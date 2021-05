<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">WIGGS, Jr., Willie<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Willie H. Wiggs, Jr., 83, passed on May 3, 2021. Celebration of Life will be held on Monday, May 10, 2021, 11:00 AM, First Corinth Missionary Baptist Church, 2165 Donald Lee Hollowell Pky, Atlanta, GA 30318.</font><br/>