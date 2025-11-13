GHSA playoff projections: Who are the Maxwell favorites in the first round?

AJC Varsity The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. By Loren Maxwell Updated 59 minutes ago
These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Nov 14 78.57 AAAAAA Colquitt County 72.2% 28 - 20 8 Mill Creek AAAAAA
Fri, Nov 14 74.46 AAAAAA Brookwood 58.5% 27 - 24 3 Archer AAAAAA
Fri, Nov 14 73.83 AAAAAA Hillgrove 55.5% 24 - 22 2 North Paulding AAAAAA
Fri, Nov 14 73.81 AAAAAA Buford 96.9% 35 - 0 35 Richmond Hill AAAAAA
Fri, Nov 14 72.16 AAAAA Lee County 64.6% 31 - 27 4 Sprayberry AAAAA
Fri, Nov 14 71.82 AAAAAA Harrison 77.2% 30 - 20 10 Marietta AAAAAA
Fri, Nov 14 70.75 AAAAAA Newton 79.3% 31 - 20 11 Peachtree Ridge AAAAAA
Fri, Nov 14 70.67 AAAAAA Lowndes 93.6% 28 - 0 28 Collins Hill AAAAAA
Fri, Nov 14 69.56 AAAAA Rome 90.9% 31 - 12 19 Lovejoy AAAAA
Fri, Nov 14 68.69 AAAAAA West Forsyth 53.4% 26 - 24 2 Westlake AAAAAA
Fri, Nov 14 68.55 AAAAA New Manchester 53.6% 27 - 25 2 Newnan AAAAA
Fri, Nov 14 67.80 AAAAAA McEachern 95.7% 34 - 6 28 Walton AAAAAA
Fri, Nov 14 66.47 AAAA Blessed Trinity 55.5% 22 - 21 1 Stockbridge AAAA
Fri, Nov 14 65.82 AAAAAA North Gwinnett 96.3% 28 - 0 28 South Gwinnett AAAAAA
Fri, Nov 14 65.00 AAAAAA Denmark 64.6% 27 - 21 6 East Coweta AAAAAA
Fri, Nov 14 64.97 AAAA Cambridge 70.7% 27 - 20 7 Ola AAAA
Fri, Nov 14 63.95 AAAAAA Grayson 99.3% 41 - 0 41 Norcross AAAAAA
Fri, Nov 14 63.46 AAAAA Woodward Academy 74.1% 26 - 16 10 Seckinger AAAAA
Fri, Nov 14 62.92 AAAAA Hughes 98.7% 42 - 3 39 East Paulding AAAAA
Fri, Nov 14 62.92 AAAA Ware County 59.6% 28 - 24 4 Flowery Branch AAAA
Fri, Nov 14 62.65 AAAA Southwest DeKalb 55.2% 21 - 20 1 Jonesboro AAAA
Fri, Nov 14 61.32 AAAAAA Douglas County 97.1% 39 - 7 32 Lambert AAAAAA
Fri, Nov 14 60.60 AAAAA Northgate 77.8% 22 - 12 10 Villa Rica AAAAA
Fri, Nov 14 59.71 AAA Public LaGrange 84.7% 31 - 16 15 North Clayton AAA Public
Fri, Nov 14 59.49 AAAA Kell 88.1% 31 - 14 17 Hampton AAAA
Fri, Nov 14 59.14 AAAAA Sequoyah 91.3% 33 - 13 20 Coffee AAAAA
Fri, Nov 14 58.80 AAAA Eastside 75.7% 28 - 20 8 Warner Robins AAAA
Fri, Nov 14 58.48 AAAAA Houston County 94.7% 35 - 7 28 Creekview AAAAA
Fri, Nov 14 58.48 AAAA Griffin 65.9% 27 - 21 6 Lithonia AAAA
Fri, Nov 14 58.41 AAAAAA Carrollton 99.6% 44 - 0 44 North Forsyth AAAAAA
Fri, Nov 14 57.72 AAA Public Jenkins 86.8% 39 - 24 15 Whitewater AAA Public
Fri, Nov 14 56.35 AAAAAA Valdosta 98.6% 42 - 3 39 Dacula AAAAAA
Fri, Nov 14 56.05 AAAA North Oconee 97.3% 34 - 0 34 Perry AAAA
Fri, Nov 14 55.23 AAA Public Peach County 79.6% 32 - 21 11 Cherokee Bluff AAA Public
Fri, Nov 14 54.96 AAAAA Milton 95.4% 31 - 0 31 Shiloh AAAAA
Fri, Nov 14 54.90 AAA Public Stephenson 77.7% 28 - 19 9 Richmond Academy AAA Public
Fri, Nov 14 54.01 AAAA Central (Carrollton) 95.6% 39 - 14 25 Tucker AAAA
Fri, Nov 14 53.88 AAAAA Jackson County 93.1% 34 - 10 24 Glynn Academy AAAAA
Fri, Nov 14 53.02 AA Public Callaway 65.9% 21 - 14 7 Franklin County AA Public
Fri, Nov 14 52.88 AAA Public Troup 95.4% 38 - 14 24 Westover AAA Public
Fri, Nov 14 51.45 AAA Public Oconee County 63.5% 24 - 20 4 Northwest Whitfield AAA Public
Fri, Nov 14 51.17 AA Public Crisp County 58.2% 24 - 21 3 Stephens County AA Public
Fri, Nov 14 50.93 AAA Public Monroe Area 80.2% 28 - 17 11 Pickens AAA Public
Fri, Nov 14 50.91 AAA Public Harlem 75.2% 21 - 13 8 Heritage (Ringgold) AAA Public
Fri, Nov 14 50.80 AAAAA Habersham Central 62.3% 26 - 21 5 Statesboro AAAAA
Fri, Nov 14 50.58 AAAA Hiram 56.9% 21 - 20 1 M.L. King AAAA
Fri, Nov 14 50.18 AAAAA Thomas County Central 99.6% 42 - 0 42 Woodstock AAAAA
Fri, Nov 14 49.87 AAAA Benedictine 97.6% 35 - 0 35 East Forsyth AAAA
Fri, Nov 14 49.79 A Division I Public Bleckley County 63.8% 28 - 21 7 Jeff Davis A Division I Public
Fri, Nov 14 49.72 AAA Public Calhoun 91.7% 34 - 14 20 Lumpkin County AAA Public
Fri, Nov 14 48.47 AA Public Appling County 83.2% 28 - 14 14 Hart County AA Public
Fri, Nov 14 48.23 AA Public Lakeview Ft. Oglethorpe 50.9% 23 - 22 1 Laney AA Public
Fri, Nov 14 47.85 Smaller Private Trinity Christian (Sharpsburg) 70.8% 21 - 14 7 Lovett Smaller Private
Fri, Nov 14 47.33 AAAAA Effingham County 85.6% 34 - 20 14 Clarke Central AAAAA
Fri, Nov 14 46.81 A Division I Public Rabun County 52.9% 27 - 25 2 Dodge County A Division I Public
Fri, Nov 14 46.10 AA Public Columbia 70.3% 26 - 18 8 East Jackson AA Public
Fri, Nov 14 45.57 AAAA Cass 94.7% 33 - 6 27 Mays AAAA
Fri, Nov 14 44.91 AA Public North Murray 78.3% 27 - 14 13 Cook AA Public
Fri, Nov 14 44.65 AA Public Thomson 86.9% 32 - 15 17 Jackson AA Public
Fri, Nov 14 44.37 AAAA Creekside 99.9% 54 - 0 54 Dalton AAAA
Fri, Nov 14 44.01 AAA Public North Hall 96.4% 38 - 10 28 Mount Zion (Jonesboro) AAA Public
Fri, Nov 14 43.71 AAAAAA North Cobb 98.3% 39 - 0 39 Paulding County AAAAAA
Fri, Nov 14 43.42 AA Public Pierce County 82.2% 28 - 14 14 Ringgold AA Public
Fri, Nov 14 43.39 AAA Public Douglass 93.4% 34 - 7 27 Gilmer AAA Public
Fri, Nov 14 43.20 AAA Public Westside (Augusta) 92.0% 33 - 12 21 Long County AAA Public
Fri, Nov 14 42.52 A Division I Public Dublin 86.1% 28 - 13 15 Washington County A Division I Public
Fri, Nov 14 41.86 AAAA Marist 98.4% 35 - 0 35 Starr's Mill AAAA
Fri, Nov 14 41.72 AAA Public Cairo 94.3% 30 - 0 30 Liberty County AAA Public
Fri, Nov 14 41.43 AAAAA Gainesville 99.6% 42 - 0 42 Dunwoody AAAAA
Fri, Nov 14 41.33 A Division II Bowdon 86.5% 33 - 16 17 Wilcox County A Division II
Fri, Nov 14 41.03 AAAAA Brunswick 94.6% 38 - 14 24 Winder-Barrow AAAAA
Fri, Nov 14 40.98 A Division I Public Haralson County 52.9% 24 - 23 1 Social Circle A Division I Public
Fri, Nov 14 40.90 AAA Public Sandy Creek 99.7% 42 - 0 42 Cedar Grove AAA Public
Fri, Nov 14 40.32 AA Public Burke County 90.5% 35 - 15 20 Sonoraville AA Public
Fri, Nov 14 39.40 AA Public Miller Grove 52.6% 21 - 21 0 Spencer AA Public
Fri, Nov 14 39.35 GIAA AAAA-AAA Brookstone 50.9% 21 - 21 0 First Presbyterian GIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 14 38.94 AA Public Sumter County 98.3% 36 - 0 36 KIPP Atlanta Collegiate AA Public
Fri, Nov 14 38.83 A Division I Public Elbert County 60.5% 21 - 17 4 Oglethorpe County A Division I Public
Fri, Nov 14 38.69 A Division I Public Pepperell 68.7% 25 - 19 6 Bremen A Division I Public
Fri, Nov 14 38.46 GIAA AAAA-AAA Stratford Academy 64.5% 24 - 19 5 George Walton Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 14 37.75 AAAAA Roswell 99.8% 48 - 0 48 Chamblee AAAAA
Fri, Nov 14 37.69 AAA Public West Laurens 98.0% 38 - 0 38 Beach AAA Public
Fri, Nov 14 37.62 AAA Public Jefferson 99.0% 40 - 0 40 Dougherty AAA Public
Fri, Nov 14 37.43 A Division I Public Thomasville 96.1% 38 - 12 26 Putnam County A Division I Public
Fri, Nov 14 37.36 A Division I Public Swainsboro 94.7% 33 - 6 27 Bacon County A Division I Public
Fri, Nov 14 36.84 AAAA Cartersville 99.7% 47 - 0 47 Maynard Jackson AAAA
Fri, Nov 14 36.74 A Division I Public Fitzgerald 94.8% 32 - 6 26 ACE Charter A Division I Public
Fri, Nov 14 36.71 AAAA Locust Grove 97.7% 37 - 0 37 Centennial AAAA
Fri, Nov 14 35.93 GIAA AAAA-AAA Deerfield-Windsor 79.4% 22 - 10 12 Westfield School GIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 14 34.97 AA Public Morgan County 98.7% 43 - 7 36 Westside (Macon) AA Public
Fri, Nov 14 34.85 GIAA AAAA-AAA John Milledge Academy 90.8% 29 - 7 22 Frederica Academy GIAA AAAA-AAA
Fri, Nov 14 33.44 Smaller Private Savannah Country Day 70.2% 25 - 18 7 Mount Vernon Smaller Private
Fri, Nov 14 32.60 A Division I Public Heard County 95.1% 34 - 6 28 East Laurens A Division I Public
Fri, Nov 14 32.07 A Division II Wheeler County 91.8% 35 - 15 20 Manchester A Division II
Fri, Nov 14 31.83 A Division I Public Lamar County 95.6% 33 - 0 33 Berrien A Division I Public
Fri, Nov 14 31.50 AA Public Hapeville Charter 97.9% 31 - 0 31 Columbus AA Public
Fri, Nov 14 30.84 A Division II Brooks County 89.4% 28 - 7 21 Taylor County A Division II
Fri, Nov 14 29.29 A Division II Treutlen 50.6% 20 - 20 0 Mount Zion (Carroll) A Division II
Fri, Nov 14 27.65 A Division II Mitchell County 58.6% 21 - 18 3 Warren County A Division II
Fri, Nov 14 26.40 A Division I Public Toombs County 99.7% 48 - 0 48 Temple A Division I Public
Fri, Nov 14 26.29 A Division II Charlton County 75.2% 34 - 24 10 Macon County A Division II
Fri, Nov 14 26.22 A Division II Johnson County 93.1% 31 - 7 24 McIntosh County Academy A Division II
Fri, Nov 14 26.08 Smaller Private Aquinas 96.5% 39 - 12 27 Darlington Smaller Private
Fri, Nov 14 24.99 A Division II Hawkinsville 85.8% 28 - 14 14 Trion A Division II
Fri, Nov 14 24.90 Smaller Private North Cobb Christian 78.2% 31 - 21 10 King's Ridge Christian Smaller Private
Fri, Nov 14 24.26 A Division I Public Northeast 98.5% 35 - 0 35 Fannin County A Division I Public
Fri, Nov 14 23.14 A Division II Lincoln County 98.1% 40 - 6 34 Randolph-Clay A Division II
Fri, Nov 14 22.99 AA Public Carver (Columbus) 99.9% 44 - 0 44 Redan AA Public
Fri, Nov 14 22.83 A Division I Public Worth County 99.7% 45 - 0 45 McNair A Division I Public
Fri, Nov 14 21.88 A Division II Jenkins County 71.2% 30 - 22 8 Wilkinson County A Division II
Fri, Nov 14 21.39 Smaller Private Holy Innocents 98.7% 40 - 0 40 Mount Paran Christian Smaller Private
Fri, Nov 14 20.88 AA Public Rockmart 99.5% 42 - 0 42 South Atlanta AA Public
Fri, Nov 14 20.59 GIAA AA-A Southwest Georgia Academy 70.4% 27 - 20 7 Southland Academy GIAA AA-A
Fri, Nov 14 20.21 A Division II Schley County 72.4% 27 - 18 9 Lanier County A Division II
Fri, Nov 14 19.29 A Division II Seminole County 92.9% 35 - 13 22 Washington-Wilkes A Division II
Fri, Nov 14 18.24 A Division I Public Jasper County 98.3% 37 - 0 37 Gordon Central A Division I Public
Fri, Nov 14 13.82 A Division I Public Gordon Lee 97.9% 37 - 0 37 Towers A Division I Public
Fri, Nov 14 13.25 Smaller Private Wesleyan 98.9% 40 - 0 40 Providence Christian Smaller Private
Fri, Nov 14 13.22 GIAA AA-A Brentwood School 96.0% 40 - 14 26 Briarwood Academy GIAA AA-A
Fri, Nov 14 9.97 A Division II Early County 98.8% 42 - 3 39 Greene County A Division II
Fri, Nov 14 9.02 A Division II Clinch County 99.5% 40 - 0 40 Chattahoochee County A Division II
Fri, Nov 14 7.74 A Division II Emanuel County Institute 98.2% 36 - 0 36 Georgia Military Prep A Division II
Fri, Nov 14 3.55 AA Public Carver (Atlanta) 100.0% 48 - 0 48 Butler AA Public
Fri, Nov 14 3.40 Smaller Private Landmark Christian 99.3% 38 - 0 38 Mount Pisgah Christian Smaller Private
Fri, Nov 14 2.45 A Division II Screven County 99.6% 42 - 0 42 Glascock County A Division II