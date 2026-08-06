Four Class 3A football coaches have 20+ years on the job

LIST Mike Muschamp has 177 wins at Lovett, and earned his 200th career victory last season.
Callaway coach Pete Wiggins is entering his 22nd season at his school. He has 195 victories, the most of any coach in Troup County history. A 2025 AJC story called his 2005 hire the 30th-best this century in the GHSA. (Abbey Cutrer/AJC)
Longest tenures in 3A
Four Class 3A coaches have more than 20 years at their schools.
Carver’s Darren Myles, Callaway’s Pete Wiggins and Wesleyan’s Franklin Pridgen are easily the winningest coaches in the history of their schools. Wiggins has more wins than any coach in Troup County history. That includes LaGrange and Troup. Lovett’s Mike Muschamp is closing in on Bill Railey’s school-record 198 wins. Muschamp has 177 at Lovett and earned his 200th career victory last season.
22 - Mike Muschamp, Lovett
22 - Darren Myles, Carver (Atlanta)
22 - Pete Wiggins, Callaway
21 - Franklin Pridgen, Wesleyan
16 - Winston Gordon, Hapeville Charter
15 - Myron Newton, Butler
11 - Preston Poag, North Murray
10 - Denver Pate, Sonoraville
9 - Jeremy Wiggins, Northeast
9 - Michael Youngblood, Thomson
8 - Ryan Herring, Pierce County
7 - Greg Barnett, Columbia
7 - Daniel Dorsey, Hephzibah
6 - Melvin Brown, Miller Grove
6 - Travis Ellington, Lamar County
6 - B.J. Jamison, Therrell
6 - Clint Jenkins, Morgan County
6 - Michael Thompson, Beach
5 - Jeff Hammond, Worth County
5 - Ezzard Horn, Cross Creek
5 - Heath Webb, Lumpkin County
4 - Drew Carter, Coahulla Creek
4 - Austin Crisp, Ringgold
4 - Henry Garrett, Towers
4 - Chuck Holland, Franklin County
4 - Buddy Martin, Toombs County
4 - Will Rogers, Sumter County
4 - Steven Smith, Johnson (Savannah)
4 - Franklin Stephens, Burke County
4 - Anthony Williams, Rutland
3 - Emmanuel Brown, Kendrick
3 - Thomas Clark, Jackson
3 - Pat Collins, Tattnall County
3 - Randy Crutchfield, Haralson County
3 - Stephen Holmes, Pike County
3 - Nick Perrotta, Holy Innocents’
2 - Jason Allen, Murray County
2 - Markus Brown, McNair
2 - Andy Dyer, Elbert County
2 - Thomas Flowers, Stephens County
2 - Richard Freeman, Cedar Grove
2 - Corey Jarvis, KIPP Atlanta Collegiate
2 - Jarvis Jones, Carver (Columbus)
2 - Cedric Mason, Westside (Augusta)
2 - Justin Newman, Crisp County
2 - Russell Perry, Islands
2 - Rob Stowe, Union County
1 - Lee Bohannon, LaFayette
1 - Roderick Cummings, Southwest
1 - Quentin Davie, Hebron Christian
1 - Rich Fendley, Rockmart
1 - Matt Hickox, Brantley County
1 - PJ Hughes, North Cobb Christian
1 - Steven Humphrey, Temple
1 - Ronald Lewis, Redan
1 - Chad Martin, Jordan
1 - Biff Parson, Hart County
1 - JD Sellers, Appling County
1 - Jamoski Ward, Central (Macon)
1 - Jay Ware, Washington County
1 - Keith Whatley, South Atlanta