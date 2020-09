STEPHENS, Quintellas J. Celebration of Life for Quintellas J. Stephens will be held on Wednesday, September 9, 2020, 2 PM, at Living Faith Tabernacle, 5880 Old Dixie Hwy., Forrest Park, GA 30297. Visitation, September 8, 4 PM - 8 PM. Meadows Mortuary, Inc., 419 Flat Shoals Ave. SE, Atlanta, GA 30316, 404-522-7478.