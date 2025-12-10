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Atlanta Braves

Record: (94-68), 1st in NL East

Atlanta Braves

Record: (94-68), 1st in NL East

MLB Standings

National League

EAST DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Braves
Braves
9468.580---
Phillies
Phillies
8874.5436--
Marlins
Marlins
8082.49414--
Nationals
Nationals
7785.47517--
Mets
Mets
7488.45720--
CENTRAL DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Brewers
Brewers
10359.636---
Cubs
Cubs
8973.54914--
Pirates
Pirates
8280.50621--
Cardinals
Cardinals
7785.47526--
Reds
Reds
7587.46328--
WEST DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Dodgers
Dodgers
10062.617---
Padres
Padres
9171.5629--
Diamondbacks
Diamondbacks
8676.53114--
Giants
Giants
6597.40135--
Rockies
Rockies
58104.35842--

American League

EAST DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Rays
Rays
9864.605---
Yankees
Yankees
9368.5784.5--
Red Sox
Red Sox
8775.53711--
Orioles
Orioles
7982.49118.5--
Blue Jays
Blue Jays
7983.48819--
CENTRAL DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Guardians
Guardians
8577.525---
White Sox
White Sox
8478.5191--
Twins
Twins
7785.4758--
Tigers
Tigers
7686.4699--
Royals
Royals
6993.42616--
WEST DIVISIONWLPCTGBHOMEAWAY
Astros
Astros
8181.500---
Rangers
Rangers
8082.4941--
Mariners
Mariners
7686.4695--
Athletics
Athletics
6498.39517--
Angels
Angels
62100.38319--