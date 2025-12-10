Atlanta Braves
Record: (94-68), 1st in NL East
Atlanta Braves
Record: (94-68), 1st in NL East
MLB Standings
National League
|EAST DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Braves
Atlanta Braves
|94
|68
|.580
|-
|-
|-
Phillies
Philadelphia Phillies
|88
|74
|.543
|6
|-
|-
Marlins
Miami Marlins
|80
|82
|.494
|14
|-
|-
Nationals
Washington Nationals
|77
|85
|.475
|17
|-
|-
Mets
New York Mets
|74
|88
|.457
|20
|-
|-
|CENTRAL DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Brewers
Milwaukee Brewers
|103
|59
|.636
|-
|-
|-
Cubs
Chicago Cubs
|89
|73
|.549
|14
|-
|-
Pirates
Pittsburgh Pirates
|82
|80
|.506
|21
|-
|-
Cardinals
St. Louis Cardinals
|77
|85
|.475
|26
|-
|-
Reds
Cincinnati Reds
|75
|87
|.463
|28
|-
|-
|WEST DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Dodgers
Los Angeles Dodgers
|100
|62
|.617
|-
|-
|-
Padres
San Diego Padres
|91
|71
|.562
|9
|-
|-
Diamondbacks
Arizona Diamondbacks
|86
|76
|.531
|14
|-
|-
Giants
San Francisco Giants
|65
|97
|.401
|35
|-
|-
Rockies
Colorado Rockies
|58
|104
|.358
|42
|-
|-
American League
|EAST DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Rays
Tampa Bay Rays
|98
|64
|.605
|-
|-
|-
Yankees
New York Yankees
|93
|68
|.578
|4.5
|-
|-
Red Sox
Boston Red Sox
|87
|75
|.537
|11
|-
|-
Orioles
Baltimore Orioles
|79
|82
|.491
|18.5
|-
|-
Blue Jays
Toronto Blue Jays
|79
|83
|.488
|19
|-
|-
|CENTRAL DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Guardians
Cleveland Guardians
|85
|77
|.525
|-
|-
|-
White Sox
Chicago White Sox
|84
|78
|.519
|1
|-
|-
Twins
Minnesota Twins
|77
|85
|.475
|8
|-
|-
Tigers
Detroit Tigers
|76
|86
|.469
|9
|-
|-
Royals
Kansas City Royals
|69
|93
|.426
|16
|-
|-
|WEST DIVISION
|W
|L
|PCT
|GB
|HOME
|AWAY
Astros
Houston Astros
|81
|81
|.500
|-
|-
|-
Rangers
Texas Rangers
|80
|82
|.494
|1
|-
|-
Mariners
Seattle Mariners
|76
|86
|.469
|5
|-
|-
Athletics
Athletics
|64
|98
|.395
|17
|-
|-
Angels
Los Angeles Angels
|62
|100
|.383
|19
|-
|-