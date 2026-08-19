AJC Varsity

Maxwell projections: South Georgia showdown anchors big-time Friday slate

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns.
A football is shown before the game between Douglass and LaGrange in the Corky Kell Dave Hunter Classic at Kell High School, Wednesday, Aug. 14, 2024, in Marietta, Ga. (Jason Getz/AJC)
A football is shown before the game between Douglass and LaGrange in the Corky Kell Dave Hunter Classic at Kell High School, Wednesday, Aug. 14, 2024, in Marietta, Ga. (Jason Getz/AJC)
By Loren Maxwell
21 minutes ago

These are the current Maxwell projections for this weekend.

The projections are a combination of the current Maxwell ratings and actual scoring patterns. For example, in football, scores of 0, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 are significantly more likely than scores such as 1, 2, 4, 5 and 11, and a score of 28 is much more likely than a score of 29.

Aside from the team information, shown below is each game’s rating, the probability of the favorite winning, the median score for each team and the median margin of victory for the favorite.

The game rating is the rating required to win 50% of all games in an infinite round-robin competition against the expected rating of the loser of the game in proportion to how often each team would win. This rating favors games with highly rated and closely matched opponents.

The median score for each team is the score that team would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated. For example, if a team’s median score is 20, then at least 50% of the time, the team would score 20 points or less, and at least 50% of the time, the team would score 20 points or more. The median margin of victory is the difference between each team’s median score and, thus, the margin that the favorite would achieve both less than and more than at least 50% of the time if the game were infinitely repeated.

Favorite Projection Underdog
Date Game Rating Class Team Pct Median Scores Median Margin Team Class
Fri, Aug 2193.79Class AAAAAAThomas County Central69.8%27 - 207Colquitt CountyClass AAAAAAA
Sat, Aug 2293.61Class AAAAAAABuford86.1%28 - 1315GainesvilleClass AAAAAA
Fri, Aug 2192.13Class AAAAAAACarrollton84.1%31 - 1714RomeClass AAAAAA
Fri, Aug 2188.21Class AAAAAAMilton71.7%28 - 208North CobbClass AAAAAAA
Sat, Aug 2285.95Class AAAAAAADouglas County70.7%27 - 207NewtonClass AAAAAAA
Fri, Aug 2185.62Class AAAAAMarist67.4%22 - 166Woodward AcademyClass AAAAAA
Fri, Aug 2185.59Class AAAAAAAGrayson78.2%28 - 1612Sandy CreekClass AAAA
Fri, Aug 2182.60Class AAAAAAAMill Creek69.7%27 - 207NorcrossClass AAAAAAA
Wed, Aug 1981.99Class AAAAAAAMcEachern55.8%22 - 211KellClass AAAAAA
Fri, Aug 2181.26Class AAAAAAHouston County70.3%28 - 208West ForsythClass AAAAAAA
Fri, Aug 2179.73Class AAAAAAACollins Hill64.7%21 - 156HillgroveClass AAAAAAA
Fri, Aug 2179.47Class AAAAAJefferson66.1%24 - 195CalhounClass AAAA
Fri, Aug 2177.84Class AAAAABenedictine84.4%30 - 1416Toombs CountyClass AAA
Fri, Aug 2176.18Class AAAAAAACamden County65.5%28 - 217BrunswickClass AAAAAA
Fri, Aug 2175.55Class AAAAAAAPeachtree Ridge50.8%24 - 240LambertClass AAAAAAA
Fri, Aug 2175.51Class AAAAAASequoyah71.8%26 - 179DenmarkClass AAAAAAA
Fri, Aug 2174.49Class AAAAALaGrange62.2%26 - 215NewnanClass AAAAAA
Fri, Aug 2174.02Class AAAAAPerry55.0%26 - 233Peach CountyClass AAAA
Fri, Aug 2173.74Class AAAAAAANorth Paulding70.5%27 - 207East PauldingClass AAAAAA
Fri, Aug 2173.73Class AAAAAACoffee67.5%27 - 216ParkviewClass AAAAAAA
Fri, Aug 2173.33PrivateHebron Christian73.8%28 - 199Carver (Atlanta)Class AAA
Fri, Aug 2173.29Class AAAAAAHughes94.9%36 - 1224North AtlantaClass AAAAAAA
Fri, Aug 2172.83Class AAAAASprayberry62.0%25 - 214River RidgeClass AAAAAA
Fri, Aug 2172.56Class AAAAAAAEast Coweta64.0%24 - 204OlaClass AAAAA
Sat, Aug 2272.44Class AAAAAAAWestlake80.8%28 - 1513LovejoyClass AAAAAA
Fri, Aug 2172.03Class AAAAAAALowndes90.0%34 - 1420JenkinsClass AAAAA
Fri, Aug 2172.00Class AAACarver (Columbus)80.8%24 - 1212DouglassClass AAAA
Fri, Aug 2171.94Class AAAAAALee County93.1%34 - 1024Hapeville CharterClass AAA
Fri, Aug 2171.81Class AAAAANorth Oconee88.4%29 - 1217Oconee CountyClass AAAA
Fri, Aug 2171.74Class AAAACairo52.4%24 - 222ThomasvilleClass AA
Fri, Aug 2171.21Class AAAAAAAValdosta90.4%33 - 1320Jones CountyClass AAAAA
Fri, Aug 2170.97PrivatePrince Avenue Christian75.0%30 - 219ThomsonClass AAA
Fri, Aug 2170.19Class AAAAAAJackson County60.1%21 - 192North ForsythClass AAAAAAA
Sat, Aug 2270.17Class AAAAStephenson58.7%24 - 213Southwest DeKalbClass AAAAA
Fri, Aug 2168.77Class AAAAAAARichmond Hill83.2%28 - 1414Effingham CountyClass AAAAAA
Fri, Aug 2168.03Class AAAAAAAArcher78.0%28 - 1513NorthgateClass AAAAAAA
Fri, Aug 2167.86PrivateSavannah Christian68.6%28 - 217Athens AcademyPrivate
Fri, Aug 2167.60Class AAAAACartersville92.1%35 - 1421HiramClass AAAAAA
Thu, Aug 2067.55PrivateCalvary Day83.5%28 - 1414Glynn AcademyClass AAAAAA
Fri, Aug 2167.41Class AAAAACass69.0%26 - 197Flowery BranchClass AAAAA
Fri, Aug 2166.56Class AAAAAANew Manchester54.6%20 - 191MaysClass AAAAA
Fri, Aug 2166.27Class AAASumter County52.0%21 - 210DutchtownClass AAAAA
Fri, Aug 2165.67Class AAAAACentral (Carrollton)85.1%33 - 1716Heard CountyClass AA
Fri, Aug 2165.41PrivateFellowship Christian83.4%29 - 1415Trinity Christian (Sharpsburg)Private
Fri, Aug 2165.38Class AAAANorth Hall56.4%26 - 224Greater Atlanta ChristianPrivate
Fri, Aug 2164.84Class AAAATroup81.3%28 - 1513HamptonClass AAAA
Fri, Aug 2164.64Class AAAWorth County69.6%25 - 187Brooks CountyClass AA
Fri, Aug 2164.35Class AAAAAAADacula56.2%23 - 212St. Pius XClass AAAAA
Fri, Aug 2163.72Class AAFitzgerald71.3%25 - 178Clinch CountyClass A
Fri, Aug 2163.03Class AAAAAEastside84.6%28 - 1414SeckingerClass AAAAAAA
Sat, Aug 2262.89Class AAAAATucker61.9%26 - 215ColumbiaClass AAA
Fri, Aug 2162.75Class AAAAWest Laurens68.9%27 - 207Bleckley CountyClass AA
Fri, Aug 2162.17Class AAAAAWarner Robins86.5%31 - 1417VeteransClass AAAAAA
Fri, Aug 2161.87Class AAACedar Grove50.6%21 - 210ShilohClass AAAAAA
Fri, Aug 2161.53Class AAAMorgan County76.4%31 - 2110Madison CountyClass AAAAA
Fri, Aug 2161.03Class AAAACherokee Bluff59.7%23 - 203East ForsythClass AAAAA
Thu, Aug 2060.72Class AAAAABlessed Trinity93.7%31 - 625DecaturClass AAAAAA
Fri, Aug 2160.71PrivateWesleyan57.7%23 - 212Whitefield AcademyPrivate
Fri, Aug 2160.66PrivateWestminster (Atlanta)59.1%21 - 192LovettPrivate
Fri, Aug 2160.52Class AAAAAWare County92.9%34 - 1024BainbridgeClass AAAA
Fri, Aug 2160.38Class AAAAUpson-Lee68.8%21 - 147Lamar CountyClass AAA
Fri, Aug 2160.37Class AAAAAAWoodstock58.4%24 - 213EtowahClass AAAAAAA
Fri, Aug 2160.18Class AAAAAAAWheeler78.4%27 - 1413CampbellClass AAAAAAA
Fri, Aug 2160.06Class AAAHart County55.1%21 - 210Habersham CentralClass AAAAAA
Fri, Aug 2160.02Class AAARockmart80.8%31 - 2011DaltonClass AAAAA
Fri, Aug 2159.94Class AAAAAAAHarrison93.2%34 - 1024AllatoonaClass AAAAA
Fri, Aug 2159.49Class AAAAAATift County80.8%28 - 1414LuellaClass AAAA
Fri, Aug 2159.36Class AAAAAStatesboro56.9%22 - 211Southeast BullochClass AAAA
Fri, Aug 2159.06Class AASwainsboro72.7%27 - 189CookClass AA
Fri, Aug 2158.67Class AAAAHarlem70.4%24 - 168EvansClass AAAAA
Fri, Aug 2158.61Class AAACrisp County61.9%21 - 183Early CountyClass A
Fri, Aug 2158.15Class AAAAAGriffin60.9%24 - 213Locust GroveClass AAAAA
Fri, Aug 2158.13Class AAAAAANorthside (Warner Robins)71.0%24 - 1410Eagle's LandingClass AAAAA
Fri, Aug 2158.10Class AAAAHeritage (Ringgold)53.8%21 - 210North MurrayClass AAA
Fri, Aug 2157.95Class ALincoln County75.7%28 - 1810GrovetownClass AAAAAA
Fri, Aug 2157.62Class AAAStephens County77.1%28 - 1810GilmerClass AAAA
Fri, Aug 2157.53Class AAAAAHarris County58.4%21 - 201ManchesterClass A
Fri, Aug 2157.46Class AAAAAJonesboro84.2%31 - 1714North ClaytonClass AAAA
Fri, Aug 2157.41Class AAAAAStarr's Mill77.6%27 - 1413McIntoshClass AAAAAA
Fri, Aug 2157.02Class ABowdon85.9%30 - 1416BremenClass AA
Fri, Aug 2157.02Class AAAAAAAlpharetta60.0%25 - 214Kennesaw MountainClass AAAAAAA
Fri, Aug 2156.95Class AAAAAASouth Paulding71.3%28 - 208Paulding CountyClass AAAAAAA
Fri, Aug 2156.90Class AAAAMonroe Area82.4%27 - 1413Walnut GroveClass AAAAAA
Wed, Aug 1956.79Class AAAAAAClarke Central79.4%28 - 1513PebblebrookClass AAAAAAA
Sat, Aug 2256.74Class AAAAALithonia56.1%21 - 201M.L. KingClass AAAAA
Thu, Aug 2056.56Class AAAAACentennial58.5%24 - 213DunwoodyClass AAAAAA
Fri, Aug 2156.21Class AAAElbert County57.9%24 - 213East JacksonClass AAAA
Fri, Aug 2155.54Class AAALumpkin County70.1%26 - 188Dawson CountyClass AAAA
Fri, Aug 2155.52Class AAAAAVilla Rica83.5%28 - 1414AlexanderClass AAAAAA
Fri, Aug 2155.45Class AALaney65.4%23 - 185Richmond AcademyClass AAAAA
Sat, Aug 2255.21Class AAANortheast85.5%28 - 1414Westside (Macon)Class AAAA
Fri, Aug 2155.01Class AAAAMary Persons83.4%28 - 1414JacksonClass AAA
Fri, Aug 2154.92Class AADublin82.8%28 - 1414Jasper CountyClass AA
Fri, Aug 2154.65Class AAAAPickens51.9%24 - 240North Cobb ChristianPrivate
Fri, Aug 2154.59Class AAAASpalding77.2%26 - 1412Eagle's Landing ChristianPrivate
Fri, Aug 2154.50Class AAAAAAADuluth79.9%30 - 1911South ForsythClass AAAAAAA
Fri, Aug 2154.40Class AAAAAACreekview89.1%30 - 1317Forsyth CentralClass AAAAAAA
Fri, Aug 2154.08Class AAAABaldwin74.8%28 - 199Washington CountyClass AAA
Fri, Aug 2153.96Class AAABurke County91.1%34 - 1420GreenbrierClass AAAAAA
Fri, Aug 2153.91Class AAAAAWayne County64.9%21 - 156Liberty CountyClass AAAA
Fri, Aug 2153.86Class AAAAAAACherokee82.5%31 - 1813LassiterClass AAAAAA
Fri, Aug 2153.02Class AAAANew Hampstead81.2%33 - 2112Bradwell InstituteClass AAAAAA
Fri, Aug 2152.90PrivateHoly Innocents81.0%25 - 1213Pace AcademyPrivate
Fri, Aug 2152.41Class AAAAAdairsville61.0%26 - 215SonoravilleClass AAA
Fri, Aug 2152.32Class AAAAAWhitewater87.0%32 - 1418McDonoughClass AAAA
Fri, Aug 2151.72Class AAAMiller Grove56.3%21 - 201ChambleeClass AAAAAA
Fri, Aug 2151.68Class AAGordon Lee57.9%23 - 212TrionClass A
Fri, Aug 2151.67Class AAACallaway90.1%29 - 821Mount Zion (Jonesboro)Class AAAA
Fri, Aug 2151.36GIAA Class AAAABrookstone54.6%21 - 210SpencerClass AAAA
Fri, Aug 2151.29Class AEmanuel County Institute53.5%21 - 201MetterClass AA
Thu, Aug 2051.25Class AAARinggold61.7%26 - 215Lakeview Ft. OglethorpeClass AA
Fri, Aug 2151.05Class AIrwin County52.6%21 - 210Wilcox CountyClass A
Fri, Aug 2150.70GIAA Class AAAAFirst Presbyterian56.0%21 - 201Deerfield-WindsorGIAA Class AAA
Fri, Aug 2149.89Class AAFannin County55.4%23 - 212Union CountyClass AAA
Fri, Aug 2149.50GIAA Class AAAAStratford Academy58.9%22 - 202St. Anne-PacelliGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2149.21GIAA Class AAAABulloch Academy56.5%26 - 224Brentwood SchoolGIAA Class AA
Fri, Aug 2149.18Class AAAAWhite County65.1%28 - 217East HallClass AAAA
Fri, Aug 2149.11Class AAAAALithia Springs66.0%23 - 176Chapel HillClass AAAAAA
Fri, Aug 2149.01Class AAAAAASouth Effingham61.6%22 - 193Screven CountyClass AA
Fri, Aug 2148.42PrivateChristian Heritage65.6%27 - 216DarlingtonPrivate
Fri, Aug 2148.01Class AAAFranklin County68.4%26 - 206ChestateeClass AAAA
Fri, Aug 2147.58Class AAJeff Davis83.5%28 - 1315VidaliaClass AA
Fri, Aug 2146.95Class AAAAAACedar Shoals57.5%22 - 211Heritage (Conyers)Class AAAAAA
Fri, Aug 2146.80PrivateLandmark Christian51.5%21 - 210KIPP Atlanta CollegiateClass AAA
Fri, Aug 2146.73Class AJenkins County59.1%22 - 202Warren CountyClass A
Fri, Aug 2146.58Class AAAAAAPope77.9%28 - 1810Woodland (Cartersville)Class AAAAA
Fri, Aug 2146.54Class AAAAAUnion Grove58.3%21 - 192Woodland (Stockbridge)Class AAAA
Fri, Aug 2146.37Class AAPutnam County67.4%26 - 206Greene CountyClass A
Fri, Aug 2146.36Class AAAALong County80.5%28 - 1414McIntosh County AcademyClass A
Fri, Aug 2145.95Class AAAAAAACentral Gwinnett85.9%28 - 1315Lakeside (Atlanta)Class AAAAAA
Fri, Aug 2145.80Class AJohnson County71.8%24 - 159East LaurensClass AA
Fri, Aug 2145.74Class AAAHephzibah65.5%26 - 206Oglethorpe CountyClass AA
Fri, Aug 2145.46Class AAATemple59.5%24 - 213OsborneClass AAAAAA
Fri, Aug 2144.86Class AAAANorthwest Whitfield87.0%31 - 1417Coahulla CreekClass AAA
Fri, Aug 2144.79Class AAAAAALoganville65.2%22 - 175George Walton AcademyGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2144.49Class AAAAHoward67.1%27 - 216SouthwestClass AAA
Fri, Aug 2144.31Class AAAAABanneker64.0%22 - 175Mundy's MillClass AAAAA
Fri, Aug 2144.23GIAA Class AAAWestfield School69.5%27 - 198Strong Rock ChristianGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2143.99Class ASeminole County56.7%22 - 211Mitchell CountyClass A
Fri, Aug 2143.85Class AAAAAAARockdale County79.6%28 - 1612AlcovyClass AAAAAA
Fri, Aug 2143.10Class ASchley County65.0%27 - 216Turner CountyClass A
Fri, Aug 2142.66GIAA Class AAAJohn Milledge Academy88.3%30 - 1317Tiftarea AcademyGIAA Class AAA
Fri, Aug 2142.37Class AAAAAArabia Mountain74.9%27 - 1710RedanClass AAA
Fri, Aug 2142.19Class AAAAWestover93.5%33 - 726King's Ridge ChristianPrivate
Fri, Aug 2142.11Class AAAAAChattahoochee60.3%26 - 215West HallClass AAAA
Fri, Aug 2141.87Class ATaylor County51.1%21 - 210Pike CountyClass AAA
Fri, Aug 2141.52Class AAAAAAMeadowcreek62.3%23 - 203BerkmarClass AAAAAAA
Fri, Aug 2141.51Class AAPepperell84.2%28 - 1414Dade CountyClass AA
Fri, Aug 2141.34Class AABerrien65.7%27 - 216Lanier CountyClass A
Fri, Aug 2140.96Class AAAAAMaynard Jackson89.6%29 - 1019MidtownClass AAAAAA
Fri, Aug 2140.76PrivateMount Vernon83.7%29 - 1415McNairClass AAA
Fri, Aug 2140.72Class AAABeach69.3%24 - 177Windsor ForestClass AAAA
Fri, Aug 2140.62Class AASocial Circle81.7%28 - 1414Bethlehem ChristianGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2140.23Class AAAAAWinder-Barrow90.5%33 - 1320ApalacheeClass AAAAAA
Fri, Aug 2139.98Class AWheeler County81.9%30 - 1713PortalClass A
Fri, Aug 2139.84Class AABryan County67.4%23 - 176TreutlenClass A
Fri, Aug 2138.62GIAA Class AAAFrederica Academy74.0%28 - 1810Pinewood ChristianGIAA Class AA
Fri, Aug 2138.51Class AAACE Charter83.0%30 - 1713Wilkinson CountyClass A
Fri, Aug 2138.34Class AAAAShaw57.6%20 - 164WashingtonClass AA
Fri, Aug 2138.11Class AAALaFayette57.5%22 - 211ChattoogaClass AA
Fri, Aug 2137.79Class AWashington-Wilkes76.2%27 - 1611Jefferson CountyClass AA
Fri, Aug 2137.55Class AAAAAASouth Cobb55.3%22 - 211Fayette CountyClass AAAA
Fri, Aug 2137.46Class AAAAAAMountain View91.6%33 - 1221DiscoveryClass AAAAAAA
Fri, Aug 2137.26Class AMacon County77.4%27 - 1512Dooly CountyClass A
Thu, Aug 2037.05Class AAAARiverdale54.8%20 - 191DrewClass AAAAA
Fri, Aug 2135.66Class AAAAACedartown96.4%35 - 035RidgelandClass AAAA
Fri, Aug 2135.45Class AABacon County86.7%28 - 820Brantley CountyClass AAA
Fri, Aug 2134.51Class AAAAAARiverwood85.4%27 - 819North SpringsClass AAAA
Fri, Aug 2134.12Class AAMount Zion (Carrollton)76.6%27 - 1611Calvary ChristianGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2133.92GIAA Class AASouthwest Georgia Academy74.2%26 - 1610Terrell AcademyGIAA Class AAA
Fri, Aug 2133.08Class AAAAAATri-Cities79.1%27 - 1413SalemClass AAAA
Fri, Aug 2132.66Class ARandolph-Clay54.9%21 - 210HardawayClass AAAA
Fri, Aug 2131.96PrivateMount Pisgah Christian50.8%17 - 170Lake Oconee AcademyClass A
Fri, Aug 2131.85Class AAAAAAJohns Creek62.5%23 - 203NorthviewClass AAAAA
Fri, Aug 2131.67Class AHawkinsville85.3%29 - 1415Marion CountyClass A
Fri, Aug 2130.44Class AAARutland72.3%27 - 198Crawford CountyClass A
Fri, Aug 2130.07Class ATelfair County90.3%32 - 1319Montgomery CountyClass A
Fri, Aug 2129.73Class AAAAAAMorrow86.2%28 - 1018Forest ParkClass AAAAA
Fri, Aug 2129.72GIAA Class AABriarwood Academy77.2%27 - 1512Gatewood SchoolGIAA Class AA
Fri, Aug 2128.28Class AACoosa64.4%24 - 204Murray CountyClass AAA
Fri, Aug 2127.55Class AABanks County79.8%27 - 1413ArmucheeClass AA
Fri, Aug 2127.37GIAA Class AAEdmund Burke Academy81.6%26 - 1214Athens ChristianGIAA Class AAA
Fri, Aug 2127.25Class AAACross Creek55.7%22 - 211Hancock CentralClass A
Fri, Aug 2127.20PrivateProvidence Christian85.3%31 - 1417Loganville ChristianGIAA Class AAAA
Fri, Aug 2126.69Class AGreenville66.9%25 - 205Central (Macon)Class AAA
Fri, Aug 2126.69GIAA Class AAALakeview Academy62.3%21 - 174Lanier ChristianGAPPS Division I
Fri, Aug 2126.34GIAA Class AAAATattnall Square85.9%27 - 1017Piedmont AcademyGIAA Class AA
Fri, Aug 2125.20PrivateAquinas98.3%41 - 041Glascock CountyClass A
Fri, Aug 2124.68Class AAtkinson County88.0%32 - 1418Georgia Military PrepClass A
Thu, Aug 2024.13Class AAGordon Central77.6%28 - 1513Southeast WhitfieldClass AAAA
Fri, Aug 2123.99Class AAAIslands71.0%27 - 207GrovesClass AAAAA
Fri, Aug 2123.61Class AAAJohnson (Savannah)85.4%27 - 1017SavannahClass AA
Fri, Aug 2123.47Class AChattahoochee County73.5%24 - 1410Terrell CountyClass A
Fri, Aug 2123.37GIAA Class ARobert Toombs Academy77.7%28 - 1612Trinity Christian (Dublin)GIAA Class AA
Fri, Aug 2123.32GIAA Class AASherwood Christian54.4%24 - 213Central Fellowship ChristianGIAA Class AAA
Fri, Aug 2122.63Class AMiller County90.2%29 - 722KendrickClass AAA
Fri, Aug 2121.75GIAA Class AASouthland Academy85.4%28 - 1216Baconton CharterClass A
Thu, Aug 2021.72Class AAATherrell93.1%30 - 624Stone MountainClass AAAA
Fri, Aug 2121.68GIAA Class AThomas Jefferson63.3%26 - 215Windsor AcademyGIAA Class A
Fri, Aug 2118.09Class AAAAAJohnson (Gainesville)59.7%26 - 215King's AcademyGAPPS Division I
Fri, Aug 2115.39GIAA Class AAAAMount de Sales87.4%30 - 1416Creekside ChristianGAPPS Division I
Fri, Aug 2114.47GIAA Class AAARiverside Prep63.5%24 - 204Augusta PrepGIAA Class AAA
Fri, Aug 2113.40Class AAAWestside (Augusta)99.6%42 - 042JoseyClass AA
Fri, Aug 2113.27Class AClaxton80.2%28 - 1513Twiggs CountyClass A
Thu, Aug 2012.80Class AAAAADruid Hills97.5%35 - 035ClarkstonClass AAAA
Fri, Aug 2111.29Class AAAButler92.4%30 - 723Glenn HillsClass AA
Fri, Aug 219.65Class AAModel98.3%38 - 038WalkerPrivate
Fri, Aug 218.88Class AB.E.S.T. Academy88.4%27 - 720Utopian AcademyClass AA
Fri, Aug 217.06Class APelham97.7%38 - 038Calhoun CountyClass A
Fri, Aug 214.74GIAA Class AFlint River Academy97.3%36 - 036Skipstone AcademyGAPPS Division I
Fri, Aug 212.82Class AAAAColumbus98.9%41 - 041JordanClass AAA
Fri, Aug 21-3.73GAPPS Division IRock Springs Christian87.2%30 - 1416Southwest Georgia STEMClass A
Fri, Aug 21-11.08GIAA Class AAValwood School100.0%49 - 049Scintilla Charter AcademyClass A
Fri, Aug 21-11.10Class ACentral (Talbotton)77.7%22 - 1210Cross KeysClass AAAAA