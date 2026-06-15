Georgia Governor Election Results 2026 Live Vote Counts

Follow live results in Georgia’s governor race between Keisha Lance Bottoms and Rick Jackson, with statewide vote totals and county-by-county returns.
Track county results in Georgia's race for governor between Democrat Keisha Lance Bottoms and Republican Rick Jackson.
Governor
99% of precincts reporting
Keisha Lance Bottoms
54% ✓
2,271,581 votes
Rick Jackson
46%
1,909,566 votes
Appling County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|4,819
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|1,375
|✓
Atkinson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|1,548
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|692
|✓
Bacon County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|84%
|2,967
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|16%
|554
|✓
Baker County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|664
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|476
|✓
Baldwin County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|7,806
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|7,279
|
Banks County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|86%
|6,289
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|14%
|1,002
|✓
Barrow County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|20,493
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|12,461
|✓
Bartow County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|29,478
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|12,835
|✓
Ben Hill County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|2,957
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|1,950
|✓
Berrien County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|82%
|4,754
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|18%
|1,071
|✓
Bibb County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|65%
|36,082
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|35%
|19,221
|
Bleckley County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|3,530
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|1,122
|✓
Brantley County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|90%
|4,928
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|10%
|570
|✓
Brooks County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|3,252
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|2,203
|✓
Bryan County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|11,215
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|6,778
|✓
Bulloch County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|14,646
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|9,958
|✓
Burke County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|51%
|4,398
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|49%
|4,281
|
Butts County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|6,513
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|3,082
|✓
Calhoun County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|59%
|956
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|41%
|677
|
Camden County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|12,104
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|6,873
|✓
Candler County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,335
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|1,061
|✓
Carroll County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|29,271
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|15,694
|✓
Catoosa County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|74%
|17,530
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|26%
|6,100
|✓
Charlton County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|2,419
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|804
|✓
Chatham County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|63%
|70,190
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|37%
|41,326
|
Chattahoochee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|51%
|554
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|49%
|533
|✓
Chattooga County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|5,519
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|1,555
|✓
Cherokee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|84,222
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|42,659
|✓
Clarke County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|31,444
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|11,173
|
Clay County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|56%
|618
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|44%
|489
|
Clayton County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|90%
|85,913
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|10%
|9,945
|
Clinch County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|74%
|1,459
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|26%
|519
|✓
Cobb County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|205,577
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|130,388
|
Coffee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|7,744
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|4,119
|✓
Colquitt County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|8,647
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|3,787
|✓
Columbia County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|39,573
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|27,965
|✓
Cook County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|3,730
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|1,742
|✓
Coweta County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|63%
|42,106
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|37%
|24,732
|✓
Crawford County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|3,337
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,328
|✓
Crisp County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|3,889
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|2,433
|✓
Dade County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|4,297
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|1,086
|✓
Dawson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|11,546
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|2,882
|✓
Decatur County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|4,908
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|3,586
|✓
DeKalb County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|85%
|271,921
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|15%
|48,834
|
Dodge County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|4,490
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,776
|✓
Dooly County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|1,730
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|1,578
|✓
Dougherty County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|20,141
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|7,069
|
Douglas County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|43,638
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|15,761
|
Early County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|1,922
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|1,663
|✓
Echols County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|86%
|814
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|14%
|131
|✓
Effingham County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|17,549
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|7,871
|✓
Elbert County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|4,739
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|2,340
|✓
Emanuel County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|5,011
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|2,317
|✓
Evans County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,139
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|980
|✓
Fannin County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|9,373
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|2,236
|✓
Fayette County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|32,221
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|30,019
|
Floyd County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|21,135
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|11,125
|✓
Forsyth County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|68,091
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|39,041
|✓
Franklin County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|84%
|7,141
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|16%
|1,364
|✓
Fulton County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|337,159
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|119,027
|
Gilmer County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|11,073
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|2,926
|✓
Glascock County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|92%
|1,117
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|8%
|100
|✓
Glynn County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|61%
|20,387
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|39%
|13,062
|✓
Gordon County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|14,341
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|4,579
|✓
Grady County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|5,245
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|2,769
|✓
Greene County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|7,490
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|3,687
|✓
Gwinnett County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|227,898
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|116,048
|
Habersham County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|13,785
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|3,635
|✓
Hall County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|52,183
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|26,612
|✓
Hancock County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|69%
|2,348
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|31%
|1,061
|
Haralson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|85%
|9,664
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|15%
|1,669
|✓
Harris County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|11,966
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|5,164
|✓
Hart County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|8,057
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|2,757
|✓
Heard County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|83%
|3,694
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|17%
|738
|✓
Henry County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|80,272
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|29,426
|
Houston County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|50%
|32,698
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|50%
|32,178
|
Irwin County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|2,501
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|789
|✓
Jackson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|26,120
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|9,830
|✓
Jasper County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|77%
|5,285
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|23%
|1,603
|✓
Jeff Davis County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|3,299
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|869
|✓
Jefferson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|3,131
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|2,864
|
Jenkins County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|1,554
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|965
|✓
Johnson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|2,174
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|880
|✓
Jones County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|7,675
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|4,302
|✓
Lamar County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|5,433
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|2,441
|✓
Lanier County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|1,836
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|823
|✓
Laurens County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|11,309
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|6,811
|✓
Lee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|8,789
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|4,486
|✓
Liberty County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|11,221
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|5,693
|
Lincoln County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|2,723
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|1,138
|✓
Long County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|2,690
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|2,268
|✓
Lowndes County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|53%
|18,991
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|47%
|16,596
|✓
Lumpkin County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|10,198
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|2,731
|✓
Macon County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|2,286
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|1,460
|
Madison County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|9,134
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|3,353
|✓
Marion County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|61%
|1,695
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|39%
|1,076
|✓
McDuffie County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|4,801
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|3,469
|✓
McIntosh County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|3,541
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|2,163
|✓
Meriwether County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|5,424
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|3,603
|✓
Miller County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|1,474
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|492
|✓
Mitchell County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|3,666
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|3,055
|✓
Monroe County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|10,031
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|4,087
|✓
Montgomery County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|2,164
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|805
|✓
Morgan County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|7,532
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|2,989
|✓
Murray County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|9,135
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|2,225
|✓
Muscogee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|67%
|41,439
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|33%
|20,763
|
Newton County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|31,179
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|15,971
|
Oconee County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|15,470
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|7,208
|✓
Oglethorpe County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|4,542
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|2,292
|✓
Paulding County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|40,670
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|33,910
|✓
Peach County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|5,585
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|5,069
|
Pickens County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|12,499
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|2,848
|✓
Pierce County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|87%
|6,107
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|13%
|917
|✓
Pike County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|85%
|7,721
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|15%
|1,390
|✓
Polk County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|9,968
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|3,312
|✓
Pulaski County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,315
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|1,026
|✓
Putnam County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|7,527
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|3,106
|✓
Quitman County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|57%
|495
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|43%
|377
|✓
Rabun County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|77%
|5,946
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|23%
|1,799
|✓
Randolph County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|1,273
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|1,087
|
Richmond County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|48,358
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|18,262
|
Rockdale County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|80%
|30,895
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|20%
|7,906
|
Schley County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|1,389
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|359
|✓
Screven County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|3,079
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|2,120
|✓
Seminole County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|1,953
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|939
|✓
Spalding County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|13,474
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|12,208
|✓
Stephens County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|7,295
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|2,002
|✓
Stewart County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|872
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|564
|
Sumter County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|5,192
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|4,423
|
Talbot County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|58%
|1,584
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|42%
|1,145
|
Taliaferro County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|60%
|480
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|40%
|324
|
Tattnall County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|4,551
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|1,693
|✓
Taylor County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|63%
|1,881
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|37%
|1,116
|✓
Telfair County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|2,112
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|1,055
|✓
Terrell County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|1,844
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|1,601
|
Thomas County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|10,002
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|6,882
|✓
Tift County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|8,485
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|4,837
|✓
Toombs County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|5,470
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|2,297
|✓
Towns County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|5,794
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|1,328
|✓
Treutlen County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|1,518
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|720
|✓
Troup County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|56%
|13,093
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|44%
|10,113
|✓
Turner County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|1,766
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|1,208
|✓
Twiggs County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|1,738
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|1,626
|✓
Union County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|82%
|11,647
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|18%
|2,631
|✓
Upson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|6,472
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|3,321
|✓
Walker County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|16,212
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|5,072
|✓
Walton County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|30,588
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|14,135
|✓
Ware County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|6,947
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|3,283
|✓
Warren County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|55%
|1,146
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|45%
|947
|
Washington County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|51%
|4,041
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|49%
|3,904
|
Wayne County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|7,397
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|2,395
|✓
Webster County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|610
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|444
|✓
Wheeler County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|1,266
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|534
|✓
White County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|83%
|10,459
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|17%
|2,129
|✓
Whitfield County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|18,421
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|11,454
|✓
Wilcox County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|1,790
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|686
|✓
Wilkes County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|2,241
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|1,854
|✓
Wilkinson County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|2,024
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|1,690
|✓
Worth County
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|4,894
|
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,903
|✓