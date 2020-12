WILLIS, Virgil L.



Virgil L. Willis, Sr., 56, of Fayetteville passed Thurs, Nov. 26, 2020. Services will be held Sat, Dec. 5 at 1:00 PM, HOPE Funeral Home, 165 Carnegie Pl, Fayetteville. (770) 461-9222. Rev. Simon Byrd, Officiating.