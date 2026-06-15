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Georgia Election Latest Results by County 2026

Track the latest Georgia results from the Nov. 3, 2026, election as votes are counted and reported by officials across the state, including Fulton, Gwinnett, Cobb, DeKalb, Chatham, Cherokee, Clayton and Forsyth counties. Follow vote totals, county-level returns and results for key races, including Georgia governor and U.S. Senate. Results update throughout election night as counties report new vote counts.

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More coverage: Election Results  ·  Live precinct and neighborhood map  ·  Georgia elections: Live updates

Track county results in Georgia's race for governor between Democrat Keisha Lance Bottoms and Republican Rick Jackson.

Track county results in Georgia's U.S. Senate between Democrat Jon Ossoff and Republican Mike Collins.

Track county results in Georgia's race for lieutenant governor between Democrat Josh McLaurin and Republican Greg Dolezal

Track county results in Georgia's secretary of state race between Democrat Penny Brown Reynolds and Republican Tim Fleming.

Track county results in Georgia's attorney general race between Democrat Tanya Miller and Republican Brian Strickland