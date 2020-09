SMITH, Alice Mae





Mrs. Alice Mae Smith, of NW Atlanta, wife of Mr. Charlie Smith, passed September 24, 2020. Graveside Service will be Wednesday, Sept. 30th, 11 AM, at Lincoln Cemetery. Herschel Thornton Mortuary, 3346 M. L. King Jr. Dr., (404) 691 - 4685.







