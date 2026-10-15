AJC Varsity Versatile Benedictine standout now leads state of Georgia in receiving yards Mallard has 11 receiving touchdowns and 831 yards.
Benedictine senior Eron Mallard has 831 yards receiving for 11 touchdowns on 35 catches. (Oscar Guevara Saenz for the AJC)
30 minutes ago
It’s valuable enough that Benedictine senior Eron Mallard leads the state in receiving yards. He took that title with last week’s 216-yard performance, three-touchdown performance against Jenkins in a 37-35 victory.
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Mallard has 831 yards receiving for 11 touchdowns on 35 catches. Add in his 300 rushing yards and 196 return yards, and Benedictine has one of the Georgia’s most versatile weapons.
The role is not new. As a junior, Mallard had 1,424 all-purpose yards — 396 rushing, 657 receiving and 371 returning — with multiple touchdowns in each category.
Mallard, a slotback in Benedictine’s hybrid wing-T spread offense, is committed to Purdue, which loves his speed. Mallard’s personal best in the 100 meters is 10.62 seconds. He finished fourth in the 100 and seventh in the 200 at last year’s Class 4A track-and-field meet.
Here are the GHSA and GIAA rushing, passing and receiving leaders.
GHSA Rushing 1,720 - Quinton Edwards, Calhoun County (Class A leader) 1,633 - Jae’Veon Williams, Pierce County (Class 3A leader) 1,532 - Cooper Shumate, Monroe Area (Class 4A leader) 1,387 - Austin Stinson, Houston County (Class 6A leader) 1,380 - Jayden Johnson, Stephenson 1,279 - Alex Baert, Towns County 1,257 - Peyton Davis, LaGrange (Class 5A leader) 1,245 - Danarri Brown, Jackson 1,200 - Tyrese Dorsey, Shiloh 1,194 - Javarris Warner, Troup 1,173 - Donterrius Mincey, Toombs County 1,152 - Za’Kian Tobler, Treutlen 1,051 - Kyle Johnson, Swainsboro (Class 2A leader) 1,017 - Bryson Penson, LaFayette 1,016 - Peyton Chancey, Gilmer 1,006 - Rae’shawn Clyde, Randolph-Clay 996 - Brayden Tyson, Brookwood (Class 7A leader) 995 - Bradley Stephens, Dunwoody 992 - Keylan Yates, Pike County 984 - Antonio Webster, Jordan 979 - Jacez Walton, Central (Carrollton) 970 - Derrell Brown, Crisp County 970 - Jeremiah Frost, Ringgold 946 - Nigel Gardner, Brunswick 943 - Emmanuel Ajayi, Villa Rica 937 - Noah Parker, Macon County 925 - Zyion Love, Bleckley County 924 - Jamon Ellis, Bacon County 898 - Brycen Gault, Evans 896 - Brooks Smallwood, East Forsyth 888 - LJ Devine, Fitzgerald/Coffee 887 - Jeremiah Scott, Johnson County 880 - Ashton Barton, Peach County 874 - Xiquavian Teal, Cairo 871 - Joby McCannon, North Oconee 870 - Daylan Maxwell, Jackson County 870 - Jeremiah Johnson, Schley County 860 - Jaiden Moore, Hillgrove 853 - Kingston Caesar, Etowah 852 - Stanley Smart, Benedictine 832 - Carson Lott, Creekview 825 - Zandon Mullins, Parkview 823 - Solomon James, Woodland (Cartersville) 822 - MJ Craft, Blessed Trinity 818 - Maliq Washington, McNair 811 - Sam Chasteen, Holy Innocents’ (Class 4A-2A Private leader) 810 - Mason Woods, Lowndes 807 - Jake Orton, North Cobb Christian 804 - X’Zabion Jackson, Bainbridge 796 - Jase Kelsey, Pike County 793 - Matthew Baze, Loganville 788 - Zaire Sykes, North Springs 788 - Christian Womack, Westlake 783 - Bryson Cole, Fannin County 782 - Linc Allen, Trion 781 - Nick Archer, Carrollton 780 - Amos Robinson, Whitefield Academy 772 - Trace Washington, Sequoyah 770 - Ace Hatcher, ACE Charter 764 - Ike Wyngaard, Pickens 759 - Christian Hayes, Thomasville 757 - Khalif Morgan, Utopian Academy 753 - Jmere Doe-Davis, Effingham County 743 - Kevin Hartsfield, Newton 743 - Calvin Wynn Jr., Washington-Wilkes 739 - Kyson Nesbitt, Banks County 739 - Kumari Thomas, Putnam County 738 - Ryder Furtick-Williams, Walker 732 - Demarco Huff, Commerce 731 - Ab Hilton, Screven County 727 - Gary Walker, Creekside 725 - Deron Foster, Valdosta 723 - Deuce Thigpen, Alexander 718 - Cameron Keeve, Bradwell Institute 712 - Zach Belyeu, North Cobb 711 - Caden Waye, Ola 711 - Aidan McPherson, Thomas County Central 709 - Khayel Sam, South Forsyth 708 - Cash Perkins, Berrien 707 - Tristian Sloane, East Jackson 706 - Justin Brown, East Coweta 706 - Markyl Allen, Long County 703 - Jacob Jackson, Westlake 696 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian 692 - Jay’Andre Brown, Richmond Academy 691 - Courey Bryan, Woodland (Stockbridge) 687 - Jaiden Knight, Appling County 683 - Reante Byrd, Hephzibah 680 - Tabrone Ball, Ridgeland 679 - Kartavias Gamble, Manchester 675 - Quin’traevion Huckaby, Terrell County 673 - EJ Nelson, Irwin County 671 - Carlos Sing, Alcovy 670 - Josh Woelfl, Oconee County 664 - Mead McGinnis, Madison County 652 - Dreek Wynn, Irwin County 652 - Alex Tarboro, Northside (Columbus) 651 - Alex Corrias, Morgan County 648 - Christon Kennedy, Callaway 647 - Charlie Baxter, Christian Heritage 644 - Matt Schletty, Roswell 643 - Gavin Steele, Mount Vernon 641 - Trayvian King, Turner County 640 - KJ Hunter, Portal 638 - Zeke Percell, Portal 637 - Caden Houston, B.E.S.T. Academy 636 - Zaden Waller, Montgomery County 631 - Zion Ellison, Peach County 628 - Laquan Pendleton, Jones County 626 - Cannon Holloway, Fannin County 624 - Tavares Bexley, Bremen 623 - Noel Best, Liberty County 622 - Wesley Dinkins, Savannah Christian 621 - Bobby Reynolds, Coffee 620 - Colton Steele, North Hall 618 - Julian Love, McIntosh 618 - Jayden Martin, Windsor Forest 616 - Malachi Saunders, Brantley County 616 - Martin McDonald, Hawkinsville 613 - Josiah Gibbons, Brunswick 610 - Shane McLendon, Winder-Barrow 607 - Jamarcus Knight, Dublin 606 - Mathias Fraga, Lambert 604 - Aquil Beazer, Lovejoy 604 - CJ Menzie, Richmond Hill 603 - Rohan Kent, Cedartown 600 - Waelyn Baliles, North Murray Passing 2,475 - Ashton Clare, Trinity Christian (Class 4A-2A Private leader) 2,112 - JR Harris, Central (Carrollton) (Class 5A leader) 2,085 - CJ Cypher, Carrollton (Class 7A leader) 1,943 - Jordan Wiggins, Northeast (Class 3A leader) 1,894 - Kamden Patterson, Baldwin (Class 4A leader) 1,844 - Branson Stowe, Stephens County 1,824 - Brodie Campbell, Newnan (Class 6A leader) 1,735 - Boston Pierce, Kell 1,714 - Charlie Baxter, Christian Heritage 1,707 - Elijah Fudge, Spencer 1,699 - James Mobley, Calvary Day 1,665 - Jayden Whiteside, Marietta 1,643 - Christion Peacock, Walton 1,638 - Cannon Robinson, Westlake 1,620 - Greg Hart, Parkview 1,616 - Alex Schlieman, North Hall 1,588 - Rex Greene, Flowery Branch 1,585 - Tristin Sharpe, Union Grove 1,561 - Caden Jones, Lassiter 1,561 - Justin Stephenson, Lithia Springs 1,543 - Aiden Watson, Harrison 1,457 - Tucker Parson, Hart County 1,444 - Derrick Baker, Milton 1,443 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) 1,436 - Weston Goodman, North Atlanta 1,424 - Khayel Sam, South Forsyth 1,421 - Brody Fleming, Bleckley County (Class 2A leader) 1,419 - Micah Joyner, Dougherty 1,405 - Gary Chatman, Brookwood 1,400 - Braylon Carter, Southwest DeKalb 1,397 - Evan Jones, Denmark 1,391 - Jorden Guinn, Woodland (Stockbridge) 1,374 - Jameson Hilton, Wesleyan 1,370 - Savoy Nichols, Creekside 1,369 - Jax Bowles, East Coweta 1,366 - Brinn Robinson, White County 1,357 - Ryan Maxwell, Houston County 1,349 - Turner Stevenson, Aquinas 1,342 - Caden Houston, B.E.S.T. Academy (Class A leader) 1,341 - CJ Peoples, South Gwinnett 1,338 - Czar Daniels, Columbia 1,336 - Noah Bourque, North Forsyth 1,335 - Zion Butler, Mountain View 1,334 - Jah’Barri Felix, Bradwell Institute 1,334 - Brandon Davis II, M.L. King 1,310 - Riley Braiden, Providence Christian 1,296 - Cason Carrigan, Eagle’s Landing Christian 1,295 - Blaine Brown, Villa Rica 1,293 - Chris Miller, Kennesaw Mountain 1,287 - Omari Burse, Benedictine 1,270 - Leland Holder, Taylor County 1,258 - Josiah Frazier, Newton 1,249 - Braden Stark, North Paulding 1,245 - Cohen Lawson, Lee County 1,230 - Jamal Ambler, Archer 1,221 - Gavin Hollum, Prince Avenue Christian 1,209 - Luke Wood, Ringgold 1,208 - Clay Hicks, Schley County 1,204 - Jody Dudley, East Hall 1,196 - Kain Mincey, Dodge County 1,186 - Nolan Shakar, Sequoyah 1,184 - Smith Browning, Northwest Whitfield 1,183 - Deuce Smith, Grayson 1,183 - Boone Horn, Jefferson 1,181 - Jayden McCullough, North Cobb Christian 1,173 - Brody Cato, West Forsyth 1,162 - Demond Slaughter, Chattahoochee 1,161 - Cannon Holloway, Fannin County 1,159 - Caleb Hill, Sandy Creek 1,156 - Bode Spence, East Paulding 1,155 - Jhamard Cobb, Perry 1,150 - RJ Perry, Dacula 1,141 - Tanner Bail, Pickens 1,140 - Maximus Newson, Discovery 1,140 - Ethan Tisdale, Heard County 1,138 - Khi Mitchell, Colquitt County 1,132 - Ryan Woods, Holy Innocents’ 1,125 - Eli Brock, Bremen 1,120 - Jayden Martin, Windsor Forest 1,115 - Landon Ryan, Whitefield Academy 1,114 - Cooper Shumate, Monroe Area 1,108 - Ryan Dyce, Lambert 1,107 - Win Garmany, Dade County 1,103 - Marion Luckett, Duluth 1,101 - Trayvian King, Turner County 1,087 - Joseph Owens, Toombs County 1,075 - Lyndon Worthy, Worth County 1,054 - Omarion Guilford, Calhoun County 1,049 - Brody Sorensen, Dawson County 1,048 - Brenten Bell, Model 1,046 - Zeke Douglass, Etowah 1,045 - Wailer Sands, Jasper County 1,043 - Caiden Ivory, Peach County 1,042 - CJ Payne, Cherokee Bluff 1,035 - Knox Whitworth, Franklin County 1,030 - Elam Rahman, North Gwinnett 1,020 - AJ Williams, Callaway 1,017 - Jordan Singleton, Mary Persons 1,017 - Ahmed Ali, Spalding 1,014 - Keygan Walker, Brunswick 1,012 - Matthew Dillon, Effingham County 1,010 - Landon Brown, Centennial 1,010 - Zain Belfield, Peachtree Ridge 1,008 - Ty Roberts, Tift County 1,007 - Zabrian Boler, Stephenson 998 - Bryce Puckett, Cairo 989 - Jack Gable, Alexander 989 - Keirion Tate, Northside (Warner Robins) 986 - Marcus Turk, Cambridge 983 - John Fair III, Drew 981 - Ben Musser, Jackson County 981 - Drew Beane, Northview 977 - Willie Jones Jr., Miller Grove 972 - Tristan Owens, Hampton 970 - Sebastian Heard, Carver (Columbus) 965 - Aidan McPherson, Thomas County Central 963 - Caden Worley, Ola 961 - Kharim Hughley, Gainesville 960 - Durrell Wilson, Sprayberry 959 - Trust Mack, Hephzibah Receiving 831 - Eron Mallard, Benedictine (Class 5A leader) 792 - Kaiden Harbin, Stephens County (Class 3A leader) 777 - Jarious Hamm, Union Grove 774 - Tyler Robinson, Flowery Branch 771 - Bryce Bell, Monroe Area (Class 4A leader) 755 - Collins Price, Lassiter (Class 6A leader) 738 - Kamari Frazier, Lithia Springs 733 - Aiden Opore, Walton (Class 7A leader) 722 - Jaylen Britt, Newnan 698 - Jeffery Thomas, Houston County 687 - Roscoe Hayes, Westlake 683 - Madoxx Davis, Cartersville 681 - Duke Collins, Stephens County 680 - Jake Ivester, Central (Carrollton) 679 - Jordan Carrasquillo, Milton 674 - Brock Burrus, Kell 674 - Aaron Graham, M.L. King 664 - King Bateman, Turner County (Class A leader) 659 - Jackson Nesmith, Marietta 653 - Christian Ema, Parkview 648 - Aidan Randolph, Trinity Christian (Class 4A-2A Private leader) 640 - JD Arnette, Perry 635 - Brayden Bailey, Holy Innocents’ 616 - Luke Thompson, Trinity Christian 615 - Jaden Upshaw, Lee County 608 - Jayden Juniors, South Gwinnett 608 - Qua Pinkard, Taylor County 602 - Jakhi Litmon, B.E.S.T. Academy 601 - Jordan Peacock, Walton 598 - Jordan Christie, Southwest DeKalb 585 - Ian Kelly, Whitefield Academy 584 - Marlon Knight, Calvary Day 584 - Geno Houchins, Wesleyan 583 - Jacob Springer, Discovery 579 - Cole Cable, North Hall 569 - DJ Huggins, Harrison 561 - Jett Whitworth, Franklin County 559 - Tavares Tinsley Jr., Northeast 554 - Quinn Smith, Blessed Trinity 551 - Jordan Kendrix, Central (Carrollton) 550 - Brandon Stevens, Toombs County 549 - Zalen Green, Douglass 548 - Tooga Whatley, Paulding County 543 - Jason McNulty, Bleckley County (Class 2A leader) 542 - Jacobi Pasley, Bradwell Institute 542 - Mason Stephens, Mary Persons 542 - Brock Teal, Pickens 537 - Ty Pinckney, Calvary Day 533 - Carlos Robertson Jr., Trinity Christian 530 - Carter Ross, South Forsyth 523 - Cade Zeman, Northview 521 - Jerimiah Burns, Dodge County 520 - Dondre Mulligan, Jackson 517 - Kurston Curry, Hart County 517 - Dextavion Reese, Hephzibah 515 - Andrew Spaulding, West Forsyth 513 - King Grissom, Mitchell County 513 - Kyle Cummings, Northwest Whitfield 512 - Justin Burton, Baldwin 510 - Kaiden James, Callaway 505 - Cameron Matthews, Eagle’s Landing Christian 505 - Mason Malone, Providence Christian 497 - Neal Sajere, Denmark 496 - Mohamed Toure, Dacula 496 - Blake Dowler, Trinity Christian 494 - Robbie Dunn, Archer 494 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian 489 - Antwan Lockett, Colquitt County 488 - Sean Green, Camden County 488 - Cornell Watkins, Ridgeland 486 - Matis Saint Jean, Lambert 484 - Jaquaveon Nelson, Worth County 483 - Gunnar Weaver, Dawson County 479 - Lyriq Davis, Centennial 476 - Cohen Fletcher, Heritage (Ringgold) 475 - Darrell McFadden, Carrollton 472 - Timothy Woodson, Carver (Columbus) 472 - Taurean Rawlins, Mount Vernon 469 - Asher Adams, Mt. Bethel Christian 469 - Jordan Hudson, Spencer 469 - Kenderzous Wylie, Washington-Wilkes 468 - Beau Moore, Christian Heritage 466 - Javon Swanigan, Cross Creek 461 - Jabari Wade, Banneker 456 - Ja’Londi O’Hara, Ware County 455 - Robert Van Alstyne, Sequoyah 454 - Luc McClendon, Pope 448 - Jeremiah Mathis, Douglas County 448 - Jeremiah Mathis, Northeast 446 - Brad Sanders, Hampton 446 - Ta’Shawn Poole, Howard 445 - David Burgess, Dougherty 443 - Isaiah Alford, East Coweta 442 - Waseem Murray, Brunswick 442 - Deion Saunders, Mountain View 438 - Canyon Carter, Bremen 437 - Kyron Pipes, Alpharetta 437 - Austen Kitchings, Jefferson 434 - Curt Walker, Kennesaw Mountain 432 - Brody Archie, Marietta 432 - Bryant Marshall, Ringgold 431 - Walker Hughes, Etowah 431 - Dwane Franklin, Windsor Forest 430 - Dylan Haley, Cherokee Bluff 430 - Evan Hawkins, North Gwinnett 430 - Jason Horne, Parkview 428 - Derrick Simelton, Mount Zion (Jonesboro) 428 - Lo’than McBride, Richmond Academy 427 - Isaiah Brown, Effingham County 427 - Noah Norwood, Jackson County 426 - William Bucey, Savannah Christian 424 - Gabriel Tatum, Christian Heritage 423 - Toby Martin, North Cobb Christian 423 - Scottavian Thomas, Northeast 423 - Dai’jon Hayes, Tift County 422 - Kayden Logue, Baconton Charter 419 - Bryce Henry, Chattahoochee 419 - Jasper Williams, Flowery Branch 419 - Braxton Palmer, Peachtree Ridge 417 - Dara Esamagu, Mountain View 417 - Cash Martin, North Forsyth 416 - Zach Godfrey, White County 414 - Duke Sanders, Sequoyah 411 - Andrew Cochran, Blessed Trinity 411 - Jacoby Parker, Ola 408 - Eli Grant, Richmond Hill 408 - Gavin Green, Rockmart 407 - Brayden Stoker, Heritage (Ringgold) 407 - Demetric Johnson Jr., Lithia Springs 405 - Jack Floyd, Dade County 404 - Barry Curry, Gordon Central 402 - Josiah Walker, Villa Rica 401 - Jaylin Logan, Calhoun County GIAA Rushing 1,310 - JJ Blackwell, Riverside Military 1,276 - Jake Johnson, Strong Rock Christian 1,248 - Bryse Peachey, Terrell Academy 1,040 - Dillon Terry, Brookstone 1,021 - Noah Hickman, Edmund Burke Academy 1,005 - Reid Jackson, Bethlehem Christian 914 - Seth Royal, Tiftarea Academy 767 - Jamel Cooper, John Milledge Academy 734 - Evan Stasney, John Milledge Academy 725 - Jaquan Lewis, Windsor Academy 713 - Orin Wynn, Briarwood 705 - Jack Ballard, Flint River Academy 682 - Jordan Turner, Bethesda Academy 680 - Sam Hickman, Edmund Burke Academy 654 - Thomas Holland, Savannah Country Day 626 - Asa Wall, John Milledge Academy 626 - Kamari Jackson, Valwood 620 - Micah Clyde, Tattnall Square 606 - Donovan Colvin, St. Anne-Pacelli 601 - Tristan Robinson, Brentwood Passing 1,751 - Cutler Fleming, Briarwood 1,643 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian 1,268 - Brock Johnson, Westfield 1,211 - Tucker Johnston, Stratford Academy 1,207 - Harris Janik, Augusta Christian 1,131 - AJ Bassett, Heritage (Newnan) 1,034 - Angelo Bellamy Jr., Tattnall Square 998 - Matthew Alexich, St. Anne-Pacelli 990 - Case Jones, Tiftarea Academy 960 - Benjamin Burney, Mount de Sales 939 - Broughton Branch, Brookstone 906 - Heath Woodard, Windsor Academy Receiving 901 - Banks DeMore, Briarwood Academy 681 - Jaikari Harris, Calvary Christian 626 - Deuce Bradley Jr., Augusta Christian 617 - Masen Biggs, Heritage (Newnan) 564 - Stone St. Clair, Westfield 558 - Asa Wall, John Milledge Academy 489 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli 456 - Brady Johnson, Loganville Christian 449 - Win Hoots, Westfield 429 - Quez Collins, Brentwood 422 - Jett Johnston, Stratford Academy 401 - Carson Callaway, Briarwood 385 - Bryson Harrell, Mount de Sales