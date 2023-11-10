SMITH, Ramonie A.
Age 21, of Norcross, GA, passed on Tuesday, October 31, 2023. Funeral, Saturday, November 11, 2023, at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale.
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SMITH, Ramonie A.
Age 21, of Norcross, GA, passed on Tuesday, October 31, 2023. Funeral, Saturday, November 11, 2023, at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale.
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Funeral Home Information
Willie A. Watkins Funeral Home - Riverdale Chapel
6580 Church St.
Riverdale, GA
30274
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