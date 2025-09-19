321-yard effort pushes Winder-Barrow RB back to top rushing leaders

AJC Varsity Rushing, receiving and passing leaders updated after GHSA Week 5 games.
Winder-Barrow’s M.J. Dowdy has nine college offers varying from Georgia Southern to Navy to Yale. (Branden Camp for the AJC)
Winder-Barrow’s M.J. Dowdy took the state rushing lead last week with his 321-yard, five-touchdown performance in a 35-16 victory over
Apalachee.
Dowdy has 946 rushing yards on the season and 3,424 for his career. He is two yards behind CeCe Green for the school record for career yards. He can break that record and reach 1,000 yards in tonight’s game against
Alcovy.
Dowdy, who is 5 feet, 11 inches and 205 pounds, has nine college offers varying from Georgia Southern to Navy to Yale.
The state’s leading passer is
Dalton’s Cain Woods with 1,432.
The leading receiver is
Calhoun’s Justin “Jutt” Beasley, who had 10 receptions for 186 yards and two touchdowns last week in a 52-42 loss to Cambridge. Beasley has surpassed 100 yards receiving and scored at least one touchdown in each of his four games for the reigning Class 3A champions.
Dowdy, Winder-Barrow (Class 5A leader) 921 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian (Class 2A leader) 898 - Will Rajecki, Sequoyah 865 - Jayden Johnson, Stephenson (Class 3A leader) 821 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy (Class A Division I leader) 807 - Marquel Deering, Greenville (Class A Division II leader) 796 - Keyuntae Phillips, McNair 745 - Moonie Gipson, Kell (Class 4A leader) 743 - Brandon Hamilton, Cherokee (Class 6A leader) 738 - Greg Kendrick, Wheeler 734 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta 729 - Nolan Matthews, Lumpkin County 715 - Hudson Hulett, North Murray 710 - Christian Monfort, Morgan County 700 - Christian Kinlaw, New Hampstead 698 - Jakeyveon Parker, Macon County 678 - Amari Latimer, Sandy Creek 663 - Deron Foster, Valdosta 650 - Zay Prince, Athens Academy 647 - Donnie Warren, Habersham Central 626 - Kamari Holloman, Tift County 624 - Colin Anderson, Houston County 621 - Gene Watson, Berrien 611 - Jakobe Dorsey, Cedartown 608 - Woody Schettini, Northgate 606 - Mason Woods, Lowndes 605 - Kamari Holloman, Tift County 600 - Darrian Roberts, Atkinson County 590 - Serjoe Jones, Temple 584 - Davian Knox, Banks County 575 - Kalil Charles, Cass 572 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy 568 - Bryson Vincent, ACE Charter 565 - Elijah Brown, Liberty County 565 - Henry Pullen, McEachern 560 - Chance Ross, Jasper County 554 - Andrew Davis, West Forsyth 553 - Derrick Lane, Grovetown 549 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff 549 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold) 549 - Jayde Beasley, Mill Creek 543 - Brooks Malone, Cambridge 538 - Marquis Fennell, Valdosta 536 - Joshua Hopkins, Bowdon 534 - Haddon Fries, Ringgold 531 - Jayden Cruz, Sonoraville 524 - Peyton Chancey, Gilmer 524 - Alvin Ricks, Wheeler County 513 - Ethan Corpus, Allatoona 511 - Nigel Gardner, Brunswick 511 - Khemp Boyd, Haralson County 511 - Rashad Montgomery, Mount Zion (Carroll) 511 - Ben Phelps, West Hall 509 - Gary Walker, Creekside 507 - Zandon Mullins, Parkview 504 - Daylan Maxwell, Jefferson County 503 - Khalil Harrell, North Paulding 502 - Kevin Hartsfield, Newton 499 - Martin McDonald, Hawkinsville 498 - Wesley Dinkins, Savannah Christian 497 - Jitt Carr, Monroe Area 495 - Khalif Morgan, Utopian Academy 493 - Ty Cummings, West Laurens 488 - Zach Belyeu, North Cobb 488 - C.J. McAdoo, Wilcox County 487 - Bakari Hamilton, Trinity Christian 486 - Kentavius DeBruce, Coffee 486 - Trevon Rogers, Tattnall County 483 - Kelston Tarver, Carver (Columbus) 469 - Xavion Johnson, Clinch County 468 - Brayden Rogers, Woodland (Stockbridge) 465 - Noriega Thompson, Walton 463 - Devon Caldwell, Hebron Christian 463 - Justin Powell, Toombs County 463 - Courey Bryan, Woodland (Stockbridge) 458 - Anddreas McKinny, Bryan County 454 - Kamron Hudson, Centennial 453 - Brandan Ridley, McIntosh 453 - Darron Parry, North Forsyth GHSA passing leaders 1,432 - Caine Woods, Dalton (Class 4A leader) 1,273 - Jayden McCullough, North Cobb Christian (Class 2A leader) 1,234 - Cannon Robinson, Westlake (Class 6A leader) 1,203 - Alex Schlieman, North Hall (Class 3A leader) 1,194 - Ryan Maxwell, Houston County (Class 5A leader) 1,178 - Thomas Winston IV, Miller Grove 1,164 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County (Class A Division II leader) 1,152 - Connor Langford, Cambridge 1,151 - Brodie Campbell, Newnan 1,058 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge 1,048 - Joseph Owens, Toombs County (Class A Division I leader) 1,045 - Aiden Watson, Harrison 1,044 - Graham Burmeister, Woodstock 989 - Trace Hawkins, Calhoun 981 - Joshua Scott, Stockbridge 979 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) 976 - Grant Moore, Brunswick 965 - Nate Russell, Cartersville 964 - Trey Smith, Roswell 960 - Christion Peacock, Walton 959 - Mitch Seaman, Lassiter 957 - Kain Mincey, Dodge County 953 - Mac Nelson, Mary Persons 949 - Carson Hand, Richmond Academy 936 - Charlie Baxter, Christian Heritage 932 - Tucker Parson, Rockmart 925 - Brodie McWhorter, Cass 920 - Davis Strickland, Morgan County 919 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain 905 - Leland Holder, Taylor County 901 - Aidan McPherson, Rome 898 - Jordan Do, Archer 882 - Tyler Niehr, North Paulding 873 - C.J. Cypher, Carrollton 867 - Weston Goodman, North Atlanta 866 - Chase Rhoads, East Forsyth 862 - Turner Stevenson, Aquinas 862 - Kharim Hughley, Gainesville 860 - K.J. Clepper, Paulding County 858 - Linc Allen, Trion 851 - J.R. Harris, Central (Carrollton) 850 - Teddy Jarrard, North Cobb 850 - Greg Hart, Parkview 849 - Chaz Pate, Sonoraville 833 - Garrison Cantrell, Dacula 832 - Davin Lemire, Campbell 831 - Jaylen Johnson, Thomas County Central 822 - Zack Parker, Cherokee 822 - Brody Baker, Elbert County 818 - Lyndon Worthy, Worth County 809 - Jahbari Felix, Bradwell Institute 807 - Bode Spence, East Paulding 805 - James Mobley, Calvary Day 803 - Jaden Duckett, Sprayberry 799 - Paris Wilbanks, Habersham Central 798 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian 787 - Jenssen Kaivani, Decatur 785 - Brody Fleming, Bleckley County 784 - Caden Worley, Ola 778 - Chandler Dyson, Warner Robins 777 - Skylar Hamilton, Landmark Christian 770 - Ashton Clare, Trinity Christian 765 - Reid Ginn, Perry 763 - Cooper Dean, Cherokee Bluff 762 - Kha’madj Mitchell, Macon County 759 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta) 759 - Caleb Hill, Sandy Creek 753 - Ben Musser, Prince Avenue Christian 752 - Darnell Kelly, Hughes 751 - Hunter Lockerman, River Ridge 750 - Kamden Patterson, Baldwin 744 - Micah Joyner, Dougherty 738 - Jordan Wiggins, Northeast 737 - Mike Johnson, Douglas County 732 - Jamarcus Harrison, East Hall 731 - R.J. Knapp III, Jackson County 728 - Payton Shaw, Eastside 728 - Blaise Thomas, Savannah Christian 726 - Harrison Faulkner, North Oconee 725 - Joshua Hopkins, Bowdon 723 - Shamar Banner, Duluth 723 - J.R. Rowland, Windsor Forest 720 - Ty Truelove, Rabun County 716 - Trey Smith, Roswell 713 - Kaleb Narcisse, Kell 711 - Cason Taylor, Jones County 710 - Tristan Parks, Hampton 709 - Ethan Daughtery, Lambert 708 - Zeke Douglass, Etowah GHSA receiving leaders 581 - Justin Beasley, Calhoun (Class 3A leader) 566 - Craig Dandridge, Cambridge (Class 4A leader) 556 - Collins Price, Lassiter (Class 5A leader) 533 - Taurean Rawlins, Mount Vernon (Class A Division I leader) 520 - Jack Ruban, Cherokee (Class 6A leader) 507 - John Matthews, Newnan 506 - Rashad Blalock, McNair 502 - Ty Kemp, North Hall 493 - M.J. Mathis, Houston County 489 - Aaron Gregory, Douglas County 488 - Jack Rhodes, Aquinas 487 - Dylan Green, Kennesaw Mountain 477 - Mason Stephens, Mary Persons 468 - Toby Martin, North Cobb Christian (Class 2A leader) 466 - Ryan Mosley, Carrollton 465 - Rylan Hubbard, Woodstock 446 - Myles Cobb, Wilkinson County (Class A Division II leader) 445 - Gavin Green, Rockmart 441 - Havyn Searels, Dalton 441 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian 440 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) 428 - D.J. Huggins, Harrison 425 - Keyon Standifer, Athens Academy 420 - Traymane Beliard, Miller Grove 410 - Mahki Johnson, Wilkinson County 409 - Jaleel Parham, Parkview 406 - Bryson Roberts, Trion 404 - Jaison McCall, Jackson 403 - Santiago Bizzell, Bacon County 403 - Wills Campbell, Roswell 402 - Jaris Sinkfield, Thomson 398 - Kaiden Prothro, Bowdon 393 - Ja’darius Hinton, Ridgeland 392 - Jordan Christie, Southwest DeKalb 387 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold) 381 - Nick Buggs, Campbell 376 - Jauriel Bray, Dodge County 375 - Brady Marchese, Cartersville 375 - Lo’than McBride, Richmond Academy 373 - Carter Hayes, Wesleyan 372 - Banks DeMore, Warren County 370 - Davon Swinton, Stephens County 369 - Jorden Edmonds, Sprayberry 365 - Reid Giles, Rabun County 364 - Jaylen Britt, Newnan 363 - Weston Hughes, Savannah Christian 360 - Cade Zeman, Northview 359 - Michael Palmieri, Denmark 355 - Ty’Lil Terrell, South Cobb 352 - Deshaun Fedd, Crisp County 348 - Doyle Morrison, Lanier 346 - Jacoby Parker, Ola 342 - Damien Henderson, Creekside 342 - Elias Gandy, Westlake 342 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass 339 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County 337 - Peyton Echols, Trinity Christian 336 - Dallas Dickerson, North Oconee 335 - Isaac Summey, Dalton 334 - Daijon Hayes, Tift County 332 - Sam Gritton, East Coweta 326 - Philip Williams, Gainesville 325 - Jamario Rice, Ware County 324 - Jay Feltus, Habersham Central 324 - Kamarion Johnson, Clinch County 322 - Dawson Quarterman, Grayson 321 - Bronx Stallion, Christian Heritage 321 - Trae Stevenson, Brooks County 320 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove 318 - Peyton Zachary, Carrollton 317 - Robbie Dunn, Archer 316 - Jordan Peacock, Walton 310 - Treyshon Bell, Redan 307 - Dai’jon Hayes, Tift County 306 - Mason Freeman, Stockbridge 306 - Wills Campbell, Roswell 306 - Zachary Stair, Riverwood 305 - Kamdon London, Dalton 304 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff 303 - Roscoe Hayes, Westlake 302 - Matthew Franatovich, Lambert 300 - Tyler Tisdol, Wilcox County GIAA rushing leaders 792 - Jake Johnson, Strong Rock Christian 704 - Jaxon Bone, King’s Academy 691 - Tyler Stephens, Stratford Academy 671 - Revan Fortner, David Emanuel Academy 532 - Kylan Fryar, Loganville Christian 508 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin) 494 - Judson Walls, Central Fellowship GIAA passing leaders 1,050 - Broughton Branch, Brookstone 1,045 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian 973 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor 836 - Kylan Fryar, Loganville Christian 820 - Cutler Fleming, Brentwood Academy 775 - Drew Edwards, Robert Toombs Christian 738 - Tayt Snellgrove, Valwood 686 - Kyari Burch, Lakeview Academy 675 - Brock Johnson, Westfield GIAA receiving leaders 508 - Jason Kelly, Brookstone 405 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor 296 - Judson Walls, Central Fellowship 290 - Luke Scoggins, Calvary Christian 285 - Jackson Wells, George Walton Academy 261 - Win Hoots, Westfield 252 - Grant Gillooly, Thomas Jefferson Academy 252 - NeSean Dorsey, Lakeview Academy
Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
