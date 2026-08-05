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Northwest Whitfield’s Josh Robinson is longest-tenured coach in 4A

Longtime coach has spent 16 years at the school, placing him at the top of Georgia’s Class 4A football ranks.
Josh Robinson earned his 100th victory against Gilmer last year, and is the winningest coach in Whitfield County Schools history with a 103-62 record. (AJC File)
Josh Robinson earned his 100th victory against Gilmer last year, and is the winningest coach in Whitfield County Schools history with a 103-62 record. (AJC File)
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56 minutes ago

Northwest Whitfield’s Josh Robinson is the longest-tenured Class 4A coach at one school. Robinson earned his 100th victory against Gilmer last year, and is the winningest coach in Whitfield County Schools history with a 103-62 record. He is a graduate of Southeast Whitfield.

Here are the most tenured coaches in Class 4A by years of tenure: