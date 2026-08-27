Maxwell projections: Sandy Creek, Roswell favored in games vs. higher classes

These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Aug 28 90.67 6A Roswell 66.0% 28 - 23 5 Newton 7A
Fri, Aug 28 86.03 4A Sandy Creek 61.8% 22 - 19 3 Douglas County 7A
Fri, Aug 28 83.98 6A Milton 77.3% 27 - 15 12 Blessed Trinity 5A
Fri, Aug 28 82.07 7A North Cobb 66.5% 24 - 19 5 Hillgrove 7A
Fri, Aug 28 80.35 7A Brookwood 75.3% 28 - 20 8 Mill Creek 7A
Fri, Aug 28 80.11 Private Hebron Christian 55.3% 24 - 22 2 Benedictine 5A
Fri, Aug 28 79.78 7A North Gwinnett 91.4% 32 - 13 19 Collins Hill 7A
Fri, Aug 28 78.58 7A Norcross 77.5% 27 - 15 12 West Forsyth 7A
Fri, Aug 28 78.55 7A Harrison 57.5% 24 - 21 3 East Paulding 6A
Fri, Aug 28 77.91 6A Coffee 68.8% 27 - 20 7 Ware County 5A
Fri, Aug 28 77.62 5A LaGrange 58.4% 23 - 21 2 Troup 4A
Fri, Aug 28 74.99 5A Sprayberry 60.1% 25 - 21 4 Cass 5A
Fri, Aug 28 73.65 5A North Oconee 87.2% 31 - 14 17 Stockbridge 5A
Fri, Aug 28 72.56 6A Sequoyah 86.3% 31 - 16 15 Lambert 7A
Fri, Aug 28 71.35 6A Jackson County 56.7% 22 - 21 1 Dacula 7A
Fri, Aug 28 71.14 Private Calvary Day 79.7% 28 - 18 10 Jenkins 5A
Fri, Aug 28 71.04 4A Cairo 63.7% 27 - 21 6 Worth County 3A
Fri, Aug 28 70.58 7A East Coweta 77.7% 29 - 20 9 Newnan 6A
Fri, Aug 28 70.46 5A Warner Robins 70.5% 26 - 19 7 Northeast 3A
Fri, Aug 28 70.11 5A Eastside 69.3% 28 - 21 7 Morgan County 3A
Fri, Aug 28 70.01 7A South Gwinnett 78.9% 27 - 14 13 Parkview 7A
Fri, Aug 28 69.91 4A Peach County 76.2% 30 - 21 9 Jones County 5A
Fri, Aug 28 69.26 7A Archer 80.2% 28 - 17 11 North Forsyth 7A
Fri, Aug 28 68.79 6A Tift County 55.0% 26 - 24 2 Effingham County 6A
Fri, Aug 28 68.04 5A Perry 55.1% 22 - 21 1 Dublin 2A
Fri, Aug 28 67.87 6A Clarke Central 50.8% 21 - 21 0 Oconee County 4A
Fri, Aug 28 67.82 6A Rome 92.4% 34 - 14 20 Tucker 5A
Fri, Aug 28 67.04 4A Calhoun 86.8% 30 - 14 16 Greater Atlanta Christian Private
Fri, Aug 28 66.69 3A Burke County 66.8% 27 - 21 6 Statesboro 5A
Fri, Aug 28 66.16 3A Carver (Atlanta) 66.3% 24 - 20 4 Southwest DeKalb 5A
Fri, Aug 28 66.10 5A Mays 63.1% 20 - 14 6 Northside (Warner Robins) 6A
Fri, Aug 28 65.76 5A Central (Carrollton) 74.0% 28 - 20 8 Jonesboro 5A
Fri, Aug 28 65.31 7A Peachtree Ridge 87.6% 28 - 14 14 Shiloh 6A
Fri, Aug 28 65.03 3A Callaway 52.2% 23 - 22 1 Bowdon 1A
Fri, Aug 28 64.35 7A Camden County 92.5% 34 - 13 21 Glynn Academy 6A
Fri, Aug 28 64.32 3A Pierce County 68.5% 22 - 16 6 Brooks County 2A
Fri, Aug 28 63.99 6A Hiram 50.4% 24 - 24 0 Villa Rica 5A
Fri, Aug 28 63.41 Private Holy Innocents 53.5% 24 - 22 2 Athens Academy Private
Fri, Aug 28 63.27 6A River Ridge 71.6% 27 - 19 8 Etowah 7A
Fri, Aug 28 62.84 6A New Manchester 57.8% 21 - 18 3 Northgate 7A
Fri, Aug 28 62.68 7A Westlake 94.0% 35 - 12 23 Wheeler 7A
Fri, Aug 28 62.36 7A Lowndes 96.6% 34 - 2 32 Harris County 5A
Fri, Aug 28 62.28 5A Whitewater 70.1% 27 - 20 7 McIntosh 6A
Fri, Aug 28 62.05 3A Rockmart 64.3% 25 - 20 5 Cedartown 5A
Fri, Aug 28 61.69 1A Lincoln County 63.6% 23 - 20 3 Westside (Augusta) 3A
Fri, Aug 28 61.57 2A Thomasville 75.2% 28 - 19 9 Bainbridge 4A
Fri, Aug 28 61.56 5A Flowery Branch 54.3% 23 - 21 2 Cherokee Bluff 4A
Fri, Aug 28 61.39 5A Ola 72.1% 27 - 18 9 Cedar Grove 3A
Fri, Aug 28 61.28 2A Bleckley County 68.4% 27 - 20 7 Cook 2A
Fri, Aug 28 60.82 4A Douglass 86.6% 27 - 10 17 Hampton 4A
Thu, Aug 27 60.72 3A Appling County 79.1% 28 - 18 10 New Hampstead 4A
Fri, Aug 28 60.54 3A Hart County 63.2% 24 - 20 4 Madison County 5A
Fri, Aug 28 60.52 5A Dalton 50.2% 25 - 25 0 Northwest Whitfield 4A
Fri, Aug 28 60.49 Private Trinity Christian (Sharpsburg) 66.7% 27 - 20 7 Veterans 6A
Fri, Aug 28 59.90 5A Cambridge 85.7% 29 - 14 15 Woodstock 6A
Fri, Aug 28 59.88 4A Stephenson 89.8% 30 - 13 17 Decatur 6A
Fri, Aug 28 59.71 6A Lanier 76.0% 28 - 19 9 Duluth 7A
Fri, Aug 28 59.56 7A Carrollton 99.9% 47 - 0 47 Columbia 3A
Fri, Aug 28 59.50 7A North Paulding 83.1% 30 - 17 13 South Paulding 6A
Fri, Aug 28 59.36 1A Clinch County 55.6% 21 - 20 1 Jeff Davis 2A
Fri, Aug 28 59.15 3A Elbert County 55.7% 21 - 21 0 Wesleyan Private
Fri, Aug 28 59.10 7A Walton 95.5% 36 - 13 23 North Clayton 4A
Fri, Aug 28 58.63 5A Griffin 58.0% 22 - 21 1 Maynard Jackson 5A
Fri, Aug 28 58.44 7A Denmark 82.5% 27 - 14 13 Alpharetta 6A
Fri, Aug 28 58.29 5A Dutchtown 80.5% 28 - 14 14 Locust Grove 5A
Fri, Aug 28 58.06 6A Lassiter 54.2% 24 - 21 3 Allatoona 5A
Fri, Aug 28 57.96 3A Thomson 83.5% 28 - 14 14 Richmond Academy 5A
Fri, Aug 28 57.80 3A Stephens County 63.6% 26 - 21 5 Habersham Central 6A
Fri, Aug 28 57.77 3A Lamar County 72.1% 22 - 14 8 Dodge County 2A
Fri, Aug 28 56.68 7A Cherokee 53.6% 26 - 24 2 South Forsyth 7A
Fri, Aug 28 56.56 7A Colquitt County 98.3% 37 - 0 37 Monroe 4A
Fri, Aug 28 56.45 7A Paulding County 61.6% 24 - 21 3 Alexander 6A
Fri, Aug 28 56.17 4A North Hall 79.2% 30 - 20 10 Winder-Barrow 5A
Fri, Aug 28 56.14 6A Kell 93.0% 31 - 7 24 Luella 4A
Fri, Aug 28 55.95 4A Harlem 67.7% 23 - 17 6 Grovetown 6A
Thu, Aug 27 55.90 2A Swainsboro 68.6% 26 - 20 6 Emanuel County Institute 1A
Fri, Aug 28 55.81 3A Lumpkin County 66.8% 27 - 21 6 Pickens 4A
Fri, Aug 28 55.78 5A Wayne County 53.7% 24 - 22 2 Bradwell Institute 6A
Fri, Aug 28 55.77 5A Starr's Mill 69.2% 27 - 20 7 Northside (Columbus) 6A
Fri, Aug 28 55.64 5A East Forsyth 70.8% 24 - 16 8 Dawson County 4A
Fri, Aug 28 55.44 7A Central Gwinnett 64.9% 21 - 17 4 Pebblebrook 7A
Fri, Aug 28 55.40 3A Ringgold 60.9% 22 - 20 2 Heritage (Ringgold) 4A
Fri, Aug 28 55.26 4A Gilmer 66.1% 27 - 21 6 Fannin County 2A
Fri, Aug 28 54.84 3A Carver (Columbus) 92.8% 31 - 7 24 Spencer 4A
Fri, Aug 28 54.62 3A Sumter County 81.0% 28 - 16 12 Dougherty 4A
Fri, Aug 28 54.18 Private Whitefield Academy 78.9% 28 - 18 10 Mount Vernon Private
Fri, Aug 28 54.12 Private North Cobb Christian 53.3% 24 - 22 2 Pepperell 2A
Fri, Aug 28 53.80 3A Miller Grove 59.4% 21 - 20 1 M.L. King 5A
Fri, Aug 28 53.37 4A Mary Persons 85.4% 28 - 14 14 Jasper County 2A
Fri, Aug 28 53.24 5A Evans 76.3% 27 - 16 11 Greenbrier 6A
Fri, Aug 28 53.21 2A Commerce 60.0% 25 - 21 4 East Jackson 4A
Fri, Aug 28 53.20 4A Baldwin 79.4% 28 - 18 10 Hephzibah 3A
Fri, Aug 28 52.82 6A Woodward Academy 97.2% 34 - 0 34 Chapel Hill 6A
Fri, Aug 28 52.19 4A Adairsville 65.9% 25 - 20 5 Woodland (Cartersville) 5A
Fri, Aug 28 52.03 7A Richmond Hill 96.5% 32 - 0 32 Liberty County 4A
Fri, Aug 28 51.81 7A Rockdale County 64.7% 27 - 21 6 Heritage (Conyers) 6A
Fri, Aug 28 51.34 2A Bremen 75.8% 25 - 14 11 Haralson County 3A
Fri, Aug 28 51.06 5A Eagle's Landing 64.5% 24 - 20 4 Banneker 5A
Fri, Aug 28 51.00 1A Early County 69.3% 26 - 20 6 Berrien 2A
Fri, Aug 28 50.75 5A Cartersville 99.2% 41 - 0 41 Mount Zion (Jonesboro) 4A
Fri, Aug 28 50.71 GIAA 4A First Presbyterian 51.2% 21 - 21 0 Westfield School GIAA 3A
Fri, Aug 28 50.65 7A Valdosta 99.3% 42 - 0 42 Howard 4A
Fri, Aug 28 50.58 Private Lovett 87.2% 26 - 7 19 Pace Academy Private
Fri, Aug 28 50.29 1A Manchester 59.9% 24 - 21 3 Schley County 1A
Fri, Aug 28 50.28 4A Monroe Area 93.2% 30 - 7 23 Loganville 6A
Fri, Aug 28 50.26 2A Rabun County 84.2% 28 - 14 14 Metter 2A
Fri, Aug 28 50.21 3A Washington County 56.2% 24 - 21 3 ACE Charter 2A
Fri, Aug 28 50.07 3A Jackson 57.7% 21 - 20 1 Woodland (Stockbridge) 4A
Fri, Aug 28 49.81 7A Forsyth Central 52.5% 23 - 22 1 Pope 6A
Fri, Aug 28 49.40 5A Arabia Mountain 53.7% 22 - 21 1 Chamblee 6A
Fri, Aug 28 48.65 1A Johnson County 71.0% 23 - 15 8 Warren County 1A
Fri, Aug 28 48.20 Private Aquinas 82.5% 28 - 16 12 Washington-Wilkes 1A
Fri, Aug 28 47.54 3A Franklin County 74.9% 28 - 20 8 East Hall 4A
Fri, Aug 28 47.24 1A Wilcox County 58.2% 22 - 21 1 Macon County 1A
Fri, Aug 28 47.07 4A White County 78.4% 27 - 15 12 Union County 3A
Fri, Aug 28 46.80 2A Screven County 54.7% 21 - 21 0 Jenkins County 1A
Fri, Aug 28 46.37 1A Mitchell County 56.2% 23 - 21 2 Hawkinsville 1A
Fri, Aug 28 45.98 1A Charlton County 62.9% 24 - 20 4 McIntosh County Academy 1A
Fri, Aug 28 45.84 4A McDonough 63.2% 22 - 18 4 Union Grove 5A
Fri, Aug 28 45.59 7A Seckinger 88.5% 28 - 12 16 Cedar Shoals 6A
Fri, Aug 28 45.39 GIAA 3A Frederica Academy 65.6% 21 - 17 4 Deerfield-Windsor GIAA 3A
Fri, Aug 28 45.28 3A Toombs County 99.1% 40 - 0 40 Vidalia 2A
Thu, Aug 27 44.99 4A Upson-Lee 88.2% 28 - 10 18 Shaw 4A
Fri, Aug 28 44.93 GIAA 4A Bulloch Academy 73.7% 27 - 19 8 Tattnall Square GIAA 4A
Fri, Aug 28 44.79 Private Christian Heritage 78.0% 28 - 17 11 Landmark Christian Private
Fri, Aug 28 44.47 Private Westminster (Atlanta) 86.3% 28 - 13 15 King's Ridge Christian Private
Fri, Aug 28 44.42 6A Meadowcreek 60.1% 22 - 20 2 Morrow 6A
Fri, Aug 28 44.28 Private Darlington 56.8% 24 - 21 3 Mount Paran Christian Private
Fri, Aug 28 44.16 1A Trion 81.6% 28 - 14 14 Model 2A
Fri, Aug 28 43.70 1A Irwin County 82.8% 28 - 14 14 Bacon County 2A
Fri, Aug 28 43.66 4A Spalding 93.5% 30 - 7 23 Lakeside (Atlanta) 6A
Fri, Aug 28 43.54 1A Taylor County 50.2% 21 - 21 0 Mount Zion (Carrollton) 2A
Fri, Aug 28 43.01 5A Marist 99.8% 42 - 0 42 Druid Hills 5A
Fri, Aug 28 42.98 4A Southeast Bulloch 84.8% 28 - 14 14 East Laurens 2A
Fri, Aug 28 42.92 2A Social Circle 80.7% 28 - 17 11 Providence Christian Private
Fri, Aug 28 42.89 2A Lakeview Ft. Oglethorpe 61.9% 25 - 21 4 Coahulla Creek 3A
Fri, Aug 28 42.34 4A Windsor Forest 53.1% 21 - 21 0 Tattnall County 3A
Fri, Aug 28 42.28 7A Kennesaw Mountain 90.8% 31 - 13 18 Osborne 6A
Fri, Aug 28 42.19 6A Walnut Grove 81.3% 27 - 14 13 Alcovy 6A
Fri, Aug 28 42.06 6A Creekview 97.8% 35 - 0 35 North Springs 4A
Fri, Aug 28 40.92 4A Westside (Macon) 83.6% 28 - 14 14 Rutland 3A
Fri, Aug 28 40.78 6A Dunwoody 87.3% 28 - 12 16 Riverwood 6A
Fri, Aug 28 40.58 4A Westover 94.4% 33 - 7 26 Seminole County 1A
Fri, Aug 28 40.49 3A LaFayette 65.8% 23 - 19 4 Dade County 2A
Fri, Aug 28 39.93 1A Miller County 55.4% 24 - 22 2 Atkinson County 1A
Fri, Aug 28 39.85 1A Wheeler County 83.6% 30 - 17 13 Montgomery County 1A
Fri, Aug 28 39.65 6A Lovejoy 97.8% 35 - 0 35 Mundy's Mill 5A
Fri, Aug 28 39.26 6A South Cobb 53.9% 21 - 20 1 Berkmar 7A
Fri, Aug 28 39.01 1A Randolph-Clay 53.8% 24 - 22 2 Turner County 1A
Fri, Aug 28 38.42 5A St. Pius X 94.0% 32 - 7 25 McNair 3A
Thu, Aug 27 38.40 7A North Atlanta 98.4% 36 - 0 36 Midtown 6A
Fri, Aug 28 38.27 6A South Effingham 87.9% 28 - 13 15 Johnson (Savannah) 3A
Fri, Aug 28 37.61 5A Centennial 95.1% 34 - 7 27 Johns Creek 6A
Fri, Aug 28 37.25 2A Banks County 51.3% 21 - 21 0 West Hall 4A
Fri, Aug 28 36.94 1A Greene County 73.7% 28 - 20 8 Wilkinson County 1A
Fri, Aug 28 36.93 2A Bryan County 50.5% 21 - 21 0 Portal 1A
Fri, Aug 28 36.86 3A Brantley County 70.8% 23 - 16 7 Lanier County 1A
Fri, Aug 28 36.84 3A Pike County 61.1% 24 - 20 4 Fayette County 4A
Fri, Aug 28 36.54 2A Gordon Lee 88.2% 28 - 12 16 Ridgeland 4A
Thu, Aug 27 35.96 3A Therrell 76.3% 21 - 11 10 Washington 2A
Fri, Aug 28 35.83 Private Eagle's Landing Christian 88.9% 28 - 10 18 Bethlehem Christian GIAA 4A
Fri, Aug 28 35.67 6A Apalachee 73.2% 24 - 15 9 Discovery 7A
Fri, Aug 28 34.33 3A Crisp County 96.9% 34 - 0 34 Dooly County 1A
Fri, Aug 28 34.10 GIAA 4A Calvary Christian 55.3% 22 - 21 1 Flint River Academy GIAA 1A
Fri, Aug 28 32.99 4A Chestatee 81.7% 28 - 17 11 Lakeview Academy GIAA 3A
Fri, Aug 28 32.65 2A Putnam County 92.9% 34 - 12 22 Hancock Central 1A
Fri, Aug 28 31.87 GIAA 4A Savannah Country Day 87.5% 29 - 14 15 Pinewood Christian GIAA 2A
Fri, Aug 28 31.62 4A Columbus 75.3% 27 - 16 11 Marion County 1A
Fri, Aug 28 30.58 5A Drew 81.0% 28 - 14 14 Northview 5A
Fri, Aug 28 30.39 3A South Atlanta 88.4% 30 - 14 16 Salem 4A
Fri, Aug 28 30.03 GIAA 4A Strong Rock Christian 90.9% 28 - 7 21 Athens Christian GIAA 3A
Fri, Aug 28 30.01 3A Murray County 60.4% 23 - 20 3 Southeast Whitfield 4A
Fri, Aug 28 29.91 GIAA 2A Southwest Georgia Academy 84.7% 28 - 14 14 Calhoun County 1A
Fri, Aug 28 29.82 GIAA 2A Pinewood Christian 56.9% 24 - 21 3 Mount de Sales GIAA 4A
Fri, Aug 28 28.83 4A Riverdale 69.0% 21 - 14 7 Forest Park 5A
Fri, Aug 28 27.54 GIAA 2A Edmund Burke Academy 84.7% 27 - 12 15 Trinity Christian (Dublin) GIAA 2A
Fri, Aug 28 27.11 2A Jefferson County 73.5% 24 - 14 10 Cross Creek 3A
Fri, Aug 28 26.42 1A Lake Oconee Academy 82.2% 27 - 14 13 Greenville 1A
Fri, Aug 28 26.29 1A Baconton Charter 57.7% 22 - 21 1 Pelham 1A
Fri, Aug 28 26.23 GIAA 2A Brentwood School 94.2% 34 - 9 25 Gatewood School GIAA 2A
Fri, Aug 28 24.83 GIAA 2A Briarwood Academy 89.4% 31 - 14 17 Loganville Christian GIAA 4A
Fri, Aug 28 23.94 1A Crawford County 54.6% 24 - 21 3 Georgia Military Prep 1A
Fri, Aug 28 22.68 3A Islands 82.0% 23 - 8 15 Savannah 2A
Thu, Aug 27 21.44 3A Redan 90.6% 30 - 12 18 Stone Mountain 4A
Fri, Aug 28 21.41 GIAA 3A John Milledge Academy 99.2% 40 - 0 40 Piedmont Academy GIAA 2A
Fri, Aug 28 21.05 GIAA 1A Windsor Academy 77.0% 27 - 14 13 Augusta Prep GIAA 3A
Fri, Aug 28 19.62 1A Greenville 66.2% 24 - 19 5 Terrell County 1A
Fri, Aug 28 19.60 1A Glascock County 75.2% 27 - 16 11 Butler 3A
Fri, Aug 28 19.44 4A Hardaway 72.5% 23 - 14 9 Kendrick 3A
Fri, Aug 28 18.31 6A Brunswick 99.9% 49 - 0 49 Groves 5A
Fri, Aug 28 16.44 1A Towns County 82.4% 27 - 14 13 Rock Springs Christian GAPPS
Thu, Aug 27 15.36 3A Towers 88.8% 27 - 7 20 B.E.S.T. Academy 1A
Fri, Aug 28 15.03 Private Mount Pisgah Christian 84.6% 26 - 10 16 Creekside Christian GAPPS
Fri, Aug 28 14.34 GIAA 3A Terrell Academy 89.7% 30 - 13 17 Pataula Charter 1A
Fri, Aug 28 14.00 GIAA 2A Southland Academy 89.3% 29 - 13 16 Central Fellowship Christian GIAA 3A
Fri, Aug 28 12.39 2A Armuchee 85.8% 28 - 14 14 Walker Private
Fri, Aug 28 11.90 2A Heard County 99.9% 47 - 0 47 Clarkston 4A
Fri, Aug 28 11.62 GIAA 3A Riverside Prep 62.4% 30 - 27 3 Johnson (Gainesville) 5A
Fri, Aug 28 7.58 GIAA 3A Tiftarea Academy 98.4% 37 - 0 37 Dominion Christian GIAA 3A
Fri, Aug 28 4.63 3A Central (Macon) 97.5% 35 - 0 35 Jordan 3A
Fri, Aug 28 1.92 1A Twiggs County 77.3% 26 - 14 12 Central (Talbotton) 1A
Fri, Aug 28 -15.83 GIAA 2A Brookwood School 99.5% 46 - 0 46 Southwest Georgia STEM 1A
Fri, Aug 28 -15.94 GIAA 3A Heritage (Newnan) 87.6% 26 - 7 19 Cross Keys 5A