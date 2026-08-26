AJC Varsity Maxwell GHSA playoff projections: 3 teams have better than 50% chance to win it all The simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets. Mercedes-Benz Stadium hosts the high school football state championship games each December. (Jason Getz/AJC 2023)

By Loren Maxwell 42 minutes ago Share

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class in the GHSA. The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation, a computation of random sampling used to predict outcomes, of the 2026 season. While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments and playoff brackets. Although regions may use different criteria, in the simulation, all standings were determined by 1) region record, 2) head-to-head results, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tiebreaker. Class 7A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal Final Carrollton Newton Carrollton Buford Valdosta Newton First Round Second Round Quarterfinal Carrollton Lowndes Buford North Gwinnett Carrollton South Gwinnett Norcross Lowndes Buford Douglas County Grayson North Gwinnett #1 1 110.09 1-0 Carrollton #32 32 68.54 0-1 Denmark #17 23 77.09 1-0 South Gwinnett #16 26 75.26 0-1 West Forsyth #9 9 86.14 1-0 Norcross #24 24 77.05 0-1 Collins Hill #25 31 69.30 1-0 Dacula #8 8 86.71 1-0 Lowndes #5 2 105.57 1-0 Buford #28 27 74.73 0-1 Marietta #21 22 77.11 1-0 East Coweta #12 13 83.45 0-1 Douglas County #13 12 84.35 0-2 Grayson #20 14 82.00 1-0 Westlake #29 19 78.17 0-1 Mill Creek #4 3 96.89 1-0 North Gwinnett Valdosta McEachern Colquitt County Newton Valdosta Walton Camden County McEachern Colquitt County North Cobb Brookwood Newton #3 6 88.48 1-0 Valdosta #30 25 76.15 1-0 Richmond Hill #19 16 81.01 0-1 Walton #14 18 78.81 1-0 Harrison #11 15 81.64 1-0 Camden County #22 21 77.74 1-0 Peachtree Ridge #27 30 69.97 0-1 North Paulding #6 5 88.83 1-0 McEachern #7 7 87.09 0-1 Colquitt County #26 29 70.42 0-1 North Atlanta #23 20 78.12 1-0 Archer #10 11 84.55 0-1 North Cobb #15 10 85.86 1-0 Brookwood #18 17 80.25 1-0 Hillgrove #31 28 70.57 0-1 Lambert #2 4 88.89 1-0 Newton Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship, along with the associated odds. Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Carrollton Region 2-AAAAAAA 1-0 110.09 1,000,000 973,592 907,279 776,816 611,191 0.64 Buford Region 8-AAAAAAA 1-0 105.57 1,000,000 934,812 792,364 543,438 287,432 2.48 North Gwinnett Region 7-AAAAAAA 1-0 96.89 1,000,000 817,992 564,752 279,495 65,310 14.31 Newton Region 4-AAAAAAA 1-0 88.89 999,922 568,924 255,705 73,609 7,832 126.68 McEachern Region 3-AAAAAAA 1-0 88.83 999,931 548,528 234,459 65,163 6,984 142.18 Valdosta Region 1-AAAAAAA 1-0 88.48 999,932 534,143 225,175 61,714 6,532 152.09 Lowndes Region 1-AAAAAAA 1-0 86.71 999,778 464,453 176,099 42,024 3,534 281.97 Colquitt County Region 1-AAAAAAA 0-1 87.09 998,715 413,863 153,292 37,239 3,335 298.85 Norcross Region 7-AAAAAAA 1-0 86.14 999,282 365,531 120,989 27,016 2,167 460.47 Brookwood Region 7-AAAAAAA 1-0 85.86 998,009 329,186 107,711 23,435 1,950 511.82 North Cobb Region 5-AAAAAAA 0-1 84.55 994,288 244,501 73,123 14,118 975 1,024.64 Grayson Region 4-AAAAAAA 0-2 84.35 979,683 197,204 58,671 11,306 777 1,286.00 Douglas County Region 2-AAAAAAA 0-1 83.45 991,556 225,291 61,690 10,676 621 1,609.31 Camden County Region 1-AAAAAAA 1-0 81.64 991,449 200,946 49,114 7,466 339 2,948.85 Westlake Region 2-AAAAAAA 1-0 82.00 983,571 168,588 41,324 6,465 308 3,245.75 Walton Region 5-AAAAAAA 0-1 81.01 987,897 132,604 30,491 4,388 207 4,829.92 Hillgrove Region 3-AAAAAAA 1-0 80.25 995,131 160,909 33,962 4,408 169 5,916.16 Harrison Region 3-AAAAAAA 1-0 78.81 993,896 133,902 25,058 2,872 90 11,110.11 Peachtree Ridge Region 7-AAAAAAA 1-0 77.74 980,983 80,933 13,663 1,394 44 22,726.27 Archer Region 4-AAAAAAA 1-0 78.12 904,922 69,733 12,022 1,274 44 22,726.27 East Coweta Region 2-AAAAAAA 1-0 77.11 974,024 81,877 13,048 1,280 43 23,254.81 Mill Creek Region 8-AAAAAAA 0-1 78.17 882,596 62,638 10,524 1,068 30 33,332.33 South Gwinnett Region 4-AAAAAAA 1-0 77.09 951,274 70,445 11,228 1,032 29 34,481.76 Richmond Hill Region 1-AAAAAAA 1-0 76.15 945,597 60,310 8,704 776 29 34,481.76 Collins Hill Region 8-AAAAAAA 0-1 77.05 853,636 49,665 7,601 727 17 58,822.53 West Forsyth Region 6-AAAAAAA 0-1 75.26 887,207 34,503 5,138 410 7 142,856.14 Marietta Region 5-AAAAAAA 0-1 74.73 689,477 23,567 2,979 230 2 499,999.00 North Atlanta Region 3-AAAAAAA 0-1 70.42 844,111 13,585 1,085 49 1 999,999.00 Denmark Region 6-AAAAAAA 0-1 68.54 597,044 5,613 381 19 1 999,999.00 North Paulding Region 5-AAAAAAA 0-1 69.97 617,693 8,253 651 32 - - Lambert Region 6-AAAAAAA 0-1 70.57 644,260 9,116 786 31 - - Dacula Region 8-AAAAAAA 1-0 69.30 754,019 9,505 678 24 - - Parkview Region 7-AAAAAAA 0-1 67.81 242,739 1,704 120 3 - - North Forsyth Region 6-AAAAAAA 0-1 65.95 345,416 1,656 89 2 - - Campbell Region 3-AAAAAAA 1-0 62.43 417,402 859 27 1 - - Etowah Region 5-AAAAAAA 1-0 61.19 135,007 154 6 - - - Kennesaw Mountain Region 3-AAAAAAA 1-0 57.57 363,261 224 5 - - - Seckinger Region 8-AAAAAAA 0-1 59.87 237,832 222 3 - - - Central Gwinnett Region 8-AAAAAAA 1-0 58.59 245,995 153 1 - - - Northgate Region 2-AAAAAAA 0-1 61.79 90,734 114 1 - - - Paulding County Region 5-AAAAAAA 1-0 58.76 162,884 111 1 - - - Wheeler Region 5-AAAAAAA 0-1 61.38 32,975 31 1 - - - Rockdale County Region 4-AAAAAAA 1-0 53.78 138,007 25 - - - - South Forsyth Region 6-AAAAAAA 1-0 56.15 76,167 24 - - - - Pebblebrook Region 3-AAAAAAA 0-1 52.61 42,604 7 - - - - Duluth Region 7-AAAAAAA 0-1 57.52 19,525 3 - - - - Cherokee Region 5-AAAAAAA 0-1 56.17 5,643 1 - - - - Forsyth Central Region 6-AAAAAAA 0-1 50.22 3,805 - - - - - Berkmar Region 7-AAAAAAA 0-1 37.57 118 - - - - - Discovery Region 8-AAAAAAA 0-1 33.54 3 - - - - -

Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs. Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 2-AAAAAAA Carrollton 622,325 997,867 999,965 1,000,000 - 959,852 Region 7-AAAAAAA North Gwinnett 94,713 885,780 988,989 1,000,000 - 715,917 Region 4-AAAAAAA Newton 75,481 724,022 943,851 999,922 78 586,091 Region 1-AAAAAAA Lowndes 55,223 616,124 897,254 999,778 222 262,490 Region 1-AAAAAAA Valdosta 49,475 658,422 925,258 999,932 68 338,759 Region 3-AAAAAAA McEachern 38,254 671,476 942,336 999,931 69 670,931 Region 1-AAAAAAA Colquitt County 23,997 428,972 787,393 998,715 1,285 295,021 Region 8-AAAAAAA Buford 11,733 908,019 997,718 1,000,000 - 967,657 Region 1-AAAAAAA Camden County 11,242 239,476 585,486 991,449 8,551 84,713 Region 7-AAAAAAA Brookwood 4,992 285,113 697,958 998,009 1,991 114,464 Region 7-AAAAAAA Norcross 4,705 364,645 785,844 999,282 718 153,757 Region 3-AAAAAAA Hillgrove 2,501 196,753 596,167 995,131 4,869 188,808 Region 3-AAAAAAA Harrison 1,664 195,800 589,014 993,896 6,104 126,228 Region 2-AAAAAAA Douglas County 1,174 177,209 536,197 991,556 8,444 20,670 Region 1-AAAAAAA Richmond Hill 885 58,450 253,446 945,597 54,403 19,017 Region 2-AAAAAAA Westlake 696 105,744 400,612 983,571 16,429 15,805 Region 2-AAAAAAA East Coweta 329 93,280 361,526 974,024 25,976 3,655 Region 4-AAAAAAA South Gwinnett 278 51,258 278,291 951,274 48,726 72,972 Region 7-AAAAAAA Peachtree Ridge 147 48,480 290,013 980,983 19,017 15,383 Region 4-AAAAAAA Grayson 114 54,209 413,958 979,683 20,317 261,419 Region 4-AAAAAAA Archer 38 20,200 181,796 904,922 95,078 79,489 Region 5-AAAAAAA North Cobb 18 143,717 673,115 994,288 5,712 528,586 Region 5-AAAAAAA Walton 7 46,169 455,050 987,897 12,103 350,502 Region 3-AAAAAAA North Atlanta 3 3,140 52,322 844,111 155,889 13,171 Region 6-AAAAAAA West Forsyth 2 10,764 522,845 887,207 112,793 509,118 Region 8-AAAAAAA Mill Creek 2 4,343 77,793 882,596 117,404 19,119 Region 6-AAAAAAA Lambert 1 1,844 230,678 644,260 355,740 223,465 Region 3-AAAAAAA Campbell 1 143 5,113 417,402 582,598 754 Region 8-AAAAAAA Dacula - 2,963 46,926 754,019 245,981 1,709 Region 8-AAAAAAA Collins Hill - 2,259 62,718 853,636 146,364 11,469 Region 6-AAAAAAA Denmark - 1,226 174,938 597,044 402,956 168,790 Region 5-AAAAAAA North Paulding - 911 36,432 617,693 382,307 25,592 Region 5-AAAAAAA Marietta - 892 100,999 689,477 310,523 93,419 Region 6-AAAAAAA North Forsyth - 204 95,384 345,416 654,584 93,891 Region 7-AAAAAAA Parkview - 44 1,697 242,739 757,261 475 Region 3-AAAAAAA Kennesaw Mountain - 28 1,293 363,261 636,739 100 Region 8-AAAAAAA Central Gwinnett - 16 945 245,995 754,005 16 Region 6-AAAAAAA South Forsyth - 11 4,418 76,167 923,833 4,278 Region 8-AAAAAAA Seckinger - 7 772 237,832 762,168 30 Region 5-AAAAAAA Paulding County - 7 689 162,884 837,116 199 Region 2-AAAAAAA Northgate - 7 249 90,734 909,266 18 Region 4-AAAAAAA Rockdale County - 4 112 138,007 861,993 29 Region 5-AAAAAAA Etowah - 2 996 135,007 864,993 763 Region 5-AAAAAAA Wheeler - - 896 32,975 967,025 884 Region 6-AAAAAAA Forsyth Central - - 458 3,805 996,195 458 Region 5-AAAAAAA Cherokee - - 55 5,643 994,357 55 Region 3-AAAAAAA Pebblebrook - - 28 42,604 957,396 8 Region 7-AAAAAAA Duluth - - 7 19,525 980,475 4 Region 7-AAAAAAA Berkmar - - - 118 999,882 - Region 8-AAAAAAA Discovery - - - 3 999,997 - Class 6A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets. Semifinal Final Thomas County Central Lee County Thomas County Central Hughes Roswell Lee County First Round Second Round Quarterfinal Thomas County Central East Paulding Rome Hughes Thomas County Central Brunswick East Paulding Jackson County Rome Kell Hiram Hughes #1 1 101.66 1-0 Thomas County Central #32 49 50.11 1-0 Heritage (Conyers) #17 18 69.66 1-0 Tift County #16 17 69.95 0-1 Brunswick #9 13 77.54 1-0 East Paulding #24 20 67.84 0-1 Lovejoy #25 41 54.11 0-1 Dunwoody #8 15 72.55 1-0 Jackson County #5 9 84.91 0-1 Rome #28 29 62.87 0-1 Glynn Academy #21 14 73.98 0-1 Kell #12 26 63.39 1-0 Shiloh #13 28 62.93 0-1 Hiram #20 32 58.13 0-1 Decatur #29 36 56.13 1-0 Mountain View #4 2 95.76 1-0 Hughes Roswell Houston County Milton Lee County Roswell Woodward Academy Sequoyah Houston County Milton Coffee Creekside Lee County #3 3 92.99 1-0 Roswell #30 19 68.38 0-1 Newnan #19 12 80.05 0-1 Woodward Academy #14 23 66.88 1-0 Clarke Central #11 10 83.96 1-0 Sequoyah #22 27 63.17 0-1 New Manchester #27 38 55.06 0-1 Habersham Central #6 7 89.63 1-0 Houston County #7 6 91.47 1-0 Milton #26 16 70.13 1-0 Creekview #23 22 66.94 0-1 Effingham County #10 11 81.07 1-0 Coffee #15 4 92.38 0-1 Creekside #18 8 89.41 0-1 Gainesville #31 21 67.37 0-1 River Ridge #2 5 92.34 1-0 Lee County Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Thomas County Central Region 2-AAAAAA 1-0 101.66 1,000,000 935,614 796,398 638,414 487,936 1.05 Hughes Region 3-AAAAAA 1-0 95.76 1,000,000 838,753 582,823 334,912 162,561 5.15 Lee County Region 2-AAAAAA 1-0 92.34 999,970 773,338 464,935 224,010 81,121 11.33 Roswell Region 7-AAAAAA 1-0 92.99 999,980 742,966 427,215 202,878 80,108 11.48 Milton Region 7-AAAAAA 1-0 91.47 999,979 711,286 375,325 159,896 56,279 16.77 Creekside Region 3-AAAAAA 0-1 92.38 999,944 634,275 320,205 142,991 55,027 17.17 Houston County Region 2-AAAAAA 1-0 89.63 999,940 686,905 337,334 126,902 37,966 25.34 Gainesville Region 7-AAAAAA 0-1 89.41 998,975 499,422 218,195 77,873 23,370 41.79 Rome Region 6-AAAAAA 0-1 84.91 999,250 464,810 149,687 37,088 7,364 134.80 Sequoyah Region 6-AAAAAA 1-0 83.96 999,200 427,646 127,742 29,054 5,272 188.68 Coffee Region 2-AAAAAA 1-0 81.07 993,927 277,867 65,297 11,091 1,557 641.26 Woodward Academy Region 3-AAAAAA 0-1 80.05 997,491 187,941 41,874 6,250 749 1,334.11 East Paulding Region 5-AAAAAA 1-0 77.54 999,690 293,298 49,871 6,107 559 1,787.91 Jackson County Region 8-AAAAAA 1-0 72.55 998,914 149,418 15,533 1,084 63 15,872.02 Kell Region 6-AAAAAA 0-1 73.98 934,596 77,818 9,545 744 46 21,738.13 Creekview Region 6-AAAAAA 1-0 70.13 838,808 34,363 2,745 150 6 166,665.67 Brunswick Region 1-AAAAAA 0-1 69.95 927,902 32,893 2,880 149 5 199,999.00 Tift County Region 2-AAAAAA 1-0 69.66 834,726 32,215 2,589 126 4 249,999.00 Clarke Central Region 8-AAAAAA 1-0 66.88 988,781 47,389 2,674 101 3 333,332.33 Newnan Region 3-AAAAAA 0-1 68.38 745,812 19,037 1,185 38 2 499,999.00 Effingham County Region 1-AAAAAA 0-1 66.94 867,981 22,908 1,315 33 1 999,999.00 River Ridge Region 6-AAAAAA 0-1 67.37 560,704 11,591 640 15 1 999,999.00 Lovejoy Region 3-AAAAAA 0-1 67.84 777,998 18,048 1,155 53 - - Shiloh Region 4-AAAAAA 1-0 63.39 993,818 31,183 1,182 23 - - Lanier Region 7-AAAAAA 0-1 65.52 309,241 3,876 191 6 - - Glynn Academy Region 1-AAAAAA 0-1 62.87 697,910 7,530 288 3 - - Decatur Region 4-AAAAAA 0-1 58.13 911,548 5,005 110 3 - - Hiram Region 5-AAAAAA 0-1 62.93 831,996 10,436 393 2 - - New Manchester Region 5-AAAAAA 0-1 63.17 736,817 8,612 344 2 - - Northside (Warner Robins) Region 2-AAAAAA 1-0 64.53 401,926 4,676 198 2 - - McIntosh Region 3-AAAAAA 1-0 59.13 440,792 1,797 40 - - - Mountain View Region 8-AAAAAA 1-0 56.13 674,271 1,758 27 - - - Veterans Region 2-AAAAAA 0-1 58.66 133,652 461 10 - - - Dunwoody Region 4-AAAAAA 0-1 54.11 666,718 1,059 9 - - - Lassiter Region 6-AAAAAA 1-0 57.65 150,529 386 8 - - - South Paulding Region 5-AAAAAA 0-1 56.24 189,092 356 8 - - - Habersham Central Region 8-AAAAAA 0-1 55.06 409,831 747 6 - - - Bradwell Institute Region 1-AAAAAA 1-0 54.11 290,957 403 4 - - - Heritage (Conyers) Region 4-AAAAAA 1-0 50.11 515,287 331 4 - - - Lakeside (Evans) Region 1-AAAAAA 0-1 54.24 86,157 122 4 - - - Loganville Region 8-AAAAAA 1-0 48.87 246,401 92 3 - - - Grovetown Region 1-AAAAAA 0-1 54.07 178,170 237 2 - - - Alexander Region 5-AAAAAA 0-1 53.89 170,273 217 2 - - - Northside (Columbus) Region 3-AAAAAA 1-0 53.80 147,744 170 2 - - - Woodstock Region 6-AAAAAA 0-1 57.87 31,951 81 2 - - - Walnut Grove Region 8-AAAAAA 0-1 51.61 319,313 245 1 - - - South Effingham Region 1-AAAAAA 1-0 50.93 235,283 151 - - - - Chamblee Region 4-AAAAAA 0-1 47.73 242,727 84 - - - - Chapel Hill Region 5-AAAAAA 1-0 50.91 138,082 63 - - - - Alpharetta Region 7-AAAAAA 0-1 55.17 45,522 50 - - - - Meadowcreek Region 4-AAAAAA 1-0 45.24 222,498 37 - - - - Greenbrier Region 1-AAAAAA 0-1 51.05 57,916 31 - - - - Lakeside (Atlanta) Region 4-AAAAAA 0-1 42.29 25,896 2 - - - - Cedar Shoals Region 8-AAAAAA 0-1 42.61 4,825 1 - - - - Tri-Cities Region 3-AAAAAA 1-0 43.61 9,189 - - - - - Morrow Region 3-AAAAAA 1-0 43.13 5,848 - - - - - Alcovy Region 4-AAAAAA 0-1 38.89 4,512 - - - - - South Cobb Region 5-AAAAAA 1-0 39.92 3,403 - - - - - Midtown Region 4-AAAAAA 0-1 36.75 1,377 - - - - - Johns Creek Region 7-AAAAAA 1-0 36.47 1,231 - - - - - Apalachee Region 8-AAAAAA 0-1 40.35 1,133 - - - - - Osborne Region 5-AAAAAA 0-1 40.61 770 - - - - - Pope Region 6-AAAAAA 0-1 48.31 725 - - - - - Riverwood Region 7-AAAAAA 0-1 37.72 101 - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs. Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 2-AAAAAA Thomas County Central 588,671 990,105 999,747 1,000,000 - 687,434 Region 2-AAAAAA Lee County 172,559 845,004 976,581 999,970 30 195,648 Region 2-AAAAAA Houston County 85,389 760,476 963,121 999,940 60 104,264 Region 3-AAAAAA Hughes 52,074 887,149 992,960 1,000,000 - 562,867 Region 7-AAAAAA Roswell 34,378 692,089 954,112 999,980 20 421,420 Region 7-AAAAAA Milton 34,265 702,188 959,549 999,979 21 342,829 Region 6-AAAAAA Sequoyah 12,602 438,614 848,715 999,200 800 393,050 Region 6-AAAAAA Rome 6,472 489,637 877,814 999,250 750 525,031 Region 5-AAAAAA East Paulding 4,659 521,938 935,937 999,690 310 828,604 Region 2-AAAAAA Coffee 3,975 243,019 665,902 993,927 6,073 12,499 Region 8-AAAAAA Jackson County 2,754 335,877 834,975 998,914 1,086 636,587 Region 7-AAAAAA Gainesville 1,538 271,462 740,647 998,975 1,025 235,080 Region 8-AAAAAA Clarke Central 291 122,408 569,577 988,781 11,219 315,340 Region 4-AAAAAA Shiloh 142 145,989 704,492 993,818 6,182 592,586 Region 6-AAAAAA Kell 92 40,569 256,553 934,596 65,404 55,439 Region 3-AAAAAA Creekside 44 346,353 890,152 999,944 56 403,926 Region 3-AAAAAA Woodward Academy 41 69,216 536,117 997,491 2,509 31,649 Region 2-AAAAAA Tift County 24 14,037 126,081 834,726 165,274 147 Region 6-AAAAAA Creekview 20 12,802 116,842 838,808 161,192 19,484 Region 1-AAAAAA Glynn Academy 6 5,113 158,278 697,910 302,090 136,337 Region 1-AAAAAA Effingham County 1 19,248 346,489 867,981 132,019 295,195 Region 4-AAAAAA Decatur 1 14,264 308,362 911,548 88,452 260,917 Region 1-AAAAAA Brunswick 1 10,934 553,042 927,902 72,098 540,146 Region 8-AAAAAA Mountain View 1 1,903 49,477 674,271 325,729 23,936 Region 5-AAAAAA Hiram - 9,501 155,733 831,996 168,004 71,668 Region 5-AAAAAA New Manchester - 4,648 125,883 736,817 263,183 83,723 Region 4-AAAAAA Heritage (Conyers) - 1,027 39,726 515,287 484,713 27,976 Region 3-AAAAAA Newnan - 997 29,451 745,812 254,188 889 Region 8-AAAAAA Habersham Central - 589 26,613 409,831 590,169 18,444 Region 6-AAAAAA River Ridge - 585 21,101 560,704 439,296 6,817 Region 4-AAAAAA Dunwoody - 523 109,183 666,718 333,282 102,057 Region 2-AAAAAA Northside (Warner Robins) - 395 8,716 401,926 598,074 8 Region 3-AAAAAA Lovejoy - 296 20,812 777,998 222,002 660 Region 1-AAAAAA Bradwell Institute - 222 10,922 290,957 709,043 7,338 Region 3-AAAAAA McIntosh - 147 6,345 440,792 559,208 9 Region 8-AAAAAA Walnut Grove - 146 8,683 319,313 680,687 4,394 Region 1-AAAAAA Grovetown - 102 9,632 178,170 821,830 7,945 Region 4-AAAAAA Chamblee - 101 13,125 242,727 757,273 11,382 Region 1-AAAAAA South Effingham - 88 4,301 235,283 764,717 1,702 Region 4-AAAAAA Meadowcreek - 54 5,391 222,498 777,502 3,852 Region 5-AAAAAA Alexander - 44 5,945 170,273 829,727 4,693 Region 8-AAAAAA Loganville - 43 2,971 246,401 753,599 1,232 Region 5-AAAAAA South Paulding - 24 11,083 189,092 810,908 9,979 Region 7-AAAAAA Lanier - 18 2,106 309,241 690,759 661 Region 6-AAAAAA Lassiter - 17 862 150,529 849,471 84 Region 1-AAAAAA Lakeside (Evans) - 12 9,660 86,157 913,843 9,459 Region 1-AAAAAA Greenbrier - 12 2,113 57,916 942,084 1,878 Region 5-AAAAAA Chapel Hill - 7 1,651 138,082 861,918 1,326 Region 2-AAAAAA Veterans - 7 571 133,652 866,348 - Region 3-AAAAAA Northside (Columbus) - 1 398 147,744 852,256 - Region 4-AAAAAA Lakeside (Atlanta) - - 1,108 25,896 974,104 1,084 Region 6-AAAAAA Woodstock - - 145 31,951 968,049 95 Region 4-AAAAAA Alcovy - - 115 4,512 995,488 113 Region 8-AAAAAA Cedar Shoals - - 49 4,825 995,175 47 Region 4-AAAAAA Midtown - - 33 1,377 998,623 33 Region 7-AAAAAA Alpharetta - - 21 45,522 954,478 10 Region 8-AAAAAA Apalachee - - 20 1,133 998,867 20 Region 5-AAAAAA South Cobb - - 4 3,403 996,597 3 Region 5-AAAAAA Osborne - - 4 770 999,230 4 Region 3-AAAAAA Tri-Cities - - 1 9,189 990,811 - Region 3-AAAAAA Morrow - - 1 5,848 994,152 - Region 7-AAAAAA Johns Creek - - - 1,231 998,769 - Region 6-AAAAAA Pope - - - 725 999,275 - Region 7-AAAAAA Riverwood - - - 101 999,899 - Class 5A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets. Semifinal Final Marist North Oconee North Oconee Benedictine Marist Cartersville First Round Second Round Quarterfinal North Oconee Blessed Trinity Benedictine LaGrange North Oconee Stockbridge Sprayberry Blessed Trinity Eastside Benedictine Ware County LaGrange #1 3 85.74 1-0 North Oconee #32 27 63.61 0-1 Jonesboro #17 32 60.55 1-0 Dalton #16 13 71.71 0-0 Stockbridge #9 8 76.94 1-0 Sprayberry #24 14 70.89 0-1 Cambridge #25 26 63.72 1-0 Statesboro #8 4 80.65 1-0 Blessed Trinity #5 11 73.43 1-0 Eastside #28 37 58.86 1-0 Centennial #21 23 66.32 1-0 Tucker #12 6 78.23 0-1 Benedictine #13 9 75.96 1-0 Ware County #20 15 70.76 0-1 Central (Carrollton) #29 33 60.39 1-0 Cedartown #4 5 79.19 1-0 LaGrange Marist Jefferson Cass Cartersville Marist Dutchtown Warner Robins Jefferson Cass Mays Whitewater Cartersville #3 1 90.20 1-0 Marist #30 16 68.94 0-1 Jenkins #19 19 67.30 1-0 Dutchtown #14 28 62.30 0-1 Flowery Branch #11 10 74.18 1-0 Warner Robins #22 17 68.93 0-1 Perry #27 29 61.46 1-0 Harris County #6 7 78.08 0-1 Jefferson #7 12 72.57 1-0 Cass #26 21 66.81 0-1 Ola #23 30 60.60 1-0 East Forsyth #10 18 67.64 1-0 Mays #15 20 67.01 1-0 Whitewater #18 25 63.93 1-0 Villa Rica #31 35 59.17 1-0 Evans #2 2 87.40 1-0 Cartersville Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds. Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Marist Region 6-AAAAA 1-0 90.20 999,995 890,469 751,622 560,883 392,303 1.55 Cartersville Region 7-AAAAA 1-0 87.40 999,999 851,102 672,583 432,302 247,493 3.04 North Oconee Region 8-AAAAA 1-0 85.74 999,996 833,043 644,957 409,415 199,399 4.02 Blessed Trinity Region 6-AAAAA 1-0 80.65 998,056 594,399 306,701 127,498 43,853 21.80 LaGrange Region 3-AAAAA 1-0 79.19 999,068 593,762 292,523 109,578 33,295 29.03 Jefferson Region 8-AAAAA 0-1 78.08 997,689 517,396 228,296 79,069 22,008 44.44 Benedictine Region 1-AAAAA 0-1 78.23 992,410 457,743 198,154 69,346 19,537 50.18 Sprayberry Region 6-AAAAA 1-0 76.94 992,683 437,536 176,190 55,488 14,073 70.06 Ware County Region 1-AAAAA 1-0 75.96 990,679 385,881 143,796 42,359 9,744 101.63 Eastside Region 4-AAAAA 1-0 73.43 998,057 351,292 108,686 25,812 4,719 210.91 Warner Robins Region 2-AAAAA 1-0 74.18 972,759 280,371 91,704 23,054 4,569 217.87 Cass Region 7-AAAAA 1-0 72.57 993,525 314,693 93,278 20,567 3,402 292.94 Stockbridge Region 4-AAAAA 0-0 71.71 989,945 221,603 59,481 12,141 1,837 543.37 Central (Carrollton) Region 3-AAAAA 0-1 70.76 894,576 144,984 36,294 6,617 962 1,038.50 Cambridge Region 6-AAAAA 0-1 70.89 786,971 108,904 27,032 4,925 729 1,370.74 Perry Region 2-AAAAA 0-1 68.93 866,358 106,478 22,981 3,528 408 2,449.98 Mays Region 5-AAAAA 1-0 67.64 952,728 129,561 24,784 3,368 351 2,848.00 Jenkins Region 1-AAAAA 0-1 68.94 774,840 84,487 17,757 2,757 311 3,214.43 Dutchtown Region 4-AAAAA 1-0 67.30 981,594 119,400 21,675 2,827 292 3,423.66 Whitewater Region 3-AAAAA 1-0 67.01 887,399 92,605 16,820 2,173 198 5,049.51 Tucker Region 5-AAAAA 1-0 66.32 907,993 83,126 13,987 1,680 173 5,779.35 Ola Region 2-AAAAA 0-1 66.81 625,209 44,640 8,038 1,027 87 11,493.25 Jones County Region 2-AAAAA 0-1 66.59 602,078 41,220 7,246 896 87 11,493.25 Southwest DeKalb Region 5-AAAAA 0-1 64.35 664,347 33,419 4,895 451 38 26,314.79 Statesboro Region 1-AAAAA 1-0 63.72 832,168 44,002 5,757 501 31 32,257.06 Jonesboro Region 4-AAAAA 0-1 63.61 707,888 30,443 3,931 321 28 35,713.29 Villa Rica Region 7-AAAAA 1-0 63.93 824,780 47,886 6,273 528 26 38,460.54 Flowery Branch Region 8-AAAAA 0-1 62.30 646,129 23,463 2,675 189 12 83,332.33 Lithonia Region 5-AAAAA 1-0 60.59 514,976 11,462 1,088 62 8 124,999.00 Cedartown Region 7-AAAAA 1-0 60.39 688,834 18,403 1,696 110 6 166,665.67 East Forsyth Region 8-AAAAA 1-0 60.60 688,320 18,323 1,655 103 5 199,999.00 Dalton Region 7-AAAAA 1-0 60.55 834,478 26,210 2,472 152 4 249,999.00 Harris County Region 3-AAAAA 1-0 61.46 619,299 19,006 1,917 123 4 249,999.00 Centennial Region 6-AAAAA 1-0 58.86 453,240 7,027 526 24 3 333,332.33 Griffin Region 3-AAAAA 1-0 60.10 361,812 7,317 677 46 2 499,999.00 Evans Region 1-AAAAA 1-0 59.17 480,168 8,357 643 41 2 499,999.00 St. Pius X Region 6-AAAAA 0-1 57.73 147,804 1,476 96 6 1 999,999.00 Madison County Region 8-AAAAA 0-1 57.84 338,829 4,241 273 10 - - Maynard Jackson Region 5-AAAAA 1-0 57.56 257,080 2,907 198 7 - - Starr's Mill Region 3-AAAAA 0-1 59.06 133,438 1,892 141 6 - - Wayne County Region 1-AAAAA 1-0 56.41 277,165 2,369 143 4 - - Richmond Academy Region 1-AAAAA 1-0 55.84 338,370 2,731 136 3 - - Allatoona Region 7-AAAAA 0-1 57.46 228,023 2,431 145 2 - - Woodland (Cartersville) Region 7-AAAAA 1-0 49.29 86,393 152 2 1 - - Winder-Barrow Region 8-AAAAA 1-0 53.97 126,014 575 26 - - - M.L. King Region 4-AAAAA 0-1 52.57 148,558 464 21 - - - Locust Grove Region 2-AAAAA 0-1 54.98 32,528 181 14 - - - Arabia Mountain Region 4-AAAAA 1-0 50.02 233,558 395 9 - - - Eagle's Landing Region 2-AAAAA 0-1 52.99 27,988 73 3 - - - Banneker Region 5-AAAAA 1-0 49.38 38,593 66 3 - - - Chattahoochee Region 6-AAAAA 1-0 47.42 33,338 29 - - - - Druid Hills Region 5-AAAAA 1-0 42.91 10,468 3 - - - - Lithia Springs Region 3-AAAAA 0-1 47.60 3,085 2 - - - - Drew Region 4-AAAAA 1-0 39.86 16,675 - - - - - Union Grove Region 2-AAAAA 0-1 44.26 756 - - - - - Mundy's Mill Region 4-AAAAA 0-1 38.99 291 - - - - - Northview Region 6-AAAAA 0-1 27.27 - - - - - - Forest Park Region 4-AAAAA 0-1 25.74 - - - - - - Groves Region 1-AAAAA 0-1 18.25 - - - - - - Johnson (Gainesville) Region 8-AAAAA 0-1 10.11 - - - - - - Cross Keys Region 5-AAAAA 0-1 -17.85 - - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 8-AAAAA North Oconee 602,657 980,776 998,549 999,996 4 701,169 Region 6-AAAAA Marist 168,378 938,643 994,971 999,995 5 734,693 Region 7-AAAAA Cartersville 122,568 959,408 997,782 999,999 1 863,605 Region 6-AAAAA Blessed Trinity 25,802 537,145 860,387 998,056 1,944 157,302 Region 3-AAAAA LaGrange 24,269 688,053 937,609 999,068 932 697,200 Region 8-AAAAA Jefferson 16,302 543,583 877,088 997,689 2,311 287,139 Region 6-AAAAA Sprayberry 11,348 409,761 766,347 992,683 7,317 91,783 Region 7-AAAAA Cass 11,219 443,568 795,682 993,525 6,475 118,120 Region 1-AAAAA Ware County 5,705 346,193 747,715 990,679 9,321 391,802 Region 1-AAAAA Benedictine 4,378 346,713 779,135 992,410 7,590 500,559 Region 4-AAAAA Eastside 2,995 475,285 846,067 998,057 1,943 429,732 Region 4-AAAAA Stockbridge 1,022 186,155 634,047 989,945 10,055 367,925 Region 2-AAAAA Warner Robins 766 201,888 691,757 972,759 27,241 541,415 Region 5-AAAAA Mays 511 188,423 599,761 952,728 47,272 390,381 Region 3-AAAAA Whitewater 416 91,198 358,681 887,399 112,601 76,815 Region 5-AAAAA Tucker 391 86,268 429,287 907,993 92,007 281,242 Region 3-AAAAA Central (Carrollton) 299 74,831 374,572 894,576 105,424 192,473 Region 7-AAAAA Dalton 220 49,679 232,976 834,478 165,522 3,446 Region 4-AAAAA Dutchtown 193 142,666 536,255 981,594 18,406 136,624 Region 1-AAAAA Statesboro 153 41,419 211,866 832,168 167,832 21,253 Region 7-AAAAA Villa Rica 140 54,062 245,142 824,780 175,220 10,448 Region 2-AAAAA Perry 56 59,577 351,564 866,358 133,642 205,402 Region 7-AAAAA Cedartown 47 19,996 124,187 688,834 311,166 3,379 Region 1-AAAAA Jenkins 32 19,857 170,132 774,840 225,160 80,600 Region 3-AAAAA Harris County 32 13,284 96,129 619,299 380,701 17,297 Region 5-AAAAA Southwest DeKalb 27 16,639 263,062 664,347 335,653 226,422 Region 8-AAAAA Flowery Branch 27 16,511 110,843 646,129 353,871 6,031 Region 6-AAAAA Cambridge 19 13,910 125,099 786,971 213,029 15,952 Region 8-AAAAA East Forsyth 16 14,841 117,571 688,320 311,680 3,852 Region 2-AAAAA Jones County 7 9,102 159,316 602,078 397,922 125,527 Region 4-AAAAA Jonesboro 2 8,772 114,279 707,888 292,112 64,292 Region 1-AAAAA Evans 2 2,615 35,053 480,168 519,832 3,735 Region 5-AAAAA Lithonia 1 2,819 82,504 514,976 485,024 67,386 Region 2-AAAAA Ola - 7,756 157,360 625,209 374,791 122,458 Region 3-AAAAA Griffin - 2,209 29,806 361,812 638,188 9,035 Region 1-AAAAA Richmond Academy - 1,261 16,948 338,370 661,630 895 Region 8-AAAAA Madison County - 1,214 19,726 338,829 661,171 1,530 Region 6-AAAAA Centennial - 1,096 20,874 453,240 546,760 169 Region 5-AAAAA Maynard Jackson - 974 39,199 257,080 742,920 32,819 Region 1-AAAAA Wayne County - 626 10,738 277,165 722,835 1,156 Region 7-AAAAA Allatoona - 562 9,393 228,023 771,977 987 Region 8-AAAAA Winder-Barrow - 213 3,954 126,014 873,986 279 Region 3-AAAAA Starr's Mill - 179 9,747 133,438 866,562 7,151 Region 4-AAAAA Arabia Mountain - 108 3,920 233,558 766,442 416 Region 7-AAAAA Woodland (Cartersville) - 60 1,291 86,393 913,607 15 Region 4-AAAAA M.L. King - 42 2,520 148,558 851,442 1,010 Region 6-AAAAA St. Pius X - 29 1,471 147,804 852,196 101 Region 5-AAAAA Banneker - 16 1,984 38,593 961,407 1,689 Region 2-AAAAA Eagle's Landing - 8 1,712 27,988 972,012 1,618 Region 2-AAAAA Locust Grove - 6 3,727 32,528 967,472 3,554 Region 5-AAAAA Druid Hills - 1 79 10,468 989,532 61 Region 6-AAAAA Chattahoochee - - 64 33,338 966,662 - Region 3-AAAAA Lithia Springs - - 30 3,085 996,915 29 Region 2-AAAAA Union Grove - - 26 756 999,244 26 Region 4-AAAAA Drew - - 16 16,675 983,325 1 Region 4-AAAAA Mundy's Mill - - - 291 999,709 - Region 5-AAAAA Cross Keys - - - - 1,000,000 - Region 4-AAAAA Forest Park - - - - 1,000,000 - Region 1-AAAAA Groves - - - - 1,000,000 - Region 8-AAAAA Johnson (Gainesville) - - - - 1,000,000 - Region 6-AAAAA Northview - - - - 1,000,000 - Class 4A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets. Semifinal Final Sandy Creek Troup Calhoun Sandy Creek Troup Peach County First Round Second Round Quarterfinal Calhoun Mary Persons Sandy Creek Stephenson Calhoun Harlem West Laurens Mary Persons Sandy Creek Oconee County Northwest Whitfield Stephenson #1 2 78.85 1-0 Calhoun #32 24 57.40 0-1 New Hampstead #17 22 58.01 1-0 North Clayton #16 21 58.78 0-1 Harlem #9 13 61.19 0-1 West Laurens #24 26 56.02 0-0 Monroe #25 28 54.70 0-1 Luella #8 10 65.31 1-0 Mary Persons #5 1 88.39 1-0 Sandy Creek #28 39 50.44 0-1 Mount Zion (Jonesboro) #21 9 67.74 0-1 Oconee County #12 17 59.39 0-1 Bainbridge #13 18 59.36 1-0 Northwest Whitfield #20 27 55.62 1-0 Adairsville #29 35 52.45 0-0 Dougherty #4 5 74.18 1-0 Stephenson Monroe Area Troup Peach County Cairo Monroe Area North Hall Douglass Troup Peach County Westover Spalding Cairo #3 8 68.49 1-0 Monroe Area #30 19 59.00 0-1 Upson-Lee #19 23 57.63 1-0 Gilmer #14 11 63.42 0-1 North Hall #11 7 73.60 1-0 Douglass #22 25 56.26 1-0 Long County #27 29 54.03 0-1 Heritage (Ringgold) #6 4 76.50 1-0 Troup #7 3 76.91 1-0 Peach County #26 16 59.82 0-1 Cherokee Bluff #23 14 60.56 1-0 Baldwin #10 15 60.52 1-0 Westover #15 20 58.84 0-1 Hampton #18 12 62.23 1-0 Spalding #31 30 53.94 1-0 White County #2 6 73.88 1-0 Cairo Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds. Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Sandy Creek Region 4-AAAA 1-0 88.39 1,000,000 950,524 838,777 709,961 590,804 0.69 Calhoun Region 7-AAAA 1-0 78.85 999,999 856,108 597,439 330,938 133,345 6.50 Peach County Region 2-AAAA 1-0 76.91 999,950 789,683 483,098 234,133 80,903 11.36 Troup Region 2-AAAA 1-0 76.50 999,955 782,383 472,250 221,538 73,869 12.54 Cairo Region 1-AAAA 1-0 73.88 999,999 745,929 406,055 159,117 42,296 22.64 Stephenson Region 5-AAAA 1-0 74.18 999,861 700,495 352,704 141,224 38,587 24.92 Douglass Region 5-AAAA 1-0 73.60 999,285 591,414 274,634 102,043 27,164 35.81 Monroe Area Region 8-AAAA 1-0 68.49 997,682 448,343 149,744 37,394 6,106 162.77 Oconee County Region 8-AAAA 0-1 67.74 983,315 291,605 93,654 21,403 3,252 306.50 Mary Persons Region 2-AAAA 1-0 65.31 989,334 285,290 74,429 13,660 1,608 620.89 North Hall Region 6-AAAA 0-1 63.42 944,381 159,445 38,054 5,726 584 1,711.33 Spalding Region 2-AAAA 1-0 62.23 950,119 146,325 30,190 4,105 341 2,931.55 Westover Region 1-AAAA 1-0 60.52 994,810 168,652 29,362 3,414 221 4,523.89 West Laurens Region 3-AAAA 0-1 61.19 891,683 110,789 21,520 2,620 173 5,779.35 Baldwin Region 2-AAAA 1-0 60.56 906,903 100,386 17,851 2,074 156 6,409.26 Northwest Whitfield Region 7-AAAA 1-0 59.36 978,173 118,070 18,877 1,942 125 7,999.00 Bainbridge Region 1-AAAA 0-1 59.39 942,041 87,821 14,373 1,411 96 10,415.67 Cherokee Bluff Region 8-AAAA 0-1 59.82 713,132 56,014 9,819 1,092 64 15,624.00 Hampton Region 4-AAAA 0-1 58.84 883,554 62,974 9,666 946 60 16,665.67 Harlem Region 3-AAAA 0-1 58.78 770,881 55,836 8,848 842 46 21,738.13 North Clayton Region 4-AAAA 1-0 58.01 935,592 63,601 9,231 797 46 21,738.13 Gilmer Region 6-AAAA 1-0 57.63 899,829 72,825 10,068 830 37 27,026.03 Upson-Lee Region 2-AAAA 0-1 59.00 706,477 48,593 7,424 722 30 33,332.33 Long County Region 3-AAAA 1-0 56.26 850,426 44,618 5,143 393 21 47,618.05 Adairsville Region 7-AAAA 1-0 55.62 889,054 44,284 4,888 339 21 47,618.05 New Hampstead Region 3-AAAA 0-1 57.40 534,100 26,632 3,984 338 21 47,618.05 Monroe Region 1-AAAA 0-0 56.02 820,139 37,102 4,341 317 8 124,999.00 White County Region 6-AAAA 1-0 53.94 735,563 24,157 2,328 125 4 249,999.00 Luella Region 4-AAAA 0-1 54.70 601,917 17,644 1,787 92 4 249,999.00 Heritage (Ringgold) Region 7-AAAA 0-1 54.03 762,308 23,590 2,248 129 3 333,332.33 Spencer Region 1-AAAA 1-0 53.38 817,627 22,751 1,955 108 2 499,999.00 Southeast Bulloch Region 3-AAAA 0-1 53.40 402,140 9,380 863 53 1 999,999.00 East Jackson Region 8-AAAA 0-1 51.93 491,277 8,646 707 24 1 999,999.00 Dawson County Region 6-AAAA 0-1 52.46 298,124 5,611 452 22 1 999,999.00 Dougherty Region 1-AAAA 0-0 52.45 596,008 12,631 1,013 48 - - Pickens Region 6-AAAA 0-1 52.85 448,546 9,902 924 39 - - Mount Zion (Jonesboro) Region 4-AAAA 0-1 50.44 408,106 4,853 332 20 - - Westside (Macon) Region 2-AAAA 0-1 51.72 343,301 5,310 398 8 - - Liberty County Region 3-AAAA 0-1 51.11 267,789 3,635 273 7 - - Howard Region 2-AAAA 1-0 50.38 172,907 1,898 119 2 - - McDonough Region 4-AAAA 0-1 47.42 202,267 1,097 54 2 - - Woodland (Stockbridge) Region 4-AAAA 1-0 47.90 347,549 2,492 112 1 - - Chestatee Region 6-AAAA 0-1 42.68 70,677 124 4 1 - - Windsor Forest Region 3-AAAA 1-0 42.87 90,752 170 3 - - - East Hall Region 8-AAAA 0-1 44.24 62,087 124 3 - - - Shaw Region 1-AAAA 1-0 41.99 137,799 187 2 - - - Columbus Region 1-AAAA 1-0 38.27 83,389 38 - - - - North Springs Region 5-AAAA 1-0 41.39 18,672 15 - - - - Ridgeland Region 7-AAAA 0-1 34.66 26,614 2 - - - - West Hall Region 8-AAAA 0-1 35.93 8,147 2 - - - - Southeast Whitfield Region 7-AAAA 1-0 28.68 24,452 - - - - - Fayette County Region 4-AAAA 0-1 34.32 768 - - - - - Riverdale Region 4-AAAA 0-1 33.21 356 - - - - - Hardaway Region 1-AAAA 0-1 24.99 129 - - - - - Salem Region 5-AAAA 0-1 27.40 55 - - - - - Stone Mountain Region 5-AAAA 0-1 18.63 - - - - - - Clarkston Region 5-AAAA 0-1 11.86 - - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs. Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 7-AAAA Calhoun 351,672 961,532 998,656 999,999 1 914,551 Region 2-AAAA Troup 193,935 855,905 982,591 999,955 45 478,185 Region 2-AAAA Peach County 157,545 850,782 982,315 999,950 50 456,856 Region 1-AAAA Cairo 157,117 932,627 995,722 999,999 1 814,419 Region 5-AAAA Stephenson 55,168 765,804 968,682 999,861 139 482,595 Region 4-AAAA Sandy Creek 39,158 958,883 999,621 1,000,000 - 978,765 Region 5-AAAA Douglass 13,894 479,625 890,748 999,285 715 415,757 Region 8-AAAA Monroe Area 12,906 509,901 881,277 997,682 2,318 489,290 Region 2-AAAA Mary Persons 8,913 308,351 721,032 989,334 10,666 38,312 Region 1-AAAA Westover 2,610 276,592 741,298 994,810 5,190 87,484 Region 6-AAAA Gilmer 1,628 104,004 426,971 899,829 100,171 190,796 Region 8-AAAA Oconee County 1,325 161,146 653,642 983,315 16,685 400,607 Region 2-AAAA Spalding 1,296 109,151 438,755 950,119 49,881 15,002 Region 7-AAAA Northwest Whitfield 1,039 167,848 581,329 978,173 21,827 46,541 Region 2-AAAA Baldwin 697 68,042 330,481 906,903 93,097 7,573 Region 3-AAAA West Laurens 382 80,238 487,493 891,683 108,317 375,757 Region 7-AAAA Adairsville 220 51,510 288,885 889,054 110,946 24,492 Region 1-AAAA Bainbridge 149 56,845 353,813 942,041 57,959 60,282 Region 6-AAAA White County 117 25,909 201,960 735,563 264,437 93,848 Region 6-AAAA North Hall 50 91,558 662,070 944,381 55,619 578,760 Region 3-AAAA Long County 47 35,488 263,551 850,426 149,574 125,550 Region 1-AAAA Monroe 27 16,430 155,332 820,139 179,861 20,590 Region 1-AAAA Spencer 23 15,020 145,850 817,627 182,373 10,441 Region 2-AAAA Upson-Lee 20 8,802 99,671 706,477 293,523 3,893 Region 7-AAAA Heritage (Ringgold) 14 13,591 133,316 762,308 237,692 14,401 Region 4-AAAA North Clayton 12 25,037 289,169 935,592 64,408 7,508 Region 3-AAAA Harlem 12 22,786 299,175 770,881 229,119 237,261 Region 1-AAAA Dougherty 8 5,726 63,445 596,008 403,992 6,753 Region 3-AAAA New Hampstead 6 5,577 188,985 534,100 465,900 170,062 Region 6-AAAA Pickens 5 4,439 102,539 448,546 551,454 76,469 Region 8-AAAA Cherokee Bluff 2 10,247 168,264 713,132 286,868 96,986 Region 4-AAAA Hampton 1 13,445 200,726 883,554 116,446 10,880 Region 8-AAAA East Jackson 1 2,136 43,092 491,277 508,723 12,340 Region 2-AAAA Westside (Macon) 1 407 11,601 343,301 656,699 136 Region 3-AAAA Southeast Bulloch - 1,671 71,885 402,140 597,860 60,139 Region 6-AAAA Dawson County - 1,228 67,251 298,124 701,876 57,758 Region 4-AAAA Luella - 664 35,089 601,917 398,083 2,373 Region 4-AAAA Woodland (Stockbridge) - 443 13,842 347,549 652,451 115 Region 3-AAAA Liberty County - 266 33,338 267,789 732,211 30,406 Region 4-AAAA Mount Zion (Jonesboro) - 158 12,258 408,106 591,894 276 Region 2-AAAA Howard - 52 2,621 172,907 827,093 43 Region 1-AAAA Shaw - 42 1,720 137,799 862,201 27 Region 3-AAAA Windsor Forest - 39 2,012 90,752 909,248 825 Region 4-AAAA McDonough - 26 3,261 202,267 797,733 83 Region 6-AAAA Chestatee - 20 3,007 70,677 929,323 2,369 Region 8-AAAA East Hall - 5 1,006 62,087 937,913 752 Region 1-AAAA Columbus - 2 446 83,389 916,611 4 Region 7-AAAA Ridgeland - - 96 26,614 973,386 15 Region 5-AAAA North Springs - - 48 18,672 981,328 12 Region 7-AAAA Southeast Whitfield - - 32 24,452 975,548 - Region 8-AAAA West Hall - - 30 8,147 991,853 25 Region 5-AAAA Salem - - 1 55 999,945 1 Region 4-AAAA Fayette County - - - 768 999,232 - Region 4-AAAA Riverdale - - - 356 999,644 - Region 1-AAAA Hardaway - - - 129 999,871 - Region 5-AAAA Clarkston - - - - 1,000,000 - Region 5-AAAA Stone Mountain - - - - 1,000,000 - Class 3A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Semifinal Final Toombs County Carver (Columbus) Toombs County Pierce County Carver (Columbus) Burke County First Round Second Round Quarterfinal Toombs County Callaway Hart County Pierce County Toombs County Sumter County Callaway Rockmart North Murray Hart County Pierce County Northeast #1 1 82.20 1-0 Toombs County #32 32 49.44 1-0 Temple #17 16 62.04 1-0 Lamar County #16 15 62.79 0-1 Sumter County #9 12 65.39 1-0 Callaway #24 22 59.03 1-0 Elbert County #25 28 51.50 0-1 Jackson #8 13 63.91 0-1 Rockmart #5 19 60.31 1-0 North Murray #28 31 49.57 1-0 KIPP Atlanta Collegiate #21 17 60.64 0-0 Crisp County #12 14 63.25 1-0 Hart County #13 6 68.52 1-0 Pierce County #20 23 58.95 1-0 Westside (Augusta) #29 41 40.68 1-0 Brantley County #4 8 68.43 1-0 Northeast Morgan County Carver (Columbus) Burke County Worth County Morgan County Lumpkin County Carver (Columbus) Carver (Atlanta) Burke County Appling County Thomson Worth County #3 10 68.13 1-0 Morgan County #30 24 58.17 0-1 Cedar Grove #19 20 59.51 1-0 Lumpkin County #14 25 56.41 1-0 Ringgold #11 2 73.54 0-1 Carver (Columbus) #22 18 60.61 0-1 Stephens County #27 26 55.60 1-0 Miller Grove #6 5 68.58 0-1 Carver (Atlanta) #7 3 70.38 1-0 Burke County #26 33 48.30 0-1 Sonoraville #23 21 59.48 0-1 Columbia #10 4 69.06 0-0 Appling County #15 11 67.56 0-1 Thomson #18 7 68.45 0-1 Hapeville Charter #31 38 42.77 1-0 LaFayette #2 9 68.29 1-0 Worth County Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds. Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Toombs County Region 3-AAA 1-0 82.20 1,000,000 882,709 782,666 683,400 578,238 0.73 Carver (Columbus) Region 1-AAA 0-1 73.54 987,434 564,077 365,466 209,720 95,757 9.44 Burke County Region 4-AAA 1-0 70.38 998,392 541,298 309,084 148,177 52,975 17.88 Appling County Region 3-AAA 0-0 69.06 999,836 509,024 264,171 115,732 37,992 25.32 Pierce County Region 3-AAA 1-0 68.52 999,940 509,449 264,913 113,760 35,046 27.53 Northeast Region 2-AAA 1-0 68.43 999,645 486,630 247,158 106,060 32,153 30.10 Worth County Region 1-AAA 1-0 68.29 994,622 462,045 235,291 101,244 30,315 31.99 Carver (Atlanta) Region 6-AAA 0-1 68.58 994,275 432,396 214,423 90,281 28,348 34.28 Morgan County Region 8-AAA 1-0 68.13 992,301 443,621 222,396 92,779 27,634 35.19 Hapeville Charter Region 6-AAA 0-1 68.45 989,643 379,953 183,970 77,080 24,209 40.31 Thomson Region 4-AAA 0-1 67.56 997,561 403,587 186,765 73,100 21,073 46.45 Callaway Region 2-AAA 1-0 65.39 999,146 373,698 156,612 53,330 12,672 77.91 Rockmart Region 7-AAA 0-1 63.91 992,069 277,233 101,506 30,037 6,353 156.41 Hart County Region 8-AAA 1-0 63.25 937,918 205,051 70,019 19,162 3,834 259.82 Lamar County Region 2-AAA 1-0 62.04 997,754 260,541 83,871 21,796 3,730 267.10 Sumter County Region 1-AAA 0-1 62.79 872,849 156,931 51,057 13,323 2,584 386.00 North Murray Region 7-AAA 1-0 60.31 997,100 222,564 62,694 14,069 2,133 467.82 Crisp County Region 1-AAA 0-0 60.64 857,578 111,290 30,220 6,577 1,051 950.47 Stephens County Region 8-AAA 0-1 60.61 783,434 97,277 26,207 5,739 878 1,137.95 Lumpkin County Region 8-AAA 1-0 59.51 855,569 99,170 24,585 4,857 646 1,546.99 Elbert County Region 8-AAA 1-0 59.03 887,334 105,173 25,373 4,865 635 1,573.80 Westside (Augusta) Region 4-AAA 1-0 58.95 929,088 101,794 24,219 4,493 609 1,641.04 Columbia Region 6-AAA 0-1 59.48 799,592 78,053 18,575 3,632 513 1,948.32 Ringgold Region 7-AAA 1-0 56.41 984,349 106,563 20,505 3,099 278 3,596.12 Cedar Grove Region 6-AAA 0-1 58.17 700,220 54,181 11,651 1,989 208 4,806.69 Miller Grove Region 6-AAA 1-0 55.60 829,373 46,673 7,830 1,005 95 10,525.32 Franklin County Region 8-AAA 1-0 54.01 454,644 15,787 2,197 236 20 49,999.00 Hephzibah Region 4-AAA 1-0 51.01 613,565 12,158 1,295 91 8 124,999.00 Jackson Region 2-AAA 0-1 51.50 698,064 15,349 1,641 153 5 199,999.00 KIPP Atlanta Collegiate Region 5-AAA 1-0 49.57 595,912 9,212 820 58 2 499,999.00 Temple Region 5-AAA 1-0 49.44 644,858 10,311 956 49 2 499,999.00 Haralson County Region 5-AAA 1-0 48.03 626,497 7,597 570 29 2 499,999.00 Washington County Region 4-AAA 0-1 50.19 389,165 5,783 573 37 1 999,999.00 Sonoraville Region 7-AAA 0-1 48.30 551,027 6,297 472 35 1 999,999.00 Union County Region 7-AAA 0-1 44.87 226,475 995 56 2 - - South Atlanta Region 6-AAA 0-0 44.57 237,130 895 36 1 - - Tattnall County Region 3-AAA 0-0 40.75 458,374 806 28 1 - - Brantley County Region 3-AAA 1-0 40.68 580,048 946 25 1 - - Southwest Region 2-AAA 0-1 40.43 41,443 45 3 1 - - LaFayette Region 7-AAA 1-0 42.77 431,539 1,271 52 - - - Therrell Region 5-AAA 1-0 43.02 213,792 598 24 - - - Beach Region 3-AAA 0-1 41.53 233,193 461 13 - - - Coahulla Creek Region 7-AAA 0-1 40.31 161,391 222 6 - - - Pike County Region 2-AAA 0-1 39.02 80,964 73 4 - - - Rutland Region 2-AAA 1-0 38.81 154,897 152 2 - - - Johnson (Savannah) Region 3-AAA 1-0 36.38 96,950 42 - - - - Islands Region 3-AAA 1-0 31.37 73,613 11 - - - - Redan Region 6-AAA 0-1 37.65 6,172 4 - - - - McNair Region 6-AAA 0-1 37.11 7,658 3 - - - - Central (Macon) Region 2-AAA 1-0 31.70 29,860 1 - - - - Murray County Region 7-AAA 1-0 30.90 14,838 - - - - - Cross Creek Region 4-AAA 0-1 23.84 728 - - - - - Kendrick Region 1-AAA 0-1 17.34 165 - - - - - Butler Region 4-AAA 0-1 17.43 16 - - - - - Towers Region 6-AAA 1-0 29.93 - - - - - - Jordan Region 1-AAA 0-1 3.90 - - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs. Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 3-AAA Toombs County 656,346 992,944 999,854 1,000,000 - 811,547 Region 1-AAA Worth County 69,950 514,585 811,081 994,622 5,378 247,214 Region 3-AAA Pierce County 40,797 656,931 937,858 999,940 60 88,697 Region 8-AAA Morgan County 39,330 453,246 774,693 992,301 7,699 114,052 Region 2-AAA Northeast 31,155 566,268 901,198 999,645 355 541,391 Region 2-AAA Callaway 30,255 506,161 851,262 999,146 854 285,051 Region 3-AAA Appling County 27,883 546,883 908,608 999,836 164 99,714 Region 7-AAA North Murray 26,552 487,090 825,407 997,100 2,900 320,685 Region 4-AAA Burke County 20,782 530,212 882,961 998,392 1,608 568,180 Region 2-AAA Lamar County 20,436 445,058 810,843 997,754 2,246 163,967 Region 1-AAA Carver (Columbus) 10,184 300,800 783,635 987,434 12,566 600,941 Region 7-AAA Ringgold 6,671 265,235 636,612 984,349 15,651 130,968 Region 7-AAA Rockmart 4,184 299,466 759,157 992,069 7,931 527,435 Region 4-AAA Thomson 3,157 314,605 781,646 997,561 2,439 344,926 Region 8-AAA Elbert County 2,885 100,821 322,787 887,334 112,666 6,755 Region 6-AAA Carver (Atlanta) 2,854 333,340 760,218 994,275 5,725 448,077 Region 8-AAA Hart County 2,552 137,607 424,936 937,918 62,082 32,403 Region 8-AAA Lumpkin County 965 62,748 250,003 855,569 144,431 7,561 Region 4-AAA Westside (Augusta) 651 69,863 328,409 929,088 70,912 73,637 Region 1-AAA Sumter County 645 61,872 298,342 872,849 127,151 98,536 Region 6-AAA Hapeville Charter 610 174,707 637,321 989,643 10,357 418,463 Region 1-AAA Crisp County 543 47,082 236,760 857,578 142,422 53,309 Region 8-AAA Stephens County 164 30,482 165,095 783,434 216,566 13,776 Region 6-AAA Miller Grove 134 26,827 168,773 829,373 170,627 21,867 Region 5-AAA Haralson County 118 12,622 77,667 626,497 373,503 4,245 Region 5-AAA Temple 76 12,230 82,900 644,858 355,142 7,557 Region 6-AAA Cedar Grove 47 11,078 104,402 700,220 299,780 45,909 Region 5-AAA KIPP Atlanta Collegiate 24 6,738 57,104 595,912 404,088 8,375 Region 7-AAA Sonoraville 13 3,725 46,465 551,027 448,973 15,227 Region 6-AAA Columbia 11 12,748 137,168 799,592 200,408 65,380 Region 4-AAA Hephzibah 11 5,240 53,541 613,565 386,435 7,960 Region 8-AAA Franklin County 11 3,369 31,326 454,644 545,356 812 Region 2-AAA Jackson 2 3,949 56,212 698,064 301,936 9,391 Region 7-AAA LaFayette 1 1,088 18,815 431,539 568,461 1,478 Region 4-AAA Washington County 1 539 14,087 389,165 610,835 5,297 Region 3-AAA Tattnall County - 547 19,036 458,374 541,626 12 Region 3-AAA Brantley County - 497 21,451 580,048 419,952 14 Region 5-AAA Therrell - 329 5,582 213,792 786,208 383 Region 7-AAA Union County - 276 7,808 226,475 773,525 3,821 Region 6-AAA South Atlanta - 69 2,656 237,130 762,870 293 Region 7-AAA Coahulla Creek - 57 2,252 161,391 838,609 383 Region 2-AAA Rutland - 35 1,329 154,897 845,103 30 Region 3-AAA Beach - 12 1,253 233,193 766,807 16 Region 2-AAA Pike County - 7 383 80,964 919,036 49 Region 2-AAA Southwest - 7 284 41,443 958,557 121 Region 3-AAA Johnson (Savannah) - 4 538 96,950 903,050 - Region 3-AAA Islands - 1 211 73,613 926,387 - Region 2-AAA Central (Macon) - - 29 29,860 970,140 - Region 7-AAA Murray County - - 22 14,838 985,162 3 Region 6-AAA McNair - - 12 7,658 992,342 5 Region 6-AAA Redan - - 8 6,172 993,828 6 Region 4-AAA Cross Creek - - - 728 999,272 - Region 1-AAA Kendrick - - - 165 999,835 - Region 4-AAA Butler - - - 16 999,984 - Region 1-AAA Jordan - - - - 1,000,000 - Region 6-AAA Towers - - - - 1,000,000 - Class 2A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets. Semifinal Final Fitzgerald Heard County Heard County Dublin Rabun County Fitzgerald First Round Second Round Quarterfinal Heard County Thomasville Dublin Bleckley County Heard County Brooks County Social Circle Thomasville Dublin Putnam County Commerce Bleckley County #1 3 66.53 1-0 Heard County #32 26 43.82 0-1 Vidalia #17 22 48.16 0-1 Metter #16 6 61.26 0-1 Brooks County #9 18 50.93 1-0 Social Circle #24 25 45.27 0-1 Lakeview Ft. Oglethorpe #25 9 59.35 1-0 Cook #8 2 67.03 0-1 Thomasville #5 4 66.19 1-0 Dublin #28 31 40.51 0-1 Oglethorpe County #21 24 46.48 0-1 Screven County #12 17 51.50 1-0 Putnam County #13 14 54.02 0-0 Commerce #20 28 42.00 1-0 Model #29 23 47.90 1-0 Berrien #4 5 64.34 1-0 Bleckley County Bremen Rabun County Laney Fitzgerald Bremen Jeff Davis Pepperell Rabun County Fannin County Laney Swainsboro Fitzgerald #3 11 58.18 1-0 Bremen #30 40 25.26 1-0 Glenn Hills #19 12 55.67 0-0 Dodge County #14 10 58.57 1-0 Jeff Davis #11 16 52.50 1-0 Pepperell #22 19 50.20 0-1 Jasper County #27 36 33.03 0-1 Jefferson County #6 7 60.24 0-0 Rabun County #7 15 53.47 1-0 Fannin County #26 27 42.38 1-0 Mount Zion (Carrollton) #23 21 49.36 1-0 ACE Charter #10 13 54.78 0-1 Laney #15 8 60.14 0-1 Swainsboro #18 20 49.47 0-1 Gordon Lee #31 34 37.00 0-1 Bryan County #2 1 69.04 1-0 Fitzgerald Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Fitzgerald Region 1-AA 1-0 69.04 999,999 808,814 610,823 424,993 275,521 2.63 Heard County Region 6-AA 1-0 66.53 1,000,000 774,181 545,616 338,561 183,409 4.45 Thomasville Region 1-AA 0-1 67.03 999,952 707,550 469,308 283,109 159,245 5.28 Dublin Region 2-AA 1-0 66.19 999,977 708,818 461,977 268,569 142,382 6.02 Bleckley County Region 2-AA 1-0 64.34 999,981 671,491 405,415 211,594 98,264 9.18 Rabun County Region 8-AA 0-0 60.24 999,595 469,602 213,561 82,412 28,012 34.70 Brooks County Region 1-AA 0-1 61.26 994,390 374,669 177,161 71,307 26,388 36.90 Bremen Region 6-AA 1-0 58.18 1,000,000 511,008 221,038 74,305 20,893 46.86 Swainsboro Region 2-AA 0-1 60.14 997,302 355,310 158,153 59,063 20,186 48.54 Cook Region 1-AA 1-0 59.35 997,515 332,559 139,838 48,975 15,654 62.88 Jeff Davis Region 1-AA 1-0 58.57 997,468 324,535 129,407 42,878 12,845 76.85 Dodge County Region 2-AA 0-0 55.67 988,348 209,423 66,924 17,105 3,883 256.53 Laney Region 4-AA 0-1 54.78 998,268 220,399 65,719 15,971 3,420 291.40 Commerce Region 8-AA 0-0 54.02 993,083 195,111 54,659 12,057 2,417 412.74 Fannin County Region 7-AA 1-0 53.47 998,663 217,107 58,368 12,625 2,311 431.71 Pepperell Region 6-AA 1-0 52.50 999,923 238,354 60,179 12,047 2,005 497.75 Putnam County Region 4-AA 1-0 51.50 999,865 193,339 44,025 7,848 1,163 858.85 Social Circle Region 4-AA 1-0 50.93 999,764 174,715 37,942 6,548 927 1,077.75 Jasper County Region 4-AA 0-1 50.20 996,719 98,598 19,703 2,947 352 2,839.91 Gordon Lee Region 7-AA 0-1 49.47 986,430 87,702 16,202 2,258 261 3,830.42 ACE Charter Region 2-AA 1-0 49.36 944,841 70,446 12,684 1,739 195 5,127.21 Metter Region 3-AA 0-1 48.16 908,626 49,854 7,844 965 90 11,110.11 Berrien Region 1-AA 1-0 47.90 867,780 45,844 6,921 787 83 12,047.19 Screven County Region 3-AA 0-1 46.48 928,665 39,492 5,252 556 42 23,808.52 Lakeview Ft. Oglethorpe Region 7-AA 0-1 45.27 952,020 36,093 4,302 361 30 33,332.33 Mount Zion (Carrollton) Region 6-AA 1-0 42.38 996,135 29,863 2,688 163 16 62,499.00 Model Region 6-AA 1-0 42.00 980,054 20,303 1,672 102 3 333,332.33 Vidalia Region 2-AA 0-1 43.82 553,313 11,438 1,174 85 2 499,999.00 Oglethorpe County Region 8-AA 0-1 40.51 666,643 7,369 523 30 1 999,999.00 East Laurens Region 2-AA 0-1 40.91 281,313 2,860 226 17 - - Bacon County Region 1-AA 0-1 41.57 273,839 3,080 255 12 - - Dade County Region 7-AA 0-1 38.72 652,156 4,920 261 7 - - Bryan County Region 3-AA 0-1 37.00 581,228 2,710 111 2 - - Jefferson County Region 4-AA 0-1 33.03 678,002 1,156 30 1 - - Washington Region 5-AA 0-1 33.77 384,705 769 28 1 - - Chattooga Region 7-AA 0-1 32.39 254,613 359 10 - - - Glenn Hills Region 4-AA 1-0 25.26 442,757 97 1 - - - Coosa Region 6-AA 0-1 26.58 150,481 37 - - - - Armuchee Region 6-AA 0-1 23.44 136,253 11 - - - - Utopian Academy Region 5-AA 1-0 19.83 336,195 9 - - - - Gordon Central Region 7-AA 0-1 25.87 46,666 4 - - - - Savannah Region 3-AA 0-1 20.52 16,597 1 - - - - Josey Region 4-AA 0-1 13.61 19,876 - - - - - Banks County Region 8-AA 1-0 37.46 - - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs. Region Team #1 #1 to #8 #1 to #16 Playoffs Out Rgn Champ Region 6-AA Heard County 370,721 977,323 999,601 1,000,000 - 730,101 Region 1-AA Fitzgerald 231,577 890,114 990,191 999,999 1 476,810 Region 6-AA Bremen 124,761 859,947 989,352 1,000,000 - 186,767 Region 2-AA Bleckley County 99,089 772,544 970,842 999,981 19 345,880 Region 2-AA Dublin 67,469 718,934 961,587 999,977 23 453,670 Region 1-AA Thomasville 36,153 608,028 928,683 999,952 48 328,454 Region 8-AA Rabun County 21,795 484,059 865,236 999,595 405 78,236 Region 6-AA Pepperell 18,080 457,220 867,664 999,923 77 70,568 Region 4-AA Putnam County 6,782 362,923 823,573 999,865 135 131,469 Region 4-AA Social Circle 5,366 331,046 798,437 999,764 236 107,390 Region 7-AA Fannin County 5,132 275,667 757,508 998,663 1,337 439,121 Region 1-AA Jeff Davis 3,031 186,431 626,038 997,468 2,532 44,029 Region 1-AA Cook 2,511 145,045 557,380 997,515 2,485 54,618 Region 8-AA Commerce 2,258 156,385 557,471 993,083 6,917 14,655 Region 2-AA Swainsboro 1,245 136,189 584,767 997,302 2,698 144,229 Region 2-AA Dodge County 1,150 88,514 413,501 988,348 11,652 49,416 Region 1-AA Brooks County 1,067 108,681 481,024 994,390 5,610 95,133 Region 4-AA Laney 776 169,200 636,192 998,268 1,732 247,835 Region 6-AA Mount Zion (Carrollton) 398 83,962 468,903 996,135 3,865 2,134 Region 4-AA Jasper County 254 56,592 387,576 996,719 3,281 82,308 Region 7-AA Gordon Lee 213 58,629 411,639 986,430 13,570 192,914 Region 7-AA Lakeview Ft. Oglethorpe 90 23,428 221,240 952,020 47,980 77,464 Region 2-AA ACE Charter 41 17,029 174,019 944,841 55,159 6,099 Region 6-AA Model 28 18,476 211,348 980,054 19,946 1,859 Region 1-AA Berrien 13 5,356 72,696 867,780 132,220 916 Region 3-AA Screven County - 3,915 100,763 928,665 71,335 622 Region 3-AA Metter - 2,630 71,324 908,626 91,374 976 Region 7-AA Dade County - 713 25,045 652,156 347,844 9,789 Region 8-AA Oglethorpe County - 666 19,052 666,643 333,357 94 Region 3-AA Bryan County - 133 9,000 581,228 418,772 29 Region 2-AA Vidalia - 90 5,959 553,313 446,687 563 Region 4-AA Jefferson County - 78 5,508 678,002 321,998 166 Region 2-AA East Laurens - 20 1,661 281,313 718,687 143 Region 7-AA Chattooga - 13 1,593 254,613 745,387 757 Region 1-AA Bacon County - 10 845 273,839 726,161 40 Region 5-AA Washington - 5 1,487 384,705 615,295 245 Region 4-AA Glenn Hills - 4 681 442,757 557,243 4 Region 5-AA Utopian Academy - 1 445 336,195 663,805 - Region 6-AA Coosa - - 93 150,481 849,519 - Region 7-AA Gordon Central - - 41 46,666 953,334 29 Region 6-AA Armuchee - - 35 136,253 863,747 - Region 4-AA Josey - - - 19,876 980,124 - Region 3-AA Savannah - - - 16,597 983,403 - Region 8-AA Banks County - - - - 1,000,000 - Class A 7A

6A

5A

4A

3A

2A

1A

Private Modal bracket Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets. Semifinal Final Fitzgerald Heard County Heard County Dublin Rabun County Fitzgerald First Round Second Round Quarterfinal Heard County Thomasville Dublin Bleckley County Heard County Brooks County Social Circle Thomasville Dublin Putnam County Commerce Bleckley County #1 3 66.53 1-0 Heard County #32 26 43.82 0-1 Vidalia #17 22 48.16 0-1 Metter #16 6 61.26 0-1 Brooks County #9 18 50.93 1-0 Social Circle #24 25 45.27 0-1 Lakeview Ft. Oglethorpe #25 9 59.35 1-0 Cook #8 2 67.03 0-1 Thomasville #5 4 66.19 1-0 Dublin #28 31 40.51 0-1 Oglethorpe County #21 24 46.48 0-1 Screven County #12 17 51.50 1-0 Putnam County #13 14 54.02 0-0 Commerce #20 28 42.00 1-0 Model #29 23 47.90 1-0 Berrien #4 5 64.34 1-0 Bleckley County Bremen Rabun County Laney Fitzgerald Bremen Jeff Davis Pepperell Rabun County Fannin County Laney Swainsboro Fitzgerald #3 11 58.18 1-0 Bremen #30 40 25.26 1-0 Glenn Hills #19 12 55.67 0-0 Dodge County #14 10 58.57 1-0 Jeff Davis #11 16 52.50 1-0 Pepperell #22 19 50.20 0-1 Jasper County #27 36 33.03 0-1 Jefferson County #6 7 60.24 0-0 Rabun County #7 15 53.47 1-0 Fannin County #26 27 42.38 1-0 Mount Zion (Carrollton) #23 21 49.36 1-0 ACE Charter #10 13 54.78 0-1 Laney #15 8 60.14 0-1 Swainsboro #18 20 49.47 0-1 Gordon Lee #31 34 37.00 0-1 Bryan County #2 1 69.04 1-0 Fitzgerald Playoff Projections by Team Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds. Team Region Rec Rating Playoffs Qtr Semi Finals Champ Odds Lincoln County Region 8-A 1-0 64.50 999,998 854,493 711,794 553,324 381,087 1.62 Bowdon Region 7-A 0-1 63.58 999,995 826,452 663,688 487,631 310,516 2.22 Clinch County Region 2-A 0-1 59.23 999,564 689,826 457,899 258,482 122,719 7.15 Early County Region 1-A 0-0 55.46 994,990 467,871 254,751 113,833 40,614 23.62 Johnson County Region 5-A 1-0 52.54 999,914 500,726 241,923 89,732 24,950 39.08 Trion Region 7-A 1-0 52.66 999,576 466,778 216,225 79,950 22,809 42.84 Irwin County Region 2-A 1-0 52.88 995,818 429,251 200,578 74,760 21,731 45.02 Emanuel County Institute Region 3-A 1-0 52.84 994,752 381,629 177,972 65,880 19,195 51.10 Manchester Region 7-A 0-1 52.19 997,877 406,151 180,821 63,526 17,518 56.08 Wheeler County Region 4-A 1-0 50.60 998,959 418,591 179,879 57,561 13,315 74.10 Schley County Region 6-A 1-0 47.89 999,451 319,748 110,305 28,065 5,130 193.93 Wilcox County Region 4-A 0-1 47.64 984,243 241,432 78,835 19,144 3,417 291.65 Mitchell County Region 2-A 1-0 47.48 991,307 238,317 76,168 18,218 3,288 303.14 Charlton County Region 2-A 0-0-1 48.59 886,152 177,992 59,913 15,390 3,142 317.27 Warren County Region 8-A 1-0 46.60 994,843 226,233 67,503 15,154 2,436 409.51 Macon County Region 6-A 1-0 46.15 997,545 224,971 65,988 14,195 2,184 456.88 Washington-Wilkes Region 8-A 1-0 46.06 984,421 188,887 53,907 11,228 1,691 590.37 Jenkins County Region 5-A 0-1 46.13 984,951 169,338 48,100 10,177 1,533 651.32 Hawkinsville Region 4-A 1-0 44.37 974,142 148,247 36,963 6,801 860 1,161.79 Taylor County Region 6-A 1-0 43.58 994,946 145,050 33,789 5,678 675 1,480.48 Treutlen Region 4-A 1-0 43.63 946,412 115,566 26,807 4,480 561 1,781.53 McIntosh County Academy Region 3-A 0-1 43.31 710,335 55,646 12,392 2,041 233 4,290.85 Greene County Region 8-A 0-1 41.82 780,687 53,361 9,898 1,366 153 6,534.95 Miller County Region 1-A 1-0 40.88 898,415 53,777 9,300 1,158 110 9,089.91 Seminole County Region 1-A 0-1 39.32 677,294 25,690 3,768 389 32 31,249.00 Telfair County Region 4-A 0-1 38.99 560,723 20,993 2,994 347 26 38,460.54 Randolph-Clay Region 1-A 1-0 38.52 908,339 37,660 5,209 518 24 41,665.67 Turner County Region 4-A 0-1 38.45 663,262 23,504 3,247 287 21 47,618.05 Atkinson County Region 2-A 0-0 38.04 524,589 16,709 2,145 180 11 90,908.09 Lake Oconee Academy Region 8-A 1-0 36.35 901,654 24,017 2,591 185 8 124,999.00 Montgomery County Region 3-A 1-0 36.61 654,818 16,210 1,841 152 7 142,856.14 Wilkinson County Region 5-A 0-1 34.79 612,343 9,895 897 68 2 499,999.00 Portal Region 3-A 0-1 35.73 387,974 7,025 709 50 1 999,999.00 Lanier County Region 2-A 0-1 34.81 197,568 2,680 246 21 1 999,999.00 Chattahoochee County Region 6-A 1-0 32.21 830,129 8,517 626 20 - - Hancock Central Region 5-A 1-0 30.08 625,998 3,482 181 6 - - Marion County Region 6-A 0-1 28.31 374,797 1,189 53 2 - - Dooly County Region 4-A 0-1 32.35 168,168 1,263 81 1 - - Glascock County Region 5-A 0-1 25.09 234,620 326 6 - - - Georgia Military Prep Region 5-A 0-0 23.28 171,994 144 5 - - - Pelham Region 1-A 0-1 24.13 54,284 66 2 - - - Greenville Region 7-A 0-1 23.14 156,434 122 1 - - - Crawford County Region 6-A 0-1 23.60 118,902 135 - - - - Claxton Region 3-A 1-0 23.79 37,411 35 - - - - Terrell County Region 1-A 0-1 16.70 13,424 4 - - - - B.E.S.T. Academy Region 7-A 0-1 13.53 14,552 1 - - - - Central (Talbotton) Region 6-A 1-0 -1.40 860 - - - - - Twiggs County Region 5-A 0-1 9.41 570 - - - - - Baconton Charter Region 1-A 1-0 27.70 - - - - - - Calhoun County Region 1-A 1-0 26.71 - - - - - - Towns County Region 8-A 0-1 26.49 - - - - - - Pataula Charter Region 1-A 0-0 11.45 - - - - - - Scintilla Charter Academy Region 2-A 0-0 -9.93 - - - - - - Southwest Georgia STEM Region 1-A 0-1 -16.03 - - - - - - Playoff Seeding Projections Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.