Obituaries

Smith, Ramonie

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Nov 10, 2023

SMITH, Ramonie A.

Age 21, of Norcross, GA, passed on Tuesday, October 31, 2023. Funeral, Saturday, November 11, 2023, at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale.

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Funeral Home Information

Willie A. Watkins Funeral Home - Riverdale Chapel

6580 Church St.

Riverdale, GA

30274

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