Georgia Election Latest Results by County 2026
Track the latest Georgia results from the Nov. 3, 2026, election as votes are counted and reported by officials across the state, including Fulton, Gwinnett, Cobb, DeKalb, Chatham, Cherokee, Clayton and Forsyth counties. Follow vote totals, county-level returns and results for key races, including Georgia governor and U.S. Senate. Results update throughout election night as counties report new vote counts.
Jump to: Governor · U.S. Senate · Lieutenant Governor · Secretary of State · Attorney General
More coverage: Election Results · Live precinct and neighborhood map · Georgia elections: Live updates
Track county results in Georgia's race for governor between Democrat Keisha Lance Bottoms and Republican Rick Jackson.
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|4,819
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|1,375
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|1,548
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|692
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|84%
|2,967
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|16%
|554
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|664
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|476
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|7,806
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|7,279
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|86%
|6,289
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|14%
|1,002
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|20,493
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|12,461
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|29,478
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|12,835
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|2,957
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|1,950
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|82%
|4,754
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|18%
|1,071
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|65%
|36,082
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|35%
|19,221
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|3,530
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|1,122
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|90%
|4,928
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|10%
|570
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|3,252
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|2,203
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|11,215
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|6,778
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|14,646
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|9,958
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|51%
|4,398
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|49%
|4,281
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|6,513
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|3,082
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|59%
|956
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|41%
|677
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|12,104
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|6,873
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,335
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|1,061
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|29,271
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|15,694
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|74%
|17,530
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|26%
|6,100
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|2,419
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|804
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|63%
|70,190
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|37%
|41,326
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|51%
|554
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|49%
|533
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|5,519
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|1,555
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|84,222
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|42,659
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|31,444
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|11,173
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|56%
|618
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|44%
|489
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|90%
|85,913
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|10%
|9,945
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|74%
|1,459
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|26%
|519
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|205,577
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|130,388
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|7,744
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|4,119
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|8,647
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|3,787
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|39,573
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|27,965
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|3,730
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|1,742
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|63%
|42,106
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|37%
|24,732
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|3,337
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,328
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|3,889
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|2,433
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|4,297
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|1,086
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|11,546
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|2,882
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|4,908
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|3,586
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|85%
|271,921
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|15%
|48,834
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|4,490
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,776
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|1,730
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|1,578
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|20,141
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|7,069
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|43,638
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|15,761
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|1,922
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|1,663
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|86%
|814
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|14%
|131
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|17,549
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|7,871
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|4,739
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|2,340
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|5,011
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|2,317
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,139
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|980
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|9,373
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|2,236
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|32,221
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|30,019
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|21,135
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|11,125
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|68,091
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|39,041
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|84%
|7,141
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|16%
|1,364
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|74%
|337,159
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|26%
|119,027
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|11,073
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|2,926
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|92%
|1,117
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|8%
|100
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|61%
|20,387
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|39%
|13,062
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|14,341
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|4,579
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|65%
|5,245
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|35%
|2,769
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|7,490
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|3,687
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|227,898
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|116,048
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|13,785
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|3,635
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|52,183
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|26,612
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|69%
|2,348
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|31%
|1,061
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|85%
|9,664
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|15%
|1,669
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|11,966
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|5,164
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|8,057
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|2,757
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|83%
|3,694
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|17%
|738
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|80,272
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|29,426
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|50%
|32,698
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|50%
|32,178
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|2,501
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|789
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|26,120
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|9,830
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|77%
|5,285
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|23%
|1,603
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|3,299
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|869
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|3,131
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|2,864
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|1,554
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|965
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|2,174
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|880
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|7,675
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|4,302
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|5,433
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|2,441
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|1,836
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|823
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|11,309
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|6,811
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|8,789
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|4,486
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|11,221
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|5,693
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|2,723
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|1,138
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|2,690
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|2,268
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|53%
|18,991
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|47%
|16,596
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|10,198
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|2,731
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|2,286
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|1,460
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|9,134
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|3,353
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|61%
|1,695
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|39%
|1,076
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|4,801
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|3,469
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|3,541
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|2,163
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|60%
|5,424
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|40%
|3,603
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|1,474
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|492
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|3,666
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|3,055
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|10,031
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|4,087
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|2,164
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|805
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|7,532
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|2,989
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|80%
|9,135
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|20%
|2,225
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|67%
|41,439
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|33%
|20,763
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|66%
|31,179
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|34%
|15,971
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|15,470
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|7,208
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|4,542
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|2,292
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|40,670
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|33,910
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|52%
|5,585
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|48%
|5,069
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|12,499
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|2,848
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|87%
|6,107
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|13%
|917
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|85%
|7,721
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|15%
|1,390
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|75%
|9,968
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|25%
|3,312
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|69%
|2,315
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|31%
|1,026
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|71%
|7,527
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|29%
|3,106
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|57%
|495
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|43%
|377
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|77%
|5,946
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|23%
|1,799
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|1,273
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|1,087
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|73%
|48,358
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|27%
|18,262
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|80%
|30,895
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|20%
|7,906
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|79%
|1,389
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|21%
|359
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|3,079
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|2,120
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|1,953
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|939
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|13,474
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|12,208
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|78%
|7,295
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|22%
|2,002
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|61%
|872
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|39%
|564
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|5,192
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|4,423
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|58%
|1,584
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|42%
|1,145
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|60%
|480
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|40%
|324
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|73%
|4,551
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|27%
|1,693
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|63%
|1,881
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|37%
|1,116
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|67%
|2,112
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|33%
|1,055
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|54%
|1,844
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|46%
|1,601
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|10,002
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|6,882
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|64%
|8,485
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|36%
|4,837
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|5,470
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|2,297
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|81%
|5,794
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|19%
|1,328
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|1,518
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|720
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|56%
|13,093
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|44%
|10,113
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|59%
|1,766
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|41%
|1,208
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|52%
|1,738
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|48%
|1,626
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|82%
|11,647
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|18%
|2,631
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|66%
|6,472
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|34%
|3,321
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|16,212
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|5,072
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|30,588
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|14,135
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|68%
|6,947
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|32%
|3,283
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|55%
|1,146
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|45%
|947
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|51%
|4,041
|✓
|Rick Jackson
|Rep
|49%
|3,904
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|76%
|7,397
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|24%
|2,395
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|58%
|610
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|42%
|444
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|70%
|1,266
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|30%
|534
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|83%
|10,459
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|17%
|2,129
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|62%
|18,421
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|38%
|11,454
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|1,790
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|686
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|55%
|2,241
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|45%
|1,854
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|54%
|2,024
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|46%
|1,690
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Rick Jackson
|Rep
|72%
|4,894
|Keisha Lance Bottoms
|Dem
|28%
|1,903
|✓
Track county results in Georgia's U.S. Senate between Democrat Jon Ossoff and Republican Mike Collins.
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|75%
|4,628
|Jon Ossoff
|Dem
|25%
|1,548
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|66%
|1,472
|Jon Ossoff
|Dem
|34%
|762
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|81%
|2,855
|Jon Ossoff
|Dem
|19%
|661
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|623
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|516
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|56%
|8,410
|✓
|Mike Collins
|Rep
|44%
|6,660
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|82%
|5,927
|Jon Ossoff
|Dem
|18%
|1,323
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|57%
|18,654
|Jon Ossoff
|Dem
|43%
|14,171
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|27,257
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|14,913
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|56%
|2,720
|Jon Ossoff
|Dem
|44%
|2,163
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|77%
|4,497
|Jon Ossoff
|Dem
|23%
|1,318
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|69%
|37,850
|✓
|Mike Collins
|Rep
|31%
|17,313
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|71%
|3,300
|Jon Ossoff
|Dem
|29%
|1,341
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|86%
|4,717
|Jon Ossoff
|Dem
|14%
|771
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|57%
|3,085
|Jon Ossoff
|Dem
|43%
|2,366
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|57%
|10,262
|Jon Ossoff
|Dem
|43%
|7,751
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|13,562
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|11,052
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|54%
|4,677
|✓
|Mike Collins
|Rep
|46%
|3,993
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|6,187
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|3,388
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|61%
|999
|✓
|Mike Collins
|Rep
|39%
|636
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|60%
|11,434
|Jon Ossoff
|Dem
|40%
|7,574
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|2,216
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|1,176
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|60%
|27,067
|Jon Ossoff
|Dem
|40%
|17,798
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|16,195
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|7,508
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|73%
|2,323
|Jon Ossoff
|Dem
|27%
|881
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|67%
|75,230
|✓
|Mike Collins
|Rep
|33%
|36,600
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|53%
|575
|✓
|Mike Collins
|Rep
|47%
|514
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|73%
|5,161
|Jon Ossoff
|Dem
|27%
|1,896
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|60%
|76,320
|Jon Ossoff
|Dem
|40%
|50,228
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|79%
|33,511
|✓
|Mike Collins
|Rep
|21%
|9,171
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|58%
|636
|✓
|Mike Collins
|Rep
|42%
|468
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|92%
|87,689
|✓
|Mike Collins
|Rep
|8%
|8,130
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|70%
|1,381
|Jon Ossoff
|Dem
|30%
|579
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|67%
|225,293
|✓
|Mike Collins
|Rep
|33%
|110,573
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|62%
|7,339
|Jon Ossoff
|Dem
|38%
|4,486
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|66%
|8,207
|Jon Ossoff
|Dem
|34%
|4,212
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|54%
|36,186
|Jon Ossoff
|Dem
|46%
|31,391
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|64%
|3,497
|Jon Ossoff
|Dem
|36%
|1,957
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|58%
|38,628
|Jon Ossoff
|Dem
|42%
|28,085
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|3,165
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|1,491
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|58%
|3,623
|Jon Ossoff
|Dem
|42%
|2,668
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|74%
|4,004
|Jon Ossoff
|Dem
|26%
|1,385
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|75%
|10,749
|Jon Ossoff
|Dem
|25%
|3,617
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|4,636
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|3,837
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|89%
|285,433
|✓
|Mike Collins
|Rep
|11%
|36,253
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|4,246
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|2,003
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|52%
|1,704
|✓
|Mike Collins
|Rep
|48%
|1,600
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|76%
|20,798
|✓
|Mike Collins
|Rep
|24%
|6,398
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|77%
|45,428
|✓
|Mike Collins
|Rep
|23%
|13,922
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|52%
|1,850
|Jon Ossoff
|Dem
|48%
|1,735
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|83%
|787
|Jon Ossoff
|Dem
|17%
|158
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|16,476
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|8,940
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|4,554
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|2,496
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|4,774
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|2,525
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|64%
|2,000
|Jon Ossoff
|Dem
|36%
|1,109
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|76%
|8,817
|Jon Ossoff
|Dem
|24%
|2,781
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|57%
|35,404
|✓
|Mike Collins
|Rep
|43%
|26,814
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|60%
|19,411
|Jon Ossoff
|Dem
|40%
|12,830
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|56%
|59,584
|Jon Ossoff
|Dem
|44%
|47,453
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|81%
|6,830
|Jon Ossoff
|Dem
|19%
|1,650
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|80%
|363,995
|✓
|Mike Collins
|Rep
|20%
|93,123
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|74%
|10,334
|Jon Ossoff
|Dem
|26%
|3,628
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|88%
|1,066
|Jon Ossoff
|Dem
|12%
|149
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|56%
|18,789
|Jon Ossoff
|Dem
|44%
|14,694
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|70%
|13,283
|Jon Ossoff
|Dem
|30%
|5,584
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|62%
|4,918
|Jon Ossoff
|Dem
|38%
|3,068
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|61%
|6,814
|Jon Ossoff
|Dem
|39%
|4,348
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|71%
|245,140
|✓
|Mike Collins
|Rep
|29%
|98,695
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|74%
|12,932
|Jon Ossoff
|Dem
|26%
|4,459
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|61%
|47,581
|Jon Ossoff
|Dem
|39%
|30,981
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|71%
|2,420
|✓
|Mike Collins
|Rep
|29%
|975
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|80%
|9,093
|Jon Ossoff
|Dem
|20%
|2,207
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|66%
|11,298
|Jon Ossoff
|Dem
|34%
|5,848
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|72%
|7,707
|Jon Ossoff
|Dem
|28%
|3,069
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|79%
|3,483
|Jon Ossoff
|Dem
|21%
|925
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|76%
|83,476
|✓
|Mike Collins
|Rep
|24%
|26,102
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|54%
|35,293
|✓
|Mike Collins
|Rep
|46%
|29,577
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|70%
|2,297
|Jon Ossoff
|Dem
|30%
|975
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|24,085
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|11,761
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|73%
|5,000
|Jon Ossoff
|Dem
|27%
|1,864
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|75%
|3,114
|Jon Ossoff
|Dem
|25%
|1,013
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|55%
|3,280
|✓
|Mike Collins
|Rep
|45%
|2,672
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|58%
|1,441
|Jon Ossoff
|Dem
|42%
|1,058
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|69%
|2,107
|Jon Ossoff
|Dem
|31%
|949
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|60%
|7,201
|Jon Ossoff
|Dem
|40%
|4,750
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|5,116
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|2,730
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|1,721
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|933
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|59%
|10,751
|Jon Ossoff
|Dem
|41%
|7,333
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|63%
|8,318
|Jon Ossoff
|Dem
|37%
|4,960
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|70%
|11,780
|✓
|Mike Collins
|Rep
|30%
|5,119
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|2,581
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|1,278
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|51%
|2,505
|Jon Ossoff
|Dem
|49%
|2,447
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|50%
|17,817
|✓
|Mike Collins
|Rep
|50%
|17,755
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|73%
|9,455
|Jon Ossoff
|Dem
|27%
|3,428
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|64%
|2,385
|✓
|Mike Collins
|Rep
|36%
|1,342
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|8,495
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|3,947
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|57%
|1,558
|Jon Ossoff
|Dem
|43%
|1,194
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|4,517
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|3,754
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|58%
|3,306
|Jon Ossoff
|Dem
|42%
|2,391
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|56%
|5,075
|Jon Ossoff
|Dem
|44%
|3,916
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|72%
|1,398
|Jon Ossoff
|Dem
|28%
|556
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|51%
|3,434
|Jon Ossoff
|Dem
|49%
|3,257
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|9,463
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|4,617
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|69%
|2,031
|Jon Ossoff
|Dem
|31%
|918
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|6,975
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|3,509
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|75%
|8,486
|Jon Ossoff
|Dem
|25%
|2,836
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|70%
|43,644
|✓
|Mike Collins
|Rep
|30%
|18,662
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|69%
|32,467
|✓
|Mike Collins
|Rep
|31%
|14,549
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|61%
|13,797
|Jon Ossoff
|Dem
|39%
|8,788
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|62%
|4,233
|Jon Ossoff
|Dem
|38%
|2,572
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|50%
|37,357
|Jon Ossoff
|Dem
|50%
|37,089
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|56%
|5,980
|✓
|Mike Collins
|Rep
|44%
|4,656
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|76%
|11,547
|Jon Ossoff
|Dem
|24%
|3,716
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|85%
|5,948
|Jon Ossoff
|Dem
|15%
|1,074
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|81%
|7,381
|Jon Ossoff
|Dem
|19%
|1,703
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|71%
|9,351
|Jon Ossoff
|Dem
|29%
|3,910
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|66%
|2,202
|Jon Ossoff
|Dem
|34%
|1,131
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|66%
|6,985
|Jon Ossoff
|Dem
|34%
|3,626
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|54%
|470
|Jon Ossoff
|Dem
|46%
|398
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|71%
|5,492
|Jon Ossoff
|Dem
|29%
|2,250
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|58%
|1,352
|✓
|Mike Collins
|Rep
|42%
|998
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|76%
|50,562
|✓
|Mike Collins
|Rep
|24%
|16,066
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|83%
|31,988
|✓
|Mike Collins
|Rep
|17%
|6,777
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|76%
|1,329
|Jon Ossoff
|Dem
|24%
|423
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|2,879
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|2,323
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|1,869
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|1,021
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|52%
|13,211
|✓
|Mike Collins
|Rep
|48%
|12,362
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|74%
|6,866
|Jon Ossoff
|Dem
|26%
|2,420
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|63%
|902
|✓
|Mike Collins
|Rep
|37%
|522
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|57%
|5,504
|✓
|Mike Collins
|Rep
|43%
|4,107
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|60%
|1,645
|✓
|Mike Collins
|Rep
|40%
|1,077
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|62%
|493
|✓
|Mike Collins
|Rep
|38%
|306
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|4,222
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|1,992
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|59%
|1,774
|Jon Ossoff
|Dem
|41%
|1,216
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|64%
|2,006
|Jon Ossoff
|Dem
|36%
|1,146
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|56%
|1,935
|✓
|Mike Collins
|Rep
|44%
|1,508
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|9,301
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|7,525
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|58%
|7,758
|Jon Ossoff
|Dem
|42%
|5,520
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|5,152
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|2,593
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|76%
|5,366
|Jon Ossoff
|Dem
|24%
|1,741
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|1,453
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|780
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|53%
|12,186
|Jon Ossoff
|Dem
|47%
|10,961
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|56%
|1,663
|Jon Ossoff
|Dem
|44%
|1,305
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|51%
|1,703
|✓
|Mike Collins
|Rep
|49%
|1,653
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|76%
|10,829
|Jon Ossoff
|Dem
|24%
|3,410
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|63%
|6,104
|Jon Ossoff
|Dem
|37%
|3,638
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|70%
|14,976
|Jon Ossoff
|Dem
|30%
|6,367
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|64%
|28,355
|Jon Ossoff
|Dem
|36%
|16,143
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|65%
|6,689
|Jon Ossoff
|Dem
|35%
|3,549
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|57%
|1,190
|✓
|Mike Collins
|Rep
|43%
|888
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Jon Ossoff
|Dem
|54%
|4,258
|✓
|Mike Collins
|Rep
|46%
|3,625
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|72%
|7,058
|Jon Ossoff
|Dem
|28%
|2,716
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|55%
|576
|Jon Ossoff
|Dem
|45%
|474
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|67%
|1,207
|Jon Ossoff
|Dem
|33%
|583
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|77%
|9,711
|Jon Ossoff
|Dem
|23%
|2,849
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|57%
|16,889
|Jon Ossoff
|Dem
|43%
|12,943
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|70%
|1,733
|Jon Ossoff
|Dem
|30%
|731
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|52%
|2,115
|Jon Ossoff
|Dem
|48%
|1,968
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|51%
|1,885
|Jon Ossoff
|Dem
|49%
|1,809
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Mike Collins
|Rep
|68%
|4,635
|Jon Ossoff
|Dem
|32%
|2,135
|✓
Track county results in Georgia's race for lieutenant governor between Democrat Josh McLaurin and Republican Greg Dolezal
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|77%
|4,725
|Josh McLaurin
|Dem
|23%
|1,429
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|1,517
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|701
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|83%
|2,889
|Josh McLaurin
|Dem
|17%
|589
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|57%
|636
|Josh McLaurin
|Dem
|43%
|480
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|53%
|7,915
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|47%
|7,030
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|85%
|6,167
|Josh McLaurin
|Dem
|15%
|1,086
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|61%
|19,935
|Josh McLaurin
|Dem
|39%
|12,925
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|28,731
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|13,460
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|2,865
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|1,994
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|80%
|4,647
|Josh McLaurin
|Dem
|20%
|1,131
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|66%
|36,577
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|34%
|18,434
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|75%
|3,431
|Josh McLaurin
|Dem
|25%
|1,161
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|88%
|4,830
|Josh McLaurin
|Dem
|12%
|646
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|58%
|3,146
|Josh McLaurin
|Dem
|42%
|2,271
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|60%
|10,829
|Josh McLaurin
|Dem
|40%
|7,097
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|58%
|14,207
|Josh McLaurin
|Dem
|42%
|10,275
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|52%
|4,459
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|48%
|4,140
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|6,425
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|3,117
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|59%
|948
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|41%
|662
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|62%
|11,785
|Josh McLaurin
|Dem
|38%
|7,166
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|2,267
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|1,100
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|64%
|28,476
|Josh McLaurin
|Dem
|36%
|16,326
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|16,863
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|6,768
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|2,371
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|826
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|65%
|71,954
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|35%
|39,276
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|50%
|540
|Josh McLaurin
|Dem
|50%
|536
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|76%
|5,364
|Josh McLaurin
|Dem
|24%
|1,680
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|64%
|81,585
|Josh McLaurin
|Dem
|36%
|45,206
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|75%
|32,051
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|25%
|10,439
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|56%
|616
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|44%
|478
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|90%
|86,023
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|10%
|9,165
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|73%
|1,424
|Josh McLaurin
|Dem
|27%
|522
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|63%
|211,800
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|37%
|123,701
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|7,590
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|4,159
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|8,416
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|3,923
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|57%
|38,242
|Josh McLaurin
|Dem
|43%
|29,077
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|3,633
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|1,806
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|61%
|40,947
|Josh McLaurin
|Dem
|39%
|25,701
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|3,264
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|1,365
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|60%
|3,754
|Josh McLaurin
|Dem
|40%
|2,455
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|77%
|4,152
|Josh McLaurin
|Dem
|23%
|1,206
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|79%
|11,335
|Josh McLaurin
|Dem
|21%
|3,080
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|56%
|4,752
|Josh McLaurin
|Dem
|44%
|3,665
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|86%
|275,665
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|14%
|43,642
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|4,386
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|1,808
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|52%
|1,681
|Josh McLaurin
|Dem
|48%
|1,575
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|75%
|20,140
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|25%
|6,821
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|74%
|44,077
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|26%
|15,137
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|53%
|1,887
|Josh McLaurin
|Dem
|47%
|1,663
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|85%
|799
|Josh McLaurin
|Dem
|15%
|144
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|17,139
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|8,169
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|66%
|4,640
|Josh McLaurin
|Dem
|34%
|2,390
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|4,883
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|2,378
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|2,071
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|1,023
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|79%
|9,161
|Josh McLaurin
|Dem
|21%
|2,430
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|53%
|33,178
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|47%
|28,979
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|64%
|20,483
|Josh McLaurin
|Dem
|36%
|11,607
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|61%
|65,111
|Josh McLaurin
|Dem
|39%
|41,902
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|83%
|7,003
|Josh McLaurin
|Dem
|17%
|1,462
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|76%
|346,457
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|24%
|108,248
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|77%
|10,760
|Josh McLaurin
|Dem
|23%
|3,191
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|91%
|1,094
|Josh McLaurin
|Dem
|9%
|111
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|19,662
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|13,726
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|13,939
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|4,875
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|64%
|5,105
|Josh McLaurin
|Dem
|36%
|2,851
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|7,252
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|3,879
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|68%
|233,639
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|32%
|109,283
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|78%
|13,496
|Josh McLaurin
|Dem
|22%
|3,895
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|50,737
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|27,862
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|70%
|2,336
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|30%
|1,018
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|84%
|9,474
|Josh McLaurin
|Dem
|16%
|1,809
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|11,693
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|5,412
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|73%
|7,865
|Josh McLaurin
|Dem
|27%
|2,857
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|82%
|3,619
|Josh McLaurin
|Dem
|18%
|779
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|74%
|80,942
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|26%
|28,265
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|52%
|33,481
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|48%
|31,164
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|2,423
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|833
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|25,502
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|10,379
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|76%
|5,179
|Josh McLaurin
|Dem
|24%
|1,676
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|78%
|3,203
|Josh McLaurin
|Dem
|22%
|902
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|53%
|3,133
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|47%
|2,773
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|60%
|1,497
|Josh McLaurin
|Dem
|40%
|994
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|2,154
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|873
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|63%
|7,490
|Josh McLaurin
|Dem
|37%
|4,438
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|5,315
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|2,494
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|1,767
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|873
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|61%
|11,036
|Josh McLaurin
|Dem
|39%
|6,935
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|8,622
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|4,616
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|68%
|11,408
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|32%
|5,371
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|69%
|2,670
|Josh McLaurin
|Dem
|31%
|1,175
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|52%
|2,585
|Josh McLaurin
|Dem
|48%
|2,343
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|52%
|18,474
|Josh McLaurin
|Dem
|48%
|16,973
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|77%
|9,929
|Josh McLaurin
|Dem
|23%
|2,980
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|62%
|2,299
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|38%
|1,398
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|72%
|8,924
|Josh McLaurin
|Dem
|28%
|3,521
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|1,620
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|1,118
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|57%
|4,695
|Josh McLaurin
|Dem
|43%
|3,536
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|61%
|3,415
|Josh McLaurin
|Dem
|39%
|2,209
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|5,308
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|3,628
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|1,432
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|501
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|54%
|3,585
|Josh McLaurin
|Dem
|46%
|3,079
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|70%
|9,821
|Josh McLaurin
|Dem
|30%
|4,234
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|72%
|2,111
|Josh McLaurin
|Dem
|28%
|824
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|70%
|7,341
|Josh McLaurin
|Dem
|30%
|3,130
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|78%
|8,805
|Josh McLaurin
|Dem
|22%
|2,478
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|68%
|42,034
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|32%
|19,873
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|67%
|31,303
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|33%
|15,548
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|66%
|14,957
|Josh McLaurin
|Dem
|34%
|7,692
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|4,446
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|2,367
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|53%
|39,689
|Josh McLaurin
|Dem
|47%
|34,780
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|54%
|5,694
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|46%
|4,892
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|80%
|12,203
|Josh McLaurin
|Dem
|20%
|3,094
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|86%
|6,011
|Josh McLaurin
|Dem
|14%
|982
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|84%
|7,622
|Josh McLaurin
|Dem
|16%
|1,476
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|9,739
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|3,473
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|69%
|2,264
|Josh McLaurin
|Dem
|31%
|1,037
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|69%
|7,308
|Josh McLaurin
|Dem
|31%
|3,249
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|56%
|472
|Josh McLaurin
|Dem
|44%
|378
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|74%
|5,758
|Josh McLaurin
|Dem
|26%
|1,975
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|55%
|1,278
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|45%
|1,049
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|74%
|48,992
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|26%
|17,193
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|81%
|31,090
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|19%
|7,508
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|78%
|1,364
|Josh McLaurin
|Dem
|22%
|374
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|3,002
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|2,129
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|1,905
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|956
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|51%
|13,067
|Josh McLaurin
|Dem
|49%
|12,429
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|77%
|7,115
|Josh McLaurin
|Dem
|23%
|2,142
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|61%
|843
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|39%
|542
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|55%
|5,285
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|45%
|4,270
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|59%
|1,579
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|41%
|1,112
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|60%
|464
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|40%
|312
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|4,388
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|1,762
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|62%
|1,836
|Josh McLaurin
|Dem
|38%
|1,141
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|66%
|2,060
|Josh McLaurin
|Dem
|34%
|1,066
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|54%
|1,844
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|46%
|1,556
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|58%
|9,676
|Josh McLaurin
|Dem
|42%
|7,101
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|62%
|8,239
|Josh McLaurin
|Dem
|38%
|4,949
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|69%
|5,323
|Josh McLaurin
|Dem
|31%
|2,373
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|79%
|5,583
|Josh McLaurin
|Dem
|21%
|1,475
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|68%
|1,502
|Josh McLaurin
|Dem
|32%
|713
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|56%
|12,798
|Josh McLaurin
|Dem
|44%
|10,222
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|1,724
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|1,222
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|51%
|1,689
|Josh McLaurin
|Dem
|49%
|1,635
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|80%
|11,304
|Josh McLaurin
|Dem
|20%
|2,910
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|65%
|6,345
|Josh McLaurin
|Dem
|35%
|3,371
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|73%
|15,607
|Josh McLaurin
|Dem
|27%
|5,641
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|29,940
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|14,623
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|67%
|6,780
|Josh McLaurin
|Dem
|33%
|3,398
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|55%
|1,141
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|45%
|925
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Josh McLaurin
|Dem
|52%
|4,062
|✓
|Greg Dolezal
|Rep
|48%
|3,726
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|75%
|7,272
|Josh McLaurin
|Dem
|25%
|2,483
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|57%
|598
|Josh McLaurin
|Dem
|43%
|445
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|69%
|1,235
|Josh McLaurin
|Dem
|31%
|542
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|81%
|10,212
|Josh McLaurin
|Dem
|19%
|2,345
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|59%
|17,676
|Josh McLaurin
|Dem
|41%
|12,074
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|72%
|1,770
|Josh McLaurin
|Dem
|28%
|685
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|54%
|2,177
|Josh McLaurin
|Dem
|46%
|1,876
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|54%
|1,966
|Josh McLaurin
|Dem
|46%
|1,690
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Greg Dolezal
|Rep
|71%
|4,786
|Josh McLaurin
|Dem
|29%
|1,931
|✓
Track county results in Georgia's secretary of state race between Democrat Penny Brown Reynolds and Republican Tim Fleming.
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|77%
|4,766
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|23%
|1,399
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|69%
|1,526
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|31%
|695
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|83%
|2,906
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|17%
|580
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|57%
|638
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|43%
|477
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|52%
|7,855
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|48%
|7,147
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|85%
|6,189
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|15%
|1,064
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|19,988
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|12,879
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|28,859
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|13,353
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|59%
|2,887
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|41%
|1,982
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|81%
|4,676
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|19%
|1,119
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|66%
|36,510
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|34%
|18,599
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|75%
|3,463
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|25%
|1,144
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|89%
|4,866
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|11%
|625
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|58%
|3,175
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|42%
|2,265
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|10,963
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|6,983
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|59%
|14,368
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|41%
|10,158
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|51%
|4,432
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|49%
|4,192
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|6,451
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|3,110
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|59%
|955
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|41%
|663
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|63%
|11,886
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|37%
|7,059
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|2,303
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|1,065
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|64%
|28,677
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|36%
|16,210
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|17,013
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|6,635
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|2,378
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|824
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|64%
|71,506
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|36%
|39,866
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|50%
|543
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|50%
|540
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|77%
|5,395
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|23%
|1,653
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|81,973
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|44,862
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|75%
|31,813
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|25%
|10,713
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|56%
|611
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|44%
|484
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|91%
|86,432
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|9%
|9,048
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|73%
|1,431
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|27%
|518
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|63%
|211,080
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|37%
|124,606
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|7,641
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|4,134
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|69%
|8,496
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|31%
|3,874
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|57%
|38,664
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|43%
|28,747
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|3,647
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|1,810
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|62%
|41,201
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|38%
|25,539
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|71%
|3,287
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|29%
|1,345
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|3,798
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|2,438
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|78%
|4,182
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|22%
|1,182
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|79%
|11,354
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|21%
|3,065
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|57%
|4,780
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|43%
|3,649
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|86%
|275,199
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|14%
|44,353
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|71%
|4,423
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|29%
|1,784
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|52%
|1,689
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|48%
|1,579
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|75%
|20,157
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|25%
|6,861
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|74%
|44,150
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|26%
|15,124
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|53%
|1,909
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|47%
|1,660
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|86%
|814
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|14%
|134
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|17,247
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|8,117
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|4,692
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|2,358
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|4,906
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|2,356
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|2,105
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|994
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|79%
|9,195
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|21%
|2,400
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|53%
|33,122
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|47%
|29,114
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|64%
|20,557
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|36%
|11,580
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|65,292
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|41,782
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|83%
|7,048
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|17%
|1,430
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|76%
|345,169
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|24%
|110,073
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|78%
|10,814
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|22%
|3,138
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|91%
|1,099
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|9%
|105
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|60%
|19,911
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|40%
|13,531
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|14,000
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|4,833
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|5,153
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|2,819
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|7,301
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|3,849
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|68%
|232,982
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|32%
|110,058
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|78%
|13,565
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|22%
|3,829
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|50,932
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|27,736
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|69%
|2,341
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|31%
|1,030
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|84%
|9,494
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|16%
|1,807
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|69%
|11,784
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|31%
|5,337
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|7,940
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|2,795
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|83%
|3,642
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|17%
|765
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|74%
|81,111
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|26%
|28,294
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|51%
|33,296
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|49%
|31,422
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|75%
|2,444
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|25%
|813
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|71%
|25,602
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|29%
|10,289
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|76%
|5,220
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|24%
|1,652
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|79%
|3,236
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|21%
|875
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|53%
|3,128
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|47%
|2,805
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|1,522
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|990
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|71%
|2,161
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|29%
|876
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|63%
|7,538
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|37%
|4,403
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|5,333
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|2,492
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|1,795
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|851
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|62%
|11,121
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|38%
|6,888
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|66%
|8,700
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|34%
|4,548
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|68%
|11,375
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|32%
|5,434
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|70%
|2,680
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|30%
|1,174
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|53%
|2,610
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|47%
|2,322
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|52%
|18,619
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|48%
|16,884
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|77%
|9,965
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|23%
|2,950
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|62%
|2,314
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|38%
|1,397
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|8,967
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|3,501
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|60%
|1,647
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|40%
|1,101
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|58%
|4,746
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|42%
|3,502
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|61%
|3,457
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|39%
|2,196
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|59%
|5,303
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|41%
|3,655
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|1,432
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|501
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|54%
|3,619
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|46%
|3,044
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|70%
|9,911
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|30%
|4,161
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|2,121
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|817
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|71%
|7,429
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|29%
|3,065
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|79%
|8,866
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|21%
|2,419
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|68%
|41,999
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|32%
|19,990
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|66%
|31,165
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|34%
|15,800
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|15,174
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|7,504
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|66%
|4,471
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|34%
|2,351
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|53%
|39,709
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|47%
|34,794
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|54%
|5,731
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|46%
|4,887
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|80%
|12,263
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|20%
|3,048
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|87%
|6,057
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|13%
|941
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|84%
|7,617
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|16%
|1,422
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|9,788
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|3,444
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|69%
|2,284
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|31%
|1,023
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|70%
|7,390
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|30%
|3,192
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|56%
|478
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|44%
|377
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|75%
|5,796
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|25%
|1,936
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|55%
|1,276
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|45%
|1,048
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|74%
|48,962
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|26%
|17,412
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|81%
|31,149
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|19%
|7,531
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|79%
|1,376
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|21%
|367
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|59%
|3,028
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|41%
|2,127
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|1,925
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|948
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|52%
|13,162
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|48%
|12,377
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|77%
|7,172
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|23%
|2,094
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|61%
|850
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|39%
|543
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|55%
|5,256
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|45%
|4,321
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|59%
|1,582
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|41%
|1,112
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|60%
|468
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|40%
|313
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|4,441
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|1,720
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|62%
|1,837
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|38%
|1,138
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|66%
|2,060
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|34%
|1,071
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|54%
|1,839
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|46%
|1,565
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|58%
|9,798
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|42%
|7,000
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|63%
|8,305
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|37%
|4,906
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|70%
|5,367
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|30%
|2,346
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|80%
|5,631
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|20%
|1,447
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|1,506
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|716
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|56%
|12,846
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|44%
|10,235
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|59%
|1,733
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|41%
|1,221
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|51%
|1,695
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|49%
|1,639
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|80%
|11,342
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|20%
|2,888
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|65%
|6,372
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|35%
|3,367
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|74%
|15,679
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|26%
|5,592
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|68%
|30,145
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|32%
|14,460
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|67%
|6,847
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|33%
|3,355
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|55%
|1,138
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|45%
|933
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|52%
|4,061
|✓
|Tim Fleming
|Rep
|48%
|3,758
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|75%
|7,313
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|25%
|2,457
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|58%
|608
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|42%
|434
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|70%
|1,242
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|30%
|538
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|81%
|10,218
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|19%
|2,344
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|60%
|17,875
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|40%
|11,891
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|1,770
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|686
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|54%
|2,184
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|46%
|1,873
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|54%
|1,975
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|46%
|1,698
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tim Fleming
|Rep
|72%
|4,820
|Penny Brown Reynolds
|Dem
|28%
|1,910
|✓
Track county results in Georgia's attorney general race between Democrat Tanya Miller and Republican Brian Strickland
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|77%
|4,781
|Tanya Miller
|Dem
|23%
|1,402
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|69%
|1,544
|Tanya Miller
|Dem
|31%
|686
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|84%
|2,930
|Tanya Miller
|Dem
|16%
|571
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|57%
|649
|Tanya Miller
|Dem
|43%
|484
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|52%
|7,898
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|48%
|7,155
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|85%
|6,198
|Tanya Miller
|Dem
|15%
|1,071
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|20,085
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|12,828
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|28,857
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|13,398
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|60%
|2,909
|Tanya Miller
|Dem
|40%
|1,976
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|81%
|4,713
|Tanya Miller
|Dem
|19%
|1,087
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|66%
|36,573
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|34%
|18,691
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|75%
|3,482
|Tanya Miller
|Dem
|25%
|1,144
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|89%
|4,888
|Tanya Miller
|Dem
|11%
|610
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|3,208
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|2,238
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|11,008
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|6,947
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|14,424
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|10,136
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|52%
|4,463
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|48%
|4,196
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|6,505
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|3,086
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|59%
|965
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|41%
|664
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|63%
|11,935
|Tanya Miller
|Dem
|37%
|7,047
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|2,318
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|1,069
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|64%
|28,732
|Tanya Miller
|Dem
|36%
|16,224
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|72%
|17,120
|Tanya Miller
|Dem
|28%
|6,533
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|2,389
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|821
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|64%
|71,395
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|36%
|40,142
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|50%
|542
|Tanya Miller
|Dem
|50%
|540
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|77%
|5,426
|Tanya Miller
|Dem
|23%
|1,627
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|82,072
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|44,722
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|75%
|31,873
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|25%
|10,700
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|56%
|623
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|44%
|480
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|90%
|86,611
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|10%
|9,189
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|1,446
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|517
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|63%
|210,762
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|37%
|125,132
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|7,688
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|4,140
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|69%
|8,531
|Tanya Miller
|Dem
|31%
|3,871
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|58%
|38,819
|Tanya Miller
|Dem
|42%
|28,626
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|3,666
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|1,795
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|62%
|41,379
|Tanya Miller
|Dem
|38%
|25,412
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|3,309
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|1,339
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|3,816
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|2,449
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|4,222
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|1,152
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|11,369
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|3,063
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|57%
|4,837
|Tanya Miller
|Dem
|43%
|3,624
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|86%
|275,350
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|14%
|45,115
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|4,454
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|1,778
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|52%
|1,701
|Tanya Miller
|Dem
|48%
|1,591
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|75%
|20,235
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|25%
|6,887
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|75%
|44,250
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|25%
|15,137
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|54%
|1,922
|Tanya Miller
|Dem
|46%
|1,656
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|86%
|816
|Tanya Miller
|Dem
|14%
|133
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|17,283
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|8,120
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|4,705
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|2,360
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|4,919
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|2,385
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|2,107
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|997
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|9,209
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|2,406
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|53%
|32,984
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|47%
|29,283
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|64%
|20,683
|Tanya Miller
|Dem
|36%
|11,519
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|65,348
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|41,707
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|83%
|7,083
|Tanya Miller
|Dem
|17%
|1,420
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|76%
|344,908
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|24%
|110,828
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|77%
|10,828
|Tanya Miller
|Dem
|23%
|3,153
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|91%
|1,099
|Tanya Miller
|Dem
|9%
|111
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|60%
|20,155
|Tanya Miller
|Dem
|40%
|13,306
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|14,046
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|4,844
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|5,194
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|2,799
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|7,308
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|3,881
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|68%
|232,967
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|32%
|110,815
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|78%
|13,586
|Tanya Miller
|Dem
|22%
|3,825
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|51,147
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|27,654
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|70%
|2,364
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|30%
|1,023
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|84%
|9,515
|Tanya Miller
|Dem
|16%
|1,805
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|69%
|11,828
|Tanya Miller
|Dem
|31%
|5,321
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|7,975
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|2,791
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|83%
|3,659
|Tanya Miller
|Dem
|17%
|758
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|74%
|80,776
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|26%
|28,893
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|51%
|33,314
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|49%
|31,510
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|75%
|2,459
|Tanya Miller
|Dem
|25%
|809
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|25,638
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|10,290
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|76%
|5,212
|Tanya Miller
|Dem
|24%
|1,665
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|3,250
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|876
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|53%
|3,143
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|47%
|2,818
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|1,527
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|987
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|2,158
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|887
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|63%
|7,562
|Tanya Miller
|Dem
|37%
|4,402
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|5,369
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|2,505
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|1,803
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|849
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|62%
|11,135
|Tanya Miller
|Dem
|38%
|6,919
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|8,692
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|4,579
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|68%
|11,399
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|32%
|5,467
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|70%
|2,698
|Tanya Miller
|Dem
|30%
|1,165
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|53%
|2,623
|Tanya Miller
|Dem
|47%
|2,323
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|53%
|18,800
|Tanya Miller
|Dem
|47%
|16,778
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|77%
|9,987
|Tanya Miller
|Dem
|23%
|2,925
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|62%
|2,307
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|38%
|1,421
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|72%
|9,021
|Tanya Miller
|Dem
|28%
|3,465
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|60%
|1,653
|Tanya Miller
|Dem
|40%
|1,098
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|58%
|4,763
|Tanya Miller
|Dem
|42%
|3,494
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|3,470
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|2,209
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|5,344
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|3,651
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|1,439
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|505
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|54%
|3,630
|Tanya Miller
|Dem
|46%
|3,066
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|9,957
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|4,145
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|72%
|2,135
|Tanya Miller
|Dem
|28%
|812
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|7,474
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|3,051
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|8,955
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|2,370
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|67%
|41,919
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|33%
|20,214
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|67%
|31,324
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|33%
|15,774
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|15,200
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|7,490
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|66%
|4,477
|Tanya Miller
|Dem
|34%
|2,348
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|53%
|39,722
|Tanya Miller
|Dem
|47%
|34,874
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|54%
|5,692
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|46%
|4,946
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|80%
|12,258
|Tanya Miller
|Dem
|20%
|3,058
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|86%
|6,065
|Tanya Miller
|Dem
|14%
|948
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|84%
|7,701
|Tanya Miller
|Dem
|16%
|1,418
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|9,779
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|3,477
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|69%
|2,294
|Tanya Miller
|Dem
|31%
|1,035
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|70%
|7,383
|Tanya Miller
|Dem
|30%
|3,211
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|57%
|490
|Tanya Miller
|Dem
|43%
|365
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|75%
|5,837
|Tanya Miller
|Dem
|25%
|1,916
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|55%
|1,285
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|45%
|1,058
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|74%
|49,016
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|26%
|17,488
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|80%
|31,224
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|20%
|7,582
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|79%
|1,381
|Tanya Miller
|Dem
|21%
|365
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|3,049
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|2,125
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|1,936
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|948
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|52%
|13,225
|Tanya Miller
|Dem
|48%
|12,396
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|78%
|7,200
|Tanya Miller
|Dem
|22%
|2,074
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|61%
|865
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|39%
|543
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|55%
|5,251
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|45%
|4,350
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|58%
|1,578
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|42%
|1,129
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|60%
|470
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|40%
|316
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|72%
|4,474
|Tanya Miller
|Dem
|28%
|1,724
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|62%
|1,855
|Tanya Miller
|Dem
|38%
|1,137
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|66%
|2,070
|Tanya Miller
|Dem
|34%
|1,078
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|54%
|1,855
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|46%
|1,575
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|9,873
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|6,982
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|63%
|8,342
|Tanya Miller
|Dem
|37%
|4,906
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|70%
|5,379
|Tanya Miller
|Dem
|30%
|2,355
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|80%
|5,652
|Tanya Miller
|Dem
|20%
|1,433
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|1,511
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|719
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|56%
|12,946
|Tanya Miller
|Dem
|44%
|10,210
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|59%
|1,746
|Tanya Miller
|Dem
|41%
|1,216
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|51%
|1,712
|Tanya Miller
|Dem
|49%
|1,633
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|80%
|11,414
|Tanya Miller
|Dem
|20%
|2,868
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|65%
|6,384
|Tanya Miller
|Dem
|35%
|3,378
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|74%
|15,793
|Tanya Miller
|Dem
|26%
|5,494
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|68%
|30,185
|Tanya Miller
|Dem
|32%
|14,497
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|67%
|6,869
|Tanya Miller
|Dem
|33%
|3,351
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|55%
|1,145
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|45%
|931
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Tanya Miller
|Dem
|52%
|4,061
|✓
|Brian Strickland
|Rep
|48%
|3,791
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|75%
|7,320
|Tanya Miller
|Dem
|25%
|2,455
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|57%
|601
|Tanya Miller
|Dem
|43%
|448
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|70%
|1,252
|Tanya Miller
|Dem
|30%
|533
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|81%
|10,239
|Tanya Miller
|Dem
|19%
|2,342
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|61%
|18,042
|Tanya Miller
|Dem
|39%
|11,765
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|72%
|1,777
|Tanya Miller
|Dem
|28%
|694
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|54%
|2,205
|Tanya Miller
|Dem
|46%
|1,872
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|54%
|1,975
|Tanya Miller
|Dem
|46%
|1,714
|✓
|Candidate
|Party
|%
|Votes
|Brian Strickland
|Rep
|71%
|4,810
|Tanya Miller
|Dem
|29%
|1,953
|✓