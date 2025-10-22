Former Falcons Abraham, Dunn and Samuel advance in Hall of Fame process

The Pro Football Hall of Fame’s Class of 2026 will be enshrined next August in Canton.
Here’s the list of the 52 modern-era players (*final 15)
QUARTERBACKS (3): Drew Brees, *Eli Manning, Philip Rivers.
RUNNING BACKS (8): Warrick Dunn, Eddie George, Frank Gore, Marshawn Lynch, LeSean McCoy, Lorenzo Neal (FB), *Fred Taylor, Ricky Watters.
WIDE RECEIVERS (7): Anquan Boldin, Larry Fitzgerald, *Torry Holt, Jimmy Smith, *Steve Smith Sr., Hines Ward, *Reggie Wayne.
TIGHT ENDS (2): Greg Olsen, Jason Witten.
OFFENSIVE LINEMEN (12): *Willie Anderson (T), Lomas Brown (T), Ruben Brown (G), *Jahri Evans (G), Olin Kreutz (C), Nick Mangold (C), Logan Mankins (G), Maurkice Pouncey (C), Richmond Webb (T), Erik Williams (T), Steve Wisniewski (G), *Marshal Yanda (G).
DEFENSIVE LINEMEN (6): John Abraham (DE also LB), Robert Mathis (DE), Haloti Ngata (DT), Simeon Rice (DE), Vince Wilfork (DT/NT), Kevin Williams (DT).
LINEBACKERS (4): London Fletcher, James Harrison, *Luke Kuechly, *Terrell Suggs.
DEFENSIVE BACKS (6): Rodney Harrison (S), Asante Samuel (CB), Earl Thomas (S), Charles Tillman (CB), Troy Vincent (CB), *Darren Woodson (S).
PUNTERS/KICKERS (3): Gary Anderson (K), Shane Lechler (P), *Adam Vinatieri (K).
SPECIAL TEAMS (1): Brian Mitchell (KR/PR also RB).
Here’s the list of the 52 modern-era players (*final 15)
QUARTERBACKS (3): Drew Brees, *Eli Manning, Philip Rivers.
RUNNING BACKS (8): Warrick Dunn, Eddie George, Frank Gore, Marshawn Lynch, LeSean McCoy, Lorenzo Neal (FB), *Fred Taylor, Ricky Watters.
WIDE RECEIVERS (7): Anquan Boldin, Larry Fitzgerald, *Torry Holt, Jimmy Smith, *Steve Smith Sr., Hines Ward, *Reggie Wayne.
TIGHT ENDS (2): Greg Olsen, Jason Witten.
OFFENSIVE LINEMEN (12): *Willie Anderson (T), Lomas Brown (T), Ruben Brown (G), *Jahri Evans (G), Olin Kreutz (C), Nick Mangold (C), Logan Mankins (G), Maurkice Pouncey (C), Richmond Webb (T), Erik Williams (T), Steve Wisniewski (G), *Marshal Yanda (G).
DEFENSIVE LINEMEN (6): John Abraham (DE also LB), Robert Mathis (DE), Haloti Ngata (DT), Simeon Rice (DE), Vince Wilfork (DT/NT), Kevin Williams (DT).
LINEBACKERS (4): London Fletcher, James Harrison, *Luke Kuechly, *Terrell Suggs.
DEFENSIVE BACKS (6): Rodney Harrison (S), Asante Samuel (CB), Earl Thomas (S), Charles Tillman (CB), Troy Vincent (CB), *Darren Woodson (S).
PUNTERS/KICKERS (3): Gary Anderson (K), Shane Lechler (P), *Adam Vinatieri (K).
SPECIAL TEAMS (1): Brian Mitchell (KR/PR also RB).