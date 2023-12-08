WALKER, Marie
Of Atlanta, GA, age 98, passed Monday, November 27, 2023. Funeral, Friday, December 8, 2023 at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale, GA.
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WALKER, Marie
Of Atlanta, GA, age 98, passed Monday, November 27, 2023. Funeral, Friday, December 8, 2023 at 11:00 AM, at Willie A. Watkins Funeral Home, Riverdale, GA.
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Funeral Home Information
Willie A. Watkins Funeral Home - Riverdale Chapel
6580 Church St.
Riverdale, GA
30274
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