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2 South Georgia teams lead state in fewest points allowed per game

(Daniel Varnado for the AJC)
(Daniel Varnado for the AJC)
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1 hour ago

Jeff Davis in Hazlehurst and Appling County in Baxley, had the fewest points allowed per game, with 2.3 each. Here are the top 12 teams with the fewest points allowed per game, by classification, through Week 4:

Class 7A

3.5 - Lowndes

8.7 - Rockdale County

9.0 - Archer

11.0 - Buford

11.8 - Carrollton

12.0 - Central Gwinnett

12.8 - Valdosta

13.0 - North Paulding

14.0 - Brookwood

14.0 - North Gwinnett

14.3 - Harrison

15.3 - Westlake

Class 6A

4.7 - Mountain View

5.3 - Woodward Academy

6.7 - Clarke Central

9.0 - Coffee

9.0 - South Effingham

11.5 - Creekview

11.7 - Hughes

13.3 - Grovetown

13.8 - Tift County

14.0 - Thomas County Central

14.0 - McIntosh

14.3 - Sequoyah

Class 5A

6.8 - Cartersville

8.0 - Mays

9.7 - Southwest DeKalb

10.0 - Ola

10.0 - Marist

11.7 - Banneker

13.7 - Statesboro

14.3 - East Forsyth

14.5 - LaGrange

15.3 - Whitewater

15.3 - Woodland (Cartersville)

15.5 - Villa Rica

Class 4A

6.7 - Troup

8.0 - Sandy Creek

8.8 - Shaw

9.0 - Cairo

11.3 - Westover

14.8 - Adairsville

15.3 - Stephenson

15.5 - Cherokee Bluff

17.3 - Northwest Whitfield

17.5 - Woodland (Stockbridge)

19.0 - Monroe Area

19.0 - White County

Class 3A

2.3 - Appling County

9.3 - Franklin County

10.3 - Hart County

10.3 - Islands

11.0 - Pierce County

12.7 - South Atlanta

13.3 - Lamar County

14.0 - Ringgold

14.0 - Brantley County

14.7 - LaFayette

15.0 - Miller Grove

15.3 - Therrell

Class 2A

2.3 - Jeff Davis

2.7 - Putnam County

6.7 - Commerce

7.3 - Bremen

8.0 - Glenn Hills

9.0 - Model

9.0 - Bleckley County

9.0 - Fitzgerald

9.7 - Screven County

11.7 - Berrien

11.8 - Dublin

14.0 - Heard County

14.0 - Coosa

Class A

4.7 - Macon County

5.8 - Baconton Charter

6.3 - Treutlen

8.0 - Claxton

8.8 - Lake Oconee Academy

11.0 - Johnson County

11.3 - Charlton County

11.3 - Chattahoochee County

11.7 - Montgomery County

11.8 - Washington-Wilkes

12.3 - GMC Prep

12.7 - Taylor County

Class 4A-2A Private

7.5 - Holy Innocents’

9.3 - Providence Christian

13.0 - Lovett

14.3 - Darlington

15.8 - Calvary Day

17.5 - Mt. Bethel Christian

18.0 - Prince Avenue Christian

19.3 - King’s Ridge Christian

20.0 - Eagle’s Landing Christian

20.5 - North Cobb Christian

23.3 - Westminster

24.0 - Christian Heritage

GIAA

4.8 - Thomas Jefferson

5.2 - Mount de Sales

7.0 - Edmund Burke Academy

8.0 - Strong Rock Christian

8.8 - John Milledge Academy

10.8 - Briarwood Academy

10.8 - First Presbyterian

13.7 - Flint River Academy

14.0 - Stratford Academy

15.3 - Windsor Academy

16.5 - Tiftarea Academy

17.0 - Brookwood School

17.0 - Athens Christian