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Georgia Governor Election Results 2026 Live Vote Counts

Follow live results in Georgia’s governor race between Keisha Lance Bottoms and Rick Jackson, with statewide vote totals and county-by-county returns.

Track live results in Georgia’s 2026 governor race between Democrat Keisha Lance Bottoms, the former Atlanta mayor, and Republican Rick Jackson, a billionaire healthcare executive. A preelection AJC poll shows Bottoms and Jackson deadlocked in the race for Georgia governor. Follow statewide vote totals and county-level returns, updated throughout election night as counties report results.

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Track county results in Georgia's race for governor between Democrat Keisha Lance Bottoms and Republican Rick Jackson.