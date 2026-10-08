AJC Varsity GHSA stat leaders: Coach says don’t hold schedule against state’s No. 1 rusher Calhoun coach DeShon Brock: ‘When they see the film, his talent is undeniable.’ 58 minutes ago
The state’s leading rusher plays for a Class A school with a non-region schedule, but Calhoun County coach Deshon Brock doesn’t believe that should hurt him in the eyes of college coaches, not if they see him live.
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“It might hurt a little bit because they might use that as an excuse, but when they see the film, his talent is undeniable,” Brock said. “He’s a home-run threat. He’s got the ability to run away from defensive backs, enough shake to make the first guy miss, he’s physical enough to break tackles, and he can catch balls out of the backfield. I feel he’s the total package as a running back.”
Quinton Edwards, a senior, rushed for 333 yards and six touchdowns on 13 carries in a 58-6 victory over Jordan last week. Edwards’ season total is 1,483 yards. Calhoun County is only 2-5 but averages 37.3 points per game.
Edwards has faced one Top 10 team, undefeated Randolph-Clay, and rushed for 113 yards and two touchdowns on 14 carries in that 62-35 loss.
Edwards has no offers, but Elon and Fort Valley State have shown interest. Edwards is 5 feet, 8 inches, 175 pounds. He also starts at free safety.
Getting Edwards on a college roster would be a big win in Brock’s efforts to get Calhoun County back on a region schedule. The southwest Georgia school better known for its state-contending basketball teams only resumed playing a full 10-game football schedule in 2024. It had played partial schedules or 8-man football since 2020.
Calhoun County was one of 18 GHSA schools without a player on a college roster last season, according to Georgia High School Football Historians researcher Steve Slay. It did not have a signee in its 2026 class, Brock said.
Below are the state’s leading rushers, passers and receivers heading into Week 8.
GHSA Rushing 1,483 - Quinton Edwards, Calhoun County (Class A leader) 1,450 - Jae’Veon Williams, Pierce County (Class 3A leader) 1,289 - Cooper Shumate, Monroe Area (Class 4A leader) 1,264 - Austin Stinson, Houston County (Class 6A leader) 1,194 - Javarris Warner, Troup 1,173 - Donterrius Mincey, Toombs County 1,168 - Danarri Brown, Jackson 1,046 - Za’Kian Tobler, Treutlen 1,002 - Tyrese Dorsey, Shiloh 970 - Derrell Brown, Crisp County 959 - Jayden Johnson, Stephenson 946 - Nigel Gardner, Brunswick 906 - Peyton Davis, LaGrange (Class 5A leader) 896 - Brooks Smallwood, East Forsyth 870 - Daylan Maxwell, Jackson County 856 - Brycen Gault, Evans 856 - Keylan Yates, Pike County 855 - Kyle Johnson, Swainsboro (Class 2A leader) 834 - Brayden Tyson, Brookwood (Class 7A leader) 832 - Carson Lott, Creekview 830 - Noah Parker, Macon County 828 - Emmanuel Ajayi, Villa Rica 827 - Rae’shawn Clyde, Randolph-Clay 823 - Solomon James, Woodland (Cartersville) 785 - LaTavis Devine, Fitzgerald 777 - Matthew Baze, Loganville 775 - Stanley Smart, Benedictine 771 - Zyion Love, Bleckley County 771 - Jacez Walton, Central (Carrollton) 757 - Khalif Morgan, Utopian Academy 753 - Jmere Doe-Davis, Effingham County 752 - Zandon Mullins, Parkview 738 - Ryder Furtick-Williams, Walker (Class 4A-2A Private leader) 734 - Sam Chasteen, Holy Innocents’ 727 - Gary Walker, Creekside 725 - Deron Foster, Valdosta 723 - Ashton Barton, Peach County 719 - Christian Womack, Westlake 718 - Cameron Keeve, Bradwell Institute 713 - Antonio Webster, Jordan 711 - Caden Waye, Ola 710 - Alexander Baert, Towns County 708 - Cash Perkins, Berrien 705 - Kumari Thomas, Putnam County 700 - Jeremiah Johnson, Schley County 697 - Ace Hatcher, ACE Charter 691 - Courey Bryan, Woodland (Stockbridge) 685 - Calvin Wynn Jr., Washington-Wilkes 680 - Demarco Huff, Commerce 675 - Quin’traevion Huckaby, Terrell County 673 - Jacob Jackson, Westlake 669 - Khayel Sam, South Forsyth 660 - Jeremiah Scott, Johnson County 655 - Zaire Sykes, North Springs 654 - Kingston Caesar, Etowah 652 - Alex Tarboro, Northside (Columbus) 651 - Alex Corrias, Morgan County 651 - Aidan McPherson, Thomas County Central 644 - Christian Hayes, Thomasville 643 - Gavin Steele, Mount Vernon 641 - Tristian Sloane, East Jackson 641 - Linc Allen, Trion 638 - Ab Hilton, Screven County 636 - Zaden Waller, Montgomery County 635 - Jase Kelsey, Pike County 632 - Zach Belyeu, North Cobb 629 - Jaiden Moore, Hillgrove 626 - Kevin Hartsfield, Newton 621 - Bobby Reynolds, Coffee 618 - X’Zabion Jackson, Bainbridge 613 - Josiah Gibbons, Brunswick 613 - Charlie Baxter, Christian Heritage 610 - Tabrone Ball, Ridgeland 607 - Markyl Allen, Long County 604 - Aquil Beazer, Lovejoy 596 - Reante Byrd, Hephzibah 593 - Titus Grant, Marietta 593 - Colton Steele, North Hall 588 - Deuce Thigpen, Alexander 586 - Jamarcus Knight, Dublin 585 - Travis Miller, Jones County 583 - Christon Kennedy, Callaway 581 - Jay’Andre Brown, Richmond Academy 579 - Landen Wright, Burke County 578 - Bransyn Perry, Murray County 578 - Trace Washington, Sequoyah 578 - Khyran White, South Effingham 564 - Jake Orton, North Cobb Christian 563 - MJ Craft, Blessed Trinity 563 - Rohan Kent, Cedartown 561 - CJ Menzie, Richmond Hill 560 - Caden Houston, B.E.S.T. Academy 559 - Marquis Fennell, Valdosta 558 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian 558 - Amos Robinson, Whitefield Academy 557 - Freedom Jones, South Cobb 556 - Tavares Hooks Jr., Baldwin 555 - Zavien Villafuerte, Northwest Whitfield Passing 2,183 - Ashton Clare, Trinity Christian (Class 4A-2A Private leader) 1,946 - CJ Cypher, Carrollton (Class 7A leader) 1,942 - JR Harris, Central (Carrollton) (Class 5A leader) 1,894 - Kamden Patterson, Baldwin (Class 4A leader) 1,707 - Elijah Fudge, Spencer 1,641 - Jordan Wiggins, Northeast Class 3A leader) 1,609 - Brodie Campbell, Newnan (Class 6A leader) 1,585 - Tristin Sharpe, Union Grove 1,546 - Branson Stowe, Stephens County 1,477 - Rex Greene, Flowery Branch 1,465 - James Mobley, Calvary Day 1,457 - Tucker Parson, Hart County 1,453 - Caden Jones, Lassiter 1,444 - Derrick Baker, Milton 1,431 - Greg Hart, Parkview 1,420 - Charlie Baxter, Christian Heritage 1,419 - Micah Joyner, Dougherty 1,393 - Christion Peacock, Walton 1,391 - Jorden Guinn, Woodland (Stockbridge) 1,382 - Cannon Robinson, Westlake 1,371 - Alex Schlieman, North Hall 1,370 - Savoy Nichols, Creekside 1,342 - Jayden Whiteside, Marietta 1,341 - CJ Peoples, South Gwinnett 1,338 - Czar Daniels, Columbia 1,334 - Jah’Barri Felix, Bradwell Institute 1,301 - Aiden Watson, Harrison 1,297 - Ryan Maxwell, Houston County 1,282 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) 1,277 - Khayel Sam, South Forsyth 1,268 - Jameson Hilton, Wesleyan 1,264 - Jax Bowles, East Coweta 1,231 - Gary Chatman, Brookwood 1,207 - Justin Stephenson, Lithia Springs 1,184 - Smith Browning, Northwest Whitfield 1,183 - Brody Fleming, Bleckley County (Class 2A leader) 1,165 - Evan Jones, Denmark 1,162 - Zion Butler, Mountain View 1,159 - Caleb Hill, Sandy Creek 1,144 - Cason Carrigan, Eagle’s Landing Christian 1,140 - Ethan Tisdale, Heard County 1,127 - Braden Stark, North Paulding 1,117 - Clay Hicks, Schley County (Class A leader) 1,113 - Brody Cato, West Forsyth 1,111 - Josiah Frazier, Newton 1,110 - Blaine Brown, Villa Rica 1,091 - Noah Bourque, North Forsyth 1,087 - Joseph Owens, Toombs County 1,086 - Jamal Ambler, Archer 1,086 - Riley Braiden, Providence Christian 1,085 - Nolan Shakar, Sequoyah 1,083 - Braylon Carter, Southwest DeKalb 1,071 - Brinn Robinson, White County 1,061 - Leland Holder, Taylor County 1,060 - Tanner Bail, Pickens 1,058 - Caden Houston, B.E.S.T. Academy 1,054 - Omarion Guilford, Calhoun County 1,044 - Omari Burse, Benedictine 1,029 - Cooper Shumate, Monroe Area 1,020 - Jody Dudley, East Hall 1,014 - Keygan Walker, Brunswick 1,014 - Landon Ryan, Whitefield Academy 1,013 - Ryan Woods, Holy Innocents’ 1,012 - Matthew Dillon, Effingham County 1,008 - Cohen Lawson, Lee County 998 - Maximus Newson, Discovery 995 - Jhamard Cobb, Perry 986 - Khi Mitchell, Colquitt County 983 - John Fair III, Drew 981 - Ben Musser, Jackson County 972 - Tristan Owens, Hampton 970 - Sebastian Heard, Carver (Columbus) 968 - Bode Spence, East Paulding 963 - Caden Worley, Ola 959 - Demond Slaughter, Chattahoochee 957 - RJ Perry, Dacula 957 - Caiden Ivory, Peach County 957 - Zain Belfield, Peachtree Ridge 956 - Ryan Dvce, Lambert 940 - Deuce Smith, Grayson 935 - Jayden Martin, Windsor Forest 934 - Chris Miller, Kennesaw Mountain 930 - Jayden McCullough, North Cobb Christian 930 - Lyndon Worthy, Worth County 929 - Zabrian Boler, Stephenson 920 - Turner Stevenson, Aquinas 915 - Kharim Hughley, Gainesville 915 - Carson Hand, Richmond Academy 914 - Xavier Collins, Camden County 913 - Zeke Douglass, Etowah 910 - CJ Payne, Cherokee Bluff 902 - Ben Herrington, Lakeside (Evans) 900 - Arthur Holt, Mount Zion (Jonesboro) 900 - Gavin Hollum, Prince Avenue Christian 892 - Joshua Scott, Stockbridge 890 - Hudson Ruppert, Dalton 890 - Wailer Sands, Jasper County 883 - Jack Gable, Alexander 881 - AJ Williams, Callaway 881 - Trayvian King, Turner County 863 - Elam Rahman, North Gwinnett 859 - Jordan Singleton, Mary Persons 855 - Fisher Blankenship, Coahulla Creek 853 - Chase Mosley, Troup 851 - Marion Luckett, Duluth Receiving 777 - Jarious Hamm, Union Grove (Class 5A leader) 722 - Tyler Robinson, Flowery Branch 717 - Collins Price, Lassiter (Class 6A leader) 707 - Bryce Bell, Monroe Area (Class 4A leader) 679 - Kaiden Harbin, Stephens County (Class 3A leader) 677 - Jeffery Thomas, Houston County 674 - Aaron Graham, M.L. King 668 - Jake Ivester, Central (Carrollton) 643 - Kamari Frazier, Lithia Springs 629 - Jaylen Britt, Newnan 615 - Eron Mallard, Benedictine 612 - Madoxx Davis, Cartersville 612 - Christian Ema, Parkview (Class 7A leader) 608 - Jayden Juniors, South Gwinnett 601 - Jordan Carrasquillo, Milton 592 - Aiden Opore, Walton 571 - Jackson Nesmith, Marietta 571 - Geno Houchins, Wesleyan (Class 4A-2A Private leader) 558 - Brayden Bailey, Holy Innocents’ 550 - Jordan Kendrix, Central (Carrollton) 550 - Jaden Upshaw, Lee County 550 - Brandon Stevens, Toombs County 549 - Zalen Green, Douglass 546 - Jordan Peacock, Walton 545 - Roscoe Hayes, Westlake 542 - Jacobi Pasley, Bradwell Institute 537 - Jakhi Litmon, B.E.S.T. Academy (Class A leader) 537 - King Bateman, Turner County 537 - Ian Kelly, Whitefield Academy 535 - Jacob Springer, Discovery 533 - Aidan Randolph, Trinity Christian 533 - Carlos Robertson Jr., Trinity Christian 522 - Luke Thompson, Trinity Christian 520 - Tavares Tinsley Jr., Northeast 517 - Kurston Curry, Hart County 513 - Marlon Knight, Calvary Day 513 - Kyle Cummings, Northwest Whitfield 512 - Justin Burton, Baldwin 511 - Jason McNulty, Bleckley County (Class 2A leader) 509 - Brock Teal, Pickens 502 - DJ Huggins, Harrison 500 - JD Arnette, Perry 499 - Qua Pinkard, Taylor County 498 - Andrew Spaulding, West Forsyth 490 - Dondre Mulligan, Jackson 485 - Duke Collins, Stephens County 481 - Carter Ross, South Forsyth 477 - Sean Green, Camden County 477 - Jordan Christie, Southwest DeKalb 476 - Cade Zeman, Northview 473 - King Grissom, Mitchell County 472 - Timothy Woodson, Carver (Columbus) 472 - Taurean Rawlins, Mount Vernon 472 - Cole Cable, North Hall 471 - Darrell McFadden, Carrollton 469 - Jordan Hudson, Spencer 469 - Kenderzous Wylie, Washington-Wilkes 464 - Mason Stephens, Mary Persons 461 - Jabari Wade, Banneker 456 - Brady Johnson, Douglas County 456 - Dextavion Reese, Hephzibah 455 - Ty Pinckney, Calvary Day 454 - Luc McClendon, Pope 453 - Kaiden James, Callaway 446 - Brad Sanders, Hampton 446 - Ta’Shawn Poole, Howard 446 - Mason Malone, Providence Christian 445 - David Burgess, Dougherty 442 - Waseem Murray, Brunswick 438 - Matis Saint Jean, Lambert 437 - Antwan Lockett, Colquitt County 437 - Neal Sajere, Denmark 435 - Quinn Smith, Blessed Trinity 434 - Robert Van Alstyne, Sequoyah 432 - Isaiah Alford, East Coweta 429 - Blake Dowler, Trinity Christian 428 - Derrick Simelton, Mount Zion (Jonesboro) 427 - Isaiah Brown, Effingham County 427 - Noah Norwood, Jefferson County 423 - Ja’Londi O’Hara, Ware County 419 - Braxton Palmer, Peachtree Ridge 416 - Mohamed Toure, Dacula 413 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian 411 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold) 411 - Jacoby Parker, Ola 409 - Cornell Watkins, Ridgeland 408 - Jasper Williams, Flowery Branch 406 - Cameron Matthews, Eagle’s Landing Christian 401 - Gunnar Weaver, Dawson County 399 - Marquis Fennell, Valdosta 398 - Jason Horne, Parkview 398 - Spencer Cohen, Spencer 397 - Gabriel Tatum, Christian Heritage 397 - Javon Swanigan, Cross Creek 396 - Jaylin Logan, Calhoun County 396 - Hudson Hill, Prince Avenue Christian 395 - Damarion Davis, Columbia 395 - Austen Kitchings, Jefferson 395 - Jaquaveon Nelson, Worth County 394 - Robbie Dunn, Archer 387 - Carlito Savea, Bradwell Institute 386 - Kyron Pipes, Alpharetta 385 - Josiah Walker, Villa Rica 384 - PJ Johnson, Hart County 384 - Evan Hawkins, North Gwinnett 383 - William Bucey, Savannah Christian 381 - Dylan Haley, Cherokee Bluff 380 - Will Watkins, South Forsyth 377 - Kamdon London, Dalton 373 - Tooga Whatley, Paulding County 373 - Beck Baxley, Wesleyan 371 - Deion Saunders, Mountain View 371 - Mikhail Simmons, Westover 370 - Joseph Thomas, Eagle’s Landing Christian 370 - Dara Esamagu, Mountain View 370 - Duke Sanders, Sequoyah 367 - Gavin Green, Rockmart 366 - Jerrick Carswell, Baldwin 366 - Trayvis Hunter, Effingham County 363 - Beau Moore, Christian Heritage 363 - Seth Williams, Lakeside (Atlanta) 362 - Lyriq Davis, Centennial 361 - Brayden Stoker, Heritage (Ringgold) 361 - Jeremiah Mathis, Northeast 359 - Samaj Anderson, Creekside 359 - Gavin Kinchen, Stockbridge 359 - Dwane Franklin, Windsor Forest 358 - Walker Hughes, Etowah 358 - Bryson Niehr, North Paulding 357 - Cason Rainey, East Coweta 357 - Lo’than McBride, Richmond Academy 357 - Jamarian Mingo, Valdosta 356 - Derek Lofton Jr., Union Grove 355 - Kaevone Thomas, Lowndes 354 - George Lamons Jr., Brooks County 354 - Havyn Searels, Dalton 354 - Andrew Cowart, Lakeside (Evans) 353 - Jacob Hester, Baldwin GIAA Rushing 1,643 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian 1,566 - Cutler Fleming, Briarwood 1,268 - Brock Johnson, Westfield 1,211 - Tucker Johnston, Stratford Academy 1,034 - Angelo Bellamy Jr., Tattnall Square 998 - Matthew Alexich, St. Anne-Pacelli 939 - Broughton Branch, Brookstone 932 - Benjamin Burney, Mount de Sales 910 - Jordan Turner, Bethesda Academy Passing 1,276 - Jake Johnson, Strong Rock Christian 1,048 - Bryse Peachey, Terrell Academy 1,040 - Dillon Terry, Brookstone 867 - JJ Blackwell, Riverside Military 831 - Seth Royal, Tiftarea Academy 810 - Reid Jackson, Bethlehem Christian 747 - Noah Hickman, Edmund Burke Academy 689 - Jack Ballard, Flint River Academy 648 - Jamel Cooper, John Milledge Academy 641 - Thomas Holland, Savannah Country Day Receiving 772 - Banks DeMore, Briarwood Academy 681 - Jaikari Harris, Calvary Christian 564 - Stone St. Clair, Westfield 489 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli 482 - Asa Wall, John Milledge Academy 449 - Win Hoots, Westfield 429 - Quez Collins, Brentwood 422 - Jett Johnston, Stratford Academy 374 - Bryson Harrell, Mount de Sales