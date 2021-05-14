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Wilson, Lois

File photo
File photo

Credit: File

Credit: File

Obituaries | 2 hours ago

<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">WILSON, Lois<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Of Austell. Homegoing service on Friday, May 14, 2021, 1:00 PM, Gathering of Champion Church. Willie A. Watkins Douglasville Chapel, Douglasville.</font><br/>

<p>Sign the guestbook at Legacy.com</p>

<p>View the obituary on Legacy.com</p>

<p>Funeral Home Information</p>

<p>Willie A. Watkins Funeral Home - Douglasville Chapel</p>

<p>8312 Dallas Hwy.</p>

<p>Douglasville, GA</p>

<p>30134</p>

<p>https://williewatkins.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral</p>

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