AJC Varsity

Maxwell projections: Sandy Creek, Roswell favored in games vs. higher classes

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
Among the Maxwell projections this week, Class 6A Roswell is a favorite over 7A Newton and 4A Sandy Creek is favored vs. 7A Douglas County. (Jason Getz/AJC 2024)
Among the Maxwell projections this week, Class 6A Roswell is a favorite over 7A Newton and 4A Sandy Creek is favored vs. 7A Douglas County. (Jason Getz/AJC 2024)
By Loren Maxwell
22 minutes ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Aug 2890.676ARoswell66.0%28 - 235Newton7A
Fri, Aug 2886.034ASandy Creek61.8%22 - 193Douglas County7A
Fri, Aug 2883.986AMilton77.3%27 - 1512Blessed Trinity5A
Fri, Aug 2882.077ANorth Cobb66.5%24 - 195Hillgrove7A
Fri, Aug 2880.357ABrookwood75.3%28 - 208Mill Creek7A
Fri, Aug 2880.11PrivateHebron Christian55.3%24 - 222Benedictine5A
Fri, Aug 2879.787ANorth Gwinnett91.4%32 - 1319Collins Hill7A
Fri, Aug 2878.587ANorcross77.5%27 - 1512West Forsyth7A
Fri, Aug 2878.557AHarrison57.5%24 - 213East Paulding6A
Fri, Aug 2877.916ACoffee68.8%27 - 207Ware County5A
Fri, Aug 2877.625ALaGrange58.4%23 - 212Troup4A
Fri, Aug 2874.995ASprayberry60.1%25 - 214Cass5A
Fri, Aug 2873.655ANorth Oconee87.2%31 - 1417Stockbridge5A
Fri, Aug 2872.566ASequoyah86.3%31 - 1615Lambert7A
Fri, Aug 2871.356AJackson County56.7%22 - 211Dacula7A
Fri, Aug 2871.14PrivateCalvary Day79.7%28 - 1810Jenkins5A
Fri, Aug 2871.044ACairo63.7%27 - 216Worth County3A
Fri, Aug 2870.587AEast Coweta77.7%29 - 209Newnan6A
Fri, Aug 2870.465AWarner Robins70.5%26 - 197Northeast3A
Fri, Aug 2870.115AEastside69.3%28 - 217Morgan County3A
Fri, Aug 2870.017ASouth Gwinnett78.9%27 - 1413Parkview7A
Fri, Aug 2869.914APeach County76.2%30 - 219Jones County5A
Fri, Aug 2869.267AArcher80.2%28 - 1711North Forsyth7A
Fri, Aug 2868.796ATift County55.0%26 - 242Effingham County6A
Fri, Aug 2868.045APerry55.1%22 - 211Dublin2A
Fri, Aug 2867.876AClarke Central50.8%21 - 210Oconee County4A
Fri, Aug 2867.826ARome92.4%34 - 1420Tucker5A
Fri, Aug 2867.044ACalhoun86.8%30 - 1416Greater Atlanta ChristianPrivate
Fri, Aug 2866.693ABurke County66.8%27 - 216Statesboro5A
Fri, Aug 2866.163ACarver (Atlanta)66.3%24 - 204Southwest DeKalb5A
Fri, Aug 2866.105AMays63.1%20 - 146Northside (Warner Robins)6A
Fri, Aug 2865.765ACentral (Carrollton)74.0%28 - 208Jonesboro5A
Fri, Aug 2865.317APeachtree Ridge87.6%28 - 1414Shiloh6A
Fri, Aug 2865.033ACallaway52.2%23 - 221Bowdon1A
Fri, Aug 2864.357ACamden County92.5%34 - 1321Glynn Academy6A
Fri, Aug 2864.323APierce County68.5%22 - 166Brooks County2A
Fri, Aug 2863.996AHiram50.4%24 - 240Villa Rica5A
Fri, Aug 2863.41PrivateHoly Innocents53.5%24 - 222Athens AcademyPrivate
Fri, Aug 2863.276ARiver Ridge71.6%27 - 198Etowah7A
Fri, Aug 2862.846ANew Manchester57.8%21 - 183Northgate7A
Fri, Aug 2862.687AWestlake94.0%35 - 1223Wheeler7A
Fri, Aug 2862.367ALowndes96.6%34 - 232Harris County5A
Fri, Aug 2862.285AWhitewater70.1%27 - 207McIntosh6A
Fri, Aug 2862.053ARockmart64.3%25 - 205Cedartown5A
Fri, Aug 2861.691ALincoln County63.6%23 - 203Westside (Augusta)3A
Fri, Aug 2861.572AThomasville75.2%28 - 199Bainbridge4A
Fri, Aug 2861.565AFlowery Branch54.3%23 - 212Cherokee Bluff4A
Fri, Aug 2861.395AOla72.1%27 - 189Cedar Grove3A
Fri, Aug 2861.282ABleckley County68.4%27 - 207Cook2A
Fri, Aug 2860.824ADouglass86.6%27 - 1017Hampton4A
Thu, Aug 2760.723AAppling County79.1%28 - 1810New Hampstead4A
Fri, Aug 2860.543AHart County63.2%24 - 204Madison County5A
Fri, Aug 2860.525ADalton50.2%25 - 250Northwest Whitfield4A
Fri, Aug 2860.49PrivateTrinity Christian (Sharpsburg)66.7%27 - 207Veterans6A
Fri, Aug 2859.905ACambridge85.7%29 - 1415Woodstock6A
Fri, Aug 2859.884AStephenson89.8%30 - 1317Decatur6A
Fri, Aug 2859.716ALanier76.0%28 - 199Duluth7A
Fri, Aug 2859.567ACarrollton99.9%47 - 047Columbia3A
Fri, Aug 2859.507ANorth Paulding83.1%30 - 1713South Paulding6A
Fri, Aug 2859.361AClinch County55.6%21 - 201Jeff Davis2A
Fri, Aug 2859.153AElbert County55.7%21 - 210WesleyanPrivate
Fri, Aug 2859.107AWalton95.5%36 - 1323North Clayton4A
Fri, Aug 2858.635AGriffin58.0%22 - 211Maynard Jackson5A
Fri, Aug 2858.447ADenmark82.5%27 - 1413Alpharetta6A
Fri, Aug 2858.295ADutchtown80.5%28 - 1414Locust Grove5A
Fri, Aug 2858.066ALassiter54.2%24 - 213Allatoona5A
Fri, Aug 2857.963AThomson83.5%28 - 1414Richmond Academy5A
Fri, Aug 2857.803AStephens County63.6%26 - 215Habersham Central6A
Fri, Aug 2857.773ALamar County72.1%22 - 148Dodge County2A
Fri, Aug 2856.687ACherokee53.6%26 - 242South Forsyth7A
Fri, Aug 2856.567AColquitt County98.3%37 - 037Monroe4A
Fri, Aug 2856.457APaulding County61.6%24 - 213Alexander6A
Fri, Aug 2856.174ANorth Hall79.2%30 - 2010Winder-Barrow5A
Fri, Aug 2856.146AKell93.0%31 - 724Luella4A
Fri, Aug 2855.954AHarlem67.7%23 - 176Grovetown6A
Thu, Aug 2755.902ASwainsboro68.6%26 - 206Emanuel County Institute1A
Fri, Aug 2855.813ALumpkin County66.8%27 - 216Pickens4A
Fri, Aug 2855.785AWayne County53.7%24 - 222Bradwell Institute6A
Fri, Aug 2855.775AStarr's Mill69.2%27 - 207Northside (Columbus)6A
Fri, Aug 2855.645AEast Forsyth70.8%24 - 168Dawson County4A
Fri, Aug 2855.447ACentral Gwinnett64.9%21 - 174Pebblebrook7A
Fri, Aug 2855.403ARinggold60.9%22 - 202Heritage (Ringgold)4A
Fri, Aug 2855.264AGilmer66.1%27 - 216Fannin County2A
Fri, Aug 2854.843ACarver (Columbus)92.8%31 - 724Spencer4A
Fri, Aug 2854.623ASumter County81.0%28 - 1612Dougherty4A
Fri, Aug 2854.18PrivateWhitefield Academy78.9%28 - 1810Mount VernonPrivate
Fri, Aug 2854.12PrivateNorth Cobb Christian53.3%24 - 222Pepperell2A
Fri, Aug 2853.803AMiller Grove59.4%21 - 201M.L. King5A
Fri, Aug 2853.374AMary Persons85.4%28 - 1414Jasper County2A
Fri, Aug 2853.245AEvans76.3%27 - 1611Greenbrier6A
Fri, Aug 2853.212ACommerce60.0%25 - 214East Jackson4A
Fri, Aug 2853.204ABaldwin79.4%28 - 1810Hephzibah3A
Fri, Aug 2852.826AWoodward Academy97.2%34 - 034Chapel Hill6A
Fri, Aug 2852.194AAdairsville65.9%25 - 205Woodland (Cartersville)5A
Fri, Aug 2852.037ARichmond Hill96.5%32 - 032Liberty County4A
Fri, Aug 2851.817ARockdale County64.7%27 - 216Heritage (Conyers)6A
Fri, Aug 2851.342ABremen75.8%25 - 1411Haralson County3A
Fri, Aug 2851.065AEagle's Landing64.5%24 - 204Banneker5A
Fri, Aug 2851.001AEarly County69.3%26 - 206Berrien2A
Fri, Aug 2850.755ACartersville99.2%41 - 041Mount Zion (Jonesboro)4A
Fri, Aug 2850.71GIAA 4AFirst Presbyterian51.2%21 - 210Westfield SchoolGIAA 3A
Fri, Aug 2850.657AValdosta99.3%42 - 042Howard4A
Fri, Aug 2850.58PrivateLovett87.2%26 - 719Pace AcademyPrivate
Fri, Aug 2850.291AManchester59.9%24 - 213Schley County1A
Fri, Aug 2850.284AMonroe Area93.2%30 - 723Loganville6A
Fri, Aug 2850.262ARabun County84.2%28 - 1414Metter2A
Fri, Aug 2850.213AWashington County56.2%24 - 213ACE Charter2A
Fri, Aug 2850.073AJackson57.7%21 - 201Woodland (Stockbridge)4A
Fri, Aug 2849.817AForsyth Central52.5%23 - 221Pope6A
Fri, Aug 2849.405AArabia Mountain53.7%22 - 211Chamblee6A
Fri, Aug 2848.651AJohnson County71.0%23 - 158Warren County1A
Fri, Aug 2848.20PrivateAquinas82.5%28 - 1612Washington-Wilkes1A
Fri, Aug 2847.543AFranklin County74.9%28 - 208East Hall4A
Fri, Aug 2847.241AWilcox County58.2%22 - 211Macon County1A
Fri, Aug 2847.074AWhite County78.4%27 - 1512Union County3A
Fri, Aug 2846.802AScreven County54.7%21 - 210Jenkins County1A
Fri, Aug 2846.371AMitchell County56.2%23 - 212Hawkinsville1A
Fri, Aug 2845.981ACharlton County62.9%24 - 204McIntosh County Academy1A
Fri, Aug 2845.844AMcDonough63.2%22 - 184Union Grove5A
Fri, Aug 2845.597ASeckinger88.5%28 - 1216Cedar Shoals6A
Fri, Aug 2845.39GIAA 3AFrederica Academy65.6%21 - 174Deerfield-WindsorGIAA 3A
Fri, Aug 2845.283AToombs County99.1%40 - 040Vidalia2A
Thu, Aug 2744.994AUpson-Lee88.2%28 - 1018Shaw4A
Fri, Aug 2844.93GIAA 4ABulloch Academy73.7%27 - 198Tattnall SquareGIAA 4A
Fri, Aug 2844.79PrivateChristian Heritage78.0%28 - 1711Landmark ChristianPrivate
Fri, Aug 2844.47PrivateWestminster (Atlanta)86.3%28 - 1315King's Ridge ChristianPrivate
Fri, Aug 2844.426AMeadowcreek60.1%22 - 202Morrow6A
Fri, Aug 2844.28PrivateDarlington56.8%24 - 213Mount Paran ChristianPrivate
Fri, Aug 2844.161ATrion81.6%28 - 1414Model2A
Fri, Aug 2843.701AIrwin County82.8%28 - 1414Bacon County2A
Fri, Aug 2843.664ASpalding93.5%30 - 723Lakeside (Atlanta)6A
Fri, Aug 2843.541ATaylor County50.2%21 - 210Mount Zion (Carrollton)2A
Fri, Aug 2843.015AMarist99.8%42 - 042Druid Hills5A
Fri, Aug 2842.984ASoutheast Bulloch84.8%28 - 1414East Laurens2A
Fri, Aug 2842.922ASocial Circle80.7%28 - 1711Providence ChristianPrivate
Fri, Aug 2842.892ALakeview Ft. Oglethorpe61.9%25 - 214Coahulla Creek3A
Fri, Aug 2842.344AWindsor Forest53.1%21 - 210Tattnall County3A
Fri, Aug 2842.287AKennesaw Mountain90.8%31 - 1318Osborne6A
Fri, Aug 2842.196AWalnut Grove81.3%27 - 1413Alcovy6A
Fri, Aug 2842.066ACreekview97.8%35 - 035North Springs4A
Fri, Aug 2840.924AWestside (Macon)83.6%28 - 1414Rutland3A
Fri, Aug 2840.786ADunwoody87.3%28 - 1216Riverwood6A
Fri, Aug 2840.584AWestover94.4%33 - 726Seminole County1A
Fri, Aug 2840.493ALaFayette65.8%23 - 194Dade County2A
Fri, Aug 2839.931AMiller County55.4%24 - 222Atkinson County1A
Fri, Aug 2839.851AWheeler County83.6%30 - 1713Montgomery County1A
Fri, Aug 2839.656ALovejoy97.8%35 - 035Mundy's Mill5A
Fri, Aug 2839.266ASouth Cobb53.9%21 - 201Berkmar7A
Fri, Aug 2839.011ARandolph-Clay53.8%24 - 222Turner County1A
Fri, Aug 2838.425ASt. Pius X94.0%32 - 725McNair3A
Thu, Aug 2738.407ANorth Atlanta98.4%36 - 036Midtown6A
Fri, Aug 2838.276ASouth Effingham87.9%28 - 1315Johnson (Savannah)3A
Fri, Aug 2837.615ACentennial95.1%34 - 727Johns Creek6A
Fri, Aug 2837.252ABanks County51.3%21 - 210West Hall4A
Fri, Aug 2836.941AGreene County73.7%28 - 208Wilkinson County1A
Fri, Aug 2836.932ABryan County50.5%21 - 210Portal1A
Fri, Aug 2836.863ABrantley County70.8%23 - 167Lanier County1A
Fri, Aug 2836.843APike County61.1%24 - 204Fayette County4A
Fri, Aug 2836.542AGordon Lee88.2%28 - 1216Ridgeland4A
Thu, Aug 2735.963ATherrell76.3%21 - 1110Washington2A
Fri, Aug 2835.83PrivateEagle's Landing Christian88.9%28 - 1018Bethlehem ChristianGIAA 4A
Fri, Aug 2835.676AApalachee73.2%24 - 159Discovery7A
Fri, Aug 2834.333ACrisp County96.9%34 - 034Dooly County1A
Fri, Aug 2834.10GIAA 4ACalvary Christian55.3%22 - 211Flint River AcademyGIAA 1A
Fri, Aug 2832.994AChestatee81.7%28 - 1711Lakeview AcademyGIAA 3A
Fri, Aug 2832.652APutnam County92.9%34 - 1222Hancock Central1A
Fri, Aug 2831.87GIAA 4ASavannah Country Day87.5%29 - 1415Pinewood ChristianGIAA 2A
Fri, Aug 2831.624AColumbus75.3%27 - 1611Marion County1A
Fri, Aug 2830.585ADrew81.0%28 - 1414Northview5A
Fri, Aug 2830.393ASouth Atlanta88.4%30 - 1416Salem4A
Fri, Aug 2830.03GIAA 4AStrong Rock Christian90.9%28 - 721Athens ChristianGIAA 3A
Fri, Aug 2830.013AMurray County60.4%23 - 203Southeast Whitfield4A
Fri, Aug 2829.91GIAA 2ASouthwest Georgia Academy84.7%28 - 1414Calhoun County1A
Fri, Aug 2829.82GIAA 2APinewood Christian56.9%24 - 213Mount de SalesGIAA 4A
Fri, Aug 2828.834ARiverdale69.0%21 - 147Forest Park5A
Fri, Aug 2827.54GIAA 2AEdmund Burke Academy84.7%27 - 1215Trinity Christian (Dublin)GIAA 2A
Fri, Aug 2827.112AJefferson County73.5%24 - 1410Cross Creek3A
Fri, Aug 2826.421ALake Oconee Academy82.2%27 - 1413Greenville1A
Fri, Aug 2826.291ABaconton Charter57.7%22 - 211Pelham1A
Fri, Aug 2826.23GIAA 2ABrentwood School94.2%34 - 925Gatewood SchoolGIAA 2A
Fri, Aug 2824.83GIAA 2ABriarwood Academy89.4%31 - 1417Loganville ChristianGIAA 4A
Fri, Aug 2823.941ACrawford County54.6%24 - 213Georgia Military Prep1A
Fri, Aug 2822.683AIslands82.0%23 - 815Savannah2A
Thu, Aug 2721.443ARedan90.6%30 - 1218Stone Mountain4A
Fri, Aug 2821.41GIAA 3AJohn Milledge Academy99.2%40 - 040Piedmont AcademyGIAA 2A
Fri, Aug 2821.05GIAA 1AWindsor Academy77.0%27 - 1413Augusta PrepGIAA 3A
Fri, Aug 2819.621AGreenville66.2%24 - 195Terrell County1A
Fri, Aug 2819.601AGlascock County75.2%27 - 1611Butler3A
Fri, Aug 2819.444AHardaway72.5%23 - 149Kendrick3A
Fri, Aug 2818.316ABrunswick99.9%49 - 049Groves5A
Fri, Aug 2816.441ATowns County82.4%27 - 1413Rock Springs ChristianGAPPS
Thu, Aug 2715.363ATowers88.8%27 - 720B.E.S.T. Academy1A
Fri, Aug 2815.03PrivateMount Pisgah Christian84.6%26 - 1016Creekside ChristianGAPPS
Fri, Aug 2814.34GIAA 3ATerrell Academy89.7%30 - 1317Pataula Charter1A
Fri, Aug 2814.00GIAA 2ASouthland Academy89.3%29 - 1316Central Fellowship ChristianGIAA 3A
Fri, Aug 2812.392AArmuchee85.8%28 - 1414WalkerPrivate
Fri, Aug 2811.902AHeard County99.9%47 - 047Clarkston4A
Fri, Aug 2811.62GIAA 3ARiverside Prep62.4%30 - 273Johnson (Gainesville)5A
Fri, Aug 287.58GIAA 3ATiftarea Academy98.4%37 - 037Dominion ChristianGIAA 3A
Fri, Aug 284.633ACentral (Macon)97.5%35 - 035Jordan3A
Fri, Aug 281.921ATwiggs County77.3%26 - 1412Central (Talbotton)1A
Fri, Aug 28-15.83GIAA 2ABrookwood School99.5%46 - 046Southwest Georgia STEM1A
Fri, Aug 28-15.94GIAA 3AHeritage (Newnan)87.6%26 - 719Cross Keys5A