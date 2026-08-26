AJC Varsity

Maxwell GHSA playoff projections: 3 teams have better than 50% chance to win it all

The simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets.
Mercedes-Benz Stadium hosts the high school football state championship games each December. (Jason Getz/AJC 2023)
Mercedes-Benz Stadium hosts the high school football state championship games each December. (Jason Getz/AJC 2023)
By Loren Maxwell
42 minutes ago

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation, a computation of random sampling used to predict outcomes, of the 2026 season.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets.

Although regions may use different criteria, in the simulation, all standings were determined by 1) region record, 2) head-to-head results, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tiebreaker.

Class 7A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Carrollton
Newton
Carrollton
Buford
Valdosta
Newton
First Round
Second Round
Quarterfinal
Carrollton
Lowndes
Buford
North Gwinnett
Carrollton
South Gwinnett
Norcross
Lowndes
Buford
Douglas County
Grayson
North Gwinnett
#1
1
110.09
1-0
Carrollton
#32
32
68.54
0-1
Denmark
#17
23
77.09
1-0
South Gwinnett
#16
26
75.26
0-1
West Forsyth
#9
9
86.14
1-0
Norcross
#24
24
77.05
0-1
Collins Hill
#25
31
69.30
1-0
Dacula
#8
8
86.71
1-0
Lowndes
#5
2
105.57
1-0
Buford
#28
27
74.73
0-1
Marietta
#21
22
77.11
1-0
East Coweta
#12
13
83.45
0-1
Douglas County
#13
12
84.35
0-2
Grayson
#20
14
82.00
1-0
Westlake
#29
19
78.17
0-1
Mill Creek
#4
3
96.89
1-0
North Gwinnett
Valdosta
McEachern
Colquitt County
Newton
Valdosta
Walton
Camden County
McEachern
Colquitt County
North Cobb
Brookwood
Newton
#3
6
88.48
1-0
Valdosta
#30
25
76.15
1-0
Richmond Hill
#19
16
81.01
0-1
Walton
#14
18
78.81
1-0
Harrison
#11
15
81.64
1-0
Camden County
#22
21
77.74
1-0
Peachtree Ridge
#27
30
69.97
0-1
North Paulding
#6
5
88.83
1-0
McEachern
#7
7
87.09
0-1
Colquitt County
#26
29
70.42
0-1
North Atlanta
#23
20
78.12
1-0
Archer
#10
11
84.55
0-1
North Cobb
#15
10
85.86
1-0
Brookwood
#18
17
80.25
1-0
Hillgrove
#31
28
70.57
0-1
Lambert
#2
4
88.89
1-0
Newton

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship, along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
CarrolltonRegion 2-AAAAAAA1-0110.091,000,000973,592907,279776,816611,1910.64
BufordRegion 8-AAAAAAA1-0105.571,000,000934,812792,364543,438287,4322.48
North GwinnettRegion 7-AAAAAAA1-096.891,000,000817,992564,752279,49565,31014.31
NewtonRegion 4-AAAAAAA1-088.89999,922568,924255,70573,6097,832126.68
McEachernRegion 3-AAAAAAA1-088.83999,931548,528234,45965,1636,984142.18
ValdostaRegion 1-AAAAAAA1-088.48999,932534,143225,17561,7146,532152.09
LowndesRegion 1-AAAAAAA1-086.71999,778464,453176,09942,0243,534281.97
Colquitt CountyRegion 1-AAAAAAA0-187.09998,715413,863153,29237,2393,335298.85
NorcrossRegion 7-AAAAAAA1-086.14999,282365,531120,98927,0162,167460.47
BrookwoodRegion 7-AAAAAAA1-085.86998,009329,186107,71123,4351,950511.82
North CobbRegion 5-AAAAAAA0-184.55994,288244,50173,12314,1189751,024.64
GraysonRegion 4-AAAAAAA0-284.35979,683197,20458,67111,3067771,286.00
Douglas CountyRegion 2-AAAAAAA0-183.45991,556225,29161,69010,6766211,609.31
Camden CountyRegion 1-AAAAAAA1-081.64991,449200,94649,1147,4663392,948.85
WestlakeRegion 2-AAAAAAA1-082.00983,571168,58841,3246,4653083,245.75
WaltonRegion 5-AAAAAAA0-181.01987,897132,60430,4914,3882074,829.92
HillgroveRegion 3-AAAAAAA1-080.25995,131160,90933,9624,4081695,916.16
HarrisonRegion 3-AAAAAAA1-078.81993,896133,90225,0582,8729011,110.11
Peachtree RidgeRegion 7-AAAAAAA1-077.74980,98380,93313,6631,3944422,726.27
ArcherRegion 4-AAAAAAA1-078.12904,92269,73312,0221,2744422,726.27
East CowetaRegion 2-AAAAAAA1-077.11974,02481,87713,0481,2804323,254.81
Mill CreekRegion 8-AAAAAAA0-178.17882,59662,63810,5241,0683033,332.33
South GwinnettRegion 4-AAAAAAA1-077.09951,27470,44511,2281,0322934,481.76
Richmond HillRegion 1-AAAAAAA1-076.15945,59760,3108,7047762934,481.76
Collins HillRegion 8-AAAAAAA0-177.05853,63649,6657,6017271758,822.53
West ForsythRegion 6-AAAAAAA0-175.26887,20734,5035,1384107142,856.14
MariettaRegion 5-AAAAAAA0-174.73689,47723,5672,9792302499,999.00
North AtlantaRegion 3-AAAAAAA0-170.42844,11113,5851,085491999,999.00
DenmarkRegion 6-AAAAAAA0-168.54597,0445,613381191999,999.00
North PauldingRegion 5-AAAAAAA0-169.97617,6938,25365132--
LambertRegion 6-AAAAAAA0-170.57644,2609,11678631--
DaculaRegion 8-AAAAAAA1-069.30754,0199,50567824--
ParkviewRegion 7-AAAAAAA0-167.81242,7391,7041203--
North ForsythRegion 6-AAAAAAA0-165.95345,4161,656892--
CampbellRegion 3-AAAAAAA1-062.43417,402859271--
EtowahRegion 5-AAAAAAA1-061.19135,0071546---
Kennesaw MountainRegion 3-AAAAAAA1-057.57363,2612245---
SeckingerRegion 8-AAAAAAA0-159.87237,8322223---
Central GwinnettRegion 8-AAAAAAA1-058.59245,9951531---
NorthgateRegion 2-AAAAAAA0-161.7990,7341141---
Paulding CountyRegion 5-AAAAAAA1-058.76162,8841111---
WheelerRegion 5-AAAAAAA0-161.3832,975311---
Rockdale CountyRegion 4-AAAAAAA1-053.78138,00725----
South ForsythRegion 6-AAAAAAA1-056.1576,16724----
PebblebrookRegion 3-AAAAAAA0-152.6142,6047----
DuluthRegion 7-AAAAAAA0-157.5219,5253----
CherokeeRegion 5-AAAAAAA0-156.175,6431----
Forsyth CentralRegion 6-AAAAAAA0-150.223,805-----
BerkmarRegion 7-AAAAAAA0-137.57118-----
DiscoveryRegion 8-AAAAAAA0-133.543-----

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 2-AAAAAAACarrollton622,325997,867999,9651,000,000-959,852
Region 7-AAAAAAANorth Gwinnett94,713885,780988,9891,000,000-715,917
Region 4-AAAAAAANewton75,481724,022943,851999,92278586,091
Region 1-AAAAAAALowndes55,223616,124897,254999,778222262,490
Region 1-AAAAAAAValdosta49,475658,422925,258999,93268338,759
Region 3-AAAAAAAMcEachern38,254671,476942,336999,93169670,931
Region 1-AAAAAAAColquitt County23,997428,972787,393998,7151,285295,021
Region 8-AAAAAAABuford11,733908,019997,7181,000,000-967,657
Region 1-AAAAAAACamden County11,242239,476585,486991,4498,55184,713
Region 7-AAAAAAABrookwood4,992285,113697,958998,0091,991114,464
Region 7-AAAAAAANorcross4,705364,645785,844999,282718153,757
Region 3-AAAAAAAHillgrove2,501196,753596,167995,1314,869188,808
Region 3-AAAAAAAHarrison1,664195,800589,014993,8966,104126,228
Region 2-AAAAAAADouglas County1,174177,209536,197991,5568,44420,670
Region 1-AAAAAAARichmond Hill88558,450253,446945,59754,40319,017
Region 2-AAAAAAAWestlake696105,744400,612983,57116,42915,805
Region 2-AAAAAAAEast Coweta32993,280361,526974,02425,9763,655
Region 4-AAAAAAASouth Gwinnett27851,258278,291951,27448,72672,972
Region 7-AAAAAAAPeachtree Ridge14748,480290,013980,98319,01715,383
Region 4-AAAAAAAGrayson11454,209413,958979,68320,317261,419
Region 4-AAAAAAAArcher3820,200181,796904,92295,07879,489
Region 5-AAAAAAANorth Cobb18143,717673,115994,2885,712528,586
Region 5-AAAAAAAWalton746,169455,050987,89712,103350,502
Region 3-AAAAAAANorth Atlanta33,14052,322844,111155,88913,171
Region 6-AAAAAAAWest Forsyth210,764522,845887,207112,793509,118
Region 8-AAAAAAAMill Creek24,34377,793882,596117,40419,119
Region 6-AAAAAAALambert11,844230,678644,260355,740223,465
Region 3-AAAAAAACampbell11435,113417,402582,598754
Region 8-AAAAAAADacula-2,96346,926754,019245,9811,709
Region 8-AAAAAAACollins Hill-2,25962,718853,636146,36411,469
Region 6-AAAAAAADenmark-1,226174,938597,044402,956168,790
Region 5-AAAAAAANorth Paulding-91136,432617,693382,30725,592
Region 5-AAAAAAAMarietta-892100,999689,477310,52393,419
Region 6-AAAAAAANorth Forsyth-20495,384345,416654,58493,891
Region 7-AAAAAAAParkview-441,697242,739757,261475
Region 3-AAAAAAAKennesaw Mountain-281,293363,261636,739100
Region 8-AAAAAAACentral Gwinnett-16945245,995754,00516
Region 6-AAAAAAASouth Forsyth-114,41876,167923,8334,278
Region 8-AAAAAAASeckinger-7772237,832762,16830
Region 5-AAAAAAAPaulding County-7689162,884837,116199
Region 2-AAAAAAANorthgate-724990,734909,26618
Region 4-AAAAAAARockdale County-4112138,007861,99329
Region 5-AAAAAAAEtowah-2996135,007864,993763
Region 5-AAAAAAAWheeler--89632,975967,025884
Region 6-AAAAAAAForsyth Central--4583,805996,195458
Region 5-AAAAAAACherokee--555,643994,35755
Region 3-AAAAAAAPebblebrook--2842,604957,3968
Region 7-AAAAAAADuluth--719,525980,4754
Region 7-AAAAAAABerkmar---118999,882-
Region 8-AAAAAAADiscovery---3999,997-

Class 6A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Thomas County Central
Lee County
Thomas County Central
Hughes
Roswell
Lee County
First Round
Second Round
Quarterfinal
Thomas County Central
East Paulding
Rome
Hughes
Thomas County Central
Brunswick
East Paulding
Jackson County
Rome
Kell
Hiram
Hughes
#1
1
101.66
1-0
Thomas County Central
#32
49
50.11
1-0
Heritage (Conyers)
#17
18
69.66
1-0
Tift County
#16
17
69.95
0-1
Brunswick
#9
13
77.54
1-0
East Paulding
#24
20
67.84
0-1
Lovejoy
#25
41
54.11
0-1
Dunwoody
#8
15
72.55
1-0
Jackson County
#5
9
84.91
0-1
Rome
#28
29
62.87
0-1
Glynn Academy
#21
14
73.98
0-1
Kell
#12
26
63.39
1-0
Shiloh
#13
28
62.93
0-1
Hiram
#20
32
58.13
0-1
Decatur
#29
36
56.13
1-0
Mountain View
#4
2
95.76
1-0
Hughes
Roswell
Houston County
Milton
Lee County
Roswell
Woodward Academy
Sequoyah
Houston County
Milton
Coffee
Creekside
Lee County
#3
3
92.99
1-0
Roswell
#30
19
68.38
0-1
Newnan
#19
12
80.05
0-1
Woodward Academy
#14
23
66.88
1-0
Clarke Central
#11
10
83.96
1-0
Sequoyah
#22
27
63.17
0-1
New Manchester
#27
38
55.06
0-1
Habersham Central
#6
7
89.63
1-0
Houston County
#7
6
91.47
1-0
Milton
#26
16
70.13
1-0
Creekview
#23
22
66.94
0-1
Effingham County
#10
11
81.07
1-0
Coffee
#15
4
92.38
0-1
Creekside
#18
8
89.41
0-1
Gainesville
#31
21
67.37
0-1
River Ridge
#2
5
92.34
1-0
Lee County

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
Thomas County CentralRegion 2-AAAAAA1-0101.661,000,000935,614796,398638,414487,9361.05
HughesRegion 3-AAAAAA1-095.761,000,000838,753582,823334,912162,5615.15
Lee CountyRegion 2-AAAAAA1-092.34999,970773,338464,935224,01081,12111.33
RoswellRegion 7-AAAAAA1-092.99999,980742,966427,215202,87880,10811.48
MiltonRegion 7-AAAAAA1-091.47999,979711,286375,325159,89656,27916.77
CreeksideRegion 3-AAAAAA0-192.38999,944634,275320,205142,99155,02717.17
Houston CountyRegion 2-AAAAAA1-089.63999,940686,905337,334126,90237,96625.34
GainesvilleRegion 7-AAAAAA0-189.41998,975499,422218,19577,87323,37041.79
RomeRegion 6-AAAAAA0-184.91999,250464,810149,68737,0887,364134.80
SequoyahRegion 6-AAAAAA1-083.96999,200427,646127,74229,0545,272188.68
CoffeeRegion 2-AAAAAA1-081.07993,927277,86765,29711,0911,557641.26
Woodward AcademyRegion 3-AAAAAA0-180.05997,491187,94141,8746,2507491,334.11
East PauldingRegion 5-AAAAAA1-077.54999,690293,29849,8716,1075591,787.91
Jackson CountyRegion 8-AAAAAA1-072.55998,914149,41815,5331,0846315,872.02
KellRegion 6-AAAAAA0-173.98934,59677,8189,5457444621,738.13
CreekviewRegion 6-AAAAAA1-070.13838,80834,3632,7451506166,665.67
BrunswickRegion 1-AAAAAA0-169.95927,90232,8932,8801495199,999.00
Tift CountyRegion 2-AAAAAA1-069.66834,72632,2152,5891264249,999.00
Clarke CentralRegion 8-AAAAAA1-066.88988,78147,3892,6741013333,332.33
NewnanRegion 3-AAAAAA0-168.38745,81219,0371,185382499,999.00
Effingham CountyRegion 1-AAAAAA0-166.94867,98122,9081,315331999,999.00
River RidgeRegion 6-AAAAAA0-167.37560,70411,591640151999,999.00
LovejoyRegion 3-AAAAAA0-167.84777,99818,0481,15553--
ShilohRegion 4-AAAAAA1-063.39993,81831,1831,18223--
LanierRegion 7-AAAAAA0-165.52309,2413,8761916--
Glynn AcademyRegion 1-AAAAAA0-162.87697,9107,5302883--
DecaturRegion 4-AAAAAA0-158.13911,5485,0051103--
HiramRegion 5-AAAAAA0-162.93831,99610,4363932--
New ManchesterRegion 5-AAAAAA0-163.17736,8178,6123442--
Northside (Warner Robins)Region 2-AAAAAA1-064.53401,9264,6761982--
McIntoshRegion 3-AAAAAA1-059.13440,7921,79740---
Mountain ViewRegion 8-AAAAAA1-056.13674,2711,75827---
VeteransRegion 2-AAAAAA0-158.66133,65246110---
DunwoodyRegion 4-AAAAAA0-154.11666,7181,0599---
LassiterRegion 6-AAAAAA1-057.65150,5293868---
South PauldingRegion 5-AAAAAA0-156.24189,0923568---
Habersham CentralRegion 8-AAAAAA0-155.06409,8317476---
Bradwell InstituteRegion 1-AAAAAA1-054.11290,9574034---
Heritage (Conyers)Region 4-AAAAAA1-050.11515,2873314---
Lakeside (Evans)Region 1-AAAAAA0-154.2486,1571224---
LoganvilleRegion 8-AAAAAA1-048.87246,401923---
GrovetownRegion 1-AAAAAA0-154.07178,1702372---
AlexanderRegion 5-AAAAAA0-153.89170,2732172---
Northside (Columbus)Region 3-AAAAAA1-053.80147,7441702---
WoodstockRegion 6-AAAAAA0-157.8731,951812---
Walnut GroveRegion 8-AAAAAA0-151.61319,3132451---
South EffinghamRegion 1-AAAAAA1-050.93235,283151----
ChambleeRegion 4-AAAAAA0-147.73242,72784----
Chapel HillRegion 5-AAAAAA1-050.91138,08263----
AlpharettaRegion 7-AAAAAA0-155.1745,52250----
MeadowcreekRegion 4-AAAAAA1-045.24222,49837----
GreenbrierRegion 1-AAAAAA0-151.0557,91631----
Lakeside (Atlanta)Region 4-AAAAAA0-142.2925,8962----
Cedar ShoalsRegion 8-AAAAAA0-142.614,8251----
Tri-CitiesRegion 3-AAAAAA1-043.619,189-----
MorrowRegion 3-AAAAAA1-043.135,848-----
AlcovyRegion 4-AAAAAA0-138.894,512-----
South CobbRegion 5-AAAAAA1-039.923,403-----
MidtownRegion 4-AAAAAA0-136.751,377-----
Johns CreekRegion 7-AAAAAA1-036.471,231-----
ApalacheeRegion 8-AAAAAA0-140.351,133-----
OsborneRegion 5-AAAAAA0-140.61770-----
PopeRegion 6-AAAAAA0-148.31725-----
RiverwoodRegion 7-AAAAAA0-137.72101-----

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 2-AAAAAAThomas County Central588,671990,105999,7471,000,000-687,434
Region 2-AAAAAALee County172,559845,004976,581999,97030195,648
Region 2-AAAAAAHouston County85,389760,476963,121999,94060104,264
Region 3-AAAAAAHughes52,074887,149992,9601,000,000-562,867
Region 7-AAAAAARoswell34,378692,089954,112999,98020421,420
Region 7-AAAAAAMilton34,265702,188959,549999,97921342,829
Region 6-AAAAAASequoyah12,602438,614848,715999,200800393,050
Region 6-AAAAAARome6,472489,637877,814999,250750525,031
Region 5-AAAAAAEast Paulding4,659521,938935,937999,690310828,604
Region 2-AAAAAACoffee3,975243,019665,902993,9276,07312,499
Region 8-AAAAAAJackson County2,754335,877834,975998,9141,086636,587
Region 7-AAAAAAGainesville1,538271,462740,647998,9751,025235,080
Region 8-AAAAAAClarke Central291122,408569,577988,78111,219315,340
Region 4-AAAAAAShiloh142145,989704,492993,8186,182592,586
Region 6-AAAAAAKell9240,569256,553934,59665,40455,439
Region 3-AAAAAACreekside44346,353890,152999,94456403,926
Region 3-AAAAAAWoodward Academy4169,216536,117997,4912,50931,649
Region 2-AAAAAATift County2414,037126,081834,726165,274147
Region 6-AAAAAACreekview2012,802116,842838,808161,19219,484
Region 1-AAAAAAGlynn Academy65,113158,278697,910302,090136,337
Region 1-AAAAAAEffingham County119,248346,489867,981132,019295,195
Region 4-AAAAAADecatur114,264308,362911,54888,452260,917
Region 1-AAAAAABrunswick110,934553,042927,90272,098540,146
Region 8-AAAAAAMountain View11,90349,477674,271325,72923,936
Region 5-AAAAAAHiram-9,501155,733831,996168,00471,668
Region 5-AAAAAANew Manchester-4,648125,883736,817263,18383,723
Region 4-AAAAAAHeritage (Conyers)-1,02739,726515,287484,71327,976
Region 3-AAAAAANewnan-99729,451745,812254,188889
Region 8-AAAAAAHabersham Central-58926,613409,831590,16918,444
Region 6-AAAAAARiver Ridge-58521,101560,704439,2966,817
Region 4-AAAAAADunwoody-523109,183666,718333,282102,057
Region 2-AAAAAANorthside (Warner Robins)-3958,716401,926598,0748
Region 3-AAAAAALovejoy-29620,812777,998222,002660
Region 1-AAAAAABradwell Institute-22210,922290,957709,0437,338
Region 3-AAAAAAMcIntosh-1476,345440,792559,2089
Region 8-AAAAAAWalnut Grove-1468,683319,313680,6874,394
Region 1-AAAAAAGrovetown-1029,632178,170821,8307,945
Region 4-AAAAAAChamblee-10113,125242,727757,27311,382
Region 1-AAAAAASouth Effingham-884,301235,283764,7171,702
Region 4-AAAAAAMeadowcreek-545,391222,498777,5023,852
Region 5-AAAAAAAlexander-445,945170,273829,7274,693
Region 8-AAAAAALoganville-432,971246,401753,5991,232
Region 5-AAAAAASouth Paulding-2411,083189,092810,9089,979
Region 7-AAAAAALanier-182,106309,241690,759661
Region 6-AAAAAALassiter-17862150,529849,47184
Region 1-AAAAAALakeside (Evans)-129,66086,157913,8439,459
Region 1-AAAAAAGreenbrier-122,11357,916942,0841,878
Region 5-AAAAAAChapel Hill-71,651138,082861,9181,326
Region 2-AAAAAAVeterans-7571133,652866,348-
Region 3-AAAAAANorthside (Columbus)-1398147,744852,256-
Region 4-AAAAAALakeside (Atlanta)--1,10825,896974,1041,084
Region 6-AAAAAAWoodstock--14531,951968,04995
Region 4-AAAAAAAlcovy--1154,512995,488113
Region 8-AAAAAACedar Shoals--494,825995,17547
Region 4-AAAAAAMidtown--331,377998,62333
Region 7-AAAAAAAlpharetta--2145,522954,47810
Region 8-AAAAAAApalachee--201,133998,86720
Region 5-AAAAAASouth Cobb--43,403996,5973
Region 5-AAAAAAOsborne--4770999,2304
Region 3-AAAAAATri-Cities--19,189990,811-
Region 3-AAAAAAMorrow--15,848994,152-
Region 7-AAAAAAJohns Creek---1,231998,769-
Region 6-AAAAAAPope---725999,275-
Region 7-AAAAAARiverwood---101999,899-

Class 5A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Marist
North Oconee
North Oconee
Benedictine
Marist
Cartersville
First Round
Second Round
Quarterfinal
North Oconee
Blessed Trinity
Benedictine
LaGrange
North Oconee
Stockbridge
Sprayberry
Blessed Trinity
Eastside
Benedictine
Ware County
LaGrange
#1
3
85.74
1-0
North Oconee
#32
27
63.61
0-1
Jonesboro
#17
32
60.55
1-0
Dalton
#16
13
71.71
0-0
Stockbridge
#9
8
76.94
1-0
Sprayberry
#24
14
70.89
0-1
Cambridge
#25
26
63.72
1-0
Statesboro
#8
4
80.65
1-0
Blessed Trinity
#5
11
73.43
1-0
Eastside
#28
37
58.86
1-0
Centennial
#21
23
66.32
1-0
Tucker
#12
6
78.23
0-1
Benedictine
#13
9
75.96
1-0
Ware County
#20
15
70.76
0-1
Central (Carrollton)
#29
33
60.39
1-0
Cedartown
#4
5
79.19
1-0
LaGrange
Marist
Jefferson
Cass
Cartersville
Marist
Dutchtown
Warner Robins
Jefferson
Cass
Mays
Whitewater
Cartersville
#3
1
90.20
1-0
Marist
#30
16
68.94
0-1
Jenkins
#19
19
67.30
1-0
Dutchtown
#14
28
62.30
0-1
Flowery Branch
#11
10
74.18
1-0
Warner Robins
#22
17
68.93
0-1
Perry
#27
29
61.46
1-0
Harris County
#6
7
78.08
0-1
Jefferson
#7
12
72.57
1-0
Cass
#26
21
66.81
0-1
Ola
#23
30
60.60
1-0
East Forsyth
#10
18
67.64
1-0
Mays
#15
20
67.01
1-0
Whitewater
#18
25
63.93
1-0
Villa Rica
#31
35
59.17
1-0
Evans
#2
2
87.40
1-0
Cartersville

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
MaristRegion 6-AAAAA1-090.20999,995890,469751,622560,883392,3031.55
CartersvilleRegion 7-AAAAA1-087.40999,999851,102672,583432,302247,4933.04
North OconeeRegion 8-AAAAA1-085.74999,996833,043644,957409,415199,3994.02
Blessed TrinityRegion 6-AAAAA1-080.65998,056594,399306,701127,49843,85321.80
LaGrangeRegion 3-AAAAA1-079.19999,068593,762292,523109,57833,29529.03
JeffersonRegion 8-AAAAA0-178.08997,689517,396228,29679,06922,00844.44
BenedictineRegion 1-AAAAA0-178.23992,410457,743198,15469,34619,53750.18
SprayberryRegion 6-AAAAA1-076.94992,683437,536176,19055,48814,07370.06
Ware CountyRegion 1-AAAAA1-075.96990,679385,881143,79642,3599,744101.63
EastsideRegion 4-AAAAA1-073.43998,057351,292108,68625,8124,719210.91
Warner RobinsRegion 2-AAAAA1-074.18972,759280,37191,70423,0544,569217.87
CassRegion 7-AAAAA1-072.57993,525314,69393,27820,5673,402292.94
StockbridgeRegion 4-AAAAA0-071.71989,945221,60359,48112,1411,837543.37
Central (Carrollton)Region 3-AAAAA0-170.76894,576144,98436,2946,6179621,038.50
CambridgeRegion 6-AAAAA0-170.89786,971108,90427,0324,9257291,370.74
PerryRegion 2-AAAAA0-168.93866,358106,47822,9813,5284082,449.98
MaysRegion 5-AAAAA1-067.64952,728129,56124,7843,3683512,848.00
JenkinsRegion 1-AAAAA0-168.94774,84084,48717,7572,7573113,214.43
DutchtownRegion 4-AAAAA1-067.30981,594119,40021,6752,8272923,423.66
WhitewaterRegion 3-AAAAA1-067.01887,39992,60516,8202,1731985,049.51
TuckerRegion 5-AAAAA1-066.32907,99383,12613,9871,6801735,779.35
OlaRegion 2-AAAAA0-166.81625,20944,6408,0381,0278711,493.25
Jones CountyRegion 2-AAAAA0-166.59602,07841,2207,2468968711,493.25
Southwest DeKalbRegion 5-AAAAA0-164.35664,34733,4194,8954513826,314.79
StatesboroRegion 1-AAAAA1-063.72832,16844,0025,7575013132,257.06
JonesboroRegion 4-AAAAA0-163.61707,88830,4433,9313212835,713.29
Villa RicaRegion 7-AAAAA1-063.93824,78047,8866,2735282638,460.54
Flowery BranchRegion 8-AAAAA0-162.30646,12923,4632,6751891283,332.33
LithoniaRegion 5-AAAAA1-060.59514,97611,4621,088628124,999.00
CedartownRegion 7-AAAAA1-060.39688,83418,4031,6961106166,665.67
East ForsythRegion 8-AAAAA1-060.60688,32018,3231,6551035199,999.00
DaltonRegion 7-AAAAA1-060.55834,47826,2102,4721524249,999.00
Harris CountyRegion 3-AAAAA1-061.46619,29919,0061,9171234249,999.00
CentennialRegion 6-AAAAA1-058.86453,2407,027526243333,332.33
GriffinRegion 3-AAAAA1-060.10361,8127,317677462499,999.00
EvansRegion 1-AAAAA1-059.17480,1688,357643412499,999.00
St. Pius XRegion 6-AAAAA0-157.73147,8041,4769661999,999.00
Madison CountyRegion 8-AAAAA0-157.84338,8294,24127310--
Maynard JacksonRegion 5-AAAAA1-057.56257,0802,9071987--
Starr's MillRegion 3-AAAAA0-159.06133,4381,8921416--
Wayne CountyRegion 1-AAAAA1-056.41277,1652,3691434--
Richmond AcademyRegion 1-AAAAA1-055.84338,3702,7311363--
AllatoonaRegion 7-AAAAA0-157.46228,0232,4311452--
Woodland (Cartersville)Region 7-AAAAA1-049.2986,39315221--
Winder-BarrowRegion 8-AAAAA1-053.97126,01457526---
M.L. KingRegion 4-AAAAA0-152.57148,55846421---
Locust GroveRegion 2-AAAAA0-154.9832,52818114---
Arabia MountainRegion 4-AAAAA1-050.02233,5583959---
Eagle's LandingRegion 2-AAAAA0-152.9927,988733---
BannekerRegion 5-AAAAA1-049.3838,593663---
ChattahoocheeRegion 6-AAAAA1-047.4233,33829----
Druid HillsRegion 5-AAAAA1-042.9110,4683----
Lithia SpringsRegion 3-AAAAA0-147.603,0852----
DrewRegion 4-AAAAA1-039.8616,675-----
Union GroveRegion 2-AAAAA0-144.26756-----
Mundy's MillRegion 4-AAAAA0-138.99291-----
NorthviewRegion 6-AAAAA0-127.27------
Forest ParkRegion 4-AAAAA0-125.74------
GrovesRegion 1-AAAAA0-118.25------
Johnson (Gainesville)Region 8-AAAAA0-110.11------
Cross KeysRegion 5-AAAAA0-1-17.85------

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 8-AAAAANorth Oconee602,657980,776998,549999,9964701,169
Region 6-AAAAAMarist168,378938,643994,971999,9955734,693
Region 7-AAAAACartersville122,568959,408997,782999,9991863,605
Region 6-AAAAABlessed Trinity25,802537,145860,387998,0561,944157,302
Region 3-AAAAALaGrange24,269688,053937,609999,068932697,200
Region 8-AAAAAJefferson16,302543,583877,088997,6892,311287,139
Region 6-AAAAASprayberry11,348409,761766,347992,6837,31791,783
Region 7-AAAAACass11,219443,568795,682993,5256,475118,120
Region 1-AAAAAWare County5,705346,193747,715990,6799,321391,802
Region 1-AAAAABenedictine4,378346,713779,135992,4107,590500,559
Region 4-AAAAAEastside2,995475,285846,067998,0571,943429,732
Region 4-AAAAAStockbridge1,022186,155634,047989,94510,055367,925
Region 2-AAAAAWarner Robins766201,888691,757972,75927,241541,415
Region 5-AAAAAMays511188,423599,761952,72847,272390,381
Region 3-AAAAAWhitewater41691,198358,681887,399112,60176,815
Region 5-AAAAATucker39186,268429,287907,99392,007281,242
Region 3-AAAAACentral (Carrollton)29974,831374,572894,576105,424192,473
Region 7-AAAAADalton22049,679232,976834,478165,5223,446
Region 4-AAAAADutchtown193142,666536,255981,59418,406136,624
Region 1-AAAAAStatesboro15341,419211,866832,168167,83221,253
Region 7-AAAAAVilla Rica14054,062245,142824,780175,22010,448
Region 2-AAAAAPerry5659,577351,564866,358133,642205,402
Region 7-AAAAACedartown4719,996124,187688,834311,1663,379
Region 1-AAAAAJenkins3219,857170,132774,840225,16080,600
Region 3-AAAAAHarris County3213,28496,129619,299380,70117,297
Region 5-AAAAASouthwest DeKalb2716,639263,062664,347335,653226,422
Region 8-AAAAAFlowery Branch2716,511110,843646,129353,8716,031
Region 6-AAAAACambridge1913,910125,099786,971213,02915,952
Region 8-AAAAAEast Forsyth1614,841117,571688,320311,6803,852
Region 2-AAAAAJones County79,102159,316602,078397,922125,527
Region 4-AAAAAJonesboro28,772114,279707,888292,11264,292
Region 1-AAAAAEvans22,61535,053480,168519,8323,735
Region 5-AAAAALithonia12,81982,504514,976485,02467,386
Region 2-AAAAAOla-7,756157,360625,209374,791122,458
Region 3-AAAAAGriffin-2,20929,806361,812638,1889,035
Region 1-AAAAARichmond Academy-1,26116,948338,370661,630895
Region 8-AAAAAMadison County-1,21419,726338,829661,1711,530
Region 6-AAAAACentennial-1,09620,874453,240546,760169
Region 5-AAAAAMaynard Jackson-97439,199257,080742,92032,819
Region 1-AAAAAWayne County-62610,738277,165722,8351,156
Region 7-AAAAAAllatoona-5629,393228,023771,977987
Region 8-AAAAAWinder-Barrow-2133,954126,014873,986279
Region 3-AAAAAStarr's Mill-1799,747133,438866,5627,151
Region 4-AAAAAArabia Mountain-1083,920233,558766,442416
Region 7-AAAAAWoodland (Cartersville)-601,29186,393913,60715
Region 4-AAAAAM.L. King-422,520148,558851,4421,010
Region 6-AAAAASt. Pius X-291,471147,804852,196101
Region 5-AAAAABanneker-161,98438,593961,4071,689
Region 2-AAAAAEagle's Landing-81,71227,988972,0121,618
Region 2-AAAAALocust Grove-63,72732,528967,4723,554
Region 5-AAAAADruid Hills-17910,468989,53261
Region 6-AAAAAChattahoochee--6433,338966,662-
Region 3-AAAAALithia Springs--303,085996,91529
Region 2-AAAAAUnion Grove--26756999,24426
Region 4-AAAAADrew--1616,675983,3251
Region 4-AAAAAMundy's Mill---291999,709-
Region 5-AAAAACross Keys----1,000,000-
Region 4-AAAAAForest Park----1,000,000-
Region 1-AAAAAGroves----1,000,000-
Region 8-AAAAAJohnson (Gainesville)----1,000,000-
Region 6-AAAAANorthview----1,000,000-

Class 4A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Sandy Creek
Troup
Calhoun
Sandy Creek
Troup
Peach County
First Round
Second Round
Quarterfinal
Calhoun
Mary Persons
Sandy Creek
Stephenson
Calhoun
Harlem
West Laurens
Mary Persons
Sandy Creek
Oconee County
Northwest Whitfield
Stephenson
#1
2
78.85
1-0
Calhoun
#32
24
57.40
0-1
New Hampstead
#17
22
58.01
1-0
North Clayton
#16
21
58.78
0-1
Harlem
#9
13
61.19
0-1
West Laurens
#24
26
56.02
0-0
Monroe
#25
28
54.70
0-1
Luella
#8
10
65.31
1-0
Mary Persons
#5
1
88.39
1-0
Sandy Creek
#28
39
50.44
0-1
Mount Zion (Jonesboro)
#21
9
67.74
0-1
Oconee County
#12
17
59.39
0-1
Bainbridge
#13
18
59.36
1-0
Northwest Whitfield
#20
27
55.62
1-0
Adairsville
#29
35
52.45
0-0
Dougherty
#4
5
74.18
1-0
Stephenson
Monroe Area
Troup
Peach County
Cairo
Monroe Area
North Hall
Douglass
Troup
Peach County
Westover
Spalding
Cairo
#3
8
68.49
1-0
Monroe Area
#30
19
59.00
0-1
Upson-Lee
#19
23
57.63
1-0
Gilmer
#14
11
63.42
0-1
North Hall
#11
7
73.60
1-0
Douglass
#22
25
56.26
1-0
Long County
#27
29
54.03
0-1
Heritage (Ringgold)
#6
4
76.50
1-0
Troup
#7
3
76.91
1-0
Peach County
#26
16
59.82
0-1
Cherokee Bluff
#23
14
60.56
1-0
Baldwin
#10
15
60.52
1-0
Westover
#15
20
58.84
0-1
Hampton
#18
12
62.23
1-0
Spalding
#31
30
53.94
1-0
White County
#2
6
73.88
1-0
Cairo

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
Sandy CreekRegion 4-AAAA1-088.391,000,000950,524838,777709,961590,8040.69
CalhounRegion 7-AAAA1-078.85999,999856,108597,439330,938133,3456.50
Peach CountyRegion 2-AAAA1-076.91999,950789,683483,098234,13380,90311.36
TroupRegion 2-AAAA1-076.50999,955782,383472,250221,53873,86912.54
CairoRegion 1-AAAA1-073.88999,999745,929406,055159,11742,29622.64
StephensonRegion 5-AAAA1-074.18999,861700,495352,704141,22438,58724.92
DouglassRegion 5-AAAA1-073.60999,285591,414274,634102,04327,16435.81
Monroe AreaRegion 8-AAAA1-068.49997,682448,343149,74437,3946,106162.77
Oconee CountyRegion 8-AAAA0-167.74983,315291,60593,65421,4033,252306.50
Mary PersonsRegion 2-AAAA1-065.31989,334285,29074,42913,6601,608620.89
North HallRegion 6-AAAA0-163.42944,381159,44538,0545,7265841,711.33
SpaldingRegion 2-AAAA1-062.23950,119146,32530,1904,1053412,931.55
WestoverRegion 1-AAAA1-060.52994,810168,65229,3623,4142214,523.89
West LaurensRegion 3-AAAA0-161.19891,683110,78921,5202,6201735,779.35
BaldwinRegion 2-AAAA1-060.56906,903100,38617,8512,0741566,409.26
Northwest WhitfieldRegion 7-AAAA1-059.36978,173118,07018,8771,9421257,999.00
BainbridgeRegion 1-AAAA0-159.39942,04187,82114,3731,4119610,415.67
Cherokee BluffRegion 8-AAAA0-159.82713,13256,0149,8191,0926415,624.00
HamptonRegion 4-AAAA0-158.84883,55462,9749,6669466016,665.67
HarlemRegion 3-AAAA0-158.78770,88155,8368,8488424621,738.13
North ClaytonRegion 4-AAAA1-058.01935,59263,6019,2317974621,738.13
GilmerRegion 6-AAAA1-057.63899,82972,82510,0688303727,026.03
Upson-LeeRegion 2-AAAA0-159.00706,47748,5937,4247223033,332.33
Long CountyRegion 3-AAAA1-056.26850,42644,6185,1433932147,618.05
AdairsvilleRegion 7-AAAA1-055.62889,05444,2844,8883392147,618.05
New HampsteadRegion 3-AAAA0-157.40534,10026,6323,9843382147,618.05
MonroeRegion 1-AAAA0-056.02820,13937,1024,3413178124,999.00
White CountyRegion 6-AAAA1-053.94735,56324,1572,3281254249,999.00
LuellaRegion 4-AAAA0-154.70601,91717,6441,787924249,999.00
Heritage (Ringgold)Region 7-AAAA0-154.03762,30823,5902,2481293333,332.33
SpencerRegion 1-AAAA1-053.38817,62722,7511,9551082499,999.00
Southeast BullochRegion 3-AAAA0-153.40402,1409,380863531999,999.00
East JacksonRegion 8-AAAA0-151.93491,2778,646707241999,999.00
Dawson CountyRegion 6-AAAA0-152.46298,1245,611452221999,999.00
DoughertyRegion 1-AAAA0-052.45596,00812,6311,01348--
PickensRegion 6-AAAA0-152.85448,5469,90292439--
Mount Zion (Jonesboro)Region 4-AAAA0-150.44408,1064,85333220--
Westside (Macon)Region 2-AAAA0-151.72343,3015,3103988--
Liberty CountyRegion 3-AAAA0-151.11267,7893,6352737--
HowardRegion 2-AAAA1-050.38172,9071,8981192--
McDonoughRegion 4-AAAA0-147.42202,2671,097542--
Woodland (Stockbridge)Region 4-AAAA1-047.90347,5492,4921121--
ChestateeRegion 6-AAAA0-142.6870,67712441--
Windsor ForestRegion 3-AAAA1-042.8790,7521703---
East HallRegion 8-AAAA0-144.2462,0871243---
ShawRegion 1-AAAA1-041.99137,7991872---
ColumbusRegion 1-AAAA1-038.2783,38938----
North SpringsRegion 5-AAAA1-041.3918,67215----
RidgelandRegion 7-AAAA0-134.6626,6142----
West HallRegion 8-AAAA0-135.938,1472----
Southeast WhitfieldRegion 7-AAAA1-028.6824,452-----
Fayette CountyRegion 4-AAAA0-134.32768-----
RiverdaleRegion 4-AAAA0-133.21356-----
HardawayRegion 1-AAAA0-124.99129-----
SalemRegion 5-AAAA0-127.4055-----
Stone MountainRegion 5-AAAA0-118.63------
ClarkstonRegion 5-AAAA0-111.86------

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 7-AAAACalhoun351,672961,532998,656999,9991914,551
Region 2-AAAATroup193,935855,905982,591999,95545478,185
Region 2-AAAAPeach County157,545850,782982,315999,95050456,856
Region 1-AAAACairo157,117932,627995,722999,9991814,419
Region 5-AAAAStephenson55,168765,804968,682999,861139482,595
Region 4-AAAASandy Creek39,158958,883999,6211,000,000-978,765
Region 5-AAAADouglass13,894479,625890,748999,285715415,757
Region 8-AAAAMonroe Area12,906509,901881,277997,6822,318489,290
Region 2-AAAAMary Persons8,913308,351721,032989,33410,66638,312
Region 1-AAAAWestover2,610276,592741,298994,8105,19087,484
Region 6-AAAAGilmer1,628104,004426,971899,829100,171190,796
Region 8-AAAAOconee County1,325161,146653,642983,31516,685400,607
Region 2-AAAASpalding1,296109,151438,755950,11949,88115,002
Region 7-AAAANorthwest Whitfield1,039167,848581,329978,17321,82746,541
Region 2-AAAABaldwin69768,042330,481906,90393,0977,573
Region 3-AAAAWest Laurens38280,238487,493891,683108,317375,757
Region 7-AAAAAdairsville22051,510288,885889,054110,94624,492
Region 1-AAAABainbridge14956,845353,813942,04157,95960,282
Region 6-AAAAWhite County11725,909201,960735,563264,43793,848
Region 6-AAAANorth Hall5091,558662,070944,38155,619578,760
Region 3-AAAALong County4735,488263,551850,426149,574125,550
Region 1-AAAAMonroe2716,430155,332820,139179,86120,590
Region 1-AAAASpencer2315,020145,850817,627182,37310,441
Region 2-AAAAUpson-Lee208,80299,671706,477293,5233,893
Region 7-AAAAHeritage (Ringgold)1413,591133,316762,308237,69214,401
Region 4-AAAANorth Clayton1225,037289,169935,59264,4087,508
Region 3-AAAAHarlem1222,786299,175770,881229,119237,261
Region 1-AAAADougherty85,72663,445596,008403,9926,753
Region 3-AAAANew Hampstead65,577188,985534,100465,900170,062
Region 6-AAAAPickens54,439102,539448,546551,45476,469
Region 8-AAAACherokee Bluff210,247168,264713,132286,86896,986
Region 4-AAAAHampton113,445200,726883,554116,44610,880
Region 8-AAAAEast Jackson12,13643,092491,277508,72312,340
Region 2-AAAAWestside (Macon)140711,601343,301656,699136
Region 3-AAAASoutheast Bulloch-1,67171,885402,140597,86060,139
Region 6-AAAADawson County-1,22867,251298,124701,87657,758
Region 4-AAAALuella-66435,089601,917398,0832,373
Region 4-AAAAWoodland (Stockbridge)-44313,842347,549652,451115
Region 3-AAAALiberty County-26633,338267,789732,21130,406
Region 4-AAAAMount Zion (Jonesboro)-15812,258408,106591,894276
Region 2-AAAAHoward-522,621172,907827,09343
Region 1-AAAAShaw-421,720137,799862,20127
Region 3-AAAAWindsor Forest-392,01290,752909,248825
Region 4-AAAAMcDonough-263,261202,267797,73383
Region 6-AAAAChestatee-203,00770,677929,3232,369
Region 8-AAAAEast Hall-51,00662,087937,913752
Region 1-AAAAColumbus-244683,389916,6114
Region 7-AAAARidgeland--9626,614973,38615
Region 5-AAAANorth Springs--4818,672981,32812
Region 7-AAAASoutheast Whitfield--3224,452975,548-
Region 8-AAAAWest Hall--308,147991,85325
Region 5-AAAASalem--155999,9451
Region 4-AAAAFayette County---768999,232-
Region 4-AAAARiverdale---356999,644-
Region 1-AAAAHardaway---129999,871-
Region 5-AAAAClarkston----1,000,000-
Region 5-AAAAStone Mountain----1,000,000-

Class 3A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Toombs County
Carver (Columbus)
Toombs County
Pierce County
Carver (Columbus)
Burke County
First Round
Second Round
Quarterfinal
Toombs County
Callaway
Hart County
Pierce County
Toombs County
Sumter County
Callaway
Rockmart
North Murray
Hart County
Pierce County
Northeast
#1
1
82.20
1-0
Toombs County
#32
32
49.44
1-0
Temple
#17
16
62.04
1-0
Lamar County
#16
15
62.79
0-1
Sumter County
#9
12
65.39
1-0
Callaway
#24
22
59.03
1-0
Elbert County
#25
28
51.50
0-1
Jackson
#8
13
63.91
0-1
Rockmart
#5
19
60.31
1-0
North Murray
#28
31
49.57
1-0
KIPP Atlanta Collegiate
#21
17
60.64
0-0
Crisp County
#12
14
63.25
1-0
Hart County
#13
6
68.52
1-0
Pierce County
#20
23
58.95
1-0
Westside (Augusta)
#29
41
40.68
1-0
Brantley County
#4
8
68.43
1-0
Northeast
Morgan County
Carver (Columbus)
Burke County
Worth County
Morgan County
Lumpkin County
Carver (Columbus)
Carver (Atlanta)
Burke County
Appling County
Thomson
Worth County
#3
10
68.13
1-0
Morgan County
#30
24
58.17
0-1
Cedar Grove
#19
20
59.51
1-0
Lumpkin County
#14
25
56.41
1-0
Ringgold
#11
2
73.54
0-1
Carver (Columbus)
#22
18
60.61
0-1
Stephens County
#27
26
55.60
1-0
Miller Grove
#6
5
68.58
0-1
Carver (Atlanta)
#7
3
70.38
1-0
Burke County
#26
33
48.30
0-1
Sonoraville
#23
21
59.48
0-1
Columbia
#10
4
69.06
0-0
Appling County
#15
11
67.56
0-1
Thomson
#18
7
68.45
0-1
Hapeville Charter
#31
38
42.77
1-0
LaFayette
#2
9
68.29
1-0
Worth County

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
Toombs CountyRegion 3-AAA1-082.201,000,000882,709782,666683,400578,2380.73
Carver (Columbus)Region 1-AAA0-173.54987,434564,077365,466209,72095,7579.44
Burke CountyRegion 4-AAA1-070.38998,392541,298309,084148,17752,97517.88
Appling CountyRegion 3-AAA0-069.06999,836509,024264,171115,73237,99225.32
Pierce CountyRegion 3-AAA1-068.52999,940509,449264,913113,76035,04627.53
NortheastRegion 2-AAA1-068.43999,645486,630247,158106,06032,15330.10
Worth CountyRegion 1-AAA1-068.29994,622462,045235,291101,24430,31531.99
Carver (Atlanta)Region 6-AAA0-168.58994,275432,396214,42390,28128,34834.28
Morgan CountyRegion 8-AAA1-068.13992,301443,621222,39692,77927,63435.19
Hapeville CharterRegion 6-AAA0-168.45989,643379,953183,97077,08024,20940.31
ThomsonRegion 4-AAA0-167.56997,561403,587186,76573,10021,07346.45
CallawayRegion 2-AAA1-065.39999,146373,698156,61253,33012,67277.91
RockmartRegion 7-AAA0-163.91992,069277,233101,50630,0376,353156.41
Hart CountyRegion 8-AAA1-063.25937,918205,05170,01919,1623,834259.82
Lamar CountyRegion 2-AAA1-062.04997,754260,54183,87121,7963,730267.10
Sumter CountyRegion 1-AAA0-162.79872,849156,93151,05713,3232,584386.00
North MurrayRegion 7-AAA1-060.31997,100222,56462,69414,0692,133467.82
Crisp CountyRegion 1-AAA0-060.64857,578111,29030,2206,5771,051950.47
Stephens CountyRegion 8-AAA0-160.61783,43497,27726,2075,7398781,137.95
Lumpkin CountyRegion 8-AAA1-059.51855,56999,17024,5854,8576461,546.99
Elbert CountyRegion 8-AAA1-059.03887,334105,17325,3734,8656351,573.80
Westside (Augusta)Region 4-AAA1-058.95929,088101,79424,2194,4936091,641.04
ColumbiaRegion 6-AAA0-159.48799,59278,05318,5753,6325131,948.32
RinggoldRegion 7-AAA1-056.41984,349106,56320,5053,0992783,596.12
Cedar GroveRegion 6-AAA0-158.17700,22054,18111,6511,9892084,806.69
Miller GroveRegion 6-AAA1-055.60829,37346,6737,8301,0059510,525.32
Franklin CountyRegion 8-AAA1-054.01454,64415,7872,1972362049,999.00
HephzibahRegion 4-AAA1-051.01613,56512,1581,295918124,999.00
JacksonRegion 2-AAA0-151.50698,06415,3491,6411535199,999.00
KIPP Atlanta CollegiateRegion 5-AAA1-049.57595,9129,212820582499,999.00
TempleRegion 5-AAA1-049.44644,85810,311956492499,999.00
Haralson CountyRegion 5-AAA1-048.03626,4977,597570292499,999.00
Washington CountyRegion 4-AAA0-150.19389,1655,783573371999,999.00
SonoravilleRegion 7-AAA0-148.30551,0276,297472351999,999.00
Union CountyRegion 7-AAA0-144.87226,475995562--
South AtlantaRegion 6-AAA0-044.57237,130895361--
Tattnall CountyRegion 3-AAA0-040.75458,374806281--
Brantley CountyRegion 3-AAA1-040.68580,048946251--
SouthwestRegion 2-AAA0-140.4341,4434531--
LaFayetteRegion 7-AAA1-042.77431,5391,27152---
TherrellRegion 5-AAA1-043.02213,79259824---
BeachRegion 3-AAA0-141.53233,19346113---
Coahulla CreekRegion 7-AAA0-140.31161,3912226---
Pike CountyRegion 2-AAA0-139.0280,964734---
RutlandRegion 2-AAA1-038.81154,8971522---
Johnson (Savannah)Region 3-AAA1-036.3896,95042----
IslandsRegion 3-AAA1-031.3773,61311----
RedanRegion 6-AAA0-137.656,1724----
McNairRegion 6-AAA0-137.117,6583----
Central (Macon)Region 2-AAA1-031.7029,8601----
Murray CountyRegion 7-AAA1-030.9014,838-----
Cross CreekRegion 4-AAA0-123.84728-----
KendrickRegion 1-AAA0-117.34165-----
ButlerRegion 4-AAA0-117.4316-----
TowersRegion 6-AAA1-029.93------
JordanRegion 1-AAA0-13.90------

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 3-AAAToombs County656,346992,944999,8541,000,000-811,547
Region 1-AAAWorth County69,950514,585811,081994,6225,378247,214
Region 3-AAAPierce County40,797656,931937,858999,9406088,697
Region 8-AAAMorgan County39,330453,246774,693992,3017,699114,052
Region 2-AAANortheast31,155566,268901,198999,645355541,391
Region 2-AAACallaway30,255506,161851,262999,146854285,051
Region 3-AAAAppling County27,883546,883908,608999,83616499,714
Region 7-AAANorth Murray26,552487,090825,407997,1002,900320,685
Region 4-AAABurke County20,782530,212882,961998,3921,608568,180
Region 2-AAALamar County20,436445,058810,843997,7542,246163,967
Region 1-AAACarver (Columbus)10,184300,800783,635987,43412,566600,941
Region 7-AAARinggold6,671265,235636,612984,34915,651130,968
Region 7-AAARockmart4,184299,466759,157992,0697,931527,435
Region 4-AAAThomson3,157314,605781,646997,5612,439344,926
Region 8-AAAElbert County2,885100,821322,787887,334112,6666,755
Region 6-AAACarver (Atlanta)2,854333,340760,218994,2755,725448,077
Region 8-AAAHart County2,552137,607424,936937,91862,08232,403
Region 8-AAALumpkin County96562,748250,003855,569144,4317,561
Region 4-AAAWestside (Augusta)65169,863328,409929,08870,91273,637
Region 1-AAASumter County64561,872298,342872,849127,15198,536
Region 6-AAAHapeville Charter610174,707637,321989,64310,357418,463
Region 1-AAACrisp County54347,082236,760857,578142,42253,309
Region 8-AAAStephens County16430,482165,095783,434216,56613,776
Region 6-AAAMiller Grove13426,827168,773829,373170,62721,867
Region 5-AAAHaralson County11812,62277,667626,497373,5034,245
Region 5-AAATemple7612,23082,900644,858355,1427,557
Region 6-AAACedar Grove4711,078104,402700,220299,78045,909
Region 5-AAAKIPP Atlanta Collegiate246,73857,104595,912404,0888,375
Region 7-AAASonoraville133,72546,465551,027448,97315,227
Region 6-AAAColumbia1112,748137,168799,592200,40865,380
Region 4-AAAHephzibah115,24053,541613,565386,4357,960
Region 8-AAAFranklin County113,36931,326454,644545,356812
Region 2-AAAJackson23,94956,212698,064301,9369,391
Region 7-AAALaFayette11,08818,815431,539568,4611,478
Region 4-AAAWashington County153914,087389,165610,8355,297
Region 3-AAATattnall County-54719,036458,374541,62612
Region 3-AAABrantley County-49721,451580,048419,95214
Region 5-AAATherrell-3295,582213,792786,208383
Region 7-AAAUnion County-2767,808226,475773,5253,821
Region 6-AAASouth Atlanta-692,656237,130762,870293
Region 7-AAACoahulla Creek-572,252161,391838,609383
Region 2-AAARutland-351,329154,897845,10330
Region 3-AAABeach-121,253233,193766,80716
Region 2-AAAPike County-738380,964919,03649
Region 2-AAASouthwest-728441,443958,557121
Region 3-AAAJohnson (Savannah)-453896,950903,050-
Region 3-AAAIslands-121173,613926,387-
Region 2-AAACentral (Macon)--2929,860970,140-
Region 7-AAAMurray County--2214,838985,1623
Region 6-AAAMcNair--127,658992,3425
Region 6-AAARedan--86,172993,8286
Region 4-AAACross Creek---728999,272-
Region 1-AAAKendrick---165999,835-
Region 4-AAAButler---16999,984-
Region 1-AAAJordan----1,000,000-
Region 6-AAATowers----1,000,000-

Class 2A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Fitzgerald
Heard County
Heard County
Dublin
Rabun County
Fitzgerald
First Round
Second Round
Quarterfinal
Heard County
Thomasville
Dublin
Bleckley County
Heard County
Brooks County
Social Circle
Thomasville
Dublin
Putnam County
Commerce
Bleckley County
#1
3
66.53
1-0
Heard County
#32
26
43.82
0-1
Vidalia
#17
22
48.16
0-1
Metter
#16
6
61.26
0-1
Brooks County
#9
18
50.93
1-0
Social Circle
#24
25
45.27
0-1
Lakeview Ft. Oglethorpe
#25
9
59.35
1-0
Cook
#8
2
67.03
0-1
Thomasville
#5
4
66.19
1-0
Dublin
#28
31
40.51
0-1
Oglethorpe County
#21
24
46.48
0-1
Screven County
#12
17
51.50
1-0
Putnam County
#13
14
54.02
0-0
Commerce
#20
28
42.00
1-0
Model
#29
23
47.90
1-0
Berrien
#4
5
64.34
1-0
Bleckley County
Bremen
Rabun County
Laney
Fitzgerald
Bremen
Jeff Davis
Pepperell
Rabun County
Fannin County
Laney
Swainsboro
Fitzgerald
#3
11
58.18
1-0
Bremen
#30
40
25.26
1-0
Glenn Hills
#19
12
55.67
0-0
Dodge County
#14
10
58.57
1-0
Jeff Davis
#11
16
52.50
1-0
Pepperell
#22
19
50.20
0-1
Jasper County
#27
36
33.03
0-1
Jefferson County
#6
7
60.24
0-0
Rabun County
#7
15
53.47
1-0
Fannin County
#26
27
42.38
1-0
Mount Zion (Carrollton)
#23
21
49.36
1-0
ACE Charter
#10
13
54.78
0-1
Laney
#15
8
60.14
0-1
Swainsboro
#18
20
49.47
0-1
Gordon Lee
#31
34
37.00
0-1
Bryan County
#2
1
69.04
1-0
Fitzgerald

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
FitzgeraldRegion 1-AA1-069.04999,999808,814610,823424,993275,5212.63
Heard CountyRegion 6-AA1-066.531,000,000774,181545,616338,561183,4094.45
ThomasvilleRegion 1-AA0-167.03999,952707,550469,308283,109159,2455.28
DublinRegion 2-AA1-066.19999,977708,818461,977268,569142,3826.02
Bleckley CountyRegion 2-AA1-064.34999,981671,491405,415211,59498,2649.18
Rabun CountyRegion 8-AA0-060.24999,595469,602213,56182,41228,01234.70
Brooks CountyRegion 1-AA0-161.26994,390374,669177,16171,30726,38836.90
BremenRegion 6-AA1-058.181,000,000511,008221,03874,30520,89346.86
SwainsboroRegion 2-AA0-160.14997,302355,310158,15359,06320,18648.54
CookRegion 1-AA1-059.35997,515332,559139,83848,97515,65462.88
Jeff DavisRegion 1-AA1-058.57997,468324,535129,40742,87812,84576.85
Dodge CountyRegion 2-AA0-055.67988,348209,42366,92417,1053,883256.53
LaneyRegion 4-AA0-154.78998,268220,39965,71915,9713,420291.40
CommerceRegion 8-AA0-054.02993,083195,11154,65912,0572,417412.74
Fannin CountyRegion 7-AA1-053.47998,663217,10758,36812,6252,311431.71
PepperellRegion 6-AA1-052.50999,923238,35460,17912,0472,005497.75
Putnam CountyRegion 4-AA1-051.50999,865193,33944,0257,8481,163858.85
Social CircleRegion 4-AA1-050.93999,764174,71537,9426,5489271,077.75
Jasper CountyRegion 4-AA0-150.20996,71998,59819,7032,9473522,839.91
Gordon LeeRegion 7-AA0-149.47986,43087,70216,2022,2582613,830.42
ACE CharterRegion 2-AA1-049.36944,84170,44612,6841,7391955,127.21
MetterRegion 3-AA0-148.16908,62649,8547,8449659011,110.11
BerrienRegion 1-AA1-047.90867,78045,8446,9217878312,047.19
Screven CountyRegion 3-AA0-146.48928,66539,4925,2525564223,808.52
Lakeview Ft. OglethorpeRegion 7-AA0-145.27952,02036,0934,3023613033,332.33
Mount Zion (Carrollton)Region 6-AA1-042.38996,13529,8632,6881631662,499.00
ModelRegion 6-AA1-042.00980,05420,3031,6721023333,332.33
VidaliaRegion 2-AA0-143.82553,31311,4381,174852499,999.00
Oglethorpe CountyRegion 8-AA0-140.51666,6437,369523301999,999.00
East LaurensRegion 2-AA0-140.91281,3132,86022617--
Bacon CountyRegion 1-AA0-141.57273,8393,08025512--
Dade CountyRegion 7-AA0-138.72652,1564,9202617--
Bryan CountyRegion 3-AA0-137.00581,2282,7101112--
Jefferson CountyRegion 4-AA0-133.03678,0021,156301--
WashingtonRegion 5-AA0-133.77384,705769281--
ChattoogaRegion 7-AA0-132.39254,61335910---
Glenn HillsRegion 4-AA1-025.26442,757971---
CoosaRegion 6-AA0-126.58150,48137----
ArmucheeRegion 6-AA0-123.44136,25311----
Utopian AcademyRegion 5-AA1-019.83336,1959----
Gordon CentralRegion 7-AA0-125.8746,6664----
SavannahRegion 3-AA0-120.5216,5971----
JoseyRegion 4-AA0-113.6119,876-----
Banks CountyRegion 8-AA1-037.46------

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 6-AAHeard County370,721977,323999,6011,000,000-730,101
Region 1-AAFitzgerald231,577890,114990,191999,9991476,810
Region 6-AABremen124,761859,947989,3521,000,000-186,767
Region 2-AABleckley County99,089772,544970,842999,98119345,880
Region 2-AADublin67,469718,934961,587999,97723453,670
Region 1-AAThomasville36,153608,028928,683999,95248328,454
Region 8-AARabun County21,795484,059865,236999,59540578,236
Region 6-AAPepperell18,080457,220867,664999,9237770,568
Region 4-AAPutnam County6,782362,923823,573999,865135131,469
Region 4-AASocial Circle5,366331,046798,437999,764236107,390
Region 7-AAFannin County5,132275,667757,508998,6631,337439,121
Region 1-AAJeff Davis3,031186,431626,038997,4682,53244,029
Region 1-AACook2,511145,045557,380997,5152,48554,618
Region 8-AACommerce2,258156,385557,471993,0836,91714,655
Region 2-AASwainsboro1,245136,189584,767997,3022,698144,229
Region 2-AADodge County1,15088,514413,501988,34811,65249,416
Region 1-AABrooks County1,067108,681481,024994,3905,61095,133
Region 4-AALaney776169,200636,192998,2681,732247,835
Region 6-AAMount Zion (Carrollton)39883,962468,903996,1353,8652,134
Region 4-AAJasper County25456,592387,576996,7193,28182,308
Region 7-AAGordon Lee21358,629411,639986,43013,570192,914
Region 7-AALakeview Ft. Oglethorpe9023,428221,240952,02047,98077,464
Region 2-AAACE Charter4117,029174,019944,84155,1596,099
Region 6-AAModel2818,476211,348980,05419,9461,859
Region 1-AABerrien135,35672,696867,780132,220916
Region 3-AAScreven County-3,915100,763928,66571,335622
Region 3-AAMetter-2,63071,324908,62691,374976
Region 7-AADade County-71325,045652,156347,8449,789
Region 8-AAOglethorpe County-66619,052666,643333,35794
Region 3-AABryan County-1339,000581,228418,77229
Region 2-AAVidalia-905,959553,313446,687563
Region 4-AAJefferson County-785,508678,002321,998166
Region 2-AAEast Laurens-201,661281,313718,687143
Region 7-AAChattooga-131,593254,613745,387757
Region 1-AABacon County-10845273,839726,16140
Region 5-AAWashington-51,487384,705615,295245
Region 4-AAGlenn Hills-4681442,757557,2434
Region 5-AAUtopian Academy-1445336,195663,805-
Region 6-AACoosa--93150,481849,519-
Region 7-AAGordon Central--4146,666953,33429
Region 6-AAArmuchee--35136,253863,747-
Region 4-AAJosey---19,876980,124-
Region 3-AASavannah---16,597983,403-
Region 8-AABanks County----1,000,000-

Class A

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Fitzgerald
Heard County
Heard County
Dublin
Rabun County
Fitzgerald
First Round
Second Round
Quarterfinal
Heard County
Thomasville
Dublin
Bleckley County
Heard County
Brooks County
Social Circle
Thomasville
Dublin
Putnam County
Commerce
Bleckley County
#1
3
66.53
1-0
Heard County
#32
26
43.82
0-1
Vidalia
#17
22
48.16
0-1
Metter
#16
6
61.26
0-1
Brooks County
#9
18
50.93
1-0
Social Circle
#24
25
45.27
0-1
Lakeview Ft. Oglethorpe
#25
9
59.35
1-0
Cook
#8
2
67.03
0-1
Thomasville
#5
4
66.19
1-0
Dublin
#28
31
40.51
0-1
Oglethorpe County
#21
24
46.48
0-1
Screven County
#12
17
51.50
1-0
Putnam County
#13
14
54.02
0-0
Commerce
#20
28
42.00
1-0
Model
#29
23
47.90
1-0
Berrien
#4
5
64.34
1-0
Bleckley County
Bremen
Rabun County
Laney
Fitzgerald
Bremen
Jeff Davis
Pepperell
Rabun County
Fannin County
Laney
Swainsboro
Fitzgerald
#3
11
58.18
1-0
Bremen
#30
40
25.26
1-0
Glenn Hills
#19
12
55.67
0-0
Dodge County
#14
10
58.57
1-0
Jeff Davis
#11
16
52.50
1-0
Pepperell
#22
19
50.20
0-1
Jasper County
#27
36
33.03
0-1
Jefferson County
#6
7
60.24
0-0
Rabun County
#7
15
53.47
1-0
Fannin County
#26
27
42.38
1-0
Mount Zion (Carrollton)
#23
21
49.36
1-0
ACE Charter
#10
13
54.78
0-1
Laney
#15
8
60.14
0-1
Swainsboro
#18
20
49.47
0-1
Gordon Lee
#31
34
37.00
0-1
Bryan County
#2
1
69.04
1-0
Fitzgerald

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
Lincoln CountyRegion 8-A1-064.50999,998854,493711,794553,324381,0871.62
BowdonRegion 7-A0-163.58999,995826,452663,688487,631310,5162.22
Clinch CountyRegion 2-A0-159.23999,564689,826457,899258,482122,7197.15
Early CountyRegion 1-A0-055.46994,990467,871254,751113,83340,61423.62
Johnson CountyRegion 5-A1-052.54999,914500,726241,92389,73224,95039.08
TrionRegion 7-A1-052.66999,576466,778216,22579,95022,80942.84
Irwin CountyRegion 2-A1-052.88995,818429,251200,57874,76021,73145.02
Emanuel County InstituteRegion 3-A1-052.84994,752381,629177,97265,88019,19551.10
ManchesterRegion 7-A0-152.19997,877406,151180,82163,52617,51856.08
Wheeler CountyRegion 4-A1-050.60998,959418,591179,87957,56113,31574.10
Schley CountyRegion 6-A1-047.89999,451319,748110,30528,0655,130193.93
Wilcox CountyRegion 4-A0-147.64984,243241,43278,83519,1443,417291.65
Mitchell CountyRegion 2-A1-047.48991,307238,31776,16818,2183,288303.14
Charlton CountyRegion 2-A0-0-148.59886,152177,99259,91315,3903,142317.27
Warren CountyRegion 8-A1-046.60994,843226,23367,50315,1542,436409.51
Macon CountyRegion 6-A1-046.15997,545224,97165,98814,1952,184456.88
Washington-WilkesRegion 8-A1-046.06984,421188,88753,90711,2281,691590.37
Jenkins CountyRegion 5-A0-146.13984,951169,33848,10010,1771,533651.32
HawkinsvilleRegion 4-A1-044.37974,142148,24736,9636,8018601,161.79
Taylor CountyRegion 6-A1-043.58994,946145,05033,7895,6786751,480.48
TreutlenRegion 4-A1-043.63946,412115,56626,8074,4805611,781.53
McIntosh County AcademyRegion 3-A0-143.31710,33555,64612,3922,0412334,290.85
Greene CountyRegion 8-A0-141.82780,68753,3619,8981,3661536,534.95
Miller CountyRegion 1-A1-040.88898,41553,7779,3001,1581109,089.91
Seminole CountyRegion 1-A0-139.32677,29425,6903,7683893231,249.00
Telfair CountyRegion 4-A0-138.99560,72320,9932,9943472638,460.54
Randolph-ClayRegion 1-A1-038.52908,33937,6605,2095182441,665.67
Turner CountyRegion 4-A0-138.45663,26223,5043,2472872147,618.05
Atkinson CountyRegion 2-A0-038.04524,58916,7092,1451801190,908.09
Lake Oconee AcademyRegion 8-A1-036.35901,65424,0172,5911858124,999.00
Montgomery CountyRegion 3-A1-036.61654,81816,2101,8411527142,856.14
Wilkinson CountyRegion 5-A0-134.79612,3439,895897682499,999.00
PortalRegion 3-A0-135.73387,9747,025709501999,999.00
Lanier CountyRegion 2-A0-134.81197,5682,680246211999,999.00
Chattahoochee CountyRegion 6-A1-032.21830,1298,51762620--
Hancock CentralRegion 5-A1-030.08625,9983,4821816--
Marion CountyRegion 6-A0-128.31374,7971,189532--
Dooly CountyRegion 4-A0-132.35168,1681,263811--
Glascock CountyRegion 5-A0-125.09234,6203266---
Georgia Military PrepRegion 5-A0-023.28171,9941445---
PelhamRegion 1-A0-124.1354,284662---
GreenvilleRegion 7-A0-123.14156,4341221---
Crawford CountyRegion 6-A0-123.60118,902135----
ClaxtonRegion 3-A1-023.7937,41135----
Terrell CountyRegion 1-A0-116.7013,4244----
B.E.S.T. AcademyRegion 7-A0-113.5314,5521----
Central (Talbotton)Region 6-A1-0-1.40860-----
Twiggs CountyRegion 5-A0-19.41570-----
Baconton CharterRegion 1-A1-027.70------
Calhoun CountyRegion 1-A1-026.71------
Towns CountyRegion 8-A0-126.49------
Pataula CharterRegion 1-A0-011.45------
Scintilla Charter AcademyRegion 2-A0-0-9.93------
Southwest Georgia STEMRegion 1-A0-1-16.03------

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 8-ALincoln County567,433965,001997,208999,9982871,812
Region 7-ABowdon137,069818,830975,415999,9955737,284
Region 4-AWheeler County66,460610,185869,664998,9591,041461,144
Region 5-AJohnson County57,039681,440934,653999,91486658,523
Region 6-ASchley County37,519534,558854,562999,451549468,598
Region 2-AClinch County26,732600,782903,982999,564436609,515
Region 7-ATrion16,364510,074853,460999,576424129,093
Region 6-AMacon County12,383328,398711,357997,5452,455321,823
Region 2-AIrwin County12,145357,835719,190995,8184,182236,969
Region 4-AWilcox County10,252254,193597,376984,24315,757275,464
Region 7-AManchester10,054345,791715,149997,8772,123133,556
Region 8-AWarren County7,542286,726645,569994,8435,15762,064
Region 4-AHawkinsville7,156194,504481,000974,14225,858116,477
Region 2-AMitchell County6,788248,778587,914991,3078,69365,670
Region 6-ATaylor County6,512218,614579,668994,9465,054193,628
Region 3-AEmanuel County Institute5,879219,181801,982994,7525,248718,586
Region 1-AEarly County5,495244,418865,230994,9905,010806,732
Region 8-AWashington-Wilkes3,632197,411518,565984,42115,57944,437
Region 4-ATreutlen2,054116,981368,074946,41253,58898,673
Region 5-AJenkins County561105,598512,301984,95115,049309,394
Region 2-ACharlton County45944,182227,147886,152113,84883,614
Region 8-AGreene County9014,67596,514780,687219,31318,846
Region 1-ARandolph-Clay8822,458167,135908,33991,66150,867
Region 1-AMiller County6216,814167,750898,415101,58578,455
Region 3-AMontgomery County487,16482,287654,818345,18245,038
Region 8-ALake Oconee Academy4619,734130,712901,65498,3462,841
Region 4-ATurner County467,89361,734663,262336,73820,953
Region 2-AAtkinson County435,31636,758524,589475,4113,342
Region 3-AMcIntosh County Academy185,801220,462710,335289,665200,791
Region 6-AChattahoochee County157,03570,435830,129169,87112,462
Region 4-ATelfair County124,03748,489560,723439,27725,489
Region 3-APortal383842,720387,974612,02634,837
Region 5-AWilkinson County12,00643,880612,343387,65724,729
Region 1-ASeminole County-1,21173,816677,294322,70663,613
Region 5-AHancock Central-1,14321,419625,998374,0026,026
Region 6-AMarion County-1515,793374,797625,2033,078
Region 2-ALanier County-1162,775197,568802,432890
Region 5-AGeorgia Military Prep-591,633171,994828,006353
Region 4-ADooly County-382,414168,168831,8321,800
Region 5-AGlascock County-211,775234,620765,380975
Region 6-ACrawford County-8660118,902881,098411
Region 3-AClaxton-179437,411962,589748
Region 7-AGreenville-1146156,434843,56667
Region 1-APelham--40754,284945,716315
Region 1-ATerrell County--2513,424986,57618
Region 7-AB.E.S.T. Academy--114,552985,448-
Region 6-ACentral (Talbotton)---860999,140-
Region 5-ATwiggs County---570999,430-
Region 1-ABaconton Charter----1,000,000-
Region 1-ACalhoun County----1,000,000-
Region 1-APataula Charter----1,000,000-
Region 2-AScintilla Charter Academy----1,000,000-
Region 1-ASouthwest Georgia STEM----1,000,000-
Region 8-ATowns County----1,000,000-

Private

Modal bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal
Final
Hebron Christian
Prince Avenue Christian
Prince Avenue Christian
Savannah Christian
Calvary Day
Hebron Christian
First Round
Second Round
Quarterfinal
Prince Avenue Christian
Fellowship Christian
Aquinas
Savannah Christian
Prince Avenue Christian
Mount Vernon
Whitefield Academy
Fellowship Christian
Aquinas
North Cobb Christian
Westminster (Atlanta)
Savannah Christian
#1
3
76.03
1-0
Prince Avenue Christian
#32
Bye
#17
18
50.50
0-1
Eagle's Landing Christian
#16
16
51.98
1-0
Mount Vernon
#9
11
61.29
1-0
Whitefield Academy
#24
19
48.64
0-1
Pace Academy
#25
25
26.45
0-1
Mount Pisgah Christian
#8
5
73.85
1-0
Fellowship Christian
#5
13
57.21
1-0
Aquinas
#28
Bye
#21
24
40.74
1-0
Providence Christian
#12
15
54.67
1-0
North Cobb Christian
#13
17
51.47
1-0
Christian Heritage
#20
14
57.06
0-1
Westminster (Atlanta)
#29
Bye
#4
4
74.15
1-0
Savannah Christian
Holy Innocents
Calvary Day
Trinity Christian (Sharpsburg)
Hebron Christian
Holy Innocents
Wesleyan
Lovett
Calvary Day
Athens Academy
Trinity Christian (Sharpsburg)
Greater Atlanta Christian
Hebron Christian
#3
7
63.99
1-0
Holy Innocents
#30
Bye
#19
23
41.35
0-1
King's Ridge Christian
#14
12
58.35
0-1
Wesleyan
#11
9
62.72
1-0
Lovett
#22
22
42.23
0-1
Mount Paran Christian
#27
27
10.37
0-1
Walker
#6
2
78.61
1-0
Calvary Day
#7
10
61.77
0-1
Athens Academy
#26
26
21.42
0-0
Mt. Bethel Christian
#23
21
42.59
0-1
Landmark Christian
#10
8
63.02
0-1
Trinity Christian (Sharpsburg)
#15
6
65.08
1-0
Greater Atlanta Christian
#18
20
45.50
0-1
Darlington
#31
Bye
#2
1
81.05
1-0
Hebron Christian

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds
Hebron ChristianRegion 8-AAA1-081.051,000,000943,547773,738570,833387,2671.58
Calvary DayRegion 3-AA1-078.611,000,000898,029638,387394,705221,9473.51
Prince Avenue ChristianRegion 8-AA1-076.031,000,000914,674665,363385,170174,6644.73
Fellowship ChristianRegion 9-AA1-073.851,000,000861,216540,199255,08999,1699.08
Savannah ChristianRegion 3-AA1-074.151,000,000844,115503,787237,91194,8139.55
Holy InnocentsRegion 5-AAA1-063.991,000,000572,982185,38239,0116,157161.42
Greater Atlanta ChristianRegion 5-AAAA1-065.081,000,000386,403124,78627,9434,964200.45
LovettRegion 5-AAA1-062.721,000,000472,241130,74324,2203,318300.39
Trinity Christian (Sharpsburg)Region 5-AA0-163.021,000,000326,23489,13316,8762,426411.20
Athens AcademyRegion 8-AA0-161.771,000,000417,055104,93117,9262,278437.98
Whitefield AcademyRegion 5-AA1-061.291,000,000401,81398,22916,0131,963508.42
AquinasRegion 4-AA1-057.211,000,000309,04252,0315,6104262,346.42
WesleyanRegion 5-AAA0-158.351,000,000183,97936,0804,3953702,701.70
Westminster (Atlanta)Region 5-AAAA0-157.061,000,00084,16015,9801,5681138,848.56
North Cobb ChristianRegion 5-AAA1-054.671,000,000138,11219,0681,5178411,903.76
Christian HeritageRegion 7-AA1-051.471,000,00088,1618,5694951952,630.58
Mount VernonRegion 9-AA1-051.981,000,00071,4547,7884751376,922.08
Eagle's Landing ChristianRegion 5-AA0-150.501,000,00032,5393,2731605199,999.00
Pace AcademyRegion 5-AAAA0-148.641,000,00021,2031,230483333,332.33
Mount Paran ChristianRegion 9-AA0-142.231,000,0005,26718521999,999.00
DarlingtonRegion 6-AA0-145.501,000,00013,37173626--
Providence ChristianRegion 8-AA1-040.741,000,0003,951943--
Landmark ChristianRegion 5-AA0-142.591,000,0006,0571442--
King's Ridge ChristianRegion 9-AA0-141.351,000,0004,2591442--
Mount Pisgah ChristianRegion 9-AA0-126.451,000,000108----
Mt. Bethel ChristianRegion 9-AA0-021.421,000,00027----
WalkerRegion 9-AA0-110.371,000,0001----

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ
Region 8-AAPrince Avenue Christian512,106975,851999,8331,000,000-806,474
Region 8-AAAHebron Christian214,401944,450999,5841,000,000-824,641
Region 9-AAFellowship Christian125,547913,303999,8031,000,000-939,741
Region 3-AASavannah Christian44,613836,955999,1421,000,000-326,186
Region 5-AAAHoly Innocents40,326682,981983,9091,000,000-461,709
Region 5-AAALovett16,521529,218970,0351,000,000-328,645
Region 3-AACalvary Day11,759815,041998,6451,000,000-672,187
Region 5-AAWhitefield Academy11,302461,135958,5981,000,000-381,660
Region 8-AAAthens Academy10,753457,358957,4121,000,000-100,461
Region 4-AAAquinas7,474485,079967,3581,000,000-430,828
Region 5-AAANorth Cobb Christian1,793165,897764,2771,000,000-53,277
Region 5-AAAAGreater Atlanta Christian1,669196,213912,2861,000,000-90,241
Region 5-AAAWesleyan907132,323725,9911,000,000-135,809
Region 5-AATrinity Christian (Sharpsburg)487190,540898,7151,000,000-560,103
Region 7-AAChristian Heritage269132,363778,5611,000,000-279,926
Region 9-AAMount Vernon7057,967734,7231,000,000-52,297
Region 6-AADarlington19,204297,2971,000,000-8,571
Region 5-AAEagle's Landing Christian16,640305,7551,000,000-51,415
Region 5-AAAAWestminster (Atlanta)12,907256,5711,000,000-10,888
Region 8-AAProvidence Christian-1,916146,5271,000,000-80
Region 9-AAMount Paran Christian-1,321126,8971,000,000-4,533
Region 9-AAKing's Ridge Christian-1,236172,7511,000,000-3,412
Region 5-AAAAPace Academy-7021,5421,000,000-506
Region 5-AALandmark Christian-3219,1491,000,000-6,577
Region 9-AAMount Pisgah Christian--3,8541,000,000-15
Region 9-AAMt. Bethel Christian--7831,000,000-2
Region 9-AAWalker--21,000,000--