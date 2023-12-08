Obituaries

Walker, Marie

File photo
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Dec 8, 2023

WALKER, Marie

Of Atlanta, GA, age 98, passed Monday, November 27, 2023. Funeral, Friday, December 8, 2023 at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale, GA.

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Funeral Home Information

Willie A. Watkins Funeral Home - Riverdale Chapel

6580 Church St.

Riverdale, GA

30274

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