71AAAALocust Grove97.7%37 - 037CentennialAAAA
Fri, Nov 1435.93GIAA AAAA-AAADeerfield-Windsor79.4%22 - 1012Westfield SchoolGIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 1434.97AA PublicMorgan County98.7%43 - 736Westside (Macon)AA Public
Fri, Nov 1434.85GIAA AAAA-AAAJohn Milledge Academy90.8%29 - 722Frederica AcademyGIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 1433.44Smaller PrivateSavannah Country Day70.2%25 - 187Mount VernonSmaller Private
Fri, Nov 1432.60A Division I PublicHeard County95.1%34 - 628East LaurensA Division I Public
Fri, Nov 1432.07A Division IIWheeler County91.8%35 - 1520ManchesterA Division II
Fri, Nov 1431.83A Division I PublicLamar County95.6%33 - 033BerrienA Division I Public
Fri, Nov 1431.50AA PublicHapeville Charter97.9%31 - 031ColumbusAA Public
Fri, Nov 1430.84A Division IIBrooks County89.4%28 - 721Taylor CountyA Division II
Fri, Nov 1429.29A Division IITreutlen50.6%20 - 200Mount Zion (Carroll)A Division II
Fri, Nov 1427.65A Division IIMitchell County58.6%21 - 183Warren CountyA Division II
Fri, Nov 1426.40A Division I PublicToombs County99.7%48 - 048TempleA Division I Public
Fri, Nov 1426.29A Division IICharlton County75.2%34 - 2410Macon CountyA Division II
Fri, Nov 1426.22A Division IIJohnson County93.1%31 - 724McIntosh County AcademyA Division II
Fri, Nov 1426.08Smaller PrivateAquinas96.5%39 - 1227DarlingtonSmaller Private
Fri, Nov 1424.99A Division IIHawkinsville85.8%28 - 1414TrionA Division II
Fri, Nov 1424.90Smaller PrivateNorth Cobb Christian78.2%31 - 2110King's Ridge ChristianSmaller Private
Fri, Nov 1424.26A Division I PublicNortheast98.5%35 - 035Fannin CountyA Division I Public
Fri, Nov 1423.14A Division IILincoln County98.1%40 - 634Randolph-ClayA Division II
Fri, Nov 1422.99AA PublicCarver (Columbus)99.9%44 - 044RedanAA Public
Fri, Nov 1422.83A Division I PublicWorth County99.7%45 - 045McNairA Division I Public
Fri, Nov 1421.88A Division IIJenkins County71.2%30 - 228Wilkinson CountyA Division II
Fri, Nov 1421.39Smaller PrivateHoly Innocents98.7%40 - 040Mount Paran ChristianSmaller Private
Fri, Nov 1420.88AA PublicRockmart99.5%42 - 042South AtlantaAA Public
Fri, Nov 1420.59GIAA AA-ASouthwest Georgia Academy70.4%27 - 207Southland AcademyGIAA AA-A
Fri, Nov 1420.21A Division IISchley County72.4%27 - 189Lanier CountyA Division II
Fri, Nov 1419.29A Division IISeminole County92.9%35 - 1322Washington-WilkesA Division II
Fri, Nov 1418.24A Division I PublicJasper County98.3%37 - 037Gordon CentralA Division I Public
Fri, Nov 1413.82A Division I PublicGordon Lee97.9%37 - 037TowersA Division I Public
Fri, Nov 1413.25Smaller PrivateWesleyan98.9%40 - 040Providence ChristianSmaller Private
Fri, Nov 1413.22GIAA AA-ABrentwood School96.0%40 - 1426Briarwood AcademyGIAA AA-A
Fri, Nov 149.97A Division IIEarly County98.8%42 - 339Greene CountyA Division II
Fri, Nov 149.02A Division IIClinch County99.5%40 - 040Chattahoochee CountyA Division II
Fri, Nov 147.74A Division IIEmanuel County Institute98.2%36 - 036Georgia Military PrepA Division II
Fri, Nov 143.55AA PublicCarver (Atlanta)100.0%48 - 048ButlerAA Public
Fri, Nov 143.40Smaller PrivateLandmark Christian99.3%38 - 038Mount Pisgah ChristianSmaller Private
Fri, Nov 142.45A Division IIScreven County99.6%42 - 042Glascock CountyA Division II

