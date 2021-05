<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">TERRY, Lester<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Celebration of Life will be held on Thursday, May 6, 2021, 11:00 AM, Kennedy Memorial Gardens, 2500 River Road, Ellenwood, GA 30294. Visitation, Wednesday, May 5, 4-8 PM. Meadows Mortuary, Inc., Atlanta, GA. </font><br/>