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Here’s an all-century team based on Georgia’s top-rated recruits

Grayson defensive end Robert Nkemdiche takes off after the snap. He went to play for Ole Miss, the Arizona Cardinals, the Miami Dolphins and other professional teams. (Jason Getz/AJC)
Grayson defensive end Robert Nkemdiche takes off after the snap. He went to play for Ole Miss, the Arizona Cardinals, the Miami Dolphins and other professional teams. (Jason Getz/AJC)
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50 minutes ago

This is an all-Georgia century team based on the players’ rankings on the 247 Sports Composite. It includes current players DJ Jacobs, a senior, and Casey Barner, a junior.

Offense

QB - Trevor Lawrence, Cartersville

RB - Isaiah Crowell, Carver (Columbus)

RB - Jabari Davis, Tucker

WR - Jadon Haselwood, Cedar Grove

WR - Demetris Robertson, Savannah Christian

TE - Arik Gilbert, Marietta

OL - Amarius Mims, Bleckley County

OL - Jamaree Salyer, Pace Academy

OL - Broderick Jones, Lithonia

OL - Mitch Hyatt, North Gwinnett

OL - Chuma Edoga, McEachern

Defense

DE - Robert Nkemdiche, Grayson

DE - DJ Jacobs, Blessed Trinity

DT - Trenton Thompson, Westover

DT - Elijah Griffin, Savannah Christian

ILB - Sammy Brown, Jefferson

OLB - Tray Blackmon, LaGrange

OLB - Adam Anderson, Rome

CB - Travis Hunter, Collins Hill

CB - Eric Berry, Creekside

S - Caleb Downs, Mill Creek

S - Casey Barner, McEachern

ATH - Mecole Hardman, Elbert County

Special teams

K - Adam Griffith, Calhoun

P - Blake Gillikin, Westminster