Versatile Benedictine standout now leads state of Georgia in receiving yards

It’s valuable enough that Benedictine senior Eron Mallard leads the state in receiving yards. He took that title with last week’s 216-yard performance, three-touchdown performance against Jenkins in a 37-35 victory.

Ask Which team is the best in Georgia? Who are this year's Super 11 Players? When are the state championships?

Mallard has 831 yards receiving for 11 touchdowns on 35 catches. Add in his 300 rushing yards and 196 return yards, and Benedictine has one of the Georgia’s most versatile weapons.

The role is not new. As a junior, Mallard had 1,424 all-purpose yards — 396 rushing, 657 receiving and 371 returning — with multiple touchdowns in each category.

Mallard, a slotback in Benedictine’s hybrid wing-T spread offense, is committed to Purdue, which loves his speed. Mallard’s personal best in the 100 meters is 10.62 seconds. He finished fourth in the 100 and seventh in the 200 at last year’s Class 4A track-and-field meet.