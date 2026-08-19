Maxwell projections: South Georgia showdown anchors big-time Friday slate

These are the current Maxwell projections for this weekend.
The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.
Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.
The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.
The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.
Favorite
Projection
Underdog
Date
Game Rating
Class
Team
Pct
Median Scores
Median Margin
Team
Class
Fri, Aug 21 93.79 Class AAAAAA Thomas County Central 69.8% 27 - 20 7 Colquitt County Class AAAAAAA
Sat, Aug 22 93.61 Class AAAAAAA Buford 86.1% 28 - 13 15 Gainesville Class AAAAAA
Fri, Aug 21 92.13 Class AAAAAAA Carrollton 84.1% 31 - 17 14 Rome Class AAAAAA
Fri, Aug 21 88.21 Class AAAAAA Milton 71.7% 28 - 20 8 North Cobb Class AAAAAAA
Sat, Aug 22 85.95 Class AAAAAAA Douglas County 70.7% 27 - 20 7 Newton Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 85.62 Class AAAAA Marist 67.4% 22 - 16 6 Woodward Academy Class AAAAAA
Fri, Aug 21 85.59 Class AAAAAAA Grayson 78.2% 28 - 16 12 Sandy Creek Class AAAA
Fri, Aug 21 82.60 Class AAAAAAA Mill Creek 69.7% 27 - 20 7 Norcross Class AAAAAAA
Wed, Aug 19 81.99 Class AAAAAAA McEachern 55.8% 22 - 21 1 Kell Class AAAAAA
Fri, Aug 21 81.26 Class AAAAAA Houston County 70.3% 28 - 20 8 West Forsyth Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 79.73 Class AAAAAAA Collins Hill 64.7% 21 - 15 6 Hillgrove Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 79.47 Class AAAAA Jefferson 66.1% 24 - 19 5 Calhoun Class AAAA
Fri, Aug 21 77.84 Class AAAAA Benedictine 84.4% 30 - 14 16 Toombs County Class AAA
Fri, Aug 21 76.18 Class AAAAAAA Camden County 65.5% 28 - 21 7 Brunswick Class AAAAAA
Fri, Aug 21 75.55 Class AAAAAAA Peachtree Ridge 50.8% 24 - 24 0 Lambert Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 75.51 Class AAAAAA Sequoyah 71.8% 26 - 17 9 Denmark Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 74.49 Class AAAAA LaGrange 62.2% 26 - 21 5 Newnan Class AAAAAA
Fri, Aug 21 74.02 Class AAAAA Perry 55.0% 26 - 23 3 Peach County Class AAAA
Fri, Aug 21 73.74 Class AAAAAAA North Paulding 70.5% 27 - 20 7 East Paulding Class AAAAAA
Fri, Aug 21 73.73 Class AAAAAA Coffee 67.5% 27 - 21 6 Parkview Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 73.33 Private Hebron Christian 73.8% 28 - 19 9 Carver (Atlanta) Class AAA
Fri, Aug 21 73.29 Class AAAAAA Hughes 94.9% 36 - 12 24 North Atlanta Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 72.83 Class AAAAA Sprayberry 62.0% 25 - 21 4 River Ridge Class AAAAAA
Fri, Aug 21 72.56 Class AAAAAAA East Coweta 64.0% 24 - 20 4 Ola Class AAAAA
Sat, Aug 22 72.44 Class AAAAAAA Westlake 80.8% 28 - 15 13 Lovejoy Class AAAAAA
Fri, Aug 21 72.03 Class AAAAAAA Lowndes 90.0% 34 - 14 20 Jenkins Class AAAAA
Fri, Aug 21 72.00 Class AAA Carver (Columbus) 80.8% 24 - 12 12 Douglass Class AAAA
Fri, Aug 21 71.94 Class AAAAAA Lee County 93.1% 34 - 10 24 Hapeville Charter Class AAA
Fri, Aug 21 71.81 Class AAAAA North Oconee 88.4% 29 - 12 17 Oconee County Class AAAA
Fri, Aug 21 71.74 Class AAAA Cairo 52.4% 24 - 22 2 Thomasville Class AA
Fri, Aug 21 71.21 Class AAAAAAA Valdosta 90.4% 33 - 13 20 Jones County Class AAAAA
Fri, Aug 21 70.97 Private Prince Avenue Christian 75.0% 30 - 21 9 Thomson Class AAA
Fri, Aug 21 70.19 Class AAAAAA Jackson County 60.1% 21 - 19 2 North Forsyth Class AAAAAAA
Sat, Aug 22 70.17 Class AAAA Stephenson 58.7% 24 - 21 3 Southwest DeKalb Class AAAAA
Fri, Aug 21 68.77 Class AAAAAAA Richmond Hill 83.2% 28 - 14 14 Effingham County Class AAAAAA
Fri, Aug 21 68.03 Class AAAAAAA Archer 78.0% 28 - 15 13 Northgate Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 67.86 Private Savannah Christian 68.6% 28 - 21 7 Athens Academy Private
Fri, Aug 21 67.60 Class AAAAA Cartersville 92.1% 35 - 14 21 Hiram Class AAAAAA
Thu, Aug 20 67.55 Private Calvary Day 83.5% 28 - 14 14 Glynn Academy Class AAAAAA
Fri, Aug 21 67.41 Class AAAAA Cass 69.0% 26 - 19 7 Flowery Branch Class AAAAA
Fri, Aug 21 66.56 Class AAAAAA New Manchester 54.6% 20 - 19 1 Mays Class AAAAA
Fri, Aug 21 66.27 Class AAA Sumter County 52.0% 21 - 21 0 Dutchtown Class AAAAA
Fri, Aug 21 65.67 Class AAAAA Central (Carrollton) 85.1% 33 - 17 16 Heard County Class AA
Fri, Aug 21 65.41 Private Fellowship Christian 83.4% 29 - 14 15 Trinity Christian (Sharpsburg) Private
Fri, Aug 21 65.38 Class AAAA North Hall 56.4% 26 - 22 4 Greater Atlanta Christian Private
Fri, Aug 21 64.84 Class AAAA Troup 81.3% 28 - 15 13 Hampton Class AAAA
Fri, Aug 21 64.64 Class AAA Worth County 69.6% 25 - 18 7 Brooks County Class AA
Fri, Aug 21 64.35 Class AAAAAAA Dacula 56.2% 23 - 21 2 St. Pius X Class AAAAA
Fri, Aug 21 63.72 Class AA Fitzgerald 71.3% 25 - 17 8 Clinch County Class A
Fri, Aug 21 63.03 Class AAAAA Eastside 84.6% 28 - 14 14 Seckinger Class AAAAAAA
Sat, Aug 22 62.89 Class AAAAA Tucker 61.9% 26 - 21 5 Columbia Class AAA
Fri, Aug 21 62.75 Class AAAA West Laurens 68.9% 27 - 20 7 Bleckley County Class AA
Fri, Aug 21 62.17 Class AAAAA Warner Robins 86.5% 31 - 14 17 Veterans Class AAAAAA
Fri, Aug 21 61.87 Class AAA Cedar Grove 50.6% 21 - 21 0 Shiloh Class AAAAAA
Fri, Aug 21 61.53 Class AAA Morgan County 76.4% 31 - 21 10 Madison County Class AAAAA
Fri, Aug 21 61.03 Class AAAA Cherokee Bluff 59.7% 23 - 20 3 East Forsyth Class AAAAA
Thu, Aug 20 60.72 Class AAAAA Blessed Trinity 93.7% 31 - 6 25 Decatur Class AAAAAA
Fri, Aug 21 60.71 Private Wesleyan 57.7% 23 - 21 2 Whitefield Academy Private
Fri, Aug 21 60.66 Private Westminster (Atlanta) 59.1% 21 - 19 2 Lovett Private
Fri, Aug 21 60.52 Class AAAAA Ware County 92.9% 34 - 10 24 Bainbridge Class AAAA
Fri, Aug 21 60.38 Class AAAA Upson-Lee 68.8% 21 - 14 7 Lamar County Class AAA
Fri, Aug 21 60.37 Class AAAAAA Woodstock 58.4% 24 - 21 3 Etowah Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 60.18 Class AAAAAAA Wheeler 78.4% 27 - 14 13 Campbell Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 60.06 Class AAA Hart County 55.1% 21 - 21 0 Habersham Central Class AAAAAA
Fri, Aug 21 60.02 Class AAA Rockmart 80.8% 31 - 20 11 Dalton Class AAAAA
Fri, Aug 21 59.94 Class AAAAAAA Harrison 93.2% 34 - 10 24 Allatoona Class AAAAA
Fri, Aug 21 59.49 Class AAAAAA Tift County 80.8% 28 - 14 14 Luella Class AAAA
Fri, Aug 21 59.36 Class AAAAA Statesboro 56.9% 22 - 21 1 Southeast Bulloch Class AAAA
Fri, Aug 21 59.06 Class AA Swainsboro 72.7% 27 - 18 9 Cook Class AA
Fri, Aug 21 58.67 Class AAAA Harlem 70.4% 24 - 16 8 Evans Class AAAAA
Fri, Aug 21 58.61 Class AAA Crisp County 61.9% 21 - 18 3 Early County Class A
Fri, Aug 21 58.15 Class AAAAA Griffin 60.9% 24 - 21 3 Locust Grove Class AAAAA
Fri, Aug 21 58.13 Class AAAAAA Northside (Warner Robins) 71.0% 24 - 14 10 Eagle's Landing Class AAAAA
Fri, Aug 21 58.10 Class AAAA Heritage (Ringgold) 53.8% 21 - 21 0 North Murray Class AAA
Fri, Aug 21 57.95 Class A Lincoln County 75.7% 28 - 18 10 Grovetown Class AAAAAA
Fri, Aug 21 57.62 Class AAA Stephens County 77.1% 28 - 18 10 Gilmer Class AAAA
Fri, Aug 21 57.53 Class AAAAA Harris County 58.4% 21 - 20 1 Manchester Class A
Fri, Aug 21 57.46 Class AAAAA Jonesboro 84.2% 31 - 17 14 North Clayton Class AAAA
Fri, Aug 21 57.41 Class AAAAA Starr's Mill 77.6% 27 - 14 13 McIntosh Class AAAAAA
Fri, Aug 21 57.02 Class A Bowdon 85.9% 30 - 14 16 Bremen Class AA
Fri, Aug 21 57.02 Class AAAAAA Alpharetta 60.0% 25 - 21 4 Kennesaw Mountain Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 56.95 Class AAAAAA South Paulding 71.3% 28 - 20 8 Paulding County Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 56.90 Class AAAA Monroe Area 82.4% 27 - 14 13 Walnut Grove Class AAAAAA
Wed, Aug 19 56.79 Class AAAAAA Clarke Central 79.4% 28 - 15 13 Pebblebrook Class AAAAAAA
Sat, Aug 22 56.74 Class AAAAA Lithonia 56.1% 21 - 20 1 M.L. King Class AAAAA
Thu, Aug 20 56.56 Class AAAAA Centennial 58.5% 24 - 21 3 Dunwoody Class AAAAAA
Fri, Aug 21 56.21 Class AAA Elbert County 57.9% 24 - 21 3 East Jackson Class AAAA
Fri, Aug 21 55.54 Class AAA Lumpkin County 70.1% 26 - 18 8 Dawson County Class AAAA
Fri, Aug 21 55.52 Class AAAAA Villa Rica 83.5% 28 - 14 14 Alexander Class AAAAAA
Fri, Aug 21 55.45 Class AA Laney 65.4% 23 - 18 5 Richmond Academy Class AAAAA
Sat, Aug 22 55.21 Class AAA Northeast 85.5% 28 - 14 14 Westside (Macon) Class AAAA
Fri, Aug 21 55.01 Class AAAA Mary Persons 83.4% 28 - 14 14 Jackson Class AAA
Fri, Aug 21 54.92 Class AA Dublin 82.8% 28 - 14 14 Jasper County Class AA
Fri, Aug 21 54.65 Class AAAA Pickens 51.9% 24 - 24 0 North Cobb Christian Private
Fri, Aug 21 54.59 Class AAAA Spalding 77.2% 26 - 14 12 Eagle's Landing Christian Private
Fri, Aug 21 54.50 Class AAAAAAA Duluth 79.9% 30 - 19 11 South Forsyth Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 54.40 Class AAAAAA Creekview 89.1% 30 - 13 17 Forsyth Central Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 54.08 Class AAAA Baldwin 74.8% 28 - 19 9 Washington County Class AAA
Fri, Aug 21 53.96 Class AAA Burke County 91.1% 34 - 14 20 Greenbrier Class AAAAAA
Fri, Aug 21 53.91 Class AAAAA Wayne County 64.9% 21 - 15 6 Liberty County Class AAAA
Fri, Aug 21 53.86 Class AAAAAAA Cherokee 82.5% 31 - 18 13 Lassiter Class AAAAAA
Fri, Aug 21 53.02 Class AAAA New Hampstead 81.2% 33 - 21 12 Bradwell Institute Class AAAAAA
Fri, Aug 21 52.90 Private Holy Innocents 81.0% 25 - 12 13 Pace Academy Private
Fri, Aug 21 52.41 Class AAAA Adairsville 61.0% 26 - 21 5 Sonoraville Class AAA
Fri, Aug 21 52.32 Class AAAAA Whitewater 87.0% 32 - 14 18 McDonough Class AAAA
Fri, Aug 21 51.72 Class AAA Miller Grove 56.3% 21 - 20 1 Chamblee Class AAAAAA
Fri, Aug 21 51.68 Class AA Gordon Lee 57.9% 23 - 21 2 Trion Class A
Fri, Aug 21 51.67 Class AAA Callaway 90.1% 29 - 8 21 Mount Zion (Jonesboro) Class AAAA
Fri, Aug 21 51.36 GIAA Class AAAA Brookstone 54.6% 21 - 21 0 Spencer Class AAAA
Fri, Aug 21 51.29 Class A Emanuel County Institute 53.5% 21 - 20 1 Metter Class AA
Thu, Aug 20 51.25 Class AAA Ringgold 61.7% 26 - 21 5 Lakeview Ft. Oglethorpe Class AA
Fri, Aug 21 51.05 Class A Irwin County 52.6% 21 - 21 0 Wilcox County Class A
Fri, Aug 21 50.70 GIAA Class AAAA First Presbyterian 56.0% 21 - 20 1 Deerfield-Windsor GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 49.89 Class AA Fannin County 55.4% 23 - 21 2 Union County Class AAA
Fri, Aug 21 49.50 GIAA Class AAAA Stratford Academy 58.9% 22 - 20 2 St. Anne-Pacelli GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 49.21 GIAA Class AAAA Bulloch Academy 56.5% 26 - 22 4 Brentwood School GIAA Class AA
Fri, Aug 21 49.18 Class AAAA White County 65.1% 28 - 21 7 East Hall Class AAAA
Fri, Aug 21 49.11 Class AAAAA Lithia Springs 66.0% 23 - 17 6 Chapel Hill Class AAAAAA
Fri, Aug 21 49.01 Class AAAAAA South Effingham 61.6% 22 - 19 3 Screven County Class AA
Fri, Aug 21 48.42 Private Christian Heritage 65.6% 27 - 21 6 Darlington Private
Fri, Aug 21 48.01 Class AAA Franklin County 68.4% 26 - 20 6 Chestatee Class AAAA
Fri, Aug 21 47.58 Class AA Jeff Davis 83.5% 28 - 13 15 Vidalia Class AA
Fri, Aug 21 46.95 Class AAAAAA Cedar Shoals 57.5% 22 - 21 1 Heritage (Conyers) Class AAAAAA
Fri, Aug 21 46.80 Private Landmark Christian 51.5% 21 - 21 0 KIPP Atlanta Collegiate Class AAA
Fri, Aug 21 46.73 Class A Jenkins County 59.1% 22 - 20 2 Warren County Class A
Fri, Aug 21 46.58 Class AAAAAA Pope 77.9% 28 - 18 10 Woodland (Cartersville) Class AAAAA
Fri, Aug 21 46.54 Class AAAAA Union Grove 58.3% 21 - 19 2 Woodland (Stockbridge) Class AAAA
Fri, Aug 21 46.37 Class AA Putnam County 67.4% 26 - 20 6 Greene County Class A
Fri, Aug 21 46.36 Class AAAA Long County 80.5% 28 - 14 14 McIntosh County Academy Class A
Fri, Aug 21 45.95 Class AAAAAAA Central Gwinnett 85.9% 28 - 13 15 Lakeside (Atlanta) Class AAAAAA
Fri, Aug 21 45.80 Class A Johnson County 71.8% 24 - 15 9 East Laurens Class AA
Fri, Aug 21 45.74 Class AAA Hephzibah 65.5% 26 - 20 6 Oglethorpe County Class AA
Fri, Aug 21 45.46 Class AAA Temple 59.5% 24 - 21 3 Osborne Class AAAAAA
Fri, Aug 21 44.86 Class AAAA Northwest Whitfield 87.0% 31 - 14 17 Coahulla Creek Class AAA
Fri, Aug 21 44.79 Class AAAAAA Loganville 65.2% 22 - 17 5 George Walton Academy GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 44.49 Class AAAA Howard 67.1% 27 - 21 6 Southwest Class AAA
Fri, Aug 21 44.31 Class AAAAA Banneker 64.0% 22 - 17 5 Mundy's Mill Class AAAAA
Fri, Aug 21 44.23 GIAA Class AAA Westfield School 69.5% 27 - 19 8 Strong Rock Christian GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 43.99 Class A Seminole County 56.7% 22 - 21 1 Mitchell County Class A
Fri, Aug 21 43.85 Class AAAAAAA Rockdale County 79.6% 28 - 16 12 Alcovy Class AAAAAA
Fri, Aug 21 43.10 Class A Schley County 65.0% 27 - 21 6 Turner County Class A
Fri, Aug 21 42.66 GIAA Class AAA John Milledge Academy 88.3% 30 - 13 17 Tiftarea Academy GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 42.37 Class AAAAA Arabia Mountain 74.9% 27 - 17 10 Redan Class AAA
Fri, Aug 21 42.19 Class AAAA Westover 93.5% 33 - 7 26 King's Ridge Christian Private
Fri, Aug 21 42.11 Class AAAAA Chattahoochee 60.3% 26 - 21 5 West Hall Class AAAA
Fri, Aug 21 41.87 Class A Taylor County 51.1% 21 - 21 0 Pike County Class AAA
Fri, Aug 21 41.52 Class AAAAAA Meadowcreek 62.3% 23 - 20 3 Berkmar Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 41.51 Class AA Pepperell 84.2% 28 - 14 14 Dade County Class AA
Fri, Aug 21 41.34 Class AA Berrien 65.7% 27 - 21 6 Lanier County Class A
Fri, Aug 21 40.96 Class AAAAA Maynard Jackson 89.6% 29 - 10 19 Midtown Class AAAAAA
Fri, Aug 21 40.76 Private Mount Vernon 83.7% 29 - 14 15 McNair Class AAA
Fri, Aug 21 40.72 Class AAA Beach 69.3% 24 - 17 7 Windsor Forest Class AAAA
Fri, Aug 21 40.62 Class AA Social Circle 81.7% 28 - 14 14 Bethlehem Christian GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 40.23 Class AAAAA Winder-Barrow 90.5% 33 - 13 20 Apalachee Class AAAAAA
Fri, Aug 21 39.98 Class A Wheeler County 81.9% 30 - 17 13 Portal Class A
Fri, Aug 21 39.84 Class AA Bryan County 67.4% 23 - 17 6 Treutlen Class A
Fri, Aug 21 38.62 GIAA Class AAA Frederica Academy 74.0% 28 - 18 10 Pinewood Christian GIAA Class AA
Fri, Aug 21 38.51 Class AA ACE Charter 83.0% 30 - 17 13 Wilkinson County Class A
Fri, Aug 21 38.34 Class AAAA Shaw 57.6% 20 - 16 4 Washington Class AA
Fri, Aug 21 38.11 Class AAA LaFayette 57.5% 22 - 21 1 Chattooga Class AA
Fri, Aug 21 37.79 Class A Washington-Wilkes 76.2% 27 - 16 11 Jefferson County Class AA
Fri, Aug 21 37.55 Class AAAAAA South Cobb 55.3% 22 - 21 1 Fayette County Class AAAA
Fri, Aug 21 37.46 Class AAAAAA Mountain View 91.6% 33 - 12 21 Discovery Class AAAAAAA
Fri, Aug 21 37.26 Class A Macon County 77.4% 27 - 15 12 Dooly County Class A
Thu, Aug 20 37.05 Class AAAA Riverdale 54.8% 20 - 19 1 Drew Class AAAAA
Fri, Aug 21 35.66 Class AAAAA Cedartown 96.4% 35 - 0 35 Ridgeland Class AAAA
Fri, Aug 21 35.45 Class AA Bacon County 86.7% 28 - 8 20 Brantley County Class AAA
Fri, Aug 21 34.51 Class AAAAAA Riverwood 85.4% 27 - 8 19 North Springs Class AAAA
Fri, Aug 21 34.12 Class AA Mount Zion (Carrollton) 76.6% 27 - 16 11 Calvary Christian GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 33.92 GIAA Class AA Southwest Georgia Academy 74.2% 26 - 16 10 Terrell Academy GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 33.08 Class AAAAAA Tri-Cities 79.1% 27 - 14 13 Salem Class AAAA
Fri, Aug 21 32.66 Class A Randolph-Clay 54.9% 21 - 21 0 Hardaway Class AAAA
Fri, Aug 21 31.96 Private Mount Pisgah Christian 50.8% 17 - 17 0 Lake Oconee Academy Class A
Fri, Aug 21 31.85 Class AAAAAA Johns Creek 62.5% 23 - 20 3 Northview Class AAAAA
Fri, Aug 21 31.67 Class A Hawkinsville 85.3% 29 - 14 15 Marion County Class A
Fri, Aug 21 30.44 Class AAA Rutland 72.3% 27 - 19 8 Crawford County Class A
Fri, Aug 21 30.07 Class A Telfair County 90.3% 32 - 13 19 Montgomery County Class A
Fri, Aug 21 29.73 Class AAAAAA Morrow 86.2% 28 - 10 18 Forest Park Class AAAAA
Fri, Aug 21 29.72 GIAA Class AA Briarwood Academy 77.2% 27 - 15 12 Gatewood School GIAA Class AA
Fri, Aug 21 28.28 Class AA Coosa 64.4% 24 - 20 4 Murray County Class AAA
Fri, Aug 21 27.55 Class AA Banks County 79.8% 27 - 14 13 Armuchee Class AA
Fri, Aug 21 27.37 GIAA Class AA Edmund Burke Academy 81.6% 26 - 12 14 Athens Christian GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 27.25 Class AAA Cross Creek 55.7% 22 - 21 1 Hancock Central Class A
Fri, Aug 21 27.20 Private Providence Christian 85.3% 31 - 14 17 Loganville Christian GIAA Class AAAA
Fri, Aug 21 26.69 Class A Greenville 66.9% 25 - 20 5 Central (Macon) Class AAA
Fri, Aug 21 26.69 GIAA Class AAA Lakeview Academy 62.3% 21 - 17 4 Lanier Christian GAPPS Division I
Fri, Aug 21 26.34 GIAA Class AAAA Tattnall Square 85.9% 27 - 10 17 Piedmont Academy GIAA Class AA
Fri, Aug 21 25.20 Private Aquinas 98.3% 41 - 0 41 Glascock County Class A
Fri, Aug 21 24.68 Class A Atkinson County 88.0% 32 - 14 18 Georgia Military Prep Class A
Thu, Aug 20 24.13 Class AA Gordon Central 77.6% 28 - 15 13 Southeast Whitfield Class AAAA
Fri, Aug 21 23.99 Class AAA Islands 71.0% 27 - 20 7 Groves Class AAAAA
Fri, Aug 21 23.61 Class AAA Johnson (Savannah) 85.4% 27 - 10 17 Savannah Class AA
Fri, Aug 21 23.47 Class A Chattahoochee County 73.5% 24 - 14 10 Terrell County Class A
Fri, Aug 21 23.37 GIAA Class A Robert Toombs Academy 77.7% 28 - 16 12 Trinity Christian (Dublin) GIAA Class AA
Fri, Aug 21 23.32 GIAA Class AA Sherwood Christian 54.4% 24 - 21 3 Central Fellowship Christian GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 22.63 Class A Miller County 90.2% 29 - 7 22 Kendrick Class AAA
Fri, Aug 21 21.75 GIAA Class AA Southland Academy 85.4% 28 - 12 16 Baconton Charter Class A
Thu, Aug 20 21.72 Class AAA Therrell 93.1% 30 - 6 24 Stone Mountain Class AAAA
Fri, Aug 21 21.68 GIAA Class A Thomas Jefferson 63.3% 26 - 21 5 Windsor Academy GIAA Class A
Fri, Aug 21 18.09 Class AAAAA Johnson (Gainesville) 59.7% 26 - 21 5 King's Academy GAPPS Division I
Fri, Aug 21 15.39 GIAA Class AAAA Mount de Sales 87.4% 30 - 14 16 Creekside Christian GAPPS Division I
Fri, Aug 21 14.47 GIAA Class AAA Riverside Prep 63.5% 24 - 20 4 Augusta Prep GIAA Class AAA
Fri, Aug 21 13.40 Class AAA Westside (Augusta) 99.6% 42 - 0 42 Josey Class AA
Fri, Aug 21 13.27 Class A Claxton 80.2% 28 - 15 13 Twiggs County Class A
Thu, Aug 20 12.80 Class AAAAA Druid Hills 97.5% 35 - 0 35 Clarkston Class AAAA
Fri, Aug 21 11.29 Class AAA Butler 92.4% 30 - 7 23 Glenn Hills Class AA
Fri, Aug 21 9.65 Class AA Model 98.3% 38 - 0 38 Walker Private
Fri, Aug 21 8.88 Class A B.E.S.T. Academy 88.4% 27 - 7 20 Utopian Academy Class AA
Fri, Aug 21 7.06 Class A Pelham 97.7% 38 - 0 38 Calhoun County Class A
Fri, Aug 21 4.74 GIAA Class A Flint River Academy 97.3% 36 - 0 36 Skipstone Academy GAPPS Division I
Fri, Aug 21 2.82 Class AAAA Columbus 98.9% 41 - 0 41 Jordan Class AAA
Fri, Aug 21 -3.73 GAPPS Division I Rock Springs Christian 87.2% 30 - 14 16 Southwest Georgia STEM Class A
Fri, Aug 21 -11.08 GIAA Class AA Valwood School 100.0% 49 - 0 49 Scintilla Charter Academy Class A
Fri, Aug 21 -11.10 Class A Central (Talbotton) 77.7% 22 - 12 10 Cross Keys Class AAAAA