<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">WYATT, Madie<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Celebration of Life for Mrs. Madie Wyatt who passed away on Thursday, May 6, 2021, at the age of 97. Services will be held Wednesday, May 12, 2021, 11:00 AM at Straight life Church of God Pentecostal Inc., 4228 Glenhaven Dr., Decatur, Georgia 30005.</font><br/>