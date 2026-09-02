2 South Georgia teams lead state in fewest points allowed per game

Jeff Davis in Hazlehurst and Appling County in Baxley, had the fewest points allowed per game, with 2.3 each. Here are the top 12 teams with the fewest points allowed per game, by classification, through Week 4:
Class 7A
3.5 - Lowndes
8.7 - Rockdale County
9.0 - Archer
11.0 - Buford
11.8 - Carrollton
12.0 - Central Gwinnett
12.8 - Valdosta
13.0 - North Paulding
14.0 - Brookwood
14.0 - North Gwinnett
14.3 - Harrison
15.3 - Westlake
Class 6A
4.7 - Mountain View
5.3 - Woodward Academy
6.7 - Clarke Central
9.0 - Coffee
9.0 - South Effingham
14.0 - Thomas County Central
14.0 - McIntosh
14.3 - Sequoyah
Class 5A
6.8 - Cartersville
8.0 - Mays
9.7 - Southwest DeKalb
10.0 - Ola
10.0 - Marist
11.7 - Banneker
13.7 - Statesboro
14.3 - East Forsyth
14.5 - LaGrange
15.3 - Whitewater
15.3 - Woodland (Cartersville)
15.5 - Villa Rica
Class 4A
6.7 - Troup
8.0 - Sandy Creek
8.8 - Shaw
9.0 - Cairo
11.3 - Westover
14.8 - Adairsville
15.3 - Stephenson
15.5 - Cherokee Bluff
17.3 - Northwest Whitfield
17.5 - Woodland (Stockbridge)
Class A
4.7 - Macon County
5.8 - Baconton Charter
6.3 - Treutlen
8.0 - Claxton
8.8 - Lake Oconee Academy
11.0 - Johnson County
11.3 - Charlton County
11.3 - Chattahoochee County
11.7 - Montgomery County
11.8 - Washington-Wilkes
12.3 - GMC Prep
12.7 - Taylor County
Class 4A-2A Private
7.5 - Holy Innocents’
9.3 - Providence Christian
13.0 - Lovett
14.3 - Darlington
15.8 - Calvary Day
17.5 - Mt. Bethel Christian
18.0 - Prince Avenue Christian
19.3 - King’s Ridge Christian
20.0 - Eagle’s Landing Christian
20.5 - North Cobb Christian
23.3 - Westminster
24.0 - Christian Heritage
GIAA
4.8 - Thomas Jefferson
5.2 - Mount de Sales
7.0 - Edmund Burke Academy
8.0 - Strong Rock Christian
8.8 - John Milledge Academy
10.8 - Briarwood Academy
10.8 - First Presbyterian
13.7 - Flint River Academy
14.0 - Stratford Academy
15.3 - Windsor Academy
16.5 - Tiftarea Academy
17.0 - Brookwood School
17.0 - Athens Christian