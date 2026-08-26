Here’s an all-century team based on Georgia’s top-rated recruits

This is an all-Georgia century team based on the players’ rankings on the 247 Sports Composite. It includes current players DJ Jacobs, a senior, and Casey Barner, a junior.
Offense
QB - Trevor Lawrence, Cartersville
RB - Isaiah Crowell, Carver (Columbus)
RB - Jabari Davis, Tucker
WR - Jadon Haselwood, Cedar Grove
WR - Demetris Robertson, Savannah Christian
TE - Arik Gilbert, Marietta
OL - Amarius Mims, Bleckley County
OL - Jamaree Salyer, Pace Academy
OL - Broderick Jones, Lithonia
OL - Mitch Hyatt, North Gwinnett
OL - Chuma Edoga, McEachern
Defense
DE - Robert Nkemdiche, Grayson
DE - DJ Jacobs, Blessed Trinity