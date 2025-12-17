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Georgia

HIGH SCHOOL FOOTBALL TEAMS
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TEAMS

ACE Charter

Adairsville

Alcovy

Alexander

Allatoona

Alpharetta

Apalachee

Appling County

Aquinas

Arabia Mountain

Archer

Armuchee

Athens Academy

Atkinson County

Augusta Prep Day

B.E.S.T. Academy

Bacon County

Baconton Charter

Bainbridge

Baker County

Baldwin

Banks County

Banneker

Beach

Benedictine

Berkmar

Berrien

Bethlehem Christian

Bleckley County

Blessed Trinity

Bowdon

Bradwell Institute

Brantley County

Bremen

Brentwood School

Briarwood Academy

Brooks County

Brookstone

Brookwood

Brunswick

Bryan County

Buford

Bulloch Academy

Burke County

Butler

Cairo

Calhoun

Calhoun County

Callaway

Calvary Christian

Calvary Day

Cambridge

Camden County

Campbell

Carrollton

Cartersville

Carver (Atlanta)

Carver (Columbus)

Cass

Cedar Grove

Cedar Shoals

Cedartown

Centennial

Central (Carrollton)

Central (Macon)

Central (Talbotton)

Central Gwinnett

Chamblee

Chapel Hill

Charlton County

Chattahoochee

Chattahoochee County

Chattooga

Cherokee

Cherokee Bluff

Chestatee

Christian Heritage

Clarke Central

Clarkston

Claxton

Clinch County

Coahulla Creek

Coffee

Collins Hill

Colquitt County

Columbia

Columbus

Commerce

Cook

Coosa

Crawford County

Creekside

Creekside Christian Academy, GA

Creekview

Crisp County

Cross Creek

Cross Keys

Dacula

Dade County

Dalton

Darlington

Dawson County

Decatur

Deerfield-Windsor

Denmark

Discovery

Dodge County

Dooly County

Dougherty

Douglas County

Douglass

Drew

Druid Hills

Dublin

Duluth

Dunwoody

Dutchtown

Eagle's Landing

Eagle's Landing Christian

Early County

East Coweta

East Forsyth

East Hall

East Jackson

East Laurens

East Paulding

Eastside

Edmund Burke Academy, GA

Effingham County

Elbert County

Emanuel County Institute

Etowah

Evans

Fannin County

Fayette County

Fellowship Christian

First Presbyterian

Fitzgerald

Flint River Academy, GA

Flowery Branch

Forest Park

Forsyth Central

Franklin County

Gainesville

George Walton Academy

Gilmer

Glascock County

Glenn Hills

Glynn Academy

GMC Prep

Gordon Central

Gordon Lee

Grayson

Greater Atlanta Christian

Greenbrier

Greene County

Greenville

Griffin

Groves

Grovetown

Habersham Central

Hampton

Hancock Central

Hapeville Charter

Haralson County

Hardaway

Harlem

Harris County

Harrison

Hart County

Hawkinsville

Heard County

Hebron Christian

Hephzibah

Heritage (Conyers)

Heritage (Conyers)

Heritage (Ringgold)

Heritage Christian

Heritage-Newnan

Hillgrove

Hiram

Holy Innocents'

Houston County

Howard

Hughes

Irwin County

Islands

Jackson

Jackson (Atlanta)

Jackson County

Jasper County

Jeff Davis

Jefferson

Jefferson County

Jenkins

Jenkins County

Johns Creek

Johnson (Gainesville)

Johnson (Savannah)

Johnson County

Jones County

Jonesboro

Jordan

Josey

Kell

Kendrick

Kennesaw Mountain

King's Academy, GA

King's Ridge Christian

KIPP Atlanta Collegiate

LaFayette

LaGrange

Lake Oconee Academy

Lakeside (Atlanta)

Lakeside (Evans)

Lakeview Academy

Lakeview-Ft. Oglethorpe

Lamar County

Lambert

Landmark Christian

Laney

Lanier

Lanier Christian

Lanier County

Lassiter

Lee County

Liberty County

Lincoln County

Lithia Springs

Lithonia

Locust Grove

Loganville

Long County

Lovejoy

Lovett

Lowndes

Luella

Lumpkin County

M.L. King

Macon County

Madison County

Manchester

Marietta

Marion County

Marist

Mary Persons

Mays

McDonough

McEachern

McIntosh

McIntosh County Academy

McNair

Meadowcreek

Metter

Midtown

Mill Creek

Miller County

Miller Grove

Milton

Mitchell County

Model

Monroe

Monroe Area

Montgomery County

Morgan County

Morrow

Mount Paran Christian

Mount Pisgah Christian

Mount Vernon

Mount Zion (Carroll)

Mount Zion (Jonesboro)

Mountain View

Mt. Bethel Christian

Mundy's Mill

Murray County

New Hampstead

New Manchester

Newnan

Newton

Norcross

North Atlanta

North Clayton

North Cobb

North Cobb Christian

North Forsyth

North Gwinnett

North Hall

North Murray

North Oconee

North Paulding

North Springs

Northeast

Northgate

Northside (Columbus)

Northside (W.R.)

Northview

Northwest Whitfield

Oconee County

Oglethorpe County

Ola

Osborne

Pace Academy

Pacelli

Parkview

Pataula Charter

Paulding County

Peach County

Peachtree Ridge

Pebblebrook

Pelham

Pepperell

Perry

Pickens

Pierce County

Pike County

Pope

Portal

Prince Avenue Christian

Providence Christian

Putnam County

Rabun County

Rabun Gap

Randolph-Clay

Redan

Richmond Academy

Richmond Hill

Ridgeland

Ringgold

River Ridge

Riverdale

Riverside Military

Riverwood

Rockdale County

Rockmart

Rome

Roswell

Rutland

Salem

Sandy Creek

Savannah

Savannah Christian

Savannah Country Day

Schley County

Scintilla Charter

Screven County

Seckinger

Seminole County

Sequoyah

Shaw

Shiloh

Skipstone Academy

Social Circle

Sonoraville

South Atlanta

South Cobb

South Effingham

South Forsyth

South Gwinnett

South Paulding

Southeast Bulloch

Southeast Whitfield

Southland Academy

Southwest

Southwest DeKalb

Southwest Georgia Academy

Spalding

Spencer

Sprayberry

St. Pius

Starr's Mill

Statesboro

Stephens County

Stephenson

Stockbridge

Stone Mountain

Stratford Academy

Sumter County

SW Georgia STEM

Swainsboro

Tattnall County

Taylor County

Telfair County

Temple

Terrell Academy

Terrell County

Therrell

Thomas County Central

Thomasville

Thomson

Tift Area Academy, GA.

Tift County

Toombs County

Towers

Towns County

Treutlen

Tri-Cities

Trinity Christian

Trion

Troup

Tucker

Turner County

Twiggs County

Union County

Union Grove

Upson-Lee

Utopian Academy

Valdosta

Veterans

Vidalia

Villa Rica

Walker

Walnut Grove

Walton

Ware County

Warner Robins

Warren County

Washington

Washington County

Washington-Wilkes

Wayne County

Wesleyan

West Forsyth

West Hall

West Laurens

Westlake

Westminster

Westover

Westside (Augusta)

Westside (Macon)

Wheeler

Wheeler County

White County

Whitefield Academy

Whitewater

Wilcox County

Wilkinson County

Winder-Barrow

Windsor Forest

Woodland (Cartersville)

Woodland (Stockbridge)

Woodstock

Woodward Academy

Worth County