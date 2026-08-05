Northwest Whitfield’s Josh Robinson is longest-tenured coach in 4A

Northwest Whitfield’s Josh Robinson is the longest-tenured Class 4A coach at one school. Robinson earned his 100th victory against Gilmer last year, and is the winningest coach in Whitfield County Schools history with a 103-62 record. He is a graduate of Southeast Whitfield.
Here are the most tenured coaches in Class 4A by years of tenure:
- 16: Josh Robinson, Northwest Whitfield
- 15: Tim Hardy, Greater Atlanta Christian
- 15: Brian Nelson, Mary Persons
- 13: Chad Ashley, Hampton
- 12: Tanner Glisson, Troup
- 11: Cap Burnett, North Clayton
- 10: Kevin Reach, Monroe Area
- 9: Tommy Jones, Cherokee Bluff
- 8: Kyle Hockman, New Hampstead
- 8: Clay Stephenson, Calhoun
- 7: Mark Boiter, Harlem
- 6: Marcus Jelks, Stephenson
- 6: Joseph Kegler, Spencer
- 6: Mike Pfiester, Long County
- 6: Stanley Pritchett, Douglass
- 6: Paul Standard, Gilmer
- 6: Matt Turner, East Hall
- 5: Chad Bennett, White County
- 5: Willie Binyard, Mount Zion (Jonesboro)
- 5: Kip Burdette, West Laurens
- 5: David Coleman, Cairo
- 5: Jon Cudd, Adairsville
- 5: Tony Glazer, Liberty County
- 5: Ben Hall, Oconee County
- 5: Sean Pender, North Hall
- 4: Robert Cummings, Woodland (Stockbridge)
- 4: Stuart Cunningham, Chestatee
- 4: Johnny Garner, Shaw
- 4: Uyl Joyner, Dougherty
- 4: Darius Smiley, Sandy Creek
- 4: Marquis Westbrook, Peach County
- 3: Craig Bennett, Pickens
- 3: Nick Davis, Spalding
- 3: Tavis Jackson, Clarkston
- 3: Corey Joyner, Westover
- 3: Kevin Patterson, Baldwin
- 3: Robert Peters, Columbus
- 3: Trey Porter, Howard
- 3: Eric Solomon, Fayette County
- 2: Naji Lyon, West Hall
- 2: Jeremy New, Heritage (Ringgold)
- 2: Jesse Peppers, Southeast Whitfield
- 2: Will Richardson, Luella
- 2: Jaybo Shaw, Dawson County
- 2: Nelson Stewart, Westminster
- 1: Jason Anthony, Southeast Bulloch
- 1: Shane Cauthorn, Ridgeland
- 1: Bokowski Daniels, Monroe
- 1: Jamey DuBose, Bainbridge
- 1: Joe Dupree, McDonough
- 1: Fred Green, Salem
- 1: James Harris, Westside (Macon)
- 1: Ashley Henderson, East Jackson
- 1: Kevin Johnson, Pace Academy
- 1: Willie Martin, Windsor Forest
- 1: Marcus McKinney, Riverdale
- 1: Walter Vaughn, North Springs
- 1: Reginald Wedner, Hardaway
- 1: Logan Winkles, Upson-Lee
- 1: Robert Winn, Stone Mountain