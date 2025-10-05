5 former Falcons advance for Pro Football Hall of Fame in seniors category

QUARTERBACKS (5): Ken Anderson, Charlie Conerly, Roman Gabriel, Jack Kemp, Don Meredith.
RUNNING BACKS (6): Ottis Anderson, Larry Brown, Roger Craig, Chuck Foreman, Cecil Isbell, Paul “Tank” Younger.
WIDE RECEIVERS/TIGHT ENDS (9): Mark Clayton, Isaac Curtis, Lavvie Dilweg, Henry Ellard, Harold Jackson, Billy “White Shoes” Johnson, Stanley Morgan, Art Powell, Otis Taylor.
OFFENSIVE LINEMEN (11): Jay Hilgenberg, Chris Hinton, Joe Jacoby, Mike Kenn, Bob Kuechenberg, Marvin Powell, Dick Schafrath, Jerry Sisemore, Walt Sweeney, Jim Tyrer, Al Wistert.
DEFENSIVE LINEMEN (4): L.C. Greenwood, Ed “Too Tall” Jones, Jim Marshall, Harvey Martin.
LINEBACKERS (8): Carl Banks, Maxie Baughan, Mike Curtis, Larry Grantham, Lee Roy Jordan, Clay Matthews Jr., Matt Millen, Tommy Nobis.
DEFENSIVE BACKS (8): Dick Anderson, Bobby Boyd, Pat Fischer, Lester Hayes, Albert Lewis, Eddie Meador, Lemar Parrish, Everson Walls.
SPECIAL TEAMS (1): Steve Tasker.
